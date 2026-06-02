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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лукашенко Александр

СОБЫТИЯ


02.06.2026 В России начала работать цифровая система борьбы с «серым импортом» 1
10.04.2026 В России начались продажи белорусского ноутбука в безумном цвете iPhone 17 Pro по цене MacBook 1
28.10.2025 Разработчики: Угроза тюрьмы заставит россиян разлюбить пиратский заграничный софт и полюбить российское ПО 1
28.07.2025 В «Аэрофлоте» остановлены полеты. Хакеры заявили об уничтожении ИТ-инфраструктуры авиакомпании 1
21.05.2025 В России произошел сбой в работе мобильного интернета из-за атак БПЛА 1
05.05.2025 Москвичей пугают проблемами с сотовой связью и интернетом 1
06.03.2025 Россия хочет построить в Белоруссии завод по производству БПЛА 1
27.02.2025 Кремль: Facebook** и Instagram*** разблокируют, только если они будут соблюдать законы России 1
06.11.2024 Россия и Белоруссия отменят плату за роуминг 1 марта 2025 года 1
27.09.2024 Белоруссия создаст собственный мобильный телефон 1
13.06.2024 В России резко смягчили наказание за пиратство. Путин подписал изменения в УК РФ 1
19.09.2023 В России прекратят сажать за пиратское ПО. Готовятся архиважные изменения законодательства 1
25.01.2023 Подмосковье осталось без «железа» для отслеживания в воздухе аммиака и сероводорода 1
20.01.2023 В Белоруссии создан телевизор «послезавтрашнего дня». Купить его могут не все 1
10.01.2023 Власти законодательно разрешили пиратские ПО, кино и музыку. Пока только в Белоруссии 2
26.12.2022 Первый белорусский ноутбук внезапно исчез из продаж почти сразу после их начала 1
22.12.2022 Белоруссия выпустила первый национальный ноутбук. Впервые названы характеристики и цена 1
17.11.2022 Первый белорусский ноутбук готов к производству. До запуска конвейера считанные дни 1
12.09.2022 Рассекречен первый белорусский ноутбук. Готовятся десятки комплектаций. Раскрыта цена 2
15.06.2022 «Киберпартизаны» уличили Белоруссию в прослушке российского посольства 2
19.04.2022 ИТ-гигант, созданный выходцем из СССР, переманивает у России ИТ-шников и вывозит их в Узбекистан 1
31.03.2022 С 1 апреля 2022 г. Россия и Белоруссия отменяют плату за входящие звонки 1
11.03.2022 Facebook разрешила призывы к смерти Путина и к насилию против русских военных 1
05.03.2022 Созданная белорусами ИТ-компания уходит из России 1
21.01.2022 Россия обрушила биткоин 1
05.01.2022 Миллионы человек внезапно остались без интернета и связи. Операторы совсем не виноваты 1
12.11.2021 После нескольких лет охоты на майнеров власти захотели легализовать добычу криптовалют 1
22.09.2021 Лукашенко нашел нового директора для «дочки» МТС 1
10.08.2021 Основателя EPAM обвинили в финансировании протестов в Белоруссии 1
29.07.2021 Киберпартизаны заявили о взломе паспортной системы Белоруссии. Это «самая масштабная» атака на госсистемы страны 2
26.05.2021 Ловкий майнер легально перестал платить за электричество и отопление при помощи всего четырех видеокарт 1
21.04.2021 Путин распорядился развить в России телемедицину, госуслуги и кибербезопасность 1
12.01.2021 Как журналист-одиночка разрушил бизнес подпольных российских хостинг-провайдеров 1
05.01.2021 В Белоруссии заработала национальная электронная почта. За каждое письмо придется заплатить 2
12.11.2020 Россиян начнут сажать в тюрьму за биткоины 1
29.09.2020 Таинственные хакеры открыли охоту на белорусских оппозиционных киберпартизан 2
01.09.2020 Интернет в Белоруссии отключали с помощью DPI-«железа» из США 3
13.08.2020 Белорусские силовики захватили минские офисы «Яндекса» и Uber 1
28.07.2020 В ИТ и телекоме Белоруссии большая чистка: В тюрьме замглавы Совбеза, банкиры и чиновники. Россиян отпустили в зале суда 1
03.07.2020 Налоговая реформа для ИТ-компаний. Кто выиграет, а кто потеряет 1

Публикаций - 104, упоминаний - 126

Лукашенко Александр и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 25
Белтелеком - Beltelecom - Республиканское унитарное предприятие электросвязи в Белоруссии 96 19
A1 - Velcom - Велком - Белорусский оператор связи 108 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 13
Turkcell - Lifecell - life:) - Лайфселл - украинский оператор мобильной связи 95 13
МегаФон 10742 10
Meta Platforms - Facebook 4621 9
Turkcell İletişim Hizmetleri A.Ş. - Turkcell Communication Services 351 9
A1 Telekom Austria Group - Mobilcom Austria 68 8
МТС Беларусь - МТС Белоруссия - Мабільныя ТэлеСістэмы - MTS Беларусь 39 8
Google LLC 12690 7
Microsoft Corporation 25775 7
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 6
X Corp - Twitter 2938 6
Telegram Group 2940 6
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 429 6
Turkcell - Lifecell - life:) - БеСТ - Белорусская сеть телекоммуникаций 16 5
БелСел - Diallog - белорусский оператор сотовой связи 65 4
МПОВТ - Минское производственное объединение вычислительной техники 7 4
Yandex - Яндекс 9216 4
Apple Inc 13156 4
AMD - Advanced Micro Devices 4641 4
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 4
НЦОТ - Белорусский национальный центр обмена трафиком 7 3
Ростелеком 10948 3
Huawei 4677 3
Intel Corporation 12811 3
Sandvine 14 2
Альфа-Групп - Altimo - Alfa Telecom International Mobile 388 2
beCloud - Белорусские облачные технологии 13 2
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 2
Samsung Electronics 11065 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 2
Dell EMC 5180 2
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 2
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 2
9594 2
Oracle Corporation 7074 2
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 2
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 2
Белорусский ПВТ - Парк высоких технологий - Белорусский технопарк 51 8
БУТБ - Белорусская универсальная товарная биржа 6 3
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 3
Familia - Фамилия - Торговая сеть 285 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 2
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 2
Visa International 1993 2
Альфа-Групп 745 2
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 2
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 1
УГМК - Уральская горно-металлургическая компания 66 1
Uber 357 1
Газпром трансгаз 157 1
Островок.ру - Ostrovok.ru 138 1
Главмед - Glavmed - медицинская компания 15 1
BCB Group 2 1
Резонанс НПП 407 1
Cukurova 97 1
Delta Air Lines - авиакомпания 90 1
БМРЦ - Белорусский межбанковский расчетный центр 1 1
Ecclesia Catholica - Католическая церковь - Римско-католическая церковь - Римская (Папкская) курия - Curia Romana - Святой (Папский) Престол 92 1
Солидарность 0 1
Платина КБ 30 1
Петролера БелоВенесолана - Petrolera BeloVenesolana 1 1
Мостотрест ГУП 14 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 1
ИНС - Институт национальной стратегии 31 1
Национальный банк Республики Беларусь 11 1
Globaltrans - Глобалтранс 8 1
ID Finance - IDF Eurasia - Свой Финтех-группа - Свой банк - Свой Капитал - Газнефтьбанк - ID Collect - IDF Technology - IDF Lab - MonPlatiza - Финансовые системы 42 1
Дело ГК - Global Ports - Глобал Портс УК 9 1
San Francisco International Airport - Международный аэропорт Сан-Франциско - IATA: SFO, ICAO: KSFO, FAA LID: SFO 3 1
Temasek Holdings 22 1
IDEAB - IDEAB Project Managment 3 1
Белпочта - Белпошта 7 1
Ростех - Калашников ГК - Тихие Крылья ГК 3 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 1
eBay Inc 1640 1
Президент Белоруссии - ОАЦ при Президенте Республики Беларусь - Оперативно-аналитический центр при Президенте Республики Беларусь - Управление делами Президента Белоруссии 144 62
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 12
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 11
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 11
Совет Министров Республики Беларусь - Правительство Белоруссии 25 10
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 10
Совет Министров Республики Беларусь - Минсвязи Белоруссии - Министерство связи и информатизации Республики Беларусь - БелГИЭ - Государственная инспекция по электросвязи 30 6
Госдума РФ - Комитет Госдумы по по кредитным организациям и финансовым рынкам 129 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 5
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 5
Совет Министров Республики Беларусь - МВД Беларуси - Министерство внутренних дел Республики Беларусь 11 4
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 4
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 4
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 3
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Президент Белоруссии - Следственный комитет Республики Беларусь 4 2
Президент Белоруссии - Совбез Белоруссии - Совет Безопасности Республики Беларусь - КГБ РБ - Комитет государственной безопасности Белоруссии - Государственный центр безопасности информации при Президенте Республики Беларусь 16 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 2
Росфинмониторинг - ФСФМ - Федеральная служба по финансовому мониторингу - Росфинмониторинг 256 2
Госдума РФ - Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, инновационному развитию и предпринимательству 44 1
Администрация Томской области - органы государственной власти 52 1
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 1
Росгвардия - ОМОН - Отряд мобильный особого назначения - Отряд милиции особого назначения 20 1
Правительство Вьетнама - органы государственной власти 33 1
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 1
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 1
МВД РФ - Территориальные органы на региональном уровне - ГОВД, Городской отдел внутренних дел - РУВД, Районное управление внутренних дел - РОВД - Районные отделы внутренних дел - ОМВД, Отделы МВД России 214 1
Союзное государство России и Белоруссии 56 1
Верховный Суд Республики Беларусь 7 1
БелТехЭкспорт 8 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 16
Reporters Without Borders - Reporters Sans Frontieres - Репортёры без границ 52 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 3
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
ЛДПР 116 2
FATF - The Financial Action Task Force (on Money Laundering) - Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег - Коррупция 11 1
ОЗИ - Общество Защиты Интернета 6 1
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 1
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 1
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
Демократическая политическая партия США 122 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 1
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 78 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 27
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 14
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 10
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 10
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 9
Cryptocurrency - Decentralized Finance, DeFi - Децентрализованные финансовые криптоплатформы - Криптографическая валюта, криптовалюта - Цифровая валюта, Digital currency - Электронные деньги - Цифровые финансовые активы, ЦФА - Digital financial assets 1842 8
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 8
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 8
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 8
Cryptocurrency Mining - Майнинг криптовалюты - Генерация криптовалюты 640 8
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Сервис знакомств - Сайты знакомств - Онлайн-знакомства - Dating - Дейтинг 104 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 5
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 5
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 4
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 4
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 4
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 4
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 4
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 4
Кибербезопасность - DoS - DDoS - Distributed Denial of Service - Распределенный отказ в обслуживании - Многовекторные атаки - L7-атака - AntiDDoS-решения - DDoS Defense Service 3829 4
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 4
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 3705 4
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 3
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 3
Мультфильм - мультипликационный фильм - анимационный фильм 546 3
Кибербезопасность - НСД - Несанкционированный (неправомерный) доступ к информации - контроль целостности - компрометация (криптография) - Compromise Assessment - Data security 3023 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1657 3
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 7
Horizont - H-book - серия ноутбуков 11 6
Google YouTube - Видеохостинг 3002 5
Telegram Messenger - Телеграм Мессенджер 1034 5
Microsoft Windows 11 827 4
Rakuten Viber 665 4
Microsoft Windows 16882 4
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 4
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 425 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 4
ЦБ РФ - Цифровой рубль - Крипторубль 253 3
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 3
Intel Core 11 Rocket Lake - Cерия процессоров 86 2
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 2
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 2
Linux OS 11533 2
Apple MacBook - серия ноутбуков 1081 2
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 2
Sony Xperia - Sony Ericsson Xperia 232 1
РСПД - Региональная сеть передачи данных 10 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Реестр добросовестных экспортеров 213 1
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 1
Intel Iris Graphics - серия дискретных видеокарт 121 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 1
AMD Radeon R - AMD Radeon RX - Серия видеокарт 178 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Рождение ребенка 55 1
Omni - криптовалюта 99 1
Bitstamp - криптовалютная биржа 11 1
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 1
SpamDot 11 1
Crutop 11 1
Porsche Cayenne - Кроссовер 16 1
Kraken - криптовалютная биржа 25 1
Baikal Electronics - Байкал-M - Baikal-M - микропроцессор для рабочих станций BE-M 254 1
Ростелеком - БФТ-Холдинг - Zirvan - DoXLogic СЭД 13 1
ВНИИНС МСВС - Linux Мобильная система Вооружённых Сил 42 1
Apple iPhone 13 193 1
BeCloud LTE-сеть 2 1
Путин Владимир 3454 16
Аксаков Анатолий 163 5
Предко Юрий 7 4
Добкин Аркадий 82 4
Румянцев Андрей 14 3
Кузнецов Георгий 4 3
Климович Андрей 3 3
Тихановская Светлана 3 3
Песков Дмитрий 129 3
Семенов Анатолий 35 2
Савватин Максим 66 2
Карпович Владимир 10 2
Гончаренко Владимир 6 2
Калинин Анатолий 2 2
Малашкевич Дмитрий 2 2
Мишустин Михаил 787 2
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 2
Аитов Тимур 197 2
Евтушенков Владимир 217 2
Брюквин Юрий 300 2
Кочетков Владислав 248 2
Семеняк Алексей 9 1
Луговой Андрей 18 1
Грибов Андрей 74 1
Климов Андрей 88 1
Захаров Михаил 15 1
Комлев Николай 113 1
Осадчая Екатерина 47 1
Жириновский Владимир 28 1
Емельянов Антон 63 1
Григоренко Дмитрий 249 1
Нечовод Дмитрий 5 1
Нилов Ярослав 20 1
Зданевич Юрий 4 1
Петровский Евгений 3 1
Гусев Игорь 19 1
von Landsberg-Sadie Oliver - фон Ландсберг-Сэди Оливер 2 1
Вишневский Игорь 3 1
Кохановская Елена 20 1
Деньгин Вадим 16 1
Беларусь - Белоруссия 6289 99
Россия - РФ - Российская федерация 166168 68
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 26
Беларусь - Минск 706 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 18
Украина 7928 14
Казахстан - Республика 6048 12
Европа 24964 12
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 12
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 11
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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