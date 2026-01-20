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Фондовая биржа IPO Initial Public Offering Первое публичное размещение акций компании

СОБЫТИЯ


20.01.2026 Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO

а закрытый раунд предварительного публичного размещения акций т.е. pre-Initial Public Offering (pre-IPO) с 21 января, об этом CNews сообщили представители Steplife. В компании планируют привлеч
10.12.2025 ПАО «ГК «Базис» завершил IPO по верхней границе ценового диапазона

чное акционерное общество «Группа Компаний "Базис"», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и объявляет о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже 10 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Компаний "Базис"». Итоговые параметры предложения Цена
08.12.2025 ГК «Базис» объявила о покрытии книги заявок на IPO по верхней границе ценового диапазона

структурой, сообщило о статусе предварительного сбора заявок инвесторов в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций. На текущий момент общий спрос инвесторов на акции превысил объем IPO в размере 3 млрд руб. по верхней границе ценового диапазона – 109 руб. за акцию. Предварительный сбор заявок будет окончен в 15:00 9 декабря 2025 г. по московскому времени. Заявки на приобр
04.12.2025 «Базис» начал сбор заявок на IPO с диапазоном цен 103–109 рублей за акцию

тся начать 10 декабря. Для поддержания стабильности котировок после начала торгов будет действовать 30-дневный стабилизационный механизм, объем которого составит около 10% от предложения. К участию в IPO допущены как институциональные, так и частные инвесторы через российских брокеров. © Ai825 / Фотобанк Фотодженика Цена одной бумаги «Базиса» в рамках IPO составит от 103 до 109 рубле
03.12.2025 АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета

ектор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) «на горизонте ближайших трех лет», пишет РБК. «Привлечение акционерного капитала ускорит
27.11.2025 Вендор «Базис» объявил о намерении выйти на IPO

Параметры размещения и цели В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам — российским технологическим холдингам. При этом мажоритарный акционер, РТК-ЦОД, планирует сохранить за

27.11.2025 «Группа Компаний «Базис» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

ПАО «Группа Компаний "Базис"», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители «Базиса». Предварительные параметры предложения «Базис» намеревается осуществить листинг Акций на М
30.10.2025 «Московская биржа» запускает первый в России сервис онлайн-диагностики готовности компаний к IPO

» предоставила потенциальным эмитентам уникальный для российского рынка цифровой продукт — автоматизированный инструмент самодиагностики готовности компаний к первичному публичному предложению акций (IPO). Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи». Новый сервис позволит собственникам и топ-менеджерам бизнеса анонимно в режиме онлайн получить оценку зрелости компании для выхода
06.10.2025 Создатель «самого большого в мире процессора» отказался от IPO, после которого обещал победить Nvidia

Отказ от IPO Компания Cerebras Systems, производитель чипов искусственного интеллекта отказалась от планов первичного публичного размещения акций (IPO), пишет CNBC. Cerebras подала заявление в Ко
04.09.2025 ИТ-«внучка» «Ростелекома» хочет провести IPO до конца 2025 года

Планы выхода на биржу ИТ-«внучка» «Ростелекома» запланировала первичное публичное размещение акций или initial public offering (IPO) до конца 2025 г., пишет РБК. В компании «Базис» изучают различные пути укрепления позиций и реализации долгосрочного потенциала на рынке ИТ-решений. Разработчик программного обеспечения (П
15.08.2025 Lender Invest запустила продукт Pre-IPO: первым эмитентом стала EdTech компания Altairika

атформа Lender Invest открыла для частных инвесторов новый продукт — размещения акций на стадии Pre-IPO. Первым эмитентом в этом формате стала Altairika — участник рынка VR-образования в России
21.05.2025 Российский разработчик ПО для физтеха привлек почти миллиард

Завершение pre-IPO «Цифровые привычки» Компания «Цифровые привычки» (работает в сфере разработки ПО для финт
12.05.2025 Welcome 24 объявляет о планах выхода на IPO в 2030 году

Welcome 24, быстрорастущая агентская платформа в сфере недвижимости, официально заявляет о планах по выходу на IPO к 2030 г. Компания работает по уникальной модели: каждый агент — это не просто сотрудник, а совладелец компании. В будущем акции Welcome 24 будут доступны для торгов на открытом рынке, и ка
20.03.2025 Первый российский инвестиционный стартап-хаб помог клиентам AM Capital привлечь $14 млн

стиционно-аналитической компании AM Capital. Платформа упрощает процесс инвестирования в сделки Pre-IPO, объекты недвижимости и малые венчурные проекты, предоставляя физическим лицам удобный ин
14.03.2025 Компания-разработчик getads планирует увеличить выручку в 5-6 раз и выйти на IPO

азывать. Сейчас компанию ожидает очередная ступень масштабирования, и мы уверены, что имеем надежную базу для следующего шага. В перспективе — возможный выход на биржу. Скорее всего, перед выходом на IPO нам нужно значительно увеличить выручку — в пять-шесть раз», – сказал Андрей Григорьев, CEO и сооснаватель getads.
05.03.2025 Российский разработчик ПО для финтеха заработал на бирже 540 миллионов

Итоги pre-IPO «Цифровые привычки» Разработчик ПО для финансового сектора «Цифровые привычки» закрыл кни
04.03.2025 Закрыта книга заявок АО «Цифровые привычки» в рамках pre-IPO

мных решений для финтех-компаний и банков, объявляет о завершении периода сбора заявок в рамках pre-IPO на площадке MOEX Start Московской Биржи. По итогам раунда в период с 27 января по четверт
03.03.2025 Лидер российского рынка онлайн-кредитования идет на IPO

JetLend иет на IPO Краудлендинговая платформа JetLend объявила о намерении провести IPO (первичное ра
27.02.2025 Российский разработчик САПР собрался на IPO

Планы разработчика Разработчик инженерного программного обеспечения (ПО) и систем автоматизированного проектирования (САПР) «Нанософт» планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 г., сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к сделке. Гендиректор «Нанософт» Андрей Серавкин сказал, что решение пока не принято, но публичный статус, помимо прив
13.02.2025 АО «Цифровые привычки» продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO

и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO, которое сейчас проводится на площадке MOEX Start Московской Биржи. Заявки на покупку акц
30.01.2025 Российский разработчик ПО для финтеха собрался привлечь на бирже 900 миллионов

«Цифровые привычки» начали pre-IPO Российский разработчик программных решений для финтех-сектора и банков группа компаний «Ц
30.01.2025 Российский разработчик промышленной робототехники выйдет в 2025 году на pre-IPO

Роботы выходят на pre-IPO Российская компания «Уникальные роботы» рассматривает возможность провести pre-IPO
28.01.2025 ГК «Цифровые привычки» сообщает о старте размещения акций в рамках pre-IPO

российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков — проводит pre-IPO среди участников клиринга НКО НКЦ (АО) на площадке MOEX Start Московской Биржи. По данным
10.12.2024 ИТ-«дочка» VK может провести IPO

VK Tech может провести IPO Холдинг VK сообщил о том, что его «дочка» VK Tech (юридическое лицо – «ВК Технологии» мож
03.12.2024 «Софтлайн» хочет объединить три своих холдинга и провести им IPO

Объединение «дочек» «Софтлайна» Группа ИТ-компаний «Сотфлайн» (Softline) может объединить три своих дочерних предприятия с целью их дальнейшего выхода на IPO (публичное размещение акций). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. По данным агентства, речь идет о компаниях Bell Integrator, «Девелоника» и SL Soft. IPO мо
01.10.2024 IPO Группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона

Группа Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже. Как прокомментировал это событие Максим Пустовой, генеральный директор Группы Arenadata, «мы провели IPO в условиях повы
18.09.2024 Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

, ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее — IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее — Акции) с листингом на Московской бирже. Как заявил Максим Пустовой, генеральный директор Группы Arenadata, «с момента создания первого продукта

09.09.2024 Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO?

аказчиков и акционеров, а также позволит более эффективно управлять рисками и привлекать стратегических партнеров». Как отмечают эксперты и показывает практика, переход к АО может стать предвестником IPO (первой публичной продажей акций акционерного общества). Вторая возможная причина – это стремление компании уйти от санкций. Открытость и прозрачность Сейчас выходить на IPO стремятс
09.08.2024 У российско-китайского онлайн-марктеплейса для бизнеса сорвался план выхода на Московскую биржу

ет на биржу Российско-китайский онлайн-маркетплейс «Кифа» принял решение перенести ранее намеченное IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Как говорится в сообщении компании, так
23.07.2024 Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом

Первое pre-IPO на Московской бирже Группа компаний SR Space, работающая в сфере аэрокосмических технолог
11.07.2024 Российско-китайский маркетплейс для бизнеса идет на биржу, чтобы захватить молодой рынок

йский B2B-онлайн-маркетплейс «Кифа» (Qifa) объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. В ходе размещения будут проданы акции компании, полученные в резуль
19.06.2024 CNews Forum Кейсы: IVA Technologies расскажет об IPO как драйвере роста для бизнеса

19 июня генеральный директор компании Станислав Иодковский выступит на мероприятии CNews, где раскроет делали успешного кейса выхода IVA Technologies на IPO. В 2024 г. IVA Technologies стала в первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций. Станислав Иодковский расскажет о ключевых факторах лиде
29.05.2024 IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже

Technologies или совместно с дочерними обществами – группа), разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения (далее – IPO или предложение) обыкновенных акций, а также о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.
27.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций намерен выйти на IPO

Таким образом, IVA Technologies может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций – быстрорастущего сегмента российского ИT-рынка. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале группы и продолжат управлять ей как основн
24.05.2024 Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже

ПАО «ИВА», разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ИВА». Листинг и начало торгов акциями ожидаются в первой половине июня 2024 г.
12.04.2024 Банк имени МТС проведет IPO на Московской бирже

«МТС-Банк» проведет IPO на Московской бирже «МТС-Банк» объявил о намерении провести IPO (первичное размеще
12.04.2024 «МТС Банк» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже

о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на «Московской бирже». Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка». В 2020–
14.03.2024 Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» планирует IPO. Оно может стать крупнейшим за последние годы

Планы IPO ГК «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 г. Если ее ожидания по капитализации оправдаются, это IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение) может стать са
13.02.2024 Разработчик финансового ПО «Диасофт» провел IPO по верхней ценовой планке. Компания оценена в 47 миллиардов

«Диасофт» провел IPO Разработчик ПО для финансового сектора «Диасофт» объявил итоги IPO (первичного размещения акций) на Московской бирже. Цена размещения составила 4,5 тыс. руб. за одну акцию, что соотв
05.02.2024 «Делимобиль» вызвал бурный интерес на бирже. Компания заработает на IPO на треть больше, чем собиралась

«Делимобиль» увеличил объем предложения в рамках предстоящего IPO Каршеринговый сервис «Делимобиль» принял решение увеличить объем предложения своих акций


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РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 6
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Ассоциация менеджеров 107 3
FIAS - Fédération Internationale Amateur de Sambo - Международная федерация самбо 4 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
G7 - The Group of Seven - Международный клуб Большая семёрка - Великобритания, Германия, Италия, Канада, Франция, Япония и США 46 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 2
ACCA - Association of Chartered Certified Accountants - Ассоциация сертифицированных бухгалтеров 7 2
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 80 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
OPEC - The Organization of the Petroleum Exporting Countries - ОПЕК - Организация стран — экспортёров нефти 15 2
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 2
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 2
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 2
АНО ТТ - Консорциум Телекоммуникационные технологии 61 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 331
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 228
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 221
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 192
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 164
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 160
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 154
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 152
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 143
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 135
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 134
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 127
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 124
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 102
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 99
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 93
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 92
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 84
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 83
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 81
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 73
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 73
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 72
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 70
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 70
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 69
FinTech - Платёжные системы - Электронные платежные технологии - EFT - Electronic funds transfer - Pay-сервисы - E-invoicing 5503 68
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 64
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 62
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 62
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 61
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 60
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 59
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 56
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 56
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 3194 55
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9923 54
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 54
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 53
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 53
Microsoft Windows 2000 8678 63
Groupon - Групон - ДарБери - скидочный сервис 218 56
Linux OS 11533 55
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 1045 40
СКБ Контур - Контур.Фокус 1362 39
Google Android 15243 29
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 29
Microsoft Windows 16882 28
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 27
Apple iPhone 6 4861 27
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 23
Apple iOS 8583 22
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 20
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 20
Яндекс Go - Яндекс.Такси - Yandex.Taxi 762 19
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 19
Stafory - робот Вера 377 18
FreePik 1841 18
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 15
Softline Store - Softline Internet Trade - Софтлайн Трейд - B2B-маркетплейес 28 15
Google YouTube - Видеохостинг 3002 15
Яндекс.Маркет - Yandex Market 1289 15
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 15
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 14
SAP Ariba 309 14
Arrival Bus - электробус 28 13
Microsoft Office 4170 13
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 13
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 13
Baidu 302 13
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 12
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 12
Intel x86 - архитектура процессора 2151 12
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 12
Интерфакс СПАРК - система профессионального анализа рынков и компаний 297 12
Depositphotos - фотобанк 405 11
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 193 11
Google Search - Googlearchy - Гугл Поиск - Гуглеархия 533 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 11
Playrix - Hero Wars 15 11
Усманов Алишер 311 83
Боровиков Игорь 137 60
Путин Владимир 3454 58
Таврин Иван 120 53
Мильнер Юрий 137 53
Волож Аркадий 268 50
Делицын Леонид 137 39
Кочетков Владислав 248 38
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 38
Евтушенков Владимир 217 31
Добкин Аркадий 82 27
Рейман Леонид 1065 27
Солонин Сергей 110 27
Медведев Дмитрий 1665 26
Чачава Александр 124 22
Брюквин Юрий 300 22
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Дуров Павел 329 20
Карачинский Анатолий 96 19
Гончарук Александр 92 19
Свердлов Денис 201 19
Потанин Владимир 91 18
Сивцев Илья 174 18
Богуславский Леонид 38 16
Фролкин Михаил 17 16
Фадеев Андрей 31 16
Герцовский Борис 22 16
Brin Sergey - Сергей Брин 193 16
Larry Page - Ларри Пейдж 197 16
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Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 15
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Бухман Дмитрий 18 14
Фролов Денис 73 14
Алекперов Вагит 44 14
Лощинин Дмитрий 41 14
Мельников Максим 39 13
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Греф Герман 485 13
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1259
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 846
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 404
Европа 24964 245
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 203
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 190
Украина 7928 152
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 135
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 119
Казахстан - Республика 6048 114
Германия - Федеративная Республика 13221 111
Беларусь - Белоруссия 6289 105
Индия - Bharat 5869 98
Великобритания - Лондон 2432 88
Япония 13807 86
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Азия - Азиатский регион 5920 73
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 71
Африка - Африканский регион 3641 68
Нидерланды 3746 68
Европа Восточная 3138 66
Ближний Восток 3154 65
Кипр - Республика 636 63
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Канада 5081 51
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Турция - Турецкая республика 2620 47
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СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 42
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Испания - Королевство 3840 40
Италия - Итальянская Республика 4508 39
Израиль 2856 38
Великобритания - Виргинские Острова 245 37
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Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 729
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 631
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8073 384
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 381
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Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 103
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Forbes - Форбс 1002 52
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Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 39
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 37
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НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 109 17
Times 661 16
AP - Associated Press 2007 13
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - Time Warner - Warner Communications Inc - Time Inc 609 12
CNews Журнал 167 12
NYT - The New York Times 1100 12
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Warner Bros. Discovery - WarnerMedia - AOL TW - AOL Time Warner 555 9
Mercury Center 309 9
РИА Новости 1033 9
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Crunchbase 74 6
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Рустелеком ТК 305 23
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Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 392 9
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 8
Moody's Investors Service 136 8
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Frost & Sullivan 207 5
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CNews Fast рейтинг 55 4
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AC&M-Consulting - Advanced Communications and Media Consulting - ACM-Consulting 314 4
Fortune Global 500 295 4
BCG - Boston Consulting Group 117 4
Forrester Research 834 4
НМГ - Медиалогия 37 3
Hindenburg Research 4 3
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Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 3
TrendForce 187 3
IDC Russia - IDC Россия 183 2
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 64 2
TeleGeography Research 40 2
Bear Stearns 79 2
Dow Jones - WSJ - Wall Street Strategies 41 2
РБК Исследования рынков - РБК Рейтинг - РБК Мониторинг 91 2
Nasdaq OMX PHLX - Philadelphia semiconductor 39 2
StartupIndex - Стартап Индекс 6 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 20
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 17
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 13
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 11
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 9
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет - Ленинградский финансово-экономический институт - ФинЭк, ИНЖЭКОН, ГУСЭ 86 8
Softline Education - Академия Softline - Академия АйТи 115 8
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 8
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 8
РАН - Российская академия наук 2122 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 6
Элемент ГК - НИИЭТ ФГБУ - Научно-исследовательский институт электронной техники - Воронежский НИИ электронной техники 78 5
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 5
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 4
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 4
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 4
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 4
НТИ - Университет 2035 - Национальной технологической инициативы 96 3
ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 3
Сириус ИНТЦ Университет - Инновационный научно-технологический центр - Образовательный центр 280 3
Ростех - Росэлектроника - Вега НИЦЭВТ - Научно-исследовательский центр электронной вычислительной техники - Специальное конструкторское бюро № 245 61 3
UMich - UM - University of Michigan - Мичиганский университет - Университет Мичигана 335 3
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 3
Иннополис Университет АНО ВО - Российская автономная некоммерческая организация высшего образования в городе Иннополис 273 3
VK - Skillbox - Скилбокс 146 3
VK - Skillbox - GeekBrains - Гикбреинс 109 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 2
НГУ - Новосибирский Государственный Университет - Новосибирский национальный исследовательский государственный университет 304 2
ПГУ - Пензенский государственный университет - ППИ - Педагогический институт имени В. Г. Белинского Пензенского государственного университета 60 2
LSE - London School of Economics and Political Science - Лондонская школа экономики и политических наук 29 2
НГУЭУ ФГБОУ ВО - Новосибирский государственный университет экономики и управления 17 2
VK - Skillbox - SkillFactory - Скилфэктори 75 2
Сбер - Алгоритмика - Международная школа программирования 42 2
МЭИ НИУ - Московский энергетический институт - Национальный исследовательский университет 182 2
Yale University - Йельский университет - Университет Йеля 132 2
Luxoft Training - Люксофт Учебный центр АНО 5 2
МИСиС НИТУ - Центр компетенций НТИ Квантовые коммуникации - Институт физики и квантовой инженерии 59 2
РТИ Системы - Радиотехнический институт имени академика А.Л. Минца 16 2
ВШПП - Высшая школа приватизации и предпринимательства 7 2
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 70
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 20
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 17
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 11
Венчурная ярмарка 25 8
CNews AWARDS - награда 571 7
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 6
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 6
CNews FORUM Кейсы 313 5
CeBIT 614 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 4
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
День молодёжи - 27 июня 1087 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 3
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 2
SEMICON 13 2
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 2
AI Journey - Artificial Intelligence Journey 34 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 1
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 1
Startup Village - международная стартап-конференция 62 1
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
Defcon 45 1
Рейтинг Рунета - Всероссийский конкурс сайтов и приложений 95 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 83 1
АТЭС - Азиатско-Тихоокеанское экономическое сотрудничество - Азиатско-Тихоокеанскмй Форум 90 1
Acer Brand Day 1 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 32 1
РИФ - Российский Интернет Форум 109 1
Единый день голосования 143 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
Effie Awards 11 1
ED2 EdTech Accelerator 8 1
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 1
Docflow 148 1
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 1
Международный день медицинской сестры - 12 мая 68 1
Связь-Экспокомм 276 1
ERP-Диалоги 3 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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