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«Летай» укрепил мобильную связь вблизи соцобъектов и на главных площадках Сабантуя

«Летай» укрепил мобильную связь вблизи соцобъектов и на главных площадках Сабантуя. Всего в июне были модернизированы 10 базовых станций оператора «Летай» в восьми населенных пунктах Татарстана. В том числе вблизи образовательных учреждений и социально-культурных объектов. Об этом CNews сообщили представители ПАО «Таттелеком».

Так, в Нижнекамске основной фокус направили на территории, прилегающие к Ледовому дворцу, нефтехимическому и сварочно-монтажному колледжам. Скорость мобильного интернета в упомянутых объектах увеличили более чем в два раза.

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Качество мобильной связи улучшили и в других городах республики. К примеру, в Елабуге модернизировали площадку, покрывающую LTE 6-й и 11-й микрорайоны. Теперь жители близлежащих домов могут в 1,5 раза быстрее делиться летними фотографиями в социальных сетях и мессенджерах. Расширено покрытие и повышено качество голосового соединения для абонентов, пользующихся связью в Чистополе, а также селах Верхнеуслонского, Тюлячинского и Сабинского районов.

«Летай» в преддверии национального праздника Сабантуй традиционно подготовился к повышенному трафику, укрепив сети на основных майданах Татарстана. Так для поддержания качества и комфортного пользования связью установили передвижные базовые станции и дооснастили действующие площадки в Буинске, Казани, Муслюмово и Набережных Челнах. Суммарно емкость увеличили на 66 секторах по всей республике. По данным оператора, локально объем трафика в эти дни превысил стандартные значения в 2,5-4 раза.

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