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Обелов Евгений
Обелов Евгений и организации, системы, технологии, персоны:
|Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 332 6
|Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 11916 2
|ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 4297 1
|Ивакин Артем 9 1
|Тихонов Олег 4 1
|Борхарт Елена 1 1
|Школьникова Алиса 3 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
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