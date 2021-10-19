Евраев Михаил

ГИС для отлова мошенников на госзакупках переведут на блокчейн и отдадут новому хозяину 3

Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1

Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 1

Из Минкомсвязи уходят заместители министра 5

Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 2

Минкомсвязи серьезно меняет правила работы Реестра российского ПО 7

В Минкомсвязи состоялось заседание Экспертного совета по российскому ПО 2

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Вступила в силу административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ 1

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