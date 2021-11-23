Индексная книга CNews*
Фондовая биржа IPO Initial Public Offering Первое публичное размещение акций компании
Публикаций - 775, упоминаний - 862
Фондовая биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 2542 37
|Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 32
|Усманов Алишер 275 26
|Мильнер Юрий 130 19
|Волож Аркадий 212 14
|Делицын Леонид 110 13
|Кочетков Владислав 247 12
|Добкин Аркадий 62 11
|Гришин Дмитрий 185 11
|Медведев Дмитрий 1604 10
|Мацоцкий Сергей 173 9
|Карачинский Анатолий 89 8
|Мамут Александр 126 7
|Чичваркин Евгений 158 7
|Евтушенков Владимир 194 7
|Gates William Henry - Гейтс Билл 893 7
|Фролкин Михаил 15 7
|Боровиков Игорь 77 6
|Таврин Иван 89 6
|Никифоров Николай 1161 6
|Brin Sergey - Сергей Брин 183 5
|Набиуллина Эльвира 78 5
|Мишустин Михаил 376 5
|Гончарук Александр 89 5
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 5
|Рейман Леонид 1009 5
|Краснов Михаил 77 5
|Кантор Илья 11 5
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 4
|Толкачева Екатерина 43 4
|Белоусов Сергей 233 4
|Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
|Ким Борис 72 4
|Моисеев Алексей 31 4
|Владимиров Максим 4 4
|Кузовкин Алексей 154 4
|Касперский Евгений 290 4
|Солонин Сергей 85 4
|Larry Page - Ларри Пейдж 181 4
|Кордичев Алексей 8 4
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1194661, в очереди разбора - 944792.
Создано именных указателей - 88369.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.