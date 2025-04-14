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Обелов Евгений



14.04.2025 Группа Arenadata инвестировала в компанию-разработчика MDM-решений 1
10.01.2024 IBS приступила к внедрению отечественной системы управления мастер-данными «Гармония MDM» 1
10.10.2023 TeamIdea займется внедрением «Гармонии MDM» 1
27.09.2023 «Прайм груп» займется внедрением российской системы управления НСИ «Гармония MDM» 1
24.08.2023 «ФОРС - центр разработки» предложит партнерам и клиентам решение для управления НСИ «Гармония MDM» 1
17.08.2023 Вышла новая версия системы управления НСИ «Гармония MDM» 1
24.07.2023 «Норбит» предложит бизнесу решение для управления НСИ «Гармония MDM» 1
20.07.2023 Axenix начнет внедрять систему управления мастер-данными «Гармония MDM» 1
02.05.2023 «Гармония MDM» поможет клиентам «Корус консалтинг» навести порядок в справочных данных 1
07.11.2022 Navicon обеспечил совместимость Navicon MDM с СУБД Postgres 1

Публикаций - 10, упоминаний - 10

Обелов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:

ГПБ - ГС-инвест - Arenadata - Аренадата Софтвер 258 2
Microsoft Corporation 24773 1
Navicon - Навикон 294 1
Открытые технологии 703 1
Корус Консалтинг ГК 1239 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2182 1
Axenix - Аксеникс - АксТим - AxTeam - ex-Accenture Russia - Аксенчер Россия ПЛС 170 1
Accenture plc 684 1
Ланит - Норбит - Norbit 375 1
Прайм Груп - Prime Group 73 1
ФОРС - Центр разработки 642 1
IBS - IBS IT Services - ИБС ИТ Услуги - ИБС Софт 1644 1
ФОРС Телеком 15 1
TeamIdea - Тимидея Групп 23 1
ФОРС ГК - ФОРС холдинг 60 1
ФОРС - iFORS - Ай-Форс 12 1
ФОРС Дистрибуция 37 1
Решения Гармония 2 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 6
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
MDM - Master Data Management - Управление основными данными - Управление мастер-данными - НСИ - Управление нормативно-справочной информацией 477 9
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 67958 8
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 20213 7
OpenSource software - Открытое программное обеспечение - Свободное программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 7592 7
LCNC - Low-code - Low Coding - специальная лоукод-платформа для ведения бизнеса, а также цифровой трансформации фирмы 1264 7
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 9572 5
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 11616 5
Kubernetes - K8S - открытое программное обеспечение для оркестровки контейнеризированных приложений 947 5
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 31449 4
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 24561 4
Data Driven - «управляемый данными» - подход к управлению, основанный на данных 543 3
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 6960 3
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4827 3
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 6783 3
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10480 2
Оповещение и уведомление - Notification 4778 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16012 2
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Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 51992 1
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 815 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4040 1
Search engine - поисковая система - поисковые технологии - поисковый робот - поисковый портал 2935 1
ИТ-аутсорсинг - IT outsourcing 1301 1
SRM - Supplier Relationship Management - Управление взаимоотношениями с поставщиками - Система управления и планирования закупками 778 1
Кибербезопасность - СОИБ - Система обеспечения информационной безопасности 767 1
Data Governance - Руководство данными 129 1
DMP - Data Management Platform - Платформа управления данными 2193 1
Workflow - Поток работ 336 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21600 1
DQ - Data Quality - Качество данных - Актуальность данных 362 1
Бюджетирование - Бюджетный процесс - Системы бюджетного управления - Технологии оперативного управления и бюджетирования - Бюджетное планирование - План-фактный анализ - Бюджетный контроль 1875 1
Бьютификация - гармонизация - Beatification - harmonization 282 1
Ergonomics Usability - Юзабилити - удобство использования - пригодность использования - эргономичность - Usability testing - Тестирование эргономичности интерфейсов 452 1
LCNC - No-Code - интуитивно понятный и простой интерфейс для создания пользовательских веб-приложений 1084 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазины - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12240 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 5569 1
Cloud Management Platform, CMP - Управление облачной средой - Cloud Data Management, CDM - Управление облачными данными - Cloud Security Posture Management, CSPM - Управление гибридными и мультиоблачными средами - Cloud Native Platforms - Облачные платфор 518 1
RCPM - Risk-based Corporate Performance Management - Риск-ориентированное управление - Концепция управления эффективностью бизнеса на основе риск-стратегии - Риск-менеджмент - Risk Management 758 1
Navicon - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 21 9
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 74 6
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 53 6
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1306 5
Microsoft Windows 2000 8661 2
Postgres Professional - Postgres Pro Enterprise - Postgres Professional - Postgres Pro Standard 734 1
Linux OS 10146 1
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 4928 8
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6280 6
Vendor - Вендор - Юридическое или физическое лицо, поставляющие товары или услуги заказчикам 14799 5
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 5538 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 48796 2
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3300 2
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11129 2
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 13901 2
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 2784 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 7841 1
Экономический эффект 1096 1
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ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1249 1
Торговля оптовая - Wholesale trade 1190 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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