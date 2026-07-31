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СССР Союз Советских Социалистических Республик

СССР - Союз Советских Социалистических Республик

Читайте, завидуйте, я - гражданин Советского Союза (И. Радунский) 1975 год Читайте, завидуйте, я - гражданин Советского Союза (И. Радунский) 1975 год
Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни (Родченко В. А., Кузнецов В.М., Куликов В.Н. Политиздат) 1966 год Дружба и братство всех народов СССР, нетерпимость к национальной и расовой неприязни (Родченко В. А., Кузнецов В.М., Куликов В.Н. Политиздат) 1966 год
Это - наше богатство, и беречь его нам! На графическом листе в духе монументального искусства изображена сфера, в которой воплотилась вся советская страна с ее заводами, электростанциями, лесами, домами и всеми видами народного хозяйства. СССР представлен художником в виде отдельной экосистемы, земного шара, наделенного множеством природных богатств. Он находится в руках человека, который должен сохранить и приумножить его блага. Это - наше богатство, и беречь его нам! На графическом листе в духе монументального искусства изображена сфера, в которой воплотилась вся советская страна с ее заводами, электростанциями, лесами, домами и всеми видами народного хозяйства. СССР представлен художником в виде отдельной экосистемы, земного шара, наделенного множеством природных богатств. Он находится в руках человека, который должен сохранить и приумножить его блага.
Необходимо еще и еще расширять участие самих трудящихся в управлении хозяйством... (Бабин Н.) 1989 год Необходимо еще и еще расширять участие самих трудящихся в управлении хозяйством... (Бабин Н.) 1989 год
Все ли мы делаем, чтобы день ото дня крепла наша страна! (Добров А.) 1984 год Все ли мы делаем, чтобы день ото дня крепла наша страна! (Добров А.) 1984 год
Плакат "За высокую марку!" (начало 1960-х) Плакат "За высокую марку!" (начало 1960-х)
Страну индустрии, державу науки построили наши рабочие руки. (В. Иванов) 1964 год Страну индустрии, державу науки построили наши рабочие руки. (В. Иванов) 1964 год
В шестой пятилетке введём в строй новые заводы, фабрики, гидростанции, умножим могущество Родины! Художник: Б. Решетников, 1956г. В шестой пятилетке введём в строй новые заводы, фабрики, гидростанции, умножим могущество Родины! Художник: Б. Решетников, 1956г.
Честь и слава труду во благо народа! Художник: М. М. Писаревский, 1959г. Честь и слава труду во благо народа! Художник: М. М. Писаревский, 1959г.
На штурм новых рубежей! (Р. Сурьянинов) 1964 год На штурм новых рубежей! (Р. Сурьянинов) 1964 год
"В СССР будет самый короткий в мире рабочий день, самая короткая рабочая неделя." Сурьянинов В., 1965 год. "В СССР будет самый короткий в мире рабочий день, самая короткая рабочая неделя." Сурьянинов В., 1965 год.
Народ - хозяин у руля. (Осипов Е.) 1987 год Народ - хозяин у руля, И не страшны нам шквалы. Пусть навсегда от корабля отстанут прилипалы. Корабль рассекает морские волны, в которых плавают разные "прилипалы", не приносящие пользы государству - воры,тунеядцы и другие представители, вредящие развитию и мирному укладу. Народ - хозяин у руля. (Осипов Е.) 1987 год Народ - хозяин у руля, И не страшны нам шквалы. Пусть навсегда от корабля отстанут прилипалы. Корабль рассекает морские волны, в которых плавают разные "прилипалы", не приносящие пользы государству - воры,тунеядцы и другие представители, вредящие развитию и мирному укладу.
Слава творческому гению советского народа! (Я. Мариненко) 1960 год Слава творческому гению советского народа! (Я. Мариненко) 1960 год
Слава труду! (С. А. Власов) 1964 год Слава труду! (С. А. Власов) 1964 год
«Да здравствует союз рабочих и крестьян — основа Советской власти!» Плакат о вечном союзе рабочих и крестьян. Карповский Н. П., 1954 год. «Да здравствует союз рабочих и крестьян — основа Советской власти!» Плакат о вечном союзе рабочих и крестьян. Карповский Н. П., 1954 год.
«Наш союз нерушим!» Плакат единстве народов Советского Союза. Решетников Б.А., 1958 год. «Наш союз нерушим!» Плакат единстве народов Советского Союза. Решетников Б.А., 1958 год.
Гордись, товарищ, ты – рабочий! (В. Конюхов) 1982 год Гордись, товарищ, ты – рабочий! (В. Конюхов) 1982 год
Мы дива-дивные творим! Плакат демонстрирует важность труда простых рабочих на предприятиях, поскольку именно их усердие двигает страну вперёд. В. Корецкий, 1960г. Мы дива-дивные творим! Плакат демонстрирует важность труда простых рабочих на предприятиях, поскольку именно их усердие двигает страну вперёд. В. Корецкий, 1960г.
«Я - СЫН СТРАНЫ СОВЕТОВ!» В. Фекляев, 1980 год. «Я - СЫН СТРАНЫ СОВЕТОВ!» В. Фекляев, 1980 год.
«ДЛЯ БЛАГА РОДИНЫ - ДЛЯ БЛАГА НАРОДА!» В. Брискин, 1954 год. «ДЛЯ БЛАГА РОДИНЫ - ДЛЯ БЛАГА НАРОДА!» В. Брискин, 1954 год.
«СССР - могучая спортивная держава!» Советский плакат о развитии спорта в стране. Решетников Б., 1962 год. «СССР - могучая спортивная держава!» Советский плакат о развитии спорта в стране. Решетников Б., 1962 год.
1204 олимпийские медали За время существования СССР спортсмены Советского Союза приняли участие в 18 Олимпиадах (9 летних и 9 зимних), завоевав 1204 медали (473 золотых, 376 серебряных и 355 бронзовых). По этому показателю Советский Союз и по сей день занимает второе место, уступая только Соединённым Штатам. Для сравнения — идущая третьей Великобритания имеет 806 олимпийских наград при 49 участиях в Олимпийских играх. Что касается современной России, то она занимает 9-е место — 521 медаль после 11 Олимпиад (данные 2021 года). 1204 олимпийские медали За время существования СССР спортсмены Советского Союза приняли участие в 18 Олимпиадах (9 летних и 9 зимних), завоевав 1204 медали (473 золотых, 376 серебряных и 355 бронзовых). По этому показателю Советский Союз и по сей день занимает второе место, уступая только Соединённым Штатам. Для сравнения — идущая третьей Великобритания имеет 806 олимпийских наград при 49 участиях в Олимпийских играх. Что касается современной России, то она занимает 9-е место — 521 медаль после 11 Олимпиад (данные 2021 года).
СОЛНЦЕ: — Мне так нравится в этой части света, что просто не хочется каждый день уходить на запад. 1950 Худ. В. Горяев СОЛНЦЕ: — Мне так нравится в этой части света, что просто не хочется каждый день уходить на запад. 1950 Худ. В. Горяев
С нами сегодня идут миллионы, наше единство растет! (Кононов В.) 1987 год Агитационный плакат посвящен дружбе народов и развитию международных отношений СССР с другими странами на базе поддержки и взаимопомощи. С нами сегодня идут миллионы, наше единство растет! (Кононов В.) 1987 год Агитационный плакат посвящен дружбе народов и развитию международных отношений СССР с другими странами на базе поддержки и взаимопомощи.
Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск». Впepвые в миpe отпycк по бepeменности и родам был введён в Советской Рocсии. 27 ноября 1917 года Советом нapoдных комиссаров был принят Декрет «О пocобии по беременности и poдам». Поэтому на долгие годы он получил название «декретный отпуск».
"Visit the USSR" Для привлечения иностранных гостей в 1929 году была создана организация «Интурист», которая организовывала для них отдых. В рекламной компании участвовали известные советские иллюстраторы, был придуман слоган «Это не просто путешествие, это поездка в новый мир». СССР, 1955 г. ИНТУРИСТ "Visit the USSR" Для привлечения иностранных гостей в 1929 году была создана организация «Интурист», которая организовывала для них отдых. В рекламной компании участвовали известные советские иллюстраторы, был придуман слоган «Это не просто путешествие, это поездка в новый мир». СССР, 1955 г. ИНТУРИСТ
«ДРУЗЬЯМ ВСЕГДА В СТРАНЕ СОВЕТСКОЙ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ И СЕРДЦА!» Г. Захаров, 1958 год. «ДРУЗЬЯМ ВСЕГДА В СТРАНЕ СОВЕТСКОЙ ОТКРЫТЫ ДВЕРИ И СЕРДЦА!» Г. Захаров, 1958 год.
Илья Глазунов "За ваше здоровье!" 1972 г. Илья Глазунов "За ваше здоровье!" 1972 г.
"91" 2019 - 2023 гг. Дмитрий Мясников "91" 2019 - 2023 гг. Дмитрий Мясников
Плакат "19 августа" (1991) Плакат "19 августа" (1991)
Читайте, завидуйте, я - гражданин Советского Союза (И. Радунский) 1975 год

СОБЫТИЯ


31.07.2026 Советские ГОСТы уходят в прошлое. В России полностью перезагрузят стандарты химии для производства чипов

. На эти цели министерство выделило 54 млн руб. В техническом задании прямо указано: действующая нормативно-методическая база в значительной степени основана на документах и подходах, разработанных в советский период, и в настоящее время не в полной мере соответствует современному уровню развития технологий, требованиям отрасли и структуре рынка. Стандарты должны быть сформированы к ноябрю

22.06.2026 «Рувики» запускает проект «Летопись утрат» ко Дню памяти и скорби

ортале доступен географический фильтр по оккупированным в годы войны советским республикам, включая РСФСР, Белорусскую ССР, Украинскую ССР, Прибалтийские республики, Молдавскую ССР и Карело-Фин
18.06.2026 МТС прокачала LTE в главном символе советской торговли Улан-Удэ

нив статус одного из главных и узнаваемых торговых центров города. Строение выполнено с использованием железобетонного каркаса и кирпичных несущих стен, характерных для капитальных городских построек советского периода. Межэтажные перегородки, стекла с высоким уровнем радиопоглощения – это особенности архитектуры, которые становятся препятствием для прохождения внешнего сигнала сотовой связ
30.04.2026 МТС усилила сеть на побережье Татарского пролива

завершила очередной этап обновления мобильной связи в Хабаровском крае. Компания перевела в городе Советская Гавань базовые станции с 3G в стандарт LTE, что позволило расширить емкость сети и

02.04.2026 Спасен легендарный производитель советских компьютеров, переделанный в завод китайских телевизоров TLC и Xiaomi

ользовались спросом, в результате их выпуск прекратили. Предприятие размещается на площадках, где в советское время работал знаменитый завод «Квант», который был создан в 1984 г. для производст
16.02.2026 Птицефабрика «Советская агрофирма» внедрила цифровой мониторинг производства

Птицефабрика «Советская агрофирма» завершила внедрение комплексной системы безопасности и цифрового мониторинга производства. Об этом CNews сообщил представитель предприятия. В рамках проекта внедрены интелл
30.01.2026 Рассекречена информация о спутниках, десятилетиями шпионившими за СССР

путники Правительства США рассекретило информацию о спутнике Jumpseat, который следил за территорий Советского Союза в годы холодной войны, сообщил портал TWZ. Рассекреченные данные включают ра
29.01.2026 Российские робототехники восстановят советские глубоководные аппараты «Мир»

хники Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» попытаются восстановить созданные во времена Советского Союза глубоководные океанические аппараты (ГОА) «Мир-1» и «Мир-2», пишет ТАСС. Инс
29.12.2025 «Микрон» пошел войной на государство из-за 300 акционеров с паспортами СССР

асть из которых на данный момент, вероятно, являются умершими и имеют наследников. В суде указали, что все физические лица стали акционерами в период приватизации предприятия и имели паспорта граждан СССР, судом были направлены соответствующие запросы в МВД и МФЦ с целью установления актуальных паспортных данных. Однако такая информация не была предоставлена. Кроме того, суд уточнил, что дл
17.12.2025 «Авито»: продажи елочных украшений из СССР выросли в два раза

нды 2026 Уже не первый год в тренде советские новогодние игрушки. Так, продажи елочных украшений из СССР выросли в два раза. Их средняя цена составила 1,5 тыс. руб. На 77% чаще стали покупать в
02.12.2025 К жизни вернется советский адронный коллайдер, заброшенный в 90-х годах. На его обследование уйдет 176 миллионов

) на острове Русский, синхротрон рентгеновской литографии в Зеленограде, который был построен еще в советское время, но заморожен. Также работает Токамак в Курчатовском институте. «У нас в тече
24.07.2025 Картины, агитационные плакаты и советские подшивки: в новосибирском музее начали оцифровку на «ЭларСкан»

они пользуются высоким спросом у посетителей. С мая 2025 г. было отсканировано более 300 выпусков газеты «Ленинец» за 1962, 1963, 1967, 1968 и 1969 гг., а также около 50 агитационных плакатов времен СССР и картины формата А2, - рассказали в музее. Все оцифрованные материалы заносятся в электронную базу КАМИС (комплексная автоматизированная музейная информационная система), после чего данны
11.07.2025 Мошенники предлагают рожденным в СССР получить «июньские дивиденды»

мами, которые якобы выплатили получателям прямо сейчас, а также фальшивые отзывы. Аналитики F6 отмечают: киберпреступники используют сценарий инвестиционного мошенничества, нацеленный на «рожденных в СССР», уже долгое время, однако постоянно меняют формат подачи ложной информации. Например, в феврале 2025 г. мошенники предлагали акцию «в честь Масленицы» от имени известной энергетической ко
13.03.2025 Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов

ИИРОС отметили, что информация о возможном закрытии доменной зоны .su муссируется с момента распада Советского Союза. «Все эти годы идет рабочий процесс по урегулированию статуса домена и его р
24.08.2024 Вадим Андронов. Главное из биографии бизнесмена

ого физико-технического института. Андронов Вадим. Участие в социальных инициативах вуза Во времена Советского Союза на территории страны активно формировались на базе школ, техникумов и вузов

07.05.2024 Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР

дит активное создание множества электронных стандартов, которые предназначены для замены устаревших советских версий. Это связано с тем, что на протяжении долгого времени производители электрон
02.05.2024 В США создали принципиально новую архитектуру нейросетей и назвали ее в честь советских академиков

Tromeur Американские ученые создали принципиально новую архитектуру нейросетей и назвали ее в честь советских ученых По словам исследователей, благодаря этому, казалось бы, простому изменению K
28.12.2023 Россияне придумали, как спасти отечественную микроэлектронику с помощью забытого советского проекта

Возрождение микроэлектроники в России Как стало известно CNews, в России хотят возродить старый советский проект по производству аналоговых микросхем с помощью базовых матричных кристаллов (БМК) и базовых структурных кристаллов (БСК). Внедрение проекта потребует несколько десятков млн руб
26.12.2023 Для разработки литографов, необходимых для производства чипов, восстановят синхротрон, построенный еще в СССР

ва. ИЯФ разработал ТНК еще на рубеже 1980-1990 гг., однако установка не была запущена из-за развала Советского Союза, как сказал Логачев. В настоящее время корпус для ТНК, расположенный рядом с
08.11.2023 Российский телеком предлагают отрегулировать по образцам СССР

нка, опрошенные CNews, скептически относятся к данной инициативе. «Это в какой-то степени отголоски СССР, когда была одна сеть связи, - говорит один из собеседников издания. - Похоже на идею ко
11.07.2023 Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США

оторых пользователь заходит в аккаунт – на момент релиза сервиса такой подход к синхронизации считался новаторским и не был распространен. Evernote был основан в 2008 г. Степаном Пачиковым, уроженцем СССР, с 1998 г. проживающим в США. Сооснователь и бывший гендиректор компании Фил Либин (Phil Libin) также является выходцем из СССР: он родился в Ленинграде и в возрасте восьми лет в 19
03.07.2023 Впервые в истории на людях испытывается лекарство от смертельной болезни, разработанное ИИ. Его создал выходец из СССР

парата является биотехнологический стартап Insilico Medicine, чья штаб-квартира располагается в Гонконге. Его основатель и исполнительный директор Александр Жаворонков родился в 1979 г. в Риге (тогда СССР), учился в Канаде и США, защитил кандидатскую диссертацию в Москве в МГУ им. М. В. Ломоносова. Фото: ru.freepik Первый лекарственный препарат, разработанный ИИ, проходит клинические испыта
17.04.2023 В России предложили создать «Цифровой Госплан» на базе технологий СССР

сударственного управления экономикой («Цифровой Госплан») на основе разработок одного из создателей советских ЭВМ академика Виктора Глушкова. Об этом на круглом столе, прошедшем в Общественной

05.04.2023 «Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР

ой инфраструктурой, операторов связи, администрации регионов и учреждения здравоохранения. Почему в СССР от тропосферной связи отказались Как отметил в беседе с изданием замгендиректора операто
02.01.2023 Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы

стинге YouTube есть практически все, что душе угодно: от популярных видеороликов до ностальгических советских комедий. Причем бесплатно, официально и в хорошем качестве. Правда, без подписки на
26.04.2022 В России хотят вернуть советскую систему распределения студентов после выпуска. Начнут с ИТ-шников

лений, выпустившихся из вузов, колледжей и техникумов, работать там, куда их распределит система. В СССР обязательное распределение было трехлетним – по окончании этого срока специалисты могли

08.04.2022 Созданная выходцами из CCCР всемирно известная ИТ-компания ушла из России вместе с сотрудниками

л из России, но часть сотрудников осталась Схожая история произошла с другой созданной выходцами из СССР международной ИТ-компанией — Acronis. Она занимается разработкой ПО для резервного копир
01.04.2022 Для возрождения электронной отрасли России власти обратились к опыту Госплана СССР

ленного государственного планирования в радиоэлектронной отрасли России, в том числе с учетом опыта СССР, включая систему Госплана. Это следует из письма министерства в ряд заинтересованных вед
20.10.2021 Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг

шет портал WCCFTech. Это CPU новой линейки Alder Lake, которую Intel собирается запустить в конце октября 2021 г. По энергопотреблению чип почти сравнялся с 400-ваттным утюгом «Харьков УТ-400» времен СССР. Столь гигантское потребление нетипично для Intel Core i9-12900K, несмотря на то, что это самый производительный чип во всей линейке. И, тем не менее, при сборке компьютера на нем придется
12.10.2021 ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время

С «советского» времени на всемирное С 2027 г. российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС перейдет с использования «советского» времени на всемирное координатное время (UTC). Об эт
18.08.2021 Названо условие ликвидации домена Советского Союза

изация по стандартизации (ISO). Судьба домена .SU Обозначенные рекомендации важны для доменной зоны Советского Союза – .SU. Данная зона .SU была образована в 1990 г. В 1994 г. у России появилас
02.04.2021 В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий

и. Они были разработаны «ВПК «НПО машиностроения» и запускались с «Байконура» в 2013 и 2014 гг. Как советское изобретение выросло в высокотехнологичный бизнес Прообраз контурной тепловой трубки
18.12.2020 У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР

йский юрист Яков Мельников получил четыре года колонии общего режима за хищение 819 тыс. евро со счета Минфина Нидерландов. По данным следственного комитета, эти деньги внесло туда Министерство связи СССР в 1991 г. в качестве членского взноса при вступлении в международный консорциум спутниковой связи Intelsat (The International Telecommunications Satellite Organization). Следственные дейст
26.10.2020 Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета

в оказались под домашним арестом, Шкиттина объявили в международный розыск. Борьба за доменную зону Советского Союза После этого пул IP-адресов вернулся обратно в РосНИИРос, а у организации поя
18.08.2020 Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото

Любовь Apple к советской архитектуре Компании Apple очень нравится архитектура Сочи времен СССР. В ее активе как минимум два здания, как две капли воды похожих на знаменитые строения ю
23.12.2019 В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт

нта качества. Новинка на отечественном рынке пришла на смену тераомметру ТО-6М, который ранее использовался для измерения сопротивления изоляции на производстве микросборок и выпускался еще со времен СССР, но недавно был исключен из Госреестра средств измерения. «Отечественные производители электронно-компонентной базы вынуждены были закупать иностранное оборудование, — отмечает генеральный
31.10.2019 Умер основатель советской школы искусственного интеллекта

ормации, лауреат международной премии им. А.Тьюринга. Дмитрий Поспелов — один из наиболее известных советских и российских специалистов в области изучения и создания методик управления сложными
16.01.2019 «ЭЛАР» завершила оцифровку в Российском государственном военном архиве

ершены работы по сканированию и индексации документов фонда 4, описи 12 по общим приказам РВСР, РВС СССР, НКО СССР, МВС СССР, ВМ СССР, МО СССР за 1918 – 1953 гг. Спе
19.12.2018 Tele2 откроет высокотехнологичные салоны связи в обновленных советских кинотеатрах

ся в 2019 г. Цель развития сети центров – воссоздать историческую культурно-развлекательную функцию советских кинотеатров в новом современном формате. Над проектом работали ведущие мировые архи
17.10.2018 «М.Видео» откроет магазины нового типа в заброшенных советских кинотеатрах

Магазины m_mobile «М.Видео» откроет в Москве магазины нового формата под брендом m_mobile в бывших советских кинотеатрах. Там будет продаваться только цифровая техника — смартфоны с различными аксессуарами, умные часы, ноутбуки, планшеты, устройства для умного дома и компьютерных игр. Такой


Публикаций - 3134, упоминаний - 4009

СССР и организации, системы, технологии, персоны:

МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 178
Microsoft Corporation 25775 174
9594 146
МегаФон 10742 140
Ростелеком 10948 118
IBM - International Business Machines Corp 9699 95
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 84
Intel Corporation 12811 83
Google LLC 12688 72
Yandex - Яндекс 9216 70
Oracle Corporation 7074 68
Ростех РГК - Ростехнологии - российская государственная корпорация - Rostec 3457 64
Samsung Electronics 11064 61
Новый диск 963 61
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 59
1С-СофтКлаб - SoftClub 1146 58
Apple Inc 13154 53
SAP SE 5601 50
ЭЛАР - Электронный архив - НПО Опыт 1123 47
Cisco Systems 5372 45
АФК Система ПАО - Акционерная финансовая корпорация Система 1914 45
Siemens AG - Siemens Group 2673 43
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 40
LG Electronics 3735 39
Huawei 4676 36
Элемент ГК - Микрон - Micron 1688 34
Ростелеком - Связьинвест 1719 34
Telia Company - TeliaSonera - Sonera Telecom 1053 33
Sony 6739 33
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 33
Ростех - Росэлектроника - Российская электроника - Научно-производственная организация 1271 31
HP Inc. 5883 30
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 28
Ubisoft Massive - Massive Entertainment 39 28
Meta Platforms - Facebook 4621 27
VK - Mail.ru Group 3602 27
Dell EMC 5180 26
Yota - Скартел - WiMAX Holding 1580 25
Wargaming 161 25
AMD - Advanced Micro Devices 4641 24
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 64
ESA - European Space Agency - Европейское космическое агентство - Европейское управление космических исследований 692 36
Boeing 1031 35
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 31
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 31
Газпром ПАО 1493 28
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 27
Почта России - Марка АО - Марка - Издательско-торговый центр ФГУП 75 27
РЖД - Российские железные дороги 2096 27
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 26
Возрождение - Коммерческий банк 359 26
Почта России ПАО 2370 25
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 23
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 22
Lockheed Martin 777 21
Альфа-Банк 1979 20
Ростех - ОАК - МиГ РСК - Российская самолётостроительная корпорация - Российская авиастроительная компания - ОКБ имени А.И. Микояна Инженерный центр - Луховицкий авиационный завод имени П.А. Воронина - НПК им. П.А. Воронина 177 20
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 19
eBay Inc 1640 18
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 18
Альфа-Групп 745 18
Россети Ленэнерго 1699 18
Tesla Motors 461 17
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 16
Укроборонпром - ГП Антонов - АНТК Антонов - ОКБ имени О.К. Антонова 43 16
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 15
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 15
Евросеть 1421 14
Союзмультфильм - киностудия ТПО ФГУП 61 14
Норникель - Норильский никель - Норильский горно-металлургический комбинат имени А.П. Завенягина - Надеждинский металлургический завод, НМЗ имени Б. И. Колесникова 617 13
Роснефть НК - нефтяная компания 562 13
Airbus Group - Airbus Industries 249 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 12
ГПБ - Газпромбанк 1273 12
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 12
Восточный Банк - Восточный экспресс банк - Дальвнешторгбанк 391 12
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 737 12
Совкомбанк Совесть 279 12
Роскосмос - Лавочкина НПО - Научно-производственное объединение имени С.А. Лавочкина 114 12
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 159
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 143
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 135
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 127
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 110
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 101
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 89
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 82
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 82
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 73
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 72
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 66
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 64
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 62
NATO - North Atlantic Treaty Organization - Организация Североатлантического договора - Североатлантический Альянс 424 53
ООН - Организация Объединённых Наций - UN - United Nations 1190 46
РККА - Рабоче-Крестьянская Красная Армия - Красная Армия 72 45
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 44
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 44
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 39
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 38
U.S. Department of Defense - U.S. Air Force - ВВС США - Военно-воздушные силы США 939 38
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 37
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 37
Судебная власть - Judicial power 2500 37
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Военно-Морской Флот Российской Федерации - День Военно-Морского Флота РФ - Главный военно-морской парад в Санкт-Петербургу - последнее воскресенье июля 285 33
Совет министров СССР - Совмин СССР - Правительство СССР 40 31
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 30
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 30
U.S. Department of Defense - United States Navy, USN - ВМФ США - Военно-морские силы США - United States Marine Corps, USMC - Корпус морской пехоты США 666 30
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 29
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 27
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 25
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 24
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 24
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 24
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 23
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1208 23
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 22
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 22
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 51
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 25
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 22
КПСС - Коммунистическая партия СССР - Коммунистическая партия Советского Союза 39 22
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 20
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 20
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 19
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 18
ООН МАГАТЭ - Международное агентство по атомной энергии - IAEA - International Atomic Energy Agency 183 14
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 10
АДЭ - Ассоциация документальной электросвязи - Общественно-государственное объединение 181 10
Единая Россия - Политическая партия 321 9
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 7
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 7
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 7
Коммунизм - Коммунистические партии 71 7
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 5
Аль-Каида - террористическая организация 67 5
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 5
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 4
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 4
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 4
АРПМ - Агентство развития профессионального мастерства - Worldskills - Ворлдскиллс 121 4
ГИС-Ассоциация - Межрегиональная общественная организация содействия развитию геоинформационных технологий и услуг 276 4
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
Greenpeace - Гринпис 130 4
РАВИ - Российская ассоциация венчурного инвестирования 18 4
Русское воздухоплавательное общество - Межрегиональная общественная организация 8 4
Коминтерн - Коммунистический интернационал 16 4
ЛДПР 116 3
HAMAS - Ḥarakat al-Muqāwamah al-ʾIslāmiyyah - ХАМАС - Харакат аль-Мукаввама аль-Исламия - Исламское движение сопротивления - Палестинское исламистское движение 24 3
Linux Foundation - Free Standards Group 206 3
АРПЭ - Ассоциация разработчиков и производителей электроники НО 181 3
Демократическая политическая партия США 122 3
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 3
ICC - International Chamber of Commerce - МТП - Международная торговая палата - ICC Russia - Российский национальный комитет Международной торговой палаты — Всемирной организации бизнеса 53 3
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 3
ООН ИКАО - Международная организация гражданской авиации - ICAO - International Civil Aviation Organization 110 3
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 420
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10255 416
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