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Монохромное изображение Monochrome image

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


03.07.2018 Xerox представил монохромные МФУ B1022 и B1025 формата A3 для бизнеса

Xerox запустил монохромные МФУ начального уровня формата A3: Xerox B1022 и Xerox B1025. Новинки предназначены в первую очередь для компаний сегмента СМБ и малых рабочих групп. Xerox B1022 и Xerox B1025 призва
25.05.2017 Xerox обновляет монохромные МФУ

Монохромные МФУ фомата A3 – важный инструмент работы для для малых и средних рабочих групп. Зная это, компания Xerox выпускает три новых устройства данного класса. Новые монохромные МФУ Xerox формата A3 получили номенклатурные имена VersaLink B7025, VersaLink B7030 и VersaLink B7035. В ассортименте производителя они заменяют собой модели Xerox WorkCentre 5325/3
11.03.2016 Epson представила новые монохромные устройства WorkForce Pro

Компания Epson расширила модельный ряд серии WorkForce Pro и представила новые монохромные устройства: принтер Epson WorkForce Pro WF-M5190DW и МФУ Epson WorkForce Pro WF-M5690DWF с доступной себестоимостью печати и стоимостью владения. Об этом CNews сообщили в Epson. Мен
28.10.2014 Xerox представила новое монохромное МФУ формата A4 WorkCentre 3655

x WorkCentre 3655X). «Благодаря функционалу и широким возможностям платформы Xerox ConnectKey новые монохромные МФУ Xerox WorkCentre 3655 помогут упростить работу как в компаниях сегмента СМБ,

09.10.2014 Xerox анонсировала новые лазерные монохромные сетевые принтеры формата A4 для СМБ

Компания Xerox анонсировала лазерные монохромные сетевые принтеры формата A4 Xerox Phaser 3052NI и Xerox Phaser 3260DNI. Отличаясь высокой производительностью, доступной ценой и возможностью беспроводной печати с любых мобильных у
08.09.2014 Xerox представила новые монохромные МФУ формата A3

Компания Xerox выпустила новые монохромные МФУ формата A3 — Xerox WorkCentre 5022/5024. Простые в использовании, производительные и компактные модели с функцией цветного сканирования и доступной стоимостью отпечатка призваны
05.06.2014 Xerox выпустила новый монохромный принтер для средних и больших рабочих групп

а, двусторонней печати и размещения нескольких страниц на одном листе, рассказали в компании. Новый монохромный принтер Xerox Phaser 4622 Непрерывность работы Xerox Phaser 4622 обеспечивается б
23.10.2013 Новые монохромные устройства Xerox оптимизируют документооборот в СМБ-компаниях

Компания Xerox анонсировала новые монохромные устройства формата A4: принтер Xerox Phaser 3610 и МФУ Xerox WorkCentre 3615, благодаря которым заказчики сегмента СМБ смогут оптимизировать офисный документооборот и сократить изде
11.12.2012 Epson представила новые монохромные принтеры и МФУ

Компания Epson представила новые модели серии «Фабрика печати Epson» — монохромные принтеры Epson М100 и Epson M105, а также МФУ Epson М200 с пигментными чернилами. Конструкция «Фабрики» была усовершенствована: емкости для чернил теперь встроены внутрь корпуса. Бо
23.10.2012 Xerox представила новые монохромные МФУ WorkCentre для СМБ

Компания Xerox представила на российском рынке новые монохромные МФУ формата А3 Xerox WorkCentre 5019/5021/5021D. Производительные офисные аппарат
23.10.2012 Монохромные МФУ Xerox WorkCentre 5019/5021 повышают эффективность печати

Компания Xerox представила на российском рынке новые монохромные МФУ формата А3 Xerox WorkCentre 5019/5021/5021D. Надежные и производительные офисные аппараты уже в базовой конфигурации обладают функциями печати, копирования и сканирования докуме
21.06.2011 Xerox представила монохромные сетевые лазерные принтеры

Компания Xerox анонсировала на российском рынке монохромные лазерные принтеры формата А4 Phaser 4600/4620. Аппараты обеспечивают высокую скорость печати в своем сегменте и одну из самых низких цен отпечатка, дополняются опциональными финишны
17.06.2011 Brother показала в России новые монохромные МФУ

секунд. Объём встроенной памяти устройства – 16 Мб. Масса – 9,8 кг. Brother показала в России новые монохромные МФУ Второе МФУ - Brother DCP-7060DR умеет печатать до 24 страниц А4 в минуту, име
25.02.2011 Samsung показала монохромные лазерные принтеры серии ML-5510/6510

Компания Samsung вывела на российский рынок новые монохромные лазерные принтеры ML-5510N, ML-5510ND и ML-6510ND. Благодаря мощному двухъядерному процессору с частотой 700 МГц и передовой однокристальной системе принтеры серии ML-5510/6510 не у
15.12.2010 Монохромный принтер с веб-печатью

Samsung показала в России монохромный принтер с функциями печати через Сеть. Устройство ML-1865W со встроенным модулем Wi-Fi позволяет распечатать то, что пользователь видит на экране. Поставляемое с принтерами программ
17.09.2010 Xerox представил новое монохромное МФУ WorkCentre 3550

Компания Xerox представила новое монохромное МФУ формата А4 Xerox WorkCentre 3550 для средних и больших рабочих групп. Данный аппарат позволяет оптимизировать временные и денежные затраты на решение повседневных офисных задач,
22.10.2008 Здравствуй, мой монохромный брат!

тели компании прокомментировали это приблизительно следующим образом: в России очень много различной бумажной отчётности, да и расходуется ч/б тонер медленнее цветных чернил, поэтому на данный момент монохромные устройства имеют высший приоритет. http://www.cyberstyle.ru/publications/view/296/Brother-printer-scanner-copier-fax-MFD-----.html На правах рекламы

08.08.2007 Новые лазерные монохромные и цветные принтеры от HP

Компания Hewlett-Packard представляет на российском рынке новый монохромный лазерный принтер HP LaserJet P2014 и серию новых цветных лазерных принтеров HP Co
17.01.2007 Toshiba и Matsushita разработали новый монохромный дисплей

али 5 дюймов, дисплей способен отображать разрешение 640 x 480 пикселей и 16 градаций серого цвета. Монохромный дисплей Toshiba Matsushita Display Technology Энергопотребление дисплея сведено к
28.02.2006 Как правильно выбрать принтер для офиса

ных операционных систем. Чаще всего… Все-таки стереотипы никогда не берутся из «ниоткуда». Лазерный монохромный принтер чаще всего встречается в офисах, наилучшим образом справляясь с поставлен
31.01.2005 Konica Minolta выпустила новый монохромный лазерный принтер

Компания Konica Minolta дополнила серию лазерных принтеров аппаратом PagePro 1350W. Этот новый монохромный принтер отличается быстрой скоростью – 20 стр/мин, а также быстрой печатью первой страницы - уже через 13 сек. после включения. Новая модель предназначена для малого бизнеса и домаш
12.08.2004 Монохромные принтеры доживают офисный век?

нем в три раза больше тонера, чем при черно-белой. Прочитать полную версию статьи «Принтер в офисе: монохромный или цветной. Цветные лазерные принтеры становятся доступнее», «Бестселлеры ИТ-рын
20.02.2002 Minolta-QMS выпустила монохромный лазерный принтер PagePro 9100

Компания Minolta-QMS анонсировал монохромный лазерный принтер PagePro 9100. Стандартная конфигурация сетевого принтера Minolta

Публикаций - 642, упоминаний - 715

Монохромное изображение и организации, системы, технологии, персоны:

Samsung Electronics 11065 97
Xerox - The Haloid Company 1168 89
Apple Inc 13156 62
Canon 1439 59
Seiko Epson Corporation 908 57
Sony 6739 56
HP Inc. 5883 54
Huawei 4677 47
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 36
LG Electronics 3735 34
HP - Hewlett-Packard 3662 33
Google LLC 12690 33
Leica Camera 282 31
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 30
Microsoft Corporation 25775 26
Xiaomi - Сяоми 2232 24
Xerox - Lexmark Int 303 24
Brother - Brother Industries - Бразер 215 24
Lenovo Motorola 3566 23
Nikon 646 22
OKI - ОКИ Системс Рус 174 20
Техноэволаб - Technoevolab - Кселаб - Xerox Russia - Ксерокс Россия - Xerox CIS - Xerox СНГ - Xerox Eurasia - Ксерокс Евразия 198 20
Ricoh - Riken Kankoshi - Ricoh Rus - Рико Рус 274 19
Konica Minolta 423 17
Philips 2099 15
BBK Realme - РМ Коммьюникейшн 584 15
Siemens AG - Siemens Group 2673 15
Intel Corporation 12811 14
Kyocera - Kyoto Ceramic Company 261 14
HTC Corporation 1512 14
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 14
Dropbox 527 13
Toshiba Corporation 2980 11
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 11
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 11
Pantum - Пантум 77 10
BBK OnePlus 298 10
BBK OPPO Electronics 484 9
Sharp Corporation 1062 9
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 9
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 23
Carl Zeiss AG 307 15
Россети Ленэнерго 1699 13
Связной ГК 1401 10
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 9
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 9
Евросеть 1421 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 9
Dixis - Диксис - Dиксис 371 7
Совкомбанк Совесть 279 5
BSI - British Standards Institution - Британский институт стандартов - BSI MS - BSI Management Systems 141 5
Softbank Vision Fund 13 4
ЛитРес ГК - LitRes - Библиотека электронных книг 193 4
SoftBank Group 284 4
LEGO 260 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Почта России ПАО 2370 3
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 3
Kickstarter 136 3
Белый Ветер 365 3
Русский Стиль 45 3
Richemont CFR - Compagnie Financière Richemont - Cartier - Omega - Blancpain - Breguet - Van Cleef & Arpels - Piaget - Vacheron Constantin - Jaeger-LeCoultr 28 2
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 2
Альфа-Банк 1979 2
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Walt Disney Company 647 2
TÜV Rheinland Group 181 2
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 2
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 2
Whirlpool - IHPA - IHP Appliances Sales - Ай Эйч Пи Апплаенсес Сейлс - Вирлпул Рус 93 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 2
Верный - торговая сеть 326 2
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 2
Ferrari NV 159 2
Porsche Design GmbH 23 2
KGI Securities 50 2
Hansa - Ханса 114 2
Barnes & Noble 171 2
Телефон.Ру 92 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 18
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 3
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 689 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 3
U.S. Department of Defense - United States Army - Армия США - Сухопутные войска США 631 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 2
Верховный суд РФ - Судебный департамент - УСД - Управления судебного департамента 230 2
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 2
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1538 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 1
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 1
Федеральное казначейство России 1949 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1058 1
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 778 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 1
Государственные органы власти - РОИВ РФ - Органы исполнительной власти - республиканские, областные правительства 96 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство 173 1
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 288 1
Правительство Бразилии - Federal Government of Brazil - Governo Federal - органы государственной власти 36 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 162 1
ГУНБ Красноярского края - Государственная универсальная научная библиотека Красноярского края 2 1
UK Monarchy of the United Kingdom - Монархи Британских островов 4 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 34
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 31
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 4
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 2
WPO - The World Packaging Organisation - Всемирная организация упаковщиков 2 2
ASTM - American Society for Testing and Materials 10 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 1
SD Card Association - Некоммерческая организация стандартизации карт памяти - Secured Digital (SD) Memory Card 57 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 1
SID - Society for Information Display - Общество по информационным экранам - Международное дисплейной общество 19 1
WS-Federation - Web Services Federation 6 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 271
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13250 254
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 176
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 172
МФУ - многофункциональное устройство - принтеры и сканеры - MFP - Multi-function printer 1250 170
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 159
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 155
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10700 153
Принтер - Картридж - Тонер-картридж - Cartridge 1382 152
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 145
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 144
LASER - Light Amplification by Stimulated Emission of Radiation - Лазер - лазерные технологии - усиление света посредством вынужденного излучения 3665 134
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 118
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 113
DPI - dots per inch - Количество точек на дюйм 1425 106
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 106
Принтер - скорость печати 590 106
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 104
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 104
Принтер лазерный - Лазерная печать - ISO 19752 - стандарт оценки ресурса монохромных лазерных картриджей 610 101
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 97
Фотокамеры - Фотоаппараты - Фототехника - фотографический аппарат - Cameras - photographic apparatus 4897 95
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10744 95
Оцифровка - Digitization 5185 91
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 81
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 80
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 76
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 75
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 73
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 73
Принтер струйный - Inkjet printer 739 71
Наушники - Headphones 4479 70
Фотокамеры - Автофокус - Автофокусировка 2490 69
Фотокамеры - Фронтальная камера - Front camera - селфи-камера, расположенная на передней панели смартфона - фронталка 2339 66
Scanner - Сканер - Устройство ввода - создание цифрового изображения объекта - сканирующее оборудование 3764 65
Контрастность 3042 63
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 59
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 57
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 55
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 55
Google Android 15244 94
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 44
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 42
Microsoft Windows 16882 42
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 42
Xerox Phaser - Xerox Tektronix Phaser - серия принтеров 112 34
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 32
Apple iOS 8583 32
Xerox WC - Xerox WorkCentre - серия МФУ 99 31
Huawei - HiSilicon - Kirin - серия микропроцессоров 433 30
Apple AirPrint 119 30
Linux OS 11533 28
E Ink Corporation - E Ink (electronic ink) - E Ink Vizplex, E Ink Pearl, E Ink Pearl HD, E Ink Carta, E Ink Mobius, E Ink Kaleido - "электронные чернила" - Electronic Paper Display, EDP - электронная бумага 545 28
Microsoft Windows 2000 8678 27
Samsung SVR-диктофон 464 27
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 26
HP LaserJet - серия лазерных принтеров 177 26
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 24
Huawei Mate - серия смартфонов 453 21
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 20
Oracle Java - язык программирования 3469 20
CIPA - Pictbridge - индустриальный стандарт CIPA DC-001-2003 печати изображений с цифровой камеры, напрямую связанной с принтером по USB 255 20
Samsung Display - Corning Gorilla Glass 736 18
Sony Exmor CMOS sensor - Sony IMX - КМОП-сенсоры 442 18
Microsoft Office 4170 17
Huawei EMUI - Huawei Emotion UI - графическая оболочка 257 17
MediaTek MT - MediaTek Helio - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 433 17
Adobe PostScript 117 17
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 16
Google Cloud Print - Виртуальный принтер 70 16
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 16
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 15
Samsung Galaxy 1035 15
Canon PIXMA - серия принтеров и МФУ 74 15
LPDDR - Low Power DDR - Тип оперативной памяти для смартфонов и планшетов 574 14
Apple iPhone 6 4861 14
Mopria Alliance - Mopria - Сервис печати со смартфонов и планшетов под управлением Android 52 14
Brother DCP - Brother DCP Inkbenefit - серия МФУ 60 14
Xerox Print Service - Xerox Print Back - Xerox Print Portal - Xerox Print Around 30 14
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 14
Лаптева Марина 114 12
Ксенин Алекс 311 8
Сергеев Иван 74 8
Макаренков Константин 42 7
Малафеев Андрей 52 6
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 5
Буров Олег 25 5
Принцевская Людмила 34 5
Bond James - Бонд Джеймс 86 5
Rubin Andy - Рубин Энди 63 4
Кожевников Алексей 66 4
Газаров Артур 77 4
Орлов Сергей 29 4
Темиров Дени 6 4
Мартынов Владислав 115 3
Yu Richard - Ю Ричард 22 3
Антонов Андрей 21 3
Ратникова Оксана 6 3
Симонов Игорь 103 3
Голощапов Александр 15 3
Белов Исмаил 9 3
Елисеев Александр 7 3
Ткачев Станислав 10 2
Inamori Kazuo - Инамори Кадзуо - Инамори Казуо 6 2
Усков Роман 4 2
Hosek Simona - Хосек Симона 3 2
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Европа 24964 56
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