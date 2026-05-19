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Индексная книга (каталог) CNews*
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Лысенко Эдуард

СОБЫТИЯ


19.05.2026 МФТИ и ДИТ Москвы впервые обучили тренеров по спортивному программированию 1
16.04.2026 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ назвали имена победителей премии Data Fusion Awards 2026 1
16.04.2026 CNews установил новый рекорд посещаемости — месячная аудитория выросла до 6,4 млн человек 1
06.04.2026 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 8 и 9 апреля 1
20.01.2026 Прием заявок на премию Data Fusion Awards в сфере ИИ продлен 1
05.12.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ открыли прием заявок на премию Data Fusion Awards 1
18.08.2025 CNews — 25 лет лидерства 1
22.04.2025 CNews, ВТБ и Институт ИИ МГУ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2025 1
14.04.2025 Победителей премии Data Fusion Awards объявят 17 апреля 1
19.12.2024 CNews и ВТБ объявляют старт приема заявок на конкурс Data Fusion Awards 1
13.12.2024 В Москве появилась первая пилотная зона 5G на российском «железе» 1
11.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.09.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
23.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
13.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
05.08.2024 Метавселенная ВДНХ стала доступна для всех жителей России 1
01.08.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
24.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
17.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
09.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
02.07.2024 Конференция CNews «Цифровизация госсектора 2024» состоится 17 сентября 1
22.05.2024 ДИТ Москвы представил метавселенную ВДНХ 1
24.04.2024 CNews и ВТБ объявили победителей премии Data Fusion Awards 2024 1
22.04.2024 CNews приглашает 19 июня 2024 г. на секцию «Цифровизация госсектора» CNews FORUM Кейсы 1
04.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
04.04.2024 Победителей премии Data Fusion Awards назовут 18 апреля 1
01.04.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
25.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
11.03.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
08.02.2024 Владимир Ефимов: Инвестиционный портал Москвы посетили более 22 млн раз 1
25.01.2024 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе 2024» состоится 9 апреля 1
18.01.2024 Прием заявок на премию CNews и ВТБ за проекты в области ИИ продлен до конца января 1
18.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
13.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
07.09.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
29.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
25.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
21.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
14.08.2023 Конференция CNews «Цифровизация в госсекторе: итоги 2023» состоится 19 сентября 1
30.05.2023 Московская библиотека решений с открытым кодом Mos.Hub стала доступна всем российским разработчикам 1

Публикаций - 317, упоминаний - 322

Лысенко Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10948 35
Microsoft Corporation 25775 28
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 25
АйТи 1519 24
9594 22
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 21
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 20
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 18
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 17
Polycom - Поликом Россия - Поликом Раша 417 17
МегаФон 10742 17
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 14
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 14
IBM - International Business Machines Corp 9699 14
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 14
ABB Group - Asea Brown Boveri 331 14
МГТС - Московская городская телефонная сеть 1618 13
Citrix Systems 868 13
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 12
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 12
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 12
Росатом - РИР - Лига Цифровой Экономики - AT Consulting - ЭйТи Консалтинг - АТ Консалтинг - Группа ЭйТи - Эдвансед трансформейшн консалтинг 376 11
Росатом - КИС НПО - Kraftway - Крафтвэй корпорэйшн ПЛС 646 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 11
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 73 11
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 11
Ланит - Lansoft - Консист Бизнес Групп 180 10
ВымпелКом - Билайн - beeline cloud by datafort - билайн клауд - билайн облако - ранее DataFort - ДатаФорт 305 9
ЦИК РФ - Федеральный центр информатизации при Центральной избирательной комиссии Российской Федерации - ФЦИ При ЦИК России 135 9
ЕС-лизинг 22 9
НАС - Наше Агентство Сервиса - ЮНИТ-Оргтехника 60 9
Instabank - Инстабанк 24 9
Иннопрактика - Национальное Интеллектуальное Развитие - Негосударственный институт развития 47 9
Развитие Бизнеса / Ру 81 9
Webmoney - Вебмани.Ру 547 8
Центр2М - Center2М 67 8
Инфокомпас 14 8
ЦПИКС - Центр прикладных исследований компьютерных сетей 36 8
НИТ - Национальные информационные технологии 36 8
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 28
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 27
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 22
ПСБ - Промсвязьбанк 963 21
Альфа-Банк 1979 21
Mary Kay - Мэри Кэй 104 17
РЖД - Российские железные дороги 2096 16
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 16
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 15
Лайф ФГ - Финансовая группа 171 15
ВТБ - БМ-Банк Россия - Банк Москвы - ММБ Банк Москвы - Московский Муниципальный Банк 487 15
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 15
МДМ Банк - Московский Деловой Мир АКБ 285 13
Почта России ПАО 2370 13
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 13
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 13
Россети МОЭСК - Московская объединённая электросетевая компания - Россети МР - Россети Московский регион 148 12
Газпром нефть 725 11
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 11
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 11
УБРиР - Уральский банк реконструкции и развития 182 11
ГПБ - Газпромбанк 1273 11
АФК Система - Медси - российская сеть частных медицинских клиник 162 11
Новард УК - Novard 73 10
ВкусВилл - Избёнка 216 9
Лемана ПРО - Ле Монлид - Leroy Merlin - Леруа Мерлен Восток 252 9
ВТБ - Открытие ФК - Бинбанк 213 9
Пробизнесбанк АКБ 135 9
ТКБ - ТрансКапиталБанк 91 9
ВПБ - Военно-Промышленный Банк 28 9
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 9
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс - ВВЦ 444 9
Лента - Утконос 180 8
Спортмастер - Sportmaster 201 8
Страховой Дом ВСК - Группа ВСК - Всероссийская страховая компания - ранее Военно-страховая компания 250 8
Юлмарт - Ulmart Holdings 192 8
Hoff - Мебель Хофф - Домашний интерьер - гипермаркет мебели и товаров для дома 149 8
Bayer AG - Байер 85 8
Драйв Клик Банк - Сетелем Банк - Cetelem - CrEdiT 'a l'ELEctro-Menager - Кредит на приобретение электробытовой техники 41 8
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 202
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 146
Федеральное казначейство России 1949 119
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 93
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 87
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 82
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 978 75
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1303 72
Правительство Ханты-Мансийского автономного округа Югры - Департамент информационных технологий и цифрового развития ХМАО-Югры - Депинформтехнологий Югры 120 61
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 57
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 56
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 55
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 54
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1698 47
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 46
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 196 38
Правительство Тюменской области - Тюменская областная дума - Органы государственной власти Тюменской области 142 35
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 977 35
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 34
Правительство Калужской области - Губернатор Калужской области - органы государственной власти 98 31
Правительство Москвы - Мэр города Москвы 737 30
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 364 26
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 25
МФЦ - Многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг - МФЦ Мои документы региональные и городские 1596 25
ФССП РФ - Федеральная служба судебных приставов Российской Федерации 787 23
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы - Центр управления безопасностью информации, ЦУБИ 63 23
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 22
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 617 21
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 20
Администрация республики Северная Осетия Алания - РСО-Алания - органы государственной власти 106 20
Минэнерго РФ - Министерство энергетики 368 19
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 269 19
Минэнерго РФ - Департамент информационного обеспечения и цифровой трансформации ТЭК 19 19
Правительство Москвы - ЦНД ГКУ - Центр налоговых доходов ГКУ 50 19
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 18
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 18
Минприроды РФ - Рослесхоз - Федеральное агентство лесного хозяйства 155 17
Администрация Псковской области - Губернатор Псковской области - органы государственной власти 63 17
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 17
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 17
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 18
АБД - Ассоциация участников рынка больших данных 141 6
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
ГосИнформСистемы 160 4
FBACS - ФБА ЕАС - Финансово-Бизнес Ассоциация ЕвроАзиатского Сотрудничества - Финансово-банковская ассоциация ЕвроАзиатского сотрудничества 16 3
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 2
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 2
ЛДПР 116 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 20 1
PMI - Project Management Institute - Институт управления проектами - Институт проектного менеджмента 53 1
BISA - Business Information Security Association - Ассоциация по вопросам защиты информации 18 1
BIAN - Banking Industry Architecture Network 9 1
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
IPMA - СОВНЕТ - Национальная ассоциация управления проектами 18 1
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 1
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 203
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 160
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2769 111
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 107
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 105
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 82
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 68
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 67
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 67
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22559 58
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 55
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 45
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7871 44
PrivacyTech - Цифровой профиль гражданина - Цифровой образ - Цифровой след - Цифровая личность - Цифровой портрет - Цифровые отпечатки - Digital fingerprints - Digital footprint 758 42
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 39
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2881 35
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 34
МЭДО - межведомственный электронный документооборот 318 33
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 32
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство - Электронное государство 1903 28
Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 27
Marketplace - Маркетплейс - Платформа электронной коммерции, онлайн-магазин электронной торговли 3257 26
PM - Project Management - PMP - Project Management Professional - PPM - Project & Portfolio Management - Профессионал в управлении проектами - Системы управления проектами - Проектное управление - Проектный офис - Project Tracker 3583 25
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1165 25
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 25
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 24
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 24
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 24
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 23
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 23
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 23
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 754 22
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4873 22
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26797 22
MedTech - Medical (HealthTech, e-Health, Digital Health) technology - МедТех - Цифровое (электронное) здоровье - Цифровизация здравоохранения (медицины) - Цифровые медицинские инструменты - Медицинские информационные продукты - Медицинская информатика 1842 20
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 20
Единое окно - Одно окно - технология предоставления услуг для граждан и бизнеса 3127 19
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 19
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 18
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4329 18
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 84
Правительство Москвы - Портал государственных и муниципальных услуг города Москвы - Московский портал государственных услуг - Портал Мэра и Правительства Москвы - pgu.mos.ru 809 43
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 35
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 17
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 17
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 14
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 13
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 11
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 10
Правительство Москвы - Моя Москва - мобильное приложение 86 9
Apple - App Store 3109 9
Google Android 15244 8
СБК - Communigate Pro - Коммуникационная платформа 317 8
Правительство Москвы - Наш город 110 7
ГосЗатраты - Общественный мониторинг госзакупок в Рф 44 7
Apple iOS 8583 7
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 265 6
Pure Storage AIRI - AI-Ready Infrastructure - Комплексная инфраструктура искусственного интеллекта 111 6
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 6
Правительство Москвы - Социальная карта москвича 103 6
Сбер - Cloud.ru - SberCloud ML Space - SberCloud Model Training - сервис для разработки моделей машинного и глубокого обучения 76 6
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Инвестиционный портал Москвы 25 6
ФСБ РФ - ГосСОПКА - Государственная система обнаружения, предупреждения и ликвидации последствий компьютерных атак 310 6
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 430 6
Правительство Москвы - МЭШ - Московская электронная школа 74 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 5
Правительство Москвы - Активный гражданин 135 5
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 279 5
Diasoft Flextera Framework - Diasoft Framework 21 4
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 120 4
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 4
Минсельхоз РФ - АПК России - Единая система информационного обеспечения АПК - Бюджетное планирование предприятий АПК - ЕИР МСХ - Единый информационный ресурс Минсельхоза России - ЦИАС СГИО СХ - Центральная информационно-аналитическая система 11 4
Apple iPad 4012 4
Linux OS 11533 4
Huawei AppGallery 353 4
СФР - ПФР СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 548 4
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Microsoft Windows 2000 8678 3
Softline - Sl Soft - Preferentum - Преферентум - Платформа анализа неструктурированной информации 73 3
Открытая Республика Госкомитета Республики Башкортостан по информатизации 19 3
Шадаев Максут 1210 85
Разумовский Дмитрий 125 84
Ципорин Павел 103 72
Албычев Александр 168 66
Хайруллин Айрат 108 64
Терещенко Денис 95 59
Петрушин Андрей 110 57
Мартынова Елена 90 55
Власов Сергей 101 54
Шпак Василий 279 52
Гуральников Сергей 164 46
Паршин Максим 323 44
Херсонцев Алексей 93 43
Меджитов Тимур 85 39
Матвеева Татьяна 110 35
Кудрин Алексей 125 34
Малков Павел 51 34
Козырев Алексей 328 34
Дюбанов Анатолий 95 33
Громов Иван 102 33
Кесельбренер Леонид 52 33
Чернышенко Дмитрий 581 33
Слышкин Василий 129 32
Сорокин Даниил 33 31
Ермолаев Артем 379 30
Авербах Владимир 127 30
Кирюшин Сергей 91 29
Евраев Михаил 266 29
Казарин Станислав 175 29
Федулов Владислав 86 27
Пугачев Павел 63 26
Гаттаров Руслан 144 25
Петров Михаил 139 25
Рымар Максим 50 24
Никуличев Андрей 43 24
Черников Алексей 53 24
Фомичев Олег 139 23
Стрельцов Андрей 62 23
Скиба Владимир 42 23
Опенышева Светлана 64 22
Россия - РФ - Российская федерация 166168 253
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 242
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 106
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3450 91
Россия - ЦФО - Калужская область 1075 90
Россия - ЦФО - Ярославская область 975 86
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 70
Россия - УФО - ХМАО-Югра - Ханты-Мансийский автономный округ Югра 1404 67
Россия - ПФО - Удмуртия - Удмуртская Республика 927 52
Россия - УФО - Тюменская область 1365 40
Россия - УФО - Пермский край - Пермская область - Прикамье 1795 39
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 790 35
Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 32
Россия - СКФО - РСО-Алания - Северная Осетия-Алания Республика 563 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 31
Россия - УФО - Челябинская область 1512 28
Россия - ПФО - Пензенская область 637 26
Россия - СЗФО - Вологодская область 794 25
Россия - ПФО - Самарская область 1577 25
Россия - ЦФО - Тульская область 1219 24
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 20
Россия - ПФО - Ульяновская область 676 19
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Россия - ЮФО - Волгоградская область 908 15
Европа Восточная 3138 14
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1439 13
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США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 10
Казахстан - Республика 6048 10
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Россия - СЗФО - Республика Коми 835 9
Россия - ПФО - Оренбургская область - Оренбуржье 697 8
Россия - СФО - Иркутская область - Приангарье 1353 8
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 8
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярская агломерация 1682 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 224
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 108
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 85
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Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 55
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Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 4
ПМХ - Пронто-Медиа Холдинг - Pronto-Media 40 4
Госрасходы - портал 70 3
CNews - ZOOM.CNews 1866 2
Ведомости 1466 1
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 1
ВГТРК - Россия 24 - телеканал 118 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 70 1
Газпром ГПМ - Эхо Москвы - радиостанция 177 1
Vc.ru - Виси.ру 42 1
Юность - радиостанция 52 1
Автокод (портал) 40 1
BBC Russian - Русская служба Би-би-си - Русская служба Британской вещательной корпорации 213 1
CMS Magazine 20 1
Сердитый Гражданин 10 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 126
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 8
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 6
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Wainhouse Research 40 1
Минстрой РФ - IQ городов - Умный город - Индекс цифровизации городского хозяйства 6 1
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 15
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МФТИ - ФПМИ - Физтех-школа прикладной математики и информатики - 62 10
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 10
Fraunhofer Institute - Институт Фраунгофера 75 8
РАН - Российская академия наук 2122 6
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МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 169 6
AIRI - Artificial Intelligence Research Institute - Институт Искусственного Интеллекта 123 6
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Правительство Москвы - Библиотеки Москвы - Московские библиотеки - Единый читательский билет (ЕЧБ) 38 5
Минздрав РФ - ЦНИИОИЗ ФГБУ - Центральный научно-исследовательский институт организации и информатизации здравоохранения Министерства здравоохранения Российской Федерации 54 5
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ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 3
Минздрав РФ - Первый МГМУ - Первый Московский государственный медицинский университет имени И. М. Сеченова - Сеченовка 281 3
РАНХиГС - ИЭМИТ - Институт экономики, математики и информационных технологий - Школа ИТ-менеджмента АНХ при правительстве РФ 36 3
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 3
БГУ - Белорусский государственный университет 37 2
ГУУ - Государственный университет управления - Московский институт управления, МИУ - Государственная академия управления имени Серго Орджоникидзе, ГАУ 84 2
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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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