«ФОРС Дистрибуция» – компания, работающая в сфере информационных технологий; была преобразована в самостоятельное юридическое лицо в 2010 г. из Центра по работе с партнерами компании ФОРС, стоявшей у истоков создания отрасли ИТ в России. До начала 2022 г. ООО «ФОРС-Дистрибуции» была официальным дистрибутором корпорации Oracle и специализировалась на продвижении, поставке и внедрении продуктов Oracle, а также оказании расширенных услуг. Основными составляющими бизнеса на сегодняшний день являются базовая и расширенная техническая поддержка программно-аппаратных комплексов Oracle, технологический консалтинг, оказание услуг по тестированию и миграции комплексных решений на импортозамещающие решения в рамках многофункционального инновационного комплекса FORS Solution Center, включая облачные сервисы.