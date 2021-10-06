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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Лысенко Эдуард
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 209, упоминаний - 276
Лысенко Эдуард упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Четвернин Алексей 651 40
|Ципорин Павел 51 21
|Семенов Алексей 67 20
|Паршин Максим 141 20
|Малков Павел 38 19
|Скляр Алексей 49 18
|Козырев Алексей 270 18
|Кудрин Алексей 63 18
|Рымар Максим 36 18
|Албычев Александр 74 17
|Терещенко Денис 38 17
|Хайруллин Айрат 39 16
|Песчанских Георгий 37 14
|Прохорова Алла 45 13
|Дьяченко Валерий 66 13
|Абакумов Евгений 103 13
|Рудзевич Мария 34 13
|Сотин Денис 102 13
|Фурсин Алексей 100 13
|Петрушин Андрей 64 13
|Акимов Максим 167 13
|Елистратов Николай 90 12
|Козлов Александр 54 12
|Шипов Савва 70 12
|Власов Сергей 76 11
|Швиндт Антоний 13 11
|Катамадзе Анна 72 11
|Панов Евгений 16 11
|Кирюшин Сергей 52 11
|Симаков Олег 106 11
|Осипов Владимир 17 11
|Шинкарук Елена 13 11
|Наволоцкий Евгений 11 11
|Малахов Александр 16 11
|Кулешов Василий 11 11
|Разумовский Дмитрий 70 11
|Казарин Станислав 100 11
|Меджитов Тимур 56 11
|Геллер Анатолий 12 11
|Егоров Максим 23 11
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
|D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
|Эхо Москвы - радиостанция 47 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754816, в очереди разбора - 658506.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754816, в очереди разбора - 658506.
Создано именных указателей - 46346.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru