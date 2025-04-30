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Красный октябрь
Красный октябрь и организации, системы, технологии, персоны:
|Абызов Михаил 66 2
|Пелипасов Александр 3 2
|Русаков Максим 6 2
|Степанов Николай 13 2
|Ильичев Сергей 3 2
|Фрайденберг Галина 2 2
|Медведев Дмитрий 1657 2
|Жуков Михаил 39 2
|Вексельберг Виктор 153 1
|Кузнецова Нина 2 1
|Карелин Андрей 3 1
|Комаров Алексей 13 1
|Фурсин Алексей 157 1
|Мальнев Алексей 11 1
|Сердюков Анатолий 83 1
|Парабучев Алексей 12 1
|Чернышев Владимир 1 1
|Карпачев Александр 25 1
|Камлюк Виталий 30 1
|Воронин Евгений 15 1
|Вировец Юрий 20 1
|Масленников Денис 19 1
|Иванов Всеволод 7 1
|Смирнов Виктор 19 1
|Таранов Иван 8 1
|Дехканов Данил 7 1
|Голиков Александр 16 1
|Пантелеев Илья 25 1
|Белоусов Максим 108 1
|Яруллин Марат 2 1
|Славин Борис 34 1
|Белинский Сергей 4 1
|Черняков Аркадий 2 1
|Зимин Константин 57 1
|Рулев Юрий 6 1
|Русинов Михаил 42 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1223 2
|Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1016 2
|РОИ - Российская общественная инициатива 81 2
|Forbes - Форбс 849 1
|Crunchbase 74 1
|CNews Техноблог 61 1
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