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ФОРС Дистрибуция

ФОРС Дистрибуция

«ФОРС Дистрибуция» – компания, работающая в сфере информационных технологий; была преобразована в самостоятельное юридическое лицо в 2010 г. из Центра по работе с партнерами компании ФОРС, стоявшей у истоков создания отрасли ИТ в России. До начала 2022 г. ООО «ФОРС-Дистрибуции» была официальным дистрибутором корпорации Oracle и специализировалась на продвижении, поставке и внедрении продуктов Oracle, а также оказании расширенных услуг. Основными составляющими бизнеса на сегодняшний день являются базовая и расширенная техническая поддержка программно-аппаратных комплексов Oracle, технологический консалтинг, оказание услуг по тестированию и миграции комплексных решений на импортозамещающие решения в рамках многофункционального инновационного комплекса FORS Solution Center, включая облачные сервисы.


09.01.2025 Oracle наносит по России ответный удар. Она потребовала заплатить миллионы у тех, кто ее обанкротил 2
03.12.2024 Эксперты «ФОРС Дистрибуция» подтвердили высокую производительность СУБД SoQoL 2
07.11.2024 Oracle заплатит долги своей российской «дочки», но только 60% от суммы 1
02.10.2024 «Форс Дистрибуция» провела тестирование сервера Java-приложений Libercat для задач импортозамещения 1
22.07.2024 После бегства из России Oracle не хочет отдавать 1,5 миллиарда долга 1
17.06.2024 Сервер «ДатаРу БС» продемонстрировал высокую производительность при работе с СУБД Oracle. 2
24.05.2024 «ФОРС Дистрибуция» займется Java-технологиями Axiom JDK и Libercat 2
23.05.2024 Oracle указали на дверь. «Ростелеком» отказывается от американского биллинга в пользу российского 1
18.03.2024 «Форс Телеком» разработал новый инструмент инкрементальной миграции данных из СУБД Oracle в СУБД PostgreSQL 1
14.09.2023 «Форс дистрибуция» начинает использовать оборудование «Dатару» в своих проектах 2
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» 1
07.08.2023 «Форс дистрибуция» стала партнером «Базальт СПО» 1
07.08.2023 Oracle довели до банкротства в России 1
20.06.2023 ИТ-компания выбила из государства 370 миллионов по разорванным контрактам 1
23.03.2023 Сбербанк, «Марвел» и другие требуют от Oracle почти миллиард рублей 1
02.03.2023 Альфа-банк выбил 100 млн руб. из сбежавшей из России Oracle 1
07.02.2023 Сбежавший из России Oracle стал банкротом 2
30.12.2022 Oracle в России проиграл иск на рекордную сумму 1
28.12.2022 Российский Oracle на грани банкротства 2
24.11.2022 Сбежавшей Oracle придется вернуть российскому интегратору 47 миллионов за аннулированную техподдержку 1
19.10.2022 К Oracle подан рекордный иск в российской истории 1
14.09.2022 ИТ-компания требует от госведомства 370 млн оплаты за работу. Ведомство отнекивается, ссылаясь на 86 найденных ошибок 1
30.09.2019 Advantech помогает партнерам в цифровой трансформации 2
15.08.2017 «Техносерв» начал раздавать из «облака» Oracle, PostgreSQL, MySQL и MS SQL 1
14.07.2017 «Форс Дистрибуция» стала специализированным партнером Oracle по Big Data 1
20.04.2017 «ФОРС Дистрибуция» использует Oracle Management Cloud для аналитики и улучшения ИТ-инфраструктур 1
14.03.2017 Luxms запускает облачное решение Luxms BI на платформе облачных сервисов SkyFORS 1
03.02.2017 CMA Small System AB провела стресс-тестирование банковской платформы IFTS на Oracle Database Appliance 3
12.01.2017 Решение «БОСС-Кадровик» протестировано на базе платформы облачных сервисов SkyFORS 2
10.11.2016 Compass Plus завершила стресс-тестирование платформы TranzAxis на Oracle Exadata 1
31.10.2016 «Форс Дистрибуция» стала специализированным партнером по Oracle Database Appliance 2
17.10.2016 Облачный сервис «SkyFors» разместится в дата-центре IXcellerate 1
29.09.2016 «Форс» подвел итоги 25 лет работы на ИТ-рынке 1
27.06.2016 «Форс Дистрибуция» поможет партнерам в развитии бизнеса по облачным продуктам Oracle 2
13.01.2016 «Форс Дистрибуция» стала официальным дистрибьютором Dbvisit 2
09.09.2015 CleverData представит платформу управления данными о клиентах для целевого маркетинга 1
05.11.2013 «Форс Дистрибуция» протестировала решения Ultima eCommerceERP для онлайн-торговли 2

Публикаций - 37, упоминаний - 52

ФОРС Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:

Oracle Corporation 6688 30
ФОРС - Центр разработки 636 26
Oracle Россия и СНГ - Оракл компьютерное оборудование - Оракл Нидерланд Б. В. - Оракл Корпорейшн Номиниз Лимитед - Data Prime - Дата Прайм 253 11
Марвел-Дистрибуция - Marvel Distribution Company - Марвел КТ 285 10
Ростелеком 9700 9
МегаФон 8805 9
Крок - Croc 1777 8
Инфосистемы Джет - Jet Infosystems 1131 6
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 58 4
ФОРС Телеком 14 4
Softline - Borlas - Борлас - Консалтинговая группа - Борлас Ай-Би-Си - Borlas Info Business Consulting 506 3
Nvidia Corp 3487 2
Базовые Решения - Platformix - Платформикс 131 2
Базальт СПО - BaseALT 655 2
DатаРу - DataRu - ДатаРу - ДатаRu 112 2
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 2
Yandex - Яндекс 7339 2
Microsoft Corporation 24625 1
Amazon Web Services - AWS - Amazon Cloud 789 1
Ростелеком - РТК-ЦОД - DataLine - Даталайн 281 1
IXcellerate - Икселерейт 125 1
Авантаж 66 1
Ланит - Lansoft - CleverDATA - КлеверДата 66 1
Luxms 78 1
Т1 Интеграция - Техносерв - ТС интеграция - ТехноСерв А/С 1463 1
Compass Plus - Компас плюс - Процессинговый центр - ПЦ 51 1
Intel Corporation 12197 1
Ростех - Росэлектроника - Импульс НПО 1256 1
Broadcom - VMware 2359 1
МегаФон - Талмер - Talmer 53 1
Softline - Софтлайн 2810 1
Red Hat 1305 1
Merlion - Мерлион 793 1
Dahua Technology - Дахуа Текнолоджи Рус 66 1
Advantech Technology - Адвантек технолоджи 61 1
IPC2U 14 1
ПроСофт - ProSoft 78 1
Corson Technologies - Корсон Технолоджис 8 1
Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы 98 1
Flant - Флант 95 1
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7302 12
Альфа-Банк 1769 7
Росагролизинг 10 2
Подружка - Табер Трейд - сеть магазинов косметики 51 2
Газпром ПАО 1342 2
USM Holdings - ЮэСэМ ХК - ЮэСэМ Холдинговая компания 179 1
Россети Ленэнерго 1700 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 329 1
JTI - Japan Tobacco International - Дж.Т.И. 42 1
НСПК - Национальная система платежных карт 813 1
ВТБ - Единый ЦУПИС - ЕЦУПИС - Первый ЦУПИС - Мобильная карта НКО ИТИС 75 1
СПбМТСБ - Санкт-Петербургская Международная Товарно-сырьевая Биржа 16 1
РАО ЕЭС России ПАО - ТГК-1 - Нарвская ГЭС, ГЭС-13 - гидроэлектростанция 27 1
BGP Litigation - БГП Литигейшн - Адвокатское бюро города Москвы 8 1
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 2886 11
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 990 10
Судебная власть - Judicial power 2309 8
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 4744 8
Минсельхоз РФ - Министерство сельского хозяйства Российской Федерации - Минсельхозпрод РФ 205 2
Федеральное казначейство России 1772 1
ФФОМС РФ - МГФОМС - Московский городской фонд ОМС - Московский городской фонд обязательного медицинского страхования 36 1
СФР - ФСС РФ - Фонд социального страхования Российской Федерации 426 1
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5908 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1902 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11624 1
Роспатент РФ - Федеральная служба по интеллектуальной собственности 454 1
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 4955 1
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4077 1
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1204 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1516 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11346 26
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 29676 19
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 65954 18
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21134 13
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19280 10
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16132 10
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10076 10
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15715 7
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11053 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7357 7
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 6553 6
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 50399 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 30684 5
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25336 4
ISV - Independent Software Vendors - Независимые поставщики ПО 128 3
Отказоустойчивость - Fault tolerance - свойство технической системы 2477 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 4991 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4670 3
Хостинг - Hosting - Услуга предоставления ресурсов для размещения информации на сервере 2913 3
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 10495 3
Backup and Recovery - бэкап - Системы резервного копирования (архивирования) и восстановления данных - СРК и ВД 5713 3
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 594 3
CPU - Central processing unit - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 20791 3
PaaS - Platform as a Service - Бизнес-платформа как сервис 1080 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute Tier - Tier Certification of Constructed Facility - Сертификация надежности и отказоустойчивости ЦОДов 1071 2
OLTP - Online Transaction Processing - Транзакционная система - Обработка транзакций в реальном времени 176 2
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4481 2
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI 13361 2
IaaS - Infrastructure-as-a-Service - Инфраструктура как услуга - облачная инфраструктура - облачный дата-центр (ЦОД) 2773 2
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5308 2
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 2781 2
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9374 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6766 2
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 522 2
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 20598 2
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ФОРС - FORS Solution Center 9 9
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ФОРС Дистрибуция - SkyFORS 6 6
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Электронное правосудие - Картотека арбитражных дел 211 5
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Softline - Sl Soft - БОСС Кадровые системы - БОСС-HCM - БОСС Кадровик HRMS 249 1
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Коваленя Алексей 13 1
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Борхарт Елена 1 1
Галимова Альбина 2 1
Карпов Роман 60 1
Корнилова Наталья 1 1
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Россия - РФ - Российская федерация 144197 33
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 52100 12
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 43159 11
Украина 7608 8
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14110 4
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 17366 2
Россия - ЦФО - Московская область - Лыткарино 45 1
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 17025 1
Южная Корея - Республика 6646 1
Япония 13282 1
Китай - Тайвань 3984 1
Вьетнам - Социалистическая Республика Вьетнам - СРВ 991 1
Монголия 347 1
Россия - ПФО - Кировская область - Вятский край - Вятка 35 1
Израиль 2730 1
Ирландия - Республика 1010 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3039 21
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 51003 11
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14316 10
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 47984 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6121 8
СВО - Специальная военная операция на Украине - Спецоперация на Украине 659 7
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 6912 7
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5411 6
Кредитование - Сrediting - Заём 6698 6
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Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8369 5
Банкротство - несостоятельность - Реестр требований кредиторов 450 4
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 10940 3
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 24080 3
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 5760 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 29014 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 7489 2
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3556 2
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 6937 2
Стресс - Stress - состояние повышенного напряжения 789 2
Металлы - Платина - Platinum 467 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 7834 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4811 2
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3646 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3140 2
Санкции - Антироссийские санкции - Санкции против России 532 2
ИТ-аналитика 45 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4661 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13488 1
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3106 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 2801 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5072 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 4874 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 5826 1
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 9785 1
Статистика - Statistics - статистические данные 1733 1
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 5972 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6170 1
Федеральный закон 220-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 566 1
Аудит - аудиторский услуги 2657 1
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 959 2
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11241 2
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 996 1
Ведомости 996 1
Коммерсантъ - Издательский дом 1859 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России 3198 2
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 320 1
ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 3
РАН - Российская академия наук 1870 1
Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7650 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 711 1
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2421 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 01.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1335413, в очереди разбора - 773325.
Создано именных указателей - 166143.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.






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Техника

Где легально слушать музыку: стриминговые сервисы, которые работают в России в 2025 году

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Наука

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