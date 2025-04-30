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«МегаФон»: спрос на события в арт-пространствах Москвы вырос на треть

С января по март 2025 г. москвичи стали чаще интересоваться культурными событиями для досуга — трафик на сайты городских арт-кластеров вырос на 34% в сравнении с аналогичным периодом 2024 г. Об этом свидетельствуют данные «МегаФона» на основе анализа обезличенных пользовательских сессий. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Согласно рейтингу оператора, самым любимым для культурных москвичей стал центр дизайна и архитектуры Artplay, объемы трафика на сайте которого выросли на 251%. Второе место занял портал культурного центра ЗИЛ, сохранивший эстетику первого в СССР Дома культуры, однако интернет-трафик на него снизился на 23%. Тройку лидеров замыкает Хлебозавод № 9 (+3% год к году), известный своими шоурумами модных брендов и кофейнями.

В топ-5 также вошли первый в стране частный центр современного искусства «Винзавод» и «Дизайн-завод», расположившийся на месте бывшей крупной парфюмерной фабрики «А. Ралле и Ко».

Пик интереса жителей столицы пришелся на март 2025 г. — именно в этом месяце сайты арт-кластеров собрали 35% от всего квартального трафика. Чаще всего мероприятия ищут по пятницам и четвергам, планируя досуг на выходные. Главными поклонниками выставок, лекций и арт-шоппинга стали женщины (61%), а самой активной аудиторией — москвичи в возрасте 35–44 лет. Следом за ними идут посетители 25-34 (41%) и 45-54 лет (15%).

На фоне роста интереса жителей Москвы к арт-пространствам инженеры «МегаФона» ускорили мобильный интернет в одним из ключевых креативных центров столицы —арт-кластере «Красный Октябрь». После модернизации сети, включающей установку дополнительных диапазонов и активацию технологии VoLTE, скорость мобильного интернета на территории «Красного Октября» выросла до 585 Мбит/с. Технология позволяет одновременно пользоваться интернетом и совершать звонок без потери качества сигнала и скорости.

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