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Мобильная связь Мобильный телефон Мобильные сети связи Сотовая связь 5G/4G/3G/2G поколения мобильной телефонии

Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии


07.03.2023 Сотруднику сотового оператора, продавшему данные журналиста CNews, дали три года
13.02.2023 Новая система мобильной связи для «Новосибирск арена» стала самым крупным телеком-объектом «Мегафона» в регионе
10.02.2023 В России появится единый сотовый оператор
30.01.2023 Как в России потратят ₽84 млрд на производство оборудования 5G и 6G
11.01.2023 В России небывалый подъем спроса на отечественные кнопочные телефоны. Китайские конкуренты далеко позади
06.01.2023 Власти Белоруссии отдали туркам сотового оператора почти бесплатно
13.12.2022 У абонентов «Билайна», «Мегафона» и Tele2 появилась связь в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях
01.12.2022 Россияне превратили военную технологию связи в замену сотовым сетям и оптоволокну. Испытания успешны, не за горами массовое распространение
29.11.2022 Жители Липецка, Ельца и Грязей смогут сэкономить на связи до 40%
24.11.2022 В поселке Поляковский на севере Приамурья впервые появилась мобильная связь
24.11.2022 В поселке Хета на севере Таймыра впервые появилась мобильная связь
22.11.2022 Назад в будущее: Сотовая связь на Украине деградирует до точечного покрытия
27.10.2022 «Ростелеком» запустит мобильную связь в высокогорных районах Дагестана
27.10.2022 Еще 800 жителей Красноярского края впервые получили мобильную связь
26.10.2022 В эвенкийском поселке Эконда впервые появилась мобильная связь
27.09.2022 Xiaomi убивает зеркальные фотоаппараты. Создается смартфон с суперкамерой
19.09.2022 Первое большое исследование мобильных операторов Санкт-Петербурга
13.09.2022 Еще 6500 жителей Воронежской области впервые получат доступ к мобильному интернету
31.08.2022 Запрет на сотовые телефоны в школе: большинство учителей — за, большинство родителей — против
31.08.2022 Российским школьникам запретили пользоваться мобильниками на уроках
25.08.2022 «МТС банк» реализовал оплату мобильной связи через СБП
22.08.2022 Сотовый оператор из ДНР начал работать на юге Украины
28.07.2022 В России первый серьезный дефицит смартфонов. Мобильники Samsung пропадают из магазинов
26.07.2022 «МТС банк» запустил сервис по оплате мобильной связи операторов Армении в салонах МТС
15.07.2022 В Пермском Политехе разработали систему экстренной самозарядки мобильника
14.07.2022 «МТС банк» реализовал сервис по оплате мобильной связи операторов Грузии
23.06.2022 Власти заставили Tele2 отказаться от резкого повышения цен на сотовую связь
22.06.2022 Смартфоны Samsung больше не нужны. Склады забиты миллионами непроданных мобильников, производство падает
22.06.2022 Новый российский сотовый оператор приходит на юг Украины
10.06.2022 «Мегафон» победил в суде чиновников и отстоял свое право повышать цены на SMS
09.06.2022 Хозяева «Билайна» продали сотового оператора бизнесмену из окружения Саакашвили
06.06.2022 Мобильники всех граждан России занесут в базу ФСБ по заводским серийным номерам
02.06.2022 ИТ-инфраструктура DataFort для разработчика телекоммуникационного ПО: опыт компании «Технологии Шэринга»
31.05.2022 МТС подключила искусственный интеллект к планированию мобильной сети связи
30.05.2022 Мобильный телефон Philips Xenium E227 выходит на российский рынок.
27.05.2022 На юге Украины начал работать российский сотовый оператор
23.05.2022 Россияне переходят со смартфонов на обычные «звонилки». Поставки классических телефонов взлетели до небес
17.05.2022 Крымскому оператору дали 1,8 миллиарда на скоростной интернет
16.05.2022 Хозяева «Билайна» после неудачных споров с властями потратили на лицензии миллиард долларов
07.05.2022 Сотовые операторы ДНР и ЛНР вошли в российскую зону нумерации

Публикаций - 25270, упоминаний - 34274

Мобильная связь упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

МТС - Мобильные ТелеСистемы 9571 3213
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8093 2868
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7015 2571
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5597 2479
Samsung Electronics 9768 2091
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10136 1648
Apple Inc 11253 1542
Lenovo Motorola 3505 1415
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 2969 1312
Microsoft Corporation 23576 1098
Tele2 - Теле2 Россия - Т2 РТК Холдинг 2525 1034
Google LLC 10994 941
Sony 6486 843
LG Electronics 3544 782
Siemens AG - Siemens Group 2547 762
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 738
Huawei 3530 672
Vodafone Group 1342 672
Intel Corporation 11692 604
Tele2 - Теле2 Россия - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1406 598
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1139 550
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications 1313 530
Qualcomm Technologies 1708 497
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6302 469
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 701 456
Telia Company - TeliaSonera 827 445
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1567 437
Motorola Inc 1136 428
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 1644 403
Orange S.A. - Orange Group 1028 397
HTC Corporation 1493 391
АФК Система ПАО 1717 376
AT&T Inc 1662 357
Meta Platforms - Facebook 4346 352
IBM - International Business Machines Corp 9213 350
Yandex - Яндекс 5754 341
Telenor - Теленор 735 341
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1760 323
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2635 317
Киевстар - Kyivstar 503 317
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6224 726
Евросеть 1401 506
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6656 422
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 5882 407
Связной ГК 1341 352
Альфа-Групп 665 325
Visa International 1876 249
Россети Ленэнерго 2359 237
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1773 227
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1907 200
Dixis - Диксис 360 198
Альфа-Банк 1607 185
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2425 175
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 1023 166
Открытие ФК - Банк Открытие 2841 163
Qiwi 931 151
Почта России ПАО 2006 149
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1857 127
Лента - Сеть розничной торговли 1721 110
РЖД - Российские железные дороги 1638 109
ГАЗ Группа - Горьковский автомобильный завод 2527 105
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 675 102
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 898 93
Цифроград 171 92
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа 1202 88
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 340 84
Май - Майский чай - российская торговая компания 1028 84
eBay Inc 1599 81
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 144 77
Cukurova 95 74
Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - E-port 247 73
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 902 69
ETH - Eventis Telecom Holdings 89 69
101Hotels.com 707 68
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 531 67
Газпром ПАО 1163 66
Телефон.Ру 92 66
IPOC 123 66
ГПБ - Газпромбанк 946 63
МТС - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - МТС банк - МТС Финтех 356 63
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18197 1298
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 10457 1022
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9228 937
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4605 448
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2362 331
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2033 328
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ 3738 313
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3075 276
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3008 273
Президент Российской Федерации 3741 252
Судебная власть - Judicial power 2111 234
Минцифры РФ - ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам - ГКЭС России - Государственная комиссия по электросвязи при Министерстве связи Российской Федерации 607 229
МВД РФ - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - Госавтоинспекция Министерства внутренних дел Российской Федерации 1182 173
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2724 159
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 876 150
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 2522 140
U.S. FCC - Federal Communications Commission - ФКС - Федеральная комиссия по связи США 560 138
Правительство Москвы 2006 126
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2420 119
Верховный суд Российской Федерации 780 119
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1222 116
Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 864 113
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1332 110
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2443 109
Россвязь - Федеральное агентство связи 717 104
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1080 96
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1411 89
Франция - Правительство Франции - Министерство обороны и внутренних дел Франции - Вооружённые силы Французской Республики - Ministère des Armées 859 87
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1119 82
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1672 79
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 965 77
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 1877 76
Администрация Президента РФ 983 74
СФР - ПФР - ПФ РФ - Пенсионный фонд Российской Федерации 1605 72
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2435 72
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 984 68
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 946 68
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 529 66
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2910 65
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 659 65
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6103 3129
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1798 221
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2580 154
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 440 117
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1364 54
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 51
4CIO 713 48
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 62 36
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 189 31
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 249 31
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета 53 31
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 25
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата 50 22
WiMAX Forum 68 21
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 117 19
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 19
8K Association - Ассоциация 8K 161 18
АРБ - Ассоциация российских банков 206 17
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 17
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 557 16
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 109 16
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 981 16
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 26 15
Symbian Foundation 38 15
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 14
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 207 14
Справедливая Россия - Российская политическая партия 95 14
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 232 14
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 164 13
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 150 12
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 92 12
Единая Россия - Политическая партия 266 12
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Некоммерческое объединение операторов связи 14 11
Linux Foundation 174 11
ЛДПР 100 11
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 52 11
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 250 11
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 253 11
Greenpeace - Гринпис 119 10
Демократическая политическая партия США 117 9
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 79585 8394
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 22409 7124
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 17635 4337
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21532 4076
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК 53839 3510
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 39485 3453
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 13625 3323
3G - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 6183 2481
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 7591 2469
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 15076 2126
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 6702 2097
ШПД Мобильный - МБШД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - МШБД - мобильный широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband 5529 1975
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 12707 1867
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22110 1803
Беспроводные технологии - Wireless technologies 9468 1730
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 11558 1723
Дисплей - Монитор - Display - Monitor 11884 1639
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 8750 1639
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4137 1501
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 11343 1474
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy, BLE 6756 1374
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17408 1332
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Интернет-телефония 7387 1331
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 13297 1317
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство 19310 1306
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 11703 1261
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы 8267 1255
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 16128 1228
Аккумулятор электрический - системы хранения электроэнергии - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 8712 1195
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2261 1143
Телевидение - Television - ТВ-вещание 9156 1127
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 6420 1108
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Computer equipment 15138 1079
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 17416 1023
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 12654 1021
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2417 970
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 2428 966
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2022 966
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26035 958
Multimedia - Мультимедиа - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5457 896
Google Android 12648 1760
Apple iPhone - серия смартфонов 6654 1260
Microsoft Windows 2000 12709 1249
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 4367 827
Apple iOS 6863 779
Microsoft Windows 14509 721
Apple iPhone 6 6201 641
Nokia Symbian OS 1400 564
Microsoft Windows Mobile OS - Compact Edition (CE) - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2344 559
Oracle Java - язык программирования 2783 465
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1027 448
Apple iPad 3747 400
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 4814 387
Google Play - Google Store - Android Market 2963 355
Linux OS 8326 330
Age of Kings 3450 305
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 4156 305
Apple - App Store 2622 300
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone 1562 298
Microsoft Skype 1982 276
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2518 267
Nokia Alcatel-Lucent SA 1301 236
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 1444 233
Google YouTube - Видеохостинг 2443 217
Microsoft Windows BitLocker 1279 187
Samsung Galaxy 1063 187
Apple iPod 1531 187
Nokia Nseries 432 169
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 321 157
Apple iPhone 4 746 156
VK - Mail.ru Одноклассники 1490 144
Apple iPhone 5 754 143
Microsoft Office 3458 140
Apple Mac - Apple Macintosh 2875 138
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 936 132
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 886 125
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги 769 125
Samsung Galaxy Note 684 124
1С-Битрикс - Битрикс24 - Bitrix24 - Б24 6586 124
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 715 123
Путин Владимир 2750 255
Рейман Леонид 1032 165
Jobs Steve - Джобс Стив 1000 151
Никифоров Николай 1172 134
Медведев Дмитрий 1631 133
Брюквин Юрий 290 127
Кусков Денис 218 87
Naguib Onsi Sawiris - Нагиб Онси Савирис 113 86
Усманов Алишер 292 84
Щеголев Игорь 691 80
Чичваркин Евгений 162 78
Изосимов Александр 193 74
Каримова Гульнара 92 72
Каримов Ислам 95 71
Евтушенков Владимир 200 69
Морошкин Александр 118 68
Кочетков Владислав 247 64
Симонов Игорь 100 64
Ксенин Алекс 311 62
Кирюшин Геннадий 90 60
Савин Сергей 94 58
Григорьева Евгения 59 58
Осеевский Михаил 275 54
Солонин Виталий 89 54
Elop Stephen - Элоп Стивен 155 52
Gates William Henry - Гейтс Билл 899 51
Фридман Михаил 110 51
Шадаев Максут 650 48
Москалева Татьяна 73 47
Бакиев Курманбек 49 47
Малис Александр 157 46
Trump Donald J. - Трамп Дональд 371 46
Айбашева Анна 97 46
Солдатенков Сергей 160 46
Прянишников Николай 288 44
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 369 42
Богатов Антон 79 42
Гирев Андрей 77 42
Кожевников Алексей 65 42
Бакиев Максим 41 41
Россия - РФ - Российская федерация 123902 9864
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 50329 4102
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 39603 3602
Европа 21356 2466
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 17179 2360
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 15195 1990
Япония 12956 1743
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 12961 1619
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 15201 1607
Южная Корея - Республика 6305 1264
Германия - Федеративная Республика 12083 1247
Финляндия - Финляндская Республика 3480 1169
Украина 7304 1028
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 13228 984
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 6339 927
Швеция - Королевство 3499 882
Азия - Азиатский регион 4997 720
Беларусь - Белоруссия 4335 711
Индия - Республика 5094 697
Франция - Французская Республика 7094 696
Италия - Итальянская Республика 4232 581
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 2875 490
Армения - Республика 1471 475
Нидерланды 3320 465
Китай - Тайвань 3767 462
Испания - Королевство 3609 449
Канада 4717 445
Казахстан - Республика 4876 443
Турция - Турецкая республика 2088 402
Норвегия - Королевство 1770 401
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 2383 394
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 2567 369
Африка - Африканский регион 3284 357
Земля - планета Солнечной системы 9718 349
Россия - СФО - Новосибирск 3740 348
Россия - УФО - Екатеринбург 3346 339
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3433 337
Америка Северная 3025 336
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1623 318
Европа Восточная 3003 304
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - Банковские операции 42316 3330
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 42090 2839
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 20545 2088
Абонентская база - Абонентская плата 5313 1540
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 8913 1488
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 15208 1476
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 14160 1415
Тарификация - Установление тарифа на основе классификации объектов обложения или оплаты 5764 1408
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Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет 5485 509
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Фондовая биржа - Фондовый рынок - Акции, облигации, ценные бумаги компаний - секьюритизация - Company shares and bonds - securities 5002 484
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4280 462
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 3683 446
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ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 5012 371
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Bloomberg 1117 139
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Коммерсантъ - Издательский дом 1263 132
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Прайм - Агентство экономической информации 857 120
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DigiTimes - Издание 1295 107
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AP - Associated Press 1994 100
РИА Новости 808 89
TDaily - TelecomDaily - Telecom Daily News 271 87
CNET Networks - CNET News 1639 81
Telecom.paper 167 78
Times 649 73
The Register 1413 72
New Scientist 1447 68
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NYT - The New York Times 1003 64
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ТАСС - Российское государственное информационное агентство 676 59
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The Verge - Издание 505 59
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Forbes - Форбс 638 53
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In-Stat 115 33
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 428 29
Frost & Sullivan 200 29
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ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 189 20
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ETSI - European Telecommunications Standards Institute - Европейский институт телекоммуникационных стандартов - Европейский институт по стандартизации в области телекоммуникаций 108 34
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РАН - Российская академия наук 1807 29
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 719 29
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ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 300 10
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CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 510 9
МИСиС НИТУ - Московский институт стали и сплавов - Национальный исследовательский технологический университет 251 8
Академгородок Новосибирск 103 8
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СибГУТИ - Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики 60 8
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Caltech - California Institute of Technology - Калтех - Калифорнийский технологический институт 213 7
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Международный женский день - 8 марта 282 28
Связь-Экспокомм 94 27
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 169 26
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FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 217 22
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 19
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ИнфоКом 86 15
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Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 356 10
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 222 10
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День всех влюбленных - День святого Валентина - 14 февраля 94 9
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Samsung Unpacked 26 6
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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