Acronis выпустила обновленное решение True Image 2021 для персональной киберзащиты данных 9

Google Virustotal использует Acronis PE Analyzer для борьбы с вредоносным ПО 1

Acronis разработал новую технологию защиты от скрытого криптомайнинга 4

Acronis представила решение для резервного копирования данных Acronis True Image 2019 2

Western Digital начала российские продажи твердотельных накопителей WD Black PCIe 1

Acronis представила новую версию ПО для защиты данных Acronis True Image 2017 New Generation 5

Acronis True Image 2017 защитит данные профиля Facebook и позволит дистанционно управлять резервным копированием 7

Вышел Parallels Desktop 12 для Mac с набором инструментов Toolbox и годовой подпиской на Acronis True Image 1

Thecus представила новый полнофункциональный сервер NAS 2U 1

Acronis True Image 2015 предлагает резервное копирование полного образа системы 2

Вышли новые версии программ резервного копирования от Acronis для СМБ и домашних пользователей 1

Fujitsu представила новую линейку серверов Celvin NAS 1

Новая линейка решений Acronis вышла на рынки Европы и США 1

Aflex начала продажи Parallels Desktop Russian Premium Edition 1

Acronis предлагает единую систему защиты для виртуальных и физических серверов 1

Acronis присоединилась к IBM BladeCenter Alliance Program 2

Panda Software и Acronis проведут совместные семинары 2

Softline поставила ПО для Роспотребнадзора Красноярского края 1

Администрация Архангельска закупает ПО 1