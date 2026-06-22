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ФМБА России Федеральное медико-биологическое агентство

ФМБА России - Федеральное медико-биологическое агентство

СОБЫТИЯ


22.06.2026 «1С:Предприятие» помогло «Приволжскому окружному медицинскому центру» ФМБА России усилить контроль за движением лекарств и использованием бюджетных средств

«1С:Первый Бит» автоматизировал работу ФБУЗ «Приволжский окружной медицинский центр» ФМБА России. Интегрированная информационная система создана на основе «1С:Бухгалтерия государ
29.08.2024 Власти потратили 1,4 млрд руб. на цифровизацию медицины для отдельных категорий граждан

Единая ведомственная медицинская информационная система ФМБА Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА) получило из федерального бюджет
14.08.2024 ФМБА «СТЗ» использует СХД на базе ПО Raidix 5

чреждение «Служба технического заказчика» Федерального медико-биологического агентства» (ФГКУ «СТЗ» ФМБА России) нарастило парк собственной ИТ-инфраструктуры для организации централизованного и
11.01.2023 Агентство радиационной и химической защиты поймали на попытке купить за 230 млн руб. 2 тыс. российских ПК заранее известного производителя

230-миллионной закупки Как выяснил CNews, структурам Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), обеспечивающего радиационную, химическую и биологическую безопасность страны, не удало
06.10.2022 Агентство радиационной и химической защиты России переходит с ПО Microsoft на PostgreSQL и Linux для лучшей интеграции с ФСО

Миграция с Microsoft в ФМБА Как выяснил CNews, Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА), обеспечиваю
15.06.2022 «Ланит» лишился миллиардного госконтракта «из-за колебаний и ошибок заказчика»

Разрыв контракта с ЦСП ФМБА Как выяснил CNews, дочерняя структура «Ланита», «Ланит-интеграция», лишилась госконтракт
30.05.2022 Центр крови ФМБА России внедрил Solar appScreener, чтобы защититься от уязвимостей в ПО

Центр крови ФМБА России внедрил статический анализатор кода Solar appScreener для проверки используемого

08.04.2022 «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России автоматизирует обновление «1С» с сервисом «1С-ИжТиСи»

ивается в актуальном состоянии. Об этом CNews сообщили представители «1С-ИжТиСи». ГУП «Гос.НИИ ОЧБ» ФМБА России — это многопрофильный научно-производственный комплекс, специализирующийся на раз
14.01.2022 Медицинская госструктура получила российские серверы вдвое дешевле, чем собиралась

Серверы для ФМБА Как выяснил CNews, госструктуре в составе Федерального медико-биологического агентства (
09.09.2021 ЦСИ ФМБА и «Барс груп» объявили о сотрудничестве

Центр стратегических инициатив ФМБА (ЦСИ ФМБА) и «Барс груп» стали партнерами. Договор о взаимном сотрудничестве организаций 7 сентября 2021 г. заключили генеральный директор «Барс груп» Тимур Ахмеров и Никита Одинцов
06.04.2021 IBS Platformix развернула систему организации доступа посетителей для ФНКЦ ФМБА

дицинской помощи и медицинских технологий Федерального медико-биологического агентства России (ФНКЦ ФМБА России) на новую систему организации доступа посетителей. С помощью новой системы центр

29.07.2020 «Ростех» подключит ФМБА России к ЕГИСЗ

еральное медико-биологическое агентство заключили соглашение о построении единого цифрового контура ФМБА России на основе Единой государственной информационной системы в сфере здравоохранения (
02.06.2017 Служба крови запускает конкурс на разработку логотипа ИС трансфузиологии

Федеральное медико-биологическое агентство и Центр крови ФМБА России объявили о старте Всероссийского конкурса на создание эмблемы главной информацион
13.02.2014 «Электронная Москва» модернизирует медицинскую информационную систему Ульяновской области для ФМБА России

са, проведенного «Клинической больницей №172» (ФГБУЗ) Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России), на выполнение работ по модернизации медицинской информационной системы. Как гов
11.07.2013 В Центральной медико-санитарной части № 94 ФМБА России создана медицинская информационная система

ральной медико-санитарной части № 94 Федерального медико-биологического агентства России (ЦМСЧ № 94 ФМБА России) создана медицинская информационная система. Проект осуществлён группой компаний

30.01.2013 Федеральный научно-клинический центр ФМБА России внедрил сервер TrueConf для трансляции операций в режиме реального времени

onf Server для объединения 150 медицинских и поликлинических учреждений, подведомственных ФГБУ ФНКЦ ФМБА России. Сервер отвечает за проведение медицинских видеоконференций, презентаций, докладо
22.10.2012 К-МИС внедряет медицинскую информационную систему в «Пермском клиническом центре ФМБА»

нено внедрение «Карельской медицинской информационной системы» в стационаре ФГУЗ «Медсанчасть № 140 ФМБА России» (г. Пермь). В 2010 г. учреждением было принято решение о расширении объема испол
20.09.2012 «Армада» внедряет МИС «Медиалог» для Самарского медицинского клинического центра ФМБА России

Компания «Армада» сообщила о победе в открытом конкурсе на право создания и внедрения медицинской информационной системы для Самарского медицинского клинического центра Федерального медико-биологического агентства России. В Центре будет внедрена медицинская информационная система «Медиалог», разработанная компанией «
24.08.2010 Сибирский клинический центр в Зеленогорске выбрал технические решения Allied Telesis

пешном сотрудничестве с Сибирским клиническим центром Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России, результатом которого стало использование решений Allied Telesis при оснащении С
20.07.2010 «Армада» внедряет единую интегрированную систему для ФМБА РФ в регионах

Группа компаний «Армада» сообщила о победе в конкурсе Федерального медико-биологического агентства (ФМБА России) на внедрение единой информационной интегрированной системы (ЕИИС МСЭ) для органи
19.02.2010 Сибирский клинический центр заказывает модернизацию МИС

Сибирский клинический центр (СКЦ) Федерального медико-биологического агентства (СКЦ ФМБА России) объявил о проведении открытого аукциона по выбору подрядчика для выполнения рабо
28.04.2009 Федеральное медико-биологическое агентство потратит до 600 млн руб. на ИТ-оборудование и ПО

Ц; ИБП; центральный коммутатор на 24 порта для подключения АРМ и серверов (порты 10/100/1000 BaseT) Cisco Catalyst 3750G; dial-up модемы; лазерные принтеры; сканеры штрих-кода и др. На закупку товара Федеральное медико-биологическое агентство готово потратить до 600 000 000 руб., при этом требует завершить поставку в срок до 1 ноября. Финансирование закупки осуществляется за счет средств фе
23.12.2008 ФМБА России требуется поддержка прикладного ПО

Федеральное медико-биологическое агентство (ФМБА России) объявило о проведении открытого конкурса № 081219/002329/42, по итогам которого


Публикаций - 173, упоминаний - 262

ФМБА России и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 21
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина 72 13
N3 Group - Netrika - Нетрика 176 13
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 12
9594 12
Ростелеком - РТЛабс - Цифромед - Цифровые медицинские сервисы 59 8
Microsoft Corporation 25775 7
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 7
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - РТ Медицинские информационные системы 72 7
Армада - РБК софт - РБК ИС - РБК Информационные Системы - RBC Solutions 903 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 6
Новые облачные технологии (НОТ) 485 6
Норси-Транс - НТ 146 6
Ростех - Росэлектроника - НЦИ - Национальный центр информатизации 439 6
TrueConf - ТруКонф 453 6
Ростелеком - РТЛабс 210 6
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 5
Восход ФГБУ НИИ 721 5
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 5
БАРС Груп 579 5
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1461 5
БизнесАвтоматика НПЦ - Научно-производственный центр 53 4
Моторика - Motorica - Хомо Ауктус 196 4
Samsung Electronics 11064 4
СКБ Контур - Специальное конструкторское бюро Контур 1351 4
Docsvision - ДоксВижн 1060 4
Программный Продукт ГК 104 4
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 4
Ростех - ОПК - Объединённая приборостроительная корпорация 335 4
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 3
Астерос Сервис 10 3
Atrinity - Атринити 21 3
Agfa Radiology Solutions - Agfa Healthcare 22 3
Инкордмед ГБУЗ - Incordmed 5 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Softline - Софтлайн 3743 3
Oracle Corporation 7074 3
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 3
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 3
Т-Платформы - T-Platforms 412 3
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 10
N3 Group - инвестиционно-управляющая компания 58 8
Tashir - Ташир Медика - Т Медика - ТМедика 55 7
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 5
Правительство Москвы - ДЗМ Москва - Центр диагностики и телемедицины ДЗМ - НПКЦ ДиТ ДЗМ - Научно-практический клинический центр диагностики и телемедицинских технологий 113 5
Минздрав РФ - НЦЭСМП ФГБУ МЗРФ - Научный центр экспертизы средств медицинского применения 12 4
ФМБА России - ЮОМЦ - Южный окружной медицинский центр 7 4
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Гознак ФГУП - Экспедиция заготовления государственных бумаг 267 4
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 4
Tashir Group - Ташир ГК 31 3
Телемед Экспресс - Академический МИАЦ - Академический медицинский информационно-аналитический центр 6 3
ФГБУ НМХЦ им. Н.И. Пирогова - Национальный медико-хирургический центр им. Н. И. Пирогова 35 3
ЕКПЦ ГБУЗ СО - Областной перинатальный центр Екатеринбурга - Екатеринбургский областной перинатальный центр 11 3
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - Medical On Group - Медикал Он Груп - сеть клиник 42 3
РЖД Медицина ЦКБ - ЧУЗ Центральная клиническая больница - Дорожная клиническая больница им. Н.А.Семашко 23 3
Ренессанс клиника - Цифровые технологии здоровья - budu 4 3
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 3
ГПБ - Газпромбанк 1273 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 3
Россети МРСК ПАО - Межрегиональная распределительная сетевая компания 328 3
Сбер - Центр индустрии здоровья Сбербанка - СберЗдоровье - DocDoc - ДокДок 159 3
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 3
АльфаСтрахование СГ 394 3
ВТБ Страхование - ВТБ МС - ВТБ Медицинское страхование - Росно-МС 15 2
Альфа-Центр Здоровья - Медицина АльфаСтрахования - АльфаСтрахование Медицина 20 2
Гемотест - всероссийская лабораторная сеть 37 2
МРТ Эксперт 4 2
Открытая клиника - сеть медицинских центров 9 2
Dr. Reddy’s Laboratories - Реддис Лабораторис - Др. Редди’с Лабораторис 12 2
ФМБА России - Гос.НИИ ОЧБ ГУП 2 2
Whoosh - ВУШ Холдинг - ВУШ ПДМ 119 2
Рапид Био 102 2
Karl Storz - Карл Шторц 4 2
ФМБА России - Сибирский клинический центр 2 2
Газпром ПАО 1493 2
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 2
Фармстандарт АО 48 2
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 493 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 50
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 36
ФМБА России - Центр Крови ФГБУЗ 100 34
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 28
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 25
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 17
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 14
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 14
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 13
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 13
МИАЦ - Медицинские информационно-аналитические центры 192 12
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 12
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 12
Федеральное казначейство России 1949 12
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 11
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 11
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 11
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 11
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 11
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 10
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 10
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 441 10
ФФОМС РФ - Федеральный фонд обязательного медицинского страхования‎ 367 10
МВД РФ - ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации - Главное управление по вопросам миграции - Управления Федеральной миграционной службы 599 10
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 9
Россельхознадзор РФ - Федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору 143 9
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 9
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 9
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 8
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 8
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 386 8
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 8
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 8
Минспорта РФ - Министерство спорта, туризма и молодёжной политики Российской Федерации - Росспорт - Федеральное агентство по физической культуре и спорту - Государственный комитет по физической культуре и спорту - Госкоммолодёжь России 128 7
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 7
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 7
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 7
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 7
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 7
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 171 7
Ассоциация менеджеров 107 3
АММО - Ассоциация менеджеров медицинских организаций 4 3
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
СоюзМаш России - Союз машиностроителей России 57 1
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 1
Со-единение - Благотворительный фонд поддержки слепоглухих 10 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
Национальная база медицинских знаний - НБМЗ 19 1
Ассоциация участников отрасли ЦОД - Ассоциация участников отрасли центров обработки данных 40 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53875 90
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 53
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 42
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Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 22
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 22
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GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 19
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Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 11
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Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 11
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 10
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 10
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 5214 9
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 5280 9
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 9
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 38
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 36
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 14
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 14
N3 Group - Netrika - Нетрика Медицина - N3.Здравоохранение 57 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 11
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 454 9
ФМБА России - ЕИБД - Единая информационная база донорства крови - Единое информационное пространство службы крови 11 8
Новые облачные технологии - МойОфис 958 7
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 6
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы 140 6
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 5
ФЭР - Федеральная электронная регистратура 46 5
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Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.МИС - медицинская информационная система 38 4
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N3 Group - Netrika - N3.Аналитика 24 3
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ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 3
GS Nanotech - SiP Amber 5 3
Ростелеком - РТЛабс - РТ МИС - ЕЦП.ЛИС - лабораторная информационная система 11 3
FreePik 1841 3
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Microsoft Windows 16882 3
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Фишер Андрей 75 19
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Бессольцев Михаил 11 9
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Бойко Елена 152 7
Дегтерева Мария 28 6
Зеленовская Анна 7 6
Путин Владимир 3454 6
Зингерман Борис 39 6
Дюбанов Анатолий 95 6
Захаров Павел 60 6
Эйхлер Ольга 5 5
Мишустин Михаил 787 5
Лысенко Эдуард 317 5
Симаков Олег 113 5
Васильев Сергей 69 5
Бахаев Алексей 13 4
Башков Игорь 19 4
Казарин Станислав 175 4
Сафронов Роман 36 4
Кошечкин Константин 11 4
Ковалев Евгений 10 4
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Бутенко Юрий 65 4
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