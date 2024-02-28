Россия ЦФО Московская область Подмосковье Московский регион

«Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье и Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при взаимодействии с Правительством Московской области за счет собственных средств инвестиционной программы компании. Об этом CNe

Подмосковные ИТ-компании могут получить финансовую поддержку от региона На портале госуслуг Московской области стартовал новый отбор заявок на получение ИТ-грантов. Об этом CNews сообщи

«Сколково» и Подмосковье договорились о расширении партнерства в сфере НИОКР во» (Группа «ВЭБ.РФ») подписали соглашение, направленное на развитие научно-технического потенциала Московской области и работающих здесь компаний. Стороны будут сотрудничать, развивая платформ

Билайн обеспечил скорость мобильного интернета выше 70 Мбит/с на горнолыжных курортах Московской области Технические специалисты компании провели проверку связи в 5 крупных горнолыжных курортов Московской области — Сорочаны, Волен, Степаново, Яхрома и ГК Тягачева в Шуколово. По результа

«МегаФон» подключил к 4G экономическую зону «Дубна» в Подмосковье ши современные решения соответствуют запросам самых технически требовательных резидентов ОЭЗ и помогут им совершить больше прорывных технических открытий», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов. Развитие сетевой инфраструктуры в ОЭЗ важно и для соседней Тверской области. Теперь жители Кимр и Конаково, работающие на производствах компаний-резидентов, см

«МегаФон» ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья л модернизацию транспортной сети и увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Московской области. Теперь абоненты Подмосковья смогут пользоваться высокоскоростным интернет

МТС подключила в 2023 г. к домашнему интернету 111 тыс. домохозяйств в Московском регионе мальной задержкой, пользоваться умными устройствами. «За прошедший год трафик домашнего интернета в Московском регионе вырос на 15%. Это также связано с ростом количества используемых в квартир

МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30% ты по рефармингу диапазона 2100 МГц, чтобы с 2025 г. полностью перевести оставшиеся локации по всей Московской области в 4G, — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Мед

Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона и, соцсфере. Всего реализовывается более 30 проектов с использованием ИИ. Ключевые цифровые проекты Московской области вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина презентовала Максуту Шадаеву,

ИТ-гранты помогли подмосковным компаниям привлечь более 2 тысяч новых сотрудников 13 ИТ-компаний Московской области получили поддержку от правительства региона в 2023 г. Благодаря этому в По

Аналитика МТС: в новогодние каникулы количество путешественников в Московском регионе выросло на 10% ия отелей «МТС Travel» проанализировала новогодние путешествия и потребление мобильного интернета в Московском регионе в праздничные даты 2024 г. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодо

МТС обеспечила скоростным интернетом 300 тыс. жителей новостроек Московского региона огии VoLTE и VoWi-Fi. Большая часть нового оборудования мобильной связи — около 60% — установлена в Московской области. Скоростной мобильный интернет стал доступен жителям новостроек в Домодедо

В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi ся временно «в связи со сменой оператора», заявил представитель компании. По какой причине компания меняет оператора, когда и с кем планируется заключить новый контракт он не уточнил. Фото: Freepik В подмосковных электричках больше нет бесплатного Wi-Fi Конкурс на обеспечение Wi-Fi-cетью подмосковных пригородных электричек выиграла компания «Максимателеком», также оказывающая эту усл

Московская область запустила программу по поиску уязвимостей регионального портала госуслуг государственных услуг. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области. «Регпортал — одна из самых популярных онлайн-площадок Подмосковья. Ежемес

В преддверии Нового года МТС запустила цифровой гид для гостей Москвы лей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, запустил интерактивный путеводитель по Москве и Московской области в преддверии наступающего новогоднего сезона. Путешественник сможет сформи

«Мегафон» повысил скорость интернета для сотен тысяч жителей Подмосковья «Мегафон» модернизировал более 570 базовых станций в Московской области в рамках программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях 2

Свыше 77% жителей Подмосковья имеют подтвержденные учетные записи на региональном портале Порталу госуслуг Московской области исполняется 11 лет. За это время к нему присоединилось более 6,7 млн польз

Wildberries представил гибкие тарифы вознаграждений для партнерских ПВЗ Московского региона йн-платформы Wildberries обсудили с предпринимателями обновленную линейку вознаграждений за оказываемые услуги. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Теперь при оплате услуг партнеров ПВЗ Московского региона Wildberries будет учитывать не только объем производимых операций, но и индивидуальные характеристики самовывозов: ФОТ, площадь, стоимость аренды и т.д. Подобный подход уже

Wildberries открыл новый склад в Московском регионе в – мебели, сантехники, продукции для ремонта и др. Запуск нового логоцентра позволит компании усилить свое присутствие в регионе и дополнительно увеличит скорость доставки заказов для покупателей из Московского региона и всего Центрального округа. А для жителей близлежайших населенных пунктов стали доступны около 1500 новых рабочих мест. Ранее, с января по август 2023 г. Wildberries запуст

CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского функции научно-исследователь­ского института Минздрава России, является структурой здравоохранения Московской области и выполняет одновременно функции регионального многопрофильного центра по

Московские ЦОДы вот-вот останутся без клиентов из-за беспилотников. Данные массово переносятся за Урал для безопасности Москву, а также возросший риск террористической угрозы. О миграции клиентов ЦОД за пределы Москвы и Московской области изданию сообщили участники российского рынка дата-центров – представители

МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30% езаметно для абонентов отключить остающиеся сети UMTS 2100 в пределах ЦКАД», -— добавил Медведев. В московском регионе МТС переводит в LTE 2100 практически всю полосу 15 МГц, выделенную для UMT

Малые села и деревни Подмосковья подключат к скоростному интернету Жители Московской области могут выбрать поселки, деревни и села региона с численностью от 100 до 500

Wildberries тестирует беспилотные грузоперевозки в Подмосковье Онлайн-платформа Wildberries начала использовать грузовые электромобили без водителей. Перевозки автономными грузовыми машинами запущены в распределительном центре компании в Электростали Московской области. Передвижение осуществляется по заданному маршруту, который определяет инженер-оператор, на время теста его протяженность составляет 2,5 км. Машина самостоятельно перемещает

В Подмосковье провели более 100 тыс. цифровых проверок спортплощадок сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Весной и летом число посетителей спортивных площадок увеличивается. В По

Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета ыть обусловлен развитием сети, которое оператор последние несколько лет активно проводит в Москве и Московской области. В Москве значительно чаще используют мобильный интернет за городом для пр

Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета ыть обусловлен развитием сети, которое оператор последние несколько лет активно проводит в Москве и Московской области. В Москве значительно чаще используют мобильный интернет за городом для пр

Более 100 новых специалистов усилили ИТ-отрасль Подмосковья сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Мы создаем максимально благоприятные условия для работы и успешного разв

МТС расширяет сеть фиксированной связи в Московском регионе ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличивает объемы подключений к сети фиксированной связи в Московском регионе. В 2023 г. доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получат ещ

Wildberries запустил собственный эко- дата-центр в Подмосковье ildberries. ЦОД Wildberries располагается на территории собственного логистического хаба компании в Московской области. Его совокупная площадь – около 16 тыс. кв. м, а общая мощность всего обор

«Яндекс Go» запустил «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье Звенигород, Чехов, Электросталь, Серпухов, Орехово-Зуево, Ступино и в другие популярные направления Московской области, особенно в дачный сезон. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

В Подмосковье стартовал новый сезон всероссийского проекта по кибербезопасности В Московской области открылся третий сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Ученики шк

Билайн ускорил мобильный интернет на 62% в Московской области к началу дачного сезона о оставаться на связи с близкими. Улучшения касаются и дачных массивов, расположенных на территории Московской области. По данным билайн интернет-трафик в области уже вырос почти на 30% в марте

Московская область и «Росатом» будут сотрудничать в проектах цифровой трансформации ение позволит дополнить передовые практики региона опытом «Росатома» в развитии технологий «Умного города», цифровизации ЖКХ и транспортной инфраструктуры, общественной и экологической безопасности. «Подмосковье является признанным лидером цифровизации в разных сферах жизни. Со своей стороны, мы накопили серьезный опыт в реализации проектов «Умного города» как на территориях присутствия «Ро

Нейросеть распознает архивные документы Подмосковья сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Мы знаем, как важно сохранить историю и открыть к ней доступ жителям. Те

«Совкомбанк Технологии» получила грант Мособласти на развитие ИТ е было подписано между Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и компанией «Совкомбанк Технологии», разрабатывающей продукты и сервисы в

В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено еще 30 тыс. камер Видеокамеры системы «Безопасный регион» следят за безопасностью жителей Московской области с 2015 г.. В 2022 г. их число увеличилось более чем на 28,6 тыс. В 2023 го

Более 160 тыс. жителей столичного региона в 2022 г. воспользовались сервисом «Почты России» «Предварительная запись» ности по дням. Макрорегион Москва включает в себя Управления федеральной почтовой связи г. Москвы и Московской области. В Московском регионе более 1 700 почтовых отделений. В структуру макрорег

МТС подключила к скоростному интернету более 100 тыс. семей в столичном регионе МТС сообщила о расширении сети фиксированной связи в Московском регионе: в 2022 г. доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили е