ФОРС Дистрибуция
«ФОРС Дистрибуция» – компания, работающая в сфере информационных технологий; была преобразована в самостоятельное юридическое лицо в 2010 г. из Центра по работе с партнерами компании ФОРС, стоявшей у истоков создания отрасли ИТ в России. До начала 2022 г. ООО «ФОРС-Дистрибуции» была официальным дистрибутором корпорации Oracle и специализировалась на продвижении, поставке и внедрении продуктов Oracle, а также оказании расширенных услуг. Основными составляющими бизнеса на сегодняшний день являются базовая и расширенная техническая поддержка программно-аппаратных комплексов Oracle, технологический консалтинг, оказание услуг по тестированию и миграции комплексных решений на импортозамещающие решения в рамках многофункционального инновационного комплекса FORS Solution Center, включая облачные сервисы.
ФОРС Дистрибуция и организации, системы, технологии, персоны:
|Тамбовский Андрей 16 13
|Ефименко Евгений 10 2
|Голосов Алексей 21 2
|Перфильев Константин 3 2
|Курочка Алексей 13 2
|Фокин Дмитрий 21 1
|Дергилёв Никита 44 1
|Андреева Екатерина 48 1
|Афанасьев Денис 71 1
|Гусев Михаил 23 1
|Шестаков Сергей 18 1
|Кочергина Александра 1 1
|Толстых Юрий 4 1
|Chang Vincent - Чанг Винсент 6 1
|Алешина Ольга 1 1
|Диканев Иван 1 1
|Нигматулин Артур 1 1
|Курамшин Денис 1 1
|Луковкин Николай 4 1
|Золотарева Екатерина 26 1
|Марченко Артём 1 1
|Халитов Дарий 22 1
|Кузнецов Александр 123 1
|Зятьков Юрий 11 1
|Коваленя Алексей 13 1
|Клименко Владимир 5 1
|Обелов Евгений 9 1
|Борхарт Елена 1 1
|Галимова Альбина 2 1
|Карпов Роман 60 1
|Корнилова Наталья 1 1
|Антонов Артем 1 1
|ФОРС УЦ - Учебно-консультационный центр 9 3
|РАН - Российская академия наук 1870 1
|Ultimate Education - Алтимейт эдьюкейшн - Moscow Digital School - Школа инновационных знаний - Диджитал Скиллс 51 1
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