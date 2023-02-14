Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P.

Goldman Sachs продал акции ЦИАН таинственному покупателю Goldman Sachs вышел из капитала ЦИАН Американский инвестиционный банк Goldman Sachs полностью вышел из капитала российского сервиса по поиску и продаже недвижимост

Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в «Сравни.ру» Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», выкупив долю Олега Тинькова – визионера современного финансового сектора и одного из первых инвесторов в сервис. Олег бы

«Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter ов. Вместо Иона Дагтоглу (Ion Dagtoglou) в совет вошел партнер фонда «Эльбрус-Капитал» Валентин Машков. Дагтоглу был номинирован одним из акционеров HeadHunter - американской инвестиционной компанией Goldman Sachs, которая недавно сократила свою долю. Как менялись доли акционеров HeadHunter Крупнейшими акционерами HeadHunter исторически являются «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. В н

Goldman Sachs заработает $100 млн на акциях HeadHunter ласно документам, опубликованным на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), единственным участником размещения станет один из двух крупнейших акционеров сервиса — инвестиционная компания Goldman Sachs. В настоящее время Goldman Sachs владеет 24,8% акций HeadHunter. В ходе размещения инвестиционная компания планирует продать 5 млн американских депозитарных акций рекрутинг

Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями яет около $21,7 млн. Acronis: инвестиции и приобретения В сентябре 2019 г. Acronis провел инвестиционный раунд, в ходе которого привлек $147 млн. Главным инвестором выступил крупный американский банк Goldman Sachs. По итогам финансовой сделки компанию оценили более чем в $1 млрд.Полученные средства Acronis планировал направить на развитие бизнеса, открытие новых представительств и поглощени

J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили прогнозы по акциям «Яндекса» Банки J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили свои прогнозы по акциям «Яндекса» после публикации компанией своих финансовых результатов за второй квартал и первое полугодие 2013 г. Напомни

Олег Тиньков и Goldman Sachs запустили интернет-стартап Tinkoff Digital Предприниматель Олег Тиньков объявил о запуске Tinkoff Digital - интернет-компании, которая будет разрабатывать новые технологии и продукты для рынка интернет- и мобильной рекламы. Goldman Sachs выступает соинвестором и акционером нового бизнеса. Олег Тиньков и Goldman Sachs первоначально инвестируют около $20 млн на приобретение и разработку новых технологий, прив

Goldman Sachs запретил американцам покупать акции Facebook Инвестиционный банк Goldman Sachs объявил о том, что американские клиенты не смогут участвовать в закрытой подписке на акции социальной сети Facebook. Представители Goldman Sachs приняли решение отказаться

Русскому программисту грозит 25 лет тюрьмы за кражу кода у Goldman Sachs мериканские власти предъявили иммигрировавшему в США 20 лет назад советскому программисту Сергею Алейникову (Sergey Aleynikov) обвинение в хищении коммерческих секретов у бывшего работодателя – банка Goldman Sachs, – передаче украденной информации и неавторизованном доступе к компьютеру, сообщает BBC. Выпускник МИИТа 40-летний Алейников проработал в Goldman Sachs с мая 2007 г. по июн

Goldman Sachs: виртуализация растет, офшорное ПО падает Американский банк Goldman Sachs опубликовал свой новый отчет с прогнозом по расходам на ИТ в 2010 г. Аналитики предполагают, что расходы не вырастут слишком сильно, но все же превысят показатели 2009 г. Сейчас с

ИТ-затраты сократятся вдвое сильнее, чем ожидалось Исследователи Goldman Sachs прогнозируют, что «с учетом тенденций развития ключевых экономических показателей, а также устойчивого стремления бизнеса к сокращению расходов» мировые ИТ-бюджеты в 2009 г. снизя

Panasonic выторговал Sanyo за $6,36 млрд Американская финансовая компания Goldman Sachs согласилась продать одному из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic свою долю в Sanyo Electric. Акции Sanyo, принадлежащие Goldman Sachs, будут

Goldman Sachs борется с GoldmanSex Инвестиционный банк Goldman Sachs Group подал жалобу в Национальный арбитражный форум (NAF) на владельца сайта дл

Goldman Sachs: "Бойтесь Пингвина" По данным последнего исследования Goldman Sachs, Linux станет основной операционной системой в корпоративной среде. По данным исследования, пользователи предпочтут Linux, поскольку ПО позволяет с большим преимуществом использов

Goldman Sachs предсказывает рост доходов eBay Аналитики Goldman Sachs в своем квартальном отчете по компании eBay считают, что в следующем квартале компания продемонстрирует высокие показатели роста валовой прибыли и дохода на акцию, а именно $265 м

Разорившийся дотком обвиняет Goldman Sachs в мошенничестве ен интернет-лихорадки 1999 г., ей, похоже, вполне по силам. Так, компания eToys объявила о подаче искового заявления в Верховный суд штата Нью-Йорк. В роли ответчика выступает инвестиционная компания Goldman Sachs, которая обвиняется в преднамеренном занижении котировок акций доткома в период их первичного размещения в 1999 г. По версии eToys, неадекватная оценка акций позволила инвестицион

Аналитики и рост цен на нефть ударили по NASDAQ rld Markets и Salomon Smith Barney в связи с проблемами компании с бухгалтерской отчетностью также не способствовал улучшению ситуации на рынке. Но максимальный понижательный эффект оказало ухудшение Goldman Sachs прогнозов по квартальным прибылям и доходам ряда технологических гигантов - Microsoft (-5,1%), Sun Microsystems (-6,1%) и IBM (-1,9%). Также Goldman Sachs сделала негативны

Goldman Sachs: расходы ведущих корпораций на IT в 2002 г. не увеличатся Данные нового исследования финансовой аналитической компании Goldman Sachs свидетельствуют о том, что в 2002 г. расходы крупных корпораций в области информационных технологий и технического обеспечения в лучшем случае сохранятся на уровне прошлого года,

Goldman Sachs продаст акции Lucent на сумму $13 млн. Международное подразделение инвестиционного банка Goldman Sachs Group подало во вторник заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам SEC заявку

Акции Microsoft упали на 6% после предупреждения Goldman Sachs отметке $52 1/4. Акции Microsoft на NASDAQ были одними из самых популярных на бирже, объем операций составил 70 млн. штук. Падение акций было вызвано предупреждением Рика Шерлунда (Rick Sherlund) из Goldman Sachs, следившего за динамикой изменения курса акций корпорации с момента их первичного размещения. Он снизил прогноз прибыли Microsoft на 2001 год до $1.88 за акцию, в то время как ана

Goldman Sachs открыл онлайновую площадку для брокеров Инвестиционный банк Goldman Sachs запустил площадку, открывшую клиентам онлайновых брокеров доступ к крупнейшим мировым фондовым рынкам в режиме реального времени, сообщает ZDNet. На площадке, названной PrimeAcces

Goldman Sachs и Providence Equity Partners будут предоставлять интернет-услуги на европейском рынке Сегодня Financial Times сообщила о том, что Goldman Sachs и фонд Providence Equity Partners, вскоре объявят об инвестировании $100 млн. в новую компанию, которая будет специализироваться на подключении к интернету мелких и средних европе

Goldman Sachs, Merrill Lynch и Morgan Stanley Dean Witter объединяются, чтобы "встряхнуть" рынок сетевой торговли облигациями Компании Goldman Sachs Group Inc., Merrill Lynch & Co. Inc. и Morgan Stanley Dean Witter & Co. объявил

Goldman Sachs будет использовать технологию ActionPoint int Interaction Management System входит программа InputAccel, адаптирующая факсимильную и почтовую документацию для целей электронного бизнеса. Новые программы повысят эффективность подбора кадров в Goldman Sachs, ускорив работу с 50 000 резюме, ежегодно получаемым этой организацией по почтовой и факсимильной связи. Теперь документацию такого рода станет легче вносить, искать и обрабатыват

Goldman Sachs предрекает сложности для электронных коммерсантов По данным исследования Goldman Sachs, к началу 2001г. по меньшей мере, десяти торговым Интернет-компаниям, таким как CDNow, Buy.com и Autobytel.com, придется привлекать дополнительные средства, чтобы сохранить свое м

Goldman Sachs и Kyocera вкладывают $284 млн в венчурный фонд для японских развивающихся высокотехнологичных компаний Инвестиционный банк Goldman Sachs и японская группа по производству радиоэлектронных изделий Kyocera согласились образовать венчурный фонд для инвестиций 30 млрд иен ($284 млн) в японские начинающие компании в сфе

Goldman Sachs и Kyocera вкладывают $284 млн. в совместный фонд для японских развивающихся высокотехнологичных компаний Инвестиционный банк Goldman Sachs и японская группа по производству радиоэлектронных изделий Kyocera согласились образовать венчурный фонд для инвестиций 30 млрд. иен ($284 млн.) в японские начинающие компании в с