TeamIdea Тимидея Групп

TeamIdea - Тимидея Групп

Компания TeamIdea – российский системный интегратор, резидент Сколково, обладающий компетенциями в областях: e-commerce, складская логистика, оптовая и розничная торговля, производство. 

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 44 дела, на cумму 857 110 347 ₽*

Судебные дела (44) на сумму 857 110 347 ₽*
в качестве истца (36) на сумму 309 445 337 ₽*
в качестве ответчика (7) на сумму 144 546 988 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

УПОМИНАНИЯ


07.10.2025 «Галактика» и TeamIdea объединяют усилия для внедрения систем ERP и промышленной автоматизации 1
10.10.2023 TeamIdea займется внедрением «Гармонии MDM» 1
02.08.2023 TeamIdea предложит рынку платформу бизнес-аналитики «Дельта BI» 1
12.01.2023 TeamIdea и «Ланит» подписали партнёрское соглашение 1
15.04.2022 Teamidea присоединилась к партнерской сети «Форсайт» 1
06.04.2022 Время перемен. Бизнес-консалтинг от профессионалов 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 1
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 2
03.08.2020 «Сберлогистика» построила логистический контур на базе SAP 2
09.06.2020 На семи заводах Mars в России внедрена система управления складами SAP EWM 2
13.12.2019 ABI Product автоматизировала управление складами готовой продукции с помощью SAP EWM 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 1
22.11.2019 «Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA 1
19.04.2019 «Ронави логистические системы» создала решение для управления складскими роботами с помощью SAP EWM 1
10.08.2018 TeamIdea внедрила модуль SAP PM в компании «Берлин-Фарма» 1
09.08.2018 «Берлин-фарма» оптимизировала управление техническим обслуживанием с помощью модуля SAP PM 1
13.04.2017 «Техносила» в 2 раза ускорила формирование контента на сайте с SAP Hybris 1
12.01.2017 «Большой Универсальный Магазин» развивает бизнес на базе SAP Hybris on HANA 1
26.07.2016 «Трест СКМ» обрабатывает заказы с помощью SAP F&R 1
07.08.2015 «Кимберли-Кларк» оптимизировала складской учет на заводе в Ступино с внедрением SAP EWM 1
18.05.2015 Дефицит ИТ-экспертизы множит коррупцию в сфере ИТ 2
08.12.2014 Сеть алкогольных супермаркетов «Винлаб» внедряет SAP for Retail 1
10.05.2011 «Евросеть» перешла на SAP ERP 2005 Retail ECC 6.0 1

Публикаций - 24, упоминаний - 28

TeamIdea и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5408 19
SAP CIS - САП СНГ 862 14
IBM - International Business Machines Corp 9531 3
Novardis - Новардис Консалтинг 63 3
Accenture plc 690 2
Сбер - Cloud.ru - Облачные технологии - ранее SberCloud, СберКлауд 497 2
EY - Ernst & Young Global 381 2
EPAM Solutions - EPAM Systems - Effective Programming for America 417 2
Ramax - Рамакс 121 2
Saprun - Сапран групп - Сапран Софт 59 2
Softline - BeringPro - BearingPoint - БерингПоинт - KPMG Consulting - КПМГ Консалтинг 91 2
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 2
SAP Академический центр компетенции 21 2
IBA Group - ИБА Групп 54 2
Microsoft Corporation 25134 2
McKinsey & Company Int 260 1
Qualtrics 24 1
Т-Нано - Нанотехнологический центр 36 1
Омникомм - Omnicomm 169 1
ТехноСпарк - Троицкий технопарк - Троицкий нанотехнологический центр - TechnoSpark 35 1
Masterdata - Мастердата 26 1
Ronavi Robotics - Ронави Роботикс - Ронави логистические системы 7 1
Ростелеком 10213 1
Intel Corporation 12472 1
Samsung Electronics 10536 1
Форсайт - ранее ITG Consulting - БК Софт, BC Soft - Бизнес Компьютер Софт - Фиткон 186 1
Ланит ГК - ЛАборатория Новых Информационных Технологий - Ланит холдинг 2236 1
Bosch - Bosch and Siemens Home Appliances Group - BSH Hausgeräte - Bosch-Siemens Hausgeräte - BSHG - Robert Bosch GmbH - БСХ бытовые приборы 480 1
Intelion Mining - Интелион Майн - Intelion Data Systems - Интелион Север - Дата-центр Интелион - Интелион Дата 12 1
Salesforce - Tableau Software 114 1
Qlik - QlikTech 162 1
Cisco Systems 5202 1
HP Inc. 5742 1
Oracle Corporation 6838 1
МАЦК ТИП - Международный академический центр компетенции Технологии интеллектуального предприятия 2 1
Берлин-Хеми - Берлин-Фарма 2 2
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 7959 2
Лента - Утконос 178 2
Сбер - СберЛогистика 69 2
Kimberly-Clark - Кимберли-Кларк 24 2
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 533 1
Русагро Группа Компаний 331 1
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа - Омсквинпром ЛВЗ - Рузский Купажный Завод 13 1
ABI Group - АБИ Групп - ABI Product - АБИ Продакт - Аби Инжиниринг - Аникеев Бизнес Инвест - АБИ Молл - АBI Mall 21 1
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания Научно-производственная корпорация 25 1
Desport - Decathlon - Декатлон 39 1
Splat Global - Сплат-Косметика - BioMio 20 1
Русполимет ПАО 10 1
Полимер Системс 1 1
GS Home Shopping Inc 2 1
Евросеть 1417 1
Техносила - СервисТрейд - Техношок 261 1
Лига Ставок БК - ПМБК - Первая международная букмекерская компания - букмекерская контора 22 1
Росатом - ТВЭЛ - Топливный дивизион госкорпорации Росатом 170 1
X5 Group - Пятёрочка - Федеральная торговая сеть 513 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2639 1
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1578 1
Связной ГК 1382 1
Росатом - Росэнергоатом Концерн ПАО - Концерн Энергоатом - Российский концерн по производству электрической и тепловой энергии на атомных станциях - Электроэнергетический дивизион Росатома 437 1
Северсталь ПАО - Severstal 549 1
Магнит - Тандер - сеть магазинов 934 1
Ozon Fresh 26 1
Novabev Group - НоваБев Групп - Beluga Group - Белуга Групп - ВинЛаб 39 1
Unilever - Юнилевер Русь 161 1
Sanofi - Санофи - Sanofi-Aventis - Санофи-Авентис Восток - Авентис-Фарма 47 1
Твой дом - сеть гипермаркетов 15 1
Stada 26 1
Medtronic - Медтроник 17 1
Hochland - Хохланд Руссланд 5 1
НТИ - Национальная технологическая инициатива Российской Федерации 426 1
Московская Биржа НРД - Национальный расчетный депозитарий - НДЦ - Национальный депозитарный центр 346 1
ОМПК - Останкинский мясоперерабатывающий комбинат 8 1
Трест СКМ 8 1
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3208 1
ВАС РС - Арбитражный суд города Москвы - Арбитражный суд Московского округа 1057 1
НАИРИТ - Национальная ассоциация инноваций и развития информационных технологий 43 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 33309 12
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 71430 10
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 55816 7
Автоматизация склада - WMS - Warehouse Management System - Система управления складом - Warehouse accounting - Складской учет - WAS - Warehouse Assistance System - управление складскими процессами - WOS - Warehouse Operation System 2595 7
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 11177 6
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 7410 4
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7159 4
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 12794 4
Робототехника - Роботизация - Robotic Governance - Робототехнические системы, комплексы 6712 4
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 4822 3
Консалтинг технологический - ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 849 3
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - искусственный интеллект общего назначения - универсальный искусственный интеллект 16913 3
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5724 3
Loyalty Management - Системы лояльности - Программы поощрения клиентов - Программы поощрения постоянных покупателей - Бонусные программы 5531 3
Predictive Analytics - Предикативная (предиктивная, прогностическая, прогнозная, предсказательная) аналитика 3452 3
EAM - Enterprise Asset Management - Plant Asset Management software - Система управления промышленными активами - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования - УФАП - Управление фондами и активами предприятия 931 2
СЦТ - Сквозные цифровые технологии - СЦТ НПТ - Новые производственные технологии 2376 2
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 16840 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 22339 2
Торговля - RetailTech - Информационные технологии в торговле (ритейле) - Цифровизация торговли - Retail-системы - Smart Retail - Торговые информационные продукты 4618 2
SLA - Service Level Agreement - Соглашение об уровне услуг 2045 2
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8031 2
SCM - Supply Chain Management - Системы управления цепочками поставок - SCP - Supply Chain Planning - DDMRP - Demand Driven Material Requirements Planning - SCE - Supply Chain Execution - DRP - Distribution Resources Planning - Управление снабжением 1378 2
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 11365 2
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12162 2
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 14502 2
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов - Digital Process Automation, DPA - Программные роботы 1310 1
Цифровая стратегия - ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий - Цифровая устойчивость 1037 1
ЦРПТ - Честный знак РФ - Национальная система маркировки - ГИСМ - ГИС МТ - Государственная информационная система маркировки и прослеживаемости товаров - Система маркировки товаров средствами идентификации и отслеживания движения товаров 574 1
ECC - Error-correcting code memory - Тип компьютерной памяти 241 1
Робототехника - RMS - Robotics Management System - Системы управления роботами 10 1
HRM - HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management Systems, HRMS - Системы управления персоналом 3536 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 22611 1
UX/UI - User Experience / User Interface design - Клиентский опыт и дизайн интерфейса 5415 1
Контактный центр - Колл-центр - Call-center - Центр обработки вызовов - ЦОВ 4214 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 11783 1
API - Application Programming Interface - APIM - API-management - Программный интерфейс приложения 4485 1
Машинное зрение - Компьютерное зрение - Техническое зрение - CV - Computer Vision - Machine Vision - Robot Vision - Intelligent Vision Systems - Artificial Vision 1781 1
Big Data - Большие данные - Аналитика Больших данных 7265 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 28736 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 564 6
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 63 6
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 23 2
SAP SCP - SAP Cloud Platform 86 2
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 33 2
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 33 2
SAP C/4HANA - SAP Hybris 96 2
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 913 2
Apple iPhone 6 4861 2
Python - высокоуровневый язык программирования 1086 1
Oracle Java - язык программирования 3305 1
JavaScript - JS - язык программирования 1301 1
SAP SuccessFactors - SAP SF 165 1
SAP CХ - SAP CEC - SAP Customer Experience 36 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 46 1
SAP App Center 9 1
SAP Business One - SAP B1 97 1
Apple iOS 8152 1
Google Android 14538 1
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 18 1
SAP F&R - SAP Forecasting & Replenishment 9 1
SAP PCM - SAP Product Content Management - SAP Hybris PCM - SAP Hybris Product Content Management 2 1
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite - SAP Hybris Commerce Cloud - SAP Hybris B2C Commerce Accelerator 39 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail - mySAP Retail 85 1
SAP Certified - SAP Partner Network - SAP Value Partnership - Партнёрские статусы, сертификаты и программы - SAP ICC - SAP Integration and Certification Center - Центр интеграции и сертификации SAP 70 1
Ланит - Lansoft - LANSOFT Document Management - LanDocs LDM - Lanit Document Management - LDM.КЭДО - LDM.Express - LDM.Аналитика - LDM.Финансовый архив - LDM.Документооборот 138 1
SAP HANA - SAP High Performance Necessary Analytics - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 485 1
СПбПУ Политехник РСК Торнадо - Политехнический СКЦ - Суперкомпьютерный центр 21 1
Правительство Москвы - Дептранс Москва - Тройка - транспортная карта 1061 1
Microsoft Office 3903 1
Yandex ClickHouse - Кликхаус - колоночная аналитическая СУБД с открытым кодом 191 1
Navicon - Дельта BI 21 1
PostgreSQL - свободная объектно-реляционная СУБД 1449 1
ЕФРСБ - Единый федеральный реестр сведений о банкротстве - Федеральный закон 127-ФЗ - О несостоятельности (банкротстве) 60 1
SAP NetWeaver Exchange Infrastructure - SAP NetWeaver XI 14 1
ФНС РФ - Государственный адресный реестр - ФИАС - Федеральная информационная адресная система 77 1
ГПБ - ГС-инвест - Arenadata harmony MDM - Гармония MDM - Navicon MDM - Navicon Master Data Management 25 1
Oracle Hyperion Financial Management - Oracle HFM - Oracle Hyperion Strategic Finance - Oracle HSF - Oracle Hyperion Financial Data Quality Management - Oracle FDMEE - Oracle Hyperion Financial Reports 52 1
Петунин Алексей 58 8
Юрьев Илья 47 4
Сельков Михаил 3 3
Малько Павел 4 3
Петров Сергей 61 3
Малышев Сергей 93 2
Горяйнов Андрей 54 2
Викторов Виктор 2 2
Алтабаев Андрей 1 1
Чурилов Олег 2 1
Копылова Ольга 1 1
Супрунова Елена 1 1
Иванов Дмитрий 99 1
Амбражей Антон 2 1
Красюков Дмитрий 43 1
Мильштейн Дмитрий 13 1
Боровков Алексей 16 1
Шелуханов Максим 1 1
Старосветская Мария 1 1
Кудрявцева Юлия 18 1
Сухинин Сергей 7 1
Дей Марья 10 1
Кузнецова Ольга 14 1
Никитин Константин 1 1
Агапитов Cтанислав 1 1
Хорин Максим 4 1
Заичко Василий 1 1
Ускова Ольга 169 1
Медведев Дмитрий 1661 1
Обелов Евгений 12 1
Лапатков Федор 1 1
Минушкина Елена 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 154214 18
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14414 5
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 45189 4
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 7978 2
Индия - Bharat 5630 1
Америка Латинская 1866 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 344 1
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3308 1
Южная Корея - Республика 6807 1
Россия - СЗФО - Архангельская область - Архангельск 450 1
Россия - ЦФО - Московская область - Ступинский муниципальный район - Ступино 55 1
Россия - Сибирь - Сибирский регион 2634 1
Россия - Урало-Сибирский регион 10 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 25540 7
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 54247 5
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 2690 3
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 14785 3
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 19982 3
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 50536 3
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load 7912 3
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4689 3
Черкизон - Черкизовский рынок 164 2
Логистика - 3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) - 4PL - LLP 344 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 4189 2
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 31319 2
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5202 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 9902 2
Работодатель - Один из субъектов трудового права 2697 2
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8158 2
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2265 2
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 752 2
Бизнес-модель - концептуальное описание предпринимательской деятельности 2039 2
HRM - HR брендинг 114 1
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 4870 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 11583 1
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5414 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5181 1
Пенсия - пенсионное страхование - ИПП, Индивидуальный пенсионный план - Индивидуальный (персонифицированный) учет - Федеральный закон 173-ФЗ - О трудовых пенсиях в Российской Федерации 750 1
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6452 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 5954 1
Торговля - FMCG&Retail - Одежда, обувь и аксессуары - Clothing, shoes and accessories 1782 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7230 1
Know how - Ноу-хау - Секрет производства 728 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1501 1
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 3618 1
Пищевая промышленность - Алкоголь - Алкогольные напитки - Спиртные напитки - Ликеро-водочные изделия - Alcoholic beverages - Alcohol 352 1
Логистика сбытовая - Сбыт 2487 1
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1171 1
Здравоохранение - Гигиена - Hygiene - раздел медицины, изучающий влияние жизни и труда на здоровье человека - Средства для гигиены 267 1
Зоология - наука о животных 2760 1
Металлы - Платина - Platinum 477 1
Сельское хозяйство - Животноводство - Скотоводство - Animal husbandry - Мясная промышленность 588 1
ЕГРЮЛ - Единый государственный реестр юридических лиц 6575 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 2
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 75 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 332 2
SAP Education CIS Учебный Центр - SAP University Alliances - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab - SAP S/4HANA Academy - SAP Young Thinkers 59 2
РАН - Российская академия наук 1982 1
РАН ИСА - Институт системного анализа Российской академии наук 54 1
Цифровой прорыв - ИТ-конкурс 28 1
