Россия - ПФО - Татарстан - Чистопольский район - Чистополь

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Россия и организации, системы, технологии, персоны:
|Русинов Михаил 54 3
|Кабанов Марат 87 2
|Шайхутдинов Роман 115 2
|Хазиев Раузил 3 1
|Тарковский Арсений 1 1
|Асеев Николай 1 1
|Державин Гавриил 3 1
|Твардовский Александр 3 1
|Бутлеров Александр 1 1
|Яруллин Фанис 1 1
|Амирхан Фатих 2 1
|Никифоров Николай 1138 1
|Шакиров Руслан 3 1
|Федорова Олеся 63 1
|Радов Алексей 4 1
|Гарифуллин Раиф 4 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Фазылзянов Фарит 30 1
|Кравченко Рано 10 1
|Мазуркевич Павел 2 1
|Якимов Владимир 2 1
|Бабин Евгений 1 1
|Теребиленко Борис 2 1
|Азизов Ильгиз 4 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 06.2026 годы.
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