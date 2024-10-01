Молдавия - Республика Молдова

Живущие в России граждане Молдовы получат выгодную связь и интернет «СберМобайл» подключился к социальной программы «Карта гражданина Молдовы». Приобрести такую карту может любой гражданин Молдовы старше 18 лет, живущий в России. Теперь услуги связи и цифровые сервисы Сбербанка, его дочерних компаний и партнеров доступ

Simetra оснастила Технический университет Молдовы программными комплексами для транспортного моделирования оделирования транспортных потоков и транспортного планирования, поставила в Технический университет Молдовы (ТУМ) академические версии программного комплекса PTV Traffic Suite на сто рабочих ме

Заканчивается постсоветский телекоммуникационный конфликт, который полыхал 15 лет Оператор из непризнанной республики Приднестровья приходит в Молдавию Правительство Молдавии одобрило законопроект о регистрации в стране телекоммуникационной компании «Интердне

«Тинькофф Мобайл» объявил о снижении цен в роуминге «Тинькофф Мобайл» объявил о снижении стоимости услуг для клиентов, выезжающих в страны СНГ и Грузию. Теперь абоненты оператора могут пользоваться услугами мобильной связи в Азербайджане, Киргизии, Молдавии, Таджикистане, Узбекистане и Грузии на еще более выгодных условиях. Клиентам «Тинькофф Мобайл», путешествующим в Узбекистан, доступны к подключению 50 МБ интернет-трафика на день за 39

WebMoney расширяет присутствие в Молдове ют возможность управлять своим местным кошельком (MDL) в программе WebMoney Keeper, пополнять его в Молдове, переводить частным лицам, а также рассчитываться за товары и услуги местных оператор

«Питерские связисты» нечистоплотно обанкротили сотового оператора проведенная Петром Сажиным, экспертом Национального центра судебных экспертиз Министерства юстиции Молдавии по запросу генпрокуратуры страны. Напомним, Eventis Mobile был создан в 2006 г. 51%

Сервис «Золотая Корона — Денежные переводы» расширил инфраструктуру обслуживания в Молдове ового банка, располагающего филиальной сетью из 53 отделений, инфраструктура обслуживания сервиса в Молдове превысила 2 тыс. пунктов на всей территории страны, сообщили CNews в «Золотой Короне»

Muk Computers будет продвигать решения EMC в Азербайджане, Грузии и Молдавии Компания Muk Computers и корпорация EMC объявили о подписании дистрибуторского соглашения, которое будет действовать на территории трех стран: Азербайджана, Грузии и Молдавии. Продуктовый портфель Muk Computers пополнится комплексом решений EMC, предназначенным для построения центров обработки данных (ЦОД) любого масштаба, сообщили CNews в корпорации EMC. В

Молдова внедряет обязательный e-invoicing с сентября 2014 г. Премьер-министр республики Молдова Юрие Лянкэ (Iurie Leanca) поручил молдавской налоговой инспекции проследить за тем, ч

Система Contact открыла первый специализированный офис в Молдавии В рамках расширения многолетнего сотрудничества платежной системы Contact и Banca de Economii начал работу первый специализированный офис Contact в Молдавии. Об этом CNews сообщили в «Русславбанке», операторе системы Contact. Новый фирменный офис Contact открылся в отделении Banca de Economii, расположенном в городе Бельцы. Оказание услуг

Жители Молдовы с биометрическим загранпаспортом смогут въезжать в ЕС без визы на пути к либерализации визового режима между Молдовой и ЕС были сделаны 1 января 2007 года, когда Молдова полностью сняла визовые ограничения на въезд для граждан ЕС. Спустя год, 1 января 200

Softline займется продвижением системы Prestima в Молдавии ютер») — системы для автоматизации бюджетирования, управления финансами и договорами — в республике Молдова. Как отмечается, Softline имеет представительства в 24 странах и 66 городах по всему

Radio Moldova International перестанет вещать для иностранцев щания на иностранных языках. Об этом стало известно из заявления Департамента иновещания «Телерадио-Молдова», в рамках которого осуществляются передачи для иностранной аудитории. На своем после

Unistream открыл центр денежных переводов в Молдове am) объявила об открытии совместно со своим стратегическим партнером BancadeEconomii S.A. первого в Молдове специализированного центра денежных переводов Unistream в самом центре Кишинева. На д

«Единый кошелек» принимает платежи через терминалы Qiwi в Молдове Клиенты «Единого кошелька» в Молдове теперь могут пополнять свой аккаунт в терминальной сети Qiwi. Пополнение в терминалах — удобный и доступный метод внесения средств. Терминальная сеть Qiwi в Молдове на сегодняшни

FinComBank S.A. автоматизировал обязательную отчетность на базе решения ЦФТ рению решения ЦФТ, автоматизирующего обязательную отчетность, в коммерческом банке FinComBank S.A. (Молдова). Внедрение выполнено совместными усилиями сотрудников банка и специалистов ЦФТ за че

Club.CNews: ИТ в Молдове и РФ зашли в тупик? едействительным. Причиной тому назвали рекордно низкую явку избирателей (менее 30%). Таким образом, Молдова останется при прежней системе – как и раньше, президента страны будут избирать в парл

Партнера «питерских связистов» пытались запереть в Молдавии Кипрский офшор с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH) сообщил о прекращении Генпрокуратурой Молдавии уголовного дела, в рамках которого россиян обвиняли в невыполнении инвестиционных обязательств и подозревали в отмывании денег через молдавского сотового оператора Eventis Mobile. Опер

Молдавии не удается продать обанкротившегося оператора «питерской группы связистов» кого сотового оператора Eventis Mobile. Об этом сообщил CNews управляющий несостоятельностью компании Вячеслав Апостол. Стартовая цена составит 118 млн леев ($9,8 млн.). Eventis Mobile начал работу в Молдавии в 2007 г., в проект было инвестировано $48 млн. 51% акций оператора принадлежали кипрскому офшору с российскими корнями Eventis Telecom Holdings (ETH), остальные акции — местному предп

Государственная налоговая служба республики Молдова выбрала защиту «Лаборатории Касперского» «Лаборатория Касперского» сообщила о поставке Государственной налоговой службе Республики Молдова решения для централизованной защиты рабочих станций и файловых серверов – Kaspersky B

Молдавия утилизирует кассетные авиабомбы х авиабомб, оставшихся в республике после распада Советского Союза. Как сообщил РБК министр обороны Молдавии Виталий Маринуца, эти авиабомбы были произведены в период 1961-1987 годов и техничес

Самый быстрый интернет в Южной Корее, Латвии и Молдавии показателю – там скорость подключения к Сети составила 340 килобит в секунду. На втором месте, после Южной Кореи, Латвия – там скорость подключения к Сети превысила 24 мегабита в секунду. Далее идут Молдавия (21,37 мегабит), Япония (20,29 мегабит) и Швеция (19,78 мегабит).

Молдавия обанкротила российского сотовика О банкротстве молдавского сотового оператора Eventis Mobile сообщил министр экономики Молдавии Валерий Лазэр. Как передает «РБК-Украина», причинами банкротства Лазэр назвал неэффективное управление и отсутствие глубокого анализа рынка перед запуском сети. Клиенты Eventis Mobile

На юге Молдавии ликвидировано два опасных очага азиатской саранчи На юге Молдавии специалисты Службы фитосанитарной защиты Министерства сельского хозяйства и пищевой промышленности республики ликвидировали два опасных очага азиатской саранчи, которая мигрировала из

В Молдавии из семян винограда создан препарат для лечения рака В Молдавии ученые из семян винограда создали фармацевтический препарат, который может быть использован для лечения различных заболеваний, в том числе онкологических, пишет РБК. Как сообщили РБК в

В Молдавии закрыли доступ к «Одноклассникам» арламента и президентуры, сообщает «Газета.Ru». Вчера группа «Долой коммунистов!» была удалена администрацией сайта без объяснения причин, а с сегодняшнего утра доступ на сайт закрыт для всех граждан Молдавии.

В Молдавии объем продаж в секторе мобильной связи в I полугодии вырос на 27,49% В Молдавии объем продаж в секторе мобильной телефонной связи в I полугодии 2008 г. достиг 1 млрд 375,7 млн леев ($142,4 млн по нынешнему курсу Нацбанка республики), увеличившись по сравнению с ан

ОСМП выходит в Молдову мпания ОСМП приступила к коммерческой эксплуатации платежного сервиса ОСМП на территории Республики Молдова. Молдова стала 10-й страной, где компания ОСМП предлагает пользователям сервис

В Молдавии 3G будет у всех Правительство Молдавии решило предоставить всем работающим в республике операторам сотовой связи возможност

Diallog расширяет роуминг в Молдове 3G-оператор мобильной связи Diallog расширил роуминговый список партнеров в Республике Молдова. Абоненты Diallog при поездке могут воспользоваться услугами оператора Unite (АО «Мол

Общий объем инвестиций в развитие Moldcell составил $105 млн Общий объем инвестиций в развитие оператора сотовой связи Молдавии в стандарте GSM компании Moldcell на конец марта 2008 г. составил $105 млн, Об этом заявил генеральный директор компании Юсуф Байкан, сообщает РБК. По его словам, большая часть была на

В Молдавии инвестиции в развитие электронных коммуникаций увеличились на 29,3% В Молдавии инвестиции в развитие электронных коммуникаций в 2007 г. увеличились по сравнению с 2006 г. на 29,3% и составили 1 млрд 926,5 млн леев ($184,5 млн.), сообщили РБК в Национальном агентс

Объем продаж операторов фиксированной связи в Молдавии вырос на 9,5% В Молдавии объем продаж поставщиков услуг фиксированной телефонной связи в 2007 г. по сравнению с предыдущим годом увеличился на 9,5% и достиг 2 млрд 335,7 млн леев ($220,3 млн). Как сообщили РБК

Число пользователей услуг мобильной связи в Молдавии увеличилось на 38,6% В Молдавии в 2007 г. число пользователей услуг мобильной связи увеличилось в сравнении с 2006 г. на 38,6% и достигло 1 млн 882,8 тыс., сообщили в Национальном агентстве по регламентированию в обл

Инвестиции в мобильную связь Молдавии в 2007 г. выросли в 2 раза Инвестиции в сектор мобильной телефонии Молдавии в 2007 г. по сравнению с 2006 г. увеличились более чем в два раза и достигли 1 млрд 077,9 млн леев ($96 млн), а объем продаж операторов данного рынка вырос на 26% и составил 2 млрд 377

Инвестиции Orange Moldova в расширение сети в Молдавии в 2007 г. выросли в 2 раза Инвестиции оператора сотовой мобильной связи Молдавии - компании Orange Moldova, контролируемой France Telecom, в расширение свой сети составили 657 млн леев ($58,5 млн), увеличившись в сравнении с 2006 г. в 2 раза, сообщает РБК. Как было

Молдавия в 2008 г. внедрит сотовую связь третьего поколения В Молдавии в 2008 г. будет внедрена мобильная связь третьего поколения по стандартам UMTS и CDMA2000. Как сообщили РБК в Министерстве информационного развития Молдавии, ведомство уже подго

В Молдавии планируется внедрить WiMax В Молдавии в 2008 г. планируется внедрить технологию WiMax, сообщили РБК в Министерстве информационного развития республики. Там уточнили, что ведомство подготовило проект постановления правитель

TeliaSonera увеличит инвестиции в Moldcell Шведско-финская компания TeliaSonera увеличит объем инвестиций в развитие молдавской компании Moldcell, главным акционером которой она является, и намерена стать лидером на телекоммуникационном рынке Молдавии. Такое заявление сделал президент и главный исполнительный директор TeliaSonera Ларс Нюберг, сообщает РБК. Ларс Нюберг отметил, что Moldcell занимает в Молдавии второе место. В