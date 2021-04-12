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Acronis True Image


12.04.2021 Исследование Acronis: увеличение количества ИБ-решений не гарантирует улучшение защиты 1
20.08.2020 Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных 9
20.08.2019 Acronis выпустил новую версию True Image с поддержкой автоматического резервного копирования по правилу «3-2-1» 7
29.03.2019 Исследование Acronis: потери данных пользователями выросли на 30% за год 1
24.12.2018 Google Virustotal использует Acronis PE Analyzer для борьбы с вредоносным ПО 1
23.11.2018 Acronis разработал новую технологию защиты от скрытого криптомайнинга 4
29.08.2018 Acronis ликвидирует тарифы с безлимитным backup в «облаке» 5
24.08.2018 Acronis представила решение для резервного копирования данных Acronis True Image 2019 2
23.08.2018 Acronis представила юбилейную версию True Image 2019 с технологией защиты от программ-вымогателей 9
01.08.2018 Acronis инвестирует $50 миллионов в только что поглощенного партнера 1
30.03.2018 Acronis оценил ущерб от программ-вымогателей в ближайший год в 11,5 миллиардов долларов 1
24.08.2017 Western Digital начала российские продажи твердотельных накопителей WD Black PCIe 1
28.07.2017 CNews второй год подряд признан лучшим ИТ-изданием 1
30.05.2017 Western Digital представила клиентские SSD на 64-слойной технологии 3D NAND 1
12.05.2017 Thecus анонсировала новую серию четырехдисковых накопителей N4820U. 1
12.04.2017 Acronis True Image 2017 New Generation защищает от атак программ-вымогателей 5
10.04.2017 Acronis открыла новый офис в Санкт-Петербурге 1
03.03.2017 Thecus анонсировала новую модель 4-дискового накопителя N4910U PRO 1
19.01.2017 Acronis представила новую версию ПО для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation 5
25.11.2016 Thecus представил новый сетевой накопитель «башенного» типа 1
03.11.2016 Thecus представил новые сетевые накопители для малого и среднего бизнеса - 1
14.09.2016 Acronis True Image 2017 защитит данные профиля Facebook и позволит дистанционно управлять резервным копированием 7
18.08.2016 Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image 1
11.08.2015 Thecus представила новый полнофункциональный сервер NAS 2U 1
17.09.2014 Acronis True Image 2015 предлагает резервное копирование полного образа системы 2
29.01.2014 Топ-менеджер «Лаборатории Касперского» возглавил продуктовое направление в Acronis 1
23.01.2014 «Аксофт» и Merlion присоединились к новой партнерской программе Acronis 1
28.08.2013 Вышли новые версии программ резервного копирования от Acronis для СМБ и домашних пользователей 1
16.02.2011 Продукты Acronis Backup & Recovery 10 сертифицированы ФСТЭК России 1
08.02.2011 Plextor выпускает линейку SSD-дисков со сверхбыстрым интерфейсом 1
09.09.2009 Fujitsu представила новую линейку серверов Celvin NAS 1
14.07.2009 Новая линейка решений Acronis вышла на рынки Европы и США 1
28.07.2008 UMPC. Меняем Windows на Linux 1
26.06.2008 Aflex начала продажи Parallels Desktop Russian Premium Edition 1
06.02.2008 Acronis предлагает единую систему защиты для виртуальных и физических серверов 1
02.04.2007 Acronis присоединилась к IBM BladeCenter Alliance Program 2
22.03.2007 Panda Software и Acronis проведут совместные семинары 2
15.02.2007 Softline поставила ПО для Роспотребнадзора Красноярского края 1
14.02.2007 Администрация Архангельска закупает ПО 1
12.02.2007 Acronis упрощает преобразование серверов P2V и V2V 2

Публикаций - 40, упоминаний - 88

Acronis True Image упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Acronis - Акронис 367 16
Aflex Distribution - Афлекс Дистрибьюшн - Aflex Software 89 5
Intel Security McAfee - McAfee Associates 397 4
Microsoft Corporation 11253 3
Western Digital Corporation - WDC 315 2
Facebook 3769 2
МТТ - Межрегиональный ТранзитТелеком 454 1
SAS Institute 599 1
SanDisk 137 1
RedSys - РедСис 67 1
Oz Forensics - Media Forensic Software - Медиа Форензика 7 1
Blizzard Entertainment 214 1
АйТи 755 1
Merlion - Мерлион 275 1
BT Group - British Telecommunications 88 1
ExoAtlet - ЭкзоАтлет - ExoАтлет 19 1
Google LLC 7210 1
Nvidia Corp 2052 1
Tech Data 7 1
Acronis Bulgaria - T-Soft 4 1
Thecus 10 1
Крок 1223 1
Citrix Systems 574 1
Parallels Holdings 472 1
Intel Corporation 4234 1
VisionLabs - ВижнЛабс 101 1
LG Electronics 1890 1
Cisco Systems 2074 1
SAP SE 3230 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 2780 1
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1919 1
VMware 1832 1
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6875 1
Акронис-Инфозащита - Acronis-Infoprotect 25 1
Ponemon Institute 65 1
Zoom Int - Zoom Video Communications 736 1
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 162 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1291 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
Linux Btrfs - Файловая система 32 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7379 4
NAS - Network Attached Storage - Сетевые устройства хранения 351 3
DDR - Double data rate 1081 2
1U, 2U, 4U - Монтажная единица измерения высоты специального оборудования стандарта 19-дюймовых стоек 267 2
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3030 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5452 2
Backup - Бэкап - СРК - Системы резервного копирования и восстановления данных 63 2
zero-day - 0-day - Уязвимость нулевого дня 106 2
AES - Advanced Encryption Standard - Rijndael - международный стандарт шифрования - симметричный алгоритм блочного шифрования 49 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4598 1
BaaS - Backup as a service- Резервное копирование как услуга 77 1
Edge computing - Edge Cloud - Периферийные вычисления - Граничные вычисления 393 1
Microsoft Windows приложения 106 1
SAPAS - Safety, Accessibility, Privacy, Authenticity, Security - Векторы киберзащиты: безопасность, доступность, приватность, аутентичность и защищенность данных 12 1
Usability testing - Тестирования эргономичности интерфейсов 43 1
SNMP - Simple Network Management Protocol - Простой протокол сетевого управления - Стандартный интернет-протокол для управления устройствами в IP-сетях на основе архитектур TCP/UDP 167 1
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1718 1
AJAX - Asynchronous Javascript and XML - подход к построению интерактивных пользовательских интерфейсов веб-приложений 90 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 321 1
Graphics DDR SDRAM - GDDR - Graphics Double Data Rate - Подвид энергозависимой динамической памяти с произвольным доступом (DRAM) и удвоенной скоростью передачи данных (DDR) 196 1
iSCSI - Internet Small Computer System Interface - Протокол на TCP/IP установления взаимодействия и управления системами хранения данных 192 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 597 1
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2401 1
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 319 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 105 1
PCIe - PCI Express - Peripheral Component Interconnect Express 607 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1586 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 950 1
3G - Стандарт мобильной связи 3762 1
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 429 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 1
SCRUM - Методология совместной работы 58 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 590 1
Microsoft Windows 10 6707 10
Acronis Active Protection 16 9
Acronis Cloud Storage 11 6
Acronis Backup 28 5
Apple Mac 1472 4
AWS S3 - Amazon S3 - Amazon Simple Storage Service 124 4
Dropbox - Файловый хостинг 390 4
Google Android 10752 3
Microsoft Office 365 769 3
Apple iOS 5742 3
Western Digital - WD Blue - Серия HDD 10 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Acronis Cyber Protect 6 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 511 2
Microsoft Outlook 652 2
Microsoft Windows Defender Antivirus - Антивирусная программа 111 2
Acronis PE Analyzer 1 1
Microsoft WinPE - Microsoft Windows Preinstallation Environment 20 1
SGI XFS - высокопроизводительная 64-битная журналируемая файловая система 20 1
Acronis ASign 1 1
Acronis CyberFit 2 1
Acronis Backup Advanced 14 1
Acronis Survival Kit 1 1
Parallels Access 23 1
Apple macOS Sierra 33 1
Intel AES-NI - Intel Advanced Encryption Standard New Instructions - Расширение системы команд AES x86 для микропроцессоров 12 1
Acronis Backup Cloud 13 1
Microsoft Visual Studio 170 1
JavaScript - Язык программирования 637 1
Acronis Notary 5 1
Microsoft Office 1959 1
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 362 1
Microsoft Teams 214 1
Cisco Webex 109 1
Microsoft Security Essentials - MSE 86 1
VirusTotal 40 1
Acronis Ransomware Protection 3 1
Apple Retina - Apple Super Retina - Apple Liquid Retina 321 1
Nvidia GeForce GTX 2095 1
Microsoft Windows 866 1
Белоусов Сергей 217 6
Протасов Станислав 30 4
Zanni John - Занни Джон 11 2
Касперский Евгений 221 1
Зверева Татьяна 9 1
Зубарев Яков 23 1
Мельников Олег 3 1
Мордасова Марина 1 1
Магдануров Гайдар 21 1
Слеби Джеймс 1 1
Smith Andrew - Смит Эндрю 1 1
Королев Игорь 41 1
Коломыченко Мария 5 1
Надежин Алексей 1 1
Россия - Российская федерация - РФ 57914 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 8048 5
Сингапур - Республика 812 4
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14303 3
Болгария - Республика 307 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5711 2
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 4010 2
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 766 2
Болгария - София 18 1
США - Аризона 97 1
Европа 3804 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7288 1
Северная Америка 1422 1
Испания - Королевство 1265 1
Франция - Французская Республика 2155 1
Германия - Федеративная Республика 3702 1
Япония 2832 1
Азия - Азиатский регион 1534 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4042 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 2
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1013 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1213 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2888 1
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3236 1
Forbes - Форбс 442 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
Ведомости 259 1
Virus Bulletin 19 1
AV-Test Institute 26 3
IDC - International Data Corporation 2743 1
IDC Russia - IDC Россия 115 1
ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
МТТ Премия 2 1
PR in IT Award - премия 2 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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