СССР - Союз Советских Социалистических Республик

Советские ГОСТы уходят в прошлое. В России полностью перезагрузят стандарты химии для производства чипов . На эти цели министерство выделило 54 млн руб. В техническом задании прямо указано: действующая нормативно-методическая база в значительной степени основана на документах и подходах, разработанных в советский период, и в настоящее время не в полной мере соответствует современному уровню развития технологий, требованиям отрасли и структуре рынка. Стандарты должны быть сформированы к ноябрю

«Рувики» запускает проект «Летопись утрат» ко Дню памяти и скорби ортале доступен географический фильтр по оккупированным в годы войны советским республикам, включая РСФСР, Белорусскую ССР, Украинскую ССР, Прибалтийские республики, Молдавскую ССР и Карело-Фин

МТС прокачала LTE в главном символе советской торговли Улан-Удэ нив статус одного из главных и узнаваемых торговых центров города. Строение выполнено с использованием железобетонного каркаса и кирпичных несущих стен, характерных для капитальных городских построек советского периода. Межэтажные перегородки, стекла с высоким уровнем радиопоглощения – это особенности архитектуры, которые становятся препятствием для прохождения внешнего сигнала сотовой связ

МТС усилила сеть на побережье Татарского пролива завершила очередной этап обновления мобильной связи в Хабаровском крае. Компания перевела в городе Советская Гавань базовые станции с 3G в стандарт LTE, что позволило расширить емкость сети и

Спасен легендарный производитель советских компьютеров, переделанный в завод китайских телевизоров TLC и Xiaomi ользовались спросом, в результате их выпуск прекратили. Предприятие размещается на площадках, где в советское время работал знаменитый завод «Квант», который был создан в 1984 г. для производст

Птицефабрика «Советская агрофирма» внедрила цифровой мониторинг производства Птицефабрика «Советская агрофирма» завершила внедрение комплексной системы безопасности и цифрового мониторинга производства. Об этом CNews сообщил представитель предприятия. В рамках проекта внедрены интелл

Рассекречена информация о спутниках, десятилетиями шпионившими за СССР путники Правительства США рассекретило информацию о спутнике Jumpseat, который следил за территорий Советского Союза в годы холодной войны, сообщил портал TWZ. Рассекреченные данные включают ра

Российские робототехники восстановят советские глубоководные аппараты «Мир» хники Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) «Рубин» попытаются восстановить созданные во времена Советского Союза глубоководные океанические аппараты (ГОА) «Мир-1» и «Мир-2», пишет ТАСС. Инс

«Микрон» пошел войной на государство из-за 300 акционеров с паспортами СССР асть из которых на данный момент, вероятно, являются умершими и имеют наследников. В суде указали, что все физические лица стали акционерами в период приватизации предприятия и имели паспорта граждан СССР, судом были направлены соответствующие запросы в МВД и МФЦ с целью установления актуальных паспортных данных. Однако такая информация не была предоставлена. Кроме того, суд уточнил, что дл

«Авито»: продажи елочных украшений из СССР выросли в два раза нды 2026 Уже не первый год в тренде советские новогодние игрушки. Так, продажи елочных украшений из СССР выросли в два раза. Их средняя цена составила 1,5 тыс. руб. На 77% чаще стали покупать в

К жизни вернется советский адронный коллайдер, заброшенный в 90-х годах. На его обследование уйдет 176 миллионов ) на острове Русский, синхротрон рентгеновской литографии в Зеленограде, который был построен еще в советское время, но заморожен. Также работает Токамак в Курчатовском институте. «У нас в тече

Картины, агитационные плакаты и советские подшивки: в новосибирском музее начали оцифровку на «ЭларСкан» они пользуются высоким спросом у посетителей. С мая 2025 г. было отсканировано более 300 выпусков газеты «Ленинец» за 1962, 1963, 1967, 1968 и 1969 гг., а также около 50 агитационных плакатов времен СССР и картины формата А2, - рассказали в музее. Все оцифрованные материалы заносятся в электронную базу КАМИС (комплексная автоматизированная музейная информационная система), после чего данны

Мошенники предлагают рожденным в СССР получить «июньские дивиденды» мами, которые якобы выплатили получателям прямо сейчас, а также фальшивые отзывы. Аналитики F6 отмечают: киберпреступники используют сценарий инвестиционного мошенничества, нацеленный на «рожденных в СССР», уже долгое время, однако постоянно меняют формат подачи ложной информации. Например, в феврале 2025 г. мошенники предлагали акцию «в честь Масленицы» от имени известной энергетической ко

Советский домен .su удалят. На нем зарегистрировано более 100 тысяч сайтов ИИРОС отметили, что информация о возможном закрытии доменной зоны .su муссируется с момента распада Советского Союза. «Все эти годы идет рабочий процесс по урегулированию статуса домена и его р

Вадим Андронов. Главное из биографии бизнесмена ого физико-технического института. Андронов Вадим. Участие в социальных инициативах вуза Во времена Советского Союза на территории страны активно формировались на базе школ, техникумов и вузов

Власти хотят актуализировать в России стандарты электроники, принятые в СССР дит активное создание множества электронных стандартов, которые предназначены для замены устаревших советских версий. Это связано с тем, что на протяжении долгого времени производители электрон

В США создали принципиально новую архитектуру нейросетей и назвали ее в честь советских академиков Tromeur Американские ученые создали принципиально новую архитектуру нейросетей и назвали ее в честь советских ученых По словам исследователей, благодаря этому, казалось бы, простому изменению K

Россияне придумали, как спасти отечественную микроэлектронику с помощью забытого советского проекта Возрождение микроэлектроники в России Как стало известно CNews, в России хотят возродить старый советский проект по производству аналоговых микросхем с помощью базовых матричных кристаллов (БМК) и базовых структурных кристаллов (БСК). Внедрение проекта потребует несколько десятков млн руб

Для разработки литографов, необходимых для производства чипов, восстановят синхротрон, построенный еще в СССР ва. ИЯФ разработал ТНК еще на рубеже 1980-1990 гг., однако установка не была запущена из-за развала Советского Союза, как сказал Логачев. В настоящее время корпус для ТНК, расположенный рядом с

Российский телеком предлагают отрегулировать по образцам СССР нка, опрошенные CNews, скептически относятся к данной инициативе. «Это в какой-то степени отголоски СССР, когда была одна сеть связи, - говорит один из собеседников издания. - Похоже на идею ко

Знаменитый сервис заметок Evernote, созданный выходцами из СССР, избавился от сотрудников в США оторых пользователь заходит в аккаунт – на момент релиза сервиса такой подход к синхронизации считался новаторским и не был распространен. Evernote был основан в 2008 г. Степаном Пачиковым, уроженцем СССР, с 1998 г. проживающим в США. Сооснователь и бывший гендиректор компании Фил Либин (Phil Libin) также является выходцем из СССР: он родился в Ленинграде и в возрасте восьми лет в 19

Впервые в истории на людях испытывается лекарство от смертельной болезни, разработанное ИИ. Его создал выходец из СССР парата является биотехнологический стартап Insilico Medicine, чья штаб-квартира располагается в Гонконге. Его основатель и исполнительный директор Александр Жаворонков родился в 1979 г. в Риге (тогда СССР), учился в Канаде и США, защитил кандидатскую диссертацию в Москве в МГУ им. М. В. Ломоносова. Фото: ru.freepik Первый лекарственный препарат, разработанный ИИ, проходит клинические испыта

В России предложили создать «Цифровой Госплан» на базе технологий СССР сударственного управления экономикой («Цифровой Госплан») на основе разработок одного из создателей советских ЭВМ академика Виктора Глушкова. Об этом на круглом столе, прошедшем в Общественной

«Дочка» «Ростеха» просит частоты, чтобы возродить тропосферную связь, заброшенную со времен СССР ой инфраструктурой, операторов связи, администрации регионов и учреждения здравоохранения. Почему в СССР от тропосферной связи отказались Как отметил в беседе с изданием замгендиректора операто

Где бесплатно смотреть новогодние концерты и кино: лучшие онлайн-сервисы стинге YouTube есть практически все, что душе угодно: от популярных видеороликов до ностальгических советских комедий. Причем бесплатно, официально и в хорошем качестве. Правда, без подписки на

В России хотят вернуть советскую систему распределения студентов после выпуска. Начнут с ИТ-шников лений, выпустившихся из вузов, колледжей и техникумов, работать там, куда их распределит система. В СССР обязательное распределение было трехлетним – по окончании этого срока специалисты могли

Созданная выходцами из CCCР всемирно известная ИТ-компания ушла из России вместе с сотрудниками л из России, но часть сотрудников осталась Схожая история произошла с другой созданной выходцами из СССР международной ИТ-компанией — Acronis. Она занимается разработкой ПО для резервного копир

Для возрождения электронной отрасли России власти обратились к опыту Госплана СССР ленного государственного планирования в радиоэлектронной отрасли России, в том числе с учетом опыта СССР, включая систему Госплана. Это следует из письма министерства в ряд заинтересованных вед

Новейший процессор Intel Core i9 потребляет электричество, как советский утюг шет портал WCCFTech. Это CPU новой линейки Alder Lake, которую Intel собирается запустить в конце октября 2021 г. По энергопотреблению чип почти сравнялся с 400-ваттным утюгом «Харьков УТ-400» времен СССР. Столь гигантское потребление нетипично для Intel Core i9-12900K, несмотря на то, что это самый производительный чип во всей линейке. И, тем не менее, при сборке компьютера на нем придется

ГЛОНАСС прекращает использовать «советское» время С «советского» времени на всемирное С 2027 г. российская навигационная спутниковая система ГЛОНАСС перейдет с использования «советского» времени на всемирное координатное время (UTC). Об эт

Названо условие ликвидации домена Советского Союза изация по стандартизации (ISO). Судьба домена .SU Обозначенные рекомендации важны для доменной зоны Советского Союза – .SU. Данная зона .SU была образована в 1990 г. В 1994 г. у России появилас

В России налажен выпуск бесшумных микроЦОДов на основе советских космических технологий и. Они были разработаны «ВПК «НПО машиностроения» и запускались с «Байконура» в 2013 и 2014 гг. Как советское изобретение выросло в высокотехнологичный бизнес Прообраз контурной тепловой трубки

У россиянина отобрали недвижимость, машину и посадили на 4 года за кражу денег Минсвязи СССР йский юрист Яков Мельников получил четыре года колонии общего режима за хищение 819 тыс. евро со счета Минфина Нидерландов. По данным следственного комитета, эти деньги внесло туда Министерство связи СССР в 1991 г. в качестве членского взноса при вступлении в международный консорциум спутниковой связи Intelsat (The International Telecommunications Satellite Organization). Следственные дейст

Власти получили доменную зону СССР через уголовное дело против основателя Рунета в оказались под домашним арестом, Шкиттина объявили в международный розыск. Борьба за доменную зону Советского Союза После этого пул IP-адресов вернулся обратно в РосНИИРос, а у организации поя

Как Apple крадет дизайн у советских архитекторов. Фото Любовь Apple к советской архитектуре Компании Apple очень нравится архитектура Сочи времен СССР. В ее активе как минимум два здания, как две капли воды похожих на знаменитые строения ю

В России создан прибор контроля электронных компонентов, который заменит советскую технику и импорт нта качества. Новинка на отечественном рынке пришла на смену тераомметру ТО-6М, который ранее использовался для измерения сопротивления изоляции на производстве микросборок и выпускался еще со времен СССР, но недавно был исключен из Госреестра средств измерения. «Отечественные производители электронно-компонентной базы вынуждены были закупать иностранное оборудование, — отмечает генеральный

Умер основатель советской школы искусственного интеллекта ормации, лауреат международной премии им. А.Тьюринга. Дмитрий Поспелов — один из наиболее известных советских и российских специалистов в области изучения и создания методик управления сложными

«ЭЛАР» завершила оцифровку в Российском государственном военном архиве ершены работы по сканированию и индексации документов фонда 4, описи 12 по общим приказам РВСР, РВС СССР, НКО СССР, МВС СССР, ВМ СССР, МО СССР за 1918 – 1953 гг. Спе

Tele2 откроет высокотехнологичные салоны связи в обновленных советских кинотеатрах ся в 2019 г. Цель развития сети центров – воссоздать историческую культурно-развлекательную функцию советских кинотеатров в новом современном формате. Над проектом работали ведущие мировые архи