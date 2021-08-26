Петунин Алексей

Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить 1

Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1

В SAP CIS сменился исполнительный директор 2

Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors 1

На семи заводах Mars в России внедрена система управления складами SAP EWM 1

ABI Product автоматизировала управление складами готовой продукции с помощью SAP EWM 1

Heineken внедрил SAP EWM в России и тиражирует его на заводы в Европе 1

Navicon предложит фармкомпаниям и сектору товаров повседневного спроса решения SAP 1