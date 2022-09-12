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Евраев Михаил

СОБЫТИЯ


12.09.2022 Бывший замминистра связи набрал 80% голосов на выборах губернатора

-замминистра становится губернатор Временно исполняющий обязанности губернатора Ярославской области Михаил Евраев набрал 82,31% голосов на выборах губернатора региона, сообщает Центральная изби
13.10.2021 Экс-замминистра связи назначен временным губернатором

Экс-министр в губернаторы Бывший замминистра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев назначен временно исполняющим обязанности губернатора Ярославской области. Соот
15.02.2021 Экс-замглавы Минкомсвязи уволен из ФАС

ным агентства, будет курировать назначенный в январе 2021 г. замруководителя ведомства Петр Иванов. Михаил Евраев покинул ФАС ФАС объявила о назначении Евраева на должность замруководителя в ко
30.11.2018 Экс-замминистра связи назначен заместителем руководителя ФАС

рового правительства; Дмитрий Алхазов, отвечавший за телекоммуникационную отрасль; Рашид Исмаилов и Михаил Евраев. Бывший замглавы Минкомсвязи и новый заместитель руководителя ФАС Михаил Евр
28.06.2018 Из Минкомсвязи уходят заместители министра

вую отрасль, но в начале 2018 г. его перевели на другое направление – Реестр отечественного ПО. Сам Михаил Евраев в разговоре отказался от комментариев о своем возможном уходе из министерства.

17.05.2017 Полуторамиллиардная ГИС ЖКХ окупится через пять лет

чно этот проект для “Почты” должен быть окупаемым, — говорит он. — Примерные сроки — 2022-2023 гг.».Михаил Евраев спрогнозировал сроки окупаемости ГИС ЖКХ на уровне 4-5 лет В «Почте России» на

21.02.2017 В Минкомсвязи обсудили с регионами вопросы внедрения ГИС ЖКХ

Мы придаем этой норме большое значение и понимаем, что без нее система работать не будет», — сказал Михаил Евраев в ходе своего выступления.Минкомсвязь России представила статистику внедрения Г
16.10.2015 Минкомсвязи: правовая база для ГИС ЖКХ создана на 50%, функциональность — большей частью готова. Видео

и CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается», заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев оценил готовность правовой базы для полноценной работы государственной информац
01.10.2015 Минкомсвязи: Все аукционы должны проходить по единой процедуре в электронной форме. Видео

онной ГИСВыступая на конференции CNews «ИКТ в госсекторе: работа продолжается» замглавы Минкомсвязи Михаил Евраев сообщил, что подготовленный его ведомством законопроект, создающий правовую осн
25.09.2015 Михаил Евраев подвел итоги работ по внедрению «ГИС ЖКХ» и системы «Независимый регистратор»

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев принял участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе», где рассказал о работе с
15.07.2015 Михаил Евраев: «Получить международную посылку из интернет-магазина станет значительно проще»

одную посылку из интернет-магазина станет значительно проще», — отметил замглавы Минкомсвязи России Михаил Евраев. Михаил Евраев отметил, что при резком росте объема международной почты

21.05.2015 В ГИС ЖКХ теперь бесплатно доступна правовая база РФ

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на заседании круглого стола фракции «Единая Россия» по вопросам монито
25.03.2015 Замминистра связи: ГИС ЖКХ готова на 80%

енции CNews «ИКТ в госсекторе в новых условиях», заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев представил текущее положение дел в проекте создания государственной информацион
25.12.2014 Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта «О почтовой связи»

ь в январе следующего года. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев, открывая заседание, напомнил, что в ноябре 2014 г. на парламентских слушаниях

11.12.2014 Подписаны первые соглашения с пилотными субъектами РФ по ГИС ЖКХ

енный продукт, а потом начать его масштабирование по всей территории Российской Федерации, — сказал Михаил Евраев. — Нам важно обеспечить интеграцию действующих региональных систем в единый пор
28.11.2014 Замминистра связи Михаил Евраев представил на парламентских слушаниях доработанную концепцию развития почтовой связи

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на парламентских слушаниях Совета Федерации «О направлениях дальнейшег
26.11.2014 Объявлен старт работы системы «Независимый регистратор» на электронных аукционах по госзаказу

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев объявил о запуске системы «Независимый регистратор», позволяющей выявлять случа
29.09.2014 Замминистра связи Михаил Евраев представил ГИС ЖКХ. ВИДЕО

CNews «ИКТ в госсекторе: госуслуги и не только» заместитель министра связи и массовых коммуникаций Михаил Евраев представил текущее состояние пилотной версии государственной информационной сис
24.09.2014 Замглавы Минкомсвязи представил пилотную версию портала «ГИС ЖКХ»

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев в ходе своего выступления на конференции CNews «ИКТ в госсекторе» представил оп
24.09.2014 Михаил Евраев: В почтовой отрасли должна появиться цивилизованная конкуренция

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил в Общественной палате РФ на слушаниях, посвященных обсуждению законопр
23.07.2014 Подписан закон о «ГИС ЖКХ»

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев на видеоконференции «Информационная система ЖКХ: дорожная карта реализации зако
25.04.2014 Михаил Евраев представил ряд антикоррупционных проектов Минкомсвязи

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на Третьем Евразийском антикоррупционном форуме «Современные стандарты
20.03.2014 Минкомсвязи готовится к запуску ГИС ЖКХ и системы «Независимый регистратор»

В ходе конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2014» заместитель министра связи Михаил Евраев рассказал об основных подходах по созданию Единой информационной системы ГИС ЖК
19.03.2014 «Независимый регистратор» для борьбы с мошенничеством на электронных торгах будет запущен в мае

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев принял участие в конференции CNews «ИКТ в госсекторе 2014». В своем выступлении
13.03.2014 Михаил Евраев: Развитие конкуренции в сфере связи зависит от совместной и конструктивной работы ФАС и Минкомсвязи

Заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на расширенной годовой коллегии Федеральной антимонопольной службы (ФА
16.12.2013 Михаил Евраев: «Все региональные сайты будут интегрированы в единую создаваемую информационную систему ЖКХ»

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил в Общественной палате РФ на первом всероссийском форуме «Открытое муни
10.12.2013 Михаил Евраев: Почтовые коллапсы остались в прошлом

В своем вступительном слове заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев сообщил, что Минкомсвязь России представила в Правительство РФ доработанную стр
27.11.2013 Михаил Евраев: «С 2016 г. ГИС ЖКХ должна заработать на полную мощность»

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев выступил на национальном конгрессе «Современные подходы к модернизации и управл
13.11.2013 Государственную ИТ-систему ЖКХ построит и оплатит «Почта России»

подведомственной «Почте России», заявил CNews курирующий это направление заместитель министра связи Михаил Евраев. В самом же министерстве будет создан проектный офис системы. Финансировать соз
17.10.2013 Минкомсвязь: При создании ГИС ЖКХ важно не потерять имеющиеся региональные системы

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев и директор департамента законодательных инициатив Василий Горбунов выступили на
19.09.2013 Михаил Евраев - Я сторонник централизованных информационных систем в экономике нашей страны

Вы курируете в министерстве развитие почтовой связи. Какие задачи стоят сейчас перед Почтой России? Михаил Евраев: Министерство ставит перед Почтой России и, в общем-то, перед самим собой задач
19.08.2013 Минсвязи: Единую ИТ-систему на Почте России нужно создать за полгода

Как заявил заместитель министра связи Михаил Евраев в интервью CNews, одним из наиболее срочных направлений модернизации Почты Росс
19.08.2013 Михаил Евраев: Я сторонник централизованных информационных систем в экономике нашей страны

Вы курируете в министерстве развитие почтовой связи. Какие задачи стоят сейчас перед Почтой России? Михаил Евраев: Министерство ставит перед Почтой России и, в общем-то, перед самим собой задач
01.08.2013 Замглавы Минкомсвязи: Прежняя команда заплатила «Ростелекому» за неработающую систему

. его возглавлял Игорь Щеголев) с «Ростелекомом». Об этом сегодня заявил заместитель министра связи Михаил Евраев. Разработку системы еще весной 2011 г. анонсировал Игорь Артемьев, глава Федера
16.07.2013 Михаил Евраев: в сфере ЖКХ должен быть единый полноценный информационный ресурс

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев и директор департамента реализации законодательных инициатив Минкомсвязи России
25.06.2013 Глава Минкомсвязи: оказание услуг в электронном виде — неотъемлемое условие развития почтовой отрасли

Министр связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Николай Никифоров и его заместитель Михаил Евраев приняли участие в открытии 11-го Международного форума-выставки «Почтовая тройк
26.04.2013 Замминистра связи: в сфере ЖКХ необходим единый централизованный портал

Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев и заместитель директора департамента координации информатизации Минкомсвязи Рос
26.12.2012 В Минкомсвязи назначен новый замминистра

ь от имени министерства в подготовке законодательных инициатив совместно с другими органами власти. Михаил Евраев родился в 1971 г. в Ленинграде. Окончил Санкт-Петербургский университет экономи
12.12.2007 ФАС разберется с электронными госзакупками

альных нужд» (Ж94-ФЗ). Об этом сообщил руководитель департамента контроля за размещением заказа ФАС Михаил Евраев. Поправки должны более жестко ограничить указание государственными заказчиками


Публикаций - 266, упоминаний - 403

Евраев Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

9594 54
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2400 40
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 648 39
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 37
Cinimex - Синимекс - Синимекс-Информатика 232 32
Microsoft Corporation 25774 30
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 27
Ростелеком 10948 25
Schneider Electric 614 22
МегаФон 10742 21
Скала^р - ранее InterLab IBS 290 20
Центр2М - Center2М 67 19
Газинформсервис - ГИС 496 19
Ситилабс 44 19
Норникель ОЦО - Общий центр обслуживания - НН-Инфоком - Норникель Спутник - НН-Спутник - Нортех - Норникель Технические сервисы 66 19
НТЦ ИТ Роса - Научно-технический центр информационных технологий РОСА - Российские операционные системы 448 19
ВТБ - Первый ОФД - Первый Оператор фискальных данных - Энергетические системы и коммуникации - ЭСК 124 19
Rimini Street 77 19
Ростелеком ОМП - Открытая мобильная платформа 514 19
Schneider Electric Secure Power 65 19
Такском - Taxcom 256 19
СФР - ПФР Департамент информационных технологий 206 17
Ланит Интеграция 219 15
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 15
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 2145 15
BSS - Banks Soft Systems - Банк Софт Системс - БСС 740 15
АйТи 1519 14
Unify Communications - Юнифай Коммьюникейшнс - Siemens Enterprise Communications - Siemens Communications - Сименс Энтерпрайз Коммьюникейшнс 271 13
Росимущество - Управления информационных технологий 19 12
Восход ФГБУ НИИ 721 12
ИКС - Yadro - Группа компаний Ядро - КНС Групп 783 12
Diasoft - Диасофт 1144 12
ФТС РФ - ГУИТ - Главное управление информационных технологий - ФТС РФ ЦИТТУ - Центральное информационно-техническое таможенное управление - ГНИВЦ ФТС РФ 169 11
Сбер - СберМедИИ - SberMedAI - SBER MED AI 84 11
Hoff Tech - Хофф Тех 47 11
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 11
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт - Информационные бизнес системы 1761 11
Сбер - Сбербанк Технологии - СберТех - SberTech 807 10
Custis - Customized Information Systems - Кастис - ЗИС - ЗаказныеИнформСистемы 134 10
Т1 Консалтинг - Т1 Инновации - Техносерв Консалтинг 366 10
Почта России ПАО 2370 90
РЖД - Российские железные дороги 2096 65
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8848 57
Raiffeisen - Райффайзен - Райффайзенбанк - Райффайзен Банк Аваль 956 48
Сургутнефтегаз - СНГ 288 44
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 44
Т-Банк - Тинькофф банк - Росбанк АКБ - BSGV - Banque Societe Generale Vostok - БСЖВ - Банк Сосьете Женераль Восток 692 42
Ингосстрах СПАО 478 41
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 40
ЕВРАЗ - EVRAZ plc. - EVRAZ Group S.A. - Евраз Груп - ЕвразХолдинг - ЕВРАЗ ТК - ЕВРАЗ Торговая компания 545 39
Дом.РФ АКБ - Российский капитал 622 34
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 33
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 32
СО ЕЭС - Системный оператор Единой энергетической системы России АО - НТЦ ЕЭС - Научно-технический центр Единой энергетической системы 320 30
ВТБ - ПГК - Первая грузовая компания 210 30
ГПБ - Газпромбанк 1273 28
ОМК - Объединенная металлургическая компания 234 27
ПСБ - Промсвязьбанк 963 27
РСХБ - Россельхозбанк - Российский Сельскохозяйственный банк 627 25
Абсолют Банк 249 24
Мечел ПАО - Промышленный холдинг 158 22
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 22
Агрокомплекс имени Н.И. Ткачева 63 19
OKS Group 51 19
Альфа-Банк 1979 18
Т Плюс ПАО - КЭС-Холдинг - Комплексные энергетические системы 220 17
УЭК ФУО - Универсальная электронная карта - федеральная уполномоченная организация - ЕПСС УЭК - Единая платежно-сервисная система «Универсальная электронная карта» 684 17
Дом.РФ - ЩЛЗ - Щербинский лифтостроительный завод - Московский электромеханический завод №9 - Московский лифтостроительный завод - Московский опытно-экспериментальный лифтостроительный завод 64 17
Татнефть - Банк Зенит - Банковская группа Зенит 362 17
СОГАЗ Страховая Группа - Страховое общество газовой промышленности 277 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - РенКап Банк - Ситибанк 175 15
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 15
ВТБ СД - ВТБ Специализированный депозитарий 37 14
ВТБ - Почта Банк 514 14
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Smart City - Cognitive City - CityTech - Умный город - Разумный город - Цифровой город - Интеллектуальный город 1587 24
Открытое правительство - Доктрина государственного управления - Концепция открытости федеральных органов исполнительной власти 191 23
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VR - Virtual Reality - Виртуальная реальность - Искусственная реальность - Иммерсивность - Immersive - Иммерсивные технологии 3192 20
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Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 15
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 333 86
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6277 65
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3664 36
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 33
1С:ERP Управление предприятием 841 22
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1102 19
Ростелеком - ОМП - Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 1034 19
НКТ - Р7-Офис 543 19
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IBM Cloud - IBM Bluemix - SoftLayer Technologies 189 12
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Mozilla Firefox - браузер 1951 11
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 944 11
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 370 10
iMind MCU Server - Сервер видеоконференцсвязи 38 10
IBM Public Cloud 26 10
Т1 Облако - T1 Cloud - Т1 Клауд - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 437 10
Сбер - Cloud.ru - SberCloud Advanced - Облачная платформа Группы Сбербанк - сервис бессерверных вычислений Functiongraph 122 10
Газинформсервис - Efros ПАК - Efros CI - Efros Config Inspector - Efros ACS - Efros Access Control Server - Efros DefOps - Efros Defence Operations 96 9
Сбер - Сбербанк Технологии - Sber Platform V - 300 9
Сбер - Сбер2В - СберБизнес Софт - SberCRM - Sber CRM 68 9
Бизнес Технологии - Global-ERP 95 9
Новые облачные технологии - МойОфис - Squadus - Сквадус 117 9
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НКТ - Р7-графика 47 9
Аусферр ИТЦ - AF MDM 41 9
Новые облачные технологии - МойОфис 958 9
Федеральное казначейство России - ЭБ ГИИС ЕПБС - Единый портал бюджетной системы РФ - Электронный бюджет Государственная интегрированная информационная система управления общественными финансами 265 9
ФГИС ФРИ - Федерального реестра инвалидов 92 8
СФР - ПФР ЕГИССО - Единая государственная информационная система социального обеспечения 64 8
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Суперсервисы - Запись на прием к врачу 477 7
Протек - Здравсити 32 7
ЗАГС РФ ЕГР - Единый государственный реестр записи актов гражданского состояния 78 6
ФРН РА - Федеральный реестр населения - Федеральный регистр сведений о населении Российской Федерации 34 6
Microsoft Windows 2000 8678 6
ГИС Контингент - АИС Контингент - региональный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам 111 6
ГИС ЕИС СКИ - Единая информационная система в сфере систематизации и кодирования информации 11 6
ЕГИСЗ МЗ РФ - Единая государственная информационная система в сфере здравоохранения - Единый цифровой контур в сфере здравоохранения Российской Федерации - Цифровая экономика России - Федеральный проект 623 6
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 354 5
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 5
Козырев Алексей 328 112
Ермолаев Артем 379 82
Шадаев Максут 1210 77
Фомичев Олег 139 68
Чаркин Евгений 317 64
Авербах Владимир 127 60
Гуральников Сергей 164 57
Бойко Елена 152 55
Нестеров Алексей 175 51
Казарин Станислав 175 46
Гимранов Ринат 126 44
Сотин Денис 216 44
Елистратов Николай 90 43
Онищенко Владислав 98 43
Попов Андрей 116 42
Сахаров Александр 93 42
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Иванов Алексей 163 42
Белоусов Максим 109 41
Волков Никита 80 40
Шипов Савва 102 40
Натрусов Артем 313 39
Абакумов Евгений 227 37
Клепиков Алексей 121 37
Никифоров Николай 1138 34
Звягина Наталья 64 30
Громов Иван 102 30
Лысенко Эдуард 317 29
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Лопаткин Герман 104 27
Никуличев Андрей 43 26
Козак Николай 209 25
Сыкулев Андрей 85 25
Богачев Игорь 183 25
Власов Сергей 101 24
Богданов Кирилл 112 24
Матвеева Татьяна 110 23
Дюбанов Анатолий 95 22
Демидов Сергей 129 22
Прохорова Алла 66 22
Россия - РФ - Российская федерация 166163 250
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 96
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Россия - СФО - Новосибирская область - Новосибирская агломерация 2058 23
Россия - ЦФО - Владимирская область - Владимирская агломерация 907 19
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