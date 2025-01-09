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Русинов Михаил



09.01.2025 Татарстанцы провели новогодние каникулы в онлайн-кинотеатрах 1
10.12.2024 «МегаФон» запустил связь в новом жилом комплексе в пригороде Казани 1
29.11.2024 На новой трассе в Татарстане «МегаФон» разогнал мобильный интернет 1
01.11.2024 В селе для многодетных семей в Татарстане построили инфраструктуру связи 1
10.10.2024 В известном литературном городе Татарстана улучшили связь 1
20.09.2024 В Казань стали чаще приезжать гости из стран БРИКС 1
05.09.2024 Еще в 90 населенных пунктах Татарстана появился 4G-интернет «МегаФона» 1
27.08.2024 На земле маркизов в Татарстане ускорили интернет 1
07.08.2024 «МегаФон» разогнал мобильный интернет в популярном селе Татарстана 1
02.08.2024 «МегаФон»: В Татарстане выросла популярность автотуризма 1
08.07.2024 «МегаФон» развернул дополнительную телеком-инфраструктуру в казанских поселках 1
01.07.2024 В старинной дворянской усадьбе в Татарстане появились связь и интернет «МегаФона» 1
25.06.2024 «МегаФон»: в 2024 году особый интерес Сабантуй в Казани вызвал у гостей из Москвы, Уфы и Ульяновска 1
13.06.2024 В Татарстане подготовили объекты связи к жаркой погоде 1
17.05.2024 Жители Верхнеуслонского района стали самыми активными интернет-пользователями в Татарстане 1
07.05.2024 Исследование «МегаФона»: у россиян вырос интерес к новостройкам Татарстана 1
10.04.2024 Рассада-онлайн: татарстанские садоводы стали активнее в интернете 1
21.03.2024 Жители пригорода Казани опередили горожан в интернет-активности 1
06.03.2024 На юго-востоке Татарстана ускорили мобильный интернет 1
21.02.2024 В селах Арского района Татарстана увеличили территорию покрытия 4G 1
06.02.2024 На М-12 в Татарстане запустили мобильную связь и интернет 1
31.01.2024 В Казани выросла скорость мобильного интернета 1
17.01.2024 «МегаФон» развернул дополнительную инфраструктуру на территории крупных здравниц Татарстана 1
25.12.2023 В городе химиков к Новому году ускорили мобильный интернет 1
19.10.2023 В жилых комплексах Казани «прописался» быстрый мобильный интернет 1
12.10.2023 «Мегафон» расширил покрытие LTE на М-7 1
05.10.2023 «Мегафон» ускорил интернет в резиденции татарского Деда Мороза 1
20.09.2023 На самой «качающей» улице Казани ускорили мобильный интернет 1
28.08.2023 «Мегафон» обеспечил связью «Гонку героев» в Менделеевске 1
16.08.2023 «Мегафон» представил нового директора в Чувашии 1
09.08.2023 В коттеджных поселках двух районов Татарстана улучшили мобильную связь 1
27.07.2023 Села Мамадышского района Татарстана подключили к 4G 1
04.07.2023 В чувашском селе Татарстана ускорили интернет в преддверии национального праздника 1
17.05.2023 Мобильный интернет ускорили в новых микрорайонах Набережных Челнов 1
04.04.2023 «Мегафон» представил нового директора в Татарстане 1
08.12.2022 «Мегафон» ускорил интернет для жителей 40 сел и деревень Чувашии 1

Публикаций - 36, упоминаний - 36

Русинов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 8805 36
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1480 18
Telegram Group 1983 3
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 3901 3
Цифра ГК 2426 1
Газпром ГПМ - RuTube - Рутьюб - Руформ - видеохостинг 268 1
ИТ-парк имени Башира Рамеева в Казани ГАУ - Казанский технопарк в сфере высоких технологий 62 1
Фирма Август - Вурнарский завод смесевых препаратов 12 1
Этажи 0 1
Татэнерго - Нижнекамская ГЭС 6 1
КамАЗ Мастер 13 1
Правительство Республики Татарстан - Алабуга ОЭЗ ППТ - Особая экономическая зона промышленно-производственного типа в Елабужском районе Республики Татарстан 44 1
Международный Аэропорт Казань имени Габдуллы Тукая - ИАТА: KZN, ИКАО: UWKD 11 1
Алтан ТД - Поспелихинский комбинат хлебопродуктов - Поспелихинская макаронная фабрика 8 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2991 1
Правительство Республики Татарстан - Минцифры РТ - Министерство цифрового развития государственного управления информационных технологий и связи Республики Татарстан - Министерство информатизации и связи (Минсвязи Татарстана) - ЦИТ Татарстана 144 1
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 22
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 21
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 21
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 8123 21
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 15855 20
ШПД Мобильный - МБШД, МШБД, БШПД - мобильный беспроводной широкополосный доступ в интернет - Mobile, wireless broadband - Fixed Wireless Access, FWA - Fixed Broadband Wireless Access, FBWA - Фиксированная сеть высокоскоростного беспроводного доступа 7620 20
Телевидение цифровое - DVB - Digital Video Broadcasting Television - Цифровое видео вещание - DVB-MHP - Multimedia Home Platform - ТВ-приставки - ТВ-ресиверы - Интернет-приставки - Цифровые телевизионные терминал-приставки - STB, Set-top boxes 3982 19
Видеосервис - Видеохостинг - Медиасервисы - Over the Top (OTT) - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр - Интернет-кинотеатр - Медиаприставка - Video as a Service (VaaS) - видео как сервис - Виртуальный кинозал - Домашний кинозал 2910 19
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7380 19
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 13100 12
БС - Базовая станция в радиосвязи - base radio station 3389 11
Сетевое и коммуникационное оборудование - телекоммуникационное оборудование - маршрутизатор, коммутатор, концентратор, коммутационная панель 2645 9
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 27845 8
VoLTE - Voice over LTE - Технология передачи голоса по сети LTE на IP Multimedia Subsystem (IMS) 976 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 24120 7
Instant Messenger - Мессенджер - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 6932 7
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 24451 6
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 7548 6
ВКС - Видеоконференцсвязь - Videoconferencing - Видеотрансляция - TelePresence - Tele-immersion - Телеприсутствие - Телеконференции - Онлайн-конференции - Видеозвонок - Видеочат 7985 3
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9368 3
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1476 3
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 4751 3
Сеть передачи данных - Data transmission network 3722 2
Антенна - Antenna - наземная антенная система - устройство, предназначенное для излучения или приёма радиоволн 2275 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 12539 2
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 7573 2
2G - Второе поколение беспроводной телефонной технологии 993 2
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 11122 2
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 12518 2
Wi-Fi Calling - VoWiFi - Voice over Wi-Fi - Интернет-звонки через сеть Wi-Fi 80 1
IPTV - Internet Protocol Television - IP-телевидение - Интерактивное ТВ - Телевидение по протоколу интернета - Интернет-вещание 2122 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 9784 1
VoIP - Voice over IP - IP-телефония - CTI - Computer Telephony Integration - Internet Telephony Service Provider, ITSP - Интернет-телефония 8195 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144197 22
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Россия - ПФО - Татарстан - Лаишевский район - Лаишево 46 7
Россия - ПФО - Чувашия - Чувашская Республика 697 6
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Верхнеуслонский район - Верхний Услон 37 5
Россия - ПФО - Татарстан Республика - Арский район - Арск 24 5
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Россия - ПФО - Татарстан - Альметьевск 111 4
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Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 2639 3
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Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4000 1
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ФЦП - Федеральная целевая программа - Федеральный проект 2124 1
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Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5348 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 2
КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 1
ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 1
Swedish Academy - Nobel Prize - Нобелевская премия 372 1
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