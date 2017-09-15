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ISV Independent Software Vendors Независимые поставщики ПО
СОБЫТИЯ
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|15.09.2017
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Stack Group представила облачные сервисы для ИТ-разработчиков (ISV)
Stack Group объявила о предоставлении облачных услуг M1Cloud для независимых поставщиков программного обеспечения (ISV): для размещения сред разработки программного обеспечения, продуктивной среды ИТ-систем, когда предъявляются высокие требования к отказоустойчивости, производительности и защищенности ИТ-ин
|25.05.2010
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JBoss Certified ISV Program набирает обороты
По данным Red Hat, число независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), сертифицированных для разработки приложений на платформе JBoss Enterprise Middleware, в последнее время значительно увеличилось. С момента запуска сертификационной программы JBoss Certifi
|02.09.2008
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Oracle расширяет инфраструктуру обучения партнеров в странах СНГ
обы максимально соответствовать требованиям растущего рынка СНГ и наиболее полно и оперативно отвечать запросам заказчиков. Благодаря новым образовательным инициативам Oracle Partner Academy и Oracle ISV Migration Center корпорация планирует увеличить объем обучения партнеров на несколько тысяч человеко-дней в год. В 2009 финансовом году Oracle расширяет инфраструктуру поддержки и представл
|27.05.2008
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В Москве прошел Oracle ISV Forum 2008
Корпорация Oracle на ISV Forum 2008 подвела итоги реализации программы поддержки компаний-разработчиков за пять ле
|19.05.2008
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21 мая пройдет Oracle ISV Forum 2008
тки ПО» - для ведущих разработчиков и системных архитекторов. Традиционно на форум приглашаются как ISV-партнеры, которые уже много лет работают с Oracle, так и новые компании, которые заинтере
|15.05.2008
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21 мая пройдет Oracle ISV Forum 2008
тки ПО» - для ведущих разработчиков и системных архитекторов. Традиционно на форум приглашаются как ISV-партнеры, которые уже много лет работают с Oracle, так и новые компании, которые заинтере
|13.05.2008
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21 мая пройдет Oracle ISV Forum 2008
тки ПО» - для ведущих разработчиков и системных архитекторов. Традиционно на форум приглашаются как ISV-партнеры, которые уже много лет работают с Oracle, так и новые компании, которые заинтере
|23.01.2007
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Naumen стала ISV-партнером Sun Microsystems
ставщиком программных и аппаратных средств. По условиям соглашения, компания Naumen получила статус ISV-партнера (Independent Software Vendor), независимого производителя ПО для платформы Sun.
|26.10.2004
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2 ноября пройдёт второй Oracle ISV-Forum
оизводителя корпоративного программного обеспечения, объявило о проведении второго открытого Oracle ISV-форума в Москве 2 ноября 2004 г. Крупнейшая конференция для российских разработчиков ПО п
|26.04.2004
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Oracle объявил о новой стратегии работы с ISV в России
acle объявила о стратегии работы корпорации с независимыми разработчиками программного обеспечения (ISV) в странах СНГ. Расширение партнерских отношений с разработчиками является новым бизнес-п
|23.12.1998
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"Терн" стала ISV партнером IBM в области Business Intelligence
Компания "Терн" получила статус ISV партнера IBM в области Business Intelligence. Согласно подписанному соглашению, "Терн" будет предлагать на рынке России в странах СНГ решения для создания корпоративных хранилищ данных - дл
ISV и организации, системы, технологии, персоны:
|Goodwin Phil - Гудвин Фил 12 3
|Тамбовский Андрей 19 3
|Iwanowski Mark - Ивановски Марк 3 3
|Белоусов Сергей 254 3
|Sutherland Andrew - Сазерленд Эндрю 28 2
|Мартынов Владислав 115 2
|Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 2
|Казак Максим 162 2
|Матвеев Евгений 13 2
|Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 2
|Pette Bob - Пэтт Боб 10 2
|Coble Gwen - Кобл Гвен 12 2
|Ларичев Юрий 16 2
|Наволокин Алексей 18 2
|Ходабакчан Едвин 2 2
|Mathuram Moses - Матюрам Мозес 2 2
|Marcello Rich - Марселло Рич 2 2
|Марченко Дмитрий 28 2
|Орлик Сергей 83 1
|Захаров Павел 60 1
|Фролов Павел 86 1
|Фокин Дмитрий 21 1
|Эпштейн Герман 32 1
|Морозов Вячеслав 17 1
|Лебедев Владимир 94 1
|Cormier Paul - Пол Кормье 24 1
|Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
|Johnson Don - Джонсон Дон 6 1
|Светлаков Александр 5 1
|Маслов Алексей 9 1
|Голосов Алексей 21 1
|Комаров Константин 16 1
|Козлов Михаил 182 1
|Комаров Михаил 25 1
|Демин Владимир 25 1
|Юдин Дмитрий 38 1
|Тамеев Дмитрий 7 1
|Пухов Евгений 12 1
|Соболева Наталья 11 1
|Федоров Андрей 31 1
|The Register - The Register Hardware 1784 3
|Открытые системы ИД 176 2
|Independent 111 2
|ComputerWorld 144 1
|Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
|GigaOM 71 1
|The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
|WikiLeaks 120 1
|РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
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