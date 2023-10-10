TeamIdea займется внедрением «Гармонии MDM»

Мультивендорный ИТ-интегратор TeamIdea пополнил портфель data-решений отечественной системой управления мастер-данными «Гармония MDM». «Гармония MDM» включена в Реестр отечественного ПО Минцифры и оптимально подходит как для построения data-ландшафта с нуля, так и для миграции с западных решений. Об этом CNews сообщили представители TeamIdea.

Компании уверены, что решение будет востребовано клиентами Teamldea из сегментов среднего и крупного бизнеса в сфере оптовой и розничной торговли, интернет-коммерции, производства и других отраслей.

«Гармония MDM» — импортонезависимое решение, которое позволит компаниям собирать и унифицировать данные из различных корпоративных источников. В результате они смогут выстроить data-экосистему для принятия точных управленческих решений на основе самой актуальной информации.

Благодаря интеграции с базами данных ЕГРЮЛ, ФИАС, НРД и ЕФРСБ в «Гармония MDM» можно также обогатить корпоративные данные из внешних источников. Это обеспечивает возможность проведения углубленного анализа информации. Актуализация баз данных происходит в автоматическом режиме. В перспективе использование «Гармонии MDM» поможет клиентам Teamldea увеличить точность планирования и значительно сократить время на подготовку финансовой и управленческой отчетности.

Решение могут использовать сотрудники на всех уровнях бизнеса. Благодаря использованию подхода low code, при развертывании и эксплуатации системы пользователям не нужны продвинутые навыки программирования. Это позволяет оптимизировать нагрузку на ИТ-отдел в процессе построения data-центричной инфраструктуры компании.

Платформа управления НСИ «Гармония MDM» выстроена с применением открытого ПО — в основе платформы лежит открытая СУБД PostgreSQL, а также ее сборки от российских производителей. Также «Гармония MDM» поддерживает облачные технологии и может быть развернута в контейнерах Kubernetes. Это существенно сокращает затраты на инсталляцию решения, а также позволяет оперативно обновлять и масштабировать систему под изменяющиеся потребности компании.

«Одна из важнейших задач TeamIdea — оптимизация бизнес-процессов наших заказчиков, сведение к минимуму и нивелирование рисков для бизнеса, связанных с неблагоприятным влиянием различных факторов внешней и внутренней среды. Импортонезависимое решение “Гармония MDM” оптимально подходит для развития data-инфраструктуры в российских компаниях и выстраивания data-driven культуры», — сказал Сергей Петров, директор по развитию бизнеса Teamldea.

«Мы рады видеть TeamIdea в числе наших партнеров и готовы совместными усилиями развивать и совершенствовать систему управления НСИ “Гармония MDM”. Многолетняя экспертиза и практический опыт внедрения MDM-систем дает нам уверенность в том, что “Гармония MDM” станет востребованным инструментом для управления мастер-данными среди отечественных заказчиков», — отметил Евгений Обелов, технический директор «Гармонии MDM».

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«Гармония MDM» – российское решение для управления мастер-данными с более чем 10-летней историей внедрений. Система разработана на базе open source технологий и включена в Реестр отечественного ПО.

TeamIdea – российская ИТ-компания (мультивендорный ИТ-интегратор), основана в 2006 г. Обладает компетенциями в областях: e-commerce, складская логистика, оптовая и розничная торговля, производство и др. Осуществляет переход на «импортонезависимые» решения на базе отечественного и дружественного ПО.