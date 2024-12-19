Гудков Павел
Гудков Павел и организации, системы, технологии, персоны:
|Нуралиев Борис 289 2
|Агамирзян Игорь 74 2
|Шмулевич Марк 88 2
|Дроздов Игорь 45 2
|Корнильев Кирилл 64 1
|Щеголев Игорь 698 1
|Белоусов Сергей 241 1
|Свердлов Денис 200 1
|Жаров Александр 174 1
|Волож Аркадий 251 1
|Никифоров Николай 1136 1
|Галицкий Александр 106 1
|Волин Алексей 120 1
|Парахин Михаил 10 1
|Макаров Валентин 220 1
|Дворкович Аркадий 210 1
|Ершов Павел 37 1
|Массух Илья 231 1
|Гришин Дмитрий 208 1
|Плуготаренко Сергей 79 1
|Казак Максим 162 1
|Сегалович Илья 40 1
|Кузнецов Евгений 52 1
|Кондаков Александр 21 1
|Кобенко Александр 2 1
|Тормасов Александр 9 1
|Краснов Михаил 84 1
|Комлев Николай 95 1
|Прянишников Николай 292 1
|Васильев Владимир 38 1
|Ефимов Альберт 43 1
|Мраморов Дмитрий 29 1
|Мардер Наум 116 1
|Андреев Сергей 63 1
|Орловский Сергей 33 1
|Якубов Тимур 19 1
|Фазлыев Руслан 7 1
|Верховод Дмитрий 7 1
|Погребняк Михаил 4 1
|Абрамков Александр 38 1
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
|Коммерсантъ - Издательский дом 1860 1
|Roem.ru - Роем.ру 47 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
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