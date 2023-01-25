Разделы

Бизнес Тендеры Цифровизация ИТ в госсекторе Техника
|

Подмосковье осталось без «железа» для отслеживания в воздухе аммиака и сероводорода

Среди российских компаний не нашлось желающих поставить программно-аппаратные комплексы для «Мособлэкомониторинга». Они были необходимы для отслеживания концентрации вредных веществ в воздухе Подмосковья. Преимущественно заказчик хотел приобрести устройства белорусского происхождения, а в целом готов был заплатить за 55 комплексов до 88,97 млн руб.

Желающих не нашлось

Комитет по конкурентной политике Московской области не смог найти поставщика программно-аппаратных комплексов (ПАК) для контроля содержания в воздухе вредных и смертельно опасных веществ. Информацию об этом можно обнаружить на портале госзакупок.

Тендер в формате электронного аукциона был опубликован 29 декабря 2022 г. Максимальная цена контракта могла составить 88,97 млн руб. Заявки принимались до 19 января 2023 г. Итоги были подведены 23 января.

Согласно протоколу подведения итогов, на участие в аукционе не было подано ни одной заявки.

Что требовалось заказчику

Согласно техническому заданию, всего заказчику требовалось 55 ПАКов трех типов, большая часть из которых должны быть произведены в Белоруссии. А именно — для поставки выбраны устройства белорусской компании «Р-нокс» (49 шт. из 55). Остальные шесть штук должны быть произведены саратовской компанией «Лига». Указание на конкретные товарные знаки заказчик обуславливает тем, что они уже используются в работе. В техзадании указано, что к поставке допустимы и аналоги товаров данных производителей.

vozduh.jpg

Для «Мособлэкомониторинга» не нашлось белорусских ПАКов

Предполагалось, что устройства будут поставлены в «Мособлэкомониторинг», который осуществляет наблюдение за состоянием окружающей среды на территории Московской области. Поставка ПАКов должна была реализоваться в рамках госпрограммы Московской области «Экология и окружающая среда Подмосковья».

Согласно тендерной документации, ПАК должен контролировать содержание в воздухе аммиака, диоксида серы, оксида и диоксида азота, сероводорода и монооксида углерода. Перечисленные вещества при высокой концентрации в воздухе опасны для человека. При незначительном их содержании их попадание в легкие чревато раздражением дыхательных путей, головокружением, тошнотой и пр.

Владимир Арлазаров, Smart Engines: С персональными данными надо обращаться, как с государственной тайной
ПО

Закупаемые устройства должны были обеспечивать непрерывную круглосуточную передачу на сервер усредненные значения результатов проведенных измерений.

Интерес к белорусским решениям

Это не первый случай, когда российские заказчики проявляют интерес к белорусским ИТ-решениям. В декабре 2021 г. CNews писал о закупке структуры «Ростеха» электронной компонентной базы (ЭКБ) на 3 млрд руб. Номенклатура поставки включала свыше 26 тыс. наименований. Примечательно, что множество артикулов номенклатуры соответствовало компонентам белорусского предприятия «Интеграл». Помимо этой компании, в документах можно было встретить НПЦ «Элвис», «Миландр» и др.

Белоруссия также намеревалась поставлять в Россию свой первый ноутбук H-book MAK4. Но россиянам его приобрести не удалось, т. к. лэптоп исчез из продаж через два дня после открытия магазина в стране производителя. Торговая точка располагалась в Минске, в одном из ТРЦ. Устройства были представлены президентом Белоруссии Александром Лукашенко 1 сентября 2022 г. Стоимость одного ноутбука оценивалась в 35,2 тыс. руб. по курсу ЦБ на 26 декабря 2022 г.

По данным ресурса Myfin.by, продажа ноутбука возобновилась 19 января 2023 г. Теперь его можно приобрести в ТЦ «Столица», расположенном в Минске. Уже на следующий день, 20 января, пресс-служба президента Белоруссии сообщила, что Лукашенко поручил установить первый белорусский ноутбук в его рабочем кабинете.

Кристина Холупова

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

AMD предрекают проблемы. Intel во вред себе может завалить рынок процессорами по бросовым ценам

Из России вот-вот сбежит крупнейший поставщик терминалов для отечественных банков

Вслед за Россией Softline расстанется с Кипром и Лондоном

Власти собрались ввести налоги для майнеров криптовалюты. Ставка может составить 20%

Российский «военный Linux» допустили до использования в госорганах

Утечки персональных данных россиян за год выросли в 40 раз. Пострадало две трети населения страны

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Выбираем кнопочный телефон с интернетом: лучшие модели

Как выбрать смартфон для ребенка: советы ZOOM

Роботы-пылесосы с камерой и лидаром: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Ликбез RnD.CNews: все, что нужно знать о суперкомпьютерах

Самые интересные космические события 2022 года

Астрономы нашли чудовищную черную дыру рядом с Землей
Показать еще