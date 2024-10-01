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Молдавия Республика Молдова

Молдавия - Республика Молдова

СОБЫТИЯ


01.10.2024 Живущие в России граждане Молдовы получат выгодную связь и интернет

«СберМобайл» подключился к социальной программы «Карта гражданина Молдовы». Приобрести такую карту может любой гражданин Молдовы старше 18 лет, живущий в России. Теперь услуги связи и цифровые сервисы Сбербанка, его дочерних компаний и партнеров доступ
23.04.2021 Simetra оснастила Технический университет Молдовы программными комплексами для транспортного моделирования

оделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила в Технический университет Молдовы (ТУМ) академические версии программного комплекса PTV Traffic Suite на сто рабочих ме
26.11.2018 Заканчивается постсоветский телекоммуникационный конфликт, который полыхал 15 лет

Оператор из непризнанной республики Приднестровья приходит в Молдавию Правительство Молдавии одобрило законопроект о регистрации в стране телекоммуникационной компании «Интердне
13.06.2018 «Тинькофф Мобайл» объявил о снижении цен в роуминге

«Тинькофф Мобайл» объявил о снижении стоимости услуг для клиентов, выезжающих в страны СНГ и Грузию. Теперь абоненты оператора могут пользоваться услугами мобильной связи в Азербайджане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Грузии на еще более выгодных условиях. Клиентам «Тинькофф Мобайл», путешествующим в Узбекистан, доступны к подключению 50 МБ интернет-трафика на день за 39
03.08.2016 WebMoney расширяет присутствие в Молдове

ют возможность управлять своим местным кошельком (MDL) в программе WebMoney Keeper, пополнять его в Молдове, переводить частным лицам, а также рассчитываться за товары и услуги местных оператор
26.07.2016 «Питерские связисты» нечистоплотно обанкротили сотового оператора

проведенная Петром Сажиным, экспертом Национального центра судебных экспертиз Министерства юстиции Молдавии по запросу генпрокуратуры страны. Напомним, Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51%

25.03.2016 Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове

ового банка, располагающего филиальной сетью из 53 отделений, инфраструктура обслуживания сервиса в Молдове превысила 2 тыс. пунктов на всей территории страны, сообщили CNews в «Золотой Короне»
14.12.2015 Muk Computers будет продвигать решения EMC в Азербайджане, Грузии и Молдавии

Компания Muk Computers и корпорация EMC объявили о подписании дистрибуторского соглашения, которое будет действовать на территории трех стран: Азербайджана, Грузии и Молдавии. Продуктовый портфель Muk Computers пополнится комплексом решений EMC, предназначенным для построения центров обработки данных (ЦОД) любого масштаба, сообщили CNews в корпорации EMC. В
23.07.2014 Молдова внедряет обязательный e-invoicing с сентября 2014 г.

Премьер-министр республики Молдова Юрие Лянкэ (Iurie Leanca) поручил молдавской налоговой инспекции проследить за тем, ч
05.05.2014 Система Contact открыла первый специализированный офис в Молдавии

В рамках расширения многолетнего сотрудничества платежной системы Contact и Banca de Economii начал работу первый специализированный офис Contact в Молдавии. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операторе системы Contact. Новый фирменный офис Contact открылся в отделении Banca de Economii, расположенном в городе Бельцы. Оказание услуг

28.11.2013 Жители Молдовы с биометрическим загранпаспортом смогут въезжать в ЕС без визы

на пути к либерализации визового режима между Молдовой и ЕС были сделаны 1 января 2007 года, когда Молдова полностью сняла визовые ограничения на въезд для граждан ЕС. Спустя год, 1 января 200
27.02.2013 Softline займется продвижением системы Prestima в Молдавии

ютер») — системы для автоматизации бюджетирования, управления финансами и договорами — в республике Молдова. Как отмечается, Softline имеет представительства в 24 странах и 66 городах по всему

06.02.2013 Radio Moldova International перестанет вещать для иностранцев

щания на иностранных языках. Об этом стало известно из заявления Департамента иновещания «Телерадио-Молдова», в рамках которого осуществляются передачи для иностранной аудитории. На своем после
30.08.2012 Unistream открыл центр денежных переводов в Молдове

am) объявила об открытии совместно со своим стратегическим партнером BancadeEconomii S.A. первого в Молдове специализированного центра денежных переводов Unistream в самом центре Кишинева. На д
23.07.2012 «Единый кошелек» принимает платежи через терминалы Qiwi в Молдове

Клиенты «Единого кошелька» в Молдове теперь могут пополнять свой аккаунт в терминальной сети Qiwi. Пополнение в терминалах — удобный и доступный метод внесения средств. Терминальная сеть Qiwi в Молдове на сегодняшни
15.12.2011 FinComBank S.A. автоматизировал обязательную отчетность на базе решения ЦФТ

рению решения ЦФТ, автоматизирующего обязательную отчетность, в коммерческом банке FinComBank S.A. (Молдова). Внедрение выполнено совместными усилиями сотрудников банка и специалистов ЦФТ за че
13.12.2011 Club.CNews: ИТ в Молдове и РФ зашли в тупик?

едействительным. Причиной тому назвали рекордно низкую явку избирателей (менее 30%). Таким образом, Молдова останется при прежней системе – как и раньше, президента страны будут избирать в парл
16.05.2011 Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии

Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) сообщил о прекращении Генпрокуратурой Молдавии уголовного дела, в рамках которого россиян обвиняли в невыполнении инвестиционных обязательств и подозревали в отмывании денег через молдавского сотового оператора Eventis Mobile. Опер
02.03.2011 Молдавии не удается продать обанкротившегося оператора «питерской группы связистов»

кого сотового оператора Eventis Mobile. Об этом сообщил CNews управляющий несостоятельностью компании Вячеслав Апостол. Стартовая цена составит 118 млн леев ($9,8 млн.). Eventis Mobile начал работу в Молдавии в 2007 г., в проект было инвестировано $48 млн. 51% акций оператора принадлежали кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), остальные акции — местному предп
22.09.2010 Государственная налоговая служба республики Молдова выбрала защиту «Лаборатории Касперского»

«Лаборатория Касперского» сообщила о поставке Государственной налоговой службе Республики Молдова решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов – Kaspersky B
28.05.2010 Молдавия утилизирует кассетные авиабомбы

х авиабомб, оставшихся в республике после распада Советского Союза. Как сообщил РБК министр обороны Молдавии Виталий Маринуца, эти авиабомбы были произведены в период 1961-1987 годов и техничес
26.05.2010 Самый быстрый интернет в Южной Корее, Латвии и Молдавии

показателю – там скорость подключения к Сети составила 340 килобит в секунду. На втором месте, после Южной Кореи, Латвия – там скорость подключения к Сети превысила 24 мегабита в секунду. Далее идут Молдавия (21,37 мегабит), Япония (20,29 мегабит) и Швеция (19,78 мегабит).
12.01.2010 Молдавия обанкротила российского сотовика

О банкротстве молдавского сотового оператора Eventis Mobile сообщил министр экономики Молдавии Валерий Лазэр. Как передает «РБК-Украина», причинами банкротства Лазэр назвал неэффективное управление и отсутствие глубокого анализа рынка перед запуском сети. Клиенты Eventis Mobile

27.07.2009 На юге Молдавии ликвидировано два опасных очага азиатской саранчи

На юге Молдавии специалисты Службы фитосанитарной защиты Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности республики ликвидировали два опасных очага азиатской саранчи, которая мигрировала из

23.07.2009 В Молдавии из семян винограда создан препарат для лечения рака

В Молдавии ученые из семян винограда создали фармацевтический препарат, который может быть использован для лечения различных заболеваний, в том числе онкологических, пишет РБК. Как сообщили РБК в
10.04.2009 В Молдавии закрыли доступ к «Одноклассникам»

арламента и президентуры, сообщает «Газета.Ru». Вчера группа «Долой коммунистов!» была удалена администрацией сайта без объяснения причин, а с сегодняшнего утра доступ на сайт закрыт для всех граждан Молдавии.
10.09.2008 В Молдавии объем продаж в секторе мобильной связи в I полугодии вырос на 27,49%

В Молдавии объем продаж в секторе мобильной телефонной связи в I полугодии 2008 г. достиг 1 млрд 375,7 млн леев ($142,4 млн по нынешнему курсу Нацбанка республики), увеличившись по сравнению с ан
28.08.2008 ОСМП выходит в Молдову

мпания ОСМП приступила к коммерческой эксплуатации платежного сервиса ОСМП на территории Республики Молдова. Молдова стала 10-й страной, где компания ОСМП предлагает пользователям сервис
23.05.2008 В Молдавии 3G будет у всех

Правительство Молдавии решило предоставить всем работающим в республике операторам сотовой связи возможност
16.05.2008 Diallog расширяет роуминг в Молдове

3G-оператор мобильной связи Diallog расширил роуминговый список партнеров в Республике Молдова. Абоненты Diallog при поездке могут воспользоваться услугами оператора Unite (АО «Мол
25.04.2008 Общий объем инвестиций в развитие Moldcell составил $105 млн

Общий объем инвестиций в развитие оператора сотовой связи Молдавии в стандарте GSM компании Moldcell на конец марта 2008 г. составил $105 млн, Об этом заявил генеральный директор компании Юсуф Байкан, сообщает РБК. По его словам, большая часть была на
17.04.2008 В Молдавии инвестиции в развитие электронных коммуникаций увеличились на 29,3%

В Молдавии инвестиции в развитие электронных коммуникаций в 2007 г. увеличились по сравнению с 2006 г. на 29,3% и составили 1 млрд 926,5 млн леев ($184,5 млн.), сообщили РБК в Национальном агентс
02.04.2008 Объем продаж операторов фиксированной связи в Молдавии вырос на 9,5%

В Молдавии объем продаж поставщиков услуг фиксированной телефонной связи в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом увеличился на 9,5% и достиг 2 млрд 335,7 млн леев ($220,3 млн). Как сообщили РБК
14.02.2008 Число пользователей услуг мобильной связи в Молдавии увеличилось на 38,6%

В Молдавии в 2007 г. число пользователей услуг мобильной связи увеличилось в сравнении с 2006 г. на 38,6% и достигло 1 млн 882,8 тыс., сообщили в Национальном агентстве по регламентированию в обл
14.02.2008 Инвестиции в мобильную связь Молдавии в 2007 г. выросли в 2 раза

Инвестиции в сектор мобильной телефонии Молдавии в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличились более чем в два раза и достигли 1 млрд 077,9 млн леев ($96 млн), а объем продаж операторов данного рынка вырос на 26% и составил 2 млрд 377
12.02.2008 Инвестиции Orange Moldova в расширение сети в Молдавии в 2007 г. выросли в 2 раза

Инвестиции оператора сотовой мобильной связи Молдавии - компании Orange Moldova, контролируемой France Telecom, в расширение свой сети составили 657 млн леев ($58,5 млн), увеличившись в сравнении с 2006 г. в 2 раза, сообщает РБК. Как было
31.01.2008 Молдавия в 2008 г. внедрит сотовую связь третьего поколения

В Молдавии в 2008 г. будет внедрена мобильная связь третьего поколения по стандартам UMTS и CDMA2000. Как сообщили РБК в Министерстве информационного развития Молдавии, ведомство уже подго
28.01.2008 В Молдавии планируется внедрить WiMax

В Молдавии в 2008 г. планируется внедрить технологию WiMax, сообщили РБК в Министерстве информационного развития республики. Там уточнили, что ведомство подготовило проект постановления правитель
14.01.2008 TeliaSonera увеличит инвестиции в Moldcell

Шведско-финская компания TeliaSonera увеличит объем инвестиций в развитие молдавской компании Moldcell, главным акционером которой она является, и намерена стать лидером на телекоммуникационном рынке Молдавии. Такое заявление сделал президент и главный исполнительный директор TeliaSonera Ларс Нюберг, сообщает РБК. Ларс Нюберг отметил, что Moldcell занимает в Молдавии второе место. В

30.11.2007 Уровень проникновения услуг доступа в интернет в Молдавии вырос в 2 раза

Уровень проникновения услуг доступа в интернет в Молдавии по состоянию на 30 сентября 2007 г. вырос в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2006 г., до 23,41% численности населения, сообщает «Прайм-ТАСС». За 9 месяцев 2007 г. число конеч

Публикаций - 738, упоминаний - 847

Молдавия и организации, системы, технологии, персоны:

Moldcell - оператор сотовой связи Молдавии 56 51
МегаФон 10742 48
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 43
Moldtelecom - Молдтелеком 48 41
Voxtel 82 40
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 37
ЦФТ - Золотая Корона 362 35
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 32
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 30
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 28
Питерская группа связистов 441 24
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 20
Yandex - Яндекс 9215 19
Orange Moldova 18 18
Microsoft Corporation 25775 18
9594 17
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 17
Intel Corporation 12811 16
Интерднестрком - Телеком Приднестровья 26 15
Oracle Corporation 7074 15
Ростелеком 10948 14
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 14
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 13
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1218 13
МТС - Navitel - Навител - Центр навигационных технологий, ЦНТ 266 12
Cisco Systems 5372 12
VK - Mail.ru Group 3602 12
Fintur 57 11
МТС - Navitel Navigator - Навител Навигатор 243 11
IBM - International Business Machines Corp 9699 10
SAP SE 5601 9
HP Inc. 5883 9
Казахтелеком - Kcell - Кселл - Activ - GSM-Казахстан 117 9
Vodafone Bakcell - Azercell Telekom 18 8
Samsung Electronics 11064 8
Киевстар - Kyivstar 569 8
Ростелеком - Связьинвест 1719 8
Geocell 28 7
Schneider Electric - APC - American Power Conversion - APC by Schneider Electric 454 7
Dell EMC 5180 7
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 35
Юнистрим - Unistream - Международная платежная система денежных переводов 194 27
NanduQ - Qiwi 1013 27
Visa International 1993 19
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 15
Альфа-Банк 1979 13
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 12
Евросеть 1421 11
Россети Ленэнерго 1699 10
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 8
Ростелеком - РТК Лизинг - РосТелекомЛизинг - RosTeleComLeasing AG 85 8
Почта России ПАО 2370 8
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 8
FinComBank - Финкомбанк АКБ 6 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 5
ГПБ - Газпромбанк 1273 5
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 5
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 5
Альфа-Групп 745 5
NanduQ - Qiwi Банк - Киви Банк - Киви финансы - 1-й Процессинговый банк АКБ - Первый процессинговый банк 157 4
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 394 4
МКБ - Элекснет - Elecsnet - Москлирингцентр НКО АО - система моментальной оплаты услуг 139 4
Связной ГК 1401 4
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 4
Western Union - Western Union Financial Services - Вестерн Юнион 129 4
OTP Group - ОТП Банк - ОТП Финансовые Технологии - Инвестсбербанк 319 4
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 4
ВТБ - ВТБ24 671 3
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 68 3
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 3
USM Holdings - Металлоинвест УК - ОЭМК им. А.А. Угарова - Оскольский электрометаллургический комбинат 34 3
ЕВРАЗ - ЗСМК - Западно-Сибирский металлургический комбинат - Запсиб - Запсибметзавод 68 3
ТМК ПНТЗ - Первоуральский новотрубный завод - Уралтрубосталь 28 3
Эсхата Банк 6 3
World Bank Group - IFC - International Finance Corporation - Международная финансовая корпорация Всемирного банка 30 3
ПриватБанк - PrivatBank 197 3
РусславБанк - РСБ - Русский Славянский банк 165 3
Правительство Молдавии - НАРЭКИТ - НАРЭИ - Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий Республики Молдова 42 39
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 23
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 14
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 12
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 12
Правительство Молдавии - органы государственной власти 10 10
Судебная власть - Judicial power 2500 9
Президент Узбекистана - Oʻzbekiston Respublikasi Prezidenti 89 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 8
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 6
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 6
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 6
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 6
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 6
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 5
Европол - Полицейская служба Европейского союза 92 4
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 299 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 4
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 4
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 4
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 4
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 4
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 314 3
WIPO - World Intellectual Property Organisation - ВОИС - Всемирная организация интеллектуальной собственности - Международная организация по защите интеллектуальной собственности 151 3
Президент Украины 128 3
Кабинет министров Грузии - Правительство Грузии - Парламент Грузии - органы государственной власти 31 3
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 3
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 3
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1168 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 3
Федеральное казначейство России 1949 3
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 68
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 12
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
РСС - Региональное Содружество в области связи 26 5
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
МФГС СНГ - Межгосударственный фонд гуманитарного сотрудничества государств-участников СНГ 10 3
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 56 1
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 1
The Labour Party - Лейбористская британская политическая партия 14 1
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 1
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
АТИ - Ассоциация транспортных инженеров 6 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
Спецтехника РАА - Российская Акционерная Ассоциация 75 1
ДПЦ - Древлеправославная поморская церковь - беспоповцы 1 1
Хезболла - военизированная ливанская шиитская организация и политическая партия 55 1
Элладская (Греческая) православная церковь - Церковь (Греции) Эллады 2 1
ЗППП - Защита поставщиков программных продуктов 3 1
НАБА - Национальная ассоциация бизнес-ангелов 8 1
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 24 1
РОСОМЕД - Российское общество симуляционного обучения в медицине 3 1
АСМОК - Ассоциация медицинских обществ по качеству 3 1
UEMS - European Union of Medical Specialists - Европейский союз медицинских специалистов 3 1
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
GS1 - Международная организация стандартизации учёта и штрихового кодирования логистических единиц 34 1
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 154
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 99
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 92
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 84
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
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