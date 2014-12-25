Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 196080
ИКТ 15107
Организации 11636
Ведомства 1501
Ассоциации 1100
Технологии 3572
Системы 26872
Персоны 85555
География 3089
Статьи 1576
Пресса 1295
ИАА 758
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2805
Мероприятия 894

Федеральный закон 176-ФЗ О почтовой связи

СОБЫТИЯ


25.12.2014 Государственная электронная почтовая система станет ключевой новеллой законопроекта «О почтовой связи»

Состоялось очередное заседание экспертного совета по развитию почтовой отрасли, созданного при Министерстве связи и массовых коммуникаций Российской Федерации. На заседании обсуждался законопроект «О почтовой связи», публичное обсуждение которого планируется начать в январе следующего года. Заместитель министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Михаил Евраев, открывая зас
13.03.2014 Госдума в первом чтении одобрила законопроект «О почтовой связи»

Депутаты Государственной Думы одобрили в первом чтении законопроект «О почтовой связи», разработанный Минкомсвязью России. Законопроект нацелен на повышение качества оказываемых на почте услуг, обеспечение их доступности для населения России, развитие рынка почт
20.12.2013 Правительство одобрило законопроект «О почтовой связи»

На заседании Правительства Российской Федерации был одобрен законопроект «О почтовой связи», предложенный Минкомсвязью России. Основными целями законопроекта являются развитие почтовой связи, создание конкурентных условий на рынке, развитие и внедрение современных эл
14.12.2012 Новый закон «О почтовой связи» будет рассмотрен на весенней сессии Госдумы РФ

еститель председателя правительства Аркадий Дворкович и представители федеральных органов исполнительной власти. По итогам встречи было принято решение о вынесении нового проекта федерального закона «О почтовой связи» на рассмотрение Госдумы в весеннюю сессию. По поручению главы правительства РФ Дмитрия Медведева Минкомсвязь России должна разработать и предложить различные варианты финансов
14.12.2012 Медведев призвал ускорить принятие закона о почтовой связи

Председатель правительства РФ Дмитрий Медведев призвал ускорить принятие закона о почтовой связи. «Нужно ускорить принятие закона о почтовой связи и утрясти все разно

Публикаций - 52, упоминаний - 64

Федеральный закон 176-ФЗ и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10797 7
Microsoft Corporation 25655 3
VK - Mail.ru Group 3583 3
МегаФон 10529 2
X Corp - Twitter 2929 2
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15447 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9421 2
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 993 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 597 2
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Softline - Интернет-Проекты - Subscribe.ru 258 1
ЦТП АНО - Цифровые Технологии Производительности АНО - Эффективность.рф 10 1
СИНХ - Таттелеком - КГТС - Казанская ГТС - Казанская городская телефонная сеть - Казгорсеть 25 1
Шалтай-Болтай - Анонимный интернационал - Хакерская группировка 14 1
Бюджетный процесс 66 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 384 1
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3294 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5537 1
Yandex - Яндекс 9040 1
СМАРТС ГК - Средневолжская межрегиональная ассоциация радиотелекоммуникационных систем 539 1
Telegram Group 2853 1
EY - Ernst & Young Global 385 1
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1571 1
ГЛОНАСС-ТМ - ГЛОНАСС Телематика 25 1
NVision Group - Энвижн Груп 699 1
Snapchat 150 1
Роскосмос - РКС - Квант НПП КП - НПП Космического приборостроения 216 1
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 1
СИНХ - Таттелеком 226 1
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 837 1
Антарес 33 1
Газпром космические системы - ГКС - Gazprom Space Systems - Газком 139 1
Энлаин - Энлайн - Nline 14 1
Электросвязь 268 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Ситроникс ИТ - Ситроникс Информационные Технологии 164 1
Почта России ПАО 2327 38
ВТБ - Почта Банк 512 3
АиП - A&P - Ашманов и партнёры 122 2
РЖД МЖД - Казанский вокзал 20 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8676 2
Газпром ПАО 1457 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI - Northern Capital Gateway 250 2
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3114 1
НСПК - Национальная система платежных карт 935 1
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1156 1
Deutsche Post DHL - DHL Express - DHL Supply Chain 127 1
DPD Group - Dynamic Parcel Distribution - ДПД Рус - Армадилло бизнес-посылка 143 1
UPS 215 1
Международный аэропорт Внуково имени А.Н. Туполева - ИАТА: VKO, ИКАО: UUWW 210 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Россети Ленэнерго 1698 1
Авиапарк ТРЦ 51 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13524 36
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3643 21
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6481 17
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5379 14
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 11
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2312 10
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3556 7
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3557 7
Почта России УФПС - Управления федеральной почтовой связи 111 6
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4917 6
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1175 6
Почта России - Татарстан Почтасы УПС ГУП - Казанский логистический почтовый центр 22 5
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3043 4
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1522 4
Верховный суд РФ - ВС РФ - Верховный суд Российской Федерации 772 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 4
Судебная власть - Judicial power 2469 3
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1153 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3776 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2854 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3174 3
Росимущество - Федеральное агентство по Управлению Государственным Имуществом - Госкомимущества - Роскомимущества - Российский фонд федерального имущества, РФФИ - Агентство по управлению федеральным имуществом, ФАУФИ 613 3
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 397 3
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 238 3
Юриспруденция - Законодательные собрания областей РФ - Законодательство региональное и областное 301 2
Фонд универсального обслуживания - Резерв универсального обслуживания 118 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5906 2
Почта России ММПО - Место международного почтового обмена 27 2
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5563 2
Росгвардия - Федеральная служба войск национальной гвардии РФ 291 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5454 2
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 752 2
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1694 2
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 717 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1486 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики - Роскомстат 952 2
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1524 2
ФТС РФ - Федеральная таможенная служба Российской Федерации 968 2
Минстрой РФ - Министерство строительства и ЖК РФ - Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства 380 2
АРПП - Ассоциация распространителей печатной продукции 4 2
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6498 2
UPU - Union Postale Universelle - ВПС - Всемирный почтовый союз 25 2
ОЗПП - Общество защиты прав потребителей 24 1
Национальная коалиция против спама - Национальная Антиспам Коалиция 6 1
АЭРОНЕКСТ - AERONEXT - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем 10 1
АНОПС - Ассоциация негосударственных операторов почтовой связи 1 1
Профсоюз работников связи России 9 1
ГосИнформСистемы 160 1
НАДТ - Национальная Ассоциация Дистанционной Торговли 24 1
ОНФ - Общероссийский народный фронт 46 1
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63697 16
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13588 10
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22652 9
Email - Почтовый шлюз - Почтовый сервер - сервер электронной почты - почтовый сервис - почтовый клиент - Mail Transfer Agent, MTA 2030 9
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60601 9
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13766 6
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 27018 6
УУС - Универсальные услуги связи 329 6
Оповещение и уведомление - Notification 5763 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35509 5
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13651 5
ЕСИА - Единая система идентификации и аутентификации 938 4
Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1737 4
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9742 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13426 4
Спам - Спамминг - Spam - Навязчивая реклама - Почтовый мусор - Анти-спам решения - Спам-фильтр - технологии борьбы со спамом 4382 4
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12972 4
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15771 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26049 3
Электронный документ - Electronic document 1564 3
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11422 3
Спутниковая связь - Satellite Communication - Спутниковые технологии - Satellite Technologies - Космическая система связи - Space Communication System 7352 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9939 3
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34063 3
ЭЦП - Электронная цифровая подпись - Цифровая подпись документа (ЦПД) - Electronic digital signature (EDS) - Digital Signature Algorithm (DSA) - алгоритм цифровой подписи 4280 3
ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4961 3
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10079 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 24929 3
MNP - Mobile Number Portability - Переносимость телефонных номеров - "Мобильное рабство" 285 3
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14070 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29494 3
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7541 3
GovTech - Цифровизация и искусственный интеллект в госсекторе - Цифровая трансформация министерств - ИТ в госсекторе - Цифровая власть - госдиджитал 2690 3
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6281 3
ID-карты - Цифровое удостоверение - Цифровой пропуск - Электронный паспорт - Электронная паспортизация объекта учета - Цифровой паспорт 746 3
Пропускная способность - Bandwidth 1882 2
Работа с претензиями - Претензионная работа - Роботизация претензионной работы 452 2
Металлоискатель - металлодетектор - миноискатель 34 2
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 17749 2
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8638 2
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6143 12
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 1095 4
Оператор информационной системы АО - ГИС ЖКХ - Государственная информационная система жилищно-коммунального хозяйства 327 4
Госзакупки РФ - Официальный сайт для размещения заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг - Zakupki.gov.ru - ЕИС - Единая информационная система в сфере закупок 3516 4
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 3
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2961 3
Независимый регистратор ГИС - Государственная информационная система 60 3
ФЦП Электронное правительство России - Федеральная целевая программа 141 2
Минцифры РФ - ЕИСУКС - ЕИС УК С ГГС РФ - Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы РФ 22 2
Сбер - Сбербанк Онлайн - СБОЛ - Сбербанк Онл@йн - интернет-банк 873 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1441 2
Huawei P20 - Серия смартфонов 135 2
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 2
Росреестр ФГИС ЕГРН - Федеральная государственная информационная система ведения Единого государственного реестра недвижимости - Регистрации прав и кадастрового учета недвижимости - ЕГРП - Единый государственный реестр прав на недвижимое имущество 351 2
Росстат ЕМИСС - Единая межведомственная информационно-статистическая система 29 1
Pixabay 244 1
Минпромторг РФ - ММПП - Модульная мультисервисная промышленная платформа 17 1
Почта России EMS - Express Mail Service - Курьерская служба - Курьер онлайн 41 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Ту-204 - советский и российский среднемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолёт 34 1
Минцифры РФ - RSNet - Russian State Network - Единая сеть передачи данных (ЕСПД) для госорганов - Госинтранет - Государственный интранет - ЕМТС - Единая многофункциональная (мультисервисная) телекоммуникационная сеть органов власти 104 1
ЕБС - Единая биометрическая система РФ 421 1
Rakuten Viber 663 1
ФСО РФ - Официальный интернет-портал правовой информации 135 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1274 1
Федеральное казначейство России - ГИС ГМП ФК - Государственная информационная система о государственных и муниципальных платежах 278 1
ГЭПС - Государственная электронная почтовая система 4 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2463 1
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5581 1
Microsoft Teams - MS Teams 658 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 766 1
ГЛОНАСС АО - ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях - АСМ ЭРА - ЭРА Автоматизированная система мониторинга 550 1
Microsoft Skype for Business - Skype для бизнеса - Microsoft Lync Server - Microsoft Office Communication Server 195 1
Huawei P30 - Серия смартфонов 177 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 684 1
Правительство Москвы - Электронная Москва ГЦП - Электронная Москва Городская целевая программа 92 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Цифровой Татарстан - Электронный Татарстан - Единый реестр информационных систем Республики Татарстан - Электронное Правительство Республики Татарстан - Госуслуги Татарстана 119 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2325 1
Минцифры РФ - Гостех ФКУ - Государственные технологии ФКУ - Единая онлайн-платформа государственных сервисов и информационных систем - Единая цифровая платформа Российской Федерации 365 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
МВД РФ - ГИБДД Штрафы 282 1
Евраев Михаил 264 15
Никифоров Николай 1138 13
Медведев Дмитрий 1664 6
Бескоровайный Андрей 49 5
Путин Владимир 3441 4
Щеголев Игорь 699 4
Страшнов Дмитрий 111 4
Мардер Наум 116 3
Оськин Александр 3 3
Рейман Леонид 1064 3
Левин Леонид 133 3
Пак Олег 112 3
Волин Алексей 122 3
Дворкович Аркадий 215 3
Нащекин Алексей 118 3
Заева Елена 14 3
Шмулевич Марк 90 2
Свердлов Денис 201 2
Яровая Ирина 72 2
Массух Илья 239 2
Козырев Алексей 328 2
Калугин Сергей 169 2
Киселев Александр 114 2
Озеров Виктор 29 2
Маевский Леонид 57 2
Доронкин Алексей 6 2
Якушев Михаил 50 2
Егоров Антон 4 2
Устинов Александр 5 1
Ивакин Роман 57 1
Овчинников Борис 129 1
Юргелас Мария 42 1
Рутенберг Дмитрий 23 1
Гусельников Андрей 15 1
Фазылзянов Фарит 30 1
Тимошенко Любовь 19 1
Дубинин Вадим 27 1
Железняк Сергей 22 1
Засурский Иван 16 1
Митрофанов Алексей 16 1
Россия - РФ - Российская федерация 163792 50
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47130 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8451 8
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3396 7
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19305 7
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3423 4
Земля - планета Солнечной системы 10822 3
Россия - ДФО - Приморский край - Приморье 1395 3
Франция - Французская Республика 8107 3
Россия - ДФО - Магаданская область - Магадан 259 3
Россия - ДФО - Сахалинская область 1059 3
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1070 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54273 2
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4175 2
Россия - ПФО - Башкортостан Республика - Башкирия 1416 2
Словения - Республика 254 2
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4435 2
Италия - Итальянская Республика 4486 2
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2813 2
Россия - СФО - Новосибирск 4824 2
Россия - ДФО - Приморский край - Владивосток - Владивостокская городская агломерация 1772 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14734 2
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3125 2
Россия - ПФО - Самарская область 1545 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2216 2
Россия - СЗФО - Калининградская область 1455 2
Россия - ДФО - Амурская область 912 2
Россия - Крайний Север 342 2
Москва - МКАД - Московская кольцевая автомобильная дорога 313 2
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1400 2
Россия - ДФО - Хабаровский край 1056 2
Камбоджа - Королевство 155 2
Россия - СФО - Красноярский край - Норильск - Норильский промышленный район 285 2
Россия - ДФО - Сахалинская область - Северо-Курильск 18 1
Европа 24874 1
Россия - ЦФО - Тульская область 1208 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13726 1
Южная Корея - Республика 6997 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3113 1
Швеция - Королевство 3761 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 56840 40
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8732 30
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4549 20
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10767 14
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52786 12
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21269 12
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8730 9
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1372 9
M&A - Mergers and Acquisitions - Монополии - Monopoly - антимонопольные службы, законодательство, комплаенс 1896 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6952 8
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3907 8
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8685 7
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17942 7
Почта - услуги почтовой связи - почтовые услуги - почтовые отправления - почтовая логистика 1786 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8130 6
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7454 6
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1330 6
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6123 5
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6507 5
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5408 5
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6944 5
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9057 5
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3004 5
Субсидия - Subsidium - Субсидирование - выплаты, предоставляемые за счёт государственного или местного бюджета, а также выплаты из специальных фондов для юридических и физических лиц, местных органов власти, других государств 1214 5
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33196 4
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1883 4
Приватизация - форма преобразования собственности 540 4
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3772 4
ВВП - Валовой внутренний продукт - Gross domestic product 958 4
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3917 3
Финансовые показатели - Financial indicators 2823 3
Ювелирное изделие - Ювелирное украшение - Ювелирное искусство - Jewelry 693 3
Льготы - определённые преимущества, дополнительные права, полное или частичное освобождение от выполнения установленных правил, обязанностей, или облегчение условий их выполнения 1525 3
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1534 3
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11262 3
Налогообложение - НДС - Налог на добавленную стоимость 2395 3
Федеральный закон 149-ФЗ, 97-ФЗ, 188-ФЗ, 398-ФЗ - Об информации, информационных технологиях и о защите информации - Закон о блокировке экстремистских сайтов - "Закон Лугового" 744 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6422 3
Сельское хозяйство - Агропромышленный комплекс - АПК - Агропромышленного сектор экономики - Agricultural industry - Сельскохозяйственная техника 2076 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 15769 3
Wikipedia - Википедия 638 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11526 1
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 444 1
РОИ - Российская общественная инициатива 85 1
ComNews - Медиа-бизнес 140 1
Россия сегодня МИА - RT - Russia Today 126 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8500 1
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1081 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3891 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 835 1
Центр американского английского 4 1
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1416 1
ВНИИПВТИ ФГУП - Всероссийский научно-исследовательский институт проблем вычислительной техники и информатизации 50 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1278 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 733 1
FIFA Confederations Cup - Кубок конфедераций - соревнование по футболу среди национальных сборных 89 1
Час кода - международное движение 11 1
Система распределенных ситуационных центров 5 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1448883, в очереди разбора - 727338.
Создано именных указателей - 196080.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Всегда под рукой: самые полезные гаджеты и приспособления для дома

Обзор доступного смартофна HUAWEI nova 15 Max: эволюция популярной линейки

Обзор робота-пылесоса Dreame X60 Ultra Complete: апгрейд флагмана

Показать еще

Наука

Тайна каменного века: древний ДНК раскрывает причины исчезновения целого народа

Идеально просверленный зуб возрастом 60 000 лет свидетельствует, что неандертальцы практиковали стоматологию в Сибири

Археологи обнаружили идеально круглый древнеегипетский храм с сетью водных сооружений
Показать еще