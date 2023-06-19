Компания Softline помогла МАОУ «Лицей №29» города Тамбова оборудовать детский технопарк « Кванториум » для углубленного изучения школьных предметов и дополнительного образования по ест

во» — компания «Промобот» — поставила образовательные комплекты Promobot Rooky в Детский технопарк « Кванториум фотоника». Это первые в России образовательные комплекты, состоящие из рук-манипул

ftline поставила высокотехнологичное оборудование и образовательные наборы для детского технопарка « Кванториум » в Вязьме (Смоленская область). По итогам проекта была обеспечена работа двух кван

цифровой трансформации и информационной безопасности, помогла петербургской гимназии №441 создать « Кванториум » – детский технопарк для обучения школьников научно-исследовательским и инженерно-