Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Евраев Михаил
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 222, упоминаний - 480
Евраев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
|Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
|Козырев Алексей 270 55
|Елистратов Николай 90 39
|Четвернин Алексей 651 26
|Нестеров Алексей 79 25
|Никифоров Николай 1126 18
|Марич Игорь 18 17
|Скляр Алексей 49 17
|Абызов Михаил 64 14
|Холодняков Юрий 15 14
|Прокошев Андрей 30 14
|Нечепоренко Юрий 25 14
|Клементьев Андрей 18 14
|Соколов Алексей 121 13
|Херсонцев Алексей 48 12
|Медведев Дмитрий 1433 10
|Спиридонов Александр 35 9
|Волин Алексей 113 9
|Калугин Сергей 162 8
|Носков Константин 201 8
|Онищенко Владислав 41 7
|Емельченков Сергей 83 7
|Рыбчинский Михаил 14 7
|Бойко Елена 151 7
|Мехришвили Александр 11 7
|Китляр Владимир 19 7
|Мельников Руслан 13 7
|Кисляков Евгений 83 7
|Пашнин Роман 10 7
|Шипов Савва 70 7
|Шадаев Максут 384 7
|Чаркин Евгений 182 6
|Гимранов Ринат 56 6
|Иванов Алексей 76 6
|Сахаров Александр 30 6
|Фомичев Олег 107 6
|Акимов Максим 167 6
|Аксаков Анатолий 98 6
|Иванов Александр 71 6
|Пегасов Сергей 52 6
|Пак Олег 90 6
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 754482, в очереди разбора - 658183.
Создано именных указателей - 46338.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 754482, в очереди разбора - 658183.
Создано именных указателей - 46338.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru