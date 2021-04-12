Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Acronis True Image
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 40, упоминаний - 88
Acronis True Image упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 180 1
|AMTSO - Anti-Malware Testing Standards Organization - Организация по стандартам тестирования защиты от вредоносных программ 10 1
|Белоусов Сергей 217 6
|Протасов Станислав 30 4
|Zanni John - Занни Джон 11 2
|Касперский Евгений 221 1
|Зверева Татьяна 9 1
|Зубарев Яков 23 1
|Мельников Олег 3 1
|Мордасова Марина 1 1
|Магдануров Гайдар 21 1
|Слеби Джеймс 1 1
|Smith Andrew - Смит Эндрю 1 1
|Королев Игорь 41 1
|Коломыченко Мария 5 1
|Надежин Алексей 1 1
|Forbes - Форбс 442 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2314 1
|Ведомости 259 1
|Virus Bulletin 19 1
|ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики 152 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 771727, в очереди разбора - 675409.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru