Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии

Билетики покупаем, связь оплачиваем. Гигантская российская лотерейная сеть внезапно превратилась в сотового оператора стигло 40 млн. 26,3 млн из них – на руках у абонентов, оставшиеся 13,7 млн установлены в различные умные устройства. К концу 2025 г. в России насчитывалось в общей сложности 60 виртуальных операторов мобильной связи, отмечает Forbes.

Россияне стали меньше платить за сотовую связь и больше за домашний интернет ько в большую сторону. rawpixel.com / FreePik Россияне пока исправно оплачивают домашний интернет и сотовую связь Также нельзя исключать, что рост вполне мог оказаться еще выше. Увеличение сред

Банк «Русский Стандарт»: средний чек за интернет в 2026 г. вырос кий Стандарт». В число самых популярных категорий трат россиян традиционно входят услуги операторов мобильной связи и интернет-провайдеров. Как показала статистика банка «Русский Стандарт», рос

Starlink запускает мобильную связь — как у T-Mobile и AT&T, но через спутники Занятие новой отрасли SpaceX готовит запуск розничной мобильной связи Starlink в США, пишет Financial Times. Американская компания намерена создать

«Булат» расширил линейку базовых станций для использования в сетях операторов мобильной связи «Булат» (ГК «Ростелеком») сообщает о расширении диапазона частот, поддерживаемых базовыми станциями (БС), предназначенными для российских операторов мобильной связи. Первые образцы оборудования, совместимого с частотами 800, 900, 1800, 2100, 2300 и 2600 МГц выпущены на производственной площадке НПО «Российские телекоммуникационные технологи

В селах Кирсановского округа усилили сотовую связь луживания технологии VoLTE (цифровых звонков через интернет). Абоненты могут говорить по телефону и параллельно пользоваться мобильным интернетом. При этом качество передачи голоса остается высоким. «Мобильная связь стала еще доступнее сразу в трех населенных пунктах Кирсановского округа. Для нас важно, чтобы выезжая за город, жители могли воспользоваться цифровыми сервисами и связаться с б

МТС улучшила мобильную связь в самом маленьком городе Новосибирской области ает большое количество смородины. Ягода даже отражена на официальном гербе города. «Сегодня хорошая мобильная связь и быстрый интернет — необходимые атрибуты цифрового комфорта. Мы планомерно у

МТС обеспечила мобильную связь в бизнес-квартале «Прокшино» в Новой Москве МТС организовала сеть мобильной связи в многофункциональном бизнес-квартале «Прокшино» класса А от группы компаний «А101». Благодаря установке современного оборудования компании-резиденты и посетители центра могут п

Красота в «цифре»: на берегу озера Чедер впервые появилась сотовая связь рошлом году здравница приняла около 8,5 тысяч гостей, в текущем сезоне мы ожидаем рост турпотока. С запуском телеком-оборудования пребывание отдыхающих здесь станет еще более комфортным. Качественная мобильная связь – это обязательное условие для современного курорта, где забота о здоровье гармонично сочетается с технологическим прогрессом», – сказал руководитель государственного комитета п

Сотовые сети превратились в инструмент международной слежки к ОКС-7 т.е. является основной системой сигнализации в мобильных сетях второго и третьего поколений 2G/3G). Это позволяло осуществлять отслеживание пользователей по всему миру. Как это происход

В Москве на День Победы отключат мобильный интернет и SMS, включая «белые списки» ался только мобильный интернет, а голосовая связь и SMS продолжали работать. Но в некоторых случаях сотовая связь отключалась полностью. «Белый список» интернет-сайтов и проблемы с включением в

Для омской Элиты «МегаФон» улучшил мобильную связь и ускорил интернет связь здесь обеспечивалась за счет базовых станций в соседних поселках: Заря Свободы, Москаленки, Клаус. Появление телеком-оборудования непосредственно в селе позволило специалистам улучшить качество мобильной связи и ускорить интернет. Инженеры «МегаФона» задействовали несколько частотных диапазонов 4G: низкочастотный обеспечивает максимально широкое покрытие и позволяет сигналу легко прон

Пример подан. Популярный в России бренд смартфонов отказывается от выпуска 4G-мобильников onyOS. Сегодня HarmonyOS в том виде, в каком задумала ее Huawei, популярна только в Китае. В Россию мобильники этой компании завозятся без этой системы – они работают на Android, но с предустан

Исследование «Экомобайл»: тарифы мобильной связи выросли на 18% за год Российский рынок мобильной связи входит в зрелую фазу развития: операторы все меньше растут за счет подключени

Сотовые операторы обогатятся на платной регистрации смартфонов в базе IMEI. Все оплатят россияне из своего кармана Новые поборы, которых не видно Операторы связи вознамерились поделить между собой прибыль за регистрацию буквально каждого устройства, способного подключаться к сотовым сетям, в новой базе IMEI. Как пишут «Известия», они уже обратились с такой инициативой в Минцифры России. Без регистрации в этой базе ни один гаджет не сможет подключиться к российским

«Яндекс» переквалифицируется в сотовые операторы – до запуска считанные недели тах, например аудитории digital-first». Она также полагает, что «Яндексу» потребуются «масштабные инвестиции в маркетинг», а также «уникальное продуктовое предложение, выходящее за рамки классической мобильной связи», если интернет-гигант желает стать крупным игроком рынка и занять, более 5% на нем. Юрий Данилевский, старший консультант «Адизес Бизнес Консалтинг» (экс-Институт Адизеса в Рос

Создателей бесплатного сотового оператора посадили за мошенничество 2 Мобайл». Danycom пытался перевести своих абонентов в сеть MCN Telecom (также является виртуальным сотовым оператором «Т2 Мобайл»), но договоренность была сорвана, и абоненты Danycom Mobile ос

Минцифры: количество базовых станций связи в России приблизилось к миллиону ению зависимости от зарубежных производителей. В рамках дорожной карты «Современные и перспективные сети мобильной связи» на период до 2030 г. несколько проектов получили господдержку. В частно

60 населенных пунктов Курганской области теперь с интернетом и мобильной связью ект УЦН 2.0 вносит значительный вклад в цифровое развитие региона. Для сельских территорий доступ к мобильной связи и интернету открывает широкие возможности». Наиболее популярными мобильными п

Unisimka и «Авито Путешествия»: 64% туристов решают вопросы мобильной связи спонтанно, уже в поездке покрытие и уверенность, что связь будет работать везде. При этом подавляющее большинство туристов не готово тратить время на подготовку и решает проблемы на месте. Эти тенденции показывают, что рынку мобильной связи есть смысл создавать гибкие и простые решения, а путешественникам — знакомиться с инновациями и пользоваться сервисами, которые позволяют оперативно решать вопросы связи в поезд

Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи МТС ых типов беспилотных летальных аппаратов на удаленных и малонаселенных территориях, где отсутствует мобильная связь. В качестве первого шага в этом направлении МТС первой среди российских опера

В мире грандиозный обвал выпуска процессоров для смартфонов. Производить их нет смысла – спрос на мобильники рухнул вызывает у производителей смартфонов желания сократить свои доходы и при этом оставить цены на свои мобильники на прежнем уровне. Вместо этого они перекладывают все издержки на плечи потребител

Летательные аппараты расширят покрытие мобильной связи МТС ых типов беспилотных летальных аппаратов на удаленных и малонаселенных территориях, где отсутствует мобильная связь. В качестве первого шага в этом направлении МТС первой среди российских опера

Уходит целая эпоха. Гигантская страна хоронит сотовые сети, без которых не работают легендарные телефоны Nokia и умные устройства будет означать, что все устройства, которые поддерживают только их, больше не смогут подключиться к сотовым сетям. Например, это все классические мобильные телефоны, вышедшие на рубеже веков. В

Банк «Солидарность» запускает брендированную мобильную связь на базе сети Билайна лашение о запуске нового проекта в формате Smart-MVNO. Результатом партнёрства стала брендированная мобильная связь под названием «Солидарность Мобайл», которая доступна клиентам банка с 17 мар

Некоторым россиянам хотят полностью запретить пользоваться сотовыми телефонами и смартфонами. Кого коснется евиантного поведения. Поэтому нужен определенный возраст, с которого ребенок уже может использовать мобильный телефон», – сказал министр просвещения. Начало положено В России уже введен частичн

1,8 млн человек появились в онлайне — за пять лет реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства 021-2025 гг. реализации второго этапа проекта устранения цифрового неравенства (УЦН 2.0) устойчивая мобильная связь 2G/4G появилась в 7881 малом населенном пункте страны, в которых проживает ок

Москвичи массово ищут замену неработающему мобильному интернету. Скупаются стационарные телефоны и пейджеры дольше других просуществовал «Телекомт», но и он закрылся в ноябре 2021 г. Пейджеры работают на низкочастотных волнах, лучше преодолевающих препятствия, то есть пейджеры доступны там, где не работает мобильная связь. И, в отличие от мобильной, пейджинговая сеть не зависит от отключения электричества. Ее все еще предпочитают некоторые больницы, АЭС или пожарные станции, которые используют со

Популярные в России смартфоны на Android взламывают за 45 секунд из-за «дыры» в процессоре. Их даже не нужно включать уб. за минимальную комплектацию. Опасные устройства продаются и в российской рознице На взлом этого мобильника ушло всего 45 секунд. Никакие спецприборы для этого не потребовались. По воздуху н

Москву и Питер лишают последнего выхода в интернет. Стало невозможно подключиться к публичным сетям Wi-Fi одключиться к публичным сетям Wi-Fi. К моменту выхода материала активнее всего мобильный интернет и сотовая связь блокировались в Москве и Санкт-Петербурге. Как сообщили «Ведомостям» операторы

Знаменитых «убийц флагманов» ждет бесславный конец. OnePlus повышает цены на свои легендарные мобильники им Компания OnePlus, сделавшая себе имя на очень доступных смартфонах с флагманским «железом», объявила о повышении цен. Как пишет Gizmochina, они вырастут с 16 марта 2026 г., а пока есть шанс купить мобильники этой марки по старой стоимости. Одновременно с OnePlus об индексации цен сообщила и компания Oppo. Она, как OnePlus, числится в составе холдинга ВВК, где вместе с ними находится и Vi

Большинство родителей и педагогов — за запрет мобильных телефонов на уроках Ограничение использования мобильных телефонов на школьных уроках одобряют 83% родителей обучающихся и 86% учителей. В опросе сервиса SuperJob приняли участие 1600 родителей и 500 учителей из всех округов страны. Об этом

Сотовый оператор Т2 потерял часть пользователей «из-за регуляторных требований» лрд руб. (рост – 12%), на информационную безопасность – 25,6 млрд руб. (рост -15%). Рост доходов от мобильной связи в «Ростелекоме» пояснили повышением ARPU (средняя ежемесячная выручка с абоне

От банков до селебрити – зачем разные бренды запускают свою мобильную связь леживать попытки мошенничества, фильтровать звонки, подключать аналитику и искусственный интеллект. Мобильная связь в парадигме MVNO легко встраивается в экосистему банка, усиливая статус «осно

Компактные смартфоны возвращаются. Создатель «убийц флагманов» спасет мир от надоевших «лопат». Опрос йма. Цена смартфона неизвестна, но OnePlus известна своим умением выпускать продвинутые флагманские мобильники по очень низкой цене на фоне конкурентов. За это они получили прозвище «убийцы фла

«МегаФон» укрепил сотовую сеть в пригороде Кызыла и культурных интернет-активностях. «Село расположено в пригороде Кызыл, где уже много лет доступна сотовая связь «МегаФон». Однако в самом Ээрбек ее ранее не было. После запуска базовой станци

Любимый россиянами бренд выпустил в России два дешевых смартфона с огромными батареями. Фото карману Компания Realme сообщила CNews о выпуске в России двух новых смартфонов C85 и C85 Pro. Оба мобильника относятся к бюджетному сегменту и характеризуются в первую очередь наличием аккуму

Базовая станция «МегаФона» обеспечила мобильную связь в Покровке и соседних селах Новые цифровые возможности получили жители Покровки Омской области. «МегаФон» запустил новое телеком-оборудование, обеспечив качественной мобильной связью и интернетом на скорости до 90 Мбит/с, не только жителей села, но и абонентов в соседних населенных пунктах. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона». Село расположено в

Мобильная связь и интернет МТС впервые появились в двух малых тамбовских селах МТС обеспечила качественной связью и доступом к высокоскоростному мобильному интернету жителей двух малых сел на севере Тамбовской области – Рысли и Мутасьево. В каждом из этих населенных пунктов Моршанского района проживают до 500 человек. Об этом CNews сооб