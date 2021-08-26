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Петунин Алексей


26.08.2021 Что такое интеллектуальное предприятие и почему все хотят его построить 1
25.08.2021 Количество поставщиков в SAP Ariba из России и СНГ превысило 100 тысяч 1
24.03.2021 Итоги SAP S/4HANA Academy: более 50 выпускников нашли работу в экосистеме компании 1
22.03.2021 Исследование SAP и «Делойта» о повышении уровня цифровой зрелости 1
18.02.2021 «Мерседес-Бенц Рус» внедрила SAP Track&Traсe для маркировки шин и сувенирных товаров 1
26.11.2020 Челябинская торговая сеть «Молл» перешла на систему по управлению предприятием SAP S/4HANA 1
10.11.2020 В SAP CIS сменился исполнительный директор 2
09.10.2020 Исследование: 51% компаний использовали специальное ПО для перестройки бизнеса в пандемию 1
07.10.2020 Школа «Летово» будет развивать таланты и формировать преемственность среди учителей в облаке SAP 1
07.10.2020 SAP запускает бесплатный курс по SAP S/4HANA для студентов из России и СНГ 1
11.09.2020 НПП «Александр» построило систему управления бизнес-процессами на базе SAP Business One 1
08.09.2020 Аэропорт Пулково завершил внедрение цифровой платформы SAP S/4HANA 1
07.07.2020 Biocad повысит вовлеченность сотрудников с помощью SAP Successfactors 1
09.06.2020 На семи заводах Mars в России внедрена система управления складами SAP EWM 1
05.06.2020 «МПС-пулинговые системы» внедрили SAP Business One 1
18.05.2020 «ЭР-Телеком» начинает HR-трансформацию с SAP SuccessFactors 1
25.03.2020 Biocad внедрил SAP Track&Trace для маркировки лекарственных средств 1
10.03.2020 «Нефтетранссервис» создал прозрачную систему постановки целей и оценки эффективности в облаке SAP 1
12.02.2020 «АКРИХИН» внедрил SAP ATTP для маркировки и мониторинга движения лекарств 1
13.12.2019 ABI Product автоматизировала управление складами готовой продукции с помощью SAP EWM 1
09.12.2019 Алексей Петунин, SAP: Компьютерное зрение и искусственный интеллект стали для бизнеса повседневностью 14
22.11.2019 «Утконос онлайн» переведет все бизнес-процессы на SAP S/4HANA 1
07.11.2019 «ЭР-Телеком» внедряет SAP S/4HANA 1
02.08.2019 «Сибирский гигант» перешел на цифровую платформу управления SAP S/4 HANA 1
25.06.2019 «Делойт» в СНГ внедрит решение SAP Successfactors 1
18.06.2019 МПК «Атяшевский» сократит затраты на ремонт на 30% с помощью SAP PM 1
07.06.2019 SAP и «ЭР-телеком» создадут центр компетенций для изучения технологий и обмена опытом 1
07.06.2019 «Черкизово» повысит эффективность бизнеса с помощью инновационных решений SAP 2
06.06.2019 «Пулково» запускает цифровую трансформацию на базе SAP 2
24.04.2019 «Русполимет» запустил единую интегрированную систему управления на базе SAP S/4HANA 1
23.04.2019 «Алвиса» внедрила SAP Analytics Cloud 1
16.04.2019 «Алкогольная Сибирская Группа» внедрила облачное решение SAP S/4HANA 1
27.03.2019 «Русагро» запустил HR-трансформацию холдинга в облаке SAP 1
15.03.2019 ОВК создала финансовую систему управления предприятием на SAP S4/HANA 1
05.02.2019 Heineken внедрил SAP EWM в России и тиражирует его на заводы в Европе 1
08.11.2018 Navicon предложит фармкомпаниям и сектору товаров повседневного спроса решения SAP 1
15.10.2018 «Утконос» выстроил систему коммуникаций с клиентами при помощи SAP Marketing 1
08.10.2018 Columbus стал партнером SAP и начнет с продвижения SAP Commerce Cloud 1
05.10.2018 «Нанолек» готовится к введению маркировки лекарств с помощью SAP Track&Trace 1
02.10.2018 «Восток-Запад» автоматизировал планирование доставки с помощью SAP ТМ 1

Публикаций - 58, упоминаний - 76

Петунин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

SAP SE 3216 51
SAP CIS - САП СНГ 755 49
Novardis - Новардис Консалтинг 41 9
TeamIdea - Тимидея Групп 17 7
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru 556 5
IBM 3551 4
АСАП Консалтинг - ASAP Consulting 14 4
Biocad - Биокад 38 2
ЭКОПСИ Консалтинг - Ecopsy 7 2
Masterdata - Мастердата 16 2
3Keys GmbH 5 2
SAP Академический центр компетенции 6 2
Saprun - Сапран групп 38 2
Accenture - Аксенчер 532 2
EY - Ernst & Young - Эрнст энд Янг 234 2
TerraLink - ТерраЛинк 183 1
Александр НПП 1 1
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 4690 1
Microsoft Corporation 11127 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 51 1
SAP Services CIS 12 1
BearingPoint - БерингПоинт 26 1
3Keys CIS 3 1
Softline - Софтлайн 1474 1
IBS - ИБС ИТ Услуги 1001 1
ТЛС - Технология Логистических Систем 7 1
ЭР-Телеком Холдинг - Enforta - Энфорта - Престиж-интернет 106 1
SAS Institute 596 1
Columbus - Колумбус 125 1
Omnicomm - Омникомм 148 1
Ramax - Рамакс 62 1
MOLGA Consulting - МОЛГА Консалтинг 55 1
ActiveCloud by Softline - АктивХост РУ 97 1
IBS DataFort - ИБС ДатаФорт 170 1
Navicon - Навикон 198 1
SAP DBS - SAP Digital Business Services 30 1
Glowbyte Consulting - ГлоуБайт Консалтинг 61 1
Deloitte - Делойт 187 1
Qualtrics 20 1
EPAM Systems - ЭПАМ Систэмз - Effective Programming for America 302 1
Русполимет ПАО 6 3
Русагро Группа Компаний 139 2
Утконос 99 2
Берлин-Хеми - Берлин-Фарма 2 2
АСГ - Алкогольная Сибирская Группа 9 2
Международный аэропорт Пулково - ВВСС - Воздушные Ворота Северной Столицы - IATA: LED, ICAO: ULLI 78 2
ОВК НПК - Объединенная Вагонная Компания 17 2
Полимер Системс 1 1
Валента Фарм - Valenta Pharm 8 1
Акрихин - Фармацевтическая компания 20 1
Decathlon - Декатлон 22 1
Polpharma SA - Польфарма АО 2 1
Фаберлик - Faberlic 63 1
Сибирский гигант - Торговый холдинг 1 1
Алвиса - Alvisa 4 1
Нефтетранссервис 3 1
Cirque du Soleil - Цирк дю Солей 3 1
Нанолек 9 1
РосЕвроБанк 38 1
Сбербанк ПАО - Сбер - Российский государственный финансовый конгломерат 4332 1
Восток-Запад - EWS Holding 22 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 162 1
Черкизово ГК 73 1
ABI Product - АБИ Продакт 10 1
Сибур Холдинг - Сибирско-уральская нефтегазохимическая компания 216 1
HeadHunter Group - HH Group 336 1
Heineken 23 1
Открытие ФК 538 1
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 1241 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - ИТКИ - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура - Программно-аппаратный комплекс 10394 8
B2B - Business to business - Бизнес для бизнеса 947 4
HRTech - HR-Tech - Цифровые технологии в найме и управлении персоналом - Искусственный кадровый интеллект - HR-трансформация отдела кадров - Human Resources Management (HRM) - Системы управления персоналом - HR-менеджмент 560 4
B2C - Business-to-consumer - Бизнес для Потребителя 318 3
EAM - Enterprise Asset Management - ТОиР - ТОРО - Системы технического обслуживания и ремонта оборудования 240 3
ИТ-консалтинг - IT-consulting - консалтинг в сфере информационных технологий 233 2
Data Analytics - Наука о данных - Data science - Даталогия - Datalogy 137 2
3PL - Third Party Logistics - комплекс логистических услуг (доставка, хранение, управление запасами, комплектация заказов и доставка конечным потребителям) 35 2
In-memory Computing - Распределенные системы хранения и обработки данных в оперативной памяти в реальном времени 79 2
CRM - Customer Relationship Management - Управление взаимоотношениями с клиентами 1221 2
Кредитный конвейер - набор банковских процессов продажи, оформления, выдачи, обслуживания кредитов для физических и юридических лиц 13 1
Искусственный интеллект (ИИ) - Artificial intelligence (AI) - Artificial General Intelligence (AGI) 1174 1
ИТ-стратегия - Стратегия ИТ - генеральный план использования информационных технологий 402 1
Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 389 1
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 287 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 1453 1
ТСД - Терминал сбора данных - Portable data terminal 44 1
Agile software development - Гибкая методология разработки 222 1
WMS - Warehouse Management System - Система управления складом 225 1
Индустрия 4.0 - Четвёртая промышленная революция - Индустрия X.0 - Цифровая трансформация - Smart Manufacturing - Умное производство - Технологии умного производства - Цифровое производство 209 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 1144 1
RPA - Robotics Process Automation - Роботизированная автоматизация процессов 184 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 292 13
SAP SuccessFactors 110 8
SAP ATT - SAP Advanced Track and Trace 16 5
SAP Business One - SAP B1 58 5
SAP EWM (WMS) - SAP Extended Warehouse Management - Управление складской логистикой 44 5
SAP SCP - SAP Cloud Platform 77 3
SAP Commerce - SAP Hybris Commerce Suite 17 3
SAP PM - SAP Plant Maintenance - SAP ТОРО 27 3
SAP ERP - SAP SAP Enterprise Resource Planning - mySAP 445 3
SAP CEC - SAP Customer Experience 27 3
SAP ERP ECC - SAP ERP Central Component 14 2
ФГИС МДЛП - Федеральная государственная информационная система мониторинга движения лекарственных препаратов 31 2
SAP BPC - SAP Business Planning and Consolidation 33 2
SAP ICH - SAP Information & Collaboration Hub 2 1
SAP App Center 9 1
SAP MDM - SAP Master Data Management 13 1
SAP BO - SAP BusinessObjects - SAP BOBJ - SAP BObjects 135 1
SAP Marketing - SAP Hybris Marketing 6 1
SAP S/4HANA Finance 15 1
SAP TMS - SAP Transportation Management and Logistics System 28 1
SAP WFM - SAP Workforce Management 7 1
SAP SuccessFactors Performance and Goals Management 4 1
Novardis Retail 2 1
SAP Activate (Agile) 2 1
Infor ERP LN 31 1
SAP Customer Care 1 1
SAP Commerce Cloud - SAP Hybris Commerce Cloud 9 1
SAP ABAP - Advanced Business Application Programming - Allgemeiner Berichts-Aufbereitungs-Prozessor - проприетарный внутренний язык программирования высокого уровня 32 1
SAP IBP - SAP Integrated Business Planning 14 1
БОСС-Кадровик 74 1
SAS RTDM - SAS Real-Time Decision Manager 24 1
SAP ERP Retail - SAP for Retail 61 1
SAP Enable Now 2 1
SAP Ariba 71 1
SAP HANA - High-Performance Analytic Appliance - Резидентная реляционная СУБД - SAP In-Memory Appliance 408 1
SAP Cloud Analytics - SAP Cloud for Analytic 18 1
ЭР-Телеком Холдинг - Дом.ru Бизнес 113 1
JavaScript - Язык программирования 631 1
ЕГАИС - Единая государственная автоматизированная информационная система Российской Федерации 145 1
Java - Язык программирования 1178 1
Воробьев Валерий 6 3
Сельков Михаил 3 3
Низник Александр 19 3
Кузяев Андрей 59 2
Лялин Степан 2 2
Сергеев Леонид 4 2
Сиротинин Леонид 2 1
Кручинин Сергей 1 1
Маликов Иван 3 1
Никитин Иван 2 1
Лучинец Наталья 1 1
Гаманюк Павел 2 1
Белова Ирина 2 1
Карелин Игорь 1 1
Супрунова Елена 1 1
Тябутова Елена 1 1
Пономарева Ксения 5 1
Пересторонин Юрий 8 1
Юданов Алексей 1 1
Столяров Василий 2 1
Алексеев Виталий 1 1
Кузнецов Павел 13 1
Ройтенберг Марк 13 1
Филатов Андрей 99 1
Атаян Тигран 1 1
Малько Павел 3 1
Петрова Мария 1 1
Метечко Александр 6 1
Алтабаев Андрей 1 1
Стороженко Денис 5 1
Морозов Михаил 15 1
Никитин Сергей 32 1
Ступина Елена 2 1
Капленко Валерий 9 1
Быков Сергей 10 1
Красюков Дмитрий 43 1
Довгий Александр 1 1
Пинкус Александр 2 1
Вдовин Алексей 2 1
Агузумцян Ара 19 1
Россия - Российская федерация - РФ 57544 33
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 7957 17
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва 17437 5
Черкизон - Черкизовский рынок 61 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург 7183 2
Украина 3378 2
Россия - Кировск - Кировская область 304 2
Беларусь - Белоруссия 2095 2
Австрия - Австрийская Республика 528 1
Россия - Щёлково 33 1
Россия - Белгородская область 369 1
Россия - Рязань 356 1
Россия - ЮФО - Ростовская область - Ростов-на-Дону 1114 1
Россия - ЮФО - Южный федеральный округ 460 1
Казахстан - Республика 2641 1
Германия - Федеративная Республика 3657 1
Хорватия - Республика 118 1
Россия - Брянск 216 1
Россия - Кашира 9 1
Бангладеш - Народная Республика Бангладеш 184 1
Румыния 344 1
Мексика - Мексиканские Соединённые Штаты 519 1
Нидерланды 976 1
Россия - Сочи 913 1
Латинская Америка 725 1
Индонезия - Республика 385 1
Россия - ДФО - Дальневосточный федеральный округ - Дальний Восток 1291 1
Бразилия - Федеративная Республика 1128 1
Россия - Владивосток 866 1
Италия - Итальянская Республика 1396 1
Индия - Республика 2175 1
Европа 3774 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - Европейская комиссия - Еврокомиссия 5649 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Information Technology Director 2233 3
COVID-19 - COronaVIrus Disease 2019 - SARS-CoV-2 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 1059 3
CEO - Chief Executive Officer - Главный исполнительный директор 1010 1
CDTO - Chief Digital Transformation Officer - CDO - Chief Digital Officer - Руководитель цифровой трансформации 111 1
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Национальная программа Российской Федерации 1377 1
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС 354 1
МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 301 1
ФОТ - Фонд оплаты труда 60 1
Торговля - FMCG&Retail - FMCG - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса 281 1
CPO - Chief People Officer - HR-директор - Директор по персоналу 60 1
Последняя миля - канал, соединяющий конечное (клиентское) оборудование с узлом доступа провайдера (оператора связи) 203 1
ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 4024 1
23ABC News 55 1
SAP Community Network 4 1
Gartner 2194 1
Forrester Research 386 1
НАФИ - Национальное агентство финансовых исследований 34 1
SAP Education CIS Учебный Центр - Университетский Альянс - SAP Next-Gen Lab 44 3
SAP S/4HANA Academy 5 2
НИТУ МИСиС - Национальный исследовательский технологический университет 177 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 119 1
Летово - школа-пансион для одарённых детей в деревне Летово (Москва) 5 1
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 322 3
SAP Forum 28 1
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* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
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