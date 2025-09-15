Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 182949
ИКТ 14218
Организации 11053
Ведомства 1490
Ассоциации 1063
Технологии 3505
Системы 26210
Персоны 78633
География 2945
Статьи 1553
Пресса 1254
ИАА 717
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2716
Мероприятия 871

EFI Electronics for Imaging

EFI - Electronics for Imaging

УПОМИНАНИЯ


15.09.2025 Прямой наследник вируса-вымогателя Petya научился обходить безопасную загрузку UEFI 1
10.09.2024 Создан крошечный российский Linux весом 26 МБ. Его разработчик – автор легендарного «тамагочи для хакеров» 1
26.08.2024 В Китае создана суверенная Windows на базе Debian Linux. Дизайн один в один, как у Windows 11, но никакой телеметрии Microsoft 1
27.05.2024 Программист в одиночку создал клон Unix, потратив меньше месяца. Годы разработки и десятки кодеров больше не нужны? Видео 1
06.12.2023 ПК можно взломать с помощью рекламной картинки в BIOS и UEFI 1
14.06.2023 В пиратских сборках Windows обнаружен стилер для кражи криптовалюты 1
14.06.2023 На торрентах раздают Windows 10, которая ворует биткоины 1
17.11.2021 Комплексное решение по импортозамещению ПО от Группы компаний АЛМИ для органов социальной защиты 1
15.10.2021 Китайскоязычная программа 9 лет открывала хакерам доступ к ПК под Windows 1
10.02.2021 «ICL Техно» и «Нуматех» подписали соглашение о технологическом партнерстве 1
13.07.2020 Windows научилась размечать жесткие диски правильно. До этого их годами размечали вопреки рекомендациям Microsoft 1
22.04.2020 Xerox начала продажи новой ЦПМ PrimeLink C9070 1
11.02.2020 Windows Server 2008 перестает загружаться после обновления. Как решить проблему 1
16.05.2019 Минтруд поставит российскую ОС на 2500 ПК чиновников 1
28.11.2018 Konica Minolta представила ЦПМ AccurioPress C83hc с большим цветовым охватом 1
01.03.2018 Xerox и EFI представили контроллер печати Fiery нового поколения 1
08.02.2017 Xerox и EFI подготавливают новое поколение контроллеров печати 1
16.12.2016 Устройство за $300 взламывает криптографию любого MacBook за 30 секунд. Видео 1
14.12.2016 «Якутпроект» наладил выпуск полиграфической продукции с установкой ЦПМ Xerox Versant 80 Press 1
10.03.2016 Xerox анонсировала две новые струйные печатные машины 1
20.01.2016 Типография «Супервэйв» установила ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI 1
04.08.2015 Новый червь вселяется в «биос» компьютеров Apple Mac дистанционно 1
29.01.2015 Xerox выпустила на российский рынок новые цветные МФУ формата A3 1
06.08.2014 «Фрегат» установил полноцветную ЦПМ Xerox Colour C75 PRO 1
24.07.2014 Установка Xerox Color 560 помогла ОрГМА повысить скорость печати учебных материалов и сократить издержки 1
17.07.2014 «Тверской вагоностроительный завод» перешёл на печатное оборудование Xerox 1
11.07.2014 «Центр оперативной печати» модернизировал парк оборудования за счет установки ЦПМ от Xerox 1
26.06.2014 Российский разработчик «с благословения Apple» выпустил уникальный бэкап для «макинтошей» 1
23.05.2014 Обработка инцидентов ИБ должна быть централизованной 1
30.04.2014 Типография ИНТ оптимизировала производственную базу за счет ЦПМ Xerox Color 800 1
21.01.2014 «Яркое впечатление» создало собственную производственную базу на основе ЦПМ Xerox Colour J75 Press 1
05.12.2013 «Роса» выпустила Rosa Desktop Fresh R2 1
25.07.2007 Форму полимерных поверхностей научились программировать 1
28.09.2006 "Комлайн" привез в Россию устройства печати Oce 1
25.09.2006 Canon представил четыре новых принтера 1
21.08.2006 В CA новые руководители Восточного региона EMEA 1
06.07.2006 Xerox анонсировал новую печатную машину для типографий 1
14.03.2006 Apple: Intel Macintosh не для Vista 1
13.01.2006 Установка Windows на Intel Mac: за и против 1
06.09.2005 Илья Сиротин: МФУ не вытеснят "соло" с рынка 1

Публикаций - 45, упоминаний - 45

EFI и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox 1147 15
Microsoft Corporation 25052 9
Apple Inc 12432 7
Intel Corporation 12425 6
Konica Minolta 409 2
Lenovo Group 2324 2
Dell EMC 5060 2
GitHub 927 2
Canon 1410 2
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1544 2
Dr.Web - Доктор Веб 1270 2
United Group - Vivacom - Video & Audio Communications - Виваком - Vivatel/BTC - Bulgarian Telecomminications Company - Болгарская Телекоммуникационная Компания 98 2
РусБИТех - Astra Linux - ГК Астра - Группа Астра 2264 1
Базальт СПО - BaseALT 741 1
Техноэволаб - Technoevolab - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 195 1
Xerox Workplace Solutions 5 1
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 53 1
Samsung Electronics 10491 1
SAP SE 5386 1
АйТи 1419 1
HP Inc. 5728 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4347 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 810 1
Security Vision - Интеллектуальная безопасность 229 1
Acronis - Акронис 452 1
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 513 1
ESET - ESET Software 1142 1
TeamViewer 130 1
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 610 1
ICC AOKpass 40 1
ICL Techno - АйСиЭл Техно - Завод вычислительной техники 112 1
Терем 65 1
Konica Minolta Business Solutions Russia - Коника Минолта Бизнес Сольюшнз Раша 92 1
ЭнергоДата - EnergoData 20 1
ALMI partner - АЛМИ партнер 127 1
Canon Europe 41 1
Adobe Systems 1563 1
ICL ГК 430 1
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 325 1
КомЛайн - ComLine 17 1
eBay Inc 1627 2
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 471 1
ТМХ - Трансмашхолдинг 130 1
Якутпроект-Изыскатель РПИИ - Республиканский проектно-изыскательный институт 1 1
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1301 1
ТМХ - Тверской вагоностроительный завод 12 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4666 4
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 12530 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты - Минсоцзащиты 329 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5105 1
Доверенная платформа - Ассоциация разработчиков компьютерных технологий доверия и безопасности - Тайзен.ру - Ассоциация разработчиков и пользователей открытой операционной системы Tizen 54 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1470 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 26626 19
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6019 17
BIOS - Basic input-output system - БСВВ - Базовая система ввода-вывода 694 11
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 147 11
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55227 11
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1362 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 30432 10
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 25508 9
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33008 8
BIOS UEFI - Unified Extensible Firmware Interface - UEFI Secure Boot - UEFI Trusted Boot - интерфейс между операционной системой и микропрограммами 232 7
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 70687 7
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16533 7
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 31303 7
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 284 6
Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 13333 5
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 21991 5
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 14808 5
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1350 5
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2602 5
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1208 4
ISO 9660 - ISO-образ оптического диска - Стандарт файловой системы для дисков CD-ROM 98 4
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 6765 4
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3450 4
Оцифровка - Digitization 4815 4
Принтер - скорость печати 588 4
DRaaS - Disaster Recovery as a Service - Аварийное восстановление как услуга - Data Recovery as a Service - Услуга аварийного восстановления данных 751 3
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 572 3
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 10881 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22399 3
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4343 3
CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 21495 3
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8228 3
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 17610 3
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13175 3
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1016 3
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 1928 3
Thunderbolt - аппаратный интерфейс, ранее известный как Light Peak 471 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16705 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 11924 2
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 6113 2
Microsoft Windows 16133 16
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 9
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 50 8
Linux OS 10633 8
Apple Mac - Apple Macintosh 3025 7
EFI Fiery - Xerox Fiery 26 7
Microsoft Windows 10 1848 4
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks 1522 4
Apple macOS 2181 4
Microsoft NTFS - New Technology File System - Файловая система новой технологии- стандартная файловая система для семейства операционных систем Windows NT 198 3
Microsoft FAT32 - File Allocation Table - «таблица размещения файлов» - Файловая система 133 3
Microsoft Windows 7 1990 3
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 4967 3
Xerox DocuColor - ЦПМ - цифровая печатная машина 56 3
Microsoft Windows System32 27 3
Pantone Validated 75 2
Xerox iGen Press ЦПМ - Цифровая печатная машина 20 2
Microsoft Windows XP 2412 2
Mozilla Firefox - браузер 1907 2
Intel x86 - архитектура процессора 1951 2
Microsoft Windows Vista Longhorn 1784 2
Linux KDE Plasma 241 2
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2300 2
Microsoft Windows Server - Серверная операционная система 808 2
GNU GNOME - Свободная среда рабочего стола для UNIX-подобных ОС 240 2
Xerox Emulsion Aggregation - EA-тонер 23 2
Xerox Trivor ЦПМ - рулонная система 3 2
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 2
Ethereum (ETH) - Ether - Эфириум - Этериум - Эфир - платформа онлайн-сервисов на базе блокчейна 400 2
Microsoft Windows 11 665 2
Microsoft Office 2021 14 2
Xerox DocuCentre - Xerox Document Centre - серия МФУ 51 2
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1459 1
Xerox Adaptive CMYK Plus 2 1
Xerox PrimeLink C - серия ЦПМ - цифровая печатная машина 1 1
Microsoft WinPE - Microsoft Windows Preinstallation Environment 23 1
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 1
Agfa Apogee 3 1
Apple iOS 8119 1
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1424 1
Мылицын Роман 111 1
Смирнов Алексей 247 1
Агарков Алексей 11 1
Ванькевич Андрей 2 1
Antinora Terri - Антинора Терри 3 1
Wise Toby - Вайс Тоби 1 1
Кулешов Алексей 29 1
Онищенко Александр 1 1
Прокудин Аркадий 9 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 387 1
Юсупов Ренат 118 1
Сиротин Илья 7 1
Минасян Вартан 15 1
Никифорова Елена 3 1
Балахонов Евгений 4 1
Каревский Данила 3 1
Бухвалов Николай 2 1
Schiller Philip - Шиллер Филипп 44 1
Абдыманап Айбек 4 1
Kovah Xeno - Кова Ксено 3 1
Загороднюк Сергей 1 1
Грузин Андрей 1 1
Erickson Scott - Эриксон Скотт 7 1
Гольдин Владимир 1 1
Sharon Eran - Шарон Эран 2 1
Hamilton Jim - Гамильтон Джим 2 1
Пешков Дмитрий 14 1
Черняк Анна 1 1
Адрова Элина 1 1
Rasmussen Bjarne - Расмуссен Бьярне 1 1
Жовнер Павел 9 1
Северов Александр 1 1
Шильт Александр 1 1
Gecht Guy - Гехт Гай 1 1
Trammell Hudson - Траммель Хадсон 5 1
Россия - РФ - Российская федерация 153075 13
Европа 24511 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52995 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 44995 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17817 2
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 800 1
Россия - ЮФО - Севастополь 568 1
Россия - ЮФО - Республика Крым - Крымский регион - Крымский полуостров 973 1
Япония 13435 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3293 1
Россия - СФО - Кемеровская область 966 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверь 737 1
Россия - Западная Сибирь - Западно-Сибирский регион 301 1
Россия - ПФО - Нижегородская область - Дзержинск 98 1
Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1163 1
Пакистан - Исламская Республика Пакистан 699 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1872 1
Европа Восточная 3115 1
Африка - Африканский регион 3543 1
Ближний Восток 3010 1
Россия - ЦФО - Белгородская область - Белгородская агломерация 676 1
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 650 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 18235 1
Франция - Французская Республика 7943 1
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3180 1
Россия - ЦФО - Тверская область - Тверская агломерация - Тверской регион 644 1
Земля - планета Солнечной системы 10571 1
Москва - Печатники 139 1
Швеция - Королевство 3658 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 401 1
Африка Центральная 40 1
Франция - Страсбург 49 1
Словакия - Словацкая Республика 474 1
Индия - Bharat 5608 1
Германия - Федеративная Республика 12861 1
Канада 4953 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 53917 5
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11523 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31088 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9734 2
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3144 2
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5150 2
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11286 2
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8407 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7196 2
Типография - полиграфическое производственное предприятие 134 2
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 2837 1
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4345 1
Физика - Physics - область естествознания 2782 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования - Контрактное производство 1527 1
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5238 1
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5173 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5908 1
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10363 1
AdTech - Баннеры - Баннерная реклама - Banner advertising - Интернет-реклама 1631 1
Себестоимость - cost price - стоимостная оценка текущих затрат предприятия на производство и реализацию продукции 1395 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 64 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 5775 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2256 1
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 2868 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1699 1
Металлы - Серебро - Silver 788 1
Здравоохранение - Эпидемиология - Эпидемия - Epidemiology - Epidemic - прогрессирующее распространение инфекционного заболевания среди людей 865 1
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 4852 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 332 1
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции 3625 1
Кибербезопасность - CISO - Chief Information Security Officer - Директор по информационной безопасности - BISO - Business Information Security Officer - Директор по информационной безопасности бизнеса 1041 1
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17065 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14658 1
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2873 1
BleepingComputer - Издание 391 2
The Register - The Register Hardware 1659 2
Windowslatest 14 1
Silicon 487 1
Wired - Издание 239 1
РС Рro 91 1
allNetDevices 160 1
ScienceDaily 400 1
Reddit 342 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8304 2
Keypoint Intelligence 7 1
Gartner - Burton Group 17 1
HFS Research 49 1
HUJI - Ha-Universita ha-Ivrit bi-Yerushalayim - Hebrew University of Jerusalem - Еврейский университет в Иерусалиме 34 1
ОрГМУ - Оренбургский государственный медицинский университет 3 1
EFI Connect 1 1
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 2108 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7645 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1383879, в очереди разбора - 732650.
Создано именных указателей - 182949.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Техника

Лучшие широкоформатные мониторы в 2025 году: хиты продаж

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Как улучшить сигнал Wi-Fi-роутера: советы ZOOM

Показать еще

Наука

Математика говорит, что жизнь на Земле вообще не должна существовать: новое исследование бросает вызов всем теориям происхождения

Какие простейшие головоломки не может решить ИИ и почему

Улитка может отрастить свои глаза заново всего за месяц — как это поможет людям?
Показать еще