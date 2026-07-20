VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии

Клиницисты Сеченовского университета применяют виртуальную и дополненную реальность в реабилитации пациентов но с ходьбой выполнять задание на оценку когнитивных способностей. «Принцип работы комплекса C-Mill VR+ строится на интерактивном взаимодействии пациента с визуальной средой. На полотно беговой

Выпускница Детского технопарка «Альтаир» создала VR-симулятор выживания в лесу кого технопарка «Альтаир» РТУ МИРЭА, ученица 11 класса школы № 1329 Ярослава Костюкова, разработала VR-симулятор выживания в лесу. Проект, созданный на платформе Unity, обучает ориентированию в

Психологи впервые выявили оптимальные визуальные образы для VR-релаксации пациентов разного возраста ают у людей чувство комфорта. Анализ ответов 192 участников станет основой для создания эффективных VR-программ для борьбы с тревожными расстройствами и стрессом. Об этом CNews сообщили предста

3D/VR/AR-платформа Varwin совместима с операционной системой «Альт Рабочая станция 11» ает самое современное оборудование, что позволит использовать ПО Varwin не только для разработки 3D/VR/AR-контента, но и полноценно протестировать виртуальные приложения на VR-шлемах. В результ

«Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки пилотов «Аэрофлот» представил VR-тренажеры для начальной подготовки летных экипажей. Современные тренажеры на основе виртуа

В Сеченовском Университете создали студенческое конструкторское бюро по медицинскому приборостроению –решения и даже получают на них патенты. Среди первых проектов - цифровой двойник аорты, обучающие VR-тренажёры и ИИ-помощник для профориентации. Об этом CNews сообщили представители Сеченовск

Метавселенные, цифровые двойники, VR-технологии: ДИТ Москвы представил результаты исследования цифровых туристических сервисов в городах мира апитана Кука и Королевский национальный парк. В Лондоне многочисленные иммерсивные выставки на базе виртуальной реальности и голографии позволяют погрузиться в историю «Титаника», посетить гроб

«Наносемантика» развивает виртуальные проекты: коллаборация VR и ИИ нейросетевых технологий, объявила о запуске нового бизнес-направления, ориентированного на создание VR/AR-продуктов и интерактивных цифровых сред для корпоративных клиентов. Выход в этот сегмен

Как бизнес пересобирает ВАТС и IP-телефонию в 2026 г. Когда телефонии больше недостаточно Виртуальная АТС начиналась как способ упростить корпоративную телефонию: меньше оборудования, быстрее подключение, проще масштабирование. Но по мере цифровизации продаж и поддержки звонок перес

В России впервые появятся ГОСТы для виртуальной и дополненной реальностей у телефона на объект и видит на экране цифровые элементы, которые «дополняют» реальный объект. VR — виртуальная реальность. Это полностью сгенерированный цифровой мир. Чтобы его увидеть, пользо

Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов Компания «Солво» разработала VR-тренажер для студентов транспортных колледжей и вузов. Технология виртуальной реальности п

В России операторы БАС оттачивают навыки на VR-тренажере «Небо-22» Платформа особенно востребована для обучения автономных систем управления — она позволяет модернизировать ИИ дронов, выявлять ошибки в алгоритмах и совершенствовать машинное зрение без риска аварий. VR-тренажер включает полный цикл обучения: теоретическую подготовку с инструкциями и тестовыми заданиями, а также практические модули. Особое внимание уделено критически важным сценариям: обнар

Кировские школьники разработали симулятор сборки БЛА в виртуальной реальности ников в виртуальной реальности. Об этом CNews сообщили представители МАИ. Созданный симулятор — это VR-тренажер, с помощью которого любой пользователь по инструкции может не только создать бесп

«ТрансТелеКом» разработал VR-тренажеры по охране труда и промышленной безопасности АО «Компания ТрансТелеКом» продолжает развивать линейку VR-тренажеров для обучения и повышения квалификации персонала предприятий из различных отрасл

Елена Прекрасная Елена Прекрасная:как телеканал РБК внедрил виртуальную ведущую? В ноябре этого года соведущей программ «Рынки» и «Календарь инвестора» на телеканале РБК стала виртуальная Елена — персонаж, разработанный на платформе Visper от «Сбера». Как цифровая журналистка справляется со своими задачами? Елену удалось довольно органично вписать в стилистику РБК

Сеть клиник «Будь Здоров» представила VR-решения для детского здоровья Пациенты отделений педиатрии «Будь Здоров» уже оценили возможности новых VR-очков, которые помогают детям снизить уровень стресса при взятии биоматериала и проведении

В Сеченовском университете запустили новый образовательный курс по разработке решений виртуальной и дополненной реальности в медицине технологий, создавать 3D-модели в системах трехмерной графики и импортировать их в среду разработки VR/AR, а также использовать программные инструментарии для разработки интерактивной трехмерно

Ученые Пермского Политеха разработали инновационный тренажер для безопасного обучения электриков в виртуальной реальности ия с оборудованием, что позволяет изучать технику безопасности без риска для жизни с использованием VR-технологии. «Тренажер разработан на платформе Unity. Сначала осуществлялось полное сканиро

Дополненная реальность против психосоматики: в Сеченовском университете применили VR для лечения различных ментальных расстройств ской медицины Первого МГМУ профессор Беатриса Волель. «Такой подход повышает включенность пациента. Виртуальная реальность дает ему возможность полностью погрузиться в процесс, отвлечься от все

Технологический альянс «Северсталь-инфоком» и «Вирсайн Инновации»: совместное развитие VR-решений для подготовки кадров в промышленности сайн Инновации», резидент «Сколково», разработчик систем дистанционного управления, автоматизации и VR-тренажеров промышленной техники, заключили соглашение о сотрудничестве. Компании будут вес

SimbirSoft разработала VR-симулятор работы на буровой станции, включая действия при авариях 2024 года, демонстрируя растущий спрос со стороны предприятий. Компании различных отраслей внедряют VR-технологии для совершенствования производственных операций, сокращения издержек и обеспече

Первый выпуск крановщиков, обученных с помощью VR-технологий ентов по специальности «Машинист крана». ЗТФ профинансировал оборудование тренажерного класса тремя VR-симуляторами, созданными компанией «Интехком» в сотрудничестве с постоянным технологически

Ученые Сеченовского университета впервые в России применили VR для борьбы с болью у пациенток с эндометриозом ицы № 85 ФМБА России (главный врач к.м.н. Н.Л. Бондаренко) первыми в России проверили эффективность VR-технологий для борьбы с хронической тазовой болью и снижения психоэмоционального напряжени

VR Supersonic внедрила виртуальную реальность и искусственный интеллект в обучение консультантов «Золотого Яблока» ный директор VR Supersonic, сказал: «Сотрудничество с «Золотым Яблоком» наглядно демонстрирует, как виртуальная реальность трансформирует традиционные подходы к обучению персонала в ретейле. Кл

МГИМО внедрил VR и ИИ в обучение языкам МГИМО внедрил VR-технологии в изучение иностранных языков для повышения вовлеченности студентов, улучшения

VR-технологии для легочной реабилитации: пульмонологи Сеченовского университета будут применять уникальную программу для восстановления пациентов В НМИЦ по профилю «пульмонология» Сеченовского университета разработали VR-сценарии для реабилитации больных с легочной патологией. Речь идет о пациентах с ХОБЛ, бро

Sitronics KT поставила третий VR-тренажер бульдозера для компании «Сервис-Четра» Специалисты компании Sitronics KT завершили монтаж современного VR-тренажера бульдозера «Четра». Тренажер с технологией высокореалистичной симуляции разработ

Виртуальная реальность как новый тренд: рост посещаемости VR-арен на 25% инам. Во-первых, все больше посетителей интересуются новыми технологиями, геймификацией. Во-вторых, виртуальная реальность предлагает уникальную возможность для активного отдыха. Игроки могут с

В Сеченовском университете разработали VR-тренажер для обучения работе с первым российским аппаратом для гемодиализа ифровой среде. Об этом CNews сообщили представители Сеченовского университета. Уже в начале 2025 г. VR-тренажер планируют внедрить в образовательный процесс студентов, а также в программы допол

В Москве появилась первая виртуальная достопримечательность — улица «Нейро» в «Яндекс Картах» В Москве, в Косом переулке, появилась первая в России виртуальная улица с метавселенной — улица «Нейро». Попасть на нее можно, открыв слой панорам в «Яндекс Картах». Прогулка по улице «Нейро» погрузит пользователей в мир будущего и технологий. Про

Впервые показан российский шлем виртуальной реальности для пилотов истребителя Су-57 ерез шлем. AR-шлемы мало отличаются от тех, что используются в аттракционах виртуальной реальности (VR), которые есть в большинстве развлекательных парков в России. У военных AR-шлемов есть и с

Учащийся гимназии СПбГУ создал VR-тренажер для руководителей поисково-спасательных работ «попадает» в заранее созданное окружение — ночной лес, с которым может взаимодействовать с помощью VR-очков, в то время как РПСР находится на связи с ним в реальном мире и принимает решения, о

Как эволюционировала анимация: от покадрового рисунка до VR-технологий нимация в режиме реального времени Следующая технология, которая меняет подход к 3D-анимации, — это виртуальная реальность. Команда Николая разработала систему, позволяющую анимировать персонаж

«ТрансТелеКом» прорабатывает проект по VR-обучению лаборантов-экологов но-производственным центром по охране окружающей среды (НПЦ ООС) прорабатывает возможность создания VR-модели химико-аналитических лабораторий для обучения сотрудников холдинга ОАО «РЖД». Об эт

Виртуальная АТС компании «ТрансТелеКом» позволяет проводить автоматическое информирование и опросы клиентов г или другом важном событии нет необходимости вручную обзванивать всех клиентов. Можно просто записать файл с сообщением, загрузить список номеров для обзвона и запустить услугу «Автоинформирование». Виртуальная АТС позвонит каждому клиенту из списка и воспроизведет объявление. В конце каждого объявления вы можете добавить опрос и мгновенно получить обратную связь от клиентов. По итогам обз

Как VR превращает боль от физических упражнений в удовольствие ть изменения по время тренировок, исследователи использовали ряд сенсоров, которые можно встроить в VR-гарнитуры и носимые гаджеты, например, смарт-часы. Таким образом получилось оценить эмоцио

Microsoft сняла с производства знаменитый шлем виртуальной реальности HoloLens 2 S стартуют в начале 2025 г., а полномасштабное производство начнется к концу 2025 г. Перспективы AR/VR-гарнитур Согласно новым данным International Data Corporation (IDC) по ежеквартальным миро

Дополненная реальность для продажи лекарств: как работают новые технологии у телефона на объект и видит на экране цифровые элементы, которые «дополняют» реальный объект. VR — виртуальная реальность. Это полностью сгенерированный цифровой мир. Чтобы его увидеть, пользо

«Ред Софт» и VR Concept подготовили платформу для импортозамещения VR-классов в школах и вузах Компании «Ред Софт» и VR Concept завершили тестирование и сертификацию совместимости VR Concept с операционн