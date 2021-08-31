Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
ISV
Independent Software Vendors
Независимые поставщики ПО
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Публикаций - 60, упоминаний - 64
ISV упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|НСПК - Национальная система платежных карт 257 1
|Hyundai Motor 146 1
|Транснефть 159 1
|Мосэнергосбыт АО 77 1
|VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 104 1
|Ассоциация специалистов по стратегическому управлению 1 1
|IDC - International Data Corporation 2728 1
|Gartner 2196 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766922, в очереди разбора - 670607.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru