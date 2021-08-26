Индексная книга CNews публикаций рынка ИКТ
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на платформе интеллектуальной обработки текстов *
Петунин Алексей
Сортировать по дате / количеству упоминаний в публикациях
Публикаций - 58, упоминаний - 76
Петунин Алексей упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|Воробьев Валерий 6 3
|Сельков Михаил 3 3
|Низник Александр 19 3
|Кузяев Андрей 59 2
|Лялин Степан 2 2
|Сергеев Леонид 4 2
|Сиротинин Леонид 2 1
|Кручинин Сергей 1 1
|Маликов Иван 3 1
|Никитин Иван 2 1
|Лучинец Наталья 1 1
|Гаманюк Павел 2 1
|Белова Ирина 2 1
|Карелин Игорь 1 1
|Супрунова Елена 1 1
|Тябутова Елена 1 1
|Пономарева Ксения 5 1
|Пересторонин Юрий 8 1
|Юданов Алексей 1 1
|Столяров Василий 2 1
|Алексеев Виталий 1 1
|Кузнецов Павел 13 1
|Ройтенберг Марк 13 1
|Филатов Андрей 99 1
|Атаян Тигран 1 1
|Малько Павел 3 1
|Петрова Мария 1 1
|Метечко Александр 6 1
|Алтабаев Андрей 1 1
|Стороженко Денис 5 1
|Морозов Михаил 15 1
|Никитин Сергей 32 1
|Ступина Елена 2 1
|Капленко Валерий 9 1
|Быков Сергей 10 1
|Красюков Дмитрий 43 1
|Довгий Александр 1 1
|Пинкус Александр 2 1
|Вдовин Алексей 2 1
|Агузумцян Ара 19 1
* Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 01.2007 до 10.2021 годы.
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru
Ключевых фраз выявлено - 766141, в очереди разбора - 669827.
Создано именных указателей - 46354.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru