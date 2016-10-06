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Xerox iGen Press ЦПМ Цифровая печатная машина

СОБЫТИЯ

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06.10.2016 «Эй Пи Трейд» планирует увеличить объём печати с установкой двух ЦПМ Xerox iGen 5 Press 8
23.08.2016 Типография «Артикул» установила три полноцветные ЦПМ от Xerox 1
18.08.2016 Типография «Смарт Пресс» установила полноцветную ЦПМ Xerox Versant 80 Pro 1
27.06.2016 Xerox заключила десятки контрактов с типографиями по всему миру на поставку новых ЦПМ 2
10.03.2016 Xerox анонсировала две новые струйные печатные машины 1
20.01.2016 Типография «Супервэйв» установила ЦПМ Xerox iGen 150 Press с контроллером EFI 5
09.07.2015 Xerox выпустила ЦПМ Xerox iGen 5 Press для промышленной полноцветной печати 9
30.06.2015 Саратовский государственный университет завершил второй этап модернизации вузовской типографии 2
01.04.2015 Xerox анонсировала печатные машины Color 800i/1000i 1
19.08.2014 Типография «Ёж» установила ЦПМ Xerox iGen 150 2
16.01.2014 Типография «Малахит» перешла на Xerox iGen 4 3
12.10.2012 В Санкт-Петербурге начала работу первая в России интернет-типография 1
06.04.2011 Xerox выпустила новую версию листовой печатной машины iGen 4 EXP 3
08.06.2010 Сервис Slonimuha.com позволяет создавать почтовые открытки онлайн 1
21.05.2010 Xerox модернизировал издательско-полиграфический комплекс в ННГУ им. Лобачевского 1
27.04.2009 Установлен первый в России Xerox iGen4 1
15.12.2008 Adgital и Xerox запустили сервис онлайн-фотопечати print-it 1
26.02.2008 В СПбГПУ внедрили цифровые печатные машины iGen3 1
18.10.2006 Xerox приобретает компанию XMPie 1
24.03.2006 "Ксерокс Россия" увеличила доход на 28% 1

Публикаций - 21, упоминаний - 47

Xerox iGen Press ЦПМ и организации, системы, технологии, персоны:

Xerox - The Haloid Company 1168 20
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 4
Xerox Eurasia - Xerox Евразия 54 4
Xerox Global Graphic Communications Business Group 2 2
EFI - Electronics for Imaging 46 2
Xerox Global Services 9 1
Samsung Electronics 11065 1
HP Inc. 5883 1
Xerox - Lexmark Int 303 1
Konica Minolta 423 1
Pantum - Пантум 77 1
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 1
Adobe Systems 1597 1
SuperWave Group - СуперВэйв групп 23 1
Малахит 21 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
ЦПМ - Промышленные Цифровые Печатные Машины - Industrial Digital Printing Machines 148 13
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 11
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 9
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 8
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
CMYK - Cyan, Magenta, Yellow, Key или Black - четырёхцветная автотипия 82 3
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 3
Цветопередача - Color rendering - глубина цвета 1115 2
Принтер - скорость печати 590 2
Принтер струйный - Inkjet printer 739 2
Монохромное изображение - Monochrome image 642 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 2
AdTech - Цифровые решения в области продвижения товаров и услуг онлайн и анализа потребительского спроса - Рекламные платформы - см также MarTech 5362 2
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 2
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 2
Принтер - MPS - Managed Print Services - Система управления печатью - Аутсорсинг печати - Офисная полиграфия 328 2
Web page - Веб-страница - Интернет-страница 377 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - почтовые решения - Mail Transfer Agent, MTA 2051 1
MarTech - Директ маркетинг - Direct marketing 15 1
КИПиА - Калибровка измерительных приборов - Calibration of measuring instruments 525 1
Электронная библиотека - Electronic Library 265 1
Офисная техника - оргтехника - периферия - периферийное оборудование - peripheral equipment 492 1
OOP - Object-oriented programming - ООП - Объектно-ориентированное программирование - ORM - Object-Relational Mapping - объектно-реляционное отображение 49 1
Web2Print - web-to-print - удаленная публикация - Веб-для-печати 6 1
HRM - Расчет отпуска 873 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 1
Оцифровка - Digitization 5185 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 1
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 1
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 1
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 1
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг - АСР - Автоматизированная система расчетов 2185 1
Wi-Fi Direct 195 1
Xerox FreeFlow Suite - Xerox FreeFlow Print Server - Xerox FreeFlow DocuSP - Xerox FreeFlow Makeready - Xerox FreeFlow SIQA - Xerox FreeFlow Simple Image Quality Adjustment 73 5
Xerox Versant ЦПМ - Цифровая печатная машина 37 4
EFI Fiery - Xerox Fiery 26 3
Xerox Nuvera ЦПМ - Цифровая печатная машина 26 3
Xerox Brenva 2 2
Xerox Confident Color 4 2
Xerox Trivor ЦПМ - рулонная система 3 2
Pantone Validated 80 2
Kritas ATP BookScan 1 1
Xerox Direct - Xerox Direct to Object Inkjet Printer - Xerox Basic Finishing Module Direct Connect 2 1
Xerox Impika ЦПМ 2 1
Xerox XMPie 12 1
Xerox Color - Xerox Colour - ЦПМ - цифровая печатная машина 51 1
Агарков Алексей 11 3
Мокин Дмитрий 5 2
Рублев Алексей 2 1
Сарафанов Александр 5 1
Черепанов Андрей 6 1
Теребин Юрий 1 1
Загороднюк Сергей 1 1
Мищенко Ольга 1 1
Адальшин Кирилл 1 1
Чупрунов Евгений 2 1
Бей Галина 1 1
Голикова Наталья 3 1
Бородихина Светлана 3 1
Келенин Александр 3 1
Тощенко Илья 1 1
Burns Ursula - Бёрнс Урсула 50 1
Богачев Игорь 183 1
Сивков Антон 2 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 8
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 4
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 2
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 2
Россия - УФО - Челябинская область - Челябинск 1778 2
Москва - Печатники 147 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
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Финляндия - Финляндская Республика 3697 1
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США - Нью-Йорк 3180 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Ближний Восток 3154 1
Италия - Итальянская Республика 4508 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - УФО - Тюменская область - Тюменский район - Тюмень 1010 1
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Турция - Турецкая республика 2620 1
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