Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Лысенко Эдуард
СОБЫТИЯ
Публикаций - 317, упоминаний - 322
Лысенко Эдуард и организации, системы, технологии, персоны:
|Шадаев Максут 1210 85
|Разумовский Дмитрий 125 84
|Ципорин Павел 103 72
|Албычев Александр 168 66
|Хайруллин Айрат 108 64
|Терещенко Денис 95 59
|Петрушин Андрей 110 57
|Мартынова Елена 90 55
|Власов Сергей 101 54
|Шпак Василий 279 52
|Гуральников Сергей 164 46
|Паршин Максим 323 44
|Херсонцев Алексей 93 43
|Меджитов Тимур 85 39
|Матвеева Татьяна 110 35
|Кудрин Алексей 125 34
|Малков Павел 51 34
|Козырев Алексей 328 34
|Дюбанов Анатолий 95 33
|Громов Иван 102 33
|Кесельбренер Леонид 52 33
|Чернышенко Дмитрий 581 33
|Слышкин Василий 129 32
|Сорокин Даниил 33 31
|Ермолаев Артем 379 30
|Авербах Владимир 127 30
|Кирюшин Сергей 91 29
|Евраев Михаил 266 29
|Казарин Станислав 175 29
|Федулов Владислав 86 27
|Пугачев Павел 63 26
|Гаттаров Руслан 144 25
|Петров Михаил 139 25
|Рымар Максим 50 24
|Никуличев Андрей 43 24
|Черников Алексей 53 24
|Фомичев Олег 139 23
|Стрельцов Андрей 62 23
|Скиба Владимир 42 23
|Опенышева Светлана 64 22
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.