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Фондовая биржа IPO Initial Public Offering Первое публичное размещение акций компании



23.11.2021 Власти помогут технологическим стартапам выйти на IPO
15.11.2021 Российский фонд получил 11-кратную отдачу от вложений в американский облачный сервис
26.10.2021 «Делимобиль» подстраховал ВТБ от неудачных инвестиций
08.10.2021 Группа ИТ-компаний «Т1» собралась на IPO
30.09.2021 Всемирно известный российский интегратор решился на двойное IPO
23.09.2021 Легендарный отечественный ИТ-дистрибьютор Softline выходит на двойное IPO
13.07.2021 Попавшая под санкции Positive Technologies сменила гендиректора накануне IPO
07.06.2021 Крупнейший в России онлайн-кинотеатр привлек $250 млн инвестиций
20.05.2021 Миноритарии Ozon распродали акции на $300 млн
09.12.2020 IPO Ozon оказалось сверхуспешным. Раскрыты подробности
24.11.2020 Ozon заработает на IPO больше $1 млрд
19.11.2020 Компания бывшего замминистра связи России выйдет на биржу по хитрой схеме без IPO
18.11.2020 Ozon привлечет на NASDAQ миллиард долларов
12.11.2020 IPO и частные компании США: как инвестировать в акции из России
22.10.2020 Компания McAfee за первый день IPO привлекла $620 млн, пока ее основатель сидит в тюрьме
02.10.2020 Ozon и Ivi готовятся к выходу на американскую биржу
02.09.2020 Знаменитый плагиатор стартапов сбежал с биржи после катастрофического падения акций
27.07.2020 SAP анонсировала IPO для Qualtrics
18.12.2019 Фонд Finsight Ventures определил перспективные для инвесторов активы технологического сектора
29.10.2019 «Яндекс.Такси» готовится к IPO и оценивается в $5-8 млрд
10.05.2019 Акции HeadHunter резко подорожали в первый день IPO
26.04.2019 Headhunter идет на IPO, оценив себя в $600 млн
15.02.2019 Выручка Softline приблизилась к 100 миллиардам. Реанимированы планы по IPO
16.01.2019 Основанный россиянами разработчик нашел $500 млн инвестиций вместо IPO
12.11.2018 SAP накануне IPO перекупил стартап за $8 млрд
09.07.2018 Xiaomi провела провальное IPO, акции рухнули в первый день торгов
13.04.2018 Не прошло и двух недель: IBS отложила IPO
05.04.2018 Экс-глава «Мегафона», не имея акций, заработает $22,5 млн на IPO HeadHunter
04.04.2018 Не удержавшись на немецкой бирже, IBS после трехлетнего перерыва пришла на московскую
02.04.2018 HeadHunter идет на американскую биржу, чтобы продаться за $250 млн
17.11.2017 Совместное такси «Яндекса» и Uber проведет IPO в США
16.08.2017 «Убийца MySQL» тайно выходит на биржу
14.08.2017 Создатели Angry Birds собрались на IPO стоимостью $2 млрд
30.06.2017 Убыточный интернет-стартап убедил инвесторов в том, что стоит $5 млрд
03.03.2017 Создатели убыточного Snapchat разбогатели на IPO на $3,2 млрд
03.11.2016 PwC: на ИТ-рынке наблюдается рост выходов на IPO
20.01.2015 MTS-India не пойдет на IPO
22.09.2014 Alibaba привлекла на бирже в полтора раза больше денег, чем Facebook
22.05.2014 Китайский ритейл-гигант в ходе IPO оценили в $25,7 млрд
05.05.2013 Кто и сколько заработал на IPO Qiwi

Публикаций - 775, упоминаний - 862

Фондовая биржа упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Yandex - Яндекс 5015 154
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 6474 92
Microsoft Corporation 22497 88
МТС - Мобильные ТелеСистемы 8781 86
Aros SEQ - SEC Consult Services 1400 86
VK - Mail.ru Group 3057 58
Google LLC 10352 53
Apple Inc 10683 49
Meta Platforms - Facebook 4267 48
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 8503 47
IBM - International Business Machines Corp 8941 40
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2056 40
АФК Система ПАО 1638 37
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 7685 33
Amazon Inc - Amazon.com 2650 30
Intel Corporation 11262 28
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 2532 22
Softline - Софтлайн 1870 21
Ростелеком - Связьинвест 1698 20
Zoom Int - Zoom Video Communications 1108 20
IBS - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1467 19
Oracle Corporation 6035 19
Zynga Game Network 130 17
SAP SE 4595 16
Kaspersky - Лаборатория Касперского 3882 16
Ситроникс - Sitronics 941 15
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 714 14
Luxoft Holding - Luxoft International - Luxoft Global Operations - Люксофт 271 14
МТС - Комстар ОТС - Комстар Объединенные Телесистемы 1283 14
PayPal 634 14
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 365 14
Интернет-Проекты - Subscribe.ru 108 13
HP - Hewlett-Packard 3567 13
Yahoo! 3603 13
6072 13
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1495 12
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1872 12
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1287 12
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5434 12
Cisco Systems 4720 11
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 551 133
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 916 82
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5204 67
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2127 54
Morgan Stanley - Морган Стэнли 447 37
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1022 32
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп 508 24
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1827 23
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 645 23
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 428 23
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 110 22
Газпром ПАО 1008 19
DST Global 173 18
Credit Suisse - Кредит Свисс 153 17
Альфа-Банк 1476 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг 237 17
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 354 16
ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 280 16
Евросеть 1393 15
LinkedIn 558 14
Uber 287 13
HeadHunter Group - HH Group 423 12
eBay Inc 1576 12
Qiwi 878 12
Сбер - SberCIB - Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог ИК - Тройка Венчурз 310 12
Лента - Сеть розничной торговли 912 10
Альфа-Групп 613 9
Russia Partners 25 9
Credit Suisse First Boston (CSFB) 207 9
Deutsche Bank - Дойче Банк 340 9
РЖД - Российские железные дороги 1458 9
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 40 9
Детский мир - Сеть магазинов товаров для детей 164 8
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 158 8
Citi - Citigroup 283 8
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Frankfurt - Франкфуртская фондовая биржа 130 8
РОСНО СК - Страховая компания 171 8
Tiger Global Management 38 8
ivi - Онлайн-кинотеатр 293 7
UBS AG 295 7
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 13513 71
Президент Российской Федерации 3770 53
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 708 44
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3271 40
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7990 39
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2084 27
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1897 22
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 2723 22
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 8292 16
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2267 16
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 703 13
Администрация Президента РФ 904 12
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1476 11
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2209 8
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 2313 7
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2468 6
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2162 6
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 575 5
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 581 5
Федеральное казначейство России 1345 5
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 2571 4
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1327 4
Правительство Москвы 1640 4
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 129 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 223 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2392 4
Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 164 3
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1574 3
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1077 3
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 98 3
Верховный суд Российской Федерации 709 3
Минтранс РФ - Росавтодор ФДА - Федеральное дорожное агентство 135 3
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 446 3
U.S. FRB - The Federal Reserve Board - ФРС США - Федеральная резервная система США 379 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 825 2
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Росавиакосмос 1571 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1245 2
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 446 2
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 940 2
Международный арбитраж 32 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2513 101
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 378 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 235 5
АФТ - Ассоциация Финтех 251 5
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 407 5
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 2429 4
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 176 3
NVCA - National Venture Capital Association - Национальная Ассоциация Венчурного капитала США 8 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца 1 2
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 41 2
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 209 2
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 7 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 214 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 247 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 108 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 77 1
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 93 1
Справедливая Россия - Российская политическая партия 84 1
РНК СИГРЭ - Российский национальный комитет Международного Совета по большим электрическим системам высокого напряжения 4 1
Единая Россия - Политическая партия 246 1
ЛДПР 98 1
IFPI - International Federation of the Phonographic Industry - International Standard Recording Code - Международная федерация производителей фонограмм 121 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 139 1
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 11 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 116 1
АПИ - Ассоциация Профессиональных Инвесторов - Ассоциации по защите прав инвесторов и клиентов финансовых организаций 64 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 420 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 5317 67
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - системы электронной коммерции 3342 66
Импортозамещение - Импортонезависимость - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 7025 64
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 47147 54
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 30976 51
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 9115 50
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 3412 41
Телефон - Телефонная связь - Голосовая ясвязь - Телефонные звонки - Телефонные системы - Telephone communication, calls, systems 3940 36
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 20003 33
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 6141 32
Системная интеграция - Системный интегратор - ИТ-интегратор 5934 27
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 5193 27
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 6451 27
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями 2582 26
Мобильное приложение - Mobile app 4966 24
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 4116 22
Website - Вебсайт - веб-ресурс 9736 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 2515 18
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуальный технологии 3184 16
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические системы - Инженерно-технические средства 3057 15
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 9231 15
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - TelePresence - Телеприсутствие - Телеконференции - Видеозвонок 3186 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 11108 15
Сервер - серверные платформы - серверное оборудование - server platforms server hardware 10956 14
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 898 14
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 3128 14
Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа 4844 12
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 2084 12
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 1132 12
НИР - Научно-исследовательская работа 442 12
Социальные сети - Соцсети - Social Networks 4447 11
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 10539 11
Браузер - Веб-обозреватель - Web-browser 4447 11
5G - пятое поколение мобильной связи 2529 11
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 5422 10
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп 6017 10
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 1105 10
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 9861 10
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы 1602 10
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 11984 9
Microsoft Windows 2000 2856 63
Groupon - Групон - скидочный сервис 197 21
Google Android 11959 21
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 626 17
Linux OS 7669 13
Microsoft Windows 10 11713 10
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 828 10
Microsoft Exchange 1222 10
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 2986 9
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 703 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1228 8
Apple iOS 6422 8
Apple iPhone - серия смартфонов 6255 8
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 2448 8
Microsoft Office 3247 7
Depositphotos - фотобанк 385 7
Oracle Java - язык программирования 2554 6
Яндекс - Маркетплейс Беру - Beru.ru 146 6
Microsoft Skype 1940 5
Ventail Limited - Клименко и Ко ГК - LiveInternet - блог-платформа 179 5
Google YouTube - Видеохостинг 2277 5
Superjob 217 5
ЭОС Дело СЭД 4365 5
Яндекс.Маркет 524 5
Baidu 254 4
Apache HTTP Server - Apache Web Server 460 4
Uber Eats - UberEATs 30 4
Google Gmail 802 4
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 694 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1350 3
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 900 3
Везёт ГК - Fasten Russia - Агрегатор такси - Red Taxi, Такси Сатурн, Rutaxi (Рутакси) 66 3
Microsoft Windows 2104 3
Mozilla Firefox - браузер 1738 3
Московская Биржа РИИ - Рынок инноваций и инвестиций 12 3
Apple iPhone 6 2649 3
Apple Mac - Apple Macintosh 2668 3
Apple iPad 3663 3
Сбер - Работа.ру - Rabota.ru 65 3
Nokia Symbian OS 1388 3
Путин Владимир 2542 37
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 285 32
Усманов Алишер 275 26
Мильнер Юрий 130 19
Волож Аркадий 212 14
Делицын Леонид 110 13
Кочетков Владислав 247 12
Добкин Аркадий 62 11
Гришин Дмитрий 185 11
Медведев Дмитрий 1604 10
Мацоцкий Сергей 173 9
Карачинский Анатолий 89 8
Мамут Александр 126 7
Чичваркин Евгений 158 7
Евтушенков Владимир 194 7
Gates William Henry - Гейтс Билл 893 7
Фролкин Михаил 15 7
Боровиков Игорь 77 6
Таврин Иван 89 6
Никифоров Николай 1161 6
Brin Sergey - Сергей Брин 183 5
Набиуллина Эльвира 78 5
Мишустин Михаил 376 5
Гончарук Александр 89 5
Calvey Michael - Калви Майкл 7 5
Рейман Леонид 1009 5
Краснов Михаил 77 5
Кантор Илья 11 5
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 563 4
Толкачева Екатерина 43 4
Белоусов Сергей 233 4
Jobs Steve - Джобс Стив 996 4
Ким Борис 72 4
Моисеев Алексей 31 4
Владимиров Максим 4 4
Кузовкин Алексей 154 4
Касперский Евгений 290 4
Солонин Сергей 85 4
Larry Page - Ларри Пейдж 181 4
Кордичев Алексей 8 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 45854 500
Россия - РФ - Российская федерация 108428 214
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 33910 171
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 11864 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 12452 67
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 12528 67
Казахстан - Республика 4467 61
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 13925 56
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 13476 52
Беларусь - Белоруссия 3525 39
Япония 10069 38
Нидерланды 2197 34
Азия - Азиатский регион 3803 34
Европа 12319 34
Украина 6212 32
Африка - Африканский регион 2928 31
Германия - Федеративная Республика 8903 29
Европа Восточная 2927 22
Швеция - Королевство 2072 22
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1360 22
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 694 22
Америка 2011 19
Россия - СФО - Новосибирск 3269 18
Великобритания - Лондон 2031 18
Бразилия - Федеративная Республика 1945 18
Чехия - Чешская Республика 1053 17
Ближний Восток 2549 16
США - Нью-Йорк 2616 15
Россия - УФО - Екатеринбург 3060 14
Индия - Республика 4263 13
Австралия - Австралийский Союз 2791 13
Земля - планета Солнечной системы 7427 12
Америка Северная 2650 11
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 2071 11
США - Калифорния 3381 11
Россия - ПФО - Казань 2085 10
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 1563 10
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан 952 9
Франция - Французская Республика 5665 9
Канада 3319 9
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик - Технологическая компания 19319 363
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13091 103
EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 1992 39
Trademark - Торговая марка - Товарный знак 1107 33
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 1476 32
SARS-CoV-2 - COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 2412 28
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 4862 25
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 4012 25
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 1693 20
GDR - Global Depositary Receipt - Глобальная депозитарная расписка 78 18
Юриспруденция 1629 18
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 2472 14
НДС - Налог на добавленную стоимость 1175 13
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1888 13
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 3241 13
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 1120 11
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1634 11
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 2731 10
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail 8499 10
Инвестиции венчурные - Venture investments 850 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения 711 9
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Аутплейсмент - Outplacement 0 8
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 4373 8
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы 1164 7
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 690 6
Заказчик - физическое или юридическое лицо, заинтересованное в выполнении исполнителем работ, оказании им услуг или приобретении у продавца какого-либо продукта 18976 6
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 2646 6
Федеральный закон 257-ФЗ Обязательные общедоступные телеканалы и радиоканалы - О трансляции федеральных телеканалов 631 5
Фондовая биржа - SPO - Secondary Public Offering - Вторичное публичное размещение акций компании 31 4
ADR - American Depositary Receipt - АДР - Американская депозитарная расписка 173 4
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 2135 4
Федеральный бюджет Российской Федерации 1899 4
Биология молекулярная - Нуклеиновые кислоты - ДНК - Дезоксирибонуклеиновая кислота - DNA - Deoxyribonucleic acid - макромолекула - РНК - Рибонуклеиновая кислота 439 4
Генетика - Генетическая информация - Федеральная научно-техническая программа развития генетических технологий - Национальная база генетической информации 158 4
ARPU - Average Revenue Per User - Средний доход от каждого активного пользователя за период 617 4
Космос - Космические технологии и исследования - Ракетостроение 250 4
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 3345 4
Заёмщик - сторона по кредитным отношениям, получающая кредит 150 4
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 2793 4
Образование в России 460 4
Thomson Reuters - Рейтер 5731 73
РБК - РосБизнесКонсалтинг 10442 67
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 734 37
Forbes - Форбс 591 34
Bloomberg 1009 28
Коммерсантъ - Издательский дом 888 17
FT - Financial Times 1118 17
WSJ - The Wall Street Journal 1225 13
TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1152 8
РИА Новости 766 8
CNews - ZOOM.CNews 1609 6
НМГ - СТС Медиа - Сеть телевизионных станций - телеканал - Story First Communications - Стори Фёрст Продакшн 328 6
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 550 5
ТАСС - Российское государственное информационное агентство 584 5
Rambler - Газета.Ru - Gazeta.Ru - Газета.Ру 135 4
Ведомости 375 4
The Register 1286 4
SiliconValley.com - SV.com 238 3
Mercury Center 309 3
Upside Today 59 3
Из рук в руки - irr.ru 41 3
NYT - The New York Times 956 3
CNBC - Consumer News and Business Channel 151 3
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2267 2
Медиа-1 - ЮТВ Холдинг - United Television Holding Russia 29 2
Газпром ГПМ ТВ-3 - телеканал 57 2
Associated Press 1975 2
Fortune 196 2
Yahoo Finance 100 2
Rambler - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 90 2
The Guardian - Британская газета 320 2
КиноПоиск - портал о кино 130 2
ZDnet 584 2
TAdviser - Центр выбора технологий 243 2
AsiaBizTech 97 1
Dow Jones Business News 88 1
Открытые системы ИД 160 1
РБК Daily 81 1
InformationWeek 231 1
Anti-Malware - информационно-аналитический центр по информационной безопасности 69 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 3524 30
S&P - Standard and Poor’s 470 22
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 759 15
IDC - International Data Corporation 4671 12
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 932 8
BCG - Boston Consulting Group 85 4
CNews Fast рейтинг 37 3
eMarketer 200 3
Jupiter Media Metrix - Jupiter Research 383 2
Moody's Investors Service 135 2
Dow Jones & Company - Доу Джонс 150 2
500 Startups 4742 2
Bear Stearns 79 2
Thomson Financial - Thomson First Call 206 2
Fortune Global 1000 50 1
Mobile Research Group 65 1
Guinness World Records - Книга рекордов Гиннесса 101 1
CNews Security - рейтинг - Крупнейшие компании России в сфере защиты информации 31 1
PC Data 51 1
Piper Jaffray 101 1
Медиалогия 48 1
data.ai - App Annie State of Mobile 5 1
Nielsen Holdings - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 384 1
comScore 354 1
CNews Tenders 14 1
S&P 500 226 1
ITIC - Information Technology Intelligence Consulting 6 1
IHS iSuppli 390 1
ТИАР-Центр 3 1
IDC Russia - IDC Россия 161 1
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 87 1
Forrester Research 810 1
Data Insight - Исследовательское агентство 86 1
Fortune Global 500 280 1
Gartner - Гартнер 3301 1
Juniper Research 468 1
НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 103 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет 443 4
Skyeng - Образовательные технологии 60 4
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1170 3
25-й ГосНИИ химмотологии Министерства обороны - Государственный научно-исследовательский институт химмотологии Министерства обороны Российской Федерации 7499 3
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 818 2
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 170 2
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 255 2
РАН - Российская академия наук 1397 2
СПбГЭУ - Санкт-Петербургский государственный экономический университет 37 2
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 258 2
Минздрав РФ - РНИМУ имени Н.И. Пирогова ФГАОУ ВО - ИБМХ - Научно-исследовательский институт биомедицинской химии имени В.Н. Ореховича 0 1
ВНИИУС - ВНИИ углеводородного сырья - Волжский научно-исследовательский институт углеводородного сырья 0 1
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 9 1
АИС - Академия информационных систем 56 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 83 1
Yale University - Йельский университет 116 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 383 1
ДГУ - Дагестанский государственный университет 55 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет 227 1
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 442 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 618 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 567 1
СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 224 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1460 8
CeBIT 454 4
Венчурная ярмарка 21 4
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 360 2
CNews AWARDS - награда 347 2
La Biennale di Venezia - Венецианская биеннале современного искусства 4 2
GeekBrains 49 2
Новый год - Новогодние каникулы 0 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 617 1
CNews FORUM Кейсы 53 1
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 3503 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2022 годы.
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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