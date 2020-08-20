Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных Компания Acronis объявила о выпуске Acronis True Image 2021. В новой версии продукта передовые возможности кибербезопасности объе

Acronis выпустил новую версию True Image с поддержкой автоматического резервного копирования по правилу «3-2-1» Acronis выпустил Acronis True Image 2020 – новую версию решения для персональной киберзащиты. Новая версия поз

Acronis представила решение для резервного копирования данных Acronis True Image 2019 Acronis представила Acronis True Image 2019 – новую версию флагманского продукта для комплексной защиты данных. К

Acronis представила юбилейную версию True Image 2019 с технологией защиты от программ-вымогателей , в честь 15-летия компании, представила юбилейную версию своего решения для резервного копирования Acronis True Image 2019. Технология на базе искусственного интеллекта для защиты от атак прог

Acronis True Image 2017 New Generation защищает от атак программ-вымогателей Согласно отчету о тестах независимой экспертной организации AV-Test, Acronis True Image 2017 New Generation является самым комплексным решением для защиты данных

Acronis представила новую версию ПО для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation Acronis анонсировала новую версию решения для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation. Как рассказали CNews в компании, новый пакет включает

Acronis True Image 2017 защитит данные профиля Facebook и позволит дистанционно управлять резервным копированием Компания Acronis представила в России новейшую версию Acronis True Image 2017 — решения для резервного копирования и комплексной защиты данных поль

Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image задач — Parallels Toolbox, сообщили CNews в компании Parallels. Кроме того, все пользователи новой версии Parallels Desktop 12 для Mac получают годовую подписку на решение для резервного копирования Acronis True Image и доступ к бесплатному онлайн-хранилищу объемом до 500 ГБ. Использование в обновленной утилите Parallels Desktop функции «умного» добавочного резервного копирования позволяет

Acronis True Image 2015 предлагает резервное копирование полного образа системы Компания Acronis выпустила Acronis True Image 2015 — безопасное решение для резервного копирования для индивидуального и

Российский разработчик «с благословения Apple» выпустил уникальный бэкап для «макинтошей» его команда разработчиков в составе примерно 40 человек, включая тестировщиков, находится в Москве. Acronis True Image for Mac - это OS X версия известного одноименного продукта Acronis для соз

Acronis True Image 2014: надёжность обеспечит облако Новый пакет резервного копирования Acronis True Image 2014 делает ставку на хранение информации в «облаке». Не секрет, что резер

Вышли новые версии программ резервного копирования от Acronis для СМБ и домашних пользователей продуктов — Acronis vmProtect, решения для резервного копирования VMware vSphere в компаниях СМБ, и Acronis True Image, решения по резервному копированию и восстановлению для индивидуальных пол

True Image 2013 открывает облачные технологии для домашних пользователей сии файла загружаются на все прочие устройства, где установлено решение Acronis. Подписка на услугу Acronis True Image Online дает пользователям возможность открывать другим пользователям досту

Вышло обновление 2.1 для Acronis True Image Home 2012 для физических, виртуальных и облачных сред, выпустила обновление 2.1 для своего домашнего продукта Acronis True Image Home 2012. Обновление 2.1 добавляет новые функции и оптимизированную подде

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«ТНТ - Нижний Новогород» доверила защиту своих серверов решениям Acronis , официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о завершении поставки решений Acronis True Image Echo for Windows для компании «ТНТ - Нижний Новогород» — нижегородской вещ

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Acronis True Image 11 Home — новая версия ПО для резервного копирования данных Компания Acronis выпустила новую версию программы для резервного копирования данных Acronis True Image 11 Home. Программа позволяет создавать резервные копии разделов и целых ди

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