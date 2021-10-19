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Евраев Михаил


19.10.2021 Лидеры российских облачных технологий выступят на CNews FORUM 2021. Идет регистрация 1
13.10.2021 Меньше месяца остается до главного ИТ-события осени. Регистрируйтесь на CNews FORUM 2021 1
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором 11
01.10.2021 Три замминистра, замглавы Санкт-Петербурга, ИТ-директоры мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 1
23.09.2021 ИТ-лидеры банковского сектора выступят на CNews FORUM 2021 1
16.09.2021 ИТ-лидеры розничной торговли выступят на CNews FORUM 2021 1
13.09.2021 «Акулы» ИТ-отрасли на CNews FORUM 2021 будут говорить о цифровой трансформации 2
26.08.2021 Первые лица Минздрава, Санкт-Петербурга, ИТ-директоры РЖД, «Почты России», «Евраза», Coca-Cola и других мегакомпаний выступят на CNews FORUM 2021 2
03.08.2021 CNews FORUM 2021: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС 5
08.10.2020 Впервые в истории CNews FORUM пройдет в онлайн-формате. Число участников пополняется 1
07.08.2020 CNews FORUM 2020: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
15.07.2020 Двухгодичные спринты: почему существующая система госзакупок мешает развитию государственных ИТ 2
06.07.2020 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2020 года 1
29.06.2020 Из Минкомсвязи уволился куратор «суверенного интернета» и импортозамещения в ИТ 1
26.02.2020 Власти жестко отрегулируют ИТ-закупки Сбербанка, «Почты России», «Ростелекома» 2
26.11.2019 Правительство определило главных в России по искусственному интеллекту. Список имен 1
05.09.2019 Глава ДИТ Москвы, ИТ-директора РЖД, Росатома, «Мегафона», «Мечела» и других суперкомпаний выступят на CNews FORUM 2019 1
25.07.2019 CNews FORUM 2019: Определились первые докладчики, список ежедневно пополняется 1
03.07.2019 Открыта регистрация на главное ИТ-мероприятие 2019 года 1
30.04.2019 Яркие звезды российских ИТ. Георгий Генс 2
14.03.2019 ГИС для отлова мошенников на госзакупках переведут на блокчейн и отдадут новому хозяину 3
12.12.2018 В Минкомсвязи появился замминистра - экс-помощник Владислава Суркова 1
30.11.2018 Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС 8
07.08.2018 Борца с Telegram назначили отвечать за развитие телекома в России 1
20.07.2018 Новый глава Минкомсвязи назначил по-настоящему собственных замов 1
19.07.2018 Борец с Telegram может стать куратором телекома в обновленном Минкомсвязи 1
28.06.2018 Из Минкомсвязи уходят заместители министра 5
26.06.2018 Минкомсвязи потребовало увеличить свой бюджет и штат топ-чиновников наперекор Приходько 1
25.06.2018 Генпрокуратура добилась наказания чиновника Минкомсвязи из-за сбоев в работе Реестра отечественного ПО 1
20.06.2018 Два замминистра связи стали сельскохозяйственными магнатами 2
25.04.2018 Минкомсвязи серьезно меняет правила работы Реестра российского ПО 7
19.04.2018 ГИС ЖКХ: Грандиозный успех или колоссальный провал? Скриншоты 5
04.04.2018 В Минкомсвязи состоялось заседание Экспертного совета по российскому ПО 2
30.01.2018 ГИС ЖКХ не готова к запуску 2
10.01.2018 Вступила в силу административная ответственность за неразмещение информации в ГИС ЖКХ 1
20.10.2017 Руководители Минкомсвязи, РЖД, Сбербанка, «Аэрофлота» выступят на CNews FORUM 2
11.10.2017 До CNews Forum 2017 остался месяц. Успейте подать заявку 1
26.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1
19.09.2017 Докладчики и участники конференции ИКТ в госсекторе 1

Публикаций - 222, упоминаний - 480

Евраев Михаил упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 10997 29
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6851 22
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6441 17
АйТи 748 14
Ланит ГК 1154 14
BSS Engineering - БСС Инжиниринг 69 10
VK - Mail.ru Group 2482 10
ЦДК - Центральная дистрибьюторская компания 11 7
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 7
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5302 6
Восход ФГБУ НИИ 365 6
Schneider Electric 408 5
Google LLC 7124 5
IBM 3524 4
Rambler Group - Рамблер ГК 483 4
IBM Европа 7 3
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1503 3
Samsung Electronics 5627 3
Yandex - Яндекс 4098 3
SAP SE 3207 3
Unify Communications - Siemens Enterprise Communications 167 3
Brocade Communications Systems 141 3
Diasoft - Диасофт 353 3
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция 1034 3
Бинго-Софт - Акцент 10 3
3726 3
SberCloud - СберКлауд Облачные технологии 178 3
HandySolutions HandyBank - Хэндибанк 86 2
Центр2М - Center2М 47 2
DigitalOcean 16 2
Microsoft Russia - Майкрософт Россия 251 2
РЖД ОЦРВ - Отраслевой центр разработки и внедрения информационных систем 25 2
Ситилабс 25 2
ДИТ Москвы - ГКУ Инфогород - ГБУ Информационный город 10 2
Rimini Street 38 2
Крок 1219 2
Такском - Taxcom 119 2
Telegram Group 702 2
Ситилинк - Citilink 190 2
Первый ОФД - Оператор фискальных данных 90 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 33
Газпромбанк - ГПБ 692 16
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 13
Почта России ПАО 1570 11
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 1669 10
Nordic Agency AB - Нордик АБ 11 7
Медскан 12 7
ОМК - Объединенная металлургическая компания 94 7
ВТБ24 583 7
Открытие ФК 538 6
ПСБ - Промсвязьбанк 613 6
Росбанк ПАО - Societe Generale 325 6
Райффайзен - Райффайзенбанк - Raiffeisen Bank International 720 6
Альфа-Банк 1122 6
Сургутнефтегаз - СНГ 123 6
Аэрофлот 492 6
Уралсиб Банк 389 6
X5 Group - Пятерочка 559 5
Ингосстрах СПАО 210 5
Глобэкс банк 28 5
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 99 5
X5 Group 599 5
Ренессанс Капитал - Renaissance Capital 77 4
СПСР-Экспресс - SPSR Express 31 4
Мелстон ГК 11 4
British American Tobacco - Бритиш американ тобакко - БАТ Россия 74 4
ЦУМ ТД - Торговый дом 47 4
Mary Kay - Мэри Кэй 82 4
Норникель - Норильский никель 177 4
Газпром нефть 380 4
Победа - Кондитерская фабрика 16 3
Черкизово ГК 73 3
Геобанк КБ 30 3
Рольф 39 3
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО 158 3
Сентинел Кредит Менеджмент 13 3
ВДНХ - Выставка достижений народного хозяйства - Выставочный комплекс 119 3
ТРИЭР 5 3
Банк Зенит 131 3
Ralf Ringer - Ральф Рингер 9 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5789 84
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 38
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1426 33
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 22
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1323 20
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации 71 19
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 17
ФМС РФ - Федеральная миграционная служба Российской Федерации 378 10
ПФР Департамент информационных технологий 102 10
ФНС РФ - Управление информационных технологий Федеральной налоговой службы 46 10
ФАС РФ ФБУ ИТЦ - Информационно-технический центр 34 10
Росимущество - Управления информационных технологий 11 10
Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО) 216 9
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
ФГБУ ИАЦ Судебного департамента - Информационно-аналитический центр поддержки ГАС Правосудие 92 7
Минэкономразвития РФ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 1365 7
Правительство РФ 2198 7
Росфиннадзор - Федеральная служба финансово-бюджетного надзора 18 6
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 910 6
Правительство Москвы 649 6
Росатом - Государственная корпорация по атомной энергии 705 5
Президент Российской Федерации 1439 5
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 4
Федеральное казначейство России 766 4
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии 694 4
Счётная палата РФ 459 4
Генпрокуратура РФ - Генеральная прокуратура Российской Федерации 415 4
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1235 4
Минстрой РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 154 3
Минцифры РФ - Департамент развития инфраструктуры электронного правительства 11 3
Минцифры РФ - Департамент инфраструктурных проектов 30 2
Минцифры РФ - Экспертный совет по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 68 2
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 875 2
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 2
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 353 2
МВД РФ - ДИТСиЗИ - Департамент информационных технологий, связи и защиты информации 15 2
Администрация Санкт-Петербурга - Комитет по информатизации и связи СПб 167 2
Минобороны РФ - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 150 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 45 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 2
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 24
Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе 146 21
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10367 11
RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 251 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1026 6
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3001 4
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика 783 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7220 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
FinTech - ФинТех - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе 266 3
ЦУР - муниципальный центр управления регионом 24 3
Smart City - Умный город - Цифровой город 580 3
Big Data - Большие данные 1136 3
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1141 2
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 869 2
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 2
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 625 2
NFV - Network Functions Virtualization - Виртуализация сетевых функций 169 2
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели 437 2
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии 1633 2
VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность 410 2
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 2
ГИС - Геоинформационная система - GIS - Geographic information system 159 2
e-Commerce - Электронная коммерция 299 2
Электронное правительство - e-Government - Цифровое правительство 486 2
ККТ - Контрольно-кассовая техника - mPOS - POS-терминалы - Онлайн-кассы - Единый кассовый чек - Смарт-терминалы 617 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3967 1
EdTech - Цифровые образовательные инструменты - Дистанционные образовательные платформы - Образовательные информационные продукты - Learning Management System (LMS ) - Системы дистанционного обучения 171 1
WebRTC - Web Real Time Communications - Стандарт передачи потоковых аудио, видеоданных и контента от браузера и к браузеру в режиме реального времени 118 1
MPLS - Multiprotocol label switching - Многопротокольная коммутация по меткам 162 1
Импортозамещение - Режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 249 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 1
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 918 1
РЭС - Радиоэлектронные средства 33 1
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - ЦПД - Цифровая подпись документа - EDS - Electronic digital signature - DS - Digital signature 135 1
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4474 1
OpenSource software - Открытое программное обеспечение 771 1
3G - Стандарт мобильной связи 3699 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 16
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 27 8
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 8
ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 38 7
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 10 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 12 6
ГИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 30 6
ЕГР ЗАГС - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 33 6
ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 125 5
Linux OS 4236 3
Apple macOS 921 3
Google Android 10750 3
VK - Mail.Ru myTarget 99 2
VK - Mail.Ru Почта 164 2
VK - Mail.ru Tarantool - СУБД 101 2
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
VK - Mail.ru Облако 77 2
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 2
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 443 2
Apple iPad mini 375 2
Apple iPad 3263 2
Ред Софт GosLinux (ГосЛинукс) 38 2
Apple iOS 5741 2
Microsoft Azure 1171 2
AWS - Amazon Web Services 568 2
Microsoft Windows 10 6602 2
1С:ERP Управление предприятием 203 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
RuSIEM - Система сбора информации и событий от ИТ-систем 38 2
HP-UX - Hewlett Packard Unix 52 1
Ревизор - система контроля блокировки сайтов в России 22 1
Brocade ADX 1 1
Microsoft Lync 272 1
TmaxSoft Tibero 40 1
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 207 1
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 44 1
IBM Bluemix 38 1
IBM Softlayer 30 1
АПК Минсельхоза России 2 1
ИСП РАН Svace 7 1
Козырев Алексей 270 55
Елистратов Николай 90 39
Четвернин Алексей 651 26
Нестеров Алексей 79 25
Никифоров Николай 1126 18
Марич Игорь 18 17
Скляр Алексей 49 17
Абызов Михаил 64 14
Холодняков Юрий 15 14
Прокошев Андрей 30 14
Нечепоренко Юрий 25 14
Клементьев Андрей 18 14
Соколов Алексей 121 13
Херсонцев Алексей 48 12
Медведев Дмитрий 1433 10
Спиридонов Александр 35 9
Волин Алексей 113 9
Калугин Сергей 162 8
Носков Константин 201 8
Онищенко Владислав 41 7
Емельченков Сергей 83 7
Рыбчинский Михаил 14 7
Бойко Елена 151 7
Мехришвили Александр 11 7
Китляр Владимир 19 7
Мельников Руслан 13 7
Кисляков Евгений 83 7
Пашнин Роман 10 7
Шипов Савва 70 7
Шадаев Максут 384 7
Чаркин Евгений 182 6
Гимранов Ринат 56 6
Иванов Алексей 76 6
Сахаров Александр 30 6
Фомичев Олег 107 6
Акимов Максим 167 6
Аксаков Анатолий 98 6
Иванов Александр 71 6
Пегасов Сергей 52 6
Пак Олег 90 6
Россия - Российская федерация - РФ 57124 193
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17285 53
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7056 31
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7903 25
Россия - Ростовская область 859 21
Восточная Европа 1667 15
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14000 13
Россия - Республика Мордовия 386 11
Россия - Ханты-Мансийский автономный округ - Югра - ХМАО-Югры 631 9
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2453 7
Россия - ПФО - Казань 1507 7
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1613 6
Россия - СФО - Новосибирск 1954 5
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5696 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 187 4
Центральная Азия - Центрально-Азиатский регион 254 4
Россия - УФО - Екатеринбург 2054 4
Россия - Севастополь 419 3
Россия - Волгоградская область 395 3
Россия - Калининградская область 531 3
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5592 3
Германия - Федеративная Республика 3606 2
Казахстан - Республика 2618 2
Франция - Французская Республика 2109 2
Россия - Томск 446 1
Россия - Камчатский край - Камчатка 393 1
Россия - Иркутская область 536 1
Россия - Республика Ингушетия 188 1
Россия - Республика Дагестан 260 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 661 1
Россия - Республика Тыва 143 1
Россия - Костромская область 228 1
Россия - Иваново 191 1
Украина - Киев 461 1
СССР - Ленинград 69 1
Россия - Западная Сибирь 128 1
Россия - Южная Сибирь 2 1
Россия - Ангарск 51 1
Япония 2752 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 821 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2229 51
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3212 43
ИТ-бюджет - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы 847 23
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 7
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 6
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 4
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 452 3
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 150 3
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1158 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1199 2
Поколение Z - Generation Z- зумеры - Homelanders, Homeland Generation, Zoomers или New Silent Generation - поколение людей, родившихся со второй половины 1990х по первую половину 2010х 24 2
ТСЖ - Товарищество собственников жилья 70 2
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 245 2
Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 163 2
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 27 2
ЦВПП - центр выдачи и приёма посылок 5 1
ГрК РФ - Градостроительный кодекс Российской Федерации 16 1
ФЦП Электронная Россия - Федеральной целевой программы 161 1
Информационный Казахстан – 2020 - Государственная программа 7 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
Кибернетика 6 1
НМЦК - начальная (максимальная) цена контракта при осуществлении государственных и муниципальных закупок 16 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2841 1
Федеральный закон 223-ФЗ - О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц 118 1
Национальная стратегия развития искусственного интеллекта 30 1
Здравоохранение - Фарминдустрия 48 1
Федеральный закон 90-ФЗ - Суверенный интернет - Автономный интернет - О внесении изменений в Федеральный закон „О связи“ - Закон об автономном-суверенном Рунете - Автономный Рунет 90 1
Apps4All 25 7
РОИ - Российская общественная инициатива 68 4
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 674 3
Forbes - Форбс 441 1
Wikipedia - Википедия 272 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 2073 1
Коммерсантъ - Издательский дом 480 1
D-Russia - Экспертный центр электронного государства 56 1
CNews Analytics 1988 12
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 381 4
IHS iSuppli 273 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 429 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 651 1
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