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Мобильная связь Мобильный телефон Мобильные сети связи Сотовая связь 5G/4G/3G/2G поколения мобильной телефонии

Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии

Мобильная связь — это технология беспроводной передачи голоса и данных между мобильными устройствами через мобильные сети связи, построенные на принципе сотовой архитектуры. Мобильный телефон служит конечным устройством доступа к этим сетям. Сотовая связь подразумевает разделение территории на ячейки (соты), каждая из которых обслуживается базовой станцией, что позволяет эффективно использовать частотный ресурс и обеспечивать непрерывность соединения при перемещении абонента.

Современные мобильные сети делятся на поколения:

Предшественниками сотовой связи были аналоговые системы 1G (AMPS, NMT), а родственными технологиями — Wi-Fi, DECT, LPWAN (LoRa, NB-IoT) и спутниковая связь. Перспективы развития включают масштабирование 5G, внедрение OpenRAN, развитие частных сетей (Private LTE/5G) и интеграцию с ИИ и IoT.

В России развивается отечественное телеком-оборудование. Компании «Иртея» и YADRO производят базовые станции, поддерживающие GSM, LTE и 5G-Ready архитектуру. Операторы, включая МТС, «МегаФон», Билайн и T2, модернизируют сети, внедряют российские решения и разворачивают аэромобильные комплексы связи для труднодоступных территорий.

Десять российских компаний, имеющих продукты или значительные внедрения в области мобильной связи:

  1. МТС — развертывание отечественных базовых станций, аэромобильные комплексы, VoLTE, корпоративные тарифы с аналитикой.
  2. «МегаФон» — модернизация LTE, запуск базовых станций в удалённых регионах, сотрудничество с YADRO.
  3. Билайн (ПАО «ВымпелКом») — использование оборудования YADRO, поддержка MVNO (например, «Добросвязь»).
  4. T2 — покрытие в карьерах, партнёрство с Mango Office для бизнес-коммуникаций.
  5. «Иртея» — производитель отечественных базовых станций GSM/LTE/5G с поддержкой OpenRAN.
  6. YADRO — разработка доверенного телеком-оборудования, включая базовые станции для 5G.
  7. «Софтайм» — создание базовых станций РАДИОС SR 2G/4G и системы экстренного оповещения «Добрыня».
  8. Nexign — поставщик BSS-решений для 5G, аналитика телеком-рынка.
  9. Platforma — сотрудничество с T2 в сфере обмена данными и цифровых стандартов.
  10. Mango Office — разработка решений для интеграции мобильной связи и виртуальных АТС.

Развитие мобильной инфраструктуры в России направлено на обеспечение технологического суверенитета, расширение покрытия в сельской местности и труднодоступных зонах, а также подготовку сетей к переходу на 5G.

СОБЫТИЯ

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Публикаций - 29697, упоминаний - 40490

Мобильная связь и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 4912
МегаФон 10742 3711
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 3246
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 2570
Samsung Electronics 11064 2309
Apple Inc 13154 1817
Lenovo Motorola 3566 1432
Ростелеком 10948 1378
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 1358
Т2 - Т2 Мобайл - Т2 РТК Холдинг - РТ-Мобайл - Теле2 Россия АБ - Tele2 Russia AB 3341 1335
Microsoft Corporation 25775 1170
Google LLC 12688 1063
Sony 6739 871
Huawei 4675 830
LG Electronics 3735 805
Siemens AG - Siemens Group 2673 768
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 744
Vodafone Group 1412 713
Intel Corporation 12811 637
Т2 - Т2 Мобайл - СкайЛинк - Skylink - Московская сотовая связь (МСС) - Аларис 1428 616
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 590
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 590
Orange S.A. - Orange Group - France Télécom - France Telecom - France Telekom 1575 568
NTT DoCoMo - NTT Mobile Communications Network Inc 1160 565
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 564
Qualcomm Technologies 1974 536
Veon - VimpelCom - ВымпелКом 824 531
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 451
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 447
Yandex - Яндекс 9215 442
Xiaomi - Сяоми 2231 440
Motorola Inc 1156 435
HTC Corporation 1512 402
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 395
AT&T Inc 1725 385
Meta Platforms - Facebook 4621 372
IBM - International Business Machines Corp 9699 369
Киевстар - Kyivstar 569 367
Telenor - Теленор - Теленор Мобайл Коммуникейшнз 762 360
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 327
Евросеть 1421 511
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 496
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 413
Альфа-Групп 745 378
Связной ГК 1401 363
Visa International 1993 257
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 244
Альфа-Банк 1979 212
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 1975 205
Dixis - Диксис - Dиксис 371 203
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 198
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 184
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2948 182
Почта России ПАО 2370 177
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 171
NanduQ - Qiwi 1013 157
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1522 145
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 141
РЖД - Российские железные дороги 2096 140
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 140
Россети Ленэнерго 1699 137
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 136
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 1897 125
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 124
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 107
МТС Финанс - MTS Finance - Мобайл ТелеСистемс Б.В. - Mobile TeleSystems Finance - МТС банк 598 94
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 92
Цифроград 171 92
ETH - Eventis Telecom Holdings - Eventis Mobile 116 90
eBay Inc 1640 87
Газпром ПАО 1493 86
LetterOne Holdings - L1 Technology - Letterone Investment Holdings 114 85
Платина КБ - CyberPlat - КиберПлат 342 85
МТС Трэвел - MTS Travel 292 85
ГПБ - Газпромбанк 1273 79
Русский стандарт Банк 509 78
NanduQ - Qiwi - ОСМП - Объединённая система моментальных платежей - OSMP - Группа E-port 266 77
CK Hutchison Whampoa Limited - HWL 145 77
Cukurova 97 76
IPOC - IPOC International Growth Fund 142 72
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Президент Киргизии - Президент Киргизской Республики - Кабинет министров Киргизской Республики - Правительство Кыргызской Республики - органы государственной власти 129 73
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 3353
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 221
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 130
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 59
Инфокоммуникационный союз - Союз участников рынка инфокоммуникационных услуг - Ассоциация 3G - Ассоциация операторов сетей связи третьего поколения 3G 92 51
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 51
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 49
АРОС - Ассоциация региональных операторов связи 65 38
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 36
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 211 31
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 26
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 25
Россия Ассоциация - АРБ - Ассоциация российских банков - АРБР - Ассоциация региональных банков России 267 22
WiMAX Forum 69 21
LTE Union - Союз операторов мобильной связи ЛТЕ - Консорциума 4G - Некоммерческое объединение операторов связи 29 21
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 20
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 20
IETF - Internet Engineering Task Force - Инженерный совет Интернета 120 20
JEITA - Japan Electronics and Information Technology Industries Association - EIAJ - Electronic Industries Association of Japan - JEIDA - Japanese Electronic Industry Development Association - Японская ассоциация производителей электроники и ИТ 51 19
OMA - Open Mobile Alliance - OMA SpecWorks 31 19
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 19
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 18
ОПМС - Общество потребителей мобильной связи 17 17
НАУЭТ - Национальная ассоциация участников электронной торговли 114 17
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 16
Единая Россия - Политическая партия 321 16
Symbian Foundation 38 15
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 15
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 15
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 15
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 15
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 14
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 14
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 13
ЛДПР 116 12
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 12
ГосИнформСистемы 160 12
Цифровая экономика АНО - ЦЭ АНО - Автономная некоммерческая организация 328 11
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 11
Linux Foundation - Free Standards Group 206 11
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 8313
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 5720
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 4966
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10151 3759
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9493 3638
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 3384
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 3240
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 2933
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 2864
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 2262
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 2077
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 2064
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2061
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 2022
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26227 1984
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5384 1938
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 1937
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 1911
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4431 1829
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 1755
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 1681
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 1558
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - Voice over Packet - голос по IP - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8699 1555
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 1549
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22571 1488
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 1474
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 1472
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9356 1375
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 1375
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 1374
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6238 1324
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34983 1262
Телевидение - Television - ТВ-вещание - ТВ-производство - программа телепередач 9661 1251
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16235 1218
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1171
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 1162
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 1150
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16977 1147
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 9302 1147
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33490 1143
Google Android 15243 2046
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 1475
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 987
Apple iOS 8583 947
Microsoft Windows 16882 782
Microsoft Windows 2000 8678 694
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 654
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 586
Nokia Symbian OS 1411 577
Oracle Java - язык программирования 3469 501
Apple iPhone 6 4861 472
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 455
Apple iPad 4011 440
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 424
Linux OS 11533 378
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2185 364
Apple - App Store 3109 358
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 338
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 331
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 296
Google YouTube - Видеохостинг 3002 263
Nokia Nseries 538 232
Samsung Galaxy 1035 221
Microsoft Xbox Game Studios - Age of Empires - Компьютерная игра (Стратегия в реальном времени) 2959 206
ARM Holdings - ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1215 200
Apple iPod 1553 195
Apple iPhone 4 800 183
Lenovo Motorola Droid - Lenovo Motorola Droid RAZR - Motorola Droid Maxx - Motorola Droid Ultra - Motorola Milestone - Motorola MOTOROI Sholes Tablet 365 177
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 176
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 175
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 166
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 160
Apple iPhone 5 783 159
Microsoft Office 4170 152
Xiaomi Redmi - серия смартфонов 568 151
FreePik 1841 140
Samsung Galaxy Note 702 137
Форсайт Мобильная платформа - ранее HyperHive 975 136
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 134
Сбер - ЮMoney - ЮМани НКО - ранее Яндекс.Деньги - Yandex Money 958 130
Путин Владимир 3454 307
Рейман Леонид 1065 173
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 163
Медведев Дмитрий 1665 135
Никифоров Николай 1138 134
Брюквин Юрий 300 129
Sawiris Naguib - Савирис Наджиб 146 105
Шадаев Максут 1210 94
Усманов Алишер 311 87
Кусков Денис 221 87
Щеголев Игорь 699 81
Фридман Михаил 146 78
Изосимов Александр 192 75
Каримова Гульнара 95 72
Евтушенков Владимир 217 71
Каримов Ислам 97 71
Осеевский Михаил 350 70
Морошкин Александр 118 68
Симонов Игорь 103 65
Кочетков Владислав 248 64
Ксенин Алекс 311 63
Кирюшин Геннадий 91 60
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 59
Савин Сергей 97 59
Григорьева Евгения 60 58
Соловенчук Александр 156 56
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 54
Солонин Виталий 90 54
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 52
Пахомов Александр 140 51
Галактионова Инесса 120 48
Муртазин Эльдар 74 48
Бакиев Курманбек 51 48
Москалева Татьяна 73 47
Солдатенков Сергей 162 47
Айбашева Анна 98 47
Прянишников Николай 316 46
Малис Александр 158 46
Сысоева Евгения 129 45
Мишустин Михаил 787 45
Россия - РФ - Российская федерация 166164 12548
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 4407
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 4199
Европа 24963 2852
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 2364
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19543 1943
Япония 13807 1815
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13819 1699
Беларусь - Белоруссия 6289 1526
Южная Корея - Республика 7051 1352
Германия - Федеративная Республика 13221 1338
Финляндия - Финляндская Республика 3697 1224
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1195
Украина 7928 1125
Армения - Республика 2449 1107
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 1054
Швеция - Королевство 3781 944
Франция - Французская Республика 8177 809
Азия - Азиатский регион 5920 804
Индия - Bharat 5869 774
Италия - Итальянская Республика 4508 611
Казахстан - Республика 6047 558
Россия - СЗФО - Северо-Западный федеральный округ 3354 541
Нидерланды 3745 505
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток - Дальневосточный регион 3178 497
Китай - Тайвань 4245 478
Испания - Королевство 3839 477
Канада 5081 475
Земля - планета Солнечной системы 10865 472
Турция - Турецкая республика 2620 465
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ - Уральский регион 3339 460
Россия - СФО - Новосибирск 4875 457
Норвегия - Королевство 1857 423
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 418
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 410
Россия - СЗФО - Ленинградская область - Ленобласть 2854 406
Африка - Африканский регион 3640 388
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2831 366
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 361
Узбекистан - Республика 2005 361
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 3929
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53464 3899
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 2595
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 2095
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