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Goldman Sachs Group Голдман Сакс груп Goldman Sachs & Co Bank Goldman Sachs Credit Partners L.P.

Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P.

СОБЫТИЯ

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14.02.2023 Goldman Sachs продал акции ЦИАН таинственному покупателю

Goldman Sachs вышел из капитала ЦИАН Американский инвестиционный банк Goldman Sachs полностью вышел из капитала российского сервиса по поиску и продаже недвижимост
19.10.2020 Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили долю в «Сравни.ру»

Фонды Baring Vostok и Goldman Sachs увеличили свою долю в финансовом маркетплейсе «Сравни.ру», выкупив долю Олега Тинькова – визионера современного финансового сектора и одного из первых инвесторов в сервис. Олег бы
10.08.2020 «Эльбрус Капитал» потеснил американцев в совете директоров HeadHunter

ов. Вместо Иона Дагтоглу (Ion Dagtoglou) в совет вошел партнер фонда «Эльбрус-Капитал» Валентин Машков. Дагтоглу был номинирован одним из акционеров HeadHunter - американской инвестиционной компанией Goldman Sachs, которая недавно сократила свою долю. Как менялись доли акционеров HeadHunter Крупнейшими акционерами HeadHunter исторически являются «Эльбрус Капитал» и Goldman Sachs. В н
17.07.2020 Goldman Sachs заработает $100 млн на акциях HeadHunter

ласно документам, опубликованным на сайте Американской комиссии по ценным бумагам (SEC), единственным участником размещения станет один из двух крупнейших акционеров сервиса — инвестиционная компания Goldman Sachs. В настоящее время Goldman Sachs владеет 24,8% акций HeadHunter. В ходе размещения инвестиционная компания планирует продать 5 млн американских депозитарных акций рекрутинг
11.12.2019 Acronis на деньги Goldman Sachs купил американского разработчика с российскими корнями

яет около $21,7 млн. Acronis: инвестиции и приобретения В сентябре 2019 г. Acronis провел инвестиционный раунд, в ходе которого привлек $147 млн. Главным инвестором выступил крупный американский банк Goldman Sachs. По итогам финансовой сделки компанию оценили более чем в $1 млрд.Полученные средства Acronis планировал направить на развитие бизнеса, открытие новых представительств и поглощени
26.07.2013 J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили прогнозы по акциям «Яндекса»

Банки J.P. Morgan, Bank of America Merrill Lynch, Goldman Sachs, «Уралсиб» и Morgan Stanley повысили свои прогнозы по акциям «Яндекса» после публикации компанией своих финансовых результатов за второй квартал и первое полугодие 2013 г. Напомни
20.06.2012 Олег Тиньков и Goldman Sachs запустили интернет-стартап Tinkoff Digital

Предприниматель Олег Тиньков объявил о запуске Tinkoff Digital - интернет-компании, которая будет разрабатывать новые технологии и продукты для рынка интернет- и мобильной рекламы. Goldman Sachs выступает соинвестором и акционером нового бизнеса. Олег Тиньков и Goldman Sachs первоначально инвестируют около $20 млн на приобретение и разработку новых технологий, прив
18.01.2011 Goldman Sachs запретил американцам покупать акции Facebook

Инвестиционный банк Goldman Sachs объявил о том, что американские клиенты не смогут участвовать в закрытой подписке на акции социальной сети Facebook. Представители Goldman Sachs приняли решение отказаться

15.02.2010 Русскому программисту грозит 25 лет тюрьмы за кражу кода у Goldman Sachs

мериканские власти предъявили иммигрировавшему в США 20 лет назад советскому программисту Сергею Алейникову (Sergey Aleynikov) обвинение в хищении коммерческих секретов у бывшего работодателя – банка Goldman Sachs, – передаче украденной информации и неавторизованном доступе к компьютеру, сообщает BBC. Выпускник МИИТа 40-летний Алейников проработал в Goldman Sachs с мая 2007 г. по июн
01.12.2009 Goldman Sachs: виртуализация растет, офшорное ПО падает

Американский банк Goldman Sachs опубликовал свой новый отчет с прогнозом по расходам на ИТ в 2010 г. Аналитики предполагают, что расходы не вырастут слишком сильно, но все же превысят показатели 2009 г. Сейчас с
16.03.2009 ИТ-затраты сократятся вдвое сильнее, чем ожидалось

Исследователи Goldman Sachs прогнозируют, что «с учетом тенденций развития ключевых экономических показателей, а также устойчивого стремления бизнеса к сокращению расходов» мировые ИТ-бюджеты в 2009 г. снизя
18.12.2008 Panasonic выторговал Sanyo за $6,36 млрд

Американская финансовая компания Goldman Sachs согласилась продать одному из крупнейших в мире производителей электробытовых товаров Panasonic свою долю в Sanyo Electric. Акции Sanyo, принадлежащие Goldman Sachs, будут

14.07.2006 Goldman Sachs борется с GoldmanSex

Инвестиционный банк Goldman Sachs Group подал жалобу в Национальный арбитражный форум (NAF) на владельца сайта дл
16.01.2003 Goldman Sachs: "Бойтесь Пингвина"

По данным последнего исследования Goldman Sachs, Linux станет основной операционной системой в корпоративной среде. По данным исследования, пользователи предпочтут Linux, поскольку ПО позволяет с большим преимуществом использов
10.06.2002 Goldman Sachs предсказывает рост доходов eBay

Аналитики Goldman Sachs в своем квартальном отчете по компании eBay считают, что в следующем квартале компания продемонстрирует высокие показатели роста валовой прибыли и дохода на акцию, а именно $265 м
27.05.2002 Разорившийся дотком обвиняет Goldman Sachs в мошенничестве

ен интернет-лихорадки 1999 г., ей, похоже, вполне по силам. Так, компания eToys объявила о подаче искового заявления в Верховный суд штата Нью-Йорк. В роли ответчика выступает инвестиционная компания Goldman Sachs, которая обвиняется в преднамеренном занижении котировок акций доткома в период их первичного размещения в 1999 г. По версии eToys, неадекватная оценка акций позволила инвестицион
03.04.2002 Аналитики и рост цен на нефть ударили по NASDAQ

rld Markets и Salomon Smith Barney в связи с проблемами компании с бухгалтерской отчетностью также не способствовал улучшению ситуации на рынке. Но максимальный понижательный эффект оказало ухудшение Goldman Sachs прогнозов по квартальным прибылям и доходам ряда технологических гигантов - Microsoft (-5,1%), Sun Microsystems (-6,1%) и IBM (-1,9%). Также Goldman Sachs сделала негативны
07.02.2002 Goldman Sachs: расходы ведущих корпораций на IT в 2002 г. не увеличатся

Данные нового исследования финансовой аналитической компании Goldman Sachs свидетельствуют о том, что в 2002 г. расходы крупных корпораций в области информационных технологий и технического обеспечения в лучшем случае сохранятся на уровне прошлого года,

17.08.2001 Goldman Sachs продаст акции Lucent на сумму $13 млн.

Международное подразделение инвестиционного банка Goldman Sachs Group подало во вторник заявку в Комиссию по ценным бумагам и биржам SEC заявку
08.12.2000 Акции Microsoft упали на 6% после предупреждения Goldman Sachs

отметке $52 1/4. Акции Microsoft на NASDAQ были одними из самых популярных на бирже, объем операций составил 70 млн. штук. Падение акций было вызвано предупреждением Рика Шерлунда (Rick Sherlund) из Goldman Sachs, следившего за динамикой изменения курса акций корпорации с момента их первичного размещения. Он снизил прогноз прибыли Microsoft на 2001 год до $1.88 за акцию, в то время как ана
29.09.2000 Goldman Sachs открыл онлайновую площадку для брокеров

Инвестиционный банк Goldman Sachs запустил площадку, открывшую клиентам онлайновых брокеров доступ к крупнейшим мировым фондовым рынкам в режиме реального времени, сообщает ZDNet. На площадке, названной PrimeAcces
03.07.2000 Goldman Sachs и Providence Equity Partners будут предоставлять интернет-услуги на европейском рынке

Сегодня Financial Times сообщила о том, что Goldman Sachs и фонд Providence Equity Partners, вскоре объявят об инвестировании $100 млн. в новую компанию, которая будет специализироваться на подключении к интернету мелких и средних европе
14.06.2000 Goldman Sachs, Merrill Lynch и Morgan Stanley Dean Witter объединяются, чтобы "встряхнуть" рынок сетевой торговли облигациями

Компании Goldman Sachs Group Inc., Merrill Lynch & Co. Inc. и Morgan Stanley Dean Witter & Co. объявил
08.06.2000 Goldman Sachs будет использовать технологию ActionPoint

int Interaction Management System входит программа InputAccel, адаптирующая факсимильную и почтовую документацию для целей электронного бизнеса. Новые программы повысят эффективность подбора кадров в Goldman Sachs, ускорив работу с 50 000 резюме, ежегодно получаемым этой организацией по почтовой и факсимильной связи. Теперь документацию такого рода станет легче вносить, искать и обрабатыват
05.06.2000 Goldman Sachs предрекает сложности для электронных коммерсантов

По данным исследования Goldman Sachs, к началу 2001г. по меньшей мере, десяти торговым Интернет-компаниям, таким как CDNow, Buy.com и Autobytel.com, придется привлекать дополнительные средства, чтобы сохранить свое м
10.01.2000 Goldman Sachs и Kyocera вкладывают $284 млн в венчурный фонд для японских развивающихся высокотехнологичных компаний

Инвестиционный банк Goldman Sachs и японская группа по производству радиоэлектронных изделий Kyocera согласились образовать венчурный фонд для инвестиций 30 млрд иен ($284 млн) в японские начинающие компании в сфе
10.01.2000 Goldman Sachs и Kyocera вкладывают $284 млн. в совместный фонд для японских развивающихся высокотехнологичных компаний

Инвестиционный банк Goldman Sachs и японская группа по производству радиоэлектронных изделий Kyocera согласились образовать венчурный фонд для инвестиций 30 млрд. иен ($284 млн.) в японские начинающие компании в с
17.12.1999 Интернет-фонд Goldman Sachs достиг размера $1 млрд

но увеличив обьём находящихся в управлении активов. Благодаря росту инвестиций через Интернет, фонд Goldman Sachs Internet Tollkeeper вчера перешагнул семизначную отметку, начав с $17.5 млн. Со

Публикаций - 595, упоминаний - 626

Goldman Sachs Group и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 98
Intel Corporation 12811 83
Cisco Systems 5372 77
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 70
IBM - International Business Machines Corp 9699 56
Amazon Inc - Amazon.com 3277 47
Oracle Corporation 7074 47
Apple Inc 13154 44
Google LLC 12688 42
Yahoo! 3726 38
HP - Hewlett-Packard 3662 36
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1453 34
Dell EMC 5180 33
Verizon - WorldCom 501 32
Applied Materials 305 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 30
VK - Mail.ru Group 3602 30
Yandex - Яндекс 9216 29
Meta Platforms - Facebook 4621 29
AT&T Inc 1725 27
Nortel Networks - Northern Telecom 1329 23
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 23
AT&T - SBC Telecom - SBC Communications 232 21
KLA Corporation 77 21
Micron Technology - Crucial - Ballistix 365 20
МегаФон 10742 20
Oracle Siebel Systems 519 19
AMD - Advanced Micro Devices 4641 19
Samsung Electronics 11064 16
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 16
Lenovo Motorola 3566 15
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 15
GE - General Electric - Дженерал электрик 462 15
HPE - Juniper Networks 460 15
Nvidia Corp 4002 15
Qualcomm Technologies 1974 15
Dell Technologies - Dell Computer 2219 15
eToys 76 14
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 14
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 202
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 160
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 92
Merrill Lynch 454 84
JPMorgan Chase - Дж.П. Морган - J.P. Morgan & Co - J.P. Morgan Securities - J.P. Morgan Asset Management - Chase Bank - Chase Manhattan Bank 575 73
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 48
Citi - Citigroup - Citigroup Global Markets - 321 47
Lehman Brothers Holdings - Lehman Brothers Merchant Banking Partners - Lehman Brothers Securities 245 44
Citi - Salomon Brothers - Salomon Smith Barney 222 39
Эльбрус Капитал - Elbrus Capital 53 37
UBS AG - Union Bank of Switzerland - Warburg Dillon Read - UBS PaineWebber - Brunswick UBS Warburg - Ю Би Эс Секьюритиз - Брансвик Ю Би Эс Варбург Номиниз - Ю Би Эс Номиниз - Ю Би Эс Банк 409 37
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 37
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 33
Credit Suisse - Кредит Свисс 162 33
Credit Suisse First Boston - CSFB - Кредит Свисс Ферст Бостон Банк 223 31
Bank of America - Банк Америки 271 29
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 26
eBay Inc 1640 22
Bank of America Securities - BofA Securities - Bank of America Merrill Lynch - BAML - Bank of America Capital Management 89 21
Piper Sandler Companies - U.S. Bancorp Piper Jaffray - Piper Jaffray Inc - Piper Jaffray & Hopwood 163 21
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 18
ЦИАН - CIAN 192 17
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 16
ВТБ - ВИМ Инвестиции - ВТБ Капитал Управление активами - ВТБК УА - ВТБ Капитал Управление инвестициями - VTB Capital - ВТБ Инвест - Бизнес Финанс 298 15
Prudential Securities 68 15
DST Global - Digital Sky Technologies 229 14
Kayne Anderson Rudnik Management Investment 15 14
Prudential Financial 52 14
American Express - Amex 338 13
Enron - Enrongate 122 13
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 13
Barclays 122 12
HSBC Holdings - Hongkong and Shanghai Banking Corporation 144 12
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 12
Thomas Weisel Partners 44 12
Walmart - Wal-Mart Stores 405 12
Ford 434 11
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 11
Broomfield International 13 11
Microsoft - LinkedIn 699 11
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 56
U.S. FFIEC - Federal Financial Institution Examination Council - Federal Reserve Board of Governors, FRB - Federal Deposit Insurance Corporation, FDIC - National Credit Union Administration, NCUA - Office of the Comptroller of the Currency, OCC 401 45
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 20
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 10
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 8
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 5
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 264 5
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 5
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 4
U.S. Department of the Treasury - Министерство финансов США - Департамент казначейства США - United States Department of the Treasury 210 4
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 4
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 4
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 4
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 4
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 4
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 4
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 3
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 3
Правительство РФ - Премьер-министр Российской Федерации - Председатель Правительства Российской Федерации 518 3
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 3
ECB - European Central Bank - ЕЦБ - Европейский центральный банк 44 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Fed - Federal Reserve System - Федеральная резервная система, ФРС США 72 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 2
СБУ - Служба безопасности Украины 98 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 2
Электронная Москва АО 30 2
U.S. Supreme Court of the United States - Верховный суд США 212 2
Китай - Государственный совет КНР - People's Bank of China - Народный банк Китая - Центральный банк Китайской Народной Республики 44 2
U.S. FRB - Federal Reserve Bank of Philadelphia - ФРС Филадельфии - Федеральный резервный банк Филадельфии 3 2
FRB USA - Federal Reserve Bank of Chicago 2 2
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 2
Судебная власть - Judicial power 2500 2
UK Central Bank of England - UK BoE - Банк Англии 20 2
ISM - Institute for Supply Management - Институт менеджеров по снабжению 29 7
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 5
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 5
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 4
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 4
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
NAPM - National Association of Purchasing Management - Национальная ассоциация менеджеров по закупкам 67 2
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
IAB - Interactive Advertising Bureau - АРИР - Ассоциация развития интерактивной рекламы - Бюро интерактивной рекламы 155 1
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 1
ICAEW - Institute of Chartered Accountants in England and Wales - Институт дипломированных бухгалтеров Англии и Уэльса 1 1
IMRA - International Mass Retail Association - Международная ассоциация розничной торговли 1 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
ФКС России - Федерация компьютерного спорта России - Федерация электронного спорта 21 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4780 84
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 65
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 44
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 37
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4991 34
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 33
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 33
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 33
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 31
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 30
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 27
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 24
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 24
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 24
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 23
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 23
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 23
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 23
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 20
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 19
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5500 17
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 17
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 17
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 16
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 16
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 14
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8776 14
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 13
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 12
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 12
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 11
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8648 11
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 7460 11
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 10
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 10
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 10
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 10
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 9
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 9
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