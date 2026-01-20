Российский производитель бионических протезов начал закрытое размещение акций перед IPO а закрытый раунд предварительного публичного размещения акций т.е. pre-Initial Public Offering (pre-IPO) с 21 января, об этом CNews сообщили представители Steplife. В компании планируют привлеч

ПАО «ГК «Базис» завершил IPO по верхней границе ценового диапазона чное акционерное общество «Группа Компаний "Базис"», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и объявляет о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже 10 декабря 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «Группы Компаний "Базис"». Итоговые параметры предложения Цена

ГК «Базис» объявила о покрытии книги заявок на IPO по верхней границе ценового диапазона структурой, сообщило о статусе предварительного сбора заявок инвесторов в рамках первичного публичного предложения обыкновенных акций. На текущий момент общий спрос инвесторов на акции превысил объем IPO в размере 3 млрд руб. по верхней границе ценового диапазона – 109 руб. за акцию. Предварительный сбор заявок будет окончен в 15:00 9 декабря 2025 г. по московскому времени. Заявки на приобр

«Базис» начал сбор заявок на IPO с диапазоном цен 103–109 рублей за акцию тся начать 10 декабря. Для поддержания стабильности котировок после начала торгов будет действовать 30-дневный стабилизационный механизм, объем которого составит около 10% от предложения. К участию в IPO допущены как институциональные, так и частные инвесторы через российских брокеров. © Ai825 / Фотобанк Фотодженика Цена одной бумаги «Базиса» в рамках IPO составит от 103 до 109 рубле

АО «ГЛОНАСС» собралось на IPO ради технологического суверенитета ектор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич сообщил о планах провести первичное публичное размещение акций (IPO) «на горизонте ближайших трех лет», пишет РБК. «Привлечение акционерного капитала ускорит

Вендор «Базис» объявил о намерении выйти на IPO Параметры размещения и цели В рамках IPO инвесторам будут предложены акции, принадлежащие действующим миноритарным акционерам — российским технологическим холдингам. При этом мажоритарный акционер, РТК-ЦОД, планирует сохранить за

«Группа Компаний «Базис» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже ПАО «Группа Компаний "Базис"», российский вендор и разработчик ПО управления динамической ИТ-инфраструктурой, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители «Базиса». Предварительные параметры предложения «Базис» намеревается осуществить листинг Акций на М

«Московская биржа» запускает первый в России сервис онлайн-диагностики готовности компаний к IPO » предоставила потенциальным эмитентам уникальный для российского рынка цифровой продукт — автоматизированный инструмент самодиагностики готовности компаний к первичному публичному предложению акций (IPO). Об этом CNews сообщили представители «Московской биржи». Новый сервис позволит собственникам и топ-менеджерам бизнеса анонимно в режиме онлайн получить оценку зрелости компании для выхода

Создатель «самого большого в мире процессора» отказался от IPO, после которого обещал победить Nvidia Отказ от IPO Компания Cerebras Systems, производитель чипов искусственного интеллекта отказалась от планов первичного публичного размещения акций (IPO), пишет CNBC. Cerebras подала заявление в Ко

ИТ-«внучка» «Ростелекома» хочет провести IPO до конца 2025 года Планы выхода на биржу ИТ-«внучка» «Ростелекома» запланировала первичное публичное размещение акций или initial public offering (IPO) до конца 2025 г., пишет РБК. В компании «Базис» изучают различные пути укрепления позиций и реализации долгосрочного потенциала на рынке ИТ-решений. Разработчик программного обеспечения (П

Lender Invest запустила продукт Pre-IPO: первым эмитентом стала EdTech компания Altairika атформа Lender Invest открыла для частных инвесторов новый продукт — размещения акций на стадии Pre-IPO. Первым эмитентом в этом формате стала Altairika — участник рынка VR-образования в России

Российский разработчик ПО для физтеха привлек почти миллиард Завершение pre-IPO «Цифровые привычки» Компания «Цифровые привычки» (работает в сфере разработки ПО для финт

Welcome 24 объявляет о планах выхода на IPO в 2030 году Welcome 24, быстрорастущая агентская платформа в сфере недвижимости, официально заявляет о планах по выходу на IPO к 2030 г. Компания работает по уникальной модели: каждый агент — это не просто сотрудник, а совладелец компании. В будущем акции Welcome 24 будут доступны для торгов на открытом рынке, и ка

Первый российский инвестиционный стартап-хаб помог клиентам AM Capital привлечь $14 млн стиционно-аналитической компании AM Capital. Платформа упрощает процесс инвестирования в сделки Pre-IPO, объекты недвижимости и малые венчурные проекты, предоставляя физическим лицам удобный ин

Компания-разработчик getads планирует увеличить выручку в 5-6 раз и выйти на IPO азывать. Сейчас компанию ожидает очередная ступень масштабирования, и мы уверены, что имеем надежную базу для следующего шага. В перспективе — возможный выход на биржу. Скорее всего, перед выходом на IPO нам нужно значительно увеличить выручку — в пять-шесть раз», – сказал Андрей Григорьев, CEO и сооснаватель getads.

Российский разработчик ПО для финтеха заработал на бирже 540 миллионов Итоги pre-IPO «Цифровые привычки» Разработчик ПО для финансового сектора «Цифровые привычки» закрыл кни

Закрыта книга заявок АО «Цифровые привычки» в рамках pre-IPO мных решений для финтех-компаний и банков, объявляет о завершении периода сбора заявок в рамках pre-IPO на площадке MOEX Start Московской Биржи. По итогам раунда в период с 27 января по четверт

Лидер российского рынка онлайн-кредитования идет на IPO JetLend иет на IPO Краудлендинговая платформа JetLend объявила о намерении провести IPO (первичное ра

Российский разработчик САПР собрался на IPO Планы разработчика Разработчик инженерного программного обеспечения (ПО) и систем автоматизированного проектирования (САПР) «Нанософт» планирует провести IPO на Московской бирже в 2025 г., сообщил «Коммерсанту» источник, близкий к сделке. Гендиректор «Нанософт» Андрей Серавкин сказал, что решение пока не принято, но публичный статус, помимо прив

АО «Цифровые привычки» продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков, продлевает сбор заявок в рамках pre-IPO, которое сейчас проводится на площадке MOEX Start Московской Биржи. Заявки на покупку акц

Российский разработчик ПО для финтеха собрался привлечь на бирже 900 миллионов «Цифровые привычки» начали pre-IPO Российский разработчик программных решений для финтех-сектора и банков группа компаний «Ц

Российский разработчик промышленной робототехники выйдет в 2025 году на pre-IPO Роботы выходят на pre-IPO Российская компания «Уникальные роботы» рассматривает возможность провести pre-IPO

ГК «Цифровые привычки» сообщает о старте размещения акций в рамках pre-IPO российский поставщик и разработчик программных решений для финтех-компаний и банков — проводит pre-IPO среди участников клиринга НКО НКЦ (АО) на площадке MOEX Start Московской Биржи. По данным

ИТ-«дочка» VK может провести IPO VK Tech может провести IPO Холдинг VK сообщил о том, что его «дочка» VK Tech (юридическое лицо – «ВК Технологии» мож

«Софтлайн» хочет объединить три своих холдинга и провести им IPO Объединение «дочек» «Софтлайна» Группа ИТ-компаний «Сотфлайн» (Softline) может объединить три своих дочерних предприятия с целью их дальнейшего выхода на IPO (публичное размещение акций). Об этом сообщает агентство ТАСС со ссылкой на свои источники. По данным агентства, речь идет о компаниях Bell Integrator, «Девелоника» и SL Soft. IPO мо

IPO Группы Arenadata прошло по верхней границе ценового диапазона Группа Arenadata, ведущий российский разработчик ПО на рынке систем управления и обработки данных, объявляет об успешном проведении первичного публичного предложения (IPO) и о начале торгов обыкновенными акциями на Московской бирже. Как прокомментировал это событие Максим Пустовой, генеральный директор Группы Arenadata, «мы провели IPO в условиях повы

Группа Arenadata объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже , ведущий российский разработчик ПО и лидер по количеству коммерческих внедрений на рынке систем управления и обработки данных, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее — IPO или Предложение) обыкновенных акций (далее — Акции) с листингом на Московской бирже. Как заявил Максим Пустовой, генеральный директор Группы Arenadata, «с момента создания первого продукта

Крупнейшая ИТ-компания России вступила на путь превращений. Идет подготовка к IPO? аказчиков и акционеров, а также позволит более эффективно управлять рисками и привлекать стратегических партнеров». Как отмечают эксперты и показывает практика, переход к АО может стать предвестником IPO (первой публичной продажей акций акционерного общества). Вторая возможная причина – это стремление компании уйти от санкций. Открытость и прозрачность Сейчас выходить на IPO стремятс

У российско-китайского онлайн-марктеплейса для бизнеса сорвался план выхода на Московскую биржу ет на биржу Российско-китайский онлайн-маркетплейс «Кифа» принял решение перенести ранее намеченное IPO (первичное размещение акций) на Московской бирже. Как говорится в сообщении компании, так

Российский «убийца» Starlink привлечет полтора миллиарда нестандартным способом Первое pre-IPO на Московской бирже Группа компаний SR Space, работающая в сфере аэрокосмических технолог

Российско-китайский маркетплейс для бизнеса идет на биржу, чтобы захватить молодой рынок йский B2B-онлайн-маркетплейс «Кифа» (Qifa) объявил о намерении провести первичное размещение акций (IPO) на Московской бирже. В ходе размещения будут проданы акции компании, полученные в резуль

CNews Forum Кейсы: IVA Technologies расскажет об IPO как драйвере роста для бизнеса 19 июня генеральный директор компании Станислав Иодковский выступит на мероприятии CNews, где раскроет делали успешного кейса выхода IVA Technologies на IPO. В 2024 г. IVA Technologies стала в первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций. Станислав Иодковский расскажет о ключевых факторах лиде

IVA Technologies объявляет ценовой диапазон и открывает книгу заявок в рамках первичного публичного предложения (IPO) на Московской бирже Technologies или совместно с дочерними обществами – группа), разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет об индикативном ценовом диапазоне первичного публичного предложения (далее – IPO или предложение) обыкновенных акций, а также о начале приема заявок от институциональных и частных инвесторов на участие в IPO. Об этом CNews сообщили представители IVA Technologies.

Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций намерен выйти на IPO Таким образом, IVA Technologies может стать первой публичной компанией среди российских разработчиков решений для корпоративных коммуникаций – быстрорастущего сегмента российского ИT-рынка. В рамках IPO действующие акционеры предложат инвесторам принадлежащие им акции. При этом после IPO они сохранят значительные доли в акционерном капитале группы и продолжат управлять ей как основн

Лидер российского рынка корпоративных коммуникаций объявляет о намерении провести первичное размещение обыкновенных акций (IPO) на Московской бирже ПАО «ИВА», разработчик экосистемы корпоративных коммуникаций, объявляет о намерении провести первичное публичное предложение (далее – IPO или Предложение) обыкновенных акций с листингом на Московской бирже. Об этом CNews сообщили представители ПАО «ИВА». Листинг и начало торгов акциями ожидаются в первой половине июня 2024 г.

Банк имени МТС проведет IPO на Московской бирже «МТС-Банк» проведет IPO на Московской бирже «МТС-Банк» объявил о намерении провести IPO (первичное размеще

«МТС Банк» объявляет о намерении провести IPO на Московской бирже о намерении провести первичное публичное размещение обыкновенных акций на «Московской бирже». Инвесторам будут предложены акции банка, выпущенные в рамках дополнительной эмиссии. Привлеченные в ходе IPO средства будут направлены банком на реализацию стратегии роста и дальнейшее масштабирование высокомаржинального розничного бизнеса. Об этом CNews сообщили представители «МТС Банка». В 2020–

Производитель микроэлектроники ГК «Элемент» планирует IPO. Оно может стать крупнейшим за последние годы Планы IPO ГК «Элемент» планирует выйти на биржу до конца 2024 г. Если ее ожидания по капитализации оправдаются, это IPO (Initial Public Offering, первичное публичное размещение) может стать са

Разработчик финансового ПО «Диасофт» провел IPO по верхней ценовой планке. Компания оценена в 47 миллиардов «Диасофт» провел IPO Разработчик ПО для финансового сектора «Диасофт» объявил итоги IPO (первичного размещения акций) на Московской бирже. Цена размещения составила 4,5 тыс. руб. за одну акцию, что соотв