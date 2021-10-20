Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
СССР
Союз Советских Социалистических Республик
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 823, упоминаний - 1071
СССР упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Путин Владимир 1820 9
|Медведев Дмитрий 1433 7
|Богуславский Леонид 25 5
|Солдатов Алексей 77 5
|Владимиров Максим 4 4
|Кордичев Алексей 8 4
|Calvey Michael - Калви Майкл 7 4
|Леонов Алексей 15 4
|Зюзин Иван 4 4
|Абгарян Ваган 4 4
|Delpal Philippe - Дельпаль Филипп 4 4
|Юсупов Шерзод 4 4
|Волож Аркадий 181 3
|Гацко Геннадий 14 3
|Басалыга Валерий 3 3
|Левашов Александр 88 3
|Черных Дмитрий 13 3
|Красилов Николай 4 3
|Пособилов Александр 3 2
|Царева Юнона 4 2
|Солдатова Галина 8 2
|Песков Дмитрий 65 2
|Солженицын Александр 6 2
|Бесчастнов Андрей 2 2
|Рейман Леонид 408 2
|Ротенберг Игорь 35 2
|Волин Алексей 113 2
|Хасис Лев 96 2
|Никифоров Николай 1126 2
|Генс Георгий 62 2
|Лебедев Сергей 24 2
|Вислый Александр 12 2
|Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 310 2
|Ballmer Steve - Балмер Стивен Энтони 360 2
|Соловенчук Александр 44 2
|Иванников Виктор 3 2
|Фишенко Александр 4 2
|Ротенберг Аркадий 42 2
|Андреев Сергей 39 1
|Жаров Александр 165 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 755904, в очереди разбора - 659594.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru