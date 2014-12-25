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Федеральный закон 176-ФЗ О почтовой связи
СОБЫТИЯ
|25.12.2014
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Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта «О почтовой связи»
Состоялось очередное заседание экспертного совета по развитию почтовой отрасли, созданного при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. На заседании обсуждался законопроект «О почтовой связи», публичное обсуждение которого планируется начать в январе следующего года. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев, открывая зас
|13.03.2014
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Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О почтовой связи»
Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект «О почтовой связи», разработанный Минкомсвязью России. Законопроект нацелен на повышение качества оказываемых на почте услуг, обеспечение их доступности для населения России, развитие рынка почт
|20.12.2013
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Правительство одобрило законопроект «О почтовой связи»
На заседании Правительства Российской Федерации был одобрен законопроект «О почтовой связи», предложенный Минкомсвязью России. Основными целями законопроекта являются развитие почтовой связи, создание конкурентных условий на рынке, развитие и внедрение современных эл
|14.12.2012
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Новый закон «О почтовой связи» будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы РФ
еститель председателя правительства Аркадий Дворкович и представители федеральных органов исполнительной власти. По итогам встречи было принято решение о вынесении нового проекта федерального закона «О почтовой связи» на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. По поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева Минкомсвязь России должна разработать и предложить различные варианты финансов
|14.12.2012
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Медведев призвал ускорить принятие закона о почтовой связи
Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить принятие закона о почтовой связи. «Нужно ускорить принятие закона о почтовой связи и утрясти все разно
Федеральный закон 176-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:
|Евраев Михаил 264 15
|Никифоров Николай 1138 13
|Медведев Дмитрий 1664 6
|Бескоровайный Андрей 49 5
|Путин Владимир 3441 4
|Щеголев Игорь 699 4
|Страшнов Дмитрий 111 4
|Мардер Наум 116 3
|Оськин Александр 3 3
|Рейман Леонид 1064 3
|Левин Леонид 133 3
|Пак Олег 112 3
|Волин Алексей 122 3
|Дворкович Аркадий 215 3
|Нащекин Алексей 118 3
|Заева Елена 14 3
|Шмулевич Марк 90 2
|Свердлов Денис 201 2
|Яровая Ирина 72 2
|Массух Илья 239 2
|Козырев Алексей 328 2
|Калугин Сергей 169 2
|Киселев Александр 114 2
|Озеров Виктор 29 2
|Маевский Леонид 57 2
|Доронкин Алексей 6 2
|Якушев Михаил 50 2
|Егоров Антон 4 2
|Устинов Александр 5 1
|Ивакин Роман 57 1
|Овчинников Борис 129 1
|Юргелас Мария 42 1
|Рутенберг Дмитрий 23 1
|Гусельников Андрей 15 1
|Фазылзянов Фарит 30 1
|Тимошенко Любовь 19 1
|Дубинин Вадим 27 1
|Железняк Сергей 22 1
|Засурский Иван 16 1
|Митрофанов Алексей 16 1
|Центр американского английского 4 1
|НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1416 1
|ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
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