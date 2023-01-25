Подмосковье осталось без «железа» для отслеживания в воздухе аммиака и сероводорода

Среди российских компаний не нашлось желающих поставить программно-аппаратные комплексы для «Мособлэкомониторинга». Они были необходимы для отслеживания концентрации вредных веществ в воздухе Подмосковья. Преимущественно заказчик хотел приобрести устройства белорусского происхождения, а в целом готов был заплатить за 55 комплексов до 88,97 млн руб.

Желающих не нашлось

Комитет по конкурентной политике Московской области не смог найти поставщика программно-аппаратных комплексов (ПАК) для контроля содержания в воздухе вредных и смертельно опасных веществ. Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Тендер в формате электронного аукциона был опубликован 29 декабря 2022 г. Максимальная цена контракта могла составить 88,97 млн руб. Заявки принимались до 19 января 2023 г. Итоги были подведены 23 января.

Согласно протоколу подведения итогов, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Что требовалось заказчику

Согласно техническому заданию, всего заказчику требовалось 55 ПАКов трех типов, большая часть из которых должны быть произведены в Белоруссии. А именно — для поставки выбраны устройства белорусской компании «Р-нокс» (49 шт. из 55). Остальные шесть штук должны быть произведены саратовской компанией «Лига». Указание на конкретные товарные знаки заказчик обуславливает тем, что они уже используются в работе. В техзадании указано, что к поставке допустимы и аналоги товаров данных производителей.

Для «Мособлэкомониторинга» не нашлось белорусских ПАКов

Предполагалось, что устройства будут поставлены в «Мособлэкомониторинг», который осуществляет наблюдение за состоянием окружающей среды на территории Московской области. Поставка ПАКов должна была реализоваться в рамках госпрограммы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Согласно тендерной документации, ПАК должен контролировать содержание в воздухе аммиака, диоксида серы, оксида и диоксида азота, сероводорода и монооксида углерода. Перечисленные вещества при высокой концентрации в воздухе опасны для человека. При незначительном их содержании их попадание в легкие чревато раздражением дыхательных путей, головокружением, тошнотой и пр.

Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной ПО

Закупаемые устройства должны были обеспечивать непрерывную круглосуточную передачу на сервер усредненные значения результатов проведенных измерений.

Интерес к белорусским решениям

Это не первый случай, когда российские заказчики проявляют интерес к белорусским ИТ-решениям. В декабре 2021 г. CNews писал о закупке структуры «Ростеха» электронной компонентной базы (ЭКБ) на 3 млрд руб. Номенклатура поставки включала свыше 26 тыс. наименований. Примечательно, что множество артикулов номенклатуры соответствовало компонентам белорусского предприятия «Интеграл». Помимо этой компании, в документах можно было встретить НПЦ «Элвис», «Миландр» и др.

Белоруссия также намеревалась поставлять в Россию свой первый ноутбук H-book MAK4. Но россиянам его приобрести не удалось, т. к. лэптоп исчез из продаж через два дня после открытия магазина в стране производителя. Торговая точка располагалась в Минске, в одном из ТРЦ. Устройства были представлены президентом Белоруссии Александром Лукашенко 1 сентября 2022 г. Стоимость одного ноутбука оценивалась в 35,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 декабря 2022 г.

По данным ресурса Myfin.by, продажа ноутбука возобновилась 19 января 2023 г. Теперь его можно приобрести в ТЦ «Столица», расположенном в Минске. Уже на следующий день, 20 января, пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко поручил установить первый белорусский ноутбук в его рабочем кабинете.

