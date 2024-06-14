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ВЭБ.РФ Фонд содействия инновациям, ФСИ ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере Фонд Бортника

ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника

Фонд является государственным институтом развития и осуществляет свою деятельность с 1994 года. Ключевая цель деятельности Фонда – финансовая поддержка молодых ученых и малых предприятий, которые занимаются научными разработками с высоким потенциалом коммерциализации.

Правительство Российской Федерации проводит трансформацию системы институтов развития, предусматривающую их интеграцию в управленческий периметр ВЭБ.РФ. На базе ВЭБ.РФ создаётся централизованный инвестиционный блок для реализации проектов, способствующих достижению национальных целей развития. Приоритетом Группы ВЭБ.РФ становится консолидация государственных и частных инвестиционных ресурсов для прорывного развития страны, повышения качества и создания комфортных условий для жизни людей.


14.06.2024 «Базальт СПО» при поддержке Фонда содействия инновациям создала открытую библиотеку libdomain для управления службами каталогов

PowerShell; сред администрирования и т. д. Библиотека libdomain разработана при грантовой поддержке Фонда содействия инновациям («Фонд Бортника»).
07.02.2024 ЭТП «Торги223» при поддержке Фонда содействия инновациям разработала ПО для автоматизации закупок аптечных сетей

роект по разработке программного обеспечения для коммерческих закупок в сфере фармацевтики «Торги223. Фарма». Проект был реализован в рамках грантового конкурса «Коммерциализация-Цифровые технологии» Фонда содействия инновациям с целью создания эффективного решения по автоматизации закупочного процесса в частном медицинском и фармацевтическом секторе. Об этом CNews сообщили представители ЭТ
24.10.2023 Sellty получила грант ФСИ на развитие технологий искусственного интеллекта

ективности продаж в долгосрочной перспективе», — сказала Мария Бар-Бирюкова, основатель Sellty. *** Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд содействия и
28.10.2022 Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки

ышать 30% фонда оплаты труда сотрудников в 2021 г. Павел Гудков, заместитель генерального директора Фонда содействия инновациям Сейчас у Фонда есть целая линейка специализированных конкурсов дл
01.06.2022 Грантовый отбор «Антикризис-искусственный интеллект» поможет выводить отечественные цифровые продукты на новые рынки

товой поддержки в рамках федерального проекта «Искусственный интеллект». Так, запущен новый конкурс Фонда содействия инновациям «Антикризис - ИИ». Конкурс актуален для российских компаний-разра
03.11.2021 «Промобот» и «Фонд содействия инновациям» вложат 40 млн руб. в разработку робототехнической платформы

Резидент Фонда «Сколково» (в координации с ВЭБ.РФ), компания «Промобот» и «Фонд содействия инновациям» направят 40 млн руб. на создание и коммерциализацию универсальной робототехнической платформы, с возможностью создания моделей знаний для систем искусственного интел
15.02.2018 АНО «Цифровая экономика» и Фонд содействия инновациям договорились о сотрудничестве

тельности по каждому из направлений сквозных технологий. Уверен, что привлечение опыта и экспертизы Фонда содействия инновациям позволит ускорить создание в нашей стране научно-технологических

21.12.2010 Небольшие ИТ-проекты получат от государства более 800 млн рублей

х форм предприятий в научно-технической сфере, основанном Иваном Бортником. В 2011 г. бюджет «фонда Бортника» составит 4 млрд руб., ФФИ - 6 млрд руб., РГФН - 1 млрд руб. В 2010 г. в «фонд Бо
07.06.2007 «Майкрософт-Бизнес-Старт-2007»: 10 лучшим разработчикам – по 4,5 млн руб.

ограммных продуктов и дальнейшее развитие бизнеса. Эти средства на безвозмездной основе предоставит фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере — известный к
26.01.2007 В Санкт-Петербурге интеллектуалов отбирают поштучно

т участвовать не более 2-х человек. Как сообщил CNews специалист информационно-аналитический отдела Фонда содействия развитию малых форм предприятий Иван Николаев, цель программы – не только по
10.08.2004 Госинвестиции в малый техбизнес растут

«Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере» хорошо известен р
21.05.2002 Конкурс русских инноваций: победители объявлены

года при участии Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере (Фонд Бортника), корпорации Intel, Британского совета, Российской ассоциации венчурного инвестирова

Публикаций - 311, упоминаний - 421

ВЭБ.РФ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10935 27
ROBBO - РОББО - Образовательная робототехника - ScratchDuino (СкретчДуино) - Кружковое движение 75 24
Microsoft Corporation 24264 22
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1242 16
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3165 16
7844 15
Yandex - Яндекс 6733 14
Ситроникс - Sitronics Space - Спутникс - Спутниковые инновационные космические системы - Sputnix - Satellite Innovative Space Systems 94 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 11408 13
Восход ФГБУ НИИ 624 11
IBM - International Business Machines Corp 9378 10
Google LLC 11509 10
Intel Corporation 11999 9
ЦКИКТ - ЦКИТ АНО - Центр Компетенций по Импортозамещению в сфере ИКТ - ЦРВ ППО - Центр развития и внедрения промышленного программного обеспечения 123 7
VK - Mail.ru Group 3306 7
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 815 6
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра 1523 6
Cisco Systems 5045 6
SAP SE 5161 6
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1158 6
Smart Engines - Смарт Энджинс - Смарт Энджинс Сервис 336 6
VisionLabs - ВижнЛабс 210 5
Цифра ГК 2324 5
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4647 5
Базальт СПО - BaseALT 559 5
МегаФон 8151 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 815 5
Telegram Group 1615 5
ЦЭКИ ФГБУ - Центр экспертизы и координации информатизации 40 5
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3467 5
Ростелеком - БФТ-Холдинг - ранее Бюджетные и Финансовые Технологии 311 5
Softline - Софтлайн 2505 5
Applite - Атлант ГК 18 4
Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 387 4
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 372 4
Meta Platforms - Facebook 4396 4
InfoWatch - Инфовотч 977 4
Multiclet - Мультиклет 20 4
Крок - Croc 1768 3
АФК Система ПАО 1785 3
РВК - Российская венчурная компания 545 51
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 344 33
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 847 26
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6814 19
Технопарк Санкт-Петербурга - Ингрия 56 16
РЖД - Российские железные дороги 1829 10
ВЭБ.РФ - ВЭБ Инновации - VEB Ventures - ВЭБ Венчурс - венчурный фонд 90 9
Резонанс НПП 362 7
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2698 7
Почта России ПАО 2046 7
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1538 6
ЦКР - Центр корпоративных решений - 66 6
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 6
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 289 5
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 895 5
Газпром нефть 574 5
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6855 5
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО УА - Альянс РОСНО Управление Активами 27 4
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 459 4
Газпром ПАО 1285 4
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 131 4
Почта Банк 429 4
ГПБ - Газпромбанк 1041 4
Промтех ГК - Промышленные технологии 65 4
Allianz - Альянс СК - страховая компания - Альянс РОСНО Жизнь Российское страховое народное общество - РОСНО СК - Страховая компания 257 4
Россети Ленэнерго 1700 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 777 3
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания - SIBUR International GmbH 407 3
ЭФКО ГК 22 3
РФПИ - РВК - GenerationS - корпоративный акселератор 21 3
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 325 3
Красцветмет - Красноярский завод цветных металлов имени В.Н. Гулидова - Красцветмет.ИТ 21 3
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина 473 3
Роснефть НК - нефтяная компания 506 3
Softline VP - Softline Venture Partners - SVP - венчурный фонд 86 3
Мортон 25 3
ОЭЗ Технополис Москва - ОЭЗ Алабушево - Особая экономическая зона 142 3
Сургутнефтегаз - СНГ 256 3
БКС ФГ - Финансовая группа - БКС банк 131 3
Алроса АК - Алмазы России — Саха 159 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 2918 125
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10900 74
ВЭБ.РФ - РФРИТ - Российский фонд развития информационных технологий 296 56
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5569 45
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2626 44
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2447 33
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4805 33
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4269 30
ФРИИ - Фонд развития интернет-инициатив 329 27
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1332 26
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3172 24
АСИ - Агентство стратегических инициатив АНО - Agency for Strategic Initiatives, ASI 217 21
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2322 17
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 1865 15
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 743 14
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2719 14
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3191 11
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 118 11
Федеральное собрание Российской Федерации 299 10
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 206 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2605 10
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3663 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 336 10
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 422 10
ВЭБ.РФ - ФРП РФ - Фонд развития промышленности 133 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1323 9
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 421 9
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1819 9
ВОЗ - Всемирная организация здравоохранения - WHO - World Health Organization 364 8
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5236 8
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3000 8
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения 1328 8
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2881 8
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1855 8
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1036 7
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 602 7
Минобрнауки РФ - Роснаука - Федеральное агентство по науке и инновациям 66 7
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 562 7
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 613 7
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 242 7
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 687 13
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 278 11
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 615 10
АМРОС - Ассоциация промышленников горно - металлургического комплекса России 7 7
ФНПР - Федерация независимых профсоюзов России 11 7
ФРИ - Фонд Развития Интернет 152 4
Северо-Запад ЦСР - Центр стратегических разработок - фонд 26 4
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1403 3
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 16 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 249 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 295 3
Талант и успех - Общественный фонд 17 2
Ассоциация менеджеров 86 2
IMO - International Maritime Organization - Международная морская организация 4 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 233 2
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 46 2
АСДГ - Ассоциация сибирских и дальневосточных городов 3 2
IASP - International Association of Science Parks - Международная Ассоциация Научных Парков - Международная ассоциация технопарков 6 2
ВОИС - Всероссийская Организация Интеллектуальной Собственности 55 2
РСА - Российский союз автостраховщиков - РСА-Клиринг 121 2
Опора России - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 58 2
Глобальные университеты 1 1
Международная академия связи - МАС 40 1
IFIA - International Federation of Inventors' Associations - Международная федерация ассоциаций изобретателей 6 1
АКИТ РФ - Ассоциация кластеров, технопарков и ОЭЗ России - Ассоциация технопарков в сфере высоких технологий 19 1
AI-Russia Alliance - Альянс в сфере искусственного интеллекта 15 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - 75 1
УПРАВИС - Ассоциация правообладателей по защите и управлению авторскими правами в сфере искусства 3 1
РАО - Российское Авторское Общество - Ассоциация управления авторских и смежных прав РФ 23 1
Знание - Российское общество 7 1
РСП - Российский союз правообладателей 12 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 16 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 418 1
Деловая Россия - Общероссийская общественная организация 63 1
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 1
РДШ - Российское движение школьников 3 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6202 1
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2685 1
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 49 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 61333 126
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 46673 124
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 16885 99
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 11121 79
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 11277 53
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 4928 52
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 28954 46
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальные технологии, системы 8169 40
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 24980 34
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 11169 33
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 12115 28
MLOps - Machine learning operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4406 27
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 15115 27
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 20009 26
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 6868 26
ОС - Операционная система - OS - Operating system 24170 25
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA 4823 25
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 6809 24
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5571 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 28333 23
Машинное зрение - Компьютерное зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1351 22
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2006 19
БПЛА - Беспилотный летательный аппарат - Беспилотное воздушное судно, БВС - Беспилотная авиационная система, БАС - Дистанционно-пилотируемый летательный аппарат, ДПЛА - Unmanned aerial vehicle, UAV - Drone, Дрон - Copter, Коптер 2716 19
Принтер - 3D печать - 3D принтер - трехмерная печать - Аддитивные технологии - Additive Manufacturing - технологии послойного наращивания и синтеза объектов 578 19
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 1890 18
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3966 18
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 2808 18
Квантовый компьютер - Квантовый процессор - Quantum computation - Квантовые вычисления - Quantum Volume - Квантовый объем - Квантовые технологии - Квантовое превосходство - Quantum supremacy 1250 18
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20191 18
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3195 17
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20883 17
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6000 17
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 10252 17
Blockchain - Блокчейн - Реплицированная распределённая база данных - DLT - Distributed Ledger Technology - Технологии распределенного реестра 1418 16
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10551 16
MLOps - Нейросеть - Neural Network - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 2425 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок 7337 15
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4174 15
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Цифровая медицина 1323 15
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 10629 15
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4770 26
Space-π – Space PI - программа Дежурный по планете 15 14
Ситроникс - Sitronics Space - Спутникс - ОрбиКрафт - OrbiCraft 18 12
Linux OS 9380 11
ROBBO Class - РОББО Класс - Инженерные инновационные классы 19 10
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1345 8
Microsoft Windows 15253 7
Microsoft Windows 2000 8661 7
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 1258 7
ROBBO - РОББО Клуб 23 7
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 117 6
Google Android 13603 6
ROBBO Robot kit - РОББО Платформа 11 6
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2634 6
ROBBO lab - РОББО Лаборатория 11 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3073 6
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 78 5
ROBBO - РОББО Схемотехника 5 5
ГЕОП РФ - Гособлако - Государственная единая облачная платформа - Управление государственной единой облачной платформой (УГЕОП) 174 5
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем 230 4
Depositphotos - фотобанк 423 4
Росреестр ФКП ФГБУ - ФГИС ЕЭКО - Единая электронная картографическая основа 24 4
Правительство Москвы - ЦГУ - Цифровое государственное управление - региональный проект города Москвы 212 4
ROBBO 3D-принтер 9 4
Applite - LayerPIE - система удаленного управления рабочими станциями 8 4
ГМИСС - Глобальная многофункциональная информационная спутниковая система - Глобальная мобильная информационная спутниковая система 8 4
Microsoft - Майкрософт-Бизнес-Старт - Майкрософт-Бизнес-Первый шаг 6 4
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers 1234 4
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