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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ФМБА России
Федеральное медико-биологическое агентство
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 71, упоминаний - 123
ФМБА России упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 5
|Тихонов Андрей 33 3
|Малахов Михаил 10 3
|Сафронов Роман 33 3
|Елистратов Николай 90 3
|Безруков Андрей 26 3
|Фишер Андрей 54 2
|Козырев Алексей 270 2
|Киляков Александр 5 2
|Левашов Александр 88 2
|Контрабаев Артур 66 1
|Клементьев Андрей 18 1
|Дегтерева Мария 25 1
|Бетсис Павел 84 1
|Крысина Ольга 109 1
|Гаттаров Руслан 117 1
|Гуральников Сергей 161 1
|Данилин Александр 12 1
|Притула Павел 31 1
|Шупенин Юрий 3 1
|Орлов Геннадий 16 1
|Меркулов Борис 7 1
|Стадченко Наталья 1 1
|Сухотина Ксения 6 1
|Теличева Наталья 125 1
|Медведев Дмитрий 1434 1
|Осадчий Алексей 1 1
|Прозоровский Василий 40 1
|Островский Владимир 22 1
|Гузеватых Александр 1 1
|Могильников Алексей 1 1
|Ильин Александр 10 1
|Горбань Александр 2 1
|Храмов Александр 3 1
|Похлебаев Александр 7 1
|Картавый Алексей 1 1
|Фоменко Алексей 2 1
|Нечепоренко Юрий 25 1
|Романов Алексей 32 1
|Cычев Алексей 8 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 355 1
|РИА Новости 654 1
|23ABC News 55 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 764214, в очереди разбора - 667901.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru