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Молдавия
Республика Молдова


08.10.2021 Microsoft объявила Россию самым главным киберпреступником в мире 1
20.09.2021 «Вконтакте» ускорилась в два раза — социальная сеть объявила о масштабном переезде на новый сетевой протокол 1
29.07.2021 Wildberries увеличил число заказов на 139% до 300 млн в первом полугодии 2021 года 1
20.07.2021 ВТБ возглавил рейтинг лучших экосистем для бизнеса SME Banking Club 1
07.07.2021 Исследование IDC: поставки ПК и x86 серверов в страны СНГ в 2020 году 2
30.06.2021 В Кыргызстане мобильный интернет в 330 раз дешевле, чем в Экваториальной Гвинее 1
24.05.2021 220000 бизнес-клиентов, домен за 5 млн рублей, 3,3 млн доменов на обслуживании: факты и статистика к 15-летию REG.RU 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
06.04.2021 Российского ИТ-шника арестовали из-за обнаженной фотосессии 1
20.02.2021 Решение ИРЦЭ достигло 98% точности распознавания образов в мобильном устройстве 1
26.01.2021 Ликвидирован крупнейший рынок даркнета по продаже наркотиков и краденных кредиток 1
19.11.2020 CNews назвал лучшие ИТ-проекты и технологии 2020 года 1
09.11.2020 Как партнер «Альфа-групп» и «питерских» связистов работал в России за астрономический гонорар 1
14.10.2020 «Яндекс.Такси» бежало из Румынии под гнетом властей 2
07.10.2020 Хакеры на пятидневке девять лет атаковали госструктуры Европы, но их не замечали 1
28.08.2020 Выходец из СССР признался в авторстве ПО, укравшего с банковских карт сотни миллионов долларов 1
23.07.2020 В группе компаний Elcore Group завершено внедрение Microsoft Dynamics 365 Portals 1
01.07.2020 Elcore Distribution подписала дистрибьюторское соглашение с компанией SUSE 1
21.05.2020 «Корус консалтинг СНГ» расширил сервис проверки контрагентов на другие страны 1
17.04.2020 ВТБ запустил международные онлайн-переводы с карты на карту 2
18.02.2020 Экс-владельцы «Мегафона» продали последний актив в СНГ 2
12.02.2020 Выручка «СКБ Контур» за 2019 год составила 15,4 млрд рублей 1
24.01.2020 Ростислав Папа назначен региональным менеджером Avaya по СЗФО и ЮФО 1
17.12.2019 Система распознавания образов от резидента «Сколково» включена в реестр отечественного ПО 1
21.10.2019 «А+С транспроект» станет единственным поставщиком решений PTV Group в России 1
04.10.2019 «Яндекс.такси» поможет небольшим компаниям организовать рабочие поездки 1
01.10.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги за границу. Комиссия 1
17.09.2019 Мобильное приложение Сбербанка научилось переводить деньги с кредиток. Комиссия 1
13.09.2019 Резидент «Сколково» обеспечил Mars искусственным интеллектом 1
31.07.2019 Банк «Восточный» запустил сервис онлайн-переводов, которые можно получить без карты в 26 странах мира 2
11.06.2019 Криптомонеты Telegram появятся в открытой продаже в июле. В России, но не в США и Японии 1
17.05.2019 Приложение Сбербанка научилось переводить деньги в Европу 1
23.04.2019 «Ростелеком» в честь Дня Победы подарит ветеранам бесплатное общение с однополчанами 1
05.04.2019 Россия провалилась на 16 мест в рейтинге кибербезопасности ООН 1
19.03.2019 Hyundai решил строить беспилотные автомобили на технологиях «Яндекса» 1
27.02.2019 «Швабе» представил новые энергоэффективные уличные светильники 1
26.02.2019 Выручка «СКБ Контур» за 2018 год составила 13,4 млрд рублей 1
22.02.2019 Исследование «Яндекс.денег»: число онлайн-переводов в России выросло в полтора раза 1
19.02.2019 Руководство экс-акционера «Мегафона» оправдано по делу о коррупции 1
12.12.2018 Экс-акционер «Мегафона» бросил Beeline в одиночку сражаться с госмонополистом 1

Публикаций - 427, упоминаний - 597

Молдавия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 23
Золотая Корона 280 18
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
Navitel - Навител Навигатор 252 13
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 13
VK - Mail.ru Group 2482 11
Питерская группа связистов 113 10
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 10
Telia Company 346 8
Microsoft Corporation 10997 8
Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 67 7
Yandex - Яндекс 4098 7
Vodafone Bakcell - ВФ Украина (ранее МТС Украина) 133 6
Fintur 33 5
Turkcell 178 5
Синтерра - Synterra 562 5
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 619 4
Казахтелеком 199 3
Ростелеком Связьинвест 692 3
Orange S.A. 447 3
Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 19 3
UCell - Coscom - Узбекский оператор сотовой связи 65 3
Cisco Systems 2035 2
Simetra - А+С Транспроект 39 2
SEC Consult Services 929 2
VMware 1828 2
Group-IB - Группа информационной безопасности 399 2
Carbanak - Anunak - Хакерская группировка 24 2
СКБ Контур 416 2
Geocell 10 2
PTV Group 18 2
Google LLC 7124 2
Intel Corporation 4143 2
ВымпелКом - Билайн Узбекистан - Unitel - Beeline Uzbekistan 119 2
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 2
Huawei 2723 2
Moldtelecom - Молдтелеком 5 2
Spamhaus 14 2
ИРЦЭ - Институт развития цифровой экономики 10 2
Sonera 14 2
Юнистрим - Unistream 166 23
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 8
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1427 8
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 6
Альфа-Банк 1122 4
РусславБанк - РСБ 147 3
CyberPlat - КиберПлат 201 3
Western Union 86 3
Яндекс.Такси 271 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
Mars Kazakhstan 2 2
Metro Cash&Carry - Metro C&C 222 2
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 234 2
ВТБ24 583 2
Takilant 50 2
Связной Travel - Связной Трэвел 8 1
Нижнекамскнефтехим 13 1
Subway - сеть ресторанов быстрого обслуживания 14 1
D-Wine - D'Wine 3 1
АвтоЭнтерпрайз - AutoEnterprise 1 1
Toyota Motor - Тойота Мотор 182 1
Uber 257 1
Орион-Экспресс - Телекарта 133 1
Wetherspoons 1 1
ETH - Eventis Telecom Holdings 64 1
Mars Incorporated 5 1
Europcar 6 1
Почта России ПАО 1570 1
УОМЗ - Уральский оптико-механический завод имени Э.С.Яламова 21 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 23 1
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 1
Sputnik Space - образовательный коворкинг 5 1
ETV - Emergent Telecom Ventures 3 1
Bank Leumi Romania - Банк Леуми 1 1
Lidl - Немецкая сеть супермаркетов 4 1
Selgros Cash&Carry - Зельгрос 14 1
Pizza Hut - Пицца Хат 8 1
HoverSurf 3 1
Marvelgate 2 1
Bershka 4 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 6
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 3
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2231 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 3
Европол - Полицейская служба Европейского союза 58 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 3
Правительство РФ 2198 2
ФБР США - Федеральное бюро расследований - FBI - Federal Bureau of Investigation 409 2
ОБСЕ - Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе - OSCE - The Organization for Security and Co-operation in Europe 19 1
U.S. Department of Justice - Министерство юстиции США 170 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 48 1
ЦОДД ГКУ - Центр организации дорожного движения 44 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 1
Правительство Республики Казахстан - Министерство национальной экономики Республики Казахстан - КРЕМЗ - Комитет по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и прав потребителей 14 1
Policía Nacional - Национальная полиция Испании 2 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 1
РЭЦ - Российский экспортный центр 55 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 1
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 255 1
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 1
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 1 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 8
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 5
Trojan - Троянская программа - Вредоносное ПО 543 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2875 4
Вредоносное ПО - Зловред - malware 494 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 4
3G - Стандарт мобильной связи 3699 4
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5254 3
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2438 3
SD - Secure Digital - Формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) - MicroSD - уменьшенная версия популярного формата карты памяти SD Secure Digital 2910 2
TDT - Threat Detection Technology - Threat Intelligence - Система анализа расследования киберпреступлений, выявления готовящихся атак, фишинга и онлайн мошенничества 100 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 2
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1218 1
Проверка контрагентов 53 1
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1208 1
КСОТ - Комплексная схема организации транспортного обслуживания населения общественным транспортом 3 1
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 132 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2324 1
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 104 1
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 389 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 1
RDS - Remote Desktop Services - Технология поддержки сред удаленных рабочих столов 43 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи 125 1
CPM - Corporate Performance Management - EMP - Enterprise Performance Management - Управление эффективностью организации 134 1
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1327 1
SIP - Session Initiation Protocol - Протокол установления сеанса 443 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
СКЗИ - Уровень криптографической защиты персональных данных - КС1, КС2, КС3, КВ1, КВ2, КА1 122 1
Patch - Патч - автоматизированное внесение определённых изменений в компьютерные файлы 52 1
NRF - Network Repository Function - Хранилище сетевых функций 9 1
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 1
AOD - Always On Display 103 1
ДБО - Дистанционное банковское обслуживание - Мобильный банк 693 1
Google Android 10750 25
ЭОС Дело СЭД 619 12
Apple iOS 5741 10
Сбербанк ЮMoney - ранее Яндекс.Деньги 508 5
СКБ Контур - Контур.Фокус 289 3
Сбербанк Онлайн - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 501 3
VK - Mail.ru Одноклассники 848 3
Microsoft Office 1916 3
СКБ Контур - Контур.Маркет 7 2
SQL - Язык программирования 432 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Microsoft Windows 10 6602 2
Check Point SandBlast Zero-Day Protection 8 2
Qiwi Терминалы 100 2
ИРЦЭ Optimum SkyNet Engine for Retail (Оптимум СкайНет Энжн) 2 2
Check Point Mobile Threat Prevention 15 2
ВТБ Мультикарта 147 2
СКБ Контур - Контур.Диадок 146 2
Cisco Systems - Tandberg MXP - семейство ВКС-терминалов 13 2
Linux OS 4236 2
WhatsApp Messenger 654 2
Kaspersky Enterprise Space Security 42 2
Rakuten Viber 429 2
MITRE CVE - Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 277 2
Microsoft SQL Server 789 2
Kaspersky Work Space Security 35 2
ЕАЭС Единый реестр ПО - Единый реестр евразийского ПО - Евразийский реестр 5 1
СКБ Контур - Контур.Факторинг 3 1
Group-IB TI&A - Threat Intelligence & Attribution 38 1
Nvidia GeForce GTX 2048 1
IVA TPU - тензорный процессор 5 1
Яндекс Go 50 1
Реестр добросовестных экспортеров 2 1
Simetra PTV Vision Traffic Suite 8 1
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сдело 121 1
Intel Xeon Phi 31 1
Nvidia Volta GV 26 1
Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения 53 1
Яндекс.Расписания 25 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 8 1
Каримов Ислам 85 6
Каримова Гульнара 89 6
Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 4
Чичваркин Евгений 82 3
Рейман Леонид 407 3
Стоклицкая Анна 24 2
Стариков Дмитрий 9 2
Филатов Евгений 13 2
Аз-Зари Хусейн 19 2
Волков Дмитрий 39 2
Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 2
Авакян Гаянэ 50 2
Фролова Светлана 41 2
Акопьян Артур 14 2
Клюева Марина 2 1
Гусинский Владимир 7 1
Савцов Игорь 27 1
Медведев Дмитрий 1433 1
Ситнов Иван 10 1
Wilson Steve - Уилсон Стив 6 1
Васильев Григорий 35 1
Ковалев Игорь 21 1
Прохоров Фёдор 78 1
Рожецкин Леонид 17 1
Габурич Кирилл 1 1
Мадумаров Рустам 21 1
Алиев Ильхам 6 1
Боргер Давид 1 1
Маняхин Олег 2 1
Дорош Алексей 1 1
Дорожкина Екатерина 5 1
Тюрина Мария 39 1
Богдашев Дмитрий 18 1
Чимиричкина Мария 30 1
Савушкин Александр 12 1
Любченко Алексей 1 1
Шляпочников Александр 2 1
Концов Алексей 1 1
Абрамейцев Алексей 17 1
Третьяков Андрей 5 1
Россия - Российская федерация - РФ 57124 270
Украина 3344 243
Беларусь - Белоруссия 2079 237
Казахстан - Республика 2618 226
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 149
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 90
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3895 56
Германия - Федеративная Республика 3606 54
Франция - Французская Республика 2109 47
Эстония - Эстонская Республика 410 47
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 42
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 41
Грузия 687 33
Узбекистан - Республика 820 30
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 593 27
Азербайджан - Азербайджанская Республика 499 27
Таджикистан - Республика 433 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 22
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 21
Армения - Республика 684 21
Восточная Европа 1667 20
Япония 2752 16
Туркмения - Туркменистан 195 15
Литва - Литовская Республика 328 14
Индия - Республика 2156 14
Испания - Королевство 1248 14
Латвия - Латвийская Республика 450 14
Нидерланды 969 11
Италия - Итальянская Республика 1363 10
Финляндия - Финляндская Республика 811 10
Болгария - Республика 306 10
Непал - Федеративная Демократическая Республика 89 9
Румыния 342 9
Швеция - Королевство 747 9
Европа 3725 8
Монголия 172 7
Польша - Республика 824 7
Греция - Греческая Республика 313 7
Турция - Турецкая республика 950 7
Евразия 160 7
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 808 4
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Гражданский кодекс Республики Молдова 2 2
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 2
POI - points of interest 60 2
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 618 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1009 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 1
Великая Отечественная война 122 1
КСОДД - Комплексной схемы организации дорожного движения 6 1
КС3 - Справка о стоимости выполненных работ и затрат 36 1
KPI - Key Performance Indicators - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 97 1
Автомагистраль М-11 Нева - Автомобильной трасса по маршруту Москва-Санкт-Петербург 29 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 1
Федеральный закон 115-ФЗ - О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма 16 1
EV - Enterprise Value - Стоимость компании 2 1
GMT - Greenwich Mean Time - Среднее время по Гринвичу 13 1
Большой взрыв - общепринятая космологическая модель раннего развития Вселенной 10 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 1
Прайм - Агентство экономической информации 527 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Bloomberg 785 1
TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
Ведомости 259 1
НТВ - Телекомпания 163 1
BleepingComputer - Издание 120 1
CoinMarKetCap 14 1
CNews Analytics 1988 7
Check Point ThreatCloud World Cyber Threat Map 15 3
IDC - International Data Corporation 2708 2
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 1
GCI - The Global Cybersecurity Index - Глобальный индекс кибербезопасности Международного союза электросвязи ООН 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 118 1
ОИЯИ - Объединённый институт ядерных исследований 24 1
ВИ (ИТ) ВА МТО - Военный институт (инженерно-технический) Военной академии материально-технического обеспечения имени генерала армии А. В. Хрулёва 1 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 2
День Победы - 9 Мая - Парад Победы 42 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 114 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 1
CNews AWARDS 291 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 329 1
Демо День стартапов 1 1
Цифровые Вершины - премия 7 1
Цифровая повестка в эпоху глобализации - форум 2 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754927, в очереди разбора - 658617.
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