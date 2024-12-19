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Гудков Павел



19.12.2024 В России появится биржа для акций маленьких технологических компаний 1
21.11.2024 Группа «Русагро» внедрила систему автоматического распознавания сорных растений с помощью дронов при поддержке «Сколково» 1
08.11.2024 Сбербанк и резидент «Сколково» вывели на рынок ИИ-решение для создания систем лояльности 1
03.10.2024 Изменение условий предоставления микрогрантов участникам «Сколково» 1
27.06.2024 Резидент «Сколково» внедрил цифровую платформу в ЦМИ МГУ для поддержки принятия решений при освоении морских акваторий 1
06.06.2024 Инструменты и сервисы поддержки для стартапов «Сколково» вскоре начнет подбирать искусственный интеллект 1
06.05.2024 При поддержке гранта «Сколково» запущен единый контакт-центр с ИИ на базе российских решений 1
26.12.2023 Стартапы «Сколково» привлекли более 1 млрд частных инвестиций в 2023 году 1
25.12.2023 Совет директоров «Сколково» в два раза увеличил целевые значения КПЭ по выручке резидентов и инвестициям 1
30.11.2023 Павел Гудков возглавит блок финансовой поддержки и технологической экспертизы «Сколково» 2
28.10.2022 Как получить ₽30 млн на вывод решения в области искусственного интеллекта на новые рынки 1
28.02.2020 Экс-директор по технологиям «Яндекса» возглавил в Microsoft разработку поисковика Bing 1
10.10.2016 РВК возглавит человек «Ростеха» 1
04.10.2012 Минкомсвязи создало экспертный совет по развитию отрасли ИТ 1
11.07.2012 В Минкомсвязи будет два замминистра по ИТ 1
01.02.2011 «1C» подарила школам ПО на 9 лет 1
23.06.2005 Школьные учебники должны сопровождаться электронными версиями 1

Публикаций - 17, упоминаний - 18

Гудков Павел и организации, системы, технологии, персоны:

8213 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 172 4
Microsoft Corporation 24625 3
Beorg - Биорг 112 3
Yandex - Яндекс 7340 2
Abbyy - Аби Продакшн - BIT Software 1166 2
VK - Mail.ru Group 3455 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3219 1
Meta Platforms - Facebook 4438 1
НТЦ Модуль - НТЦ Модуль-инновации - научно-технический центр 45 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
Adobe Systems 1549 1
IBM EMEA - ИБМ ВЕА - ИБМ Восточная Европа/Азия - IBM East Europe/Asia 111 1
Google LLC 11775 1
РАН СО ННЦ - Новосибирский научный центр - Академгородок Академпарк - Технопарк новосибирского Академгородка - Новосибирский инновационный фонд - Новосибирский инновационный кластер информационно-коммуникационных технологий 94 1
Ecwid - Эквид 34 1
Nival - Нивал - Nival Interactive, Нивал Интерактив - Nival Online, Нивал Онлайн - Nival Network 179 1
Parascript - Paragraph - Параграф 3 1
Verysell - Верисел 317 1
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1039 1
Эволента - Интернет для жизни 4 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 124 1
Ovision - Овижн 46 1
Моринтех - Морские информационные технологии 5 1
Naumen - Наумен 626 1
Stereotech - Стереотек 47 1
BenefittY - Бест-РК 5 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3903 1
АссистАгро 13 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 916 7
Whoosh - ВУШ Холдинг 93 4
Рапид Био 101 3
РВК - Российская венчурная компания 549 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 373 1
Runa Capital 158 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 133 1
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 270 1
Просвещение ФГУП - издательство 22 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 85 1
ВЭБ.РФ - Sk Capital - СК Капитал - Сколково Венчурные инвестиции - Skolkovo Ventures - венчурный фонд 34 1
Росатом - АтомЭнергоСбыт - Колэнергосбыт - Колэнергосбыт - Смоленскэнергосбыт 15 1
Русагро Группа Компаний 277 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3046 10
ВЭБ.РФ - Фонд содействия инновациям, ФСИ - ФГБУ Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере - Фонд Бортника 335 6
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1392 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2715 3
МСП Корпорация - Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства 305 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11625 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2736 1
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 586 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4956 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1037 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2500 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Правительство Москвы - Общегородской контакт-центр 40 1
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Департамент здравоохранения Москвы 186 1
Правительство Москвы - ДТСЗН Москва - Департамент труда и социальной защиты населения города Москвы - Департамент труда и занятости населения Москвы - Управление государственной службы и кадровой работы 76 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 721 1
Ассоциация менеджеров 91 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 661 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 308 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13365 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50407 7
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19285 6
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JPG - JPEG - Joint Photographic Experts Group- растровый графический формат 1588 1
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СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 968 1
Microsoft Edge - браузер 1995 1
Microsoft Bing - Microsoft Search in Bing - Microsoft Live Search 464 1
StatCounter 395 1
1С:Бухгалтерия - 1С:БП - 1С:Бухгалтерия птицефабрики 942 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 175 1
1С:ЗУП - 1С:Зарплата и управление персоналом - 1С:Зарплата и кадры - 1С:Кадры 557 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5169 1
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 763 1
1С:Школьное питание 2 1
Apple iPhone 6 4862 1
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 235 1
Huawei P20 - Серия смартфонов 134 1
1С:Предприятие - 1C:Enterprise 2271 1
Росатом - Северный морской путь - Севморпуть - СМП - Северный морской коридор - ЕПЦС СМП - Единая платформа цифровых сервисов - ЦЭС СМП - Цифровая экосистема Северного морского пусти 128 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 662 1
Нуралиев Борис 289 2
Агамирзян Игорь 74 2
Шмулевич Марк 88 2
Дроздов Игорь 45 2
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Щеголев Игорь 698 1
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Волож Аркадий 251 1
Никифоров Николай 1136 1
Галицкий Александр 106 1
Волин Алексей 120 1
Парахин Михаил 10 1
Макаров Валентин 220 1
Дворкович Аркадий 210 1
Ершов Павел 37 1
Массух Илья 231 1
Гришин Дмитрий 208 1
Плуготаренко Сергей 79 1
Казак Максим 162 1
Сегалович Илья 40 1
Кузнецов Евгений 52 1
Кондаков Александр 21 1
Кобенко Александр 2 1
Тормасов Александр 9 1
Краснов Михаил 84 1
Комлев Николай 95 1
Прянишников Николай 292 1
Васильев Владимир 38 1
Ефимов Альберт 43 1
Мраморов Дмитрий 29 1
Мардер Наум 116 1
Андреев Сергей 63 1
Орловский Сергей 33 1
Якубов Тимур 19 1
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Верховод Дмитрий 7 1
Погребняк Михаил 4 1
Абрамков Александр 38 1
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МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1513 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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