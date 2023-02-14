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Goldman Sachs Group Голдман Сакс груп Goldman Sachs & Co Bank Goldman Sachs Credit Partners L.P.

Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P.


14.02.2023 Goldman Sachs продал акции ЦИАН таинственному покупателю

Goldman Sachs вышел из капитала ЦИАН Американский инвестиционный банк Goldman Sachs полностью вышел из капитала российского сервиса по поиску и продаже недвижимост
19.10.2020 Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в «Сравни.ру»

Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», выкупив долю Олега Тинькова – визионера современного финансового сектора и одного из первых инвесторов в сервис. Олег бы
10.08.2020 «Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter

ов. Вместо Иона Дагтоглу (Ion Dagtoglou) в совет вошел партнер фонда «Эльбрус-Капитал» Валентин Машков. Дагтоглу был номинирован одним из акционеров HeadHunter - американской инвестиционной компанией Goldman Sachs, которая недавно сократила свою долю. Как менялись доли акционеров HeadHunter Крупнейшими акционерами HeadHunter исторически являются «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. В н
17.07.2020 Goldman Sachs заработает $100 млн на акциях HeadHunter

ласно документам, опубликованным на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), единственным участником размещения станет один из двух крупнейших акционеров сервиса — инвестиционная компания Goldman Sachs. В настоящее время Goldman Sachs владеет 24,8% акций HeadHunter. В ходе размещения инвестиционная компания планирует продать 5 млн американских депозитарных акций рекрутинг
11.12.2019 Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями

яет около $21,7 млн. Acronis: инвестиции и приобретения В сентябре 2019 г. Acronis провел инвестиционный раунд, в ходе которого привлек $147 млн. Главным инвестором выступил крупный американский банк Goldman Sachs. По итогам финансовой сделки компанию оценили более чем в $1 млрд.Полученные средства Acronis планировал направить на развитие бизнеса, открытие новых представительств и поглощени
26.07.2013 J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили прогнозы по акциям «Яндекса»

Банки J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили свои прогнозы по акциям «Яндекса» после публикации компанией своих финансовых результатов за второй квартал и первое полугодие 2013 г. Напомни
20.06.2012 Олег Тиньков и Goldman Sachs запустили интернет-стартап Tinkoff Digital

Предприниматель Олег Тиньков объявил о запуске Tinkoff Digital - интернет-компании, которая будет разрабатывать новые технологии и продукты для рынка интернет- и мобильной рекламы. Goldman Sachs выступает соинвестором и акционером нового бизнеса. Олег Тиньков и Goldman Sachs первоначально инвестируют около $20 млн на приобретение и разработку новых технологий, прив
18.01.2011 Goldman Sachs запретил американцам покупать акции Facebook

Инвестиционный банк Goldman Sachs объявил о том, что американские клиенты не смогут участвовать в закрытой подписке на акции социальной сети Facebook. Представители Goldman Sachs приняли решение отказаться

15.02.2010 Русскому программисту грозит 25 лет тюрьмы за кражу кода у Goldman Sachs

мериканские власти предъявили иммигрировавшему в США 20 лет назад советскому программисту Сергею Алейникову (Sergey Aleynikov) обвинение в хищении коммерческих секретов у бывшего работодателя – банка Goldman Sachs, – передаче украденной информации и неавторизованном доступе к компьютеру, сообщает BBC. Выпускник МИИТа 40-летний Алейников проработал в Goldman Sachs с мая 2007 г. по июн
01.12.2009 Goldman Sachs: виртуализация растет, офшорное ПО падает

Американский банк Goldman Sachs опубликовал свой новый отчет с прогнозом по расходам на ИТ в 2010 г. Аналитики предполагают, что расходы не вырастут слишком сильно, но все же превысят показатели 2009 г. Сейчас с
16.03.2009 ИТ-затраты сократятся вдвое сильнее, чем ожидалось

Исследователи Goldman Sachs прогнозируют, что «с учетом тенденций развития ключевых экономических показателей, а также устойчивого стремления бизнеса к сокращению расходов» мировые ИТ-бюджеты в 2009 г. снизя
18.12.2008 Panasonic выторговал Sanyo за $6,36 млрд

Американская финансовая компания Goldman Sachs согласилась продать одному из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic свою долю в Sanyo Electric. Акции Sanyo, принадлежащие Goldman Sachs, будут

14.07.2006 Goldman Sachs борется с GoldmanSex

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group подал жалобу в Национальный арбитражный форум (NAF) на владельца сайта дл
16.01.2003 Goldman Sachs: "Бойтесь Пингвина"

По данным последнего исследования Goldman Sachs, Linux станет основной операционной системой в корпоративной среде. По данным исследования, пользователи предпочтут Linux, поскольку ПО позволяет с большим преимуществом использов
10.06.2002 Goldman Sachs предсказывает рост доходов eBay

Аналитики Goldman Sachs в своем квартальном отчете по компании eBay считают, что в следующем квартале компания продемонстрирует высокие показатели роста валовой прибыли и дохода на акцию, а именно $265 м
27.05.2002 Разорившийся дотком обвиняет Goldman Sachs в мошенничестве

ен интернет-лихорадки 1999 г., ей, похоже, вполне по силам. Так, компания eToys объявила о подаче искового заявления в Верховный суд штата Нью-Йорк. В роли ответчика выступает инвестиционная компания Goldman Sachs, которая обвиняется в преднамеренном занижении котировок акций доткома в период их первичного размещения в 1999 г. По версии eToys, неадекватная оценка акций позволила инвестицион
03.04.2002 Аналитики и рост цен на нефть ударили по NASDAQ

rld Markets и Salomon Smith Barney в связи с проблемами компании с бухгалтерской отчетностью также не способствовал улучшению ситуации на рынке. Но максимальный понижательный эффект оказало ухудшение Goldman Sachs прогнозов по квартальным прибылям и доходам ряда технологических гигантов - Microsoft (-5,1%), Sun Microsystems (-6,1%) и IBM (-1,9%). Также Goldman Sachs сделала негативны
07.02.2002 Goldman Sachs: расходы ведущих корпораций на IT в 2002 г. не увеличатся

Данные нового исследования финансовой аналитической компании Goldman Sachs свидетельствуют о том, что в 2002 г. расходы крупных корпораций в области информационных технологий и технического обеспечения в лучшем случае сохранятся на уровне прошлого года,

17.08.2001 Goldman Sachs продаст акции Lucent на сумму $13 млн.

Международное подразделение инвестиционного банка Goldman Sachs Group подало во вторник заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам SEC заявку
08.12.2000 Акции Microsoft упали на 6% после предупреждения Goldman Sachs

отметке $52 1/4. Акции Microsoft на NASDAQ были одними из самых популярных на бирже, объем операций составил 70 млн. штук. Падение акций было вызвано предупреждением Рика Шерлунда (Rick Sherlund) из Goldman Sachs, следившего за динамикой изменения курса акций корпорации с момента их первичного размещения. Он снизил прогноз прибыли Microsoft на 2001 год до $1.88 за акцию, в то время как ана
29.09.2000 Goldman Sachs открыл онлайновую площадку для брокеров

Инвестиционный банк Goldman Sachs запустил площадку, открывшую клиентам онлайновых брокеров доступ к крупнейшим мировым фондовым рынкам в режиме реального времени, сообщает ZDNet. На площадке, названной PrimeAcces
03.07.2000 Goldman Sachs и Providence Equity Partners будут предоставлять интернет-услуги на европейском рынке

Сегодня Financial Times сообщила о том, что Goldman Sachs и фонд Providence Equity Partners, вскоре объявят об инвестировании $100 млн. в новую компанию, которая будет специализироваться на подключении к интернету мелких и средних европе
14.06.2000 Goldman Sachs, Merrill Lynch и Morgan Stanley Dean Witter объединяются, чтобы "встряхнуть" рынок сетевой торговли облигациями

Компании Goldman Sachs Group Inc., Merrill Lynch & Co. Inc. и Morgan Stanley Dean Witter & Co. объявил
08.06.2000 Goldman Sachs будет использовать технологию ActionPoint

int Interaction Management System входит программа InputAccel, адаптирующая факсимильную и почтовую документацию для целей электронного бизнеса. Новые программы повысят эффективность подбора кадров в Goldman Sachs, ускорив работу с 50 000 резюме, ежегодно получаемым этой организацией по почтовой и факсимильной связи. Теперь документацию такого рода станет легче вносить, искать и обрабатыват
05.06.2000 Goldman Sachs предрекает сложности для электронных коммерсантов

По данным исследования Goldman Sachs, к началу 2001г. по меньшей мере, десяти торговым Интернет-компаниям, таким как CDNow, Buy.com и Autobytel.com, придется привлекать дополнительные средства, чтобы сохранить свое м
10.01.2000 Goldman Sachs и Kyocera вкладывают $284 млн в венчурный фонд для японских развивающихся высокотехнологичных компаний

Инвестиционный банк Goldman Sachs и японская группа по производству радиоэлектронных изделий Kyocera согласились образовать венчурный фонд для инвестиций 30 млрд иен ($284 млн) в японские начинающие компании в сфе
10.01.2000 Goldman Sachs и Kyocera вкладывают $284 млн. в совместный фонд для японских развивающихся высокотехнологичных компаний

Инвестиционный банк Goldman Sachs и японская группа по производству радиоэлектронных изделий Kyocera согласились образовать венчурный фонд для инвестиций 30 млрд. иен ($284 млн.) в японские начинающие компании в с
17.12.1999 Интернет-фонд Goldman Sachs достиг размера $1 млрд

но увеличив обьём находящихся в управлении активов. Благодаря росту инвестиций через Интернет, фонд Goldman Sachs Internet Tollkeeper вчера перешагнул семизначную отметку, начав с $17.5 млн. Со

Публикаций - 563, упоминаний - 594

Goldman Sachs Group замечен на рынке с организациями, системами, технологиями и персонами:

Microsoft Corporation 23976 93
Intel Corporation 11859 81
Cisco Systems 4989 77
Oracle - Sun Microsystems 2209 70
IBM - International Business Machines Corp 9317 54
Oracle Corporation 6485 47
Amazon Inc - Amazon.com 2872 45
Apple Inc 11579 41
Yahoo! 3687 38
Google LLC 11325 38
HP - Hewlett-Packard 3614 36
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Bell Labs - Western Electric 1430 34
Dell EMC 4967 33
Verizon - WorldCom 483 32
Applied Materials 283 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5632 30
VK - Mail.ru Group 3271 28
AT&T Inc 1663 27
Meta Platforms - Facebook 4364 26
Yandex - Яндекс 6354 24
Nortel Networks Corporation - Northern Telecom 1304 23
HP Compaq Computer Corp 1915 23
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 212 21
KLA Corporation 73 21
Micron Technology - Crucial - Ballistix 335 20
Oracle Siebel Systems 505 19
AMD - Advanced Micro Devices 3983 18
МегаФон 7617 17
Прогноз 1571 16
GE - General Electric - Дженерал электрик 441 15
Qualcomm Technologies 1746 15
Lenovo Motorola 3489 15
АФК Система ПАО 1762 15
Dell Technologies - Dell Computer 2115 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2634 15
Juniper Networks 423 15
Samsung Electronics 9921 14
eToys 76 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8364 13
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2973 13
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1927 151
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 87
Merrill Lynch 433 82
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган 446 65
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 312 45
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners 243 44
Deutsche Bank - Дойче Банк 378 42
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 219 39
Credit Suisse - Кредит Свисс 161 33
UBS AG - Ю Би Эс Секьюритиз 297 32
Credit Suisse First Boston (CSFB) - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 219 31
Bank of America - Банк Америки 259 29
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 40 28
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 698 24
eBay Inc 1605 22
HeadHunter Group - HH Group 345 21
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1385 21
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 456 18
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML 74 17
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест 285 15
Prudential Securities 68 15
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6409 15
Prudential Financial 52 14
Enron - Enrongate 122 13
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1045 13
DST Global - Digital Sky Technologies 218 13
Barclays 119 12
Thomas Weisel Partners 43 12
Walmart - Wal-Mart Stores 371 12
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 141 12
American Express - Amex 316 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 12
Ford 400 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 185 11
ЦИАН - CIAN 117 10
LinkedIn 610 10
Московская Биржа - ММВБ-РТС - Фондовая биржа 408 10
Johnson & Johnson - J&J - Джонсон энд Джонсон 120 9
UPS 196 9
Expedia Group 134 9
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 975 51
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 394 45
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1102 17
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4145 9
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1091 8
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 619 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 234 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2530 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5411 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 167 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 264 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1139 4
Верховный суд РФ - Верховный суд Российской Федерации 700 4
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 62 4
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1729 4
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2709 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 417 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 10239 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2096 3
Минцифры РФ - Роскомнадзор - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 227 2
U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 2
Правительство Москвы 2152 2
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 326 2
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ 575 2
FRB USA - Federal Reserve Bank of Chicago 2 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3132 2
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 139 2
U.S. Congress Senate - Конгресс США - Сенат 173 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 738 2
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1382 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5039 2
СБУ - Служба безопасности Украины 78 2
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1283 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 2230 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 753 2
Судебная власть - Judicial power 2199 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 203 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3091 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 189 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2641 191
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 26 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6174 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 197 5
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 65 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 52 3
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 994 2
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 66 2
IMRA - International Mass Retail Association - Международная ассоциация розничной торговли 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1390 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 179 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 266 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 417 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России 85 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 121 1
Linux Foundation 177 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 33 1
Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 12 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 3811 83
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 27362 62
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 57864 44
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 19690 40
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9578 35
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4419 34
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 10843 31
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 26522 30
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 23178 30
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 22505 29
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 18894 27
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 15470 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 23315 21
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16429 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 43377 21
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 10169 20
ОС - Операционная система - OS - Operating system 23349 20
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 10710 20
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 3950 18
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5105 17
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises - Облачные сервисы 14410 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9127 15
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13687 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 27754 14
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 19816 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 15043 13
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 7272 13
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 9712 12
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13434 11
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11653 11
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 5089 11
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 14057 10
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 6355 10
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 6391 10
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 12101 10
Вредоносное ПО - Зловред - malware 11654 10
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 4472 9
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы 4186 9
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 22503 9
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 5491 9
Microsoft Windows 2000 8661 30
Росатом - КИС НПО - МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 852 24
Apple iPhone - серия смартфонов 6820 18
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2907 14
Apple iPhone 6 4863 14
Oracle PeopleSoft 418 14
Google Android 13278 13
Microsoft Windows 14929 10
Linux OS 8958 10
SAP Ariba 287 10
Microsoft Exchange 1369 8
VK - Mail.ru Одноклассники 1647 8
Fujitsu ISM - Fujitsu Software Infrastructure Manager 97 8
Apple iPad 3788 7
Apple Mac - Apple Macintosh 2913 6
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 104 5
Apple iOS 7268 5
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1783 5
Groupon - Групон - скидочный сервис 200 5
Stafory - робот Вера 313 5
Google Marketing Platform - DoubleClick - DARTmail - DARTsearch 248 5
Microsoft Azure 1356 5
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 574 5
IXcellerate ЦОД MOS1 - IXcellerate ЦОД Moscow One 38 4
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