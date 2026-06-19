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Индексная книга (каталог) CNews*
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Россия ПФО Татарстан Чистопольский район Чистополь

Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь

СОБЫТИЯ


19.06.2026 МТС покрыла LTE-сетью еще 48 малых сел Татарстана 1
18.11.2025 МТС покрыла LTE-сетью 41 малое село и деревню Татарстана 1
11.11.2025 Абонентам «Летай» доступны важные сервисы при ограничениях 4G 1
22.07.2025 «Летай» укрепил мобильную связь вблизи соцобъектов и на главных площадках Сабантуя 1
23.05.2025 Скорость интернета в Перми выросла на 15% 1
22.05.2025 В Набережных Челнах завершили работы по модернизации инфраструктуры связи 1
07.04.2025 На трассах и в поселках Татарстана перед началом дачного сезона повысилась скорость мобильного интернета 1
13.02.2025 Татарстанский оператор «Летай» ускорил мобильный интернет для студентов 1
17.01.2025 В новогоднюю ночь абоненты «Летай» совершили 143 тыс. звонков 1
10.12.2024 «Летай» укрепил сети 4G на родине Державина, ж/д станции и в жилых комплексах 1
05.12.2024 МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана 1
13.11.2024 Около 5 тыс. абонентов «Летай» уехали из Казани на время саммита БРИКС 1
10.10.2024 В известном литературном городе Татарстана улучшили связь 1
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
23.01.2023 «Таттелеком» построил и модернизировал более 250 базовых станций В 2022 году 1
21.12.2021 Пятнадцать «ЭларСканов» поставлены в архивы Республики Татарстан 1
11.08.2015 Казанский университет сделал ставку на IBM 1
27.01.2014 «Эссен-Логистик» перешел на электронный архив «Этлас» 1
17.07.2013 Число пунктов обслуживания сервиса «Золотая Корона — Денежные переводы» в Татарстане достигло 800 1
05.04.2013 Цифровое телевещание запущено еще в 9 муниципальных районах Татарстана 1
19.11.2012 «Татсоцбанк» оптимизирует обслуживание клиентов с помощью Directum 1
25.09.2012 МТС обеспечила связью комплекс северных логистических трасс Иркутской области 1
08.08.2012 В 2012 г. в Татарстане под землю уберут еще 644 км подвесных линий связи 1
09.01.2012 В 2012 г. в Татарстане планируют перевести под землю более 1,5 тыс. км подвесных линий связи 1
20.07.2010 Клиенты «Татфондбанка» смогут оплатить штрафы ГИБДД через интернет 1
20.02.2009 В «Синтерра-Таттелеком» назначен генеральный директор 1
25.09.2008 КАС «Бизнес Люкс – Нефтепродукты» объединила филиалы «Татнефтепродукта» 1
30.08.2007 «Татэнерго» внедряет «Дело» в филиалах 1
18.05.2005 «Таттелеком» потратил на ERP миллион 1
21.03.2005 "Электронная Россия": коммунальные платежи в Татарстане можно будет проверять по интернету 1
18.02.2004 "Таттелеком" увеличил чистую годовую прибыль в 4 раза 1
11.06.2003 "Би Лайн" подключил в Татарстане стотысячного абонента 1

Публикаций - 32, упоминаний - 32

Россия и организации, системы, технологии, персоны:

СИНХ - Таттелеком 227 11
МегаФон 10566 4
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15491 3
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru - Dom.ru 939 2
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1115 2
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Ленсвязь 43 1
IPG Photonics 22 1
DPSI - DP Solutions 3 1
Ростелеком 10843 1
РТРС ФГУП - Российская телевизионная и радиовещательная сеть - Радиотелевизионные передающие центры, РТПЦ 385 1
SAP SE 5568 1
Yandex - Яндекс 9061 1
Microsoft Corporation 25672 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1206 1
IBM - International Business Machines Corp 9669 1
НКК - ГКС - Стэп лоджик - Step Logic 198 1
VK - Mail.ru Group 3586 1
ЭОС - Электронные офисные системы - ЭОС Софт 1216 1
Directum - Директум 1242 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9447 1
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4848 1
Компьюлинк ГК - Compulink 455 1
Rambler Group - Рамблер ГК - Rambler&Co - Rambler Internet Holding - Рамблер интернет-холдинг - Rambler Media Group - Рамблер Медиа Групп 995 1
Галактика - Корпорация 1536 1
Ростелеком - Связьинвест 1719 1
2ГИС - 2GIS - ДубльГИС 424 1
Odyssey Consulting Group - Одиссей Консалт - Columbus East - Columbus Russia - Columbus IT Partner - Колумбус Ай Ти Партнер 343 1
Этлас Софт - Atlas Soft 136 1
ЦФТ Золотая Корона 361 1
МайТэк - Major Technologies Group - MT Group 51 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 416 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 625 1
Ростелеком - Связьинвест - СЗТ - Северо-Западный Телеком - Севзаптелеком - Северо-западная телекоммуникационная компания - Петербургская телефонная сеть, Петербург Транзит Телеком, ПТТ - Санкт-Петербургская информационная компания, СПиК 938 1
Компьюлинк ГК - Инфралинк - Компьюлинк УСП - Компьюлинк Управление системных проектов - КомпьюЛинк Сервис 166 1
Ростелеком - Синтерра Медиа - Телеком-центр 135 1
МегаФон - Синтерра - Synterra 818 1
ICL КПО ВС - АйСиЭл КПО ВС - Казанское производственное объединение вычислительных систем 161 1
ВымпелКом - Билайн - Корбина-Телеком - Corbina Telecom 284 1
Компьютер НПО 73 1
МТС ТРК ТВТ 10 1
КамАЗ - Камский автомобильный завод - KAMAZ 458 2
Чистопольнефтепродукт 1 1
Татагропромбанк 2 1
Татэнерго - Елабужская ТЭЦ 2 1
РЖД - Российские железные дороги 2079 1
Почта России ПАО 2333 1
Яндекс.Еда - Yandex Eats - Яндекс.Курьер 310 1
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2382 1
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1195 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1573 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1850 1
Кинопоиск - онлайн-кинотеатр 318 1
ВТБ арена - Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина - УК Динамо 130 1
Татэнерго - Производственно-энергетическое объединение Республики Татарстан 46 1
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3990 1
Ростех - ОАК Туполев ПАО - Авиационный концерн Туполева - Туполев КБ - конструкторское бюро 92 1
Туту.ру - Tutu.ru - Новые Туристические Технологии, НТТ - российский сервис путешествий - Travel.ru 91 1
Татфондбанк АИКБ 81 1
КамАЗ - Камский прессово-рамный завод 2 1
Сокол ОКБ - Опытно-конструкторское бюро Сокол имени М.П. Симонова 2 1
КАЗ - Казанский авиационный завод имени С.П. Горбунова 3 1
Ростех - Вертолеты России - КВЗ - Казанский вертолетный завод 25 1
Сетевая компания - Казанские электрические сети 6 1
КамАЗ Металлургия 6 1
Сибур Холдинг - Казаньоргсинтез 22 1
РУСАЛ - БрАЗ - Братский алюминиевый завод 4 1
БЭС - Бугульминские электрические сети 1 1
РЖД БАМ - Байкало-Амурская магистраль 60 1
Сибур РТ - ТАИФ НК - Татнефтепродукт ХК - Бугульманефтепродукт 3 1
Татсоцбанк - Банк социального развития Татарстана 6 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 188 4
Правительство Республики Татарстан - Аппарат Кабинета Министров Республики Татарстан - Президент Республики Татарстан - органы государственной власти 306 2
Администрация Набережные Челны 5 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5573 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6490 1
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1528 1
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4923 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2315 1
МВД РФ - ГИБДД - Государственная инспекция безопасности дорожного движения - ГАИ - Госавтоинспекция - ГУОБДД - Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения - Центры безопасности дорожного движения 1526 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6503 3
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 400 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 9311 13
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9975 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 63924 10
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 4320 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 60807 7
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29518 7
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22689 7
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15835 6
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26084 4
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Цифровое неравенство - Цифровой барьер - Цифровой разрыв - Информационное неравенство - Digital divide - Устранение цифрового неравенства (УНЦ) - интернетизация 1744 3
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 35615 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9746 3
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9117 3
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ВОЛС - Волоконно-оптическая линия передачи - Волоконно-оптический кабель - Оптоволоконный или оптико-волоконный кабель - Оптоволоконные кабели - Оптоволокно - Оптоволоконная связь 4968 2
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HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10091 2
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Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25053 2
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USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10531 1
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 17899 1
VPN - MPLS - MultiProtocol Label Switching - Многопротокольная коммутация пакетов в многопротокольных сетях по меткам 729 1
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9195 1
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД - 31 марта Международный день резервного копирования - World Backup Day - День бэкапа 6561 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12662 1
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Коммуникационная платформа - МАКС - MAX - Национальный мессенджер (нацмессенджер) - российский кроссплатформенный сервис мгновенного обмена сообщениями 139 1
DPSI - iMaint EAM-система 18 1
Яндекс.Навигатор 117 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6164 1
ЦБ РФ - СБП - Система быстрых платежей Банка России 878 1
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2466 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 950 1
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Content AI - ContentReader - Abbyy FineReader 350 1
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Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11634 1
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FinTech - Денежные переводы - Money transfers 1132 1
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