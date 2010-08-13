Наукоград технопарк
|13.08.2010
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«ТТК-Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию сеть связи в наукограде Кольцово
В наукограде Кольцово, расположенном рядом с Новосибирском, введена в эксплуатацию сеть связи компании «ТТК–Западная Сибирь» (ТТК-ЗС). Жители и представители бизнеса научного городка получили дос
|24.11.2009
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Главе наукограда предъявлено обвинение
Как сообщает РБК, 24 ноября 2009 года главе подмосковного наукограда Пущино Анатолию Афанаскину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в
|02.11.2007
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Молодежь проконтролирует строительство наукограда в Петергофе
Молодежная организация «Возрождение Петергофа» будет осуществлять информирование населения Петродворцового района через интернет и СМИ о ходе строительства наукограда. Это предложение было поддержано председателем комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга Александром Викторовым и представителями дирекции наукограда в П
|30.10.2007
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К строительству наукограда призовут митингом
В Петергофе 31 октября пройдет митинг в поддержку строительства наукограда. В списке требований митингующих, недовольных низкими темпами реализации проекта, будут призывы к скорейшему началу строительства, проведению общественных слушаний по расходованию бю
|19.06.2007
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Строительство ИТЦ в Наукограде Петергофа переносится на год
Начало анонсированного строительства Инновационно-технологического центра в петергофском Наукограде откладывается. Это вызвано тем, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) оформил землю, предназначенную под строительство, в собственность. В связи с этим, строите
|08.06.2007
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Наукоград в Петергофе обретает популярность
ws, что в настоящее время на различных стадиях разработки находятся 19 проектов, ориентированных на наукоград. Речь идет о разработке малой энергетической установки мини-токамак, центров радиоф
|09.02.2007
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Кадры для Наукограда отберут на ярмарке вакансий
ся Фонд развития студенческих инициатив «Гаудеамус». По словам его руководителя Игоря Мухачева, ярмарка поможет в отборе кадров для будущего технопарка в Петергофе. Как уже писал CNews, строительство Наукограда и технопарка в Петергофе начнется в 2007 г. Осуществляться проект будет в два этапа. На первом сформируют стартовую бизнес-структуру управления технопарком. Войдут в нее 15–20 малых
|31.03.2006
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Убит мэр наукограда
Как сообщает РБК, в Московской области убит мэр наукограда Дзержинский, член президентского совета по местному самоуправлению Виктор Доркин. Доркин был застрелен неизвестными на детской площадке рядом с домом, где он проживал. Тело убитого б
|31.03.2006
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Убит мэр наукограда
Как сообщает РБК, в Московской области убит мэр наукограда Дзержинский, член президентского совета по местному самоуправлению Виктор Доркин. Доркин был застрелен неизвестными на детской площадке рядом с домом, где он проживал. Тело убитого б
|23.11.2005
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Бийску присвоен статус наукограда
Правительство РФ присвоило городу Бийску статус наукограда. Согласно федеральному закону "О статусе наукограда РФ", наличие этого статуса предполагает федеральное финансирование научной, научно-технической, инновационной деятельности,
|31.10.2005
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Пущино присвоен статус наукограда РФ
Глава правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Пущино (Московская область), сообщает РБК. Статус наукограда РФ присвоен Пущино сроком на 5 лет. Кроме того, правительство утвердило прилагаемые направ
|14.10.2005
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Россия: три наукограда могут появиться в этом году
ителя комитета РСПП по промышленной политике, отметил, что «город Троицк — по сути, был и есть наукоград, а присвоение статуса — это просто компенсация его заслуг перед страной». Но р
|13.10.2005
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Троицк, Жуковский и Димитровград получают статус наукограда РФ
ставитель "АФК «Система» Владимир Рудашевский отметил, что «город Троицк — по сути, был и есть наукоград, а присвоение статуса — это просто компенсация его заслуг перед страной». Таки
|15.07.2005
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Наукограды размножат ИТ-технопарки
слушаны Троицк и Жуковский (на предыдущем - Петергоф). По данным CNews, Троицку и Жуковскому статус наукоград будет обязательно присвоен в сентябре-октябре 2005 г. Об этом заявил Дмитрий Ливано
|12.07.2005
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Бийск и Пущино скоро станут наукоградами
нью вероятности получат статус наукограда в этом году. По данным CNews, Троицку и Жуковскому статус наукоград будет обязательно присвоен в сентябре-октябре 2005 г. Об этом заявил Дмитрий Ливано
|19.11.2004
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В Индии построят новый наукоград для ИТ-компаний
В южном индийском штате Керала будет создан наукоград под названием Smart City площадью 400 га. «В наукограде будут построены офисы, жилы
|29.12.2003
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Конкуренция наукоградов продолжается
я средняя зарплата, отсутствие рабочих мест, изношенная инфраструктура и др.) и создать современный наукоград с промышленной сферой внедрения новых наукоемких технологий, в котором будут успешн
|19.08.2003
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Север согреют дешевым ядерным теплом
ой энергетики и Центр ядерной медицины и радиофармацевтики. По мнению академика РАМН Анатолия Цыба, наукоград мог бы стать методическим центром в области ядерной медицины. «Рута» и др. инноваци
|16.08.2002
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Cовременная наука: Итоги и уроки проекта "Инновационные центры и наукограды"
одов, их администраций, научных коллективов и предпринимателей. Согласно рекомендациям экспертов были отобраны: Обнинск, расположенный в Калужской области (город 6 мая 2000 года первым получил статус наукограда); Реутов и Троицк Московской области; Кольцово, близ Новосибирска, на территории которого находится не только Государственный научный центр "Вектор", но и Академгородок-10. Работы, п
Наукоград и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 368 10
|Путин Владимир 3173 6
|Фурсенко Андрей 128 5
|Козлов Евгений 34 5
|Вексельберг Виктор 153 5
|Макаров Валентин 220 4
|Греф Герман 419 4
|Хохлов Владимир 8 4
|Сиднев Виктор 15 4
|Фрадков Михаил 160 4
|Луговцев Кирилл 8 4
|Фурсин Алексей 157 3
|Шалманов Сергей 201 3
|Клебанов Илья 21 3
|Найденов Вадим 3 3
|Матвеев Виктор 5 3
|Гостомельский Алексей 14 3
|Васильев Дмитрий 66 3
|Медведев Дмитрий 1654 2
|Ливанов Дмитрий 52 2
|Артамонов Анатолий 15 2
|Рейман Леонид 1049 2
|Миронов Игорь 4 2
|Месяц Геннадий 14 2
|Терехов Андрей 39 2
|Козырев Владимир 7 2
|Доркин Виктор 2 2
|Рудашевский Владимир 4 2
|Прахов Михаил 37 2
|Чемезов Сергей 142 1
|Матвиенко Валентина 112 1
|Мантуров Денис 106 1
|Абрамович Роман 46 1
|Курьянов Сергей 162 1
|Турусов Сергей 2 1
|Farish Robert - Фариш Роберт 42 1
|Виноградов Алексей 5 1
|Кивокурцев Олег 92 1
|Ермолаева Мария 1 1
|Шапошников Алексей 4 1
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