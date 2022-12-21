VR Virtual Reality Виртуальная реальность Искусственная реальность Иммерсивность Immersive Иммерсивные технологии
VR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Чаркин Евгений 239 51
|Абакумов Евгений 136 44
|Сотин Денис 144 42
|Шадаев Максут 627 38
|Натрусов Артем 192 34
|Прохорова Алла 50 29
|Каюмов Шамиль 38 28
|Халматов Максим 49 28
|Слышкин Василий 78 28
|Казарин Станислав 132 28
|Лебедев Антон 36 27
|Генкина Екатерина 28 27
|Рубин Адар 32 27
|Васильев Владислав 43 27
|Дьяченко Валерий 80 27
|Урьяс Вадим 83 27
|Клепиков Алексей 93 27
|Мискевич Евгений 33 27
|Нестеров Алексей 85 27
|Соловьев Алексей 68 27
|Трофимова Людмила 35 27
|Егоров Владимир 65 27
|Москальков Дмитрий 27 26
|Юсупов Шамиль 26 26
|Портной Михаил 27 26
|Сороченков Алексей 27 26
|Валчев Стоян 48 26
|Емелин Александр 30 26
|Сыкулев Андрей 69 26
|Степченков Максим 46 26
|Смык Виталий 31 26
|Горчаков Денис 30 26
|Карпов Иван 48 26
|Ямщиков Владимир 36 26
|Семенихин Игорь 41 26
|Путин Владимир 2713 25
|Платонов Михаил 42 24
|Богданов Кирилл 112 24
|Вахнин Павел 53 22
|Сергунина Наталья 287 21
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2023 годы.
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