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Красный октябрь

Красный октябрь


30.04.2025 «МегаФон»: спрос на события в арт-пространствах Москвы вырос на треть 1
29.11.2024 На новой трассе в Татарстане «МегаФон» разогнал мобильный интернет 1
18.10.2023 Жилые кварталы, парки и театры: где в Воронеже улучшили связь осенью 2023 года 1
02.12.2021 Алексей Парабучев: В ближайшем будущем мы будем встречать в Москве все больше роботов 1
29.05.2021 Агентство инноваций Москвы запускает новый культурно-образовательный проект «Летний Октябрь» 1
05.02.2021 Стартовал первый поток новой программы развития инновационных компаний StartHub.Moscow 1
25.10.2019 Конференция ПРОSTOR 2019: презентации решений и новые компоненты в демо-зоне ежегодного форума об СХД 1
28.03.2019 Источник: Создателя Открытого правительства арестовали из-за инвестиций в оборону США 1
26.03.2019 ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства 1
17.08.2018 «Ростех» инвестирует 3 миллиарда в 3D-печать 1
22.03.2018 HP обеспечила «Красный Октябрь» оборудованием для выпуска уникальной упаковки конфет 1
26.05.2016 Заряжать смартфоны через USB может быть небезопасно: эксперимент «Лаборатории Касперского» 1
18.12.2015 Алексей Мальнев - Импортозамещение заработало в сегменте ИБ 1
16.04.2014 InfoWatch предложил решения для выявления целенаправленных кибератак 1
07.03.2013 В 2012 г. наблюдался взрывной рост числа угроз для Android и развитие мобильного шпионажа 1
18.01.2013 Киберпреступники организовали масштабную сеть шпионажа за дипломатическими и правительственными структурами различных стран мира 1
14.01.2013 «Касперский» вскрыл шпионскую сеть, ворующую данные у госструктур по всему миру 1
29.08.2012 Отель на Сейшелах ищет ИТ-директора из России 1
27.08.2012 28 сентября в Тюмени стартует «Международная олимпиада ИТ-решений» 2
30.08.2011 Сладкая работа: Фабрикам «Рот Фронт», «Красный Октябрь» и «Бабаевская» требуется ИТ-директор 1
08.11.2010 ИТ-блог TechCrunch впервые проведет свою встречу в Москве 1
03.06.2010 «Мастертел» предоставил услуги связи телеканалу «Дождь» 1
23.11.2007 «1С:Бухгалтерия 8» объединила учет на региональных фабриках «Объединенных кондитеров» 1
04.10.2006 "Объединенные кондитеры" автоматизировали деятельность 1
17.02.2006 Российский пищепром - лакомый кусок для ERP-вендоров 1
10.03.2005 "Объединенные кондитеры" автоматизируют документооборот 1
17.09.2003 В Петербурге открылась выставка технологий автоматизации производства 2
24.10.2002 Корпорация "Парус" объявила предварительные итоги своей работы 1
01.06.2001 Металлоторговцы России выбрали лучшую IT-службу 1
15.09.1999 Компания АйТи, Cabletron Systems и Lucent Technologies провели в Волгограде семинар "Сетевые и телекоммуникационные технологии - ХХI век" 1
30.04.1999 "АйТи" организовала в Волгограде семинар по платежным системам на основе технологии SmartCity 1

Публикаций - 31, упоминаний - 33

Красный октябрь и организации, системы, технологии, персоны:

Kaspersky - Лаборатория Касперского 5010 5
Microsoft Corporation 24804 3
RuCom Группа E4 - инжиниринговая компания - ОАО Инжиниринговый центр - Е4-ЦЭМ, Е4-Центрэнергомонтаж 6 2
Digital October - Андер Девелопмент - Телемаркер 9 2
SAP SE 5323 2
АйТи 1378 2
МегаФон 9190 2
HP Inc. 5713 1
8422 1
Oracle Corporation 6752 1
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3237 1
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5698 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2186 1
InfoWatch - Инфовотч 1036 1
Ланит - Норбит - Norbit 378 1
Docsvision - ДоксВижн 1014 1
Ростех - КРЭТ - Концерн Радиоэлектронные Технологии 92 1
Digital Design - Диджитал Дизайн 541 1
Cabletron Systems 71 1
AMT Group - АМТ-Груп 358 1
Ростех - Технодинамика - Авиационное оборудование 29 1
Nokia Bell Labs - Лаборатории Белла - Lucent Technologies - Лусент Текнолоджис - Bell Labs - Western Electric 1445 1
Duqu - Дуку-2 - Хакерская группировка 55 1
Прайм Бизнес Групп - Мастертел - МТ Телеком 74 1
ИКС - Yadro - Raidix - Рэйдикс 174 1
Microchip Technology - MicroCHIPS 45 1
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2642 1
Nvidia - Mellanox Technologies 90 1
Western Digital Corporation - WDC 556 1
Broadcom Inc - Avago Technologies 535 1
GS Nanotech - ДжиЭс-Нанотех 52 1
НАГ - NAG 19 1
Netberg - Нэтберг 11 1
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1031 1
Cezurity - Цезурити 11 1
Акрон Холдинг - Электрощит Самара 27 1
Аскон - Ascon - Аскон – Системы проектирования - Аскон Интеграция - Аскон — интеграционные решения 405 1
Компас 20 1
НКК - ГКС - TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS Business Integrator - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - ТопС ФинСистемс - АНД проджект - TopS System Interator - eTopS Consulting - Training Line Центр бизнес-обучения 592 1
САПР-Альфа 2 1
Объединённые кондитеры - Объединённая кондитерская сеть - Красный Октябрь - РОТ ФРОНТ - Бабаевский 17 7
Digital October - Группа Цифровой Октябрь 90 3
Химпром 22 3
Bright Capital 14 2
Интер РАО ЕЭС ПАО 342 2
RuCom 4 2
СУЭК СГК - СИБЭКО - Сибирская энергетическая компания - Новосибирскэнерго - Новосибирское районное энергетическое управление - Сибирьэнерго - Запсибэнерго - Западно-Сибирское районное управление энергетического хозяйства 30 2
Российские коммунальные системы - РКС 15 2
КРУ - Кузбассразрезуголь 8 2
Региональные энергетические сети 3 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 532 2
Гута Страхование 13 2
Гута ГК 34 2
Пивоварни Ивана Таранова 11 2
Ренова ГК - Ренова холдинг рус - Renova 150 1
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 489 1
Coca-Cola HBC - Россия Кока-Кола ЭйчБиСи Евразия 93 1
Ростех - ОДК - Объединённая двигателестроительная корпорация 151 1
Ростех - Вертолеты России 168 1
Йошкар-Олинская кондитерская фабрика 1 1
Альфа-Банк 1791 1
Сургутнефтегаз - СНГ 269 1
КБ Стрелка 5 1
Mars Incorporated 16 1
Дымов ГК - Дымовское колбасное производство 13 1
Ростех - ОДК ММП имени В.В. Чернышева АО - Московское машиностроительное предприятие имени В. В. Чернышёва 9 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 104 1
PMI - Philip Morris International - ФМИ - Филип Моррис Интернэшнл 90 1
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 291 1
Ростех - ОАК - Сухой - Авиационный холдинг - ОКБ Сухого - Опытно-конструкторское бюро П.О. Сухого 109 1
Health&Nutrition - H&N - ЭЙЧ ЭНД ЭН - Danone - Юнимилк 152 1
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1222 1
Фаберлик - Faberlic 94 1
ВПМЗ - Вятско-Полянский машиностроительный завод - Молот-оружие 4 1
Kite Ventures 11 1
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 290 1
НИКОХИМ - Каустик - НикоМаг - Зиракс - Полигран 14 1
РУСАЛ - ВгАЗ - Волгоградский алюминиевый завод - Волгоградский алюминий 6 1
СевЗапМеталл 1 1
ТМК ВТЗ - Волжский трубный завод 17 1
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3199 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6057 2
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4606 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 693 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3104 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Агентство инноваций города Москвы ГБУ 154 2
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 408 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4918 2
Правительство Москвы - ДПиИР Москва - Департамент предпринимательства и инновационного развития города Москвы 274 2
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1808 1
Районный суд - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 795 1
Евросоюз - Европарламент - Европейский парламент 249 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3028 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4334 1
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 24 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5549 1
ФТС РФ - Региональные таможенные управления - МАПП - Многосторонний автомобильный пункт пропуска 262 1
Минюст РФ - ФСИН РФ СИЗО - Следственный изолятор 188 1
Правительство Москвы - ДНПиП Москва - Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы 50 1
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 88 1
АПБЭ - Агентство по прогнозированию балансов в электроэнергетике 2 1
Минкультуры РФ - Министерство культуры - Министерство культуры и массовых коммуникаций Российской Федерации - Федеральное агентство по культуре и кинематографии 260 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6297 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 420 1
РСПМ - Российский союз поставщиков металлопродукции - Российская Ассоциация металлоторговцев 13 1
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
Коминтерн - Коммунистический интернационал 11 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67484 10
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость 28693 6
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