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Молдавия Республика Молдова
СОБЫТИЯ
|01.10.2024
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Живущие в России граждане Молдовы получат выгодную связь и интернет
«СберМобайл» подключился к социальной программы «Карта гражданина Молдовы». Приобрести такую карту может любой гражданин Молдовы старше 18 лет, живущий в России. Теперь услуги связи и цифровые сервисы Сбербанка, его дочерних компаний и партнеров доступ
|23.04.2021
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Simetra оснастила Технический университет Молдовы программными комплексами для транспортного моделирования
оделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила в Технический университет Молдовы (ТУМ) академические версии программного комплекса PTV Traffic Suite на сто рабочих ме
|26.11.2018
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Заканчивается постсоветский телекоммуникационный конфликт, который полыхал 15 лет
Оператор из непризнанной республики Приднестровья приходит в Молдавию Правительство Молдавии одобрило законопроект о регистрации в стране телекоммуникационной компании «Интердне
|13.06.2018
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«Тинькофф Мобайл» объявил о снижении цен в роуминге
«Тинькофф Мобайл» объявил о снижении стоимости услуг для клиентов, выезжающих в страны СНГ и Грузию. Теперь абоненты оператора могут пользоваться услугами мобильной связи в Азербайджане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Грузии на еще более выгодных условиях. Клиентам «Тинькофф Мобайл», путешествующим в Узбекистан, доступны к подключению 50 МБ интернет-трафика на день за 39
|03.08.2016
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WebMoney расширяет присутствие в Молдове
ют возможность управлять своим местным кошельком (MDL) в программе WebMoney Keeper, пополнять его в Молдове, переводить частным лицам, а также рассчитываться за товары и услуги местных оператор
|26.07.2016
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«Питерские связисты» нечистоплотно обанкротили сотового оператора
проведенная Петром Сажиным, экспертом Национального центра судебных экспертиз Министерства юстиции Молдавии по запросу генпрокуратуры страны. Напомним, Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51%
|25.03.2016
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Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове
ового банка, располагающего филиальной сетью из 53 отделений, инфраструктура обслуживания сервиса в Молдове превысила 2 тыс. пунктов на всей территории страны, сообщили CNews в «Золотой Короне»
|14.12.2015
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Muk Computers будет продвигать решения EMC в Азербайджане, Грузии и Молдавии
Компания Muk Computers и корпорация EMC объявили о подписании дистрибуторского соглашения, которое будет действовать на территории трех стран: Азербайджана, Грузии и Молдавии. Продуктовый портфель Muk Computers пополнится комплексом решений EMC, предназначенным для построения центров обработки данных (ЦОД) любого масштаба, сообщили CNews в корпорации EMC. В
|23.07.2014
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Молдова внедряет обязательный e-invoicing с сентября 2014 г.
Премьер-министр республики Молдова Юрие Лянкэ (Iurie Leanca) поручил молдавской налоговой инспекции проследить за тем, ч
|05.05.2014
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Система Contact открыла первый специализированный офис в Молдавии
В рамках расширения многолетнего сотрудничества платежной системы Contact и Banca de Economii начал работу первый специализированный офис Contact в Молдавии. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операторе системы Contact. Новый фирменный офис Contact открылся в отделении Banca de Economii, расположенном в городе Бельцы. Оказание услуг
|28.11.2013
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Жители Молдовы с биометрическим загранпаспортом смогут въезжать в ЕС без визы
на пути к либерализации визового режима между Молдовой и ЕС были сделаны 1 января 2007 года, когда Молдова полностью сняла визовые ограничения на въезд для граждан ЕС. Спустя год, 1 января 200
|27.02.2013
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Softline займется продвижением системы Prestima в Молдавии
ютер») — системы для автоматизации бюджетирования, управления финансами и договорами — в республике Молдова. Как отмечается, Softline имеет представительства в 24 странах и 66 городах по всему
|06.02.2013
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Radio Moldova International перестанет вещать для иностранцев
щания на иностранных языках. Об этом стало известно из заявления Департамента иновещания «Телерадио-Молдова», в рамках которого осуществляются передачи для иностранной аудитории. На своем после
|30.08.2012
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Unistream открыл центр денежных переводов в Молдове
am) объявила об открытии совместно со своим стратегическим партнером BancadeEconomii S.A. первого в Молдове специализированного центра денежных переводов Unistream в самом центре Кишинева. На д
|23.07.2012
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«Единый кошелек» принимает платежи через терминалы Qiwi в Молдове
Клиенты «Единого кошелька» в Молдове теперь могут пополнять свой аккаунт в терминальной сети Qiwi. Пополнение в терминалах — удобный и доступный метод внесения средств. Терминальная сеть Qiwi в Молдове на сегодняшни
|15.12.2011
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FinComBank S.A. автоматизировал обязательную отчетность на базе решения ЦФТ
рению решения ЦФТ, автоматизирующего обязательную отчетность, в коммерческом банке FinComBank S.A. (Молдова). Внедрение выполнено совместными усилиями сотрудников банка и специалистов ЦФТ за че
|13.12.2011
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Club.CNews: ИТ в Молдове и РФ зашли в тупик?
едействительным. Причиной тому назвали рекордно низкую явку избирателей (менее 30%). Таким образом, Молдова останется при прежней системе – как и раньше, президента страны будут избирать в парл
|16.05.2011
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Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии
Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) сообщил о прекращении Генпрокуратурой Молдавии уголовного дела, в рамках которого россиян обвиняли в невыполнении инвестиционных обязательств и подозревали в отмывании денег через молдавского сотового оператора Eventis Mobile. Опер
|02.03.2011
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Молдавии не удается продать обанкротившегося оператора «питерской группы связистов»
кого сотового оператора Eventis Mobile. Об этом сообщил CNews управляющий несостоятельностью компании Вячеслав Апостол. Стартовая цена составит 118 млн леев ($9,8 млн.). Eventis Mobile начал работу в Молдавии в 2007 г., в проект было инвестировано $48 млн. 51% акций оператора принадлежали кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), остальные акции — местному предп
|22.09.2010
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Государственная налоговая служба республики Молдова выбрала защиту «Лаборатории Касперского»
«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке Государственной налоговой службе Республики Молдова решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов – Kaspersky B
|28.05.2010
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Молдавия утилизирует кассетные авиабомбы
х авиабомб, оставшихся в республике после распада Советского Союза. Как сообщил РБК министр обороны Молдавии Виталий Маринуца, эти авиабомбы были произведены в период 1961-1987 годов и техничес
|26.05.2010
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Самый быстрый интернет в Южной Корее, Латвии и Молдавии
показателю – там скорость подключения к Сети составила 340 килобит в секунду. На втором месте, после Южной Кореи, Латвия – там скорость подключения к Сети превысила 24 мегабита в секунду. Далее идут Молдавия (21,37 мегабит), Япония (20,29 мегабит) и Швеция (19,78 мегабит).
|12.01.2010
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Молдавия обанкротила российского сотовика
О банкротстве молдавского сотового оператора Eventis Mobile сообщил министр экономики Молдавии Валерий Лазэр. Как передает «РБК-Украина», причинами банкротства Лазэр назвал неэффективное управление и отсутствие глубокого анализа рынка перед запуском сети. Клиенты Eventis Mobile
|27.07.2009
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На юге Молдавии ликвидировано два опасных очага азиатской саранчи
На юге Молдавии специалисты Службы фитосанитарной защиты Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности республики ликвидировали два опасных очага азиатской саранчи, которая мигрировала из
|23.07.2009
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В Молдавии из семян винограда создан препарат для лечения рака
В Молдавии ученые из семян винограда создали фармацевтический препарат, который может быть использован для лечения различных заболеваний, в том числе онкологических, пишет РБК. Как сообщили РБК в
|10.04.2009
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В Молдавии закрыли доступ к «Одноклассникам»
арламента и президентуры, сообщает «Газета.Ru». Вчера группа «Долой коммунистов!» была удалена администрацией сайта без объяснения причин, а с сегодняшнего утра доступ на сайт закрыт для всех граждан Молдавии.
|10.09.2008
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В Молдавии объем продаж в секторе мобильной связи в I полугодии вырос на 27,49%
В Молдавии объем продаж в секторе мобильной телефонной связи в I полугодии 2008 г. достиг 1 млрд 375,7 млн леев ($142,4 млн по нынешнему курсу Нацбанка республики), увеличившись по сравнению с ан
|28.08.2008
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ОСМП выходит в Молдову
мпания ОСМП приступила к коммерческой эксплуатации платежного сервиса ОСМП на территории Республики Молдова. Молдова стала 10-й страной, где компания ОСМП предлагает пользователям сервис
|23.05.2008
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В Молдавии 3G будет у всех
Правительство Молдавии решило предоставить всем работающим в республике операторам сотовой связи возможност
|16.05.2008
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Diallog расширяет роуминг в Молдове
3G-оператор мобильной связи Diallog расширил роуминговый список партнеров в Республике Молдова. Абоненты Diallog при поездке могут воспользоваться услугами оператора Unite (АО «Мол
|25.04.2008
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Общий объем инвестиций в развитие Moldcell составил $105 млн
Общий объем инвестиций в развитие оператора сотовой связи Молдавии в стандарте GSM компании Moldcell на конец марта 2008 г. составил $105 млн, Об этом заявил генеральный директор компании Юсуф Байкан, сообщает РБК. По его словам, большая часть была на
|17.04.2008
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В Молдавии инвестиции в развитие электронных коммуникаций увеличились на 29,3%
В Молдавии инвестиции в развитие электронных коммуникаций в 2007 г. увеличились по сравнению с 2006 г. на 29,3% и составили 1 млрд 926,5 млн леев ($184,5 млн.), сообщили РБК в Национальном агентс
|02.04.2008
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Объем продаж операторов фиксированной связи в Молдавии вырос на 9,5%
В Молдавии объем продаж поставщиков услуг фиксированной телефонной связи в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом увеличился на 9,5% и достиг 2 млрд 335,7 млн леев ($220,3 млн). Как сообщили РБК
|14.02.2008
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Число пользователей услуг мобильной связи в Молдавии увеличилось на 38,6%
В Молдавии в 2007 г. число пользователей услуг мобильной связи увеличилось в сравнении с 2006 г. на 38,6% и достигло 1 млн 882,8 тыс., сообщили в Национальном агентстве по регламентированию в обл
|14.02.2008
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Инвестиции в мобильную связь Молдавии в 2007 г. выросли в 2 раза
Инвестиции в сектор мобильной телефонии Молдавии в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличились более чем в два раза и достигли 1 млрд 077,9 млн леев ($96 млн), а объем продаж операторов данного рынка вырос на 26% и составил 2 млрд 377
|12.02.2008
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Инвестиции Orange Moldova в расширение сети в Молдавии в 2007 г. выросли в 2 раза
Инвестиции оператора сотовой мобильной связи Молдавии - компании Orange Moldova, контролируемой France Telecom, в расширение свой сети составили 657 млн леев ($58,5 млн), увеличившись в сравнении с 2006 г. в 2 раза, сообщает РБК. Как было
|31.01.2008
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Молдавия в 2008 г. внедрит сотовую связь третьего поколения
В Молдавии в 2008 г. будет внедрена мобильная связь третьего поколения по стандартам UMTS и CDMA2000. Как сообщили РБК в Министерстве информационного развития Молдавии, ведомство уже подго
|28.01.2008
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В Молдавии планируется внедрить WiMax
В Молдавии в 2008 г. планируется внедрить технологию WiMax, сообщили РБК в Министерстве информационного развития республики. Там уточнили, что ведомство подготовило проект постановления правитель
|14.01.2008
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TeliaSonera увеличит инвестиции в Moldcell
Шведско-финская компания TeliaSonera увеличит объем инвестиций в развитие молдавской компании Moldcell, главным акционером которой она является, и намерена стать лидером на телекоммуникационном рынке Молдавии. Такое заявление сделал президент и главный исполнительный директор TeliaSonera Ларс Нюберг, сообщает РБК. Ларс Нюберг отметил, что Moldcell занимает в Молдавии второе место. В
|30.11.2007
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Уровень проникновения услуг доступа в интернет в Молдавии вырос в 2 раза
Уровень проникновения услуг доступа в интернет в Молдавии по состоянию на 30 сентября 2007 г. вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., до 23,41% численности населения, сообщает «Прайм-ТАСС». За 9 месяцев 2007 г. число конеч
Молдавия и организации, системы, технологии, персоны:
|Федорова Олеся 63 15
|Чебан Юрий 14 13
|Савушкин Александр 12 12
|Ивантер Дмитрий 36 9
|Каримова Гульнара 95 9
|Каримов Ислам 97 9
|Пальчун Кирилл 84 8
|Андросик Владимир 33 7
|Апостол Вячеслав 7 7
|Рейман Леонид 1065 7
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 28 6
|Огнянников Глеб 17 6
|Слободяник Андрей 6 5
|Гордя Станислав 5 5
|Тимотин Вячеслав 6 5
|Воронин Владимир 12 4
|Медведев Дмитрий 1665 4
|Городецкий Ярослав 14 4
|Савватин Максим 66 4
|Айриян Сурен 34 4
|Романенко Юрий 5 4
|Тэбырцэ Юрий 4 4
|Путин Владимир 3454 4
|Арлазаров Владимир 290 4
|Нуралиев Борис 298 4
|Дягилев Василий 84 4
|Волков Дмитрий 69 3
|Аз-Зари Хусейн 25 3
|Кочетков Владислав 248 3
|Лукашенко Александр 104 3
|Бакиев Максим 42 3
|Иванов Юрий 33 3
|Мучник Феликс 68 3
|Бакиев Курманбек 51 3
|Патаркацишвили Бадри 11 3
|Стоклицкая Анна 24 3
|Акопьян Артур 27 3
|Шалманов Сергей 202 3
|Чуйкин Алексей 27 3
|Сафронова Мария 11 3
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