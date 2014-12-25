Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта «О почтовой связи» Состоялось очередное заседание экспертного совета по развитию почтовой отрасли, созданного при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. На заседании обсуждался законопроект «О почтовой связи», публичное обсуждение которого планируется начать в январе следующего года. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев, открывая зас

Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О почтовой связи» Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект «О почтовой связи», разработанный Минкомсвязью России. Законопроект нацелен на повышение качества оказываемых на почте услуг, обеспечение их доступности для населения России, развитие рынка почт

Правительство одобрило законопроект «О почтовой связи» На заседании Правительства Российской Федерации был одобрен законопроект «О почтовой связи», предложенный Минкомсвязью России. Основными целями законопроекта являются развитие почтовой связи, создание конкурентных условий на рынке, развитие и внедрение современных эл

Новый закон «О почтовой связи» будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы РФ еститель председателя правительства Аркадий Дворкович и представители федеральных органов исполнительной власти. По итогам встречи было принято решение о вынесении нового проекта федерального закона «О почтовой связи» на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. По поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева Минкомсвязь России должна разработать и предложить различные варианты финансов