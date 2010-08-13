«ТТК-Западная Сибирь» ввела в эксплуатацию сеть связи в наукограде Кольцово В наукограде Кольцово, расположенном рядом с Новосибирском, введена в эксплуатацию сеть связи компании «ТТК–Западная Сибирь» (ТТК-ЗС). Жители и представители бизнеса научного городка получили дос

Главе наукограда предъявлено обвинение Как сообщает РБК, 24 ноября 2009 года главе подмосковного наукограда Пущино Анатолию Афанаскину предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч.2 ст.286 Уголовного кодекса РФ (превышение должностных полномочий). Об этом сообщили в

Молодежь проконтролирует строительство наукограда в Петергофе Молодежная организация «Возрождение Петергофа» будет осуществлять информирование населения Петродворцового района через интернет и СМИ о ходе строительства наукограда. Это предложение было поддержано председателем комитета по науке и высшей школе правительства Санкт-Петербурга Александром Викторовым и представителями дирекции наукограда в П

К строительству наукограда призовут митингом В Петергофе 31 октября пройдет митинг в поддержку строительства наукограда. В списке требований митингующих, недовольных низкими темпами реализации проекта, будут призывы к скорейшему началу строительства, проведению общественных слушаний по расходованию бю

Строительство ИТЦ в Наукограде Петергофа переносится на год Начало анонсированного строительства Инновационно-технологического центра в петергофском Наукограде откладывается. Это вызвано тем, что Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ) оформил землю, предназначенную под строительство, в собственность. В связи с этим, строите

Наукоград в Петергофе обретает популярность ws, что в настоящее время на различных стадиях разработки находятся 19 проектов, ориентированных на наукоград. Речь идет о разработке малой энергетической установки мини-токамак, центров радиоф

Кадры для Наукограда отберут на ярмарке вакансий ся Фонд развития студенческих инициатив «Гаудеамус». По словам его руководителя Игоря Мухачева, ярмарка поможет в отборе кадров для будущего технопарка в Петергофе. Как уже писал CNews, строительство Наукограда и технопарка в Петергофе начнется в 2007 г. Осуществляться проект будет в два этапа. На первом сформируют стартовую бизнес-структуру управления технопарком. Войдут в нее 15–20 малых

Убит мэр наукограда Как сообщает РБК, в Московской области убит мэр наукограда Дзержинский, член президентского совета по местному самоуправлению Виктор Доркин. Доркин был застрелен неизвестными на детской площадке рядом с домом, где он проживал. Тело убитого б

Убит мэр наукограда Как сообщает РБК, в Московской области убит мэр наукограда Дзержинский, член президентского совета по местному самоуправлению Виктор Доркин. Доркин был застрелен неизвестными на детской площадке рядом с домом, где он проживал. Тело убитого б

Бийску присвоен статус наукограда Правительство РФ присвоило городу Бийску статус наукограда. Согласно федеральному закону "О статусе наукограда РФ", наличие этого статуса предполагает федеральное финансирование научной, научно-технической, инновационной деятельности,

Пущино присвоен статус наукограда РФ Глава правительства РФ Михаил Фрадков подписал постановление о присвоении статуса наукограда Российской Федерации г. Пущино (Московская область), сообщает РБК. Статус наукограда РФ присвоен Пущино сроком на 5 лет. Кроме того, правительство утвердило прилагаемые направ

Россия: три наукограда могут появиться в этом году ителя комитета РСПП по промышленной политике, отметил, что «город Троицк — по сути, был и есть наукоград, а присвоение статуса — это просто компенсация его заслуг перед страной». Но р

Троицк, Жуковский и Димитровград получают статус наукограда РФ ставитель "АФК «Система» Владимир Рудашевский отметил, что «город Троицк — по сути, был и есть наукоград, а присвоение статуса — это просто компенсация его заслуг перед страной». Таки

Наукограды размножат ИТ-технопарки слушаны Троицк и Жуковский (на предыдущем - Петергоф). По данным CNews, Троицку и Жуковскому статус наукоград будет обязательно присвоен в сентябре-октябре 2005 г. Об этом заявил Дмитрий Ливано

Бийск и Пущино скоро станут наукоградами нью вероятности получат статус наукограда в этом году. По данным CNews, Троицку и Жуковскому статус наукоград будет обязательно присвоен в сентябре-октябре 2005 г. Об этом заявил Дмитрий Ливано

В Индии построят новый наукоград для ИТ-компаний В южном индийском штате Керала будет создан наукоград под названием Smart City площадью 400 га. «В наукограде будут построены офисы, жилы

Конкуренция наукоградов продолжается я средняя зарплата, отсутствие рабочих мест, изношенная инфраструктура и др.) и создать современный наукоград с промышленной сферой внедрения новых наукоемких технологий, в котором будут успешн

Север согреют дешевым ядерным теплом ой энергетики и Центр ядерной медицины и радиофармацевтики. По мнению академика РАМН Анатолия Цыба, наукоград мог бы стать методическим центром в области ядерной медицины. «Рута» и др. инноваци