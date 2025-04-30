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Твардовский Александр


УПОМИНАНИЯ


30.04.2025 Сбербанк запустил цифровые инициативы ко Дню Победы 1
08.11.2024 МТС разогнала мобильный интернет для смоленского музея-квартиры Твардовского 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Твардовский Александр и организации, системы, технологии, персоны:

СалютДевайсы - СберДевайсы - SberDevices 339 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 13168 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7562 1
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 52513 2
Искусственный интеллект - Голосовой бот - Голосовой роботизированный помощник (ассистент) - Voice assistant - Интеллектуальные помощники - Speech Attendant 3094 1
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2875 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24875 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5536 1
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 8067 1
MLOps - Нейросеть - Artificial Neural Networks, ANN - Искусственная нейронная сеть - Artificial Neural Network - Нейросетевые технологии - Neural network technologies 3304 1
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8574 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 14746 1
Сбер - Sber AI - Kandinsky - Нейросеть Кандинский 167 1
Сбер - Сбер ID - Сбербанк ID - Sber ID - Sberbank ID - СберБизнес ID 86 1
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Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ 1176 1
Россия - ЦФО - Смоленская область - Смоленск 475 1
Беларусь - Белоруссия 5816 1
Армения - Республика 2318 1
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1533 1
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 6504 1
Вторая мировая война - Великая Отечественная война - Операция «Барбаросса» - План нападения Германии на СССР - День Победы - 9 Мая - Парад Победы 589 1
Бессмертный полк - Международное общественное гражданско-патриотическое движение 12 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1359568, в очереди разбора - 756307.
Создано именных указателей - 174732.
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