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VR Virtual Reality Виртуальная реальность Искусственная реальность Иммерсивность Immersive Иммерсивные технологии
Технология виртуальной реальности (virtual reality, VR) – комплексная технология, позволяющая погрузить человека в иммерсивный виртуальный мир при использовании специализированных устройств (шлемов виртуальной реальности). Виртуальная реальность обеспечивает полное погружение в компьютерную среду, окружающую пользователя и реагирующую на его действия естественным образом. Виртуальная реальность конструирует новый искусственный мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.
- AR - Augmented Reality - Дополненная реальность
- Telerobotics - Телероботика - Remote Presence Device, RPD - Роботы телеприсутствия
СОБЫТИЯ
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|20.07.2026
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Клиницисты Сеченовского университета применяют виртуальную и дополненную реальность в реабилитации пациентов
но с ходьбой выполнять задание на оценку когнитивных способностей. «Принцип работы комплекса C-Mill VR+ строится на интерактивном взаимодействии пациента с визуальной средой. На полотно беговой
|06.07.2026
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Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала VR-симулятор выживания в лесу
кого технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1329 Ярослава Костюкова, разработала VR-симулятор выживания в лесу. Проект, созданный на платформе Unity, обучает ориентированию в
|03.07.2026
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Психологи впервые выявили оптимальные визуальные образы для VR-релаксации пациентов разного возраста
ают у людей чувство комфорта. Анализ ответов 192 участников станет основой для создания эффективных VR-программ для борьбы с тревожными расстройствами и стрессом. Об этом CNews сообщили предста
|29.06.2026
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3D/VR/AR-платформа Varwin совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция 11»
ает самое современное оборудование, что позволит использовать ПО Varwin не только для разработки 3D/VR/AR-контента, но и полноценно протестировать виртуальные приложения на VR-шлемах. В результ
|19.05.2026
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«Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки пилотов
«Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки летных экипажей. Современные тренажеры на основе виртуа
|05.05.2026
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В Сеченовском Университете создали студенческое конструкторское бюро по медицинскому приборостроению
–решения и даже получают на них патенты. Среди первых проектов - цифровой двойник аорты, обучающие VR-тренажёры и ИИ-помощник для профориентации. Об этом CNews сообщили представители Сеченовск
|09.04.2026
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Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира
апитана Кука и Королевский национальный парк. В Лондоне многочисленные иммерсивные выставки на базе виртуальной реальности и голографии позволяют погрузиться в историю «Титаника», посетить гроб
|06.04.2026
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«Наносемантика» развивает виртуальные проекты: коллаборация VR и ИИ
нейросетевых технологий, объявила о запуске нового бизнес-направления, ориентированного на создание VR/AR-продуктов и интерактивных цифровых сред для корпоративных клиентов. Выход в этот сегмен
|18.02.2026
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Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г.
Когда телефонии больше недостаточно Виртуальная АТС начиналась как способ упростить корпоративную телефонию: меньше оборудования, быстрее подключение, проще масштабирование. Но по мере цифровизации продаж и поддержки звонок перес
|16.02.2026
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В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей
у телефона на объект и видит на экране цифровые элементы, которые «дополняют» реальный объект. VR — виртуальная реальность. Это полностью сгенерированный цифровой мир. Чтобы его увидеть, пользо
|02.12.2025
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Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов
Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов. Технология виртуальной реальности п
|28.11.2025
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В России операторы БАС оттачивают навыки на VR-тренажере «Небо-22»
Платформа особенно востребована для обучения автономных систем управления — она позволяет модернизировать ИИ дронов, выявлять ошибки в алгоритмах и совершенствовать машинное зрение без риска аварий. VR-тренажер включает полный цикл обучения: теоретическую подготовку с инструкциями и тестовыми заданиями, а также практические модули. Особое внимание уделено критически важным сценариям: обнар
|12.11.2025
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Кировские школьники разработали симулятор сборки БЛА в виртуальной реальности
ников в виртуальной реальности. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Созданный симулятор — это VR-тренажер, с помощью которого любой пользователь по инструкции может не только создать бесп
|25.09.2025
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«ТрансТелеКом» разработал VR-тренажеры по охране труда и промышленной безопасности
АО «Компания ТрансТелеКом» продолжает развивать линейку VR-тренажеров для обучения и повышения квалификации персонала предприятий из различных отрасл
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Елена Прекрасная
Елена Прекрасная:как телеканал РБК внедрил виртуальную ведущую? В ноябре этого года соведущей программ «Рынки» и «Календарь инвестора» на телеканале РБК стала виртуальная Елена — персонаж, разработанный на платформе Visper от «Сбера». Как цифровая журналистка справляется со своими задачами? Елену удалось довольно органично вписать в стилистику РБК
|06.08.2025
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Сеть клиник «Будь Здоров» представила VR-решения для детского здоровья
Пациенты отделений педиатрии «Будь Здоров» уже оценили возможности новых VR-очков, которые помогают детям снизить уровень стресса при взятии биоматериала и проведении
|04.08.2025
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В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по разработке решений виртуальной и дополненной реальности в медицине
технологий, создавать 3D-модели в системах трехмерной графики и импортировать их в среду разработки VR/AR, а также использовать программные инструментарии для разработки интерактивной трехмерно
|31.07.2025
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Ученые Пермского Политеха разработали инновационный тренажер для безопасного обучения электриков в виртуальной реальности
ия с оборудованием, что позволяет изучать технику безопасности без риска для жизни с использованием VR-технологии. «Тренажер разработан на платформе Unity. Сначала осуществлялось полное сканиро
|08.07.2025
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Дополненная реальность против психосоматики: в Сеченовском университете применили VR для лечения различных ментальных расстройств
ской медицины Первого МГМУ профессор Беатриса Волель. «Такой подход повышает включенность пациента. Виртуальная реальность дает ему возможность полностью погрузиться в процесс, отвлечься от все
|04.07.2025
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Технологический альянс «Северсталь-инфоком» и «Вирсайн Инновации»: совместное развитие VR-решений для подготовки кадров в промышленности
сайн Инновации», резидент «Сколково», разработчик систем дистанционного управления, автоматизации и VR-тренажеров промышленной техники, заключили соглашение о сотрудничестве. Компании будут вес
|01.07.2025
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SimbirSoft разработала VR-симулятор работы на буровой станции, включая действия при авариях
2024 года, демонстрируя растущий спрос со стороны предприятий. Компании различных отраслей внедряют VR-технологии для совершенствования производственных операций, сокращения издержек и обеспече
|04.06.2025
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Первый выпуск крановщиков, обученных с помощью VR-технологий
ентов по специальности «Машинист крана». ЗТФ профинансировал оборудование тренажерного класса тремя VR-симуляторами, созданными компанией «Интехком» в сотрудничестве с постоянным технологически
|19.05.2025
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Ученые Сеченовского университета впервые в России применили VR для борьбы с болью у пациенток с эндометриозом
ицы № 85 ФМБА России (главный врач к.м.н. Н.Л. Бондаренко) первыми в России проверили эффективность VR-технологий для борьбы с хронической тазовой болью и снижения психоэмоционального напряжени
|29.04.2025
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VR Supersonic внедрила виртуальную реальность и искусственный интеллект в обучение консультантов «Золотого Яблока»
ный директор VR Supersonic, сказал: «Сотрудничество с «Золотым Яблоком» наглядно демонстрирует, как виртуальная реальность трансформирует традиционные подходы к обучению персонала в ретейле. Кл
|19.03.2025
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МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам
МГИМО внедрил VR-технологии в изучение иностранных языков для повышения вовлеченности студентов, улучшения
|12.03.2025
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VR-технологии для легочной реабилитации: пульмонологи Сеченовского университета будут применять уникальную программу для восстановления пациентов
В НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета разработали VR-сценарии для реабилитации больных с легочной патологией. Речь идет о пациентах с ХОБЛ, бро
|21.02.2025
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Sitronics KT поставила третий VR-тренажер бульдозера для компании «Сервис-Четра»
Специалисты компании Sitronics KT завершили монтаж современного VR-тренажера бульдозера «Четра». Тренажер с технологией высокореалистичной симуляции разработ
|05.02.2025
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Виртуальная реальность как новый тренд: рост посещаемости VR-арен на 25%
инам. Во-первых, все больше посетителей интересуются новыми технологиями, геймификацией. Во-вторых, виртуальная реальность предлагает уникальную возможность для активного отдыха. Игроки могут с
|31.01.2025
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В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа
ифровой среде. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Уже в начале 2025 г. VR-тренажер планируют внедрить в образовательный процесс студентов, а также в программы допол
|18.12.2024
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В Москве появилась первая виртуальная достопримечательность — улица «Нейро» в «Яндекс Картах»
В Москве, в Косом переулке, появилась первая в России виртуальная улица с метавселенной — улица «Нейро». Попасть на нее можно, открыв слой панорам в «Яндекс Картах». Прогулка по улице «Нейро» погрузит пользователей в мир будущего и технологий. Про
|11.12.2024
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Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57
ерез шлем. AR-шлемы мало отличаются от тех, что используются в аттракционах виртуальной реальности (VR), которые есть в большинстве развлекательных парков в России. У военных AR-шлемов есть и с
|04.12.2024
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Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ
«попадает» в заранее созданное окружение — ночной лес, с которым может взаимодействовать с помощью VR-очков, в то время как РПСР находится на связи с ним в реальном мире и принимает решения, о
|10.11.2024
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Как эволюционировала анимация: от покадрового рисунка до VR-технологий
нимация в режиме реального времени Следующая технология, которая меняет подход к 3D-анимации, — это виртуальная реальность. Команда Николая разработала систему, позволяющую анимировать персонаж
|07.11.2024
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«ТрансТелеКом» прорабатывает проект по VR-обучению лаборантов-экологов
но-производственным центром по охране окружающей среды (НПЦ ООС) прорабатывает возможность создания VR-модели химико-аналитических лабораторий для обучения сотрудников холдинга ОАО «РЖД». Об эт
|03.10.2024
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Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет проводить автоматическое информирование и опросы клиентов
г или другом важном событии нет необходимости вручную обзванивать всех клиентов. Можно просто записать файл с сообщением, загрузить список номеров для обзвона и запустить услугу «Автоинформирование». Виртуальная АТС позвонит каждому клиенту из списка и воспроизведет объявление. В конце каждого объявления вы можете добавить опрос и мгновенно получить обратную связь от клиентов. По итогам обз
|02.10.2024
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Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие
ть изменения по время тренировок, исследователи использовали ряд сенсоров, которые можно встроить в VR-гарнитуры и носимые гаджеты, например, смарт-часы. Таким образом получилось оценить эмоцио
|02.10.2024
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Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2
S стартуют в начале 2025 г., а полномасштабное производство начнется к концу 2025 г. Перспективы AR/VR-гарнитур Согласно новым данным International Data Corporation (IDC) по ежеквартальным миро
|20.09.2024
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Дополненная реальность для продажи лекарств: как работают новые технологии
у телефона на объект и видит на экране цифровые элементы, которые «дополняют» реальный объект. VR — виртуальная реальность. Это полностью сгенерированный цифровой мир. Чтобы его увидеть, пользо
|27.08.2024
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«Ред Софт» и VR Concept подготовили платформу для импортозамещения VR-классов в школах и вузах
Компании «Ред Софт» и VR Concept завершили тестирование и сертификацию совместимости VR Concept с операционн
|18.07.2024
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Ученые из России и Кореи усовершенствовали метод изготовления микро- и наносветодиодов для LED-экранов и VR-очков
Международный коллектив ученых из России и Кореи усовершенствовал метод изготовления микро- и наносветодиодов для LED-экранов и VR-очков, который повышает их эффективность преобразования электричества в световое излучение с 5,5% до 10,6%. Новая технология успешнее устраняет дефекты, из-за которых происходит утечка тока.
VR и организации, системы, технологии, персоны:
|Чаркин Евгений 317 68
|Абакумов Евгений 227 65
|Сотин Денис 216 59
|Шадаев Максут 1210 57
|Натрусов Артем 313 50
|Прохорова Алла 66 44
|Нестеров Алексей 175 44
|Каюмов Шамиль 53 43
|Халматов Максим 64 43
|Слышкин Василий 129 43
|Лебедев Антон 53 43
|Трофимова Людмила 50 42
|Дьяченко Валерий 96 42
|Урьяс Вадим 98 42
|Клепиков Алексей 121 42
|Семенихин Игорь 56 42
|Соловьев Алексей 97 42
|Васильев Владислав 59 42
|Мискевич Евгений 50 42
|Генкина Екатерина 43 42
|Рубин Адар 47 42
|Карпов Иван 79 41
|Степченков Максим 65 41
|Сыкулев Андрей 85 41
|Ямщиков Владимир 51 41
|Смык Виталий 46 41
|Емелин Александр 45 41
|Портной Михаил 42 41
|Москальков Дмитрий 43 41
|Сороченков Алексей 42 41
|Горчаков Денис 48 41
|Юсупов Шамиль 41 41
|Путин Владимир 3454 35
|Меденцев Константин 106 31
|Сергунина Наталья 375 30
|Шойтов Александр 116 30
|Казарин Станислав 175 28
|Козак Николай 209 27
|Валчев Стоян 48 27
|Богданов Кирилл 112 24
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