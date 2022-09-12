Евраев Михаил

Бывший замминистра связи набрал 80% голосов на выборах губернатора -замминистра становится губернатор Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев набрал 82,31% голосов на выборах губернатора региона, сообщает Центральная изби

Экс-замминистра связи назначен временным губернатором Экс-министр в губернаторы Бывший замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. Соот

Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС ным агентства, будет курировать назначенный в январе 2021 г. замруководителя ведомства Петр Иванов. Михаил Евраев покинул ФАС ФАС объявила о назначении Евраева на должность замруководителя в ко

Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС рового правительства; Дмитрий Алхазов, отвечавший за телекоммуникационную отрасль; Рашид Исмаилов и Михаил Евраев. Бывший замглавы Минкомсвязи и новый заместитель руководителя ФАС Михаил Евр

Из Минкомсвязи уходят заместители министра вую отрасль, но в начале 2018 г. его перевели на другое направление – Реестр отечественного ПО. Сам Михаил Евраев в разговоре отказался от комментариев о своем возможном уходе из министерства.

Полуторамиллиардная ГИС ЖКХ окупится через пять лет чно этот проект для “Почты” должен быть окупаемым, — говорит он. — Примерные сроки — 2022-2023 гг.».Михаил Евраев спрогнозировал сроки окупаемости ГИС ЖКХ на уровне 4-5 лет В «Почте России» на

В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ Мы придаем этой норме большое значение и понимаем, что без нее система работать не будет», — сказал Михаил Евраев в ходе своего выступления.Минкомсвязь России представила статистику внедрения Г

Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео и CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается», заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев оценил готовность правовой базы для полноценной работы государственной информац

Минкомсвязи: Все аукционы должны проходить по единой процедуре в электронной форме. Видео онной ГИСВыступая на конференции CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев сообщил, что подготовленный его ведомством законопроект, создающий правовую осн

Михаил Евраев подвел итоги работ по внедрению «ГИС ЖКХ» и системы «Независимый регистратор» Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев принял участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе», где рассказал о работе с

Михаил Евраев: «Получить международную посылку из интернет-магазина станет значительно проще» одную посылку из интернет-магазина станет значительно проще», — отметил замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев. Михаил Евраев отметил, что при резком росте объема международной почты

В ГИС ЖКХ теперь бесплатно доступна правовая база РФ Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на заседании круглого стола фракции «Единая Россия» по вопросам монито

Замминистра связи: ГИС ЖКХ готова на 80% енции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях», заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев представил текущее положение дел в проекте создания государственной информацион

Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта «О почтовой связи» ь в январе следующего года. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев, открывая заседание, напомнил, что в ноябре 2014 г. на парламентских слушаниях

Подписаны первые соглашения с пилотными субъектами РФ по ГИС ЖКХ енный продукт, а потом начать его масштабирование по всей территории Российской Федерации, — сказал Михаил Евраев. — Нам важно обеспечить интеграцию действующих региональных систем в единый пор

Замминистра связи Михаил Евраев представил на парламентских слушаниях доработанную концепцию развития почтовой связи Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на парламентских слушаниях Совета Федерации «О направлениях дальнейшег

Объявлен старт работы системы «Независимый регистратор» на электронных аукционах по госзаказу Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев объявил о запуске системы «Независимый регистратор», позволяющей выявлять случа

Замминистра связи Михаил Евраев представил ГИС ЖКХ. ВИДЕО CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев представил текущее состояние пилотной версии государственной информационной сис

Замглавы Минкомсвязи представил пилотную версию портала «ГИС ЖКХ» Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев в ходе своего выступления на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» представил оп

Михаил Евраев: В почтовой отрасли должна появиться цивилизованная конкуренция Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил в Общественной палате РФ на слушаниях, посвященных обсуждению законопр

Подписан закон о «ГИС ЖКХ» Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев на видеоконференции «Информационная система ЖКХ: дорожная карта реализации зако

Михаил Евраев представил ряд антикоррупционных проектов Минкомсвязи Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на Третьем Евразийском антикоррупционном форуме «Современные стандарты

Минкомсвязи готовится к запуску ГИС ЖКХ и системы «Независимый регистратор» В ходе конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2014» заместитель министра связи Михаил Евраев рассказал об основных подходах по созданию Единой информационной системы ГИС ЖК

«Независимый регистратор» для борьбы с мошенничеством на электронных торгах будет запущен в мае Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев принял участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2014». В своем выступлении

Михаил Евраев: Развитие конкуренции в сфере связи зависит от совместной и конструктивной работы ФАС и Минкомсвязи Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на расширенной годовой коллегии Федеральной антимонопольной службы (ФА

Михаил Евраев: «Все региональные сайты будут интегрированы в единую создаваемую информационную систему ЖКХ» Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил в Общественной палате РФ на первом всероссийском форуме «Открытое муни

Михаил Евраев: Почтовые коллапсы остались в прошлом В своем вступительном слове заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев сообщил, что Минкомсвязь России представила в Правительство РФ доработанную стр

Михаил Евраев: «С 2016 г. ГИС ЖКХ должна заработать на полную мощность» Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на национальном конгрессе «Современные подходы к модернизации и управл

Государственную ИТ-систему ЖКХ построит и оплатит «Почта России» подведомственной «Почте России», заявил CNews курирующий это направление заместитель министра связи Михаил Евраев. В самом же министерстве будет создан проектный офис системы. Финансировать соз

Минкомсвязь: При создании ГИС ЖКХ важно не потерять имеющиеся региональные системы Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев и директор департамента законодательных инициатив Василий Горбунов выступили на

Михаил Евраев - Я сторонник централизованных информационных систем в экономике нашей страны Вы курируете в министерстве развитие почтовой связи. Какие задачи стоят сейчас перед Почтой России? Михаил Евраев: Министерство ставит перед Почтой России и, в общем-то, перед самим собой задач

Минсвязи: Единую ИТ-систему на Почте России нужно создать за полгода Как заявил заместитель министра связи Михаил Евраев в интервью CNews, одним из наиболее срочных направлений модернизации Почты Росс

Михаил Евраев: Я сторонник централизованных информационных систем в экономике нашей страны Вы курируете в министерстве развитие почтовой связи. Какие задачи стоят сейчас перед Почтой России? Михаил Евраев: Министерство ставит перед Почтой России и, в общем-то, перед самим собой задач

Замглавы Минкомсвязи: Прежняя команда заплатила «Ростелекому» за неработающую систему . его возглавлял Игорь Щеголев) с «Ростелекомом». Об этом сегодня заявил заместитель министра связи Михаил Евраев. Разработку системы еще весной 2011 г. анонсировал Игорь Артемьев, глава Федера

Михаил Евраев: в сфере ЖКХ должен быть единый полноценный информационный ресурс Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев и директор департамента реализации законодательных инициатив Минкомсвязи России

Глава Минкомсвязи: оказание услуг в электронном виде — неотъемлемое условие развития почтовой отрасли Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и его заместитель Михаил Евраев приняли участие в открытии 11-го Международного форума-выставки «Почтовая тройк

Замминистра связи: в сфере ЖКХ необходим единый централизованный портал Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев и заместитель директора департамента координации информатизации Минкомсвязи Рос

В Минкомсвязи назначен новый замминистра ь от имени министерства в подготовке законодательных инициатив совместно с другими органами власти. Михаил Евраев родился в 1971 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский университет экономи