Xerox представил монохромные МФУ B1022 и B1025 формата A3 для бизнеса Xerox запустил монохромные МФУ начального уровня формата A3: Xerox B1022 и Xerox B1025. Новинки предназначены в первую очередь для компаний сегмента СМБ и малых рабочих групп. Xerox B1022 и Xerox B1025 призва

Xerox обновляет монохромные МФУ Монохромные МФУ фомата A3 – важный инструмент работы для для малых и средних рабочих групп. Зная это, компания Xerox выпускает три новых устройства данного класса. Новые монохромные МФУ Xerox формата A3 получили номенклатурные имена VersaLink B7025, VersaLink B7030 и VersaLink B7035. В ассортименте производителя они заменяют собой модели Xerox WorkCentre 5325/3

Epson представила новые монохромные устройства WorkForce Pro Компания Epson расширила модельный ряд серии WorkForce Pro и представила новые монохромные устройства: принтер Epson WorkForce Pro WF-M5190DW и МФУ Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF с доступной себестоимостью печати и стоимостью владения. Об этом CNews сообщили в Epson. Мен

Xerox представила новое монохромное МФУ формата A4 WorkCentre 3655 x WorkCentre 3655X). «Благодаря функционалу и широким возможностям платформы Xerox ConnectKey новые монохромные МФУ Xerox WorkCentre 3655 помогут упростить работу как в компаниях сегмента СМБ,

Xerox анонсировала новые лазерные монохромные сетевые принтеры формата A4 для СМБ Компания Xerox анонсировала лазерные монохромные сетевые принтеры формата A4 Xerox Phaser 3052NI и Xerox Phaser 3260DNI. Отличаясь высокой производительностью, доступной ценой и возможностью беспроводной печати с любых мобильных у

Xerox представила новые монохромные МФУ формата A3 Компания Xerox выпустила новые монохромные МФУ формата A3 — Xerox WorkCentre 5022/5024. Простые в использовании, производительные и компактные модели с функцией цветного сканирования и доступной стоимостью отпечатка призваны

Xerox выпустила новый монохромный принтер для средних и больших рабочих групп а, двусторонней печати и размещения нескольких страниц на одном листе, рассказали в компании. Новый монохромный принтер Xerox Phaser 4622 Непрерывность работы Xerox Phaser 4622 обеспечивается б

Новые монохромные устройства Xerox оптимизируют документооборот в СМБ-компаниях Компания Xerox анонсировала новые монохромные устройства формата A4: принтер Xerox Phaser 3610 и МФУ Xerox WorkCentre 3615, благодаря которым заказчики сегмента СМБ смогут оптимизировать офисный документооборот и сократить изде

Epson представила новые монохромные принтеры и МФУ Компания Epson представила новые модели серии «Фабрика печати Epson» — монохромные принтеры Epson М100 и Epson M105, а также МФУ Epson М200 с пигментными чернилами. Конструкция «Фабрики» была усовершенствована: емкости для чернил теперь встроены внутрь корпуса. Бо

Xerox представила новые монохромные МФУ WorkCentre для СМБ Компания Xerox представила на российском рынке новые монохромные МФУ формата А3 Xerox WorkCentre 5019/5021/5021D. Производительные офисные аппарат

Монохромные МФУ Xerox WorkCentre 5019/5021 повышают эффективность печати Компания Xerox представила на российском рынке новые монохромные МФУ формата А3 Xerox WorkCentre 5019/5021/5021D. Надежные и производительные офисные аппараты уже в базовой конфигурации обладают функциями печати, копирования и сканирования докуме

Xerox представила монохромные сетевые лазерные принтеры Компания Xerox анонсировала на российском рынке монохромные лазерные принтеры формата А4 Phaser 4600/4620. Аппараты обеспечивают высокую скорость печати в своем сегменте и одну из самых низких цен отпечатка, дополняются опциональными финишны

Brother показала в России новые монохромные МФУ секунд. Объём встроенной памяти устройства – 16 Мб. Масса – 9,8 кг. Brother показала в России новые монохромные МФУ Второе МФУ - Brother DCP-7060DR умеет печатать до 24 страниц А4 в минуту, име

Samsung показала монохромные лазерные принтеры серии ML-5510/6510 Компания Samsung вывела на российский рынок новые монохромные лазерные принтеры ML-5510N, ML-5510ND и ML-6510ND. Благодаря мощному двухъядерному процессору с частотой 700 МГц и передовой однокристальной системе принтеры серии ML-5510/6510 не у

Монохромный принтер с веб-печатью Samsung показала в России монохромный принтер с функциями печати через Сеть. Устройство ML-1865W со встроенным модулем Wi-Fi позволяет распечатать то, что пользователь видит на экране. Поставляемое с принтерами программ

Xerox представил новое монохромное МФУ WorkCentre 3550 Компания Xerox представила новое монохромное МФУ формата А4 Xerox WorkCentre 3550 для средних и больших рабочих групп. Данный аппарат позволяет оптимизировать временные и денежные затраты на решение повседневных офисных задач,

Здравствуй, мой монохромный брат! тели компании прокомментировали это приблизительно следующим образом: в России очень много различной бумажной отчётности, да и расходуется ч/б тонер медленнее цветных чернил, поэтому на данный момент монохромные устройства имеют высший приоритет. http://www.cyberstyle.ru/publications/view/296/Brother-printer-scanner-copier-fax-MFD-----.html На правах рекламы

Новые лазерные монохромные и цветные принтеры от HP Компания Hewlett-Packard представляет на российском рынке новый монохромный лазерный принтер HP LaserJet P2014 и серию новых цветных лазерных принтеров HP Co

Toshiba и Matsushita разработали новый монохромный дисплей али 5 дюймов, дисплей способен отображать разрешение 640 x 480 пикселей и 16 градаций серого цвета. Монохромный дисплей Toshiba Matsushita Display Technology Энергопотребление дисплея сведено к

Как правильно выбрать принтер для офиса ных операционных систем. Чаще всего… Все-таки стереотипы никогда не берутся из «ниоткуда». Лазерный монохромный принтер чаще всего встречается в офисах, наилучшим образом справляясь с поставлен

Konica Minolta выпустила новый монохромный лазерный принтер Компания Konica Minolta дополнила серию лазерных принтеров аппаратом PagePro 1350W. Этот новый монохромный принтер отличается быстрой скоростью – 20 стр/мин, а также быстрой печатью первой страницы - уже через 13 сек. после включения. Новая модель предназначена для малого бизнеса и домаш

Монохромные принтеры доживают офисный век? нем в три раза больше тонера, чем при черно-белой. Прочитать полную версию статьи «Принтер в офисе: монохромный или цветной. Цветные лазерные принтеры становятся доступнее», «Бестселлеры ИТ-рын