Металлоискатель металлодетектор миноискатель


24.02.2026 Новинка в линейке досмотрового оборудования «Неоскан»: высокочувствительный металлодетектор МДП-333 1
16.06.2025 билайн бизнес и ВЭПИ выводят безопасность и контроль учебного процесса на новый уровень с помощью интегрированных решений 1
13.05.2025 Интеграция платформы «Дозор» и ОС «Атлант»: повышение уровня безопасности и снижение затрат на ИТ-инфраструктуру в транспортной отрасли. 1
29.08.2024 Система сбора данных с металлодетекторов и IP-камер «АРГОС» совместима с СУБД «Ред База Данных» 1
30.05.2022 Резидент ОЭЗ «Технополис “Москва”» готов заменить зарубежное досмотровое оборудование в аэропортах России 1
03.06.2021 Высокочувствительные металлодетекторы Dahua 1
18.12.2020 «Динамо» попыталось отобрать у «Крока» 300 млн руб., но в итоге само заплатит 25 миллионов 1
11.09.2020 Концерн «Автоматика» отмечает рост спроса на навигационно-криптографические модули тахографа 1
09.09.2020 Концерн «Автоматика» освоил производство композитных опор для освещения 1
05.02.2020 Kaspersky Antidrone интегрируют в инфраструктуру безопасности аэропортов и вокзалов 1
16.09.2019 Группа ЦРТ продемонстрировала новое решение для транспортной безопасности на базе собственной системы распознавания лиц 1
07.08.2019 «КРОК» обеспечил безопасность стадиона «ВТБ Арена» 1
28.04.2018 Как Минкомсвязи справляется с ростом аппетитов ФСБ по контролю коммуникаций граждан 1
23.04.2018 КРОК создал инфраструктуру стадиона «Екатеринбург Арена» 1
06.03.2018 Полиция Рязанской области и Ntechlab представили мобильный биометрический комплекс 1
27.10.2017 Астерос завершила строительство инфраструктуры «умного» отеля Hyatt в Москве 1
26.10.2017 В Москве открыли «умный» отель с ИТ-начинкой на 5 миллиардов 1
22.08.2017 Астерос: работы по обеспечению безопасности «Лужников» близятся к завершению 1
12.09.2016 «Крок» построил инженерную и аудиовизуальную инфраструктуру для нового стадиона ЦСКА 1
08.07.2016 «Закон Яровой» обойдется «Почте России» в 600 миллиардов 1
24.06.2016 «Антитеррористический» закон дал ФСБ и Внешней разведке особые права в российских ГИС 1
16.12.2013 Министерство образования будет следить за школьниками с помощью видеокамер 1
23.10.2012 Онкологи помогут бороться с терроризмом 1
26.06.2012 «Кабест» оценил уязвимость воздушных ворот Хабаровска 1
08.09.2011 Optima оснастила Казанское метро комплексной системой обеспечения безопасности населения на транспорте 1
19.02.2010 МВД России закупит спецтехнику на 435 млн руб. 1
15.06.2009 МВД России ищет поставщика оперативной и специальной техники 1
26.11.2008 «Поком» внедрил систему контроля качества на базе решения Anritsu 1
18.06.2007 Система безопасности «БайтЭрг»: контроль доступа, видеонаблюдение 1
05.03.2005 В автобусах Рио-де-Жанейро установят металлодетекторы 1
09.04.2004 В Домодедово вводят биометрический контроль 1
21.11.2002 Рынок дирижаблестроения обретает новое дыхание 2
23.02.2000 Создан миноискатель принципиально нового типа 1

Крок - Croc 1822 4
Астерос - Asteros - Би-Эй-Си - B.A.C 642 4
Ростех - Автоматика Концерн 1754 2
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3325 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9255 2
Bureau Veritas 12 2
Smiths Group - John Crane - Smiths Detection - Smiths Interconnect - Smiths Heimann - Flex-Tek 11 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5334 1
Cisco Systems 5239 1
Yandex - Яндекс 8642 1
Microsoft Corporation 25348 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14695 1
Meta Platforms - Facebook 4557 1
HP Inc. 5777 1
Ред Софт - Red Soft 1063 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 888 1
VK - Mail.ru Group 3539 1
ЦРТ ГК - Центр речевых технологий 474 1
Telegram Group 2673 1
Avaya Inc - Avaya Holdings Corp 1083 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2660 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 69 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 485 1
NtechLab - НтехЛаб 171 1
Extreme Networks 103 1
Ростех - Автоматика - КалугаПрибор 49 1
ВымпелКом - Билайн Бизнес - Beeline Business 462 1
Росатом - РУКИТ - БайтЭрг 72 1
Аргос НПФ 8 1
Zello 25 1
Extron Electronics 62 1
Google LLC 12356 1
Anritsu Corporation 9 1
SKIDATA - Скидата 4 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
Сервис Плюс 185 1
Буревестник ИЦ НПП 18 1
Анлим-Софт - Unlim-Soft 3 1
Applite - Атлант ГК 30 1
Beckhoff - Beckhoff Automation 38 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 128 4
Почта России ПАО 2269 2
ЦСКА ПФК - российский футбольный клуб 40 2
ФК Краснодар - российский футбольный клуб 10 2
Екатеринбург Арена - футбольный стадион 14 2
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3991 2
Hyatt Hotels and Resorts - Hyatt Regency - Хаятт Ридженси 24 2
Gatwick Airport - Аэропорт Гатвик - ИАТА: LGW, ИКАО: EGKK 10 1
ZF Group - ZF Friedrichshafen AG 6 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3028 1
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 570 1
Лента - Сеть розничной торговли 2297 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 474 1
Алроса АК - Алмазы России — Саха 268 1
Московский аэропорт Домодедово имени М.В. Ломоносова 360 1
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 163 1
Волга-Днепр - авиакомпания 45 1
Открытие Арена - стадион 21 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 100 1
Ростех - РТ-Финанс - Новиком АКБ - Новикомбанк 62 1
РПЛ - РФПЛ - Российская Премьер-Лига - Профессиональная футбольная лига - РПЛ - Чемпионат России по футболу 55 1
Казанский метрополитен 15 1
Газпромнефть - Сибнефть - Сибирская Нефтяная Компания 40 1
Солидарность Самара Арена - Самара Арена - Космос Арена - футбольный стадион 8 1
Авгуръ ВЦ - Аэростатные Системы - Воздухоплавательный Центр - РосАэроСистемы 21 1
Славнефть НГК - Ярославнефтеоргсинтез - Славнефть-ЯНОС - Мегионнефтегаз - Красноярскнефтегаз 57 1
Международный аэропорт Красноярск имени Д. А. Хворостовского - Международный аэропорт Красноярск (Емельяново) - ИАТА: KJA, ИКАО: UNKL 43 1
Международный аэропорт Платов Ростова-на-Дону - ИАТА: ROV - ИКАО: URRP 10 1
ТСНК - TSNK Laboratory - Диагностика-М 24 1
Петровский парк 4 1
СБ Банк - Судостроительный банк 59 1
Эйрфлот Техникс ТД 1 1
Luftschiffbau Zeppelin - Zeppelin Luftschifftechnik 1 1
Гагарин - международный аэропорт города Саратова - ИАТА: GSV, ИКАО: UWSG 3 1
Арена ЦСКА - ВЭБ Арена 7 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3485 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3429 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4834 3
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5784 3
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13072 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3580 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5340 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5082 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1102 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2974 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3534 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 610 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6355 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2829 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5283 1
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1185 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1869 1
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1151 1
ОЭЗ Технополис Москва - Печатники - Особая экономическая зона - ОЭЗ Зеленоград - Особая экономическая зона Зеленоград - Свободная экономическая зона Зеленоград - ТВЗ Зеленоград 575 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2759 1
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 420 1
Правительство РФ - АНО АЦ - Аналитический центр при Правительстве Российской Федерации (АНО АЦ) 351 1
Правительство РФ - Комиссия по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности - Правительственная комиссия по связи 309 1
Минтранс РФ - Росавиация - ФАВТ - Федеральное агентство воздушного транспорта 142 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 282 1
Рособрнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки 179 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 524 1
Минцифры РФ - Департамент развития архитектуры и координации информатизации - Департамент государственной политики в области информационных технологий и координации информатизации - Департамент развития отрасли информационных технологий 179 1
Правительство Москвы - ДИиПП Москва - Департамент инвестиционной и промышленной политики и предпринимательства города Москвы 446 1
Правительство Москвы - ДЭПиР Москва - Департамент экономической политики и развития города Москвы - Комплекс экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы 261 1
Минтранс РФ - Росжелдор - Федеральное агентство железнодорожного транспорта Российской Федерации 26 1
U.S. FAA - The Federal Aviation Administration - Федеральное управление гражданской авиации США - Федеральная авиационная комиссия США 107 1
СВР РФ - Служба внешней разведки Российской Федерации 95 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1070 1
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 663 1
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 259 1
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 268 1
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74085 17
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4373 10
СКУД - Системы контроля и управления доступом - Access control and management systems 1457 6
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 23357 6
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2079 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 57741 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34130 5
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14963 5
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13079 4
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12384 4
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5800 4
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22055 4
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 25602 4
Охранная сигнализация - Security alarm system - охранные телевизионные системы 227 4
Smart технологии - Смартизация - Интеллектуализация - Интеллектуальные технологии 9413 3
Биометрия - Биометрические технологии - Биометрическая аутентификация - Биоиндентификация - Сервисы биометрической защиты информационных систем - биоСКУД 2709 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9005 3
Ситуационный центр (СЦ) - Диспетчерский центр (ДЦ) - Situation, Dispatch Center - Информационно-аналитическая система ситуационного центра (АС СЦ) - Системы ситуационного управления - Situational management systems 1136 3
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8484 3
Кибербезопасность - СКЗИ - Средства контроля защищенности информации - Information security controls - Средства криптографической защиты информации - Средства защиты конфиденциальной информации - Шифрование - Криптография - Криптозащита 4822 3
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 32057 3
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2187 3
Smart CardReader - Считыватель смарт-карт - Digital signatures on a Smartcard - Цифровые подписи на смарткарте 935 3
Здравоохранение - Рентгенология - МРТ - Магнитно-резонансная томография - Магниторезонансная визуализация - Magnetic Resonance Imaging, MRI - Магнитный резонанс - MR Scanner - ядерно-магнитное зондирование, ЯМР 622 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6649 3
Кибербезопасность - КСБ - Комплексные системы безопасности - Интегрированные комплексы безопасности - КАСУБ - Комплексная автоматизированная система управления безопасностью - МФСБ - Многофункциональная система безопасности 1621 3
Виртуализация - Контейнеризация - виртуализация на уровне операционной системы - Контейнерная виртуализация - Зонная виртуализация - Контейнерные среды - Системы управления контейнерами 1783 3
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 12926 3
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14399 3
Видеокамера - Camcorder - Камкодер 2355 3
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12110 2
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 25757 2
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16695 2
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 8970 2
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 4175 2
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 8832 2
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 23106 2
СКС - Структурированная кабельная сеть - Cabling infrastructure - коммутационные кабели - патч-корд 529 2
AdTech - Digital Signage - Digital POS & Signage - IndoorTV Service - Цифровые вывески - Видеореклама на мониторах 296 2
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 12400 2
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5226 2
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1434 2
Rakuten Viber 656 1
Microsoft Azure 1472 1
VK - Mail.ru Одноклассники 1916 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1242 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5938 1
VK - Mail.ru Group - ICQ - Аська мессенджер 886 1
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 763 1
Ред Софт - Ред База Данных - СУБД с открытым кодом 125 1
Промтех ГК - Цифровая мануфактура - Макс САПР 252 1
Ростех - Автоматика - Пелена - программно-аппаратный комплекс 11 1
Kaspersky Antidrone - Kaspersky Anti-Drone 14 1
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова - Ан-124 Руслан - транспортный самолет-гигант 69 1
ЦРТ Визирь 30 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2105 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Реестр ОРИ - Реестр организаторов распространения информации в сети "Интернет" 117 1
Kyocera SmartScan 9 1
EA Sports - FIFA - компьютерная игра (спортивный симулятор) 213 1
Астерос Securix 11 1
Luftschiffbau Zeppelin NT - Zeppelin Neue Technologie 1 1
Dahua ISC 1 1
Porsche 911 - Porsche 997 - Porsche 930 - Porsche 996 - Porsche 959 32 1
Honeywell Esser 4 1
Яровая Ирина 71 3
Озеров Виктор 29 3
Путин Владимир 3390 2
Кабанов Владимир 178 2
Никифоров Николай 1137 2
Иголкин Иван 1 1
Рейман Леонид 1059 1
Щеголев Игорь 698 1
Рустамов Рустам 527 1
Шадаев Максут 1161 1
Дуров Павел 316 1
Жаров Александр 180 1
Волин Алексей 122 1
Малышев Сергей 99 1
Дегтев Геннадий 270 1
Матвиенко Валентина 115 1
Иванов Михаил 111 1
Хрулев Андрей 14 1
Любимов Николай 6 1
Корогодин Андрей 4 1
Циолковский Константин 46 1
Ливанов Дмитрий 59 1
Шелепов Владимир 25 1
Туров Владимир 11 1
Усачев Владимир 9 1
Булгак Владимир 19 1
Бяков Юрий 42 1
Кравцов Сергей 59 1
Бахилов Иван 1 1
Алексеева Елена 22 1
Перегудов Андрей 3 1
Красов Алексей 6 1
Бендин Сергей 10 1
Мороз Дмитрий 5 1
Андрияки Сергей 1 1
Овчинский Владислав 230 1
Савостин Денис 1 1
Байкалова Юлия 1 1
Дядечкин Алексей 1 1
Стыценко Артем 19 1
Россия - РФ - Российская федерация 158807 21
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 46192 9
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 53623 3
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13595 3
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3322 2
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3222 2
Италия - Итальянская Республика 4441 2
Бразилия - Федеративная Республика 2461 2
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2252 2
Бразилия - Рио-де-Жанейро 91 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18401 1
Казахстан - Республика 5852 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4122 1
Европа 24698 1
Россия - ДФО - Якутия - Республика Саха 1110 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 3270 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 2450 1
Земля - планета Солнечной системы 10701 1
Южная Корея - Республика 6887 1
Азия - Азиатский регион 5772 1
Япония 13576 1
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3062 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8244 1
Россия - УФО - Екатеринбург 4336 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3606 1
Америка Южная 870 1
Германия - Федеративная Республика 12972 1
Африка - Африканский регион 3581 1
Франция - Французская Республика 8013 1
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14557 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3004 1
Россия - ДФО - Сахалинская область 1019 1
Россия - ЦФО - Воронежская область - Воронеж 1636 1
Саудовская Аравия - Королевство 642 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1621 1
Россия - ПФО - Саратовская область - Саратов 904 1
Россия - УФО - Челябинская область 1425 1
Россия - ДФО - Камчатский край - Камчатка 1039 1
Россия - ЦФО - Рязанская область 614 1
Россия - ДФО - Хабаровский край - Хабаровск 1258 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 20472 16
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55201 13
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1833 8
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6437 6
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5437 4
Антитеррор - Терроризм - террористические акты - антитеррористические меры 1625 4
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 32065 4
Транспорт общественный - Коммунальный транспорт - Пассажирские перевозки - Public transport - Passenger transportation - муниципальные и коммерческие автобусы, троллейбусы и трамваи 2966 4
Транспорт - Парковка - Паркинг - Parking - Автостоянка - Стоянки автомобилей - сервис оплаты городской парковки - city parking payment service - паркомат - паркон - управление паркингом 1175 4
Федеральный закон 374-ФЗ - Закон Яровой - О внесении изменений в УК и УПК РФ в части установления дополнительных мер противодействия терроризму 232 3
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4428 3
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 8924 3
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 5984 3
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8564 3
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5292 3
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4400 3
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4345 2
Образование в России 2578 2
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6708 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10521 2
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1370 2
Спорт - Йога - Fitness - Фитнес - Зарядка - Гимнастика - вид физической активности 781 2
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10553 2
Федеральный закон 176-ФЗ - О почтовой связи 51 2
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6299 2
Паспорт - Паспортные данные 2743 2
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2024 2
Стихийные бедствия - Natural disasters - Природные катастрофы - Природные катаклизмы - Чрезвычайная ситуация (ЧС ) 1335 2
Спорт - Футбол 753 2
ОПК - Мины - минирование 95 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5346 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3812 1
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3254 1
ЕГЭ - Единый государственный экзамен 607 1
Транспорт - ДТП - Дорожно-транспортное происшествие 914 1
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2334 1
Доступный интернет - ПКД - Пункты коллективного доступа в интернет 125 1
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 6800 1
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2813 1
КоАП РФ - Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях 548 1
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2726 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11453 1
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 503 1
23ABC News 176 1
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 306 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8435 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 224 1
МЧС РФ - Государственная противопожарная служба МЧС России - ВНИИПО ФГБУ - НИИ противопожарной обороны - АГПС ВО ФГБОУ - Академия Государственной противопожарной службы 35 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 727 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1261 1
