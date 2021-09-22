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Лукашенко Александр


22.09.2021 Лукашенко нашел нового директора для «дочки» МТС 2
10.08.2021 Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии 2
29.07.2021 Киберпартизаны заявили о взломе паспортной системы Белоруссии. Это «самая масштабная» атака на госсистемы страны 4
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 1
21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1
05.01.2021 В Белоруссии заработала национальная электронная почта. За каждое письмо придется заплатить 1
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 1
29.09.2020 Таинственные хакеры открыли охоту на белорусских оппозиционных киберпартизан 4
01.09.2020 Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США 2
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 1
25.06.2019 Биткоин взлетел выше $11000, поднявшись на 11% за неделю 1
10.06.2019 Россиян «задушат» крупными штрафами за биткоины 1
07.11.2018 Крипторубль станет полным аналогом обычного рубля 1
22.12.2017 Белоруссия узаконила криптовалюты и разрешила майнинг без налогов 2
11.07.2017 Власти России требуют отменить роуминг с Белоруссией 1
25.04.2016 Россияне построили в Белоруссии ЦОД для электронного правительства 1
30.06.2015 В Министерстве финансов республики Беларусь внедрена СЭД DoXLogic 1
03.06.2014 Казахские товары получили преимущества в госзакупках 1
25.02.2014 Как закрытая радиосеть обеспечила связь организаторов Олимпиады в Сочи 1
07.02.2014 Белоруссии не удается продать МТС 1
21.03.2013 EPAM завлекает программистов дешевыми кредитами на квартиры 1
05.04.2012 Белорусская речь появится в мировом эфире 1
05.01.2012 Лукашенко запретил в Белоруссии интернет 1
23.12.2011 Лукашенко не смог избавиться от МТС 1
08.09.2011 Белорусскую МТС продают с молотка 1
11.04.2011 Лукашенко продает контрольный пакет МТС 2
20.12.2010 В Белоруссии заблокировали Google, Twitter и ЖЖ 1
01.07.2010 Белорусcия: в интернет только по паспорту 1
28.05.2010 Лукашенко переместит «мозг интернета» в Белоруссию 1
05.12.2008 Беларусь: налог на прибыль для ИТ-компаний снизят на 50% 1
02.09.2008 Лукашенко отклонил вызов МТС 3
28.07.2008 Лукашенко запустил гигантский ИТ-проект 1
07.07.2008 Телеком-экспансия: Россия идет на юг 1
29.04.2008 «Билайн» не дозвонился до Белоруссии 2
11.04.2008 Турки вышли на связь с Лукашенко 3
11.04.2008 Turkcell намерен приобрести белорусскую «БеСТ» 1
05.03.2008 Turkcell изучает возможность инвестирования в экономику Белоруссии 1
22.02.2007 Белорусских операторов заставили поделиться с народом 2

Публикаций - 41, упоминаний - 59

Лукашенко Александр упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 6491 8
Facebook 3768 3
Google LLC 7177 3
Telegram Group 702 3
Twitter 2204 2
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 2 2
Белтелеком 34 2
Wargaming 90 2
Nival 26 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2770 1
BeCloud - Белорусские облачные технологии 9 1
Sandvine 5 1
Единая электронная торговая площадка - ЕЭТП Росэлторг 106 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5363 1
БФТ - Бюджетные и Финансовые Технологии 200 1
Leta Group 204 1
BTC - Bulgarian Telecommunications Company 38 1
Coinbase 24 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Инфосистемы Джет 675 1
ESET 989 1
Oracle Corporation 3363 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates 393 1
Huawei 2733 1
Microsoft Corporation 11168 1
Yandex - Яндекс 4103 1
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1431 2
Uber Technologies 258 1
Visa International 1346 1
Яндекс.Такси 271 1
ОАК - Объединенная авиастроительная корпорация ПАО 90 1
Альфа-Банк 1127 1
CyberPlat - КиберПлат 205 1
Uber 257 1
БУТБ - Белорусская универсальная товарная биржа 2 1
BCB Group 2 1
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1595 5
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5806 2
Росфинмониторинг - Федеральная служба по финансовому мониторингу 81 1
Министерство обороны Республики Беларусь - Вооружённые Силы Республики Беларусь - Белорусские интернет-войска 1 1
Росгвардия ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 15 1
МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1344 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1437 1
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 154 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1961 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 72 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 1
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 508 1
Президент Российской Федерации 1442 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2238 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1720 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 123 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 153 1
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 4 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 5 1
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3017 3
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 2
DPI - Deep Packet Inspection - Системы глубокой фильтрации (инспекции) трафика 43 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 2
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Отказ в обслуживании 1266 1
IPv6 - Internet Protocol version 6 212 1
TLS - Ttransport layer security - Криптографический протокол защиты транспортного уровня 182 1
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 80 1
Вредоносное ПО - Зловред - malware 495 1
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 1
DWDM - Dense Wavelength Division Multiplexing - Плотное мультиплексирование с разделением по длине волны - xWDM - Спектральное уплотнение каналов 222 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7347 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4569 1
Crypto currency - Криптографическая валюта - Криптовалюта - разновидность цифровой валюты, учёт внутренних расчётных единиц которой обеспечивает децентрализованная платёжная система 37 1
Botnet - Ботнет - Вредоносное ПО 124 1
HR-Grid 3 1
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 225 3
Rakuten Viber 429 2
WhatsApp Messenger 654 2
Ethereum (ETH) - Эфириум - Этериум - Эфир - Платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 255 2
Google YouTube - Видеохостинг 1734 2
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 60 1
BeCloud LTE-сеть 2 1
Zirvan DoXLogic СЭД 13 1
Kraken - криптовалютная биржа 12 1
Bitstamp - криптовалютная биржа 8 1
Omni - криптовалюта 20 1
Цифровой рубль - Крипторубль 12 1
Proton Technologies - ProtonMail - почтовый сервис 17 1
Samsung Galaxy 345 1
Linux OS 4276 1
Microsoft Lync 272 1
Microsoft Exchange 684 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 1
Dash - Криптовалюта 26 1
Bitcoin Cash - криптовалюта 18 1
Wargaming World of Warships 31 1
ESET NOD32 - Антивирусная программа 334 1
Facebook Libra - Криптовалюта - GlobalCoin 8 1
Wargaming World of Tanks 132 1
Monero (XMR) - криптовалюта на основе протокола CryptoNote 78 1
Аксаков Анатолий 98 4
Путин Владимир 1828 3
Климарев Михаил 46 2
Добкин Аркадий 54 2
Дорохина Юлия 42 1
Рубацкий Александр 1 1
Кистень Алексей 1 1
Isaacs Oliver - Айзекс Оливер 2 1
Draghi Mario - Драги Марио 6 1
Рогатко Анастасия 1 1
Draper Tim - Дрейпер Тим 6 1
Sherman Brad - Шерман Брэд 2 1
Hosp Julian - Хосп Джулиан 2 1
Trump Donald J. - Трамп Дональд 322 1
Макаров Вячеслав 3 1
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 1
Семенов Анатолий 12 1
Семеняк Алексей 9 1
Krebs Brian - Кребс Брайан 45 1
Логинов Александр 34 1
Никифоров Николай 1126 1
McAfee John - МакАфи Джон 27 1
Чачава Александр 68 1
Кулин Филипп 39 1
Дуров Павел 216 1
Мишустин Михаил 302 1
Максимов Андрей 9 1
Беларусь - Белоруссия 2099 30
Россия - Российская федерация - РФ 57680 19
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14181 10
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17483 5
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7988 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5772 3
Украина 3398 3
Казахстан - Республика 2650 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5670 2
Восточная Европа 1691 2
Европа 3788 2
Кипр - Республика 248 1
Беларусь - Минск 328 1
Россия - Саров 92 1
Россия - Республика Ингушетия 189 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7218 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2476 1
Индия - Республика 2181 1
Германия - Федеративная Республика 3674 1
Азия - Азиатский регион 1525 1
Федеральный закон 259-ФЗ - Закон о криптовалюте - О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 36 3
НДС - Налог на добавленную стоимость 537 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4031 2
Декрет президента Республики Беларусь № 8 О развитии цифровой экономики 5 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 834 1
НДФЛ - Налог на Доходы Физических Лиц - Подоходный налог 105 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
ОКВЭД - Общероссийский классификатор видов экономической деятельности 55 1
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 354 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3227 1
УПК РФ - Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации 47 1
Процессуально-исполнительный кодекс Республики Беларусь 1 1
Кодекс Республики Беларусь об административных правонарушениях 1 1
Forbes - Форбс 442 3
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 531 2
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 359 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2236 1
Bloomberg 786 1
Thomson Reuters - Рейтер 1760 1
Ведомости 259 1
РИА Новости 654 1
The Bell - Издание 34 1
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 1
Прайм - Агентство экономической информации 529 1
Coindesk.com 3 1
The Independent 13 1
TUT.BY - Белорусский интернет-портал 16 1
ОНТ - Общенациональное телевидение - телеканал в Беларуси 2 1
Kyky 1 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 769529, в очереди разбора - 673213.
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