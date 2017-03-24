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Embarcadero C++Builder Borland C++ Builder

СОБЫТИЯ

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24.03.2017 RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server 1
17.01.2017 Embarcadero объявила о поддержке Windows 10 Desktop Bridge в RAD Studio 1
19.04.2016 Embarcadero выпустила обновление для RAD Studio, C++Builder и Delphi 1
31.08.2015 Embarcadero выпустила платформу для быстрой разработки приложений RAD Studio 10 Seattle 1
30.07.2015 Embarcadero анонсировала покупку Raize Components и выпустила два новых продукта для разработчиков 1
12.12.2013 Embarcadero оснастила C++Builder XE5 поддержкой iOS 1
04.04.2013 Embarcadero: американская компания с русским характером 1
01.03.2013 Embarcadero начала поставки FireDAC — библиотеки для доступа к корпоративным данным с различных устройств 1
05.02.2013 Embarcadero приобрела технологию доступа к данным для разработчиков приложений от DA-Soft 1
01.02.2013 Статический анализатор кода PVS-Studio 5.00: теперь с поддержкой C++ Builder 2
11.12.2012 Embarcadero выпустила новую платформу разработки ПО для нескольких устройств на C++ 1
10.02.2012 Embarcadero увеличила продажи Delphi и C++ за год на 54% 1
03.09.2010 Новые версии Delphi, C++Builder и RAD Studio от Embarcadero ускоряют разработку приложений 1
17.02.2010 Новый ToolCloud обеспечивает доступ по требованию и управление продуктами Embarcadero 1
19.02.2009 Embarcadero выпустила многоплатформенный набор инструментов для разработки ПО 1
04.12.2008 CodeGear RAD Studio 2009: разработка приложений для Windows и .NET 1
03.04.2008 Мурманский педагогический университет покупает лицензионное ПО 2
27.07.2004 BT начала внедрение программных решений от Borland 3
17.11.2003 В России прошел самый массовый день разработчиков Borland 1
20.06.2003 Borland InterBase 7.1 – новинка на рынке СУБД 1
30.04.2003 Выпущен C++ для телефонов Nokia на базе платформы Series 60 3
06.11.2002 Borland и Metrowerks занялись разработкой приложений для смартфонов Nokia 1
24.06.2002 Начались международные продажи OLAP-компоненты ContourCube 1
10.04.2002 SoftLine и Borland представили решения Borland для разработки веб-сервисов 1
08.02.2002 Borland анонсировала выход C++Builder 6 2
07.02.2002 8 февраля Borland представит Borland C++Builder 6 2
06.02.2002 Oxygen Software усовершенствовала элементы управления ActiveX для телефонов Nokia 1
30.01.2002 Borland определяет стратегию разработки C++ приложений на 2002 г. 1
29.10.2001 Российским разработчикам Borland C++ Builder Standard 5 обойдется дешевле 4
13.09.1999 Выпущен Borland Delphi 5 2
10.06.1999 Центр информационных технологий анонсировал июньские и июльские учебные курсы 1
30.04.1999 "Центр Информационных Технологий" проведет очередной курс по продуктам Inprise 2
17.02.1999 "Интерфейс" начала поставки Borland C++ Builder 4.0 2
04.02.1999 Inprise открыла свой новый портал Borland.com 1
09.12.1998 Inprise анонсировала новый сервер приложений Inprise Application Server 1
19.11.1998 Награду Inprise "Spirit of Delphi" получили российские разработчики 2
18.11.1998 Корпорация Inprise включает поддержку Oracle8i в свои корпоративные продукты 2

Публикаций - 38, упоминаний - 54

Embarcadero C++Builder и организации, системы, технологии, персоны:

OpenText - Micro Focus - Borland - Inprise - Inspire 250 18
Embarcadero 67 16
Microsoft Corporation 25775 13
RAD Data Communications - РАД Дейта Коммьюникейшнс 141 11
Oracle Corporation 7074 5
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 4
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Softline - Софтлайн 3743 3
OpenText - Micro Focus - Borland - TogetherSoft Corporation 8 2
Samsung Electronics 11065 2
Intel Corporation 12811 2
9594 2
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 2
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd - Interface УКЦ 84 1
Oxygen Software - Оксиджен Софтвер 32 1
ПВС - СиПроВер 2 1
SmartBear Software 1 1
E-Style Software House - New Media Generation 7 1
Motorola - Metrowerks 21 1
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 1
SAP SE 5601 1
Yandex - Яндекс 9216 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 1
Apple Inc 13156 1
Meta Platforms - Facebook 4621 1
Gen Digital - NortonLifeLock (Symantec) 1731 1
Accenture plc 719 1
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 1
IBM - International Business Machines Corp 9699 1
Intel Security McAfee - McAfee Associates - Network Associates 837 1
Synopsys - Синопсис 47 1
Softline - Цифровые Решения - Axoft - Аксофт - Сервисный ИТ-дистрибутор 432 1
Intersoft Lab - Интерсофт Лаб 143 1
Corel Corporation 341 1
Spirit DSP - Спирит Корп 482 1
OpenText - Micro Focus 122 1
MONT - МОНТ 187 1
Promt - Промт 323 1
ДиалогНаука 271 1
JetBrains 86 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 1
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 11
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 8
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 5209 7
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28270 6
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2556 5
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6471 4
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 4
Web-server - WEB-сервер - Веб-сервер - HTTP-сервер 890 4
Native applications - Нативные приложения - Прикладные программы, оптимизированые под конкретные операционные системы 312 4
GUI - Graphical User Interface - Графический интерфейс пользователя 370 3
CORBA - Common Object Request Broker Architecture 78 3
Кроссплатформенность - межплатформенность - платформонезависимость - cross-platform - Кроссплатформенные технологии - Кросс-функциональность - Cross-functional 376 3
REST - Representational state transfer - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети - RESTful API - передача состояния представления - Redfish 484 3
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6480 3
HTTP - HyperText Transfer Protocol - Протокол передачи гипертекста 2481 3
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 3
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 3
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете - .hta - HTML Application 1976 3
IDE - Integrated Drive Electronics - Параллельный интерфейс подключения накопителей - EIDE - Enhanced IDE 372 3
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29698 3
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 3
Framework - Фреймворк - программная платформа, определяющая структуру программной системы 831 3
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26307 2
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14769 2
Wearable devices - WearableTech - Носимая электроника - интеллектуальные (умные) носимые устройства 891 2
Intranet - Интранет - Интрасеть 798 2
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 2
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 2075 2
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 2
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 5027 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 2
Microsoft Windows API 311 2
ANSI Pascal - Стандарт языка программирования 78 2
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1888 2
EMM - Enterprise Mobility Management - MDM - Mobile Device Management - Управление корпоративными устройствами и приложениями - BYOD - Bring Your Own Device - Корпоративная мобильность - Защищенная мобильность - "мобилизация" 5866 2
САПР - Система автоматизированного проектирования - CAD - Computer-Aided Design - Цифровое проектирование 4394 2
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 161 2
Microsoft Windows приложения 228 2
Эмулятор - Emulation 298 2
Syslog - system log - системный журнал - logging - логирование - стандарт отправки и регистрации сообщений о происходящих в системе событиях (событийных журналов) 1171 1
Embarcadero Delphi - Borland Delphi - CodeGear Delphi - язык программирования 169 24
Microsoft Windows 16882 22
C/C++ - Язык программирования 894 17
Embarcadero RAD Studio 25 12
Embarcadero CodeGear - Borland Jbuilder 53 10
Apple iOS 8583 10
Linux OS 11533 9
Google Android 15244 8
Apple macOS 2419 7
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 7
Oracle Java - язык программирования 3469 7
Microsoft Windows 10 1938 5
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 5
Oracle MySQL - Реляционная СУБД (РСУБД) 652 5
Apple macOS X - OS X Rhapsody - OS X Mavericks - OS X Leopard - OS X Mountain Lion - OS X Yosemite - OS X Jaguar 1708 5
Embarcadero Interbase - Borland Interbase 46 5
PHP Hypertext Preprocessor - язык программирования 673 4
Microsoft Visual Studio 429 4
Embarcadero All-Access 5 3
Embarcadero DBArtisan 13 3
Embarcadero AnyDAC - Data Access Components - DA-Soft Tecnologies 3 3
Embarcadero - Borland Enterprise Server - BES - Borland Enterprise Studio for Java 21 3
Embarcadero - Borland Kylix 16 3
IBM DB2 396 3
Nokia Symbian OS 1411 3
Microsoft ActiveX 212 3
Clang - Компилятор 14 3
Embarcadero ToolCloud 2 2
Embarcadero CodeGear 7 2
Apple iPad 4012 2
Oracle - Sun Solaris SPARC - Scalable Processor Architecture - масштабируемая архитектура процессора 1018 2
Microsoft Visual Basic - Microsoft VBS - Microsoft VBScript - Microsoft Visual Basic Script Edition - Microsoft VBA - Microsoft Visual Basic for Applications - Язык программирования 328 2
Microsoft Store - Магазин приложений Windows 365 2
Microsoft Universal Windows Platform - UWP - Универсальная платформа Windows 123 2
SAP Sybase 292 2
Microsoft Access 61 2
U.S. NSA - PRISM - государственная программа США массового негласного сбора информации по сетям электросвязи 101 2
Microsoft .NET Framework - Microsoft .NET Core - Microsoft .NET CLR - Microsoft Common Language Runtime - модульная платформа для разработки веб-приложений с открытым исходным кодом  390 2
HP UX - Hewlett Packard Unix 232 1
Oracle Java ME - Java2ME - J2ME - Java Platform Micro Edition - Oracle Java ME Embedded 168 1
Swindell Michael - Свинделл Майкл 25 10
Раннев Кирилл 6 2
Попов Атанас 3 2
Лаврентьева Наталья 7 1
DuPont Sarina - ДюПон Сарина 1 1
Бабкин Алексей 1 1
Аристархов Андрей 2 1
Колотилов Сергей 1 1
Павлюк Игорь 1 1
Кожевников Федор 1 1
Пересада Максим 1 1
Gallo Kevin - Галло Кевин 3 1
Елманова Наталья 1 1
Thomas John - Томас Джон 5 1
Thornhill Simon - Тонхилл Симон 3 1
Кузнецов Сергей 163 1
Орлик Сергей 83 1
Королев Сергей 47 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 9
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 3
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 3
Германия - Федеративная Республика 13221 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 3
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 2
Европа 24964 2
Япония 13807 2
Америка - Американский регион 2206 2
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 2
США - Калифорния - Скоттс-Вэлли 12 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 1
Азия - Азиатский регион 5920 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 1
Прибалтика - Балтия - Балтийский регион 1377 1
Канада 5082 1
Африка - Африканский регион 3641 1
Франция - Французская Республика 8177 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 1
Америка Латинская - латиноамериканский регион 1939 1
США - Калифорния 4829 1
Германия - Берлин 732 1
Европа Западная 1496 1
Россия - ДФО - Бурятия Республика - Улан-Удэ 283 1
Английский язык 7030 2
Консалтинг управленческий - Реструктуризация - Restructuring - Реорганизация - Reorganization 2391 2
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 2
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 2
Национальный проект - Производительность труда и поддержка занятости - Производительность.рф - Эффективная и конкурентная экономика 1074 2
СБППО - Стандартный базовый пакет программного обеспечения - Первая помощь 76 1
Нефтегазовый сектор экономики - Нефтегазодобывающие предприятия - нефтегазодобыча - нефтяная промышленность - первое воскресенье сентября - профессиональный праздник работников нефтяной и газовой промышленности 2748 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 1
Финансовые показатели - Financial indicators 2893 1
Приматы - Primates - отряд плацентарных млекопитающих (обезьяны и полуобезьяны) 208 1
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 1
Образование в России 2893 1
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 1
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 1
БК РФ - Бюджетный кодекс Российской Федерации - Федеральный бюджет Российской Федерации 3015 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
IDC - International Data Corporation 4975 2
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 1
Forrester Research 834 1
МАГУ - Мурманский арктический государственный университет 11 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 2
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 1
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Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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