ВЭБ.РФ Фонд содействия инновациям, ФСИ ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Фонд Бортника
Фонд является государственным институтом развития и осуществляет свою деятельность с 1994 года. Ключевая цель деятельности Фонда – финансовая поддержка молодых ученых и малых предприятий, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации.
Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.
|14.06.2024
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«Базальт СПО» при поддержке Фонда содействия инновациям создала открытую библиотеку libdomain для управления службами каталогов
PowerShell; сред администрирования и т. д. Библиотека libdomain разработана при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям («Фонд Бортника»).
|07.02.2024
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ЭТП «Торги223» при поддержке Фонда содействия инновациям разработала ПО для автоматизации закупок аптечных сетей
роект по разработке программного обеспечения для коммерческих закупок в сфере фармацевтики «Торги223. Фарма». Проект был реализован в рамках грантового конкурса «Коммерциализация-Цифровые технологии» Фонда содействия инновациям с целью создания эффективного решения по автоматизации закупочного процесса в частном медицинском и фармацевтическом секторе. Об этом CNews сообщили представители ЭТ
|24.10.2023
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Sellty получила грант ФСИ на развитие технологий искусственного интеллекта
ективности продаж в долгосрочной перспективе», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty. *** Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия и
|28.10.2022
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Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки
ышать 30% фонда оплаты труда сотрудников в 2021 г. Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Сейчас у Фонда есть целая линейка специализированных конкурсов дл
|01.06.2022
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Грантовый отбор «Антикризис-искусственный интеллект» поможет выводить отечественные цифровые продукты на новые рынки
товой поддержки в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Так, запущен новый конкурс Фонда содействия инновациям «Антикризис - ИИ». Конкурс актуален для российских компаний-разра
|03.11.2021
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«Промобот» и «Фонд содействия инновациям» вложат 40 млн руб. в разработку робототехнической платформы
Резидент Фонда «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ), компания «Промобот» и «Фонд содействия инновациям» направят 40 млн руб. на создание и коммерциализацию универсальной робототехнической платформы, с возможностью создания моделей знаний для систем искусственного интел
|15.02.2018
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АНО «Цифровая экономика» и Фонд содействия инновациям договорились о сотрудничестве
тельности по каждому из направлений сквозных технологий. Уверен, что привлечение опыта и экспертизы Фонда содействия инновациям позволит ускорить создание в нашей стране научно-технологических
|21.12.2010
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Небольшие ИТ-проекты получат от государства более 800 млн рублей
х форм предприятий в научно-технической сфере, основанном Иваном Бортником. В 2011 г. бюджет «фонда Бортника» составит 4 млрд руб., ФФИ - 6 млрд руб., РГФН - 1 млрд руб. В 2010 г. в «фонд Бо
|07.06.2007
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«Майкрософт-Бизнес-Старт-2007»: 10 лучшим разработчикам – по 4,5 млн руб.
ограммных продуктов и дальнейшее развитие бизнеса. Эти средства на безвозмездной основе предоставит фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере — известный к
|26.01.2007
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В Санкт-Петербурге интеллектуалов отбирают поштучно
т участвовать не более 2-х человек. Как сообщил CNews специалист информационно-аналитический отдела Фонда содействия развитию малых форм предприятий Иван Николаев, цель программы – не только по
|10.08.2004
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Госинвестиции в малый техбизнес растут
«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» хорошо известен р
|21.05.2002
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Конкурс русских инноваций: победители объявлены
года при участии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), корпорации Intel, Британского совета, Российской ассоциации венчурного инвестирова
ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:
|Путин Владимир 3033 22
|Фролов Павел 83 18
|Паршин Максим 314 17
|Мишустин Михаил 617 16
|Чернышенко Дмитрий 543 15
|Шадаев Максут 887 13
|Бортник Иван 21 11
|Поляков Сергей 71 9
|Иваненко Владислав 18 9
|Касперская Наталья 285 7
|Фурсенко Андрей 128 6
|Медведев Дмитрий 1646 6
|Арлазаров Владимир 213 6
|Гудков Павел 12 6
|Агамирзян Игорь 74 5
|Дегтев Геннадий 236 5
|Шалманов Сергей 201 5
|Хинштейн Александр 118 4
|Макаров Валентин 213 4
|Дворкович Аркадий 209 4
|Клебанов Илья 21 4
|Колесников Максим 23 4
|Греф Герман 400 4
|Канатов Александр 12 3
|Галицкий Александр 105 3
|Биккулова Гульнара 23 3
|Стыценко Артем 10 3
|Овчинский Владислав 224 3
|Набиуллина Эльвира 85 3
|Гулькин Павел 14 3
|Ефимов Альберт 43 3
|Моносов Александр 18 3
|Кузнецов Евгений 37 3
|Егоров Игорь 42 2
|Федулов Владислав 75 2
|Никифоров Николай 1134 2
|Тарасенко Оксана 12 2
|Опанасенко Всеволод 132 2
|Пожидаев Николай 85 2
|Асланян Ани 12 2
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