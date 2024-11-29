На новой трассе в Татарстане «МегаФон» разогнал мобильный интернет

Инженеры «МегаФона» обеспечили связью и мобильным интернетом строящуюся скоростную автодорогу Алексеевское–Альметьевск. Участок входит в состав автомагистрали Шали–Бавлы. Трасса призвана облегчить транспортные потоки сразу в нескольких районах Республики Татарстан.

С момента открытия движения автопутешественники смогут пользоваться картографическими и другими полезными онлайн-сервисами. Это даст водителям возможность своевременно получать актуальную информацию о дорожной ситуации и оперативно реагировать на любые изменения, а также оставаться на связи с близкими.

Чтобы обеспечить наибольший радиус покрытия, оператор установил базовые станции на 40-метровых опорах. После завершения работ максимальная скорость передачи данных достигает 80-100 Мбит/с. С такими показателями загрузка карты Татарстана объемом 323 МБ займет менее 30 секунд.

«Организация связи на новых объектах транспортной инфраструктуры — это инвестиции в безопасность и комфорт наших абонентов. С увеличением числа автомобильных поездок востребованность технологий также возрастает. Теперь в пути можно легко корректировать маршруты, организовывать спонтанные экскурсии, находить места для обеда или бронировать номера в отелях. Рост спроса на интернет-сервисы в дороге подтверждает статистика: в октябре только на татарстанском участке трассы М-12 водители и их пассажиры использовали на треть больше трафика, чем в мае», — сказал Михаил Русинов, директор «МегаФона» в Татарстане.

Расширение сети также позитивно сказалось на жителях населенных пунктов, расположенных рядом с дорогой. В результате проведенных работ цифровые услуги стали доступнее в посёлке Красный Октябрь, деревнях Багряж и Сабакайка.

Открытие четырёхполосной трассы Алексеевское–Альметьевск протяжённостью 145 километров запланировано на декабрь. Эта дорога станет частью маршрута Шали–Бавлы, соединяющего федеральные трассы М-7 «Волга» и М-5 «Урал».