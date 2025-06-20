Московская биржа и «Сколково» договорились совместно развивать инвестиции в малые технологические компании

Московская биржа и фонд «Сколково» заключили меморандум о взаимопонимании, направленный на развитие долгосрочного сотрудничества и совместное привлечение финансирования в малые технологические компании.

В рамках меморандума биржа и фонд определили стратегию партнерства для развития инвестиций и выхода инновационных проектов на pre-IPO и IPO. В частности, Московская биржа будет рассматривать рекомендованные фондом «Сколково» компании на предмет выпуска ими ценных бумаг с последующим размещением на биржевом или внебиржевом рынке.

Документ также предусматривает содействие научным исследованиям, проводимым участниками проекта «Сколково», и дальнейшему выводу их результатов на рынок.

Владимир Крекотень, управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи, сказал: «Московская биржа обладает широким пулом экспертных знаний и опыта, которые способны помочь молодым компаниям лучше понимать финансовые механизмы и технологические тренды. Наряду с этим наши инфраструктурные возможности позволяют стартапам активно привлекать капитал для развития и масштабирования инициатив. Наше сотрудничество с фондом «Сколково» расширяет для бизнеса доступ не только к профессиональной оценке проектов, но и к сети инвесторов, которые ищут и готовы вкладывать средства в перспективные высокотехнологичные активы».

Павел Гудков, заместитель председателя правления по экспертизе и финансовой поддержке, главный управляющий директор фонда «Сколково», отметил: «Фонд «Сколково» помогает участникам проекта пройти путь от первого MVP до IPO. Сотрудничество фонда с Московской биржей расширит возможности компаний по привлечению инвестиций на биржевом и внебиржевом рынках».