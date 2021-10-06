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Лысенко Эдуард


06.10.2021 Российские студенты выиграли чемпионат мира по программированию 1
29.09.2021 Москва впервые примет финал Международного студенческого чемпионата по программированию ICPC 1
28.09.2021 Власти Москвы строят систему распознавания лиц на Linux Ubuntu и СУБД Tarantool 1
15.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
10.09.2021 Москва создаст первый в России индустриальный 5G-полигон на базе Боткинской больницы 1
07.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
02.09.2021 Мобильное приложение помогло усилить контроль за вывозом строительных отходов в Москве 1
01.09.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
27.08.2021 Стартовал прием заявок на участие в конкурсе «Лидеры цифровой трансформации» 1
18.08.2021 Мобильное приложение инвестиционного портала Москвы скачали более 4,5 тысячи раз 1
17.08.2021 Конференция «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 21 сентября 1
17.08.2021 «Моя Москва» «очеловечила» голосового помощника в приложении 1
11.08.2021 CNews приглашает на конференцию «ИКТ в госсекторе 2021» в сентябре 1
26.07.2021 У приложения «Моя Москва» появилось почти полмиллиона новых пользователей 1
05.07.2021 CityTech-решения стали неотъемлемой частью жизни москвичей 1
02.06.2021 Для бизнес-сообщества Москвы создали новую информационную систему 1
14.05.2021 Заработал онлайн-навигатор по мерам поддержки для предпринимателей 1
29.04.2021 Летний сезон хакатонов открыт: начался прием заявок на Moscow City Hack 1
22.04.2021 Москва представила международному сообществу каталог городских решений Smart City 1
07.04.2021 В Москве в 1,5 раза выросла востребованность программистов 1
25.03.2021 Столичная «Карта инновационных решений» стала доступнее для российских разработчиков 1
24.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
17.03.2021 Более 20 тысяч организаций присоединились к Московскому инновационному кластеру 1
10.03.2021 Московские компании могут рассчитать сумму господдержки с помощью онлайн-калькулятора 1
03.03.2021 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе 2021» состоится 8 апреля 1
11.01.2021 На портале МИК зарегистрировано 19,5 тыс. организаций из Москвы и еще 78 регионов 1
29.12.2020 Портал Московского инновационного кластера усовершенствован для пользователей 1
14.12.2020 У московского инвестиционного портала появилось мобильное приложение 1
09.12.2020 В Сети обнаружились личные данные и истории болезней 300 тысяч москвичей, переболевших коронавирусом 1
09.12.2020 В Москве запустили сервис для привлечения инвестиций в технологические стартапы 1
02.12.2020 Топ-65 региональных ИТ-чиновников России по доходам 3
06.11.2020 На портале поставщиков появился «умный» интерфейс 1
05.11.2020 В Москве запущен проект о мировом опыте развития искусственного интеллекта 1
23.09.2020 «Ростех» и Правительство Москвы будут совместно развивать 5G 1
17.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
10.09.2020 Ростех проведет серию региональных роадшоу по нацпроектам 1
07.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
01.09.2020 Конференция CNews «ИКТ в госсекторе: темпы цифровизации растут» состоится 24 сентября 1
27.08.2020 Чиновники ДИТ Москвы зарабатывают за год до 19 млн руб., их жены — от 16 копеек до 34 миллионов 1

Публикаций - 209, упоминаний - 276

Лысенко Эдуард упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 26
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 24
АйТи 748 23
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 16
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 15
Ланит ГК 1154 12
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4659 11
3726 9
Instabank - Инстабанк 12 9
IBM 3524 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 57 8
Voice Communication - Войс Коммьюникэйшн 10 8
Сбербанк Технологии - СберТех 203 8
ЦПИКС НП - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 12 8
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 7
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 7
НИТ - Национальные информационные технологии 31 7
Yandex - Яндекс 4098 6
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 6
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 6
VK - Mail.ru Group 2482 6
Rimini Street 38 5
Schneider Electric Secure Power 44 5
ОТР 133 4
Samsung Electronics 5627 4
Directum - Директум 643 4
Brocade Communications Systems 141 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 4
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
Программный продукт ГК 92 3
Rambler Group - Рамблер ГК 483 3
SAP CIS - САП СНГ 753 3
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 3
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 1906 3
Huawei 2723 3
Ростех - Ростехнологии 2230 2
Qualcomm Technologies 1000 2
IBM Европа 7 2
Schneider Electric 408 2
Diasoft - Диасофт 353 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 14
X5 Group - Пятерочка 559 13
X5 Group 599 13
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 13
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 13
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 12
ВТБ Банк Москвы 371 11
Лайф ФГ - Финансовая группа 98 10
ТКБ Банк - ТрансКапиталБанк 64 9
Пробизнесбанк АКБ 109 9
Газпромбанк - ГПБ 692 9
МДМ Банк 150 9
Новард Управляющая компания - Novard 67 9
Уралсиб Банк 389 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания 101 8
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 16 8
Mary Kay - Мэри Кэй 82 8
Мелстон ГК 11 7
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 7
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 7
Альфа-Банк Казахстан 16 7
FESCO - Транспортная группа - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство 49 7
Башнефть ПАО АНК 90 7
Альфа-Банк 1122 5
Тинькофф банк - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк 642 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 4
Почта России ПАО 1570 4
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 4
ВЭБ Инновации - VEB Ventures - венчурный фонд 60 4
585 Gold - Сеть ювелирных магазинов 13 3
Геобанк КБ 30 3
ВТБ24 - Лёгкий Банк 10 3
ПСБ - Промсвязьбанк 613 3
Открытие ФК 538 3
Yves Rocher - Ив Роше 29 2
Банк Зенит 131 2
Черкизово ГК 73 2
Аэрофлот 492 2
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 90
Правительство Москвы 649 29
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 28
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 22
Федеральное казначейство России 766 21
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 21
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 21
Счётная палата РФ 459 21
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 20
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 20
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа-Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 39 19
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 417 18
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 16
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 1717 16
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 16
ФТС РФ - Главное управление информационных технологий 44 14
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 13
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 13
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества 324 12
Росаккредитация - Федеральная служба по аккредитации 93 12
МИД РФ - Министерство иностранных дел 203 12
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 617 11
Правительство Москвы - Департамент экономической политики и развития города Москвы 14 11
Гохран России - Государственное учреждение по формированию Государственного фонда драгоценных металлов и драгоценных камней Российской Федерации 16 11
ФГБУ ФБ МСЭ Минтруда России - Федеральное бюро медико-социальной экспертизы 27 11
Правительство Тюменской области - Департамент информатизации 35 11
Правительство Москвы - Комитет государственных услуг города Москвы 21 11
Минобрнауки РФ - Департамент информационных технологий в сфере науки и высшего образования России 12 11
МИК - Московский инновационный кластер 51 11
Правительство РФ 2198 11
ФЦИ При ЦИК России - Федеральный центр информатизации 26 9
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 9
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 694 9
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 9
Росрезерв - Федеральное агентство по государственным резервам 28 8
ПФР МИЦ - Межрегиональный информационный центр Пенсионного фонда РФ 31 8
Минтруд РФ - Министерство труда и социальной защиты 183 8
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 7
Минвостокразвития РФ - Министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики 20 6
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 6
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 16
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 628 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 7 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 29
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 19
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 14
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 14
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 13
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 13
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 13
ИТС - Интеллектуальные транспортные системы - ITS - Intelligent Transportation System - ЕЦТЛС - Единая цифровая транспортно-логистическая среда 79 11
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 107 11
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2256 9
Биллинг - Billing - Комплекс процессов определения стоимости телекоммуникационных услуг 29 8
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 136 8
Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 51 7
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ОИТ - Оборудование, изделия и технологии 19 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 4
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 4
NB-IoT - Narrow Band IoT - Стандарт связи для умных устройств 154 3
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 3
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Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 3
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ID-карты - Удостоверения личности - Цифровые удостоверения - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Цифровой паспорт 33 2
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 2
MedTech - МедТех - Цифровизация здравоохранения - Цифровые медицинский инструменты - Медицинские информационные продукты - e-Health - eHealth - Электронное здоровье - Медицинская информатика - Digital Health - Цифровая медицина 153 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 2
LTE-M - LTE-MTC - Machine Type Communication - Технология систем связи широкополосного радиодоступа 4го поколения 21 2
5G NR - 5G New Radio 58 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
Crowdsourcing - Краудсорсинг 13 1
CAPTCHA - Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart - Капча 42 1
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 131 1
Мобильная связь - 5G/4G/3G/2G - Поколения мобильной телефонии 241 1
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 1
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 1
Роутер - Маршрутизатор - Router - Модем 262 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 11
ДИТ Москвы - ICT.Moscow 40 10
Google Android 10750 8
Google Play - Google Store - Android Market 2515 6
Apple iOS 5741 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 151 4
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
ДИТ Москвы - Социальный мониторинг 5 2
Microsoft Windows Phone OS 1472 2
Esri ArcGIS 108 2
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 92 2
Apple - App Store 2198 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Tele2 5G-сеть - Tele2 5G Hub 6 1
Дептранс Москвы ЦОД 3 1
Microsoft Lync 272 1
АПК Минсельхоза России 2 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
Логика Бизнеса - ECM-Платформа 36 1
Google Shopping - Google Покупки 9 1
Google Firebase 3 1
Google Firebase Analytics 1 1
Правительство Москвы - Краудсорсинг-проекты - crowd.mos.ru 5 1
ДИТ Москвы - Моя Москва 21 1
Planeta.ru - краудфандинговая платформа 4 1
Volkswagen Polo 4 1
ЦЭКИ ИС УПК - Информационная система управления проектами и контрактами 2 1
ДИТ Умный город 2030 - цифровая стратегия Москвы 3 1
OpenStreetMap 39 1
Brocade Vyatta Controller - Brocade Vyatta vRouter 6 1
Brocade ADX 1 1
Сбербанк ПРО100 - платежная система 85 1
Google YouTube - Видеохостинг 1702 1
Microsoft Windows 10 6602 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1217 1
Apple Mac 1453 1
VK - Mail.ru Одноклассники 848 1
Четвернин Алексей 651 40
Ципорин Павел 51 21
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Кудрин Алексей 63 18
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