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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Молдавия
Республика Молдова
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 427, упоминаний - 597
Молдавия упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Каримов Ислам 85 6
|Каримова Гульнара 89 6
|Nuberg Lars - Нуберг Ларс 21 4
|Чичваркин Евгений 82 3
|Рейман Леонид 407 3
|Стоклицкая Анна 24 2
|Стариков Дмитрий 9 2
|Филатов Евгений 13 2
|Аз-Зари Хусейн 19 2
|Волков Дмитрий 39 2
|Kivisaari Tero - Кивисаари Теро 20 2
|Авакян Гаянэ 50 2
|Фролова Светлана 41 2
|Акопьян Артур 14 2
|Клюева Марина 2 1
|Гусинский Владимир 7 1
|Савцов Игорь 27 1
|Медведев Дмитрий 1433 1
|Ситнов Иван 10 1
|Wilson Steve - Уилсон Стив 6 1
|Васильев Григорий 35 1
|Ковалев Игорь 21 1
|Прохоров Фёдор 78 1
|Рожецкин Леонид 17 1
|Габурич Кирилл 1 1
|Мадумаров Рустам 21 1
|Алиев Ильхам 6 1
|Боргер Давид 1 1
|Маняхин Олег 2 1
|Дорош Алексей 1 1
|Дорожкина Екатерина 5 1
|Тюрина Мария 39 1
|Богдашев Дмитрий 18 1
|Чимиричкина Мария 30 1
|Савушкин Александр 12 1
|Любченко Алексей 1 1
|Шляпочников Александр 2 1
|Концов Алексей 1 1
|Абрамейцев Алексей 17 1
|Третьяков Андрей 5 1
|Прайм - Агентство экономической информации 527 5
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|Bloomberg 785 1
|TechCrunch - TechCrunch Awards 1096 1
|Ведомости 259 1
|НТВ - Телекомпания 163 1
|BleepingComputer - Издание 120 1
|CoinMarKetCap 14 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754927, в очереди разбора - 658617.
Создано именных указателей - 46352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754927, в очереди разбора - 658617.
Создано именных указателей - 46352.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru