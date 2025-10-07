TeamIdea - Тимидея Групп

Получите все материалы CNews по ключевому слову
Компания TeamIdea – российский системный интегратор, резидент Сколково, обладающий компетенциями в областях: e-commerce, складская логистика, оптовая и розничная торговля, производство.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 44 дела, на cумму 857 110 347 ₽*
УПОМИНАНИЯ
TeamIdea и организации, системы, технологии, персоны:
|Петунин Алексей 58 8
|Юрьев Илья 47 4
|Сельков Михаил 3 3
|Малько Павел 4 3
|Петров Сергей 61 3
|Малышев Сергей 93 2
|Горяйнов Андрей 54 2
|Викторов Виктор 2 2
|Алтабаев Андрей 1 1
|Чурилов Олег 2 1
|Копылова Ольга 1 1
|Супрунова Елена 1 1
|Иванов Дмитрий 99 1
|Амбражей Антон 2 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Мильштейн Дмитрий 13 1
|Боровков Алексей 16 1
|Шелуханов Максим 1 1
|Старосветская Мария 1 1
|Кудрявцева Юлия 18 1
|Сухинин Сергей 7 1
|Дей Марья 10 1
|Кузнецова Ольга 14 1
|Никитин Константин 1 1
|Агапитов Cтанислав 1 1
|Хорин Максим 4 1
|Заичко Василий 1 1
|Ускова Ольга 169 1
|Медведев Дмитрий 1661 1
|Обелов Евгений 12 1
|Лапатков Федор 1 1
|Минушкина Елена 1 1
|CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3694 2
|НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 75 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1391287, в очереди разбора - 733041.
Создано именных указателей - 184089.
