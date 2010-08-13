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Индексная книга (каталог) CNews*
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Наукоград технопарк



13.08.2010 «ТТК-Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию сеть связи в наукограде Кольцово

В наукограде Кольцово, расположенном рядом с Новосибирском, введена в эксплуатацию сеть связи компании «ТТК–Западная Сибирь» (ТТК-ЗС). Жители и представители бизнеса научного городка получили дос
24.11.2009 Главе наукограда предъявлено обвинение

Как сообщает РБК, 24 ноября 2009 года главе подмосковного наукограда Пущино Анатолию Афанаскину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в

02.11.2007 Молодежь проконтролирует строительство наукограда в Петергофе

Молодежная организация «Возрождение Петергофа» будет осуществлять информирование населения Петродворцового района через интернет и СМИ о ходе строительства наукограда. Это предложение было поддержано председателем комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга Александром Викторовым и представителями дирекции наукограда в П
30.10.2007 К строительству наукограда призовут митингом

В Петергофе 31 октября пройдет митинг в поддержку строительства наукограда. В списке требований митингующих, недовольных низкими темпами реализации проекта, будут призывы к скорейшему началу строительства, проведению общественных слушаний по расходованию бю
19.06.2007 Строительство ИТЦ в Наукограде Петергофа переносится на год

Начало анонсированного строительства Инновационно-технологического центра в петергофском Наукограде откладывается. Это вызвано тем, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) оформил землю, предназначенную под строительство, в собственность. В связи с этим, строите
08.06.2007 Наукоград в Петергофе обретает популярность

ws, что в настоящее время на различных стадиях разработки находятся 19 проектов, ориентированных на наукоград. Речь идет о разработке малой энергетической установки мини-токамак, центров радиоф
09.02.2007 Кадры для Наукограда отберут на ярмарке вакансий

ся Фонд развития студенческих инициатив «Гаудеамус». По словам его руководителя Игоря Мухачева, ярмарка поможет в отборе кадров для будущего технопарка в Петергофе. Как уже писал CNews, строительство Наукограда и технопарка в Петергофе начнется в 2007 г. Осуществляться проект будет в два этапа. На первом сформируют стартовую бизнес-структуру управления технопарком. Войдут в нее 15–20 малых

31.03.2006 Убит мэр наукограда

Как сообщает РБК, в Московской области убит мэр наукограда Дзержинский, член президентского совета по местному самоуправлению Виктор Доркин. Доркин был застрелен неизвестными на детской площадке рядом с домом, где он проживал. Тело убитого б
31.03.2006 Убит мэр наукограда

Как сообщает РБК, в Московской области убит мэр наукограда Дзержинский, член президентского совета по местному самоуправлению Виктор Доркин. Доркин был застрелен неизвестными на детской площадке рядом с домом, где он проживал. Тело убитого б
23.11.2005 Бийску присвоен статус наукограда

Правительство РФ присвоило городу Бийску статус наукограда. Согласно федеральному закону "О статусе наукограда РФ", наличие этого статуса предполагает федеральное финансирование научной, научно-технической, инновационной деятельности,
31.10.2005 Пущино присвоен статус наукограда РФ

Глава правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Пущино (Московская область), сообщает РБК. Статус наукограда РФ присвоен Пущино сроком на 5 лет. Кроме того, правительство утвердило прилагаемые направ
14.10.2005 Россия: три наукограда могут появиться в этом году

ителя комитета РСПП по промышленной политике, отметил, что «город Троицк — по сути, был и есть наукоград, а присвоение статуса — это просто компенсация его заслуг перед страной». Но р
13.10.2005 Троицк, Жуковский и Димитровград получают статус наукограда РФ

ставитель "АФК «Система» Владимир Рудашевский отметил, что «город Троицк — по сути, был и есть наукоград, а присвоение статуса — это просто компенсация его заслуг перед страной». Таки
15.07.2005 Наукограды размножат ИТ-технопарки

слушаны Троицк и Жуковский (на предыдущем - Петергоф). По данным CNews, Троицку и Жуковскому статус наукоград будет обязательно присвоен в сентябре-октябре 2005 г. Об этом заявил Дмитрий Ливано
12.07.2005 Бийск и Пущино скоро станут наукоградами

нью вероятности получат статус наукограда в этом году. По данным CNews, Троицку и Жуковскому статус наукоград будет обязательно присвоен в сентябре-октябре 2005 г. Об этом заявил Дмитрий Ливано
19.11.2004 В Индии построят новый наукоград для ИТ-компаний

В южном индийском штате Керала будет создан наукоград под названием Smart City площадью 400 га. «В наукограде будут построены офисы, жилы
29.12.2003 Конкуренция наукоградов продолжается

я средняя зарплата, отсутствие рабочих мест, изношенная инфраструктура и др.) и создать современный наукоград с промышленной сферой внедрения новых наукоемких технологий, в котором будут успешн
19.08.2003 Север согреют дешевым ядерным теплом

ой энергетики и Центр ядерной медицины и радиофармацевтики. По мнению академика РАМН Анатолия Цыба, наукоград мог бы стать методическим центром в области ядерной медицины. «Рута» и др. инноваци
16.08.2002 Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды"

одов, их администраций, научных коллективов и предпринимателей. Согласно рекомендациям экспертов были отобраны: Обнинск, расположенный в Калужской области (город 6 мая 2000 года первым получил статус наукограда); Реутов и Троицк Московской области; Кольцово, близ Новосибирска, на территории которого находится не только Государственный научный центр "Вектор", но и Академгородок-10. Работы, п

Публикаций - 135, упоминаний - 155

Наукоград и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2818 11
МегаФон 8835 5
Ростех - Росэлектроника - Исток НПП имени Шокина - ОЭЗ ТВТ Исток 13 5
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12595 4
Intel Corporation 12200 4
Softline - Инферит - Инферит Облако 49 4
Softline - Инферит - Инферит ОС 53 4
Yandex - Яндекс 7356 3
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 3
Элемент ГК - Микрон - Micron 1466 3
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 593 3
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 3
Ланит-Терком - Lanit-Tercom 47 2
Крок - Croc 1777 2
Cisco Systems 5115 2
Microsoft Corporation 24634 2
Рикор Холдинг - Rikor 123 2
Samsung Electronics 10268 2
ICL ГК 381 2
Ангстрем - Российский производитель микроэлектронных компонентов - НИИ-336 - НИИ точной технологии (НИИТТ) 435 2
АФК Система ПАО 1797 2
Системы и Технологии ГК 99 2
Протвино НП - Протвинский технопарк 7 2
ОЭЗ СПб Нойдорф - Особая экономическая зона «Санкт-Петербург» - Инжиниринговый центр 29 2
Ростелеком 9709 2
РГУ имени А.Н. Косыгина - Косыгин парк - Детский технопарк 5 2
BQ - Bright & Quick - Новая линия 391 2
Angara Security - Angara Technologies Group - Ангара Технолоджиз Груп - АТ Груп 299 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2161 1
Promobot - Промобот 139 1
Ростех - Азимут 65 1
BCC - Би.Си.Си. - BCC Company - Business Computer Center - Бизнес Компьютер Центр 165 1
Прогноз 1651 1
Arduino Software 60 1
Инталев - Intalev 273 1
Litota - RedLab - РэдЛаб - Редлаб - Редцентр - Redcenter - Renort 92 1
Siemens AG - Siemens Group 2591 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 2896 1
М2М телематика - НИС М2М 232 1
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 1
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 6
Байтик - Детский технопарк 6 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 3
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 3
РЖД - Российские железные дороги 1904 3
Сколково ТФК - Таможенно-финансовая корпорация 5 3
LEGO 244 2
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 2
Мегаполис ГК - Мегаполис ТК - Мегаполис ТД - Мегаком - Фортуна Лоджистик Сигарный дом - СовИнтерАвтоСервис 212 2
ЦППК - Центральная пригородная пассажирская компания 132 2
Россети ФСК - Российские сети Федеральная сетевая компания - Россети ФСК ЕЭС - Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы ПАО 580 2
Alps & Chase - Алпс энд Чейс 2 2
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 146 2
Росатом СХК - Сибирский химический комбинат - Северская ТЭЦ 24 2
Меткомбанк - Металлургический коммерческий банк 28 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7323 2
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 290 1
МедБиоФарм 1 1
РФВК - Региональный фонд венчурного капитала 10 1
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 262 1
X5 Group - Виктория - Сеть супермаркетов 200 1
Альфа-Банк 1771 1
Связной ГК 1370 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг 1092 1
Аэроэкспресс - Железнодорожная пассажирская компания 143 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 336 1
Международный аэропорт Новосибирск (Толмачёво) имени А.И. Покрышкина - ИАТА: OVB, ИКАО: UNNT 48 1
РЖД МЖД - Московская железная дорога 61 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 290 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 287 1
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Технопарк имени А.С. Попова в Иннополисе - Административно-деловой центр им. А.С. Попова 6 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
Автодор - Российские автомобильные дороги 82 1
Росатом - Росэнергоатом - Обнинская АЭС - атомная электростанция 7 1
Kaspi Bank 28 1
РАО ЕЭС России ПАО - Единая энергосистема России 275 1
ИЦК АНО - Инновационный центр Кольцово 2 1
Сколково - Skolkovo Cluster Space Technologies and Telecommunications - Кластер космических технологий и телекоммуникаций - Кластер производственных технологий, ядерных и космических технологий 9 1
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 205 1
Henkel AG - Schwarzkopf&Henkel - Henkel Laundry & Home Care - LAB Industries - Лаб Индастриз - Henkel Rus - Хенкель Рус - Хенкель-Пемос - Хенкель-ЭРА - Шварцкопфф и Хенкель 51 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2809 14
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5919 12
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4516 12
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3049 10
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2504 7
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11648 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4969 7
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 568 7
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 6
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1393 6
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 676 5
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3333 5
Кванториум АНО - Детский технопарк 78 5
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2717 4
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 4
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 769 4
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2994 4
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 3
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1085 3
Совет при президенте Российской Федерации 199 3
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3140 3
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 288 3
ОЭЗ ТВТ Иннополис - Особая экономическая зона технико-внедренческого типа 85 3
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 291 3
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1376 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1376 2
World Bank Group - WBG - Всемирный банк 299 2
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 458 2
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 439 2
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 152 2
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 93 2
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 98 2
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 327 2
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности - РФТР ФГАУ - Российский фонд технологического развития 163 2
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 87 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4096 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2183 1
Союз развития наукоградов России НП 5 5
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 4
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 3
НАН - Национальная ассоциация наноиндустрии - Наноиндустрия Концерн 20 3
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6273 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 242 1
Международная академия связи - МАС 41 1
TIA - Telecommunications Industry Association 89 1
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 52 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 178 1
ФАР - Федерация автовладельцев России 1 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 276 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 66109 43
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19345 29
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16148 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13130 19
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29714 19
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50519 15
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11627 14
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25379 13
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9787 11
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 9287 11
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27874 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15732 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20629 10
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3212 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14396 10
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5303 9
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 13809 9
Motherboard - Mainboard - Main circuit board - Материнская плата - Системная плата - System board 1474 9
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13423 8
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8157 8
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CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4029 7
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии 8568 7
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20810 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9389 7
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21154 7
Smart City - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1440 7
Моноблок - Monoblock PC 930 7
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3014 6
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2935 6
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5355 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения - Умное видеонаблюдение 1781 6
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4668 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24152 6
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15894 6
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7654 6
Электроэнергетика - Smart Grid - Smart Metering - Умные (интеллектуальные) сети электроснабжения - умная энергетика - зеленая энергетика - Программы энергосбережения и повышения энергоэффективности 2180 6
Радиоэлектроника - Радиоэлектронная отрасль - Радиоэлектронные средства (РЭС) - Радиоаппаратура - Radioelectronics - Радиоинженер - Инженер электронной техники - Электронная компонентная база - электронные компоненты - радиодетали - радиооборудование 1647 6
Транспорт - ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - Intelligent Transportation System - Единая платформа управления транспортной системы, ЕПУТС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда, ЕЦТЛС - Умная дорога - Умный пешеходный переход 1312 6
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 233 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1562 13
Linux OS 9960 10
Softline - Инферит - Инферит ОС - МСВСфера 100 8
Microsoft Windows 15670 4
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4975 3
Intel Core 12 - Intel Alder Lake - Intel Gracemont 143 3
Softline - Инферит Техника - Inferit Desktop - Inferit Slim - Inferit Compact - Inferit Micro - Inferit Versa 12 3
РАН СО - СКИФ ЦКП - Сибирский кольцевой источник фотонов - Центр коллективного пользования 9 3
Python - высокоуровневый язык программирования 934 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2752 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1340 2
9-мм пистолет Макарова 6 2
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 585 2
Элвис НПЦ - Скиф - мобильный процессор 152 2
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 238 1
Epic Games - Unreal Engine 308 1
MIT Media Lab - Scratch - язык программирования 37 1
Intel LGA - land grid array - процессорный сокет 61 1
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1523 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5188 1
Microsoft Windows 11 539 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 764 1
Google Assistant - Облачный сервис персонального ассистента - OK google 1101 1
Intel Xeon Scalable Family - Intel Xeon Gold - Масштабируемые микропроцессоры 250 1
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 465 1
Intel Tiger Lake 63 1
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 1338 1
Минэкономразвития РФ - Федеральный портал проектов нормативных правовых актов РФ 219 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 236 1
РТИТС - Платон - Система взимания платы с транспортных средств массой свыше 12 тонн 129 1
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