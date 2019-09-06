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Anritsu Corporation

СОБЫТИЯ

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06.09.2019 Huawei выпустила «самый быстрый» в мире мобильный процессор со встроенным 5G 1
10.10.2018 «Мегафон» сообщил о новом российском рекорде скорости интернета в своих LTE-сетях 1
21.02.2018 «Техносерв» обеспечит поддержку системы связи для ГАИС «ЭРА-ГЛОНАСС» 1
31.07.2017 Samsung разрабатывает LTE-модемы для мобильных процессоров со скоростью загрузки до 1,2 ГБ/с 1
10.05.2011 10 мая в Москве открылась международная выставка «Связь-Экспокомм-2011» 1
30.06.2009 «Сервис Плюс» предлагает новое решение по упаковке для птицефабрик 1
26.11.2008 «Поком» внедрил систему контроля качества на базе решения Anritsu 1
30.06.2008 «Сервис Плюс» на РОСУПАК-2008: новые решения для автоматизации пищевой промышленности 1
19.12.2000 Anritsu получила лицензию Qualcomm на создание измерительного оборудования для мобильных 3G-сетей 2

Публикаций - 10, упоминаний - 11

Anritsu Corporation и организации, системы, технологии, персоны:

Сервис Плюс 187 3
Samsung Electronics 11065 2
Ростелеком 10948 2
МегаФон 10742 2
Qualcomm Technologies 1974 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 2
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
Rohde&Schwarz - Роде и Шварц Рус 29 1
Startpack - СтартПак 26 1
Tellabs - NetCore Systems 65 1
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 1
Fortive - Tektronix 50 1
Honor - Shenzhen Zhixin New Information Technology 934 1
Safran - Sagem - Sagemcom - Sagem Communication - Communication Haut Debit - Communication Mobile 31 1
ИнформИнвестГрупп - ДАТАТЕЛ 11 1
СевенТест НТЦ - Seventest 2 1
Midtronics 9 1
Cambricon - Cambricon Technologies 9 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
SAP SE 5601 1
Cisco Systems 5372 1
Huawei 4677 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 1
9594 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 942 1
Oracle Corporation 7074 1
Новые облачные технологии (НОТ) 485 1
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 1
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС, Московская городская радиотрансляционная сеть - Санкт-Петербургская городская радиотрансляционная сеть 93 1
ЭР-Телеком Холдинг - ЭРТХ - Акадо Холдинг - Акадо Телеком - Комкор - Московская телекоммуникационная корпорация 825 1
1С-Рарус 982 1
Samsung Display - Corning Inc - Corning Cable Systems - Corning Glass Inc - Corning Microoptics Co - Corning Optical Technologies 221 1
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 1
Т8 НТЦ 120 1
Radcom 8 1
Intelsat Corporation - ITSO, INTEL-SAT - The International Telecommunications Satellite Organization - Интелсат - Международная телекоммуникационная компания спутниковой связи 129 1
Broadcom Inc - Avago Technologies - Avago Technologies - LSI Corporation - LSI Logic - Calimetrics - C-Cube Microsystems 145 1
Парус электро - Связь инжиниринг 27 1
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 1
Почта России ПАО 2370 1
Газпром ПАО 1493 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 1
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 1
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - ГРЧЦ ФГУП - Главный радиочастотный центр 276 1
ТПП РФ - Торгово-промышленная палата Российской Федерации 456 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 4
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Сеть передачи данных - Data transmission network 4038 3
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10152 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 3
Электроника - CPU - Central processing unit - Mobile processors - Мобильные процессоры 174 2
5G - пятое поколение мобильной связи 2566 2
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 2
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PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 1
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Сетевое оборудование - Router LTE - Роутер LTE - Router 4G - Роутер 4G - LTE-маршрутизатор 90 1
Сетевое оборудование - Router 5G - Роутер 5G - Модем 5G - Modem 5G 87 1
Металлоискатель - металлодетектор - миноискатель 35 1
RMS - Reliability Management System - СУН - Система управления надёжностью - RCM - Reliability-Centered Maintenance - техническое обслуживание, ориентированное на обеспечение надежности 24 1
4K UHD - 4K Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 3938 1
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг/сервиса/обслуживания 2307 1
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1678 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12904 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 1
WCDMA - W-CDMA - Wideband Code Division Multiple Access - Широкополосный множественный доступ с кодовым разделением 701 1
Виртуализация - Virtualization - Виртуальные среды - Системы управления виртуализацией 7210 1
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Samsung Exynos - Samsung Hummingbird - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 476 2
China Mobile TD-SCDMA - Time Division Synchronous Code Division Multiple Access - китайский стандарт мобильных сетей третьего поколения 86 1
DSSL Trassir 40 1
Сервис Плюс - СуперМаг - SuperMag 82 1
1С-Рарус WMS 3 1
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 1
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 1
Samsung Galaxy Note 702 1
Mali-G ARM - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 291 1
Samsung Galaxy 1035 1
Qualcomm Adreno GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 518 1
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Geekbench - Мультиплатформерное приложение для бенчмаркинга (сравнения эффективности) 222 1
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Мамаев Александр 15 1
Медведев Дмитрий 1665 1
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Россия - РФ - Российская федерация 166168 5
Япония 13807 2
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Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
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Европа Восточная 3138 1
Германия - Федеративная Республика 13221 1
Китай - Тайвань 4245 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 3
Пищевая промышленность - Пищевое производство - Продукты питания - Food Industry - Food products - Продовольственные товары - Продовольствие 1215 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 797 1
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 1
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Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность - Мясная продукция 647 1
Зоология - Животные - Птицы - Birds - Орнитология 786 1
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 1
ВГТРК - Всероссийская Государственная Телевизионная и Радиовещательная Компания 329 1
Inquirer 463 1
Yahoo! Finance 122 1
Связь-Экспокомм 276 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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