Получите все материалы CNews по ключевому слову
Твардовский Александр
УПОМИНАНИЯ
|30.04.2025
|Сбербанк запустил цифровые инициативы ко Дню Победы 1
|08.11.2024
|МТС разогнала мобильный интернет для смоленского музея-квартиры Твардовского 1
Твардовский Александр и организации, системы, технологии, персоны:
|СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 339 1
|МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 1
|Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 167 1
|Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 86 1
|Теркин Василий 1 1
|Козин Алексей 48 1
|Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1176 1
|Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 475 1
|Беларусь - Белоруссия 5816 1
|Армения - Республика 2318 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.