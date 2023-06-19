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Кванториум АНО Детский технопарк



19.06.2023 Softline провела оснащение «Кванториума» в Тамбове

Компания Softline помогла МАОУ «Лицей №29» города Тамбова оборудовать детский технопарк «Кванториум» для углубленного изучения школьных предметов и дополнительного образования по ест
01.06.2023 Детский технопарк «Кванториум фотоника» обучит детей робототехнике с помощью новых отечественных разработок

во» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в Детский технопарк «Кванториум фотоника». Это первые в России образовательные комплекты, состоящие из рук-манипул
23.01.2023 ГК Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Смоленской области

ftline поставила высокотехнологичное оборудование и образовательные наборы для детского технопарка «Кванториум» в Вязьме (Смоленская область). По итогам проекта была обеспечена работа двух кван
10.11.2022 Softline оснастила «Кванториум» в гимназии Санкт-Петербурга

цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла петербургской гимназии №441 создать «Кванториум» – детский технопарк для обучения школьников научно-исследовательским и инженерно-
21.12.2021 Уже второй с начала месяца детский технопарк открыт в Москве

В столице открылся 21-й детский технопарк, он стал вторым на базе Российского государственного социального университета (РГСУ). Курировать его будет факультет информационных технологий вуза. Как отметила заместитель м
10.12.2021 В Москве открылся 20-й детский технопарк

Первый в столице детский технопарк креативных индустрий открылся на базе Российского государственного университета им. А. Н. Косыгина. Об этом сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина. Среди направлен
25.11.2021 Детский технопарк «Москва» завоевал серебро на международном конкурсе по искусственному интеллекту
16.11.2021 Softline оснастила Кванториум в Новоуральске

сследовательские и инженерно-технические специальности в рамках современной инновационной площадки. Кванториум – это площадка дополнительного образования, созданная для содействия ускоренному е
05.03.2021 Московский детский технопарк впервые получил статус федеральной инновационной площадки

льтаира» стали финалистами всероссийских и городских конференций и конкурсов, представив собственные разработки. За реализацию проекта дистанционного обучения и организацию работы цифровых волонтеров детский технопарк отметили специальной номинацией национальной премии «Цифровые вершины — 2020». «Получение статуса федеральной инновационной площадки — очень важный этап в развитии и детского

19.10.2020 Accenture привлечет школьников в ИТ

Accenture в России подписала соглашение о сотрудничестве с «Детским технопарком «Кванториум» в Твери. Цель соглашения – объединение усилий для запуска осенью 2020 года проект
19.08.2020 Softline оснастила Кванториум в Омске

Softline приняла участие в создании детского технопарка Кванториум в Омске. С помощью оборудования и программного обеспечения, поставленного компание
15.04.2020 «Росэлектроника» и детский технопарк РТУ МИРЭА запускают дистанционный курс по электрохимии

их технопарков Москвы – актуальность тех знаний, которые получают их слушатели. Благодаря современным курсам школьники знакомятся с отраслью, современным оборудованием, перспективами трудоустройства. Детский технопарк РТУ МИРЭА "Альтаир" предлагает учащимся именно такие программы. Особенностью нового курса по электрохимии заключается в дистанционном формате как теоретической части, так и ла
07.02.2020 «Ростелеком» будет развивать детский технопарк «Кванториум» в Адыгее

«Ростелеком» намерен помогать в развитии детского технопарка «Кванториум» в Адыгее. На соглашении подпись поставили директор Краснодарского филиала компани
20.09.2019 Концерн «Автоматика» оснастил экспериментальными компьютерами «Эльбрус» Кванториум в Вологде

оскорпорации Ростех. 26 августа 2019 г. состоялось открытие учреждения дополнительного образования «Кванториум» в Вологде. На открытии присутствовали губернатор Вологодской области Олег Кувшинн
29.12.2018 Softline оснастила детский технопарк «Кванториум» в Калуге высокотехнологичным оборудованием

Softline помогла подобрать калужскому технопарку «Кванториум» высокотехнологичное оборудование. Теперь 800 школьников смогут создавать собственные технологические проекты на занятиях по лазерным технологиям, робототехнике, беспилотной авиации,
03.11.2017 Детям из отдаленных областей учиться помогут мобильные «Кванториумы»

местного проекта Фонда новых форм развития образования и группы компаний «Просвещение» - мобильный «Кванториум» - состоится 4 ноября на выставке «Россия – моя история. Россия – устремленная в б
13.03.2017 GS Group стал партнером детского технопарка «Кванториум» в Калининграде

научно-технологическом парке «Фабрика» БФУ им. И. Канта в Калининграде открылся детский технопарк «Кванториум». В ходе церемонии открытия холдинг GS Group и «Кванториум» подписали согла

Публикаций - 79, упоминаний - 126

Кванториум АНО и организации, системы, технологии, персоны:

Softline - Софтлайн 2823 17
Accenture plc 682 7
ХайТэк - Hi-Tech 200 5
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 104 5
РГУ имени А.Н. Косыгина - Косыгин парк - Детский технопарк 5 5
Ростелеком 9713 4
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3221 4
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1301 4
Yandex - Яндекс 7370 3
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - Accenture Technology Russia - Ростовский технологический центр 15 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3919 3
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12646 3
ICL ГК 381 3
Ростех - Автоматика Концерн 1641 2
8235 2
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 422 2
Accenture Technology - Accenture Digital - Accenture Analytics 31 2
МегаФон 8864 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Московский центр SPARC-технологий 373 2
GS Group - General Satellite - Дженерал Сателайт - Инновационные технологии АО Концерн 307 2
Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 325 2
KUKA Robotics 34 2
VK - Mail.ru Group 3456 2
Smart Technologies - Aquarius - Аквариус - Аквариус Системз Интеграл 851 2
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1262 2
Arduino Software 61 2
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 155 2
Promobot - Промобот 139 2
Беспилотные авиационные системы 49 2
Microsoft Corporation 24640 1
IBM - International Business Machines Corp 9442 1
Thales - Gemalto - SafeNet 137 1
Крок - Croc 1777 1
Сбер - Нетология - Netology - EdMarket 73 1
Google LLC 11790 1
МегаФон - NetByNet - WiFire - Нэт Бай Нэт Холдинг 139 1
Red Hat 1306 1
Базальт СПО - BaseALT 657 1
SUSE Software Solutions Germany GmbH. 387 1
1С-Битрикс - Bitrix 580 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7334 7
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 375 7
РТУ МИРЭА - Альтаир - Детский технопарк 11 7
Правительство Москва - Мосгормаш ДТ - Детские технопарки Москвы 20 7
Наукоград - технопарк 135 5
LEGO 244 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 4
Байтик - Детский технопарк 6 3
РЖД - Российские железные дороги 1905 2
РВК - Российская венчурная компания 549 2
Газпром ПАО 1342 2
Роснефть НК - нефтяная компания 514 2
Газпром нефть 620 2
Россети Ленэнерго 1701 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 973 2
ГПБ - Газпромбанк 1085 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 507 1
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 801 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 456 1
Северсталь ПАО - Severstal 480 1
Татнефть 226 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 479 1
Транснефть 300 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
Новатэк Новафининвест 54 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Нейроквантум 1 1
Почта России ПАО 2116 1
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 91 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 86 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 1
Возрождение - Коммерческий банк 346 1
Лента - Сеть розничной торговли 2088 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 285 1
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 409 1
Московский Транспорт - Сервисный центр 42 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 430 1
Останкино ТТЦ ФГУП - Телевизионный технический центр - Останкинская телебашня - Телецентр Останкино - технопарк 124 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 317 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 271 13
Минпросвещения РФ - Министерство просвещения 238 9
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 569 9
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2507 8
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3052 7
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4972 6
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 336 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5928 4
Роскванториум - ФГАУ ФНФРО - Фонд новых форм развития образования 8 4
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2718 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4523 3
ШОС - Шанхайская организация сотрудничества - Shanghai Cooperation Organisation 63 3
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Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5451 3
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Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1377 2
ООН ЮНЕСКО - Учреждение по вопросам образования, науки и культуры - UNESCO - The United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization 286 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11663 2
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - органы государственной власти 77 2
ГЦМСИР - Государственный центральный музей современной истории России - Центральный Музей революции СССР 80 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3281 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1967 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1857 1
Минздрав РФ - Росздравнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере здравоохранения 147 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 751 1
ФПИ - Фонд перспективных исследований 66 1
ЦМИТ - Центр молодежного инновационного творчества 5 1
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 331 1
РЦ ДОД - Центр дополнительного образования детей Республики Адыгея 1 1
Правительство РФ - Правительственная комиссия по модернизации экономики и инновационному развитию России - Правительственная комиссия по экономическому развитию и интеграции 46 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 409 1
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 152 1
МИК - Московский инновационный кластер 146 1
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 221 1
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1665 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2893 1
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 340 1
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 328 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 427 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 345 3
code.org - глобальный сайт некоммерческого сообщества 5 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 291 1
Национальная квантовая лаборатория 9 1
SoGo - Open Source Groupware 8 1
СРП - Союз Российских Писателей 6 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 662 1
IFR - International Federation of Robotics - Международная федерация робототехники 16 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 29 1
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 96 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50615 44
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 5308 36
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C/C++ - Язык программирования 757 4
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 922 3
Ростех - Эльбрус 801 - Сериия моноблоков 37 3
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 765 3
АФК Система - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 3
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1422 3
JavaScript - JS - язык программирования 1192 2
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус 8C-ядерные микропроцессоры 196 2
Базальт СПО - BaseALT - Linux - Альт ОС 485 2
Softline - Инферит Техника - Inferit - АКБ Барьер 236 2
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1572 2
Microsoft Windows BitLocker 936 2
Реестр добросовестных экспортеров 198 2
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 18 2
Шахматная планета - ChessPlanet 4 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5195 1
Oracle Java - язык программирования 3080 1
SQL - Structured Query Language - Язык программирования 984 1
СКФУ ЦОД - Северо-Кавказский федеральный университет 14 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива - ФудНет - FoodNet - Разработка питательных веществ и пищевой продукции 4 1
ИЦ ИАС - Operkit Platform 1 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 5 1
Лиман - технологии обработки информации на основе сверхпроводящих кубитов 7 1
Boomstarter Network 17 1
Stepik.org - образовательный портал 9 1
Accenture IT Skills Factory 1 1
Intel x86 - архитектура процессора 1858 1
Raspberry Pi - Одноплатный микрокомпьютер 196 1
Microsoft Exchange 1715 1
ГИС ТЭК - Государственная информационная система топливно-энергетического комплекса - Федеральный закон 382-ФЗ - О государственной информационной системе топливно-энергетического комплекса 76 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7090 1
Google Android 14016 1
Apple - App Store 2892 1
Intel Core - Семейство процессоров 1200 1
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 525 1
Базальт СПО - BaseALT - Sisyphus - Репозиторий Linux Сизиф 130 1
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1328 1
Minecraft - Компьютерная игра (открытый мир) 99 1
Сергунина Наталья 368 17
Фурсин Алексей 157 9
Горынин Дмитрий 15 5
Иваненко Владислав 22 4
Ракова Марина 12 3
Рогова Вера 3 3
Гаврицков Виталий 7 3
Гуркин Александр 6 3
Кабанов Владимир 178 2
Ягодинский Антон 5 2
Кивокурцев Олег 92 2
Юрасова Наталья 2 2
Кувшинников Олег 14 1
Поляков Сергей 73 1
Подольский Олег 15 1
Циолковский Константин 45 1
Герасименко Юрий 1 1
Валуева Наталья 1 1
Керашев Анзаур 1 1
Любимов Виталий 1 1
Забозлаев Алексей 5 1
Безруков Андрей 29 1
Пресняков Денис 1 1
Осеевский Михаил 315 1
Петров Сергей 60 1
Григорьева Мария 25 1
Литманович Дмитрий 3 1
Комарова Наталья 15 1
Юдчиц Денис 7 1
Кожевников Михаил 25 1
Кузнецова Ирина 24 1
Катырин Сергей 13 1
Транковская Наталья 11 1
Беленькая Олеся 1 1
Кудж Станислав 21 1
Носков Константин 236 1
Путин Владимир 3178 1
Чернышенко Дмитрий 565 1
Шамаев Евгений 1 1
Кожемяко Светлана 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 144648 67
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43261 29
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52152 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17420 8
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 704 6
Земля - планета Солнечной системы 10381 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2253 5
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1451 5
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 621 5
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1198 5
Казахстан - Республика 5538 5
Россия - СЗФО - Вологодская область - Вологда 323 4
Россия - ЮФО - Ростовская область 1524 4
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийск 199 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17064 4
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1660 4
Россия - ЦФО - Тульская область 1230 3
Россия - УФО - Екатеринбург 3953 3
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион 908 3
Россия - СЗФО - Калининградская область 1289 3
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1481 3
Солнце - звезда Солнечной системы 5187 3
Южная Корея - Республика 6654 3
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2878 3
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Россия - СЗФО - Вологодская область 685 2
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Россия - СЗФО - Республика Коми 752 2
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Россия - ЦФО - Орловская область 322 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7449 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29134 69
Технопарки - инновационные центры и наукограды - Technoparks, innovation centers and science cities - ИТ-кампус - Индустриальный парк 904 44
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51159 31
Химия - Chemistry - область естествознания - наука о веществах, их строении, свойствах и взаимных превращениях 1982 14
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 18543 13
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13543 12
Образование в России 2204 12
ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2130 12
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 8688 9
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 3951 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10960 8
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4008 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 5779 7
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5664 7
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 5763 7
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5089 6
Механика - раздел физики, наука, изучающая движение материальных тел и взаимодействие между ними 1313 6
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 2905 6
Цифровая экономика России - Федеральный проект - ЦОС - Цифровая образовательная среда 265 6
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 1629 6
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 9964 5
Биология - наука о живых существах и их взаимодействии со средой обитания - Биологическое разнообразие - Биоразнообразие 1207 5
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48099 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16329 5
Энергетика - Energy - Energetically 5093 5
Национальный проект - Современная школа - Компьютеризация сельских и городских школ 27 5
Туризм - Экскурсии - Экскурсионные туры - Аудиоэкскурсии 590 5
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Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7616 4
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Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14373 4
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4018 4
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Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1086 4
Спорт - Шахматы - Chess 242 4
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1514 4
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TechMedia - Habr - Хабр - Хабрахабр 110 1
TAdviser - Центр выбора технологий 394 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 272 1
9to5Mac 70 1
9to5Google 48 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8138 4
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3207 1
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ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 321 1
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РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 209 8
РГСУ - Российский государственный социальный университет 50 8
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Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 226 4
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр 267 4
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 231 4
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РГУ имени А.Н. Косыгина - Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина 14 3
Кулибин Про - Школа инженерного творчества - технопарк 5 3
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 48 3
Ростех - Автоматика - ИНЭУМ им. И. С. Брука - Институт электронных управляющих машин 149 2
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МЭИ - Московский энергетический институт 143 2
БФУ им. И. Канта - Балтийский федеральный университет имени Иммануила Канта - Калининградский государственный университет 25 2
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Сбер - СберУниверситет - Корпоративный университет Сбербанка АНО ДПО 42 1
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 98 1
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ТГУ - Тольяттинский государственный университет 13 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 12 1
UMD - University of Maryland College Park - Мэрилендский университет в Колледж-Парке 91 1
U.S. NOAA - National Oceanic and Atmospheric Administration - National Oceanographic and Atmospheric Administration - Национальное управление океанических и атмосферных исследований 132 1
Интеллектуал ГБОУ школа 7 1
КГУ - Курский государственный университет 5 1
МТУСИ - Московский технический университет связи и информатики 287 1
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 372 1
ТвГУ - Тверской государственный университет 12 1
ТвГТУ - Тверской государственный технический университет 8 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 530 1
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 440 1
РГПУ - Российский государственный педагогический университет им. А. И. Герцена 32 1
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