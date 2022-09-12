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Евраев Михаил
СОБЫТИЯ
|12.09.2022
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Бывший замминистра связи набрал 80% голосов на выборах губернатора
-замминистра становится губернатор Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев набрал 82,31% голосов на выборах губернатора региона, сообщает Центральная изби
|13.10.2021
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Экс-замминистра связи назначен временным губернатором
Экс-министр в губернаторы Бывший замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. Соот
|15.02.2021
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Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС
ным агентства, будет курировать назначенный в январе 2021 г. замруководителя ведомства Петр Иванов. Михаил Евраев покинул ФАС ФАС объявила о назначении Евраева на должность замруководителя в ко
|30.11.2018
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Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС
рового правительства; Дмитрий Алхазов, отвечавший за телекоммуникационную отрасль; Рашид Исмаилов и Михаил Евраев. Бывший замглавы Минкомсвязи и новый заместитель руководителя ФАС Михаил Евр
|28.06.2018
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Из Минкомсвязи уходят заместители министра
вую отрасль, но в начале 2018 г. его перевели на другое направление – Реестр отечественного ПО. Сам Михаил Евраев в разговоре отказался от комментариев о своем возможном уходе из министерства.
|17.05.2017
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Полуторамиллиардная ГИС ЖКХ окупится через пять лет
чно этот проект для “Почты” должен быть окупаемым, — говорит он. — Примерные сроки — 2022-2023 гг.».Михаил Евраев спрогнозировал сроки окупаемости ГИС ЖКХ на уровне 4-5 лет В «Почте России» на
|21.02.2017
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В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ
Мы придаем этой норме большое значение и понимаем, что без нее система работать не будет», — сказал Михаил Евраев в ходе своего выступления.Минкомсвязь России представила статистику внедрения Г
|16.10.2015
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Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео
и CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается», заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев оценил готовность правовой базы для полноценной работы государственной информац
|01.10.2015
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Минкомсвязи: Все аукционы должны проходить по единой процедуре в электронной форме. Видео
онной ГИСВыступая на конференции CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев сообщил, что подготовленный его ведомством законопроект, создающий правовую осн
|25.09.2015
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Михаил Евраев подвел итоги работ по внедрению «ГИС ЖКХ» и системы «Независимый регистратор»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев принял участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе», где рассказал о работе с
|15.07.2015
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Михаил Евраев: «Получить международную посылку из интернет-магазина станет значительно проще»
одную посылку из интернет-магазина станет значительно проще», — отметил замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев. Михаил Евраев отметил, что при резком росте объема международной почты
|21.05.2015
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В ГИС ЖКХ теперь бесплатно доступна правовая база РФ
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на заседании круглого стола фракции «Единая Россия» по вопросам монито
|25.03.2015
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Замминистра связи: ГИС ЖКХ готова на 80%
енции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях», заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев представил текущее положение дел в проекте создания государственной информацион
|25.12.2014
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Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта «О почтовой связи»
ь в январе следующего года. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев, открывая заседание, напомнил, что в ноябре 2014 г. на парламентских слушаниях
|11.12.2014
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Подписаны первые соглашения с пилотными субъектами РФ по ГИС ЖКХ
енный продукт, а потом начать его масштабирование по всей территории Российской Федерации, — сказал Михаил Евраев. — Нам важно обеспечить интеграцию действующих региональных систем в единый пор
|28.11.2014
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Замминистра связи Михаил Евраев представил на парламентских слушаниях доработанную концепцию развития почтовой связи
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на парламентских слушаниях Совета Федерации «О направлениях дальнейшег
|26.11.2014
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Объявлен старт работы системы «Независимый регистратор» на электронных аукционах по госзаказу
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев объявил о запуске системы «Независимый регистратор», позволяющей выявлять случа
|29.09.2014
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Замминистра связи Михаил Евраев представил ГИС ЖКХ. ВИДЕО
CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев представил текущее состояние пилотной версии государственной информационной сис
|24.09.2014
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Замглавы Минкомсвязи представил пилотную версию портала «ГИС ЖКХ»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев в ходе своего выступления на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» представил оп
|24.09.2014
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Михаил Евраев: В почтовой отрасли должна появиться цивилизованная конкуренция
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил в Общественной палате РФ на слушаниях, посвященных обсуждению законопр
|23.07.2014
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Подписан закон о «ГИС ЖКХ»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев на видеоконференции «Информационная система ЖКХ: дорожная карта реализации зако
|25.04.2014
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Михаил Евраев представил ряд антикоррупционных проектов Минкомсвязи
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на Третьем Евразийском антикоррупционном форуме «Современные стандарты
|20.03.2014
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Минкомсвязи готовится к запуску ГИС ЖКХ и системы «Независимый регистратор»
В ходе конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2014» заместитель министра связи Михаил Евраев рассказал об основных подходах по созданию Единой информационной системы ГИС ЖК
|19.03.2014
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«Независимый регистратор» для борьбы с мошенничеством на электронных торгах будет запущен в мае
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев принял участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2014». В своем выступлении
|13.03.2014
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Михаил Евраев: Развитие конкуренции в сфере связи зависит от совместной и конструктивной работы ФАС и Минкомсвязи
Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на расширенной годовой коллегии Федеральной антимонопольной службы (ФА
|16.12.2013
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Михаил Евраев: «Все региональные сайты будут интегрированы в единую создаваемую информационную систему ЖКХ»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил в Общественной палате РФ на первом всероссийском форуме «Открытое муни
|10.12.2013
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Михаил Евраев: Почтовые коллапсы остались в прошлом
В своем вступительном слове заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев сообщил, что Минкомсвязь России представила в Правительство РФ доработанную стр
|27.11.2013
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Михаил Евраев: «С 2016 г. ГИС ЖКХ должна заработать на полную мощность»
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на национальном конгрессе «Современные подходы к модернизации и управл
|13.11.2013
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Государственную ИТ-систему ЖКХ построит и оплатит «Почта России»
подведомственной «Почте России», заявил CNews курирующий это направление заместитель министра связи Михаил Евраев. В самом же министерстве будет создан проектный офис системы. Финансировать соз
|17.10.2013
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Минкомсвязь: При создании ГИС ЖКХ важно не потерять имеющиеся региональные системы
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев и директор департамента законодательных инициатив Василий Горбунов выступили на
|19.09.2013
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Михаил Евраев - Я сторонник централизованных информационных систем в экономике нашей страны
Вы курируете в министерстве развитие почтовой связи. Какие задачи стоят сейчас перед Почтой России? Михаил Евраев: Министерство ставит перед Почтой России и, в общем-то, перед самим собой задач
|19.08.2013
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Минсвязи: Единую ИТ-систему на Почте России нужно создать за полгода
Как заявил заместитель министра связи Михаил Евраев в интервью CNews, одним из наиболее срочных направлений модернизации Почты Росс
|19.08.2013
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Михаил Евраев: Я сторонник централизованных информационных систем в экономике нашей страны
Вы курируете в министерстве развитие почтовой связи. Какие задачи стоят сейчас перед Почтой России? Михаил Евраев: Министерство ставит перед Почтой России и, в общем-то, перед самим собой задач
|01.08.2013
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Замглавы Минкомсвязи: Прежняя команда заплатила «Ростелекому» за неработающую систему
. его возглавлял Игорь Щеголев) с «Ростелекомом». Об этом сегодня заявил заместитель министра связи Михаил Евраев. Разработку системы еще весной 2011 г. анонсировал Игорь Артемьев, глава Федера
|16.07.2013
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Михаил Евраев: в сфере ЖКХ должен быть единый полноценный информационный ресурс
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев и директор департамента реализации законодательных инициатив Минкомсвязи России
|25.06.2013
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Глава Минкомсвязи: оказание услуг в электронном виде — неотъемлемое условие развития почтовой отрасли
Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и его заместитель Михаил Евраев приняли участие в открытии 11-го Международного форума-выставки «Почтовая тройк
|26.04.2013
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Замминистра связи: в сфере ЖКХ необходим единый централизованный портал
Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев и заместитель директора департамента координации информатизации Минкомсвязи Рос
|26.12.2012
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В Минкомсвязи назначен новый замминистра
ь от имени министерства в подготовке законодательных инициатив совместно с другими органами власти. Михаил Евраев родился в 1971 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский университет экономи
|12.12.2007
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ФАС разберется с электронными госзакупками
альных нужд» (Ж94-ФЗ). Об этом сообщил руководитель департамента контроля за размещением заказа ФАС Михаил Евраев. Поправки должны более жестко ограничить указание государственными заказчиками
Евраев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|Козырев Алексей 328 112
|Ермолаев Артем 379 82
|Шадаев Максут 1210 77
|Фомичев Олег 139 68
|Чаркин Евгений 317 64
|Авербах Владимир 127 60
|Гуральников Сергей 164 57
|Бойко Елена 152 55
|Нестеров Алексей 175 51
|Казарин Станислав 175 46
|Гимранов Ринат 126 44
|Сотин Денис 216 44
|Елистратов Николай 90 43
|Онищенко Владислав 98 43
|Попов Андрей 116 42
|Сахаров Александр 93 42
|Аксаков Анатолий 163 42
|Иванов Алексей 163 42
|Белоусов Максим 109 41
|Волков Никита 80 40
|Шипов Савва 102 40
|Натрусов Артем 313 39
|Абакумов Евгений 227 37
|Клепиков Алексей 121 37
|Никифоров Николай 1138 34
|Звягина Наталья 64 30
|Громов Иван 102 30
|Лысенко Эдуард 317 29
|Лигачев Глеб 120 29
|Лопаткин Герман 104 27
|Никуличев Андрей 43 26
|Козак Николай 209 25
|Сыкулев Андрей 85 25
|Богачев Игорь 183 25
|Власов Сергей 101 24
|Богданов Кирилл 112 24
|Матвеева Татьяна 110 23
|Дюбанов Анатолий 95 22
|Демидов Сергей 129 22
|Прохорова Алла 66 22
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