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Индексная книга CNews*
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VR Virtual Reality Виртуальная реальность Искусственная реальность Иммерсивность Immersive Иммерсивные технологии

VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии


21.12.2022 В СамГМУ разработали VR-симулятор оказания первой помощи при инсульте и инфаркте
08.12.2022 «Северсталь» расширяет применение VR-технологий в обучении персонала
29.11.2022 Виртуальная переговорная комната — новый сервис «Телфин»
17.11.2022 ОДК «обкатывает» новые технологии с помощью цифрового «испытательного полигона»
14.11.2022 Платформа трехмерного виртуального прототипирования VR Concept работает на российской операционной системе «Альт образование»
08.11.2022 Создана VR-гарнитура, убивающая пользователя, когда он погибает в игре. В нее встроены три заряда взрывчатки
08.11.2022 Россияне хотят, чтобы виртуальная и дополненная реальности вошли в их повседневную жизнь
20.10.2022 Без комиссии и со скидкой: на mos.ru стала доступна оплата виртуальной картой «Мир»
17.10.2022 Компания-резидент «Мосмедпарка» разработала перспективную VR-платформу для обучения медиков
05.10.2022 Компания «Интехком» представила управление краном с помощью VR
30.09.2022 МТС запустила VR-тур по заповедной Хакасии
29.08.2022 Дроны, роботы и VR: какие инновации востребованы в металлургии
12.08.2022 «Интехком» создала гиперреалистичный VR-тренажер для крановщиков
27.07.2022 С начала 2022 г. более 65% столичных инспекторов прошли обучение на VR-тренажерах
22.07.2022 Российская образовательная платформа Robbo LMS получит господдержку для оснащения инженерных классов школ
21.07.2022 Подтверждена совместимость VR-шлема HTC VIVE Pro с ОС Astra Linux
19.07.2022 Платформа Robbo LMS с модулем VR поможет готовить новое поколение инженеров и робототехников
17.06.2022 В России появится виртуальная соцкарта на базе платежной системы «Мир»
03.06.2022 Как победить аэрофобию и другие проблемы при помощи VR
29.04.2022 Предприятие «Росэлектроники» разработало VR-курс для медиков
28.04.2022 Не только в играх: как применяют технологии VR и AR в производстве, науке и образовании
25.04.2022 В чем разница между VR и AR: история технологий другой реальности
14.04.2022 Ученые МГУ разработали среду для оценки мастерства борцов вольного стиля в виртуальной реальности
01.04.2022 МТС поддержит 14 стартапов в сфере AR/VR, беспилотного транспорта и машинного зрения
14.02.2022 NNTC и «Крок» внедрили систему обучения на основе виртуальной реальности для муниципалитета Дубая
14.02.2022 Технологии виртуальной реальности из ОЭЗ «Технополис Москва» помогут освоить профессии токаря и биоинженера
11.02.2022 Apple «проговорилась» о новой ОС для своих многолетних секретных разработок
12.01.2022 «Ростех» создаст VR-тренажер для подготовки авиатехников
Елена Прекрасная
29.12.2021 Как цифровизация меняет здравоохранение: телемедицина, ИИ, VR и другие тренды
21.12.2021 На российской АЭС внедрен в промышленную эксплуатацию виртуальный тренажер для персонала
11.11.2021 Почему вам стоит выбрать рабочую станцию, а не высокопроизводительный ПК?
08.11.2021 «Виртуальная АТС» от «Ростелекома» доступна уже более чем в 500 городах
22.10.2021 Vizzion и ТФН начинают дистрибуцию VR-гарнитур DPVR в России и странах СНГ
19.10.2021 HTC представила VR-очки Vive Flow
29.09.2021 От конструктора VR-проектов до повышения цифровой грамотности: как в Москве тестируют инновации в образовании
09.07.2021 Подтверждена совместимость «Антивируса VR Protect для Linux» с ОС Astra Linux
22.06.2021 «Касперский» построил виртуальную электростанцию для обучения ИБ-специалистов
21.06.2021 Спасти электростанцию: «Лаборатории Касперского» перенесла бизнес-игру по промышленной кибербезопасности в VR-формат
28.05.2021 Virtuality Club и ТФН представят новую модель VR-шлема Pico Interactive

Публикаций - 2487, упоминаний - 3295

VR упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 23458 219
Samsung Electronics 9710 154
Google LLC 10914 138
Intel Corporation 11647 126
МТС - Мобильные ТелеСистемы 9397 126
Apple Inc 11163 126
Nvidia Corp 3210 113
VMware 2130 100
6974 98
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10037 93
1С-ИжТиСи 6292 90
Meta Platforms - Facebook 4334 86
Huawei 3492 85
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6245 82
HP Inc. 5510 76
Sony 6478 75
Dell EMC 4906 71
AMD - Advanced Micro Devices 3850 65
Oculus VR 72 65
Крок - Croc 1703 64
Yandex - Яндекс 5633 61
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6911 60
HTC Corporation 1490 58
IBM - International Business Machines Corp 9183 57
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5585 54
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2753 54
Lenovo Group 2164 50
SAP SE 4866 47
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8024 45
Amazon Inc - Amazon.com 2793 45
LG Electronics 3535 44
Oracle Corporation 6294 42
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий 1780 42
Softline - Софтлайн 2066 42
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2965 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2603 39
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4139 39
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2410 37
Сбер - Cloud - SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 309 37
Cisco Systems 4867 37
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5752 112
РЖД - Российские железные дороги 1611 77
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2360 68
Точка 3792 64
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - ОКБ-1 6617 51
X5 Group 812 46
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 561 43
Открытие ФК - Банк Открытие 2832 41
Альфа-Банк 1591 39
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - ЕвразХолдинг 321 38
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1819 38
Лента - Сеть розничной торговли 1690 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6170 36
Аэрофлот - Aeroflot - авиакомпания 706 34
Почта России ПАО 1983 33
Ингосстрах СПАО 331 33
ПГК - Первая грузовая компания 138 32
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 840 32
ОМК - Объединенная металлургическая компания 145 30
Societe Generale - Росбанк АКБ 504 30
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 234 30
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 141 28
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком 30 27
ГПБ - Газпромбанк 935 27
OKS Group 36 26
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 340 26
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 87 26
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 40 26
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1767 26
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1170 24
Самолёт ГК 1655 23
Segezha Group - Сегежа Групп 104 23
Россети Ленэнерго 2339 23
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 327 22
НТИ - Национальная технологическая инициатива 244 22
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 338 21
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 435 20
ОНЭКСИМ - Ренессанс кредит Банк 390 19
Газпром нефть 496 19
Visa International 1870 18
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 17888 159
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9030 98
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10352 83
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1537 78
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2364 61
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1385 48
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2428 48
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2991 47
Правительство Москвы 1982 45
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3670 35
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2824 31
Президент Российской Федерации 3693 31
Правоохранительные органы - Полиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4290 28
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2681 27
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 35 26
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 75 26
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1630 24
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1196 22
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1589 21
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 376 19
Счётная палата РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 700 19
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 252 18
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 270 18
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 177 16
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1116 16
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3054 16
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 288 15
Кванториум АНО - Детский технопарк 55 15
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2376 14
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1920 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3386 14
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1242 13
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации - ГЦСиЗИ - Главный центр связи и защиты информации 37 13
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 174 13
Судебная власть - Judicial power 2084 13
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2496 13
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 862 12
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 688 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1640 11
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 198 10
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1792 98
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1360 29
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6045 20
8K Association - Ассоциация 8K 159 19
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 549 8
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2565 7
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 203 7
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 979 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 248 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 437 5
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 4
AVRA - Ассоциация дополненной и виртуальной реальности 4 4
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 227 4
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 242 4
ICOM - International Council of Museums - ИКОМ - Международный совет музеев 5 3
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 163 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 425 3
JEDEC - Joint Electron Device Engineering Council - Комитет инженерной стандартизации полупроводниковой продукции при Electronic Industries Alliance 59 3
Информация для всех ОД - Общественное движение 76 3
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 35 3
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 183 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 247 2
Талант и успех - Общественный фонд 16 2
TIP - The Telecom Infra Project - Telecom Infrastructure Project 6 2
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 2
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 53 2
Единая Россия - Политическая партия 261 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 103 2
TIA - Telecommunications Industry Association 86 2
GVRA - Global Virtual Reality Association - Глобальная Ассоциация Виртуальной Реальности 2 2
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 2
ЦТЛ - Цифровой транспорт и логистика - Ассоциация 28 2
United States Chess Federation - Федерация шахмат США - Шахматная федерация США 2 2
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 63 2
GENIVI Alliance - COVESA - Connected Vehicle Systems Alliance 14 2
Liberty Alliance - Identity and Access Management Federation 35 1
ЛДПР 100 1
НППА - Национальная платформа промышленной автоматизации 2 1
OLPC - One Laptop per Child 81 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 52989 804
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 38654 747
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79023 674
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17033 465
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 8057 404
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21280 368
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Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 25570 283
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Intel Core - Семейство процессоров 1732 52
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Apple Mac - Apple Macintosh 2864 28
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Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17030 160
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13119 114
Германия - Федеративная Республика 11998 100
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12799 96
Япония 12864 93
Земля - планета Солнечной системы 9686 76
Южная Корея - Республика 6275 72
Европа Восточная 2996 58
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6264 49
Азия - Азиатский регион 4649 49
Франция - Французская Республика 7079 44
Беларусь - Белоруссия 4223 43
Украина 7251 42
Солнце - звезда Солнечной системы 4901 40
Индия - Республика 5060 40
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1867 39
Россия - ПФО - Нижний Новгород 2481 39
Казахстан - Республика 4826 35
Россия - УФО - Екатеринбург 3302 35
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3424 31
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2612 30
Россия - СФО - Новосибирск 3691 29
Великобритания - Лондон 2363 29
США - Калифорния 4663 29
Канада 4705 28
Италия - Итальянская Республика 4217 27
Китай - Тайвань 3677 26
Сингапур - Республика 1621 26
Ближний Восток 2642 26
Испания - Королевство 3598 26
Израиль 2603 25
Россия - ПФО - Казань 2355 25
Африка - Африканский регион 3265 25
Финляндия - Финляндская Республика 3466 24
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 23864 411
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 41522 384
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 41751 368
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ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4910 99
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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