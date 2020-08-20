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Acronis True Image

СОБЫТИЯ

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20.08.2020 Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных

Компания Acronis объявила о выпуске Acronis True Image 2021. В новой версии продукта передовые возможности кибербезопасности объе
20.08.2019 Acronis выпустил новую версию True Image с поддержкой автоматического резервного копирования по правилу «3-2-1»

Acronis выпустил Acronis True Image 2020 – новую версию решения для персональной киберзащиты. Новая версия поз
24.08.2018 Acronis представила решение для резервного копирования данных Acronis True Image 2019

Acronis представила Acronis True Image 2019 – новую версию флагманского продукта для комплексной защиты данных. К
23.08.2018 Acronis представила юбилейную версию True Image 2019 с технологией защиты от программ-вымогателей

, в честь 15-летия компании, представила юбилейную версию своего решения для резервного копирования Acronis True Image 2019. Технология на базе искусственного интеллекта для защиты от атак прог
12.04.2017 Acronis True Image 2017 New Generation защищает от атак программ-вымогателей

Согласно отчету о тестах независимой экспертной организации AV-Test, Acronis True Image 2017 New Generation является самым комплексным решением для защиты данных

19.01.2017 Acronis представила новую версию ПО для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation

Acronis анонсировала новую версию решения для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation. Как рассказали CNews в компании, новый пакет включает
14.09.2016 Acronis True Image 2017 защитит данные профиля Facebook и позволит дистанционно управлять резервным копированием

Компания Acronis представила в России новейшую версию Acronis True Image 2017 — решения для резервного копирования и комплексной защиты данных поль
18.08.2016 Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image

задач — Parallels Toolbox, сообщили CNews в компании Parallels. Кроме того, все пользователи новой версии Parallels Desktop 12 для Mac получают годовую подписку на решение для резервного копирования Acronis True Image и доступ к бесплатному онлайн-хранилищу объемом до 500 ГБ. Использование в обновленной утилите Parallels Desktop функции «умного» добавочного резервного копирования позволяет
17.09.2014 Acronis True Image 2015 предлагает резервное копирование полного образа системы

Компания Acronis выпустила Acronis True Image 2015 — безопасное решение для резервного копирования для индивидуального и
26.06.2014 Российский разработчик «с благословения Apple» выпустил уникальный бэкап для «макинтошей»

его команда разработчиков в составе примерно 40 человек, включая тестировщиков, находится в Москве. Acronis True Image for Mac - это OS X версия известного одноименного продукта Acronis для соз
22.01.2014 Acronis True Image 2014: надёжность обеспечит облако

Новый пакет резервного копирования Acronis True Image 2014 делает ставку на хранение информации в «облаке». Не секрет, что резер
28.08.2013 Вышли новые версии программ резервного копирования от Acronis для СМБ и домашних пользователей

продуктов — Acronis vmProtect, решения для резервного копирования VMware vSphere в компаниях СМБ, и Acronis True Image, решения по резервному копированию и восстановлению для индивидуальных пол
28.08.2012 True Image 2013 открывает облачные технологии для домашних пользователей

сии файла загружаются на все прочие устройства, где установлено решение Acronis. Подписка на услугу Acronis True Image Online дает пользователям возможность открывать другим пользователям досту
13.07.2012 Вышло обновление 2.1 для Acronis True Image Home 2012

для физических, виртуальных и облачных сред, выпустила обновление 2.1 для своего домашнего продукта Acronis True Image Home 2012. Обновление 2.1 добавляет новые функции и оптимизированную подде
17.10.2011 Acronis True Image Home 2012: теперь и на русском языке

нии программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных, сообщила о выпуске Acronis True Image Home 2012 на русском языке. В новом продукте Acronis впервые на рынке объе
23.08.2011 Acronis True Image Home 2012: синхронизация и резервное копирование в одной программе

чик программного обеспечения для резервного копирования и восстановления данных, объявила о выпуске Acronis True Image Home 2012 — новейшей версии ПО Acronis из потребительской линейки. В своем
29.03.2010 Aflex Distribution выводит на рынок локализованную для России версию Acronis True Image Home 2010

зработчиков программного обеспечения, объявила о выходе на рынки России и СНГ локализованной версии Acronis True Image Home 2010 — новейшей версии решения резервного копирования и восстановлени
15.10.2009 «ТНТ - Нижний Новогород» доверила защиту своих серверов решениям Acronis

, официальный представитель в России и СНГ компании Acronis, объявила о завершении поставки решений Acronis True Image Echo for Windows для компании «ТНТ - Нижний Новогород» — нижегородской вещ
01.10.2009 МИД России закупил решения Acronis для резервного копирования и восстановления данных

рства иностранных дел РФ (МИД России). По условиям договора, заказчик приобрел 30 лицензий продукта Acronis True Image Echo Enterprise Server для резервного копирования и восстановления данных

15.04.2009 «Банк России» выбрал решения Acronis для защиты информационных активов

и СНГ компании Acronis, объявила о завершении выполнения контракта на поставку 66 лицензий решения Acronis True Image Echo Enterprise Server для нужд главных управлений «Банка России», располо
26.01.2009 Новый альянс на рынке ИБ делает первые шаги

ерсию Антивируса Dr.Web для Windows, а также систему резервного копирования и восстановления данных Acronis True Image Home 2009. PR-менеджер компании "Доктор Веб" Кирилл Леонов уверен в успехе
22.01.2009 В России скрестили антивирус и бэкап

ерсию Антивируса Dr.Web для Windows, а также систему резервного копирования и восстановления данных Acronis True Image Home 2009. «Совместный комплект решений, включающий в себя ПО для резервно
20.01.2009 «Доктор Веб» и Acronis представили совместный комплект решений

рсию Антивируса Dr.Web для Windows вместе с системой резервного копирования и восстановления данных Acronis True Image Home 2009, которые можно приобрести по специальной цене.
06.11.2008 Вышел Acronis True Image 2009 с поддежкой Windows Vista

витель в России и СНГ компаний Acronis, Parallels и ASPLinux, объявила о выводе на российский рынок Acronis True Image 2009 - комплексного решения для резервного копирования и восстановления да
26.06.2008 Aflex начала продажи Parallels Desktop Russian Premium Edition

одаж нового пакета программ Parallels Desktop Russian Premium Edition, объединяющего в себе решения Acronis True Image, Acronis Disc Director, Parallels Desktop for Mac и систему Kaspersky Inte
06.02.2008 Acronis предлагает единую систему защиты для виртуальных и физических серверов

ronis, объявила о выпуске на российский рынок локализованной версии корпоративной линейки продуктов Acronis True Image Echo. Новое решение позволяет ИТ-специалистам осуществлять резервное копир
06.02.2008 Acronis True Image 11 Home локализован для России

в России, странах СНГ и Балтии компании Acronis объявила о выходе русскоязычной электронной версии Acronis True Image 11 Home - эффективной системы для резервного копирования и восстановления

12.10.2007 Администрация Мурманской области закупает ПО

1 шт. Почтовый сервер MDaemon Pro 6 User Renewal Upgrade + SecurityPlus 6 User License 2Yr - 1 шт. Acronis True Image 9.1 Enterprise Server with Acronis Universal Restore(или эквивалент) - 1 ш
13.09.2007 Acronis True Image 11 Home — новая версия ПО для резервного копирования данных

Компания Acronis выпустила новую версию программы для резервного копирования данных Acronis True Image 11 Home. Программа позволяет создавать резервные копии разделов и целых ди
11.07.2007 Aflex: продукты Acronis обеспечат ИБ в каждом доме

ных, а также защитить систему от любых сбоев. C 10 июля по 10 сентября 2007 г. набор ПО, включающий Acronis True Image 10 Home, Acronis Privacy Expert Suite 9.0 и Acronis Disk Director Suite 10
02.04.2007 Acronis присоединилась к IBM BladeCenter Alliance Program

ила, что Acronis присоединилась к IBM BladeCenter Alliance Program и продукты корпоративной линейки Acronis True Image полностью поддерживают сервера IBM BladeCenter на платформе Intel. Компани
15.02.2007 Softline поставила ПО для Роспотребнадзора Красноярского края

дставительство Softline в Сибирском федеральном округе поставило следующее программное обеспечение: Acronis True Image 9.1 Workstation (On-Line); Acronis True Image Server 9.1 for Window
14.02.2007 Администрация Архангельска закупает ПО

ов), Nero 7 Site Licence Codec Pack в количестве 12 копий, Outpost Firewall 4 в количестве 8 копий, Acronis True Image 9.1 Server для Windows в количестве 1 копии, Acronis True Image 9.1
20.10.2006 Acronis анонсирует решение Acronis True Image Home 10

резервного копирования и восстановления образов дисков, файлов и папок для домашних пользователей - Acronis True Image Home 10. Англоязычная электронная версия системы доступна на территории Се
31.05.2006 Acronis обновила линейку True Image

выпускает обновления для всей линейки продуктов для резервного копирования и восстановления данных Acronis True Image. Обновления Acronis True Image добавляют функцию прямой записи DVD-
23.09.2005 Acronis True Image 9.0: новая версия ПО для резервного копирования

ения хранением данных, представляет новую версию программы для резервного копирования данных — Acronis True Image 9.0. Теперь Acronis True Image совмещает в рамках одного продукта д
26.02.2004 1C, ASPLinux и Acronis начали работать вместе

ейками. Корпоративным пользователям предлагаются коробочные варианты системы резервного копирования Acronis True Image 7.0, Acronis True Image Server 7.0 и набор дисковых утилит Acronis

13.05.2003 Acronis True Image OEM "реанимирует" ПК

Российский производитель системного ПО, компания Acronis, объявила о начале поставок ПО Acronis True Image OEM производителям ПК в России и СНГ, позволяющее вернуть ПК в оригинально
04.03.2003 Acronis упрощает работу с винчестером

Компания “МедиаХауз” совместно с Аcronis приступила к выпуску новой серии программ для работы с жестким диском компьютера. Acronis TrueImage - первая программа, принадлежащая к новому поколению программ создания точного образа жесткого диска (раздела диска). Она позволит сохранить образ диска в файле архива на жест

Публикаций - 97, упоминаний - 218

Acronis True Image и организации, системы, технологии, персоны:

Acronis - Акронис 489 69
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 111 28
Microsoft Corporation 25775 18
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 14
Broadcom - VMware 2610 8
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 8
ASPLinux - Application Service Provider Linux 93 7
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 6
Thecus - Thecus Technology Corporation 17 5
Western Digital Corporation - WDC 589 5
Intel Corporation 12811 5
Softline - Софтлайн 3743 5
Acronis Bulgaria - T-Soft 5 4
Samsung Electronics 11065 4
Dr.Web - Доктор Веб 1294 4
Apple Inc 13156 4
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 4
Dropbox 527 4
GroupLogic 8 3
9594 3
Fujitsu 2105 3
Seagate Technology 766 3
Panda Security SL - Panda Software - PandaLabs 504 3
Киберпротект - Cyberprotect - Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 340 3
SWsoft - Standard & Western Software 49 2
Meta Platforms - Facebook 4621 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
SAS Institute 1082 2
Merlion - Мерлион - Merlion Distribution - Мерлион дистрибуция 986 2
МТС - МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 877 2
Bitdefender 171 2
5nine Software 11 2
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет - Экзороботикс 128 1
Paragon Software Group - PSG - Парагон Софтваре Групп - Epocware 336 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 1
Google LLC 12690 1
Microsoft Business Solutions Division - MBS - Navision - Damgaard - Microsoft Business Development and Evangelism 309 1
Свемел МВП - Swemel 33 1
Nvidia Corp 4002 1
EFI - Electronics for Imaging 46 1
Goldman Sachs Group - Голдман Сакс груп - Goldman Sachs & Co Bank - Goldman Sachs Credit Partners L.P. 595 4
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 2
РПЦ - Русская православная церковь - Московский патриархат 238 1
Goldman Sachs Investment Partners VC and Growth Equity - Goldman Sachs Capital Partners - Goldman Sachs Venture Capital - Goldman Sachs PCI - Goldman Sachs Private Capital Investing 15 1
Ford Motor Company - Форд Мотор Компании 192 1
Рустранском - Русагротранс 25 1
Росатом Атомфлот ФГУП - Росатомфлот 30 1
101Hotels.com 456 1
Chevron Corporation - Socal - CalSo - Standard Oil Company of California 41 1
Рустранском 3 1
Khisam Communications - Хисам Комм 3 1
Insight Partners - Insight Venture Partners - венчурный фонд 37 1
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 1
Volkswagen Group - VW 308 1
Runa Capital 158 1
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 1
Almaz Capital Partners - Алмаз Капитал - венчурный фонд 150 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 2
Правительство Архангельской области - органы государственной власти 41 1
Минтранс РФ - Росгранстрой ФГКУ - Дирекция по строительству и эксплуатации объектов Росграницы - Федеральное агентство по обустройству государственной границы Российской Федерации 50 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
МИД РФ - Министерство иностранных дел России 459 1
Роспотребнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека 408 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 11 1
РАСО - Российская ассоциация по связям с общественностью им. С. Беленкова 6 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6684 53
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 29
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 25
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 21
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 20
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 20
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 19
Backup and Recovery - BaaS - Backup as a service - резервное копирование как услуга - резервное копирования в облако - облачный бэкап 721 18
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 833 15
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 12
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 12
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 11
VM - Virtual machine - Виртуальная машина 3210 11
Cloud storage - Облачное хранилище данных - Виртуальное хранилище - Облачный хостинг 1427 11
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 10
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 9
СХД - NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения - Сетевые хранилища - Сетевая система хранения данных 840 9
Кибербезопасность - СЗИ - СрЗИ - Средства защиты информации - Information security tools 5132 9
Кибербезопасность - Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вымогательское ПО - Винлокер - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств - ransomware (ransom выкуп и software) 3319 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 8
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 8
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 8
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 1658 8
USB-накопитель - USB-устройство - USB-носитель - Flash-накопитель 1901 7
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 7
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 3783 7
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 7
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Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 6
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Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 6
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Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 5
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Dr.Web Антивирус - Dr.Web Аудитор безопасности 393 4
Apple macOS 2419 4
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Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 4
Amazon Web Services - AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service - AWS S3 Object Lock - AWS S3 Object Storage - облачное объектное хранилище 155 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
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Apple iPhone - серия смартфонов 7623 3
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Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 3
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Белоусов Сергей 254 11
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Протасов Станислав 36 5
Зубарев Илья 27 4
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Европа 24964 9
Германия - Федеративная Республика 13221 9
Япония 13807 8
Сингапур - Республика 1953 8
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
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Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 2
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Франция - Страсбург 50 1
Россия - ЦФО - Московская область - Долгопрудный 99 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19140 1
Земля - планета Солнечной системы 10865 1
Южная Корея - Республика 7052 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Польша - Республика 2031 1
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