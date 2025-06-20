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Крекотень Владимир


УПОМИНАНИЯ


20.06.2025 Московская биржа и «Сколково» договорились совместно развивать инвестиции в малые технологические компании 1
13.04.2018 «Открытие Брокер» запустил мобильную версию личного кабинета 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Крекотень Владимир и организации, системы, технологии, персоны:

Apple Inc 12297 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1702 2
ВТБ - Открытие Брокер - Открытые инвестиции - Открытие УК 29 1
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24791 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24972 1
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12434 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 26128 1
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 14127 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11631 1
Google Android APP - Google Android Advanced Protection Program 687 1
Apple - App Store 2942 1
Apple iOS 7992 1
Google Android 14321 1
Apple iPad 3888 1
Apple iPhone - серия смартфонов 7185 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 44378 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2009 1
Инвестиции - Брокерское обслуживание - брокерские услуги - брокерский счет 988 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 16786 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6312 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24907 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1366903, в очереди разбора - 751210.
Создано именных указателей - 177084.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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