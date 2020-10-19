Accenture привлечет школьников в ИТ

Accenture в России подписала соглашение о сотрудничестве с «Детским технопарком «Кванториум» в Твери.

Цель соглашения – объединение усилий для запуска осенью 2020 года проекта «Мобильный Кванториум». Он направлен на обучение техническим наукам школьников, проживающих в сельской местности и малых городах Тверской области. За год ученики пройдут любой из следующих курсов: рободизайн, VR и AR-технологии, гео и аэротехнологии, ИТ. Задача – обучить 1000 детей за текущий учебный год.

Также в рамках соглашения Accenture и «Кванториум» в Твери продолжат сотрудничество, которое началось еще в 2019 году. Тогда куратором ИТ-направления «Кванториума» стал технологический центр Accenture.

Компания разработала обучающую программу по программированию для школьников, предоставила преподавателей, разработала сайты для нескольких проектов «Кванториума» и продолжает поддерживать профильные мероприятия для детей и подростков. За это время образовательные программы с участием специалистов Accenture посетили более 5 тыс. учеников.

«Кванториум» появился в Твери в январе 2019 года, он входит в федеральную сеть технопарков для детей 11-17 лет с бесплатными образовательными программами по программированию, робототехнике, промышленному дизайну, аэромоделированию, проектированию виртуальной и дополненной реальности. Сеть детских технопарков «Кванториум» насчитывает более 100 филиалов по России.

В Accenture отмечают, что особой популярностью среди программ, которые разработали и ведут специалисты компании, пользуется курс по Java-программированию для старшеклассников в «ИТ-Кубе» (подразделении технопарка «Кванториум»). Кроме того, представители Accenture постоянно участвуют в жизни школы технологического предпринимательства «ИТ-гараж», поддерживали региональный турнир «Квантошахматы 2.0», выступали партнерами тематических хакатонов и других мероприятий.

«Accenture принимает активное участие в формировании нового ИТ-поколения, у нас много образовательных инициатив, которые часто остаются за кадром: дела важнее слов, — сказал Дмитрий Горынин, директор Тверского технологического центра Accenture в России. — Наши сотрудники выступают в роли менторов и педагогов, прививают детям любовь к ИТ и делятся своим опытом и знаниями. И мы уже видим результаты: современные дети понимают роль ИТ в их жизни».

«Мы рады официально закрепить наши дружеские отношения с Accenture, — отметил руководитель «Детского технопарка «Кванториум» в Тверской области Виталий Любимов. — Один из проектов, инициированных Accenture, — создание библиотеки современной ИТ-литературы, которая должна появиться в наших стенах в ближайшее время».