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VR Virtual Reality Виртуальная реальность Искусственная реальность Иммерсивность Immersive Иммерсивные технологии

VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии

Технология виртуальной реальности (virtual reality, VR) – комплексная технология, позволяющая погрузить человека в иммерсивный виртуальный мир при использовании специализированных устройств (шлемов виртуальной реальности). Виртуальная реальность обеспечивает полное погружение в компьютерную среду, окружающую пользователя и реагирующую на его действия естественным образом. Виртуальная реальность конструирует новый искусственный мир, передаваемый человеку через его ощущения: зрение, слух, осязание и другие.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


20.07.2026 Клиницисты Сеченовского университета применяют виртуальную и дополненную реальность в реабилитации пациентов

но с ходьбой выполнять задание на оценку когнитивных способностей. «Принцип работы комплекса C-Mill VR+ строится на интерактивном взаимодействии пациента с визуальной средой. На полотно беговой
06.07.2026 Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала VR-симулятор выживания в лесу

кого технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1329 Ярослава Костюкова, разработала VR-симулятор выживания в лесу. Проект, созданный на платформе Unity, обучает ориентированию в
03.07.2026 Психологи впервые выявили оптимальные визуальные образы для VR-релаксации пациентов разного возраста

ают у людей чувство комфорта. Анализ ответов 192 участников станет основой для создания эффективных VR-программ для борьбы с тревожными расстройствами и стрессом. Об этом CNews сообщили предста
29.06.2026 3D/VR/AR-платформа Varwin совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция 11»

ает самое современное оборудование, что позволит использовать ПО Varwin не только для разработки 3D/VR/AR-контента, но и полноценно протестировать виртуальные приложения на VR-шлемах. В результ
19.05.2026 «Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки пилотов

«Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки летных экипажей. Современные тренажеры на основе виртуа
05.05.2026 В Сеченовском Университете создали студенческое конструкторское бюро по медицинскому приборостроению

–решения и даже получают на них патенты. Среди первых проектов - цифровой двойник аорты, обучающие VR-тренажёры и ИИ-помощник для профориентации. Об этом CNews сообщили представители Сеченовск
09.04.2026 Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира

апитана Кука и Королевский национальный парк. В Лондоне многочисленные иммерсивные выставки на базе виртуальной реальности и голографии позволяют погрузиться в историю «Титаника», посетить гроб
06.04.2026 «Наносемантика» развивает виртуальные проекты: коллаборация VR и ИИ

нейросетевых технологий, объявила о запуске нового бизнес-направления, ориентированного на создание VR/AR-продуктов и интерактивных цифровых сред для корпоративных клиентов. Выход в этот сегмен
18.02.2026 Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г.

Когда телефонии больше недостаточно Виртуальная АТС начиналась как способ упростить корпоративную телефонию: меньше оборудования, быстрее подключение, проще масштабирование. Но по мере цифровизации продаж и поддержки звонок перес
16.02.2026 В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей

у телефона на объект и видит на экране цифровые элементы, которые «дополняют» реальный объект. VR — виртуальная реальность. Это полностью сгенерированный цифровой мир. Чтобы его увидеть, пользо
02.12.2025 Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов

Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов. Технология виртуальной реальности п
28.11.2025 В России операторы БАС оттачивают навыки на VR-тренажере «Небо-22»

Платформа особенно востребована для обучения автономных систем управления — она позволяет модернизировать ИИ дронов, выявлять ошибки в алгоритмах и совершенствовать машинное зрение без риска аварий. VR-тренажер включает полный цикл обучения: теоретическую подготовку с инструкциями и тестовыми заданиями, а также практические модули. Особое внимание уделено критически важным сценариям: обнар
12.11.2025 Кировские школьники разработали симулятор сборки БЛА в виртуальной реальности

ников в виртуальной реальности. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Созданный симулятор — это VR-тренажер, с помощью которого любой пользователь по инструкции может не только создать бесп
25.09.2025 «ТрансТелеКом» разработал VR-тренажеры по охране труда и промышленной безопасности

АО «Компания ТрансТелеКом» продолжает развивать линейку VR-тренажеров для обучения и повышения квалификации персонала предприятий из различных отрасл
Елена Прекрасная

Елена Прекрасная:как телеканал РБК внедрил виртуальную ведущую? В ноябре этого года соведущей программ «Рынки» и «Календарь инвестора» на телеканале РБК стала виртуальная Елена — персонаж, разработанный на платформе Visper от «Сбера». Как цифровая журналистка справляется со своими задачами? Елену удалось довольно органично вписать в стилистику РБК

06.08.2025 Сеть клиник «Будь Здоров» представила VR-решения для детского здоровья

Пациенты отделений педиатрии «Будь Здоров» уже оценили возможности новых VR-очков, которые помогают детям снизить уровень стресса при взятии биоматериала и проведении
04.08.2025 В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по разработке решений виртуальной и дополненной реальности в медицине

технологий, создавать 3D-модели в системах трехмерной графики и импортировать их в среду разработки VR/AR, а также использовать программные инструментарии для разработки интерактивной трехмерно
31.07.2025 Ученые Пермского Политеха разработали инновационный тренажер для безопасного обучения электриков в виртуальной реальности

ия с оборудованием, что позволяет изучать технику безопасности без риска для жизни с использованием VR-технологии. «Тренажер разработан на платформе Unity. Сначала осуществлялось полное сканиро
08.07.2025 Дополненная реальность против психосоматики: в Сеченовском университете применили VR для лечения различных ментальных расстройств

ской медицины Первого МГМУ профессор Беатриса Волель. «Такой подход повышает включенность пациента. Виртуальная реальность дает ему возможность полностью погрузиться в процесс, отвлечься от все
04.07.2025 Технологический альянс «Северсталь-инфоком» и «Вирсайн Инновации»: совместное развитие VR-решений для подготовки кадров в промышленности

сайн Инновации», резидент «Сколково», разработчик систем дистанционного управления, автоматизации и VR-тренажеров промышленной техники, заключили соглашение о сотрудничестве. Компании будут вес
01.07.2025 SimbirSoft разработала VR-симулятор работы на буровой станции, включая действия при авариях

2024 года, демонстрируя растущий спрос со стороны предприятий. Компании различных отраслей внедряют VR-технологии для совершенствования производственных операций, сокращения издержек и обеспече
04.06.2025 Первый выпуск крановщиков, обученных с помощью VR-технологий

ентов по специальности «Машинист крана». ЗТФ профинансировал оборудование тренажерного класса тремя VR-симуляторами, созданными компанией «Интехком» в сотрудничестве с постоянным технологически
19.05.2025 Ученые Сеченовского университета впервые в России применили VR для борьбы с болью у пациенток с эндометриозом

ицы № 85 ФМБА России (главный врач к.м.н. Н.Л. Бондаренко) первыми в России проверили эффективность VR-технологий для борьбы с хронической тазовой болью и снижения психоэмоционального напряжени
29.04.2025 VR Supersonic внедрила виртуальную реальность и искусственный интеллект в обучение консультантов «Золотого Яблока»

ный директор VR Supersonic, сказал: «Сотрудничество с «Золотым Яблоком» наглядно демонстрирует, как виртуальная реальность трансформирует традиционные подходы к обучению персонала в ретейле. Кл
19.03.2025 МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам

МГИМО внедрил VR-технологии в изучение иностранных языков для повышения вовлеченности студентов, улучшения

12.03.2025 VR-технологии для легочной реабилитации: пульмонологи Сеченовского университета будут применять уникальную программу для восстановления пациентов

В НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета разработали VR-сценарии для реабилитации больных с легочной патологией. Речь идет о пациентах с ХОБЛ, бро
21.02.2025 Sitronics KT поставила третий VR-тренажер бульдозера для компании «Сервис-Четра»

Специалисты компании Sitronics KT завершили монтаж современного VR-тренажера бульдозера «Четра». Тренажер с технологией высокореалистичной симуляции разработ
05.02.2025 Виртуальная реальность как новый тренд: рост посещаемости VR-арен на 25%

инам. Во-первых, все больше посетителей интересуются новыми технологиями, геймификацией. Во-вторых, виртуальная реальность предлагает уникальную возможность для активного отдыха. Игроки могут с
31.01.2025 В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа

ифровой среде. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Уже в начале 2025 г. VR-тренажер планируют внедрить в образовательный процесс студентов, а также в программы допол
18.12.2024 В Москве появилась первая виртуальная достопримечательность — улица «Нейро» в «Яндекс Картах»

В Москве, в Косом переулке, появилась первая в России виртуальная улица с метавселенной — улица «Нейро». Попасть на нее можно, открыв слой панорам в «Яндекс Картах». Прогулка по улице «Нейро» погрузит пользователей в мир будущего и технологий. Про
11.12.2024 Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57

ерез шлем. AR-шлемы мало отличаются от тех, что используются в аттракционах виртуальной реальности (VR), которые есть в большинстве развлекательных парков в России. У военных AR-шлемов есть и с
04.12.2024 Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ

«попадает» в заранее созданное окружение — ночной лес, с которым может взаимодействовать с помощью VR-очков, в то время как РПСР находится на связи с ним в реальном мире и принимает решения, о
10.11.2024 Как эволюционировала анимация: от покадрового рисунка до VR-технологий

нимация в режиме реального времени Следующая технология, которая меняет подход к 3D-анимации, — это виртуальная реальность. Команда Николая разработала систему, позволяющую анимировать персонаж
07.11.2024 «ТрансТелеКом» прорабатывает проект по VR-обучению лаборантов-экологов

но-производственным центром по охране окружающей среды (НПЦ ООС) прорабатывает возможность создания VR-модели химико-аналитических лабораторий для обучения сотрудников холдинга ОАО «РЖД». Об эт
03.10.2024 Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет проводить автоматическое информирование и опросы клиентов

г или другом важном событии нет необходимости вручную обзванивать всех клиентов. Можно просто записать файл с сообщением, загрузить список номеров для обзвона и запустить услугу «Автоинформирование». Виртуальная АТС позвонит каждому клиенту из списка и воспроизведет объявление. В конце каждого объявления вы можете добавить опрос и мгновенно получить обратную связь от клиентов. По итогам обз
02.10.2024 Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие

ть изменения по время тренировок, исследователи использовали ряд сенсоров, которые можно встроить в VR-гарнитуры и носимые гаджеты, например, смарт-часы. Таким образом получилось оценить эмоцио
02.10.2024 Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2

S стартуют в начале 2025 г., а полномасштабное производство начнется к концу 2025 г. Перспективы AR/VR-гарнитур Согласно новым данным International Data Corporation (IDC) по ежеквартальным миро
20.09.2024 Дополненная реальность для продажи лекарств: как работают новые технологии

у телефона на объект и видит на экране цифровые элементы, которые «дополняют» реальный объект. VR — виртуальная реальность. Это полностью сгенерированный цифровой мир. Чтобы его увидеть, пользо
27.08.2024 «Ред Софт» и VR Concept подготовили платформу для импортозамещения VR-классов в школах и вузах

Компании «Ред Софт» и VR Concept завершили тестирование и сертификацию совместимости VR Concept с операционн
18.07.2024 Ученые из России и Кореи усовершенствовали метод изготовления микро- и наносветодиодов для LED-экранов и VR-очков

Международный коллектив ученых из России и Кореи усовершенствовал метод изготовления микро- и наносветодиодов для LED-экранов и VR-очков, который повышает их эффективность преобразования электричества в световое излучение с 5,5% до 10,6%. Новая технология успешнее устраняет дефекты, из-за которых происходит утечка тока.

Публикаций - 3192, упоминаний - 4640

VR и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 278
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 197
Google LLC 12690 189
Samsung Electronics 11065 179
Apple Inc 13156 168
Intel Corporation 12811 156
Nvidia Corp 4002 142
9594 133
Ростелеком 10948 123
Huawei 4677 108
Broadcom - VMware 2610 102
Meta Platforms - Facebook 4621 102
Yandex - Яндекс 9216 99
Sony 6739 92
HP Inc. 5883 91
МегаФон 10742 82
Dell EMC 5180 79
AMD - Advanced Micro Devices 4641 74
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 73
IBM - International Business Machines Corp 9699 73
Крок - Croc 1964 73
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 72
Oculus VR 79 69
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 67
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 66
HTC Corporation 1512 64
Lenovo Group 2447 63
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 60
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 58
SAP SE 5601 58
Amazon Inc - Amazon.com 3277 57
Softline - Софтлайн 3743 57
LG Electronics 3735 56
Oracle Corporation 7074 54
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 53
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 49
Cisco Systems 5372 49
Schneider Electric 614 48
Acer Group - Acer Inc 2776 45
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 44
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 156
РЖД - Российские железные дороги 2096 105
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 79
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Ингосстрах СПАО 478 51
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ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 46
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ГПБ - Газпромбанк 1273 45
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Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 43
Почта России ПАО 2370 41
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OKS Group 51 41
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AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 6 5
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АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 4
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 6 4
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ЛДПР 116 3
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АИВ - Ассоциация интернета вещей - Российская ассоциация интернета вещей - Ассоциация участников рынка интернета вещей 39 3
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 3
ЦТЛ - АЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 55 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 3
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 3
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 3
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 3
United States Chess Federation - Федерация шахмат США - Шахматная федерация США 2 2
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
Международная академия связи - МАС 46 2
Альянс по защите детей в цифровой среде 35 2
RoboCup Small Size League - Лига малых роботов 3 2
РВИ АНО - Организация развития видеоигровой индустрии 17 2
VR-Консорциум 2 2
ABPMP - Association of Business Process Management - Ассоциация профессионалов управления бизнес-процессами 75 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 805
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22558 680
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 624
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 591
AR - Augmented Reality - Дополненная реальность - Расширенная реальность - Assisted Reality - Вспомогательная реальность - Дополненная виртуальность 1526 484
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 477
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 465
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 459
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 422
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 403
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 388
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 387
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 376
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 363
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 360
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 349
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 336
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 331
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 305
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 296
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 285
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 265
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 260
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 256
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 255
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 242
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 238
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 235
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 231
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 6569 230
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 230
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 226
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 220
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 215
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 215
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 213
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 209
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 208
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 206
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 201
Google Android 15244 176
Microsoft Windows 16882 165
Apple iOS 8583 114
Linux OS 11533 93
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 87
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 79
Apple iPhone 6 4861 67
HTC Vive VR - HTC Vive Flow - HTC Viveport 67 65
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 60
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 60
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 58
Oculus Rift - VR-гарнитура на базе ПК 61 56
Microsoft Windows 10 1938 56
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 55
Google YouTube - Видеохостинг 3002 54
Microsoft Windows 2000 8678 52
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 50
Apple - App Store 3109 49
1С:ERP Управление предприятием 841 47
Linden Lab - Second Life - трёхмерный виртуальный мир с элементами социальной сети 122 45
Intel Core - Семейство процессоров 1251 44
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 44
Samsung Galaxy Gear 154 43
Samsung Galaxy 1035 42
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 42
Nvidia Quadro GPU 279 42
Nvidia GeForce GTX 525 42
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 99 41
Apple iPad 4012 39
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 39
Microsoft Office 4170 38
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 35
Microsoft Azure 1526 35
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 34
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 34
Oracle Java - язык программирования 3469 33
Intel x86 - архитектура процессора 2151 33
Samsung Galaxy Note 702 32
Microsoft Hololens 76 32
Ростелеком - Mango Cloud Systems - Mango Office - Манго Офис 340 31
Чаркин Евгений 317 68
Абакумов Евгений 227 65
Сотин Денис 216 59
Шадаев Максут 1210 57
Натрусов Артем 313 50
Прохорова Алла 66 44
Нестеров Алексей 175 44
Каюмов Шамиль 53 43
Халматов Максим 64 43
Слышкин Василий 129 43
Лебедев Антон 53 43
Трофимова Людмила 50 42
Дьяченко Валерий 96 42
Урьяс Вадим 98 42
Клепиков Алексей 121 42
Семенихин Игорь 56 42
Соловьев Алексей 97 42
Васильев Владислав 59 42
Мискевич Евгений 50 42
Генкина Екатерина 43 42
Рубин Адар 47 42
Карпов Иван 79 41
Степченков Максим 65 41
Сыкулев Андрей 85 41
Ямщиков Владимир 51 41
Смык Виталий 46 41
Емелин Александр 45 41
Портной Михаил 42 41
Москальков Дмитрий 43 41
Сороченков Алексей 42 41
Горчаков Денис 48 41
Юсупов Шамиль 41 41
Путин Владимир 3454 35
Меденцев Константин 106 31
Сергунина Наталья 375 30
Шойтов Александр 116 30
Казарин Станислав 175 28
Козак Николай 209 27
Валчев Стоян 48 27
Богданов Кирилл 112 24
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1736
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 562
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 453
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 251
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 250
Европа 24964 233
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 154
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 123
Япония 13807 120
Германия - Федеративная Республика 13221 113
Земля - планета Солнечной системы 10865 102
Южная Корея - Республика 7052 98
Азия - Азиатский регион 5920 73
Европа Восточная 3138 72
Беларусь - Белоруссия 6289 68
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 68
Индия - Bharat 5870 60
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 59
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 59
Франция - Французская Республика 8177 58
Украина 7928 52
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 50
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 50
Казахстан - Республика 6048 48
Россия - СФО - Новосибирск 4876 48
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 45
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 42
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 42
Ближний Восток 3154 41
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 40
Сингапур - Республика 1953 40
Канада 5082 38
Великобритания - Лондон 2432 37
США - Калифорния 4829 36
Италия - Итальянская Республика 4508 35
Африка - Африканский регион 3641 33
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 33
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 32
Испания - Королевство 3840 32
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 32
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 654
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 616
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 480
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 375
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 330
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Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 224
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4428 223
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CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 166
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 150
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 140
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 135
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 134
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RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 121
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 120
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Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 33
РАН - Российская академия наук 2122 26
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 25
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 18
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 18
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 353 18
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 17
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 16
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 16
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 16
ДВФУ - Дальневосточный Федеральный университет 212 15
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 15
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 13
РТУ МИРЭА - Российский технологический университет - Московский институт радиотехники, электроники и автоматики 319 13
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 11
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 10
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 10
Минздрав РФ - СамГМУ - Самарский государственный медицинский университет 47 9
НИУ ВШЭ - ИСИЭЗ - Институт статистических исследований и экономики знаний 142 9
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РГСУ - Российский государственный социальный университет 55 8
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 334 8
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 8
РХТУ - Российский химико-технологический университет имени Д. И. Менделеева 64 7
Московский Политех - Московский политехнический университет 104 7
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Образование - ИУП - Индивидуальный учебный план - Индивидуальная образовательная траектория - Индивидуальная траектория развития 84 6
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 6
МИСиС НИТУ - Университет науки и технологий - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 460 6
ТПУ - Национальный исследовательский Томский политехнический университет - Томский политех 243 6
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 6
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Техноград - инновационно-образовательный комплекс 33 6
МИД РФ - МГИМО - Московский государственный институт международных отношений (университет) 157 5
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений - Московский государственный университет путей сообщения 138 5
МГПУ - Московский городской педагогический университет 56 5
КФУ - Казанский (Приволжский) федеральный университет 184 5
University of Oxford - Оксфордский университет 211 5
ИФТИ АНО - Институт физико-технической информатики 11 5
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 84
CNews AWARDS - награда 571 68
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 48
CNews Баттл 69 42
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 37
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 35
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 34
День молодёжи - 27 июня 1087 28
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 27
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 23
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 22
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 17
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 16
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 10
ИгроМир 125 8
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 7
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 6
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 6
CeBIT 614 6
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 5
Международный женский день - 8 марта 418 5
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 5
CNews ИТ-стратегия 32 5
МАКС - Международный авиационно-космический салон 232 5
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 4
CNews Женщины года в отрасли ИТ 20 4
Disartive - выставка-ярмарка цифрового искусства и дизайна - Disartive NEW MEDICI - премия для цифровых художников и дизайнеров 4 4
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 389 4
Microsoft Imagine Cup 60 4
CNews FORUM Кейсы 313 3
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 3
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 3
Google Cloud Next 5 3
Открытые инновации - Международный форум инновационного развития 78 3
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 3
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 3
VMworld 29 3
Alfa Future People - фестиваль современной музыки и технологий 17 3
День Защитника отечества - 23 февраля 66 3
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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