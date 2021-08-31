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31.08.2021 Windows 11 будет официально доступна с 5 октября 1
30.08.2021 Окончен 18-летний спор между IBM и главным Linux-скандалистом мира 1
14.07.2021 Microsoft представила Windows 365, открывая пользователям новые возможности облачной ОС 2
23.06.2021 Lenovo представляет новые мощные устройства для удаленной работы. Цены 1
06.08.2020 Как управлять корпоративной сетью с помощью интуиции 1
01.07.2020 Linux из облака: для чего нужен и как использовать 1
18.05.2020 Softline помогла «Хидбук Клауд» улучшить работоспособность среды Azure 1
07.05.2020 Netapp приобрел разработчика облачного ПО Cloudjumper 1
16.12.2019 «Яндекс.Облако» представила Yandex IoT Core с поддержкой решения Saymon 2
30.09.2019 Asus представила мониторы, матплаты, рабочие станции и решения Wi-Fi 1
14.06.2019 Lenovo представила рабочие станции серии ThinkPad P 1
30.05.2019 Dell обновила линейку рабочих станций Precision 1
25.04.2019 Acronis открывает разработчикам ранний доступ к Acronis Cyber Platform 1
02.11.2018 Parallels выпустила RAS 16.5.1 с функцией делегированного управления сеансами 1
13.09.2018 BlackBerry и Check Point Software объявили о глобальном партнерстве для борьбы с угрозами кибербезопасности 2
07.02.2018 Топ-менеджера IBM наняли продвигать СУБД-«убийцу Oracle» 1
07.02.2018 Бывший топ-менеджер IBM стал вице-президентом TmaxSoft 1
09.10.2017 Oracle Cloud Infrastructure предлагает высокую производительность корпоративных приложений 1
15.09.2017 Stack Group представила облачные сервисы для ИТ-разработчиков (ISV) 1
04.04.2017 Руководить Иннополисом поставили экс-руководителя SAP СНГ 1
24.03.2017 RAD Studio 10.2 делает доступной разработку для Linux и поддержку Multi-tenancy для RAD Server 1
21.02.2017 HP начала продавать в России «первую в мире рабочую мини-станцию». Цена 1
12.01.2017 Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS 1
08.12.2016 AMD представила ПО Radeon Software Crimson ReLive Edition 1
15.11.2016 HP представила «первую в мире» миниатюрную рабочую станцию. Фото 1
17.10.2016 Облачный сервис «SkyFors» разместится в дата-центре IXcellerate 1
27.06.2016 «Форс Дистрибуция» поможет партнерам в развитии бизнеса по облачным продуктам Oracle 1
10.02.2016 Евгений Матвеев назначен управляющим директором SAP СНГ по кластеру из пяти стран СНГ 1
28.01.2016 IBM обновила LinuxONE для гибридной облачной среды 1
14.09.2015 Как построить «умный город»: опыт Huawei 1
08.10.2014 Abbyy Business Card Reader доступен в магазине приложений для бизнеса Salesforce AppExchange 1
15.09.2014 HP анонсировала новые модели рабочих станций серии Z 1
26.08.2014 VMware представила новые сервисы vCloud Air Mobile и гибридного «облака» 1
28.02.2014 Программа HP OpenNFV поможет телеком-компаниям ускорить вывод услуг на рынок 1
08.10.2013 Dell представила в России три новые модели рабочих станций Precision для проектировщиков 1
02.07.2013 Oracle начала продажи Oracle Database 12c, СУБД для облачных сред 1
13.06.2013 Алексей Ромашкин: Клиенты всегда требуют «костюм на заказ» 1
04.04.2013 Embarcadero: американская компания с русским характером 1
07.03.2013 Вышла новая версия облачного ERP-решения Acumatica на базе Windows Azure 1
22.02.2013 IBM анонсировала портфель мобильных решений IBM MobileFirst 1

Публикаций - 60, упоминаний - 64

ISV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Microsoft Corporation 11143 17
Nvidia Corp 2036 5
SAP SE 3218 4
IBM 3554 4
ФОРС Дистрибуция 14 3
Intel Corporation 4198 3
Infosys 54 2
Google LLC 7168 2
AMD - Advanced Micro Devices 1684 2
TmaxSoft 44 2
SAP CIS - САП СНГ 757 2
Lenovo Group 1641 2
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 5358 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise 436 1
Canonical 168 1
SUSE 168 1
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1119 1
Moxa 12 1
Cloudjumper 2 1
HPE - Hewlett Packard Enterprise Financial Services - HPEFS 7 1
AMD Radeon Technology Group 12 1
Heedbook Cloud - Хидбук Клауд 4 1
Rossinno - Россинно 1 1
ConnectWise 4 1
Acronis - Акронис 364 1
NetApp 486 1
Dell EMC 2418 1
Yandex - Яндекс 4101 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы 6485 1
Dell Technologies 133 1
ASUS - AsusTek Computer Inc 1221 1
Softline - Софтлайн 1475 1
Oracle Corporation 3360 1
iTeco - Ай-Теко 720 1
Parallels Holdings 471 1
Citrix Systems 571 1
HPE Aruba Networks 68 1
Red Hat 668 1
R-Style Softlab - Эр-Стайл Софтлаб 443 1
Check Point Software Technologies 447 1
НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
Hyundai Motor 146 1
Транснефть 159 1
Мосэнергосбыт АО 77 1
ЦБ РФ - Центробанк Центральный банк РФ 2237 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации 1002 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий 1752 1
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения Российской Федерации 774 1
ФКУ ЦЭАИТ СП - Федеральный центр информатизации Счетной палаты Российской Федерации 6 1
ФСТ РФ - Федеральная служба по тарифам 49 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 1
Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
USB - Universal Serial Bus - Универсальная последовательная шина 5408 5
4K - Ultra HD - Ultra High Definition Television - UHDTV - Телевидение сверхвысокой чёткости 1684 4
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 599 4
Cloud computing - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура 1778 4
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - On-premises 2257 4
HTML - HyperText Markup Language - Стандартизированный язык разметки документов в интернете 927 2
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Стандарт беспроводной связи 7334 2
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 120 2
sRGB - standard Red Green Blue - Стандарт представления цветового спектра с использованием модели RGB 154 2
Dolby Vision 79 2
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10396 2
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 3073 2
Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 583 2
3D - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 1582 2
OpenStack 347 2
OLED - Organic light-emitting diode - Органический светодиод 437 2
DisplayPort - Mini DisplayPort - miniDP - MDP - Стандарт сигнального интерфейса для цифровых мониторов - Стандарт аудиовизуального цифрового интерфейса 453 2
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 2
SOC - Security Operation Center - Центр управления инцидентами информационной безопасности - SIEM - Security Information and Event Management - Управление информацией и событиями в системе безопасности - АСОИ - Автоматизированной системы обработки инциден 589 2
API - Application Programming Interface - Программный интерфейс приложения 169 2
SSD - Solid-State Drive - Твердотельный накопитель 1217 2
WQHD - Widescreen Quad High Definition - Разрешение экрана монитора - 2560x1440 39 1
ITIL - Information Technology Infrastructure Library - Руководство по управлению ИТ-услугами - Библиотека инфраструктуры информационных технологий 157 1
UEM - Unified Endpoint Management - Централизованное управление конечными устройствами 16 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 288 1
NoSQL - not only SQL СУБД 92 1
VDI - Virtual Desktop Infrastructure - DaaS - Desktop as a Service - Инфраструктура виртуальных рабочих столов 468 1
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 948 1
SATA - Serial ATA - Последовательный интерфейс обмена данными с накопителями информации 317 1
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy 3721 1
REST - Архитектурный стиль взаимодействия компонентов распределённого приложения в сети 188 1
Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 1706 1
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 549 1
Kubernetes 307 1
VPN - Virtual Private Network - Виртуальные частные сети 1097 1
MQTT - Message Queuing Telemetry Transport - Сетевой протокол поверх TCP/IP для обмена сообщениями между устройствами 19 1
MFA - Multi-factor authentication - Многофакторная аутентификация пользователей 17 1
HLG - Hybrid Log-Gamma - HDR стандарт 28 1
NaaS - Network as a Service - "Сеть как сервис" 22 1
Nvidia GeForce GTX 2079 8
Microsoft Windows 10 6670 6
Linux OS 4272 4
Apple iOS 5742 4
Microsoft Azure 1171 4
ФОРС Дистрибуция SkyFORS 6 3
Nvidia Quadro RTX GPU 26 3
Google Android 10751 2
Adobe RGB - Рабочее цветовое пространство 82 2
Nvidia Quadro T Mobile GPU 10 2
ФОРС - FORS Solution Center 7 2
Nvidia Quadro GPU 80 2
SAP Business One - SAP B1 59 2
Lenovo ThinkPad - серия ноутбуков 169 2
Microsoft Windows 7 1662 2
Intel Xeon - Серия серверных микропроцессоров 506 2
Apple macOS 930 2
Microsoft Windows 365 9 2
Nvidia GeForce RTX - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 133 2
Intel Core - Семейство процессоров 863 2
HP Z Turbo Drive SSD 10 2
Microsoft Certified - Microsoft Partner Network - Партнёрские статусы, сертификаты и программы 48 1
NetApp Cloud Central 1 1
Microsoft Azure Arc 6 1
NetApp VDS - NetApp Virtual Desktop Service 1 1
Microsoft SharePoint 2007 60 1
Aruba ESP - Aruba Edge Services Platform 12 1
Intel Optane Memory 81 1
Nvidia Quadro P GPU 16 1
Microsoft SharePoint Server 103 1
Microsoft Server App-V - Microsoft Application Virtualization - Softricity SoftGrid 7 1
Microsoft Azure Health Checkup 2 1
BlackBerry UEM 1 1
BlackBerry Dynamics 1 1
Microsoft Azure MFA Server 2 1
Microsoft Azure Search 3 1
Oracle Exalogic Elastic Cloud 51 1
Trend Micro AiProtection Pro 3 1
Microsoft SQL Server Analysis Services 27 1
Acronis Total Protect 1 1
Yulish Joshua - Юлиш Джошуа 4 2
Couwenbergh Thomas - Каувенберг Томас 1 1
Демидов Михаил 131 1
Иванов Егор 17 1
Шалагинов Алексей 13 1
Pette Bob - Пэтт Боб 9 1
Tobul Tom - Тобул Том 1 1
Бавыкин Егор 2 1
Пряникова Екатерина 3 1
Esselman Victor - Виктор Эсселман 1 1
Spliethoff Peter - Спитхоф Питер 1 1
Белоусов Сергей 217 1
Wilson Mark - Уилсон Марк 1 1
Kaye Jeremy - Кай Джереми 1 1
Комаров Михаил 14 1
Михайлов Константин 1 1
Маслов Алексей 4 1
Сурков Александр 4 1
Goodwin Phil - Гудвин Фил 10 1
Lye Anthony - Лай Энтони 12 1
Никифоров Николай 1126 1
Россия - Российская федерация - РФ 57617 16
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 3955 5
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7202 5
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 14159 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17458 4
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5660 4
Германия - Федеративная Республика 3664 4
Япония 2808 3
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 5764 2
Европа 3781 2
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7978 2
Франция - Французская Республика 2139 2
Россия - ПФО - Нижний Новгород 1470 1
Россия - ПФО - Самара 1301 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1096 1
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье 2474 1
Россия - ПФО - Татарстан Республика 1623 1
Бразилия - Федеративная Республика 1131 1
Индия - Республика 2181 1
Сингапур - Республика 808 1
OEM - Original Equipment Manufacturer - Оригинальный производитель оборудования 148 7
ИТ-компания - ИТ-провайдер - ИТ-поставщик - ИТ-подрядчик 3226 2
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4026 2
Trade-in 54 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2234 1
Системный администратор - System administrator - ИТ-администратор - Системное администрирование - День Сисадмина - День системного администратора - последняя пятница июля 104 1
Русский язык 991 1
U.S. Bankruptcy Code - Кодекс США о банкротстве 8 1
IDC - International Data Corporation 2728 1
Gartner 2196 1
Олимпийские игры - Olympic Games 302 1
Acronis Global Cyber Summit 1 1
Короткая ссылка

* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
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