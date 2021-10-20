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СССР
Союз Советских Социалистических Республик


20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг 1
12.10.2021 Шведская коррупция в телекоме: Как знаменитая компания строила странный бизнес с королевской семьей 1
12.10.2021 ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время 1
07.10.2021 Российские разработчики ПО стремятся на сложный Запад 2
24.09.2021 Как в России потратят 54 млрд рублей на изучение мозга и его связь с компьютером 1
24.09.2021 Мик Вайсман, Trinity Monsters: Электронное голосование в России беспрецедентно по срокам подсчета голосов 1
20.09.2021 Как все начиналось. Леонид Рейман о рождении мобильной связи в России 8
16.09.2021 В гонке создателей планшетов на российском чипе «Скиф» наметился лидер с собственным радиозаводом 1
13.09.2021 В серию пошел первый российский чип для планшетов уровня iPad Air 1
24.08.2021 Вместо шариков: лучшие игры для смартфона для развития интеллекта 1
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза 2
19.07.2021 Умер основатель могущественной российской ИТ-спецслужбы 1
30.06.2021 Алексей Волин назначен генеральным директором ФГУП «Космическая связь» 1
25.06.2021 Знаменитые хакеры наказали за халатность подрядчика Минобороны США 1
21.06.2021 Как меняется уровень цифровизации в России 1
15.06.2021 R-Style Softlab доработала систему RS-Finmarkets в части расчета НДФЛ по операциям с ценными бумагами 1
09.06.2021 R-Style Softlab привела расчет НДФЛ по операциям с ценными бумагами в соответствие новым требованиям законодательства 1
24.05.2021 Павел Пугачев, замминистра здравоохранения РФ, в интервью CNews — о ходе цифровизации здравоохранения в России 1
14.05.2021 ИТ-«дочку» «Ростеха» заставили заплатить 90 миллионов за «самовозгорающиеся» аппараты ИВЛ 1
11.05.2021 Мониторинг законодательства в области ИКТ за апрель 2021 г. 1
30.04.2021 «Аквариус» удвоил выручку благодаря госконтрактам 1
23.04.2021 Вице-премьер Чернышенко: до 2024 года планируется проведение более 100 хакатонов по ИИ среди разработчиков 1
12.04.2021 Крупнейшая ИТ-компания России вложит 20 миллиардов в производство собственных ПК 1
07.04.2021 Древнейший язык программирования восстал из мертвых и хочет стать самым популярным 1
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий 2
29.03.2021 ТАСС переезжает с Docsvision на «1С» 1
23.03.2021 Уходящий из России автогигант развернет в стране массовое производство электромобилей. Видео 1
12.03.2021 ИТ-руководитель Большого театра в интервью CNews: когда на сцену выйдут цифровые двойники? 1
09.03.2021 Глава российского офиса «Касперского» после 18 лет работы ушел в «Мой офис» 1
05.03.2021 Взломан российский киберкриминальный форум. Данные хакерской элиты утекли в Сеть 1
02.03.2021 R-Style Softlab доработала решение «RS-Finmarkets: НДФЛ» 1
26.02.2021 Цифровизация автотранспорта: как в России будут внедрять беспилотные машины, телематику и навигацию 1
21.12.2020 Дмитрий Курашев, UserGate: Российскую микроэлектронику сделает успешной только ее коммерциализация 1
18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР 2
01.12.2020 Олег Богатырев, ГНИВЦ: Сервисами АИС «Налог-3» ежегодно пользуются более 50 млн пользователей 1
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета 3
08.09.2020 Дама-генерал из Генпрокуратуры возглавила Радиочастотный центр Роскомнадзора 2
25.08.2020 Карантин не помеха: новый магазин Xiaomi в Москве 1
18.08.2020 Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото 1
27.07.2020 США обвинили Россию в испытаниях «убийцы спутников» 4

Публикаций - 823, упоминаний - 1071

СССР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 6853 49
Microsoft Corporation 11017 35
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6449 30
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5311 26
Google LLC 7128 18
1С-СофтКлаб 1019 18
Yandex - Яндекс 4099 18
ТТК - ТрансТелеКом - JSC TransTeleCom 1504 17
IBM 3527 16
Samsung Electronics 5633 15
SAP SE 3207 13
АйТи 749 10
Ростех - Ростехнологии 2230 10
3727 9
2K Games 173 9
THQ 193 8
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4666 8
VK - Mail.ru Group 2482 7
Apple Inc - Эппл Рус 7680 7
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 7
РСВО ФГУП - Российские Сети Вещания и Оповещения - МГРС - Московская городская радиотрансляционная сеть 73 7
АФК Система ПАО 991 6
Ростелеком Связьинвест 692 6
ГКС TopS Consulting - ТопС Консалтинг - TopS BI - ТопС Бизнес Интегратор - АНД проджект 239 6
Крок 1219 5
RU-Center Group - РСИЦ - Региональный сетевой информационный центр - Hosting Community 219 5
GTS - Global Telesystems 8 5
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
ГКС - Группа компаний Систематика 195 5
ЦФТ - Центр Финансовых Технологий 318 5
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 5
Intel Corporation 4152 5
Вертикаль - башенный оператор 43 5
Sorsdata 5 5
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 412 5
Revo Technologies 6 5
ТТК - Элеткро-ком 5 5
Инфинет - InfiNet Wireless 40 5
EPAM Systems - Vested Development 9 5
Cisco Systems 2037 4
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4325 9
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 428 6
Альфа-Банк 1123 6
NYSE - New York Stock Exchange - Нью-Йоркская фондовая биржа 186 6
ivi - Онлайн-кинотеатр 163 5
Avito - Авито 171 5
BVCP - Baring Vostok Capital Partners - Бэринг Восток Кэпитал Партнерс 71 5
Morgan Stanley - Морган Стэнли 172 5
Gett 60 5
Profi.ru - Профи.ру - Сервис поиска специалистов 10 5
Ru-Net Holdings - Runet Holdings - Рунет Холдинг 21 5
HeadHunter Group - HH Group 336 5
PPE Group 5 5
FGI Wireless 9 5
Восточный Банк 108 4
Концерн ВКО Алмаз-Антей - Концерн воздушно-космической обороны 53 4
Роснефть НК 367 4
Транснефть 159 4
Газпром ПАО 518 4
ПКБ - Первое коллекторское бюро 4 4
Финам ИК - Инвестиционный холдинг 618 3
Hansa - Ханса 59 3
Вертолеты России 114 3
Газпромбанк - ГПБ 692 3
УралВагонЗавод - УВЗ - Научно-производственная корпорация им. Ф. Э. Дзержинского 67 3
Volkswagen Group - VW - Фольксваген груп 161 2
Сбербанк КИБ - Sberbank CIB - corporate and investment banking - Тройка Диалог 164 2
РКС - Российские космические системы 100 2
ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр 57 2
РЖД - Российские железные дороги 1081 2
Яндекс.Такси 271 2
Смоленская АЭС - Атомная электростанция 12 2
Qiwi 783 2
IFTG - International Financial Technology Group 2 2
Норвик банк 3 2
Airbus Group 71 2
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1272 2
РВК - Российская венчурная компания 476 1
Центр ранней диагностики нейродегенеративных заболеваний 1 1
Hyundai Motor 144 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации 5793 23
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 57 21
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 1952 14
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций 1684 9
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 1327 9
Госдума РФ - Государственная дума Федерального собрания Российской Федерации 1582 9
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 772 8
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2232 7
ПФР - Пенсионный фонд Российской Федерации 912 7
Президент Российской Федерации 1439 7
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации 1429 7
Марка АО - ФГУП Издательско-торговый центр Марка 42 7
Правительство РФ 2200 6
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 19 6
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1236 5
ГКРЧ - Государственная комиссия по радиочастотам 414 5
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 309 4
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 995 4
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности 308 4
Россвязь - Федеральное агентство связи 483 4
Басманный районный суд города Москвы 47 4
ФСБ РФ - Управление «К» 4 4
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 1704 3
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Внешэкономбанк 446 3
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 983 3
СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 286 3
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 503 3
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 876 3
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 3
ГКЧП - Государственный комитет по чрезвычайному положению в СССР 4 3
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 349 2
Счётная палата РФ 460 2
Правительство Москвы - Департамент информационных технологий - ДИТ Москвы 1094 2
Пентагон - Министерство обороны США 277 2
Госдепартамент США - Государственный департамент - United States Department of State 169 2
Росстат - Федеральная служба государственной статистики 506 2
РФПИ - Российский Фонд Прямых Инвестиций - Инвестиционная компания 112 2
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации 747 2
Правительство Москвы 649 2
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 235 2
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 202 6
NASDAQ - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 442 5
ФРИ - Фонд Развития Интернет 12 3
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 98 2
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 638 2
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 57 1
АSEАN - Association of South East Asian Nations - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 1 1
SAE - Society of Automotive Engineers - Общество автомобильных инженеров - Американская ассоциация автомобильных инженеров 1 1
Arms Control Association - Ассоциация по контролю над вооружениями 1 1
АИРР - Ассоциация инновационных регионов России 8 1
АРБ - Ассоциация российских банков 82 1
Единая Россия - Политическая партия 171 1
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 153 1
Руссофт - Russoft 250 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association 9 1
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 267 1
Цифровая экономика АНО - Автономная некоммерческая организация 216 1
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7246 17
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5277 15
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1580 14
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3644 11
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity 3003 9
4G - LTE Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 3970 9
IP-сеть - IP-адрес - Internet Protocol Address - Уникальный сетевой адрес узла в компьютерной сети на основе стека протоколов TCP/IP 1142 8
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10371 8
Цифровое телевидение - OTT - Over the Top - DVB - Digital Video Broadcasting - Цифровое видео вещание - Видеоуслуги через интернет - Онлайн-кинотеатр 1332 8
WiMAX - Worldwide Interoperability for Microwave Access - На стандарте IEEE 802.16 622 8
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе 1029 6
3G - Стандарт мобильной связи 3709 6
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance 328 6
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 5
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 2879 5
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3042 5
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 945 5
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1172 5
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 2231 4
Blu-ray - Формат оптического носителя - Bluray Ultra HD-диски 753 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
FM-радиовещание - FM-тюнер 464 4
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 2440 4
TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей 876 4
VoIP - Voice over IP - IP-телефония 1243 4
WWW - World Wide Web - Web - Всемирная паутина - Internet - Интернет 4484 4
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1692 4
5G - Пятое поколение мобильной связи 1366 3
TETRA - TErrestrial Trunked RAdio - Открытый стандарт цифровой транкинговой радиосвязи 85 3
SWIFT - Society for Worldwide Interbank Financial Telecommunications - Общество всемирных межбанковских финансовых каналов связи 223 3
ARM64 - Архитектура процессора 1017 3
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 1253 3
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск 337 3
ISP - Internet Service Provider - Интернет-провайдер 2041 3
HDMI - High Definition Multimedia Interface - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 2336 3
HSPA - High Speed Packet Access - Высокоскоростная пакетная передача данных 432 3
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1092 2
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 2
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 2
Вирус-вымогатель (шифровальщик) - Вредоносное ПО - сетевой червь и программа-вымогатель денежных средств 428 2
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 2062 29
Relic Entertainment - Company of Heroes - Компьютерная игра - Стратегия в реальном времени 28 22
Google Android 10750 15
Apple iOS 5741 14
Eutelsat Hotbird - Hot Bird (Хот Бёрд) - серия искусственных спутников Земли 59 8
Linux OS 4243 8
Microsoft Windows 10 6612 8
Epic Games Unreal Engine 172 6
Intel x86 - Архитектура процессора 991 6
Java - Язык программирования 1167 6
Skyeng - Онлайн-школа по изучению английского языка 54 5
Nvidia GeForce GTX 2054 5
SQL - Язык программирования 432 5
Apple macOS 922 5
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 1072 3
R-Style Softlab - RS-Bank 228 3
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 430 3
Nintendo Wii - игровая консоль 328 3
МЦСТ - Эльбрус - Российская программно-аппаратная платформа 488 3
СМЭВ РФ - Система межведомственного электронного взаимодействия 686 3
PostgreSQL - PostgresPro - Постгрес профессиональный - ППГ - Postgres Professional 592 3
Галактика ERP 63 3
ЭРА-ГЛОНАСС ГАИС - Российская государственная автоматизированная информационная система экстренного реагирования при авариях 274 3
ОМП Аврора ОС - Sailfish Mobile OS RUS 322 2
СНИЛС - Страховой номер индивидуального лицевого счёта 263 2
Apache HTTP Server 222 2
JavaScript - Язык программирования 626 2
Microsoft Windows 8 1228 2
Oracle DB - Oracle Database - Объектно-реляционная система управления базами данных 274 2
Oracle MySQL - Реляционная СУБД 352 2
1С-Рарус РестАрт 14 2
Microsoft Disk Operating System - MS-DOS 35 2
Галактика EAM 24 2
Apple macOS X 900 2
Microsoft Windows 850 2
Nuvia Phoenix 20 2
ЕМИАС РФ - Единая медицинская информационно-аналитическая система 141 2
OpenText Documentum 188 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 57 2
Baikal Electronics - Байкал-Т - Микропроцессор BE-T 139 2
Путин Владимир 1820 9
Медведев Дмитрий 1433 7
Богуславский Леонид 25 5
Солдатов Алексей 77 5
Владимиров Максим 4 4
Кордичев Алексей 8 4
Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
Леонов Алексей 15 4
Зюзин Иван 4 4
Абгарян Ваган 4 4
Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
Юсупов Шерзод 4 4
Волож Аркадий 181 3
Гацко Геннадий 14 3
Басалыга Валерий 3 3
Левашов Александр 88 3
Черных Дмитрий 13 3
Красилов Николай 4 3
Пособилов Александр 3 2
Царева Юнона 4 2
Солдатова Галина 8 2
Песков Дмитрий 65 2
Солженицын Александр 6 2
Бесчастнов Андрей 2 2
Рейман Леонид 408 2
Ротенберг Игорь 35 2
Волин Алексей 113 2
Хасис Лев 96 2
Никифоров Николай 1126 2
Генс Георгий 62 2
Лебедев Сергей 24 2
Вислый Александр 12 2
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
Соловенчук Александр 44 2
Иванников Виктор 3 2
Фишенко Александр 4 2
Ротенберг Аркадий 42 2
Андреев Сергей 39 1
Жаров Александр 165 1
Россия - Российская федерация - РФ 57180 462
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14016 207
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17299 160
Германия - Федеративная Республика 3614 101
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5603 71
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5700 70
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7077 68
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7913 62
Европа 3730 61
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3903 61
Украина 3347 54
Япония 2760 48
Беларусь - Белоруссия 2081 45
Казахстан - Республика 2621 39
Индия - Республика 2161 33
Франция - Французская Республика 2112 32
Восточная Европа 1669 26
Россия - СФО - Новосибирск 1956 19
Россия - УФО - Екатеринбург 2055 16
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2454 16
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1284 15
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1460 13
Россия - ПФО - Казань 1510 11
Азия - Азиатский регион 1512 11
Ближний Восток 1468 10
Европа Западная 610 10
Россия - УФО - УрФО - Уральский федеральный округ 1144 10
Россия - СФО - Ленинградская область 1103 10
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1617 9
Россия - ПФО - Самара 1287 7
Чехия - Чешская Республика 493 6
Северная Америка 1405 6
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1107 6
Земля - планета Солнечной системы 857 5
Армения - Республика 687 5
Прибалтика - Балтия 589 5
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1093 5
Грузия 690 4
Россия - Краснодарский край 913 4
Израиль 716 4
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3213 15
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4013 12
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 9
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 1201 8
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 812 6
Вторая мировая война 255 4
Федеральный закон 126-ФЗ - О связи 346 4
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 4
НТИ - Национальная технологическая инициатива - НейроНет - NeuroNet - Развитие человеко-машинных коммуникаций 146 4
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 419 4
КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Цифровой суверенитет 173 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 3
Ордена России - Орденская система Российской Федерации - Государственные награды Российской Федерации 37 3
ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации 204 3
НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации 118 3
Ордена СССР - Орденская система СССР 11 3
Рунет - Русскоязычный интернет - Домены .Ru .РФ 1422 3
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 583 2
НДС - Налог на добавленную стоимость 534 2
ИТ-контракт - ИТ-проект - ИТ-процесс 1159 2
Резерв универсального обслуживания 37 2
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс 220 2
ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО 870 2
Холодная война 23 2
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2230 2
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 2842 2
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