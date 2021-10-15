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ФМБА России
Федеральное медико-биологическое агентство


15.10.2021 «Ташир медика» и «Нетрика» объявили о стратегическом партнёрстве в проектах цифрового здравоохранения 1
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
09.09.2021 ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве 1
06.07.2021 ИТ-системы обязательного медстрахования России переезжают в «Гособлако» за 1,4 миллиарда 2
02.06.2021 Научная фантастика или таблетка от всех проблем? 1
06.04.2021 IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА 1
15.02.2021 В России будут раскрывать преступления с помощью искусственного интеллекта 5
29.07.2020 «Ростех» подключит ФМБА России к ЕГИСЗ 6
13.03.2020 ИТ-директор Минфина назначена председателем ФОМС 2
04.02.2020 Георгий Лагода, «Программный Продукт»: Мы хотим внести свой вклад в борьбу с киберпреступностью 1
12.12.2019 Как быстро и недорого создать цифровую медицину 2
11.06.2019 У Минкомсвязи не вышло отвертеться от лечения в поликлинике Управделами Президента 2
05.06.2019 МВД назвали самым информационно открытым министерством России 1
01.04.2019 Цифровизации медицины мешает отсутствие стандартов 1
08.02.2019 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении 2019» пройдет 21 марта 1
18.01.2019 «Абсолют Банк» выдал первую цифровую банковскую гарантию 1
21.11.2018 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: итоги 2018 года» пройдет 27 ноября 2018 года 1
03.10.2018 Росатом научит всех строить «умные города» 1
14.09.2017 «Росэлектроника» впервые представила технологию ускоренного заживления ран 1
06.09.2017 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе: на пути к цифровому обществу» 1
22.06.2017 Данные и интеграция – болевые точки ИТ в здравоохранении 1
02.06.2017 Служба крови запускает конкурс на разработку логотипа ИС трансфузиологии 1
05.05.2017 Продолжается регистрация на конференцию CNews: «ИТ в здравоохранении 2017» 1
19.04.2017 «Росэлектроника» создает производство медицинских нанороботов в Сибири 1
13.04.2017 Кто и как считает российских доноров? 16
31.03.2017 Определены главные темы выступлений на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.03.2017 ФНС, МИД, Россельхознадзор, ФССП, Казначейство, МЧС, ФСС, Росимущество, ФАС на конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
28.02.2017 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2017» 1
20.09.2016 CNews AWARDS 2016: Лучшие ИТ-проекты года получат награду 1
08.09.2016 «Корус АКС» и Екатеринбургский филиал «Ростелекома» завершили работы по развитию сегмента базы данных Службы крови 1
04.04.2016 Конференция CNews. «ИТ в здравоохранении: в ожидании прорыва» 3
04.04.2016 Квоту на лечение можно получить через портал госуслуг Московской области 1
04.03.2016 «ЛанКей» организовал call-центр для ФМБЦ им. А. И. Бурназяна 1
09.02.2016 «Параграф» выполнит работы для Федерального центра по проектированию и развитию объектов ядерной медицины 1
20.01.2016 Единую сеть передачи данных в 2016 г. будут использовать 14 госорганов 2
26.11.2015 CNews AWARDS 2015: номинанты и лауреаты 1
20.11.2015 Конференция CNews «ИТ в здравоохранении: технологические тренды» 1
19.11.2015 CNews AWARDS 2015: Названы лучшие ИТ-проекты и технологии года 1
09.09.2015 За год качество перевода госуслуг в электронный вид повысилось на 70% 2
20.04.2015 20 апреля состоялось гашение почтовой марки, посвященной программе донорства «Служба крови» 1

Публикаций - 71, упоминаний - 123

ФМБА России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6859 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 413 3
Samsung Electronics 5686 3
Астерос - Asteros 531 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Microsoft Corporation 11110 2
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 2
IBM 3546 2
Прогноз 196 2
Selectel - Селектел 137 2
Ростех - Ростехнологии 2230 2
РИР - Русатом Инфраструктурные решения 20 1
Синтерра - Synterra 565 1
Т1 Консалтинг - Техносерв Консалтинг 264 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6473 1
VK - Mail.ru Group 2484 1
Астерос Сервис 9 1
SAP SE 3216 1
ITPS Группа компаний - Парма-Телеком 34 1
Atrinity - Атринити 21 1
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 146 1
Бинго-Софт - Акцент 10 1
Крок 1221 1
Нейрокогнитивные технологии 2 1
Smart Delta Systems - Смарт Дельта Системс 32 1
SEC Consult Services 931 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5343 1
НТЦ ИТ Роса - Российские операционные системы 199 1
Ростех НЦИ - Национальный центр информатизации 306 1
Logitech 166 1
Netrika - Нетрика 84 1
Synology Inc 130 1
BCC - Бизнес Компьютер Центр 82 1
Ланит ГК 1158 1
CorpSoft24 - Корп Софт - КорпСофт24 65 1
3753 1
Доктор рядом - Doc+ 43 1
GS Group - General Satellite 146 1
Код Безопасности 365 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4330 4
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 7 3
Медскан 12 2
АльфаСтрахование Медицина 5 2
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
ТНК-ВР Холдинг 148 1
Мать и дитя 16 1
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 5 1
Парк Победы - Парк культуры и отдыха 24 1
ЦПРиН ДЗМ ГБУЗ - Центр патологии речи и нейрореабилитации ДЗМ 3 1
Качкин и Партнеры Адвокатское бюро 8 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 1
АльфаСтрахование СГ 208 1
Информационная культура АНО - Инфокультура - Автономная некоммерческая организация 23 1
Нанолек 9 1
Sanofi - Санофи 33 1
Ренессанс Страхование 51 1
Совкомбанк ПАО 147 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод 246 1
Газпромбанк - ГПБ 693 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 773 20
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5798 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1337 7
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 751 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 921 5
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 380 4
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 4
ПФР Департамент информационных технологий 103 4
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1371 3
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1593 3
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1435 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 879 3
Правительство РФ 2206 3
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 3
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 2
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 2
Правительство Москвы - Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ) 67 2
Управление делами президента Российской Федерации 38 2
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 183 2
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 2
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1958 2
МИАЦ ГУЗ ВО г. Владимир - Медицинский информационно-аналитический центр Владимирской области 17 2
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1689 2
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 105 1
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 1
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации 85 1
Россотрудничество - Федеральное агентство по делам Содружества Независимых Государств, соотечественников, проживающих за рубежом 23 1
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 1
Ростуризм - Федеральное агентство по туризму 53 1
Минздрав РФ - Департамент информационных технологий и связи - Департамент цифрового развития и информационных технологий 72 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 1
Росморречфлот - Федеральное агентство морского и речного транспорта 44 1
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 29 1
ФАДМ Росмолодежь - Федеральное агентство по делам молодежи 24 1
ФГБУ Поликлиника № 3 Управления делами Президента Российской Федерации 1 1
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 58 1
ФСФР - Федеральная служба по финансовым рынкам 55 1
Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 61 1
Росгидромет - Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды 88 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 27 1
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 7
Flat network - Плоская сеть - Вид топологии корпоративной сети передачи данных (КСПД) 33 3
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3009 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2232 2
Телемедицина - Telemedicine - Компьютерные и телекоммуникационные технологии для обмена медицинской информацией 47 2
СЗИ - Средства защиты информации 140 1
Умный регион - концепция инновационного развития городов и районов 15 1
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 102 1
SOAP - Simple Object Access Protocol - протокол обмена структурированными сообщениями в распределённой вычислительной среде 48 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 1
HMI - Human-Machine Interface - Человеко-машинный интерфейс 41 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1033 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1258 1
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 1
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита персональных данных - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 255 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1638 1
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 1
LIMS - Laboratory Information Management System - ЛИС - Лабораторная информационная система - Управления лабораторными потоками работ и документов 41 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
MVP - Minimum Viable Product - Продукт с минимально необходимым набором возможностей 62 1
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга 982 1
NVR - Network Video Recorder - Видеорегистратор 33 1
PACS - Picture Archiving and Communication System - Системы передачи и архивации DICOM изображений 45 1
HL7 - Health Level 7 - Стандарт обмена, управления и интеграции электронной медицинской информации - FHIR - Fast Healthcare Interoperability Resources 50 1
Новые облачные технологии - МойОфис 311 6
Samsung Galaxy Z Flip - Серия смартфонов 41 3
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 202 3
Microsoft Office 365 769 3
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 3
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 3
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 3
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 3
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 3
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 2
Ростелеком АИСТ - автоматизированная информационная система трансфузиологии 25 2
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации 317 2
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 57 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP Enterprise Support - SAP Support Portal - Глобальная служба поддержки SAP 3 1
Agfa Healthcare Enterprise Imaging 21 1
Федеральная телемедицинская сеть Минздрава России - Телемедицинская система ВЦМК — КТЦ ФТМС 2 1
Роскосмос - Федеральный фонд данных ДЗЗ - Федеральный фонд данных дистанционного зондирования Земли из космоса - Федеральный фонд пространственных данных - Геопортал - Федеральный портал данных дистанционного зондирования Земли 4 1
ВымпелКом - Билайн BeelineMED 1 1
Aladdin eToken Management System 71 1
Netrika - N3.Health - Цифровое здравоохранение для частных клиник 15 1
Microsoft Excel 436 1
VK - Mail.ru Здоровье 17 1
VK - Mail.ru Дети 7 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 1
Google Android 10751 1
Apple iOS 5742 1
Microsoft Windows 10 6652 1
Apple macOS X 903 1
RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов 34 1
Microsoft SQL Server 795 1
НТЦ ИТ Роса - ROSA Virtualization 16 1
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 21 1
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 1
Microsoft Skype 1472 1
Четвернин Алексей 651 5
Тихонов Андрей 33 3
Малахов Михаил 10 3
Сафронов Роман 33 3
Елистратов Николай 90 3
Безруков Андрей 26 3
Фишер Андрей 54 2
Козырев Алексей 270 2
Киляков Александр 5 2
Левашов Александр 88 2
Контрабаев Артур 66 1
Клементьев Андрей 18 1
Дегтерева Мария 25 1
Бетсис Павел 84 1
Крысина Ольга 109 1
Гаттаров Руслан 117 1
Гуральников Сергей 161 1
Данилин Александр 12 1
Притула Павел 31 1
Шупенин Юрий 3 1
Орлов Геннадий 16 1
Меркулов Борис 7 1
Стадченко Наталья 1 1
Сухотина Ксения 6 1
Теличева Наталья 125 1
Медведев Дмитрий 1434 1
Осадчий Алексей 1 1
Прозоровский Василий 40 1
Островский Владимир 22 1
Гузеватых Александр 1 1
Могильников Алексей 1 1
Ильин Александр 10 1
Горбань Александр 2 1
Храмов Александр 3 1
Похлебаев Александр 7 1
Картавый Алексей 1 1
Фоменко Алексей 2 1
Нечепоренко Юрий 25 1
Романов Алексей 32 1
Cычев Алексей 8 1
Россия - Российская федерация - РФ 57483 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17414 19
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1113 6
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7950 6
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7169 6
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5641 4
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1620 4
Россия - Ростовская область 863 3
Россия - Пятигорск 76 3
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1290 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5741 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14117 3
Россия - Республика Мордовия 388 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3942 2
Европа 3766 2
Россия - СФО - Новосибирск 1971 2
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2471 2
Россия - Саров 92 1
Россия - Челябинская область - Снежинск 15 1
Россия - ПФО - Казань 1519 1
Россия - Нижегородская область 740 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1467 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Украина 3374 1
Россия - Тверская область 248 1
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 634 1
Беларусь - Белоруссия 2093 1
Япония 2792 1
Россия - Республика Дагестан 264 1
Сербия - Республика 129 1
Россия - СФО - Сибирский федеральный округ 583 1
Казахстан - Республика 2637 1
Россия - Димитровград 29 1
Россия - Иркутская область 546 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Волгоградская область 399 1
Россия - Кировск - Кировская область 304 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2232 7
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3222 4
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4022 2
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 833 1
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 453 1
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 1
Человеческий фактор 126 1
Федеральный закон 152-ФЗ - О персональных данных 658 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1208 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Цифровой контур здравоохранения - Цифровое здравоохранение 7 1
Нейротехнологии - Нейробиология - Нейрокогнитивная наука - Нейростимуляция и нейросенсиг - Neurostimulation 24 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
РИА Новости 654 1
23ABC News 55 1
CNews Analytics 1991 5
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 384 1
Первый МГМУ - Институт цифровой медицины 11 3
Московский городской научно-исследовательский институт скорой помощи имени Н. В. Склифосовского - ГБУЗ НИИ Департамента здравоохранения города Москвы 15 2
ФГАУ НМИЦ нейрохирургии - Национальный медицинский исследовательский центр нейрохирургии имени академика Н.Н.Бурденко 23 2
ФГБУ ФЦМН ФМБА России - Федеральный центр мозга и нейротехнологий 5 2
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 430 1
ФГБУ НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова Минздрава России - Национальный медицинский исследовательский центр 13 1
МГУК - Московский государственный университет коммерции 1 1
НИУ ВШЭ Институт когнитивных нейронаук - Центр Биоэлектрических интерфейсов 1 1
ЮФУ НИИ нейрокибернетики им. А.Б. Когана 1 1
ИВНД РАН - Институт высшей нервной деятельности и нейрофизиологии 2 1
Иннополис Университет - Лаборатория нейронауки и когнитивных технологий 2 1
CNews FORUM Информационные технологии завтра 644 3
CNews AWARDS 291 3
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1138 2
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
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