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Крекотень Владимир
УПОМИНАНИЯ
|20.06.2025
|Московская биржа и «Сколково» договорились совместно развивать инвестиции в малые технологические компании 1
|13.04.2018
|«Открытие Брокер» запустил мобильную версию личного кабинета 1
Крекотень Владимир и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1702 2
|ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
|Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 687 1
|Apple - App Store 2942 1
|Apple iOS 7992 1
|Google Android 14321 1
|Apple iPad 3888 1
|Apple iPhone - серия смартфонов 7185 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
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