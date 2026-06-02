Индексная книга (каталог) CNews*
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Лукашенко Александр
СОБЫТИЯ
Публикаций - 104, упоминаний - 126
Лукашенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3454 16
|Аксаков Анатолий 163 5
|Предко Юрий 7 4
|Добкин Аркадий 82 4
|Румянцев Андрей 14 3
|Кузнецов Георгий 4 3
|Климович Андрей 3 3
|Тихановская Светлана 3 3
|Песков Дмитрий 129 3
|Семенов Анатолий 35 2
|Савватин Максим 66 2
|Карпович Владимир 10 2
|Гончаренко Владимир 6 2
|Калинин Анатолий 2 2
|Малашкевич Дмитрий 2 2
|Мишустин Михаил 787 2
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
|Аитов Тимур 197 2
|Евтушенков Владимир 217 2
|Брюквин Юрий 300 2
|Кочетков Владислав 248 2
|Семеняк Алексей 9 1
|Луговой Андрей 18 1
|Грибов Андрей 74 1
|Климов Андрей 88 1
|Захаров Михаил 15 1
|Комлев Николай 113 1
|Осадчая Екатерина 47 1
|Жириновский Владимир 28 1
|Емельянов Антон 63 1
|Григоренко Дмитрий 249 1
|Нечовод Дмитрий 5 1
|Нилов Ярослав 20 1
|Зданевич Юрий 4 1
|Петровский Евгений 3 1
|Гусев Игорь 19 1
|von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 1
|Вишневский Игорь 3 1
|Кохановская Елена 20 1
|Деньгин Вадим 16 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.