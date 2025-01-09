Русинов Михаил
Русинов Михаил и организации, системы, технологии, персоны:
|BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 344 1
|ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 5168 4
|Microsoft Windows 2000 8661 1
|Google YouTube - Видеохостинг 2747 1
|Скурихин Владимир 16 2
|Хмельницкий Богдан 5 1
|Прокопьев Богдан 1 1
|Гагарин Юрий 88 1
|Николаев Олег 16 1
|Николаев Андриян 1 1
|Степанов Михаил 8 1
|Перцев Антон 14 1
|Ахметов Ленар 1 1
|Тукай Габдулла 1 1
|Тарковский Арсений 1 1
|Асеев Николай 1 1
|Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 82 2
|КНИТУ - Казанский национальный исследовательский технологический университет 21 1
|ВолГУ - Волгоградский государственный университет 38 1
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