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ФМБА России Федеральное медико-биологическое агентство
СОБЫТИЯ
|22.06.2026
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«1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств
«1С:Первый Бит» автоматизировал работу ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России. Интегрированная информационная система создана на основе «1С:Бухгалтерия государ
|29.08.2024
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Власти потратили 1,4 млрд руб. на цифровизацию медицины для отдельных категорий граждан
Единая ведомственная медицинская информационная система ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило из федерального бюджет
|14.08.2024
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ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5
чреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства» (ФГКУ «СТЗ» ФМБА России) нарастило парк собственной ИТ-инфраструктуры для организации централизованного и
|11.01.2023
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Агентство радиационной и химической защиты поймали на попытке купить за 230 млн руб. 2 тыс. российских ПК заранее известного производителя
230-миллионной закупки Как выяснил CNews, структурам Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), обеспечивающего радиационную, химическую и биологическую безопасность страны, не удало
|06.10.2022
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Агентство радиационной и химической защиты России переходит с ПО Microsoft на PostgreSQL и Linux для лучшей интеграции с ФСО
Миграция с Microsoft в ФМБА Как выяснил CNews, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), обеспечиваю
|15.06.2022
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«Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»
Разрыв контракта с ЦСП ФМБА Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ланита», «Ланит-интеграция», лишилась госконтракт
|30.05.2022
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Центр крови ФМБА России внедрил Solar appScreener, чтобы защититься от уязвимостей в ПО
Центр крови ФМБА России внедрил статический анализатор кода Solar appScreener для проверки используемого
|08.04.2022
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«Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России автоматизирует обновление «1С» с сервисом «1С-ИжТиСи»
ивается в актуальном состоянии. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи». ГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России — это многопрофильный научно-производственный комплекс, специализирующийся на раз
|14.01.2022
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Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась
Серверы для ФМБА Как выяснил CNews, госструктуре в составе Федерального медико-биологического агентства (
|09.09.2021
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ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве
Центр стратегических инициатив ФМБА (ЦСИ ФМБА) и «Барс груп» стали партнерами. Договор о взаимном сотрудничестве организаций 7 сентября 2021 г. заключили генеральный директор «Барс груп» Тимур Ахмеров и Никита Одинцов
|06.04.2021
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IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА
дицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России (ФНКЦ ФМБА России) на новую систему организации доступа посетителей. С помощью новой системы центр
|29.07.2020
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«Ростех» подключит ФМБА России к ЕГИСЗ
еральное медико-биологическое агентство заключили соглашение о построении единого цифрового контура ФМБА России на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (
|02.06.2017
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Служба крови запускает конкурс на разработку логотипа ИС трансфузиологии
Федеральное медико-биологическое агентство и Центр крови ФМБА России объявили о старте Всероссийского конкурса на создание эмблемы главной информацион
|13.02.2014
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«Электронная Москва» модернизирует медицинскую информационную систему Ульяновской области для ФМБА России
са, проведенного «Клинической больницей №172» (ФГБУЗ) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), на выполнение работ по модернизации медицинской информационной системы. Как гов
|11.07.2013
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В Центральной медико-санитарной части № 94 ФМБА России создана медицинская информационная система
ральной медико-санитарной части № 94 Федерального медико-биологического агентства России (ЦМСЧ № 94 ФМБА России) создана медицинская информационная система. Проект осуществлён группой компаний
|30.01.2013
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Федеральный научно-клинический центр ФМБА России внедрил сервер TrueConf для трансляции операций в режиме реального времени
onf Server для объединения 150 медицинских и поликлинических учреждений, подведомственных ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Сервер отвечает за проведение медицинских видеоконференций, презентаций, докладо
|22.10.2012
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К-МИС внедряет медицинскую информационную систему в «Пермском клиническом центре ФМБА»
нено внедрение «Карельской медицинской информационной системы» в стационаре ФГУЗ «Медсанчасть № 140 ФМБА России» (г. Пермь). В 2010 г. учреждением было принято решение о расширении объема испол
|20.09.2012
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«Армада» внедряет МИС «Медиалог» для Самарского медицинского клинического центра ФМБА России
Компания «Армада» сообщила о победе в открытом конкурсе на право создания и внедрения медицинской информационной системы для Самарского медицинского клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. В Центре будет внедрена медицинская информационная система «Медиалог», разработанная компанией «
|24.08.2010
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Сибирский клинический центр в Зеленогорске выбрал технические решения Allied Telesis
пешном сотрудничестве с Сибирским клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, результатом которого стало использование решений Allied Telesis при оснащении С
|20.07.2010
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«Армада» внедряет единую интегрированную систему для ФМБА РФ в регионах
Группа компаний «Армада» сообщила о победе в конкурсе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) на внедрение единой информационной интегрированной системы (ЕИИС МСЭ) для органи
|19.02.2010
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Сибирский клинический центр заказывает модернизацию МИС
Сибирский клинический центр (СКЦ) Федерального медико-биологического агентства (СКЦ ФМБА России) объявил о проведении открытого аукциона по выбору подрядчика для выполнения рабо
|28.04.2009
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Федеральное медико-биологическое агентство потратит до 600 млн руб. на ИТ-оборудование и ПО
Ц; ИБП; центральный коммутатор на 24 порта для подключения АРМ и серверов (порты 10/100/1000 BaseT) Cisco Catalyst 3750G; dial-up модемы; лазерные принтеры; сканеры штрих-кода и др. На закупку товара Федеральное медико-биологическое агентство готово потратить до 600 000 000 руб., при этом требует завершить поставку в срок до 1 ноября. Финансирование закупки осуществляется за счет средств фе
|23.12.2008
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ФМБА России требуется поддержка прикладного ПО
Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) объявило о проведении открытого конкурса № 081219/002329/42, по итогам которого
ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:
|Фишер Андрей 75 19
|Шадаев Максут 1210 11
|Бессольцев Михаил 11 9
|Орлов Геннадий 16 7
|Бойко Елена 152 7
|Дегтерева Мария 28 6
|Зеленовская Анна 7 6
|Путин Владимир 3454 6
|Зингерман Борис 39 6
|Дюбанов Анатолий 95 6
|Захаров Павел 60 6
|Эйхлер Ольга 5 5
|Мишустин Михаил 787 5
|Лысенко Эдуард 317 5
|Симаков Олег 113 5
|Васильев Сергей 69 5
|Бахаев Алексей 13 4
|Башков Игорь 19 4
|Казарин Станислав 175 4
|Сафронов Роман 36 4
|Кошечкин Константин 11 4
|Ковалев Евгений 10 4
|Шарова Дарья 7 4
|Соловьев Владимир 108 4
|Образцов Алексей 16 4
|Бутенко Юрий 65 4
|Анкудинов Николай 19 4
|Дзвинко Роман 18 4
|Ермолаев Артем 379 4
|Соколов Олег 51 4
|Веригин Илья 38 4
|Безруков Андрей 33 3
|Петухов Максим 14 3
|Елистратов Николай 90 3
|Казеко Владимир 9 3
|Домарев Дмитрий 12 3
|Когай Евгений 12 3
|Гнеушев Сергей 6 3
|Гилев Сергей 14 3
|Медведев Дмитрий 1665 3
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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