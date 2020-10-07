SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ

SAP СIS совместно с Университетским Альянсом SAP и Академическим центром компетенции SAP при СПбПУ Петра Великого разработали трёхмесячную online-программу для студентов. Главная цель инициативы – подготовка кадрового резерва для экосистемы SAP. В ее реализацию также вовлечено более 15 партнеров и клиентов SAP, среди которых Accenture, BearingPoint, BDO Unicon, Digital Economy League, EY, Energy Consulting, EPAM, IBA, IBM, Itelligence, IT Zentr Sibir, Novardis, Ramax, SAPRUN, TeamIdea и Vitte Consulting.

Молодые специалисты пройдут обучение по самым востребованным темам, связанным с построением бизнес-процессов интеллектуального предприятия на базе SAP S/4HANA. Бесплатный курс объемом в 108 академических часов стартует 10 октября и рассчитан на студентов 3-4 курсов бакалавриата или магистратуры из России и СНГ.

Гибридная программа включает online-лекции, практические задания, а также live-включения с мастер-классами от партнеров. В рамках обучения участники будут регулярно проходить разнообразные тесты, отрабатывая практические навыки по работе в SAP S/4HANA. А кроме этого, будут работать над заданиями, предложенными партнерами, которые на протяжении всего обучения отслеживают прогресс и успехи студентов.

По итогам прохождения программы каждый участник получит сертификат, а магистранты – удостоверение государственного образца о повышении квалификации. Для студентов из вузов-участников Университетского Альянса SAP в рамках SAP S/4HANA Academy есть дополнительная возможность зачесть курс в дипломе в объеме до трех зачетных единиц.

Алексей Петунин, управляющий директор по работе с партнерами и быстроразвивающимися компаниями в России и СНГ SAP CIS, отметил: «Программа станет отличным стартом для тех, кто решил стать частью экосистемы SAP и интересуется карьерой в ИТ-консалтинге. Это не только возможность получить нужные знания и практические навыки по работе с инновационными технологиями, которые становятся все более востребованы в современном мире, но еще и реальный шанс попасть на работу к одному из наших партнеров».