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Королев Сергей

СОБЫТИЯ


07.08.2026 «МегаФон» ускорил мобильный интернет в одном из центров отечественной ракетно-космической отрасли 1
26.03.2026 Владимир Лидерман -

Владимир Лидерман, «Сигма»: Энергетический рынок перешел к осознанному выбору зрелых импортонезависимых ИТ-решений

 1
01.12.2025 «Палех Инжиниринг» внедрила ИИ в имплант для отслеживания сердечного ритма 1
16.05.2025 ITSM 365 внедрили в FESCO сервисную платформу 1
09.12.2024 На что способен современный умный дом. Обзор систем автоматизации российского производителя 1
17.10.2024 Старший вице-президент «Ренессанс Банка», курирующий ИТ и ИБ, уволился вместе с группой топ-менеджеров и председателем правления 1
12.03.2024 Мошенники попытались запугать CNews, притворившись сотрудниками ФСБ с фальшивыми документами 1
20.12.2023 Российские поставщики ИТ-услуг намерены выйти на рынки дружественных стран 2
14.11.2023 Банк SIAB внедрил решение PayControl для корпоративных клиентов 1
30.06.2021 Как Low-сode система ELMA365 отвечает современным требованиям к электронному документообороту 1
13.04.2021 Завод Samsung в Калужской области стал партнером Музея истории космонавтики им. К.Э. Циолковского 1
09.12.2020 МГТУ Баумана остается без Windows: Microsoft отказалась поставлять ему свое ПО 1
30.06.2020 Технологии резидента «Сколково» обеспечили безопасность транзакций банка «Уралсиб» 1
26.03.2019 «Балтика» переходит на новую ИТ-инфраструктуру 1
28.11.2017 Сергей Хрупов -

Государство должно сдерживать свои бизнес-интересы в ИТ-сегменте

 1
23.08.2017 «Яндекс» сделал революцию в поиске: теперь он понимает смысл. Видео 1
18.04.2017 Новая разработка резидента «Сколково» упростит управление «умным домом» 1
23.09.2014 «Экодолье» обновила парк компьютеров и перешла на Windows 8.1 1
02.11.2012 Крупный бизнес: особенности коммуникаций 1
06.08.2010 Владимир Путин утвердил состав комиссии по федеральной связи и технологическим вопросам информатизации 1
21.07.2010 Москва-Байконур-Москва: автопробег с Глонассом 1
11.06.2010 APC InfraStruXure обеспечивает непрерывность вычислений суперкомпьютера в СГАУ им. С.П. Королева 1
01.06.2010 В Пензенской области будут готовить специалистов для работы на АЭС 1
28.04.2010 Самарский государственный аэрокосмический университет запустил суперкомпьютер на платформе IBM BladeCenter 1
23.04.2010 Сегодня исполняется 45 лет со дня запуска первого отечественного спутника связи «Молния-1» 1
10.03.2009 Не стало конструктора советских разведспутников 1
31.12.2008 Юрий Батурин: Познать себя и задуматься о ценностях 1
15.01.2008 В Москве пройдут II Всероссийские юношеские научные чтения имени Королева 1
04.10.2007 04.10.1957: 50 лет спустя 2
24.09.2007 4 октября 2007 года состоится митинг в доме-музее Сергея Павловича Королева 1
06.03.2007 Валентина Терешкова сегодня отмечает 70-летний юбилей 1
18.01.2007 В Москве проходят Всероссийские юношеские научные чтения имени Королева 1
18.01.2007 С Байконура осуществлен запуск грузового космического корабля к МКС 1
16.01.2007 Ракета "Союз-У" установлена на стартовом комплексе Байконура 1
20.11.2006 В Москве пройдут юношеские научные чтения имени Королева 1
20.11.2006 В Москве пройдут юношеские научные чтения имени Королева 1
17.08.2006 Приборы для ракет-носителей будут изготавливать в Уфе 1
17.08.2006 Приборы для ракет-носителей будут изготавливать в Уфе 1
07.08.2006 МВСВ-2006: новая жизнь Софринского полигона 1
07.08.2006 МВСВ-2006: новая жизнь Софринского полигона 1

Публикаций - 47, упоминаний - 49

Королев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:

Scanex - Сканэкс НТЦ - Инженерно-технологический центр 261 4
Microsoft Corporation 25775 4
Ростех - Росэлектроника - Автоматика Концерн 1828 3
Сколково - Центр развития цифровых технологий Фонда Сколково - SK ИТ - Skolkovo ITCluster - Кластер информационных технологий 397 3
GeoEye - OrbImage - Orbital Imaging Corporation - Space Imaging 137 2
Ростелеком 10948 2
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5658 2
Cisco Systems 5372 2
Yandex - Яндекс 9215 2
IBM - International Business Machines Corp 9699 2
InfoWatch - Инфовотч 1185 2
HP Inc. 5883 2
Schneider Electric 614 2
SafeTech - СэйфТек 133 2
Космическая связь ГПКС ФГУП - RSCC - Russian Satellite Communications Company - Государственное предприятие космической связи 598 2
Google LLC 12688 1
ФСБ РФ Научно-техническая служба - Центральный Научный Исследовательский институт Специальной Техники ФСБ России 11 1
Schneider Electric IT Division - Schneider Electric IT Business 43 1
Artsofte - Abanking - Акоммерс - Артсофт 36 1
ГПБ - ГС-инвест - Rubytech - Рубитех - ранее ИБС Консалтинг 199 1
Nest 43 1
Keysight Technologies - IXIA 17 1
VAIO 475 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1623 1
РТИ Системы - концерн Радиотехнические и Информационные Системы 55 1
Samsung Electronics Rus Company - Самсунг Электроникс Рус - СЭРК - Samsung Russian Distribution Center 59 1
Астерос ИБ - Астерос Информационная безопасность - Кабест 64 1
QLogic 76 1
М2М телематика - НИС М2М 236 1
OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 1
ВымпелКом - СЦС Совинтел - Голден Телеком - Golden Telecom 917 1
Setec - СиТек 31 1
LM Soft - ЛМ Софт 3 1
Schneider Electric - Systeme Electric - Систэм Электрик - СЭ АО - Шнейдер Электрик Системс Россия 201 1
МТС - Экосистема МТС - МТС Диджитал - MTS Digital - МТС Стрим Диджитал 46 1
Segnetics - Сегнетикс 4 1
iCAM Group - Ideas Consulting and Management - АйКЭМ Групп 7 1
Системы документооборота 522 1
иРиди - iRidi 6 1
Объединенные координаты Урал 5 1
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 294 5
Музей Космонавтики - Мемориальный музей космонавтики ГБУК города Москвы 42 4
Lockheed Martin 777 3
Boeing 1031 3
Роскосмос - ЦНИИмаш Экспорт 7 2
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1755 2
Dassault Aviation 12 2
Балтика - пивоваренная компания - Baltika Breweries 228 2
Air France–KLM - Air France - KLM 81 2
Промтех ГК - Промышленные технологии 75 1
Генбанк - Собинбанк - Содействие общественным инициативам 107 1
ГАБТ - Государственный академический Большой театр России - Большой театр 96 1
Черноморнефтегаз ГУП РК 6 1
Стройгаз 2 1
Авиа Групп 8 1
Зест -лизинговая компания 6 1
Трансойл 13 1
Сахатранс 6 1
Аброс ИК 7 1
Volga Group - Volga Resources Group 2 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Капитал - Renaissance Capital - Renaissance Securities 195 1
Геометрия НПО 165 1
Резонанс НПП 407 1
Finstar Financial Group - Финстар Холдинг - СИАБ - Санкт-Петербургский Индустриальный Акционерный Банк - SIAB 22 1
Паллада ГК - Паллада торг 5 1
АБ Россия - Аброс ИК - инвестиционная компания 15 1
ГИМ - Государственный исторический музей 20 1
Музей Фаберже 7 1
Уралсиб ФК - Уралсиб Банк - Урало-Сибирский Банк - Башкредитбанк РИКБ 688 1
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 1
Связной ГК 1401 1
ОНЭКСИМ - Ренессанс Банк - Ренессанс кредит Банк 551 1
Ростех - ОДК Сатурн НПЦ - Научно-технический центр - Рыбинск Моторс, Люлька-Сатурн, Рыбинские моторы - ОМО им. П.И. Баранова - Омское моторостроительное объединение имени П.И. Баранова 137 1
FESCO - Транспортная группа - ФЭСКО - ДВМП - Дальневосточное морское пароходство - ВМТП - Владивостокский морской торговый порт - Дальрефтранс - Трансгарант 193 1
Шереметьево - Международный аэропорт имени А.С. Пушкина 510 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 1
Airbus Group - Airbus Industries 249 1
Sollers - УАЗ - Ульяновский автомобильный завод 140 1
Carlsberg Group 26 1
ПСБ - СМП банк - Северный морской путь 89 1
Роскосмос - Федеральное космическое агентство - Государственная корпорация по космической деятельности - Российское авиационно-космическое агентство - Росавиакосмос 1929 6
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 5
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 5
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 4
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 3
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6540 3
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 3
Правительство Москвы - Департамент культуры города Москвы - Департамент семейной и молодёжной политики города Москвы, ДСМП - Комитет по делам семьи и молодёжи города Москвы 42 2
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 2
Минобороны РФ - РВСН РФ - Ракетные войска стратегического назначения Российской Федерации 74 2
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 2
МВД РФ ВВ - Внутренние войска Министерства внутренних дел Российской Федерации 37 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3901 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 2
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 2
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 2
Росреестр - ФКП ФГБУ - Федеральная кадастровая палата - Роскадастр ППК 146 2
Ясная Поляна - Музей-усадьба Л.Н. Толстого 32 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
ФСО РФ - ГЦСС ФГУП - Спецсвязь - Главный центр специальной связи - Служба специальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской Федерации 240 1
Минздравсоцразвития РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации 63 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Минобороны РФ - ВМФ РФ - Тихоокеанский флот 23 1
Совбез РФ - Совет безопасности Российской федерации 344 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 1
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 1
Минтранс РФ - Министерство транспорта Российской Федерации 758 1
Росстандарт - Федеральное агентство по техническому регулированию и метрологии - Ростехрегулирование - Госстандарт 382 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
ФСО РФ - Федеральная служба охраны 614 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 1
IEC - International Electrotechnical Commission - МЭК - Международная электротехническая комиссия 369 1
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 1
Роснано - Роснанотех - Роснанотехнологии - Российская корпорация нанотехнологий - 782 1
Минцифры РФ - Россвязь - Федеральное агентство связи 753 1
IAF - International Astronautical Federation - Международная астронавтическая федерация 5 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
РОЦИТ - Региональный общественный центр интернет-технологий 227 1
Астрономия - Космос - Ракетно-космические технологии и исследования - SpaceTech - ракетостроение - аэрокосмическая отрасль 10254 27
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53874 11
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25784 11
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SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 3
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 3
ШПД - широкополосный (высокоскоростной) доступ в интернет - Broadband Network - Сеть ШПД - Широкополосная передача данных 9791 3
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 3
DRP - Disaster Recovery Plan - План аварийного восстановления ИС - Failover - Аварийное переключение 722 2
СКИМ - системы контроля и мониторинга 2511 2
Customize - Кастомизация - Кастомные решения Адаптация товара или услуги под конкретного покупателя, с учетом его требований и пожеланий - Индивидуализация 4343 2
ВКСС - Ведомственные и корпоративные информационные системы, сети и средства связи - Корпоративная сеть - Corporate Network - ЕВСПД - Единая ведомственная сеть передачи данных 800 2
HVAC - Heating, Ventilation & Air Conditioning - ОВиК, ОВКВ - отопление, вентиляция, кондиционирование и охлаждения воздуха - Климатическое оборудование - Гаджеты климатические - Climate equipment, technology, gadgets - Air conditioners 3055 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 2
Картография и навигация - навигатор - электронно-картографические сервисы - навигационный сервис - электронная картография 1506 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 2
МКС - Международная космическая станция - ISS - International Space Station 1548 6
Роскосмос - Прогресс РКЦ - Союз - семейство трёхступенчатых ракет-носителей среднего класса 479 4
Космодром Байконур 1072 4
Ростех - Калашников ГК - Молния НПО - Энергия-Буран - космическая программа советской многоразовой транспортной космической системы (МТКС 56 3
Microsoft Windows 16882 3
Система 112 - Единая система экстренного вызова - Территориально-распределенная автоматизированная информационно-управляющая система 260 3
Northrop Grumman - Scaled Composites - SpaceShipOne - SS1 123 2
Schneider Electric InRow 27 2
Прогресс РКЦ - Ресурс-ДК - российский космический аппарат дистанционного зондирования Земли 137 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - Монитор - серия малых космических аппаратов дистанционного зондирования Земли 95 2
Роскосмос - ОРКК - ИСС АО - Космос-3М - двухступенчатая одноразовая ракета-носитель космического назначения лёгкого класса 62 2
Роскосмос - ВНИИЭМ - Метеор-М - автоматические космические аппараты 55 2
РКК Энергия - Прогресс ТГК - транспортный грузовой космический корабль 260 2
Ростех - КРЭТ - УППО - Уфимское приборостроительное производственное объединение 9 2
Минобороны РФ - ВКА имени А.Ф. Можайского - Можаец КА 15 2
Linux OS 11533 2
ГЛОНАСС - Глобальная навигационная спутниковая система - Российская спутниковая система навигации 2974 2
SafeTech - PayControl 49 2
Минобороны РФ - ВКС РФ - Космодром Плесецк 241 2
KNX - EIB - European Installation Bus - Европейская установочная шина - Европейская коммуникационная шина для автоматизации зданий 98 2
Яндекс.Поиск - поисковая система и интернет-портал 124 1
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 230 1
Минпромторг РФ - Реестр ТОРП - Единый реестр телекоммуникационного и радиоэлектронного оборудования российского происхождения - РЭП - Единый реестр российской радиоэлектронной продукции 2418 1
Cisco ASR - Cisco Aggregation Services Routers - Cisco Aggregated Service Router - серия маршрутизаторов 30 1
Schneider Electric Galaxy - Серия ИБП 24 1
Microsoft Exchange Online 113 1
Schneider Electric - APC NetShelter - серия микроЦОДов 24 1
Microsoft Windows 2000 8678 1
Apple HomeKit 49 1
iCAM Group - iSimpleLab iSimpleBank 19 1
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 1
Naumen ITSM365 49 1
ESA - CNES Centre spatial guyanais - FRENCH GUIANA, FRGUI - Космодром Куру - Гвианский космический центр 195 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1075 1
Schneider Electric - APC Symmetra PX 44 1
Мобильный обходчик 26 1
DLBI - Data Leakage & Breach Intelligence - сервис поиска утечек и мониторинга даркнета - Мониторинг закрытых площадок в DarkNet на предмет утечек баз данных 74 1
Яндекс MatrixNet - МатриксНет 20 1
Embarcadero C++Builder - Borland C++ Builder 38 1
ELMA 365 Low-code BPM 184 1
Гагарин Юрий 98 6
Циолковский Константин 47 5
Путин Владимир 3454 4
Терешкова Валентина 4 3
Твердохлебов Сергей 8 2
Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
Решетин Игорь 7 2
Янгель Михаил 2 2
Ковшов Валерий 2 2
Петров Борис 3 2
Сикорский Игорь 6 2
Рожкин Александр 6 2
Clarke Arthur - Кларк Артур 13 2
Верестникова Дарья 43 2
Хрупов Сергей 5 1
Зейтениди Наталья 39 1
Пожидаева Наталья 2 1
Попова Анна 20 1
Лавочкин Семен 1 1
Новицкий Евгений 32 1
Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
Шестаков Александр 40 1
Бородинов Леонид 14 1
Воронцов Владимир 2 1
Мардер Наум 116 1
Юрченко Евгений 133 1
Лукичёв Юрий 2 1
Бугаенко Валерий 32 1
Пономарев Сергей 6 1
Шуклин Андрей 22 1
Юрчихин Федор 37 1
Батурин Юрий 7 1
Коношенко Сергей 9 1
Чушкин Дмитрий 9 1
Шерстюк Владислав 8 1
Можайцев Алексей 5 1
Титов Герман 7 1
Петрушкин Виктор 1 1
Куценко Олег 3 1
Преснов Андрей 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 166164 34
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47598 16
Россия - ЦФО - Московская область - Королёв 257 15
Земля - планета Солнечной системы 10865 13
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 11
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54745 9
Европа 24963 7
Луна - спутник Земли - Лунные программы 1547 6
Казахстан - Республика 6047 5
Россия - ПФО - Самарская область - Самара 3047 4
Украина 7928 4
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19136 3
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