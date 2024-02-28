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Россия ЦФО Московская область Подмосковье Московский регион

Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион


28.02.2024 «Россети Московский регион» расширили сеть зарядной инфраструктуры для электротранспорта в Подмосковье

и Подмосковья работают 176 заправок компании. Проект реализован при взаимодействии с Правительством Московской области за счет собственных средств инвестиционной программы компании. Об этом CNe
14.02.2024 Подмосковные ИТ-компании могут получить финансовую поддержку от региона

На портале госуслуг Московской области стартовал новый отбор заявок на получение ИТ-грантов. Об этом CNews сообщи
09.02.2024 «Сколково» и Подмосковье договорились о расширении партнерства в сфере НИОКР

во» (Группа «ВЭБ.РФ») подписали соглашение, направленное на развитие научно-технического потенциала Московской области и работающих здесь компаний. Стороны будут сотрудничать, развивая платформ
05.02.2024 Билайн обеспечил скорость мобильного интернета выше 70 Мбит/с на горнолыжных курортах Московской области

Технические специалисты компании провели проверку связи в 5 крупных горнолыжных курортов Московской области — Сорочаны, Волен, Степаново, Яхрома и ГК Тягачева в Шуколово. По результа
01.02.2024 «МегаФон» подключил к 4G экономическую зону «Дубна» в Подмосковье

ши современные решения соответствуют запросам самых технически требовательных резидентов ОЭЗ и помогут им совершить больше прорывных технических открытий», — отметил директор «МегаФона» по развитию в Московском регионе Михаил Прахов. Развитие сетевой инфраструктуры в ОЭЗ важно и для соседней Тверской области. Теперь жители Кимр и Конаково, работающие на производствах компаний-резидентов, см
25.01.2024 «МегаФон» ускорил интернет для миллиона жителей Подмосковья

л модернизацию транспортной сети и увеличил скорость передачи данных в крупнейших городских округах Московской области. Теперь абоненты Подмосковья смогут пользоваться высокоскоростным интернет
22.01.2024 МТС подключила в 2023 г. к домашнему интернету 111 тыс. домохозяйств в Московском регионе

мальной задержкой, пользоваться умными устройствами. «За прошедший год трафик домашнего интернета в Московском регионе вырос на 15%. Это также связано с ростом количества используемых в квартир
18.01.2024 МТС отключила сеть 3G в диапазоне 2100 МГц внутри ЦКАД, ускорив интернет в Московском регионе на 30%

ты по рефармингу диапазона 2100 МГц, чтобы с 2025 г. полностью перевести оставшиеся локации по всей Московской области в 4G, — отметил технический директор московского региона МТС Владислав Мед
17.01.2024 Вице-губернатор Московской области презентовала ИТ-разработки региона

и, соцсфере. Всего реализовывается более 30 проектов с использованием ИИ. Ключевые цифровые проекты Московской области вице-губернатор Подмосковья Ирина Каклюгина презентовала Максуту Шадаеву,

16.01.2024 ИТ-гранты помогли подмосковным компаниям привлечь более 2 тысяч новых сотрудников

13 ИТ-компаний Московской области получили поддержку от правительства региона в 2023 г. Благодаря этому в По
11.01.2024 Аналитика МТС: в новогодние каникулы количество путешественников в Московском регионе выросло на 10%

ия отелей «МТС Travel» проанализировала новогодние путешествия и потребление мобильного интернета в Московском регионе в праздничные даты 2024 г. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодо
21.12.2023 МТС обеспечила скоростным интернетом 300 тыс. жителей новостроек Московского региона

огии VoLTE и VoWi-Fi. Большая часть нового оборудования мобильной связи — около 60% — установлена в Московской области. Скоростной мобильный интернет стал доступен жителям новостроек в Домодедо
12.12.2023 В подмосковных электричках отключили бесплатный Wi-Fi

ся временно «в связи со сменой оператора», заявил представитель компании. По какой причине компания меняет оператора, когда и с кем планируется заключить новый контракт он не уточнил. Фото: Freepik В подмосковных электричках больше нет бесплатного Wi-Fi Конкурс на обеспечение Wi-Fi-cетью подмосковных пригородных электричек выиграла компания «Максимателеком», также оказывающая эту усл
12.12.2023 Московская область запустила программу по поиску уязвимостей регионального портала госуслуг

государственных услуг. Об этом CNews сообщили в пресс-службе Министерства госуправления, ИТ и связи Московской области. «Регпортал — одна из самых популярных онлайн-площадок Подмосковья. Ежемес
05.12.2023 В преддверии Нового года МТС запустила цифровой гид для гостей Москвы

лей МТС Travel, входящий в цифровую экосистему МТС, запустил интерактивный путеводитель по Москве и Московской области в преддверии наступающего новогоднего сезона. Путешественник сможет сформи
30.11.2023 «Мегафон» повысил скорость интернета для сотен тысяч жителей Подмосковья

«Мегафон» модернизировал более 570 базовых станций в Московской области в рамках программы рефарминга — перевода частот, задействованных в сетях 2
11.10.2023 Свыше 77% жителей Подмосковья имеют подтвержденные учетные записи на региональном портале

Порталу госуслуг Московской области исполняется 11 лет. За это время к нему присоединилось более 6,7 млн польз
29.09.2023 Wildberries представил гибкие тарифы вознаграждений для партнерских ПВЗ Московского региона

йн-платформы Wildberries обсудили с предпринимателями обновленную линейку вознаграждений за оказываемые услуги. Об этом CNews сообщили представители Wildberries. Теперь при оплате услуг партнеров ПВЗ Московского региона Wildberries будет учитывать не только объем производимых операций, но и индивидуальные характеристики самовывозов: ФОТ, площадь, стоимость аренды и т.д. Подобный подход уже

25.08.2023 Wildberries открыл новый склад в Московском регионе

в – мебели, сантехники, продукции для ремонта и др. Запуск нового логоцентра позволит компании усилить свое присутствие в регионе и дополнительно увеличит скорость доставки заказов для покупателей из Московского региона и всего Центрального округа. А для жителей близлежайших населенных пунктов стали доступны около 1500 новых рабочих мест. Ранее, с января по август 2023 г. Wildberries запуст
02.08.2023 CraftTalk стал технологическим партнером крупнейшего медицинского учреждения Подмосковья ГБУЗ МО МОНИКИ им М.Ф. Владимирского  

функции научно-исследователь­ского института Минздрава России, является структурой здравоохранения Московской области и выполняет одновременно функции регионального многопрофильного центра по

26.07.2023 Московские ЦОДы вот-вот останутся без клиентов из-за беспилотников. Данные массово переносятся за Урал для безопасности

Москву, а также возросший риск террористической угрозы. О миграции клиентов ЦОД за пределы Москвы и Московской области изданию сообщили участники российского рынка дата-центров – представители

20.07.2023 МТС отключит до конца 2023 г. сеть 3G 2100 МГц в пределах ЦКАД, ускорив мобильный интернет на 30%

езаметно для абонентов отключить остающиеся сети UMTS 2100 в пределах ЦКАД», -— добавил Медведев. В московском регионе МТС переводит в LTE 2100 практически всю полосу 15 МГц, выделенную для UMT
18.07.2023 Малые села и деревни Подмосковья подключат к скоростному интернету

Жители Московской области могут выбрать поселки, деревни и села региона с численностью от 100 до 500
21.06.2023 Wildberries тестирует беспилотные грузоперевозки в Подмосковье

Онлайн-платформа Wildberries начала использовать грузовые электромобили без водителей. Перевозки автономными грузовыми машинами запущены в распределительном центре компании в Электростали Московской области. Передвижение осуществляется по заданному маршруту, который определяет инженер-оператор, на время теста его протяженность составляет 2,5 км. Машина самостоятельно перемещает

09.06.2023 В Подмосковье провели более 100 тыс. цифровых проверок спортплощадок

сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Весной и летом число посетителей спортивных площадок увеличивается. В По
07.06.2023 Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета

ыть обусловлен развитием сети, которое оператор последние несколько лет активно проводит в Москве и Московской области. В Москве значительно чаще используют мобильный интернет за городом для пр
07.06.2023 Почти 70% клиентов билайн в Москве отметили улучшение надежности мобильного интернета

ыть обусловлен развитием сети, которое оператор последние несколько лет активно проводит в Москве и Московской области. В Москве значительно чаще используют мобильный интернет за городом для пр
02.06.2023 Более 100 новых специалистов усилили ИТ-отрасль Подмосковья

сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Мы создаем максимально благоприятные условия для работы и успешного разв
22.05.2023 МТС расширяет сеть фиксированной связи в Московском регионе

ПАО «МТС», цифровая экосистема, увеличивает объемы подключений к сети фиксированной связи в Московском регионе. В 2023 г. доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получат ещ
17.05.2023 Wildberries запустил собственный эко- дата-центр в Подмосковье

ildberries. ЦОД Wildberries располагается на территории собственного логистического хаба компании в Московской области. Его совокупная площадь – около 16 тыс. кв. м, а общая мощность всего обор
26.04.2023 «Яндекс Go» запустил «Межгород» для поездок из Москвы в Подмосковье

Звенигород, Чехов, Электросталь, Серпухов, Орехово-Зуево, Ступино и в другие популярные направления Московской области, особенно в дачный сезон. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

24.04.2023 В Подмосковье стартовал новый сезон всероссийского проекта по кибербезопасности

В Московской области открылся третий сезон всероссийского проекта «Цифровой ликбез». Ученики шк
20.04.2023 Билайн ускорил мобильный интернет на 62% в Московской области к началу дачного сезона

о оставаться на связи с близкими. Улучшения касаются и дачных массивов, расположенных на территории Московской области. По данным билайн интернет-трафик в области уже вырос почти на 30% в марте
06.04.2023 Московская область и «Росатом» будут сотрудничать в проектах цифровой трансформации

ение позволит дополнить передовые практики региона опытом «Росатома» в развитии технологий «Умного города», цифровизации ЖКХ и транспортной инфраструктуры, общественной и экологической безопасности. «Подмосковье является признанным лидером цифровизации в разных сферах жизни. Со своей стороны, мы накопили серьезный опыт в реализации проектов «Умного города» как на территориях присутствия «Ро
29.03.2023 Нейросеть распознает архивные документы Подмосковья

сообщили представители Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. «Мы знаем, как важно сохранить историю и открыть к ней доступ жителям. Те
15.03.2023 «Совкомбанк Технологии» получила грант Мособласти на развитие ИТ

е было подписано между Министерством государственного управления, информационных технологий и связи Московской области и компанией «Совкомбанк Технологии», разрабатывающей продукты и сервисы в

17.02.2023 В Подмосковье к системе «Безопасный регион» подключено еще 30 тыс. камер

Видеокамеры системы «Безопасный регион» следят за безопасностью жителей Московской области с 2015 г.. В 2022 г. их число увеличилось более чем на 28,6 тыс. В 2023 го
10.02.2023 Более 160 тыс. жителей столичного региона в 2022 г. воспользовались сервисом «Почты России» «Предварительная запись»

ности по дням. Макрорегион Москва включает в себя Управления федеральной почтовой связи г. Москвы и Московской области. В Московском регионе более 1 700 почтовых отделений. В структуру макрорег
07.02.2023 МТС подключила к скоростному интернету более 100 тыс. семей в столичном регионе

МТС сообщила о расширении сети фиксированной связи в Московском регионе: в 2022 г. доступ к домашнему интернету на скорости до 1 Гбит/с получили е
31.01.2023 Более 29 млн цифровых проверок проведено в Подмосковье в 2022 году

льности в регионе. Цифровая платформа помогает контролировать более 200 тыс. объектов на территории Московской области. Об этом CNews сообщили представители Министерства государственного управл

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:

ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8416 823
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 10801 799
МегаФон 7807 679
Ростелеком 10705 636
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг - Т2 Мобайл 2700 283
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1411 282
Microsoft Corporation 24053 236
МегаФон Москва - МегаФон Столичный филиал - Соник Дуо - Sonic Duo 562 225
Yandex - Яндекс 6463 212
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1576 203
7642 173
Samsung Electronics 9975 143
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 805 139
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1356 135
IBM - International Business Machines Corp 9346 112
Ростелеком - Центел - Центральный телеграф 410 102
Cisco Systems 5007 97
Apple Inc 11663 96
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1573 95
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3044 94
Google LLC 11384 93
Oracle Corporation 6508 88
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2977 88
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5638 87
Intel Corporation 11904 85
Telia Company - TeliaSonera 1025 81
Huawei 3696 81
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 2041 77
Цифра ГК 2274 76
SAP SE 5108 74
Ростелеком - Связьинвест 1705 74
VK - Mail.ru Group 3280 73
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1415 73
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1269 72
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 906 71
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 70
Ростелеком Центр - ЦентрТелеком - Центральная телекоммуникационная компания 514 69
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4518 68
АФК Система ПАО 1768 68
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3282 67
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6538 303
Почта России ПАО 1997 164
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 667 119
РЖД - Российские железные дороги 1782 118
Евросеть 1402 112
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6783 106
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1932 104
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2619 98
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Агроторг 932 89
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 85
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2028 82
Альфа-Банк 1677 76
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 320 70
Связной ГК 1358 68
Мострансавто 66 64
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 484 61
Visa International 1921 61
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 754 56
ГПБ - Газпромбанк 1017 55
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1852 55
ПСБ - Промсвязьбанк 795 55
Россети Ленэнерго 1699 54
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 400 52
Wildberries - Вайлдберриз - Ягодки 498 47
Открытие ФК - Банк Открытие 524 47
Роснефть НК - нефтяная компания 501 46
Май - Майский чай - российская торговая компания 1101 46
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 883 45
X5 Group - Перекрёсток 488 39
Наукоград - технопарк 115 39
Лента - Сеть розничной торговли 1906 38
Газпром нефть 555 38
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1124 38
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 622 38
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1445 36
Газпром ПАО 1242 36
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 376 36
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 410 36
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 181 35
ВТБ - ВТБ24 662 35
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10459 556
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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 999 16
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РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 245 11
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 215 10
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии 11 10
Единая Россия - Политическая партия 286 9
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 230 9
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 153 9
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 277 9
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий 29 9
OpenPOWER Foundation - Consortium 47 9
Linux Foundation 178 9
PCI-SIG - Peripheral Component Interconnect Special Interest Group 17 8
OpenCAPI Consortium 13 8
Gen-Z Consortium 11 8
SNIA - Storage Networking Industry Association 34 8
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 174 8
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 119 8
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 21 7
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 7
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 7
АКТР - Ассоциация кабельного телевидения России 52 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 182 6
WiMAX Forum 68 6
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 271 6
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 551 6
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 34 6
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 5
Гильдия Управляющих Документацией РОО - Региональная общественная организация 84 5
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 5
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 4
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 39 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 96 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
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ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4603 369
Google Android 13393 189
Microsoft Windows 2000 8660 170
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1314 156
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3017 151
Apple iOS 7344 144
ВымпелКом - Билайн GSM-сеть 331 121
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1036 110
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2589 108
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Apple iPhone 6 4861 90
Microsoft Windows 15013 76
ТТК РЖД ЕТК - Единая транспортная карта 185 75
Apple - App Store 2770 73
Apple iPhone - серия смартфонов 6873 72
Google Play - Google Store - Android Market 3151 68
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 932 64
Linux OS 9085 61
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 55
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Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 206 47
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СКБ Контур - Контур.Фокус 892 42
VK - Mail.ru Одноклассники 1664 41
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Яндекс.Маркет 784 41
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1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2177 39
Microsoft Office 3557 38
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 299 37
Apple iPad 3801 35
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Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 700 33
Microsoft Skype 2010 32
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ТГУ - Томский государственный университет 150 6
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