«ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM»

Компании «ФОРС - центр разработки» (ГК ФОРС) и «Гармония MDM» — разработчик системы управления нормативно-справочной информацией (НСИ), объявляют о подписании партнерского соглашения.

«За последние два года мы замечаем растущий спрос на российские MDM-решения. Такой интерес понятен: без гармонизированных корпоративных данных и актуальной нормативно-справочной информации проекты по импортозамещению крупных ИТ-систем — таких как CRM, BI и ERP, практически невозможны. Достоверные мастер-данные лежат в основе всей пирамиды принятия решений в компаниях крупного и среднего бизнеса, поэтому внедрение надежной MDM-системы — это стратегически важный и необходимый шаг. ”Гармония MDM” развивается по понятной дорожной карте и полностью соответствует требованиям наших заказчиков, поэтому мы рады предложить такой продукт своей партнерской сети», — отметила Елена Борхарт, руководитель направления ИТ-сервисов компании «ФОРС - центр Разработки» (ГК ФОРС).

В рамках сотрудничества ФОРС предложит партнерам и клиентам импортонезависимое решение, внедрение которого позволит сократить издержки на поддержание качества и достоверности мастер-данных, а также создать «единую версию правды» в компании. «ФОРС - центр разработки» вместе с партнерами сфокусирует свою деятельность на продвижении продукта на российском рынке, включая продажу лицензий, внедрение, сопровождение и поддержку. Заказчики получат доступ к передовой low-code платформе для централизованного управления НСИ, которая дает возможность пользователям даже без продвинутых навыков программирования эффективно управлять потоком разнородных мастер-данных и консолидировать их в едином хранилище.

Система помогает не только извлекать и собирать данные из различных внутренних источников, но и обогащать их — это возможно благодаря интеграции с базами ЕГРЮЛ, ФИАС, НРД, ЕФРСБ. Заказчики могут опираться на самую свежую информацию в процессе принятия управленческих решений. Благодаря этому, существенно снижаются издержки на поддержание корпоративных справочников в актуальном виде.

«Гармония MDM» совместима с российскими ИТ-системами, что позволяет использовать ее в комплексных проектах по замещению иностранного ПО. Платформа выстроена на базе open source технологий, в ее основе лежит открытая СУБД PostgreSQL и ее вендорские версии. Кроме того, «Гармония MDM» может быть развернута в контейнерах Kubernetes и ее можно оперативно обновлять и быстро масштабировать под любые потребности бизнеса.

«”Гармония MDM” — это современный продукт, который помогает компаниям в достаточно сжатые сроки справиться с потоком разнородных данных и извлечь из них максимальную пользу. Система обладает интуитивно понятным интерфейсом — освоить ее могут сотрудники с разным уровнем технической грамотности. Мы видим отличные перспективы в сотрудничестве с “ФОРС - центр разработки”, благодаря которому еще больше российских компаний смогут грамотно управлять мастер-данными и использовать их во благо бизнеса», — отметил Евгений Обелов, технический директор «Гармонии MDM».

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«Гармония MDM» – российское решение для управления мастер-данными с более чем 10-летней историей внедрений. Система разработана на базе open source технологий и включена в реестр отечественного ПО.

«ФОРС – центр разработки» является российским разработчиком и интегратором больших информационных систем, осуществляет поставку как программных продуктов, так и программно-аппаратных комплексов различных вендоров. В группу компаний ФОРС входят «ФОРС – центр разработки», «Ай-ФОРС», «ФОРС телеком», «ФОРС дистрибуция» и «Учебный центр ФОРС».