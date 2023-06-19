Кванториум АНО Детский технопарк
|19.06.2023
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Softline провела оснащение «Кванториума» в Тамбове
Компания Softline помогла МАОУ «Лицей №29» города Тамбова оборудовать детский технопарк «Кванториум» для углубленного изучения школьных предметов и дополнительного образования по ест
|01.06.2023
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Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок
во» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в Детский технопарк «Кванториум фотоника». Это первые в России образовательные комплекты, состоящие из рук-манипул
|23.01.2023
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ГК Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Смоленской области
ftline поставила высокотехнологичное оборудование и образовательные наборы для детского технопарка «Кванториум» в Вязьме (Смоленская область). По итогам проекта была обеспечена работа двух кван
|10.11.2022
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Softline оснастила «Кванториум» в гимназии Санкт-Петербурга
цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла петербургской гимназии №441 создать «Кванториум» – детский технопарк для обучения школьников научно-исследовательским и инженерно-
|21.12.2021
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Уже второй с начала месяца детский технопарк открыт в Москве
В столице открылся 21-й детский технопарк, он стал вторым на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Курировать его будет факультет информационных технологий вуза. Как отметила заместитель м
|10.12.2021
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В Москве открылся 20-й детский технопарк
Первый в столице детский технопарк креативных индустрий открылся на базе Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Среди направлен
|25.11.2021
|Детский технопарк «Москва» завоевал серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту
|16.11.2021
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Softline оснастила Кванториум в Новоуральске
сследовательские и инженерно-технические специальности в рамках современной инновационной площадки. Кванториум – это площадка дополнительного образования, созданная для содействия ускоренному е
|05.03.2021
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Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки
льтаира» стали финалистами всероссийских и городских конференций и конкурсов, представив собственные разработки. За реализацию проекта дистанционного обучения и организацию работы цифровых волонтеров детский технопарк отметили специальной номинацией национальной премии «Цифровые вершины — 2020». «Получение статуса федеральной инновационной площадки — очень важный этап в развитии и детского
|19.10.2020
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Accenture привлечет школьников в ИТ
Accenture в России подписала соглашение о сотрудничестве с «Детским технопарком «Кванториум» в Твери. Цель соглашения – объединение усилий для запуска осенью 2020 года проект
|19.08.2020
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Softline оснастила Кванториум в Омске
Softline приняла участие в создании детского технопарка Кванториум в Омске. С помощью оборудования и программного обеспечения, поставленного компание
|15.04.2020
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«Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии
их технопарков Москвы – актуальность тех знаний, которые получают их слушатели. Благодаря современным курсам школьники знакомятся с отраслью, современным оборудованием, перспективами трудоустройства. Детский технопарк РТУ МИРЭА "Альтаир" предлагает учащимся именно такие программы. Особенностью нового курса по электрохимии заключается в дистанционном формате как теоретической части, так и ла
|07.02.2020
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«Ростелеком» будет развивать детский технопарк «Кванториум» в Адыгее
«Ростелеком» намерен помогать в развитии детского технопарка «Кванториум» в Адыгее. На соглашении подпись поставили директор Краснодарского филиала компани
|20.09.2019
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Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде
оскорпорации Ростех. 26 августа 2019 г. состоялось открытие учреждения дополнительного образования «Кванториум» в Вологде. На открытии присутствовали губернатор Вологодской области Олег Кувшинн
|29.12.2018
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Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Калуге высокотехнологичным оборудованием
Softline помогла подобрать калужскому технопарку «Кванториум» высокотехнологичное оборудование. Теперь 800 школьников смогут создавать собственные технологические проекты на занятиях по лазерным технологиям, робототехнике, беспилотной авиации,
|03.11.2017
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Детям из отдаленных областей учиться помогут мобильные «Кванториумы»
местного проекта Фонда новых форм развития образования и группы компаний «Просвещение» - мобильный «Кванториум» - состоится 4 ноября на выставке «Россия – моя история. Россия – устремленная в б
|13.03.2017
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GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде
научно-технологическом парке «Фабрика» БФУ им. И. Канта в Калининграде открылся детский технопарк «Кванториум». В ходе церемонии открытия холдинг GS Group и «Кванториум» подписали согла
Кванториум АНО и организации, системы, технологии, персоны:
|Сергунина Наталья 368 17
|Фурсин Алексей 157 9
|Горынин Дмитрий 15 5
|Иваненко Владислав 22 4
|Ракова Марина 12 3
|Рогова Вера 3 3
|Гаврицков Виталий 7 3
|Гуркин Александр 6 3
|Кабанов Владимир 178 2
|Ягодинский Антон 5 2
|Кивокурцев Олег 92 2
|Юрасова Наталья 2 2
|Кувшинников Олег 14 1
|Поляков Сергей 73 1
|Подольский Олег 15 1
|Циолковский Константин 45 1
|Герасименко Юрий 1 1
|Валуева Наталья 1 1
|Керашев Анзаур 1 1
|Любимов Виталий 1 1
|Забозлаев Алексей 5 1
|Безруков Андрей 29 1
|Пресняков Денис 1 1
|Осеевский Михаил 315 1
|Петров Сергей 60 1
|Григорьева Мария 25 1
|Литманович Дмитрий 3 1
|Комарова Наталья 15 1
|Юдчиц Денис 7 1
|Кожевников Михаил 25 1
|Кузнецова Ирина 24 1
|Катырин Сергей 13 1
|Транковская Наталья 11 1
|Беленькая Олеся 1 1
|Кудж Станислав 21 1
|Носков Константин 236 1
|Путин Владимир 3178 1
|Чернышенко Дмитрий 565 1
|Шамаев Евгений 1 1
|Кожемяко Светлана 1 1
|TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
|TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
|Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
|9to5Mac 70 1
|9to5Google 48 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 4
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
|Computer Optics и Journal of Structural Biology - Scopus 17 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 321 1
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