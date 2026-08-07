Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Королев Сергей
СОБЫТИЯ
Публикаций - 47, упоминаний - 49
Королев Сергей и организации, системы, технологии, персоны:
|Гагарин Юрий 98 6
|Циолковский Константин 47 5
|Путин Владимир 3454 4
|Терешкова Валентина 4 3
|Твердохлебов Сергей 8 2
|Leonardo di ser Piero da Vinci - Леонардо ди сер Пьеро да Винчи 55 2
|Решетин Игорь 7 2
|Янгель Михаил 2 2
|Ковшов Валерий 2 2
|Петров Борис 3 2
|Сикорский Игорь 6 2
|Рожкин Александр 6 2
|Clarke Arthur - Кларк Артур 13 2
|Верестникова Дарья 43 2
|Хрупов Сергей 5 1
|Зейтениди Наталья 39 1
|Пожидаева Наталья 2 1
|Попова Анна 20 1
|Лавочкин Семен 1 1
|Новицкий Евгений 32 1
|Andrews Phil - Эндрюс Фил 3 1
|Шестаков Александр 40 1
|Бородинов Леонид 14 1
|Воронцов Владимир 2 1
|Мардер Наум 116 1
|Юрченко Евгений 133 1
|Лукичёв Юрий 2 1
|Бугаенко Валерий 32 1
|Пономарев Сергей 6 1
|Шуклин Андрей 22 1
|Юрчихин Федор 37 1
|Батурин Юрий 7 1
|Коношенко Сергей 9 1
|Чушкин Дмитрий 9 1
|Шерстюк Владислав 8 1
|Можайцев Алексей 5 1
|Титов Герман 7 1
|Петрушкин Виктор 1 1
|Куценко Олег 3 1
|Преснов Андрей 3 1
|CNews Рынок ИТ-услуг 171 1
|ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 1
|CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463228, в очереди разбора - 724339.
Создано именных указателей - 199225.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.