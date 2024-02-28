Россия ЦФО Московская область Подмосковье Московский регион
|28.02.2024
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«Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье
и Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при взаимодействии с Правительством Московской области за счет собственных средств инвестиционной программы компании. Об этом CNe
|14.02.2024
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Подмосковные ИТ-компании могут получить финансовую поддержку от региона
На портале госуслуг Московской области стартовал новый отбор заявок на получение ИТ-грантов. Об этом CNews сообщи
|09.02.2024
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«Сколково» и Подмосковье договорились о расширении партнерства в сфере НИОКР
во» (Группа «ВЭБ.РФ») подписали соглашение, направленное на развитие научно-технического потенциала Московской области и работающих здесь компаний. Стороны будут сотрудничать, развивая платформ
|05.02.2024
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Билайн обеспечил скорость мобильного интернета выше 70 Мбит/с на горнолыжных курортах Московской области
Технические специалисты компании провели проверку связи в 5 крупных горнолыжных курортов Московской области — Сорочаны, Волен, Степаново, Яхрома и ГК Тягачева в Шуколово. По результа
|01.02.2024
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«МегаФон» подключил к 4G экономическую зону «Дубна» в Подмосковье
ши современные решения соответствуют запросам самых технически требовательных резидентов ОЭЗ и помогут им совершить больше прорывных технических открытий», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов. Развитие сетевой инфраструктуры в ОЭЗ важно и для соседней Тверской области. Теперь жители Кимр и Конаково, работающие на производствах компаний-резидентов, см
|25.01.2024
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«МегаФон» ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья
л модернизацию транспортной сети и увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Московской области. Теперь абоненты Подмосковья смогут пользоваться высокоскоростным интернет
|22.01.2024
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МТС подключила в 2023 г. к домашнему интернету 111 тыс. домохозяйств в Московском регионе
мальной задержкой, пользоваться умными устройствами. «За прошедший год трафик домашнего интернета в Московском регионе вырос на 15%. Это также связано с ростом количества используемых в квартир
|18.01.2024
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МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30%
ты по рефармингу диапазона 2100 МГц, чтобы с 2025 г. полностью перевести оставшиеся локации по всей Московской области в 4G, — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Мед
|17.01.2024
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Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона
и, соцсфере. Всего реализовывается более 30 проектов с использованием ИИ. Ключевые цифровые проекты Московской области вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина презентовала Максуту Шадаеву,
|16.01.2024
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ИТ-гранты помогли подмосковным компаниям привлечь более 2 тысяч новых сотрудников
13 ИТ-компаний Московской области получили поддержку от правительства региона в 2023 г. Благодаря этому в По
|11.01.2024
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Аналитика МТС: в новогодние каникулы количество путешественников в Московском регионе выросло на 10%
ия отелей «МТС Travel» проанализировала новогодние путешествия и потребление мобильного интернета в Московском регионе в праздничные даты 2024 г. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодо
|21.12.2023
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МТС обеспечила скоростным интернетом 300 тыс. жителей новостроек Московского региона
огии VoLTE и VoWi-Fi. Большая часть нового оборудования мобильной связи — около 60% — установлена в Московской области. Скоростной мобильный интернет стал доступен жителям новостроек в Домодедо
|12.12.2023
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В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi
ся временно «в связи со сменой оператора», заявил представитель компании. По какой причине компания меняет оператора, когда и с кем планируется заключить новый контракт он не уточнил. Фото: Freepik В подмосковных электричках больше нет бесплатного Wi-Fi Конкурс на обеспечение Wi-Fi-cетью подмосковных пригородных электричек выиграла компания «Максимателеком», также оказывающая эту усл
|12.12.2023
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Московская область запустила программу по поиску уязвимостей регионального портала госуслуг
государственных услуг. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области. «Регпортал — одна из самых популярных онлайн-площадок Подмосковья. Ежемес
|05.12.2023
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В преддверии Нового года МТС запустила цифровой гид для гостей Москвы
лей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, запустил интерактивный путеводитель по Москве и Московской области в преддверии наступающего новогоднего сезона. Путешественник сможет сформи
|30.11.2023
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«Мегафон» повысил скорость интернета для сотен тысяч жителей Подмосковья
«Мегафон» модернизировал более 570 базовых станций в Московской области в рамках программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях 2
|11.10.2023
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Свыше 77% жителей Подмосковья имеют подтвержденные учетные записи на региональном портале
Порталу госуслуг Московской области исполняется 11 лет. За это время к нему присоединилось более 6,7 млн польз
|29.09.2023
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Wildberries представил гибкие тарифы вознаграждений для партнерских ПВЗ Московского региона
йн-платформы Wildberries обсудили с предпринимателями обновленную линейку вознаграждений за оказываемые услуги. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Теперь при оплате услуг партнеров ПВЗ Московского региона Wildberries будет учитывать не только объем производимых операций, но и индивидуальные характеристики самовывозов: ФОТ, площадь, стоимость аренды и т.д. Подобный подход уже
|25.08.2023
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Wildberries открыл новый склад в Московском регионе
в – мебели, сантехники, продукции для ремонта и др. Запуск нового логоцентра позволит компании усилить свое присутствие в регионе и дополнительно увеличит скорость доставки заказов для покупателей из Московского региона и всего Центрального округа. А для жителей близлежайших населенных пунктов стали доступны около 1500 новых рабочих мест. Ранее, с января по август 2023 г. Wildberries запуст
|02.08.2023
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CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского
функции научно-исследовательского института Минздрава России, является структурой здравоохранения Московской области и выполняет одновременно функции регионального многопрофильного центра по
|26.07.2023
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Московские ЦОДы вот-вот останутся без клиентов из-за беспилотников. Данные массово переносятся за Урал для безопасности
Москву, а также возросший риск террористической угрозы. О миграции клиентов ЦОД за пределы Москвы и Московской области изданию сообщили участники российского рынка дата-центров – представители
|20.07.2023
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МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30%
езаметно для абонентов отключить остающиеся сети UMTS 2100 в пределах ЦКАД», -— добавил Медведев. В московском регионе МТС переводит в LTE 2100 практически всю полосу 15 МГц, выделенную для UMT
|18.07.2023
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Малые села и деревни Подмосковья подключат к скоростному интернету
Жители Московской области могут выбрать поселки, деревни и села региона с численностью от 100 до 500
|21.06.2023
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Wildberries тестирует беспилотные грузоперевозки в Подмосковье
Онлайн-платформа Wildberries начала использовать грузовые электромобили без водителей. Перевозки автономными грузовыми машинами запущены в распределительном центре компании в Электростали Московской области. Передвижение осуществляется по заданному маршруту, который определяет инженер-оператор, на время теста его протяженность составляет 2,5 км. Машина самостоятельно перемещает
|09.06.2023
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В Подмосковье провели более 100 тыс. цифровых проверок спортплощадок
сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Весной и летом число посетителей спортивных площадок увеличивается. В По
|07.06.2023
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Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета
ыть обусловлен развитием сети, которое оператор последние несколько лет активно проводит в Москве и Московской области. В Москве значительно чаще используют мобильный интернет за городом для пр
|07.06.2023
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Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета
ыть обусловлен развитием сети, которое оператор последние несколько лет активно проводит в Москве и Московской области. В Москве значительно чаще используют мобильный интернет за городом для пр
|02.06.2023
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Более 100 новых специалистов усилили ИТ-отрасль Подмосковья
сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Мы создаем максимально благоприятные условия для работы и успешного разв
|22.05.2023
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МТС расширяет сеть фиксированной связи в Московском регионе
ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличивает объемы подключений к сети фиксированной связи в Московском регионе. В 2023 г. доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получат ещ
|17.05.2023
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Wildberries запустил собственный эко- дата-центр в Подмосковье
ildberries. ЦОД Wildberries располагается на территории собственного логистического хаба компании в Московской области. Его совокупная площадь – около 16 тыс. кв. м, а общая мощность всего обор
|26.04.2023
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«Яндекс Go» запустил «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье
Звенигород, Чехов, Электросталь, Серпухов, Орехово-Зуево, Ступино и в другие популярные направления Московской области, особенно в дачный сезон. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».
|24.04.2023
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В Подмосковье стартовал новый сезон всероссийского проекта по кибербезопасности
В Московской области открылся третий сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Ученики шк
|20.04.2023
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Билайн ускорил мобильный интернет на 62% в Московской области к началу дачного сезона
о оставаться на связи с близкими. Улучшения касаются и дачных массивов, расположенных на территории Московской области. По данным билайн интернет-трафик в области уже вырос почти на 30% в марте
|06.04.2023
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Московская область и «Росатом» будут сотрудничать в проектах цифровой трансформации
ение позволит дополнить передовые практики региона опытом «Росатома» в развитии технологий «Умного города», цифровизации ЖКХ и транспортной инфраструктуры, общественной и экологической безопасности. «Подмосковье является признанным лидером цифровизации в разных сферах жизни. Со своей стороны, мы накопили серьезный опыт в реализации проектов «Умного города» как на территориях присутствия «Ро
|29.03.2023
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Нейросеть распознает архивные документы Подмосковья
сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Мы знаем, как важно сохранить историю и открыть к ней доступ жителям. Те
|15.03.2023
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«Совкомбанк Технологии» получила грант Мособласти на развитие ИТ
е было подписано между Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и компанией «Совкомбанк Технологии», разрабатывающей продукты и сервисы в
|17.02.2023
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В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено еще 30 тыс. камер
Видеокамеры системы «Безопасный регион» следят за безопасностью жителей Московской области с 2015 г.. В 2022 г. их число увеличилось более чем на 28,6 тыс. В 2023 го
|10.02.2023
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Более 160 тыс. жителей столичного региона в 2022 г. воспользовались сервисом «Почты России» «Предварительная запись»
ности по дням. Макрорегион Москва включает в себя Управления федеральной почтовой связи г. Москвы и Московской области. В Московском регионе более 1 700 почтовых отделений. В структуру макрорег
|07.02.2023
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МТС подключила к скоростному интернету более 100 тыс. семей в столичном регионе
МТС сообщила о расширении сети фиксированной связи в Московском регионе: в 2022 г. доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили е
|31.01.2023
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Более 29 млн цифровых проверок проведено в Подмосковье в 2022 году
льности в регионе. Цифровая платформа помогает контролировать более 200 тыс. объектов на территории Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управл
Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 815 219
|Куртяник Надежда 130 130
|Лысенко Эдуард 288 106
|Ермолаев Артем 369 90
|Путин Владимир 2948 86
|Гуральников Сергей 164 81
|Козырев Алексей 297 76
|Петрушин Андрей 96 67
|Бойко Елена 152 67
|Евраев Михаил 252 63
|Власов Сергей 98 62
|Албычев Александр 127 60
|Ципорин Павел 87 59
|Попов Алексей 331 58
|Фомичев Олег 130 56
|Меджитов Тимур 85 56
|Разумовский Дмитрий 102 55
|Мацоцкий Сергей 177 54
|Медведев Дмитрий 1642 54
|Казарин Станислав 150 53
|Чернышенко Дмитрий 529 52
|Херсонцев Алексей 77 49
|Хайруллин Айрат 84 48
|Паршин Максим 314 48
|Рейман Леонид 1037 47
|Терещенко Денис 72 46
|Никифоров Николай 1134 46
|Громов Иван 102 45
|Рымар Максим 50 43
|Бетсис Павел 99 41
|Богданов Кирилл 112 40
|Чаркин Евгений 274 38
|Кудрин Алексей 123 37
|Матвеева Татьяна 88 37
|Авербах Владимир 126 37
|Богачев Игорь 178 37
|Опенышева Светлана 64 37
|Елистратов Николай 90 36
|Шипов Савва 92 36
|Шпак Василий 153 35
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