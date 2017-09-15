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ISV Independent Software Vendors Независимые поставщики ПО

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


15.09.2017 Stack Group представила облачные сервисы для ИТ-разработчиков (ISV)

Stack Group объявила о предоставлении облачных услуг M1Cloud для независимых поставщиков программного обеспечения (ISV): для размещения сред разработки программного обеспечения, продуктивной среды ИТ-систем, когда предъявляются высокие требования к отказоустойчивости, производительности и защищенности ИТ-ин
25.05.2010 JBoss Certified ISV Program набирает обороты

По данным Red Hat, число независимых поставщиков программного обеспечения (ISV), сертифицированных для разработки приложений на платформе JBoss Enterprise Middleware, в последнее время значительно увеличилось. С момента запуска сертификационной программы JBoss Certifi
02.09.2008 Oracle расширяет инфраструктуру обучения партнеров в странах СНГ

обы максимально соответствовать требованиям растущего рынка СНГ и наиболее полно и оперативно отвечать запросам заказчиков. Благодаря новым образовательным инициативам Oracle Partner Academy и Oracle ISV Migration Center корпорация планирует увеличить объем обучения партнеров на несколько тысяч человеко-дней в год. В 2009 финансовом году Oracle расширяет инфраструктуру поддержки и представл
27.05.2008 В Москве прошел Oracle ISV Forum 2008

Корпорация Oracle на ISV Forum 2008 подвела итоги реализации программы поддержки компаний-разработчиков за пять ле
19.05.2008 21 мая пройдет Oracle ISV Forum 2008

тки ПО» - для ведущих разработчиков и системных архитекторов. Традиционно на форум приглашаются как ISV-партнеры, которые уже много лет работают с Oracle, так и новые компании, которые заинтере
15.05.2008 21 мая пройдет Oracle ISV Forum 2008

тки ПО» - для ведущих разработчиков и системных архитекторов. Традиционно на форум приглашаются как ISV-партнеры, которые уже много лет работают с Oracle, так и новые компании, которые заинтере
13.05.2008 21 мая пройдет Oracle ISV Forum 2008

тки ПО» - для ведущих разработчиков и системных архитекторов. Традиционно на форум приглашаются как ISV-партнеры, которые уже много лет работают с Oracle, так и новые компании, которые заинтере
23.01.2007 Naumen стала ISV-партнером Sun Microsystems

ставщиком программных и аппаратных средств. По условиям соглашения, компания Naumen получила статус ISV-партнера (Independent Software Vendor), независимого производителя ПО для платформы Sun.

26.10.2004 2 ноября пройдёт второй Oracle ISV-Forum

оизводителя корпоративного программного обеспечения, объявило о проведении второго открытого Oracle ISV-форума в Москве 2 ноября 2004 г. Крупнейшая конференция для российских разработчиков ПО п
26.04.2004 Oracle объявил о новой стратегии работы с ISV в России

acle объявила о стратегии работы корпорации с независимыми разработчиками программного обеспечения (ISV) в странах СНГ. Расширение партнерских отношений с разработчиками является новым бизнес-п
23.12.1998 "Терн" стала ISV партнером IBM в области Business Intelligence

Компания "Терн" получила статус ISV партнера IBM в области Business Intelligence. Согласно подписанному соглашению, "Терн" будет предлагать на рынке России в странах СНГ решения для создания корпоративных хранилищ данных - дл

Публикаций - 161, упоминаний - 200

ISV и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 57
IBM - International Business Machines Corp 9699 34
Oracle Corporation 7074 32
HP Inc. 5883 24
Intel Corporation 12811 23
Nvidia Corp 4002 12
SAP SE 5601 12
Dell EMC 5180 12
Google LLC 12688 11
Red Hat 1378 11
AMD - Advanced Micro Devices 4641 10
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 265 9
HPE Compaq Computer Corp - HP Compaq Global Services 1966 8
Oracle - Sun Microsystems - Сан Майкросистемс - Май Эс Кью Эл 2253 8
Amazon Inc - Amazon.com 3277 8
ФОРС - Центр разработки 703 8
Broadcom - VMware 2610 7
Lenovo Group 2446 6
Parallels Holdings - Параллелз Софтвер 532 6
HP - Hewlett-Packard 3662 6
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 5
Apple Inc 13154 5
openSUSE - SUSE Linux - SUSE Software Solutions Germany GmbH 580 4
Microsoft Russia - Майкрософт Россия - Майкрософт Рус 839 4
NetApp - Network Appliance 667 4
HPE - Hewlett Packard Enterprise 732 4
Dell Technologies - Dell Computer 2219 4
Citrix Systems 868 4
Fujitsu 2105 4
Adobe Systems 1597 4
CA Technologies - Computer Associates 392 3
Acumatica - Акуматика 23 3
ФОРС Дистрибуция 46 3
TSG Group - SCO Group - Caldera International - Caldera Systems 170 3
Siemens AG - Siemens Group 2673 3
Cisco Systems 5372 3
Abbyy - Аби Продакшн - Abbyy Russia - Abbyy Software House - BIT Software 1208 3
Autodesk 639 3
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 947 3
Salesforce 498 3
Radisson Blu Slavyanskaya Hotel and Business Centre - Отель Рэдиссон Славянская 307 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 3
ВсеИнструменты.ру - ВИ.ру - VI.Tech 354 2
Связной ГК 1401 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 2
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 2
ЮКОС НК - ЮКОС Нефтяная компания 164 1
Полюс ПАО - Полюс Золото - Polyus Gold - Алданзолото ГРК - Полюс логистика - Полюс Вернинское - Полюс Красноярск - Полюс Алдан - Полюс Магадан 68 1
ВТБ - ВТБ24 671 1
Кировский завод 37 1
Югория - страховая компания 44 1
МОЭК - Московская объединенная энергетическая компания ПАО - Московская теплосетевая компания, МТК - МОЭК Системы учета, Мосгорэнерго 111 1
Интер РАО - Мосэнергосбыт АО 111 1
ЛЭТУАЛЬ - Л’Этуаль - Алькор и КО - L'Etoile - Торговая сеть 102 1
Air France–KLM - Air France - KLM 81 1
Nordea Bank - Нордеа Банк - Оргрэсбанк АБ 101 1
Universal Pictures - DreamWorks Animation LLC 61 1
Связной Логистика 16 1
Worldpay Group - RBS WorldPay - Bibit Global Payment Services - платежная процессинговая компания 16 1
Россети Ленэнерго 1699 1
ОМЗ Перспективные Технологии - ОМЗ ПТ - ОМЗ ПАО - Объединённые машиностроительные заводы - Уралмаш-Ижора Группа - Ижорские заводы - ОМЗ Горное оборудование 71 1
Ducati 12 1
Commerzbank AG - Коммерцбанк 14 1
Трансойл 13 1
Благосостояние НПФ 52 1
ТЭК НПП - Томская электронная компания 5 1
РЖД ОЖД - Октябрьская железная дорога - Николаевская железная дорога 65 1
Северсталь ПАО - ССМ-Тяжмаш - Северстальмаш 16 1
AB InBev Anheuser Busch 9 1
Nasdaq Copenhagen - Københavns Fondsbørs - Копенгагенская фондовая биржа 5 1
Turkiye IS Bankasi Anonim Sirketi - İşbank (Isbank, Ишбанк) 7 1
AutoZone 7 1
Гомельтранснефть Дружба РУП 4 1
Роллтон ТД 11 1
Беллесбумпром - Интернешнл Пейпер целлюлозно-бумажный комбинат - Светогорский ЦБК НПАО - Светогорский целлюлозно-бумажный комбинат - Тихвинский КЛПХ - СветоТехСервис - СветоПак - Глобал Пейпер Текнолоджиз 16 1
Алмазная осень НПФ 4 1
Dell Financial Services 5 1
MC-Bauchemie - MC-Bauchemie Russia Эм-Си Баухеми 13 1
Rabobank 13 1
Уфаойл - Уфаойл-ОПТАН 3 1
Администрация Екатеринбурга - Екатеринбургская городская Дума - органы государственной власти 54 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 2
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 2
CFTC USA - Commodity Futures Trading Commission - Комиссия по торговле товарными фьючерсами 15 1
Дом.РФ - АИЖК - Агентство по ипотечному жилищному кредитованию 48 1
U.S. Department of Defense - DARPA - U.S. Defense Advanced Research Projects Agency - Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США 525 1
Петербургский метрополитен ГУП 150 1
U.S. Department of Labor - Министерство труда США 70 1
Администрация Омска 25 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 188 1
Росрыболовство - Федеральное агентство по рыболовству - Госкомрыболовство - Государственный комитет Российской Федерации по рыболовству 79 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство Мурманской области - органы государственной власти 74 1
ВАС РС - Высший Арбитражный Суд Российской Федерации 191 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 1
Росаэронавигация - Федеральная аэронавигационная служба 22 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
Правительство РФ - Минрегион России - Министерство регионального развития Российской Федерации 154 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 1
МЧС РФ - Министерство по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий 1438 1
Счётная палата РФ - СП РФ - Государственный финансовый контроль - Госфинконтроль, ГФК 805 1
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии - Государственная корпорация по атомной энергии 2336 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 1
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
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СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 1
ECMA - European Computer Manufacturers Association - Европейская ассоциация производителей компьютеров - Европейская ассоциация по стандартизации информационных и вычислительных систем 32 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 1
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Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 52
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Тамбовский Андрей 19 3
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Белоусов Сергей 254 3
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Мартынов Владислав 115 2
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Казак Максим 162 2
Матвеев Евгений 13 2
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 2
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Германия - Федеративная Республика 13221 9
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Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5111 5
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 5
Кибербезопасность - КИИ - Критическая информационная инфраструктура - Critical information infrastructure - Цифровой суверенитет - Digital sovereignty 3821 5
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 5
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 5
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 4
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 4
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 4
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 4
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 4
Издательское дело - Издательство - Книгоиздание - книжная индустрия - Publishing - Book Industry 1819 4
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 4
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 4
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 3
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 3
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 3
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 3
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 3
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 3
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 3
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
Открытые системы ИД 176 2
Independent 111 2
ComputerWorld 144 1
Rambler Group - Секрет фирмы 39 1
GigaOM 71 1
The Channel Company - Computing.co.uk 31 1
WikiLeaks 120 1
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 1
IDC - International Data Corporation 4975 13
Gartner - Гартнер 3658 6
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 4
Informa - Ovum - Omdia 155 2
IBM Research 111 1
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 1
Gartner - Dataquest 353 1
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 1
Gartner Market Share Analysis IaaS and IUS 5 1
Illuminata 13 1
Gartner - Giga Information Group 32 1
Gartner - Marketvisio Consulting - Market-Visio Consulting - Маркет Визио Консалтинг/Гартнер - ExactData Company, EDC 84 1
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 1
Fortune Global 500 295 1
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 2
JCU - James Cook University in Queensland - Университет Джеймса Кука 8 1
University of Toronto - Университет Торонто - Торонтский университет 111 1
СПбГМТУ - Санкт-Петербургский государственный морской технический университет - Корабелка - Севмашвтуз - Ленинградский Кораблестроительный Институт 49 1
ADA University - Азербайджанская дипломатическая академия - Университет АДА 2 1
University of Bristol - Бристольский университет 86 1
SoftwareONE Academy 1 1
Open University - Open University Business School - Открытый университет Великобритании 52 1
Oracle University 6 1
СГА - Современная гуманитарная академия 23 1
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 6
ISDEF - Independent Software Developers Forum - Форум независимых разработчиков программного обеспечения 56 5
Oracle ISV Forum 5 5
Oracle TechForum 25 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 3
IBM Бизнес-Форум 21 3
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 2
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 1
CeBIT 614 1
Intel Developer Forum - IDF 317 1
Atmosphere Digital 1 1
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 1
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 1
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 1
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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