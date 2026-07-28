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msg Plaut Plaut Consulting Плаут Консалтинг

msg Plaut - Plaut Consulting - Плаут Консалтинг

ООО Плаут Консалтинг имеет  опыт работы в международных консалтинговых и ИТ-проектах,  знания в сфере перерабатывающей промышленности (фармацевтика, производство продуктов питания и напитков, химическая промышленность, металлообработка и горнодобывающая промышленность) и индустрии финансовых услуг (страхование, банковское дело). Имеет подразделения в России, Казахстане и Узбекистане.

СУДЕБНЫЕ ДЕЛА

Всего 2 дела, на cумму 23 111 645 ₽*

Судебные дела (2) на сумму 23 111 645 ₽*
в качестве истца (1) на сумму 18 301 383 ₽*
* Отображена общая сумма требований всех кредиторов по всем судебным делам, в рамках которых компания подавала требования к своим должникам — организациям. При этом, общая сумма требований всех кредиторов по делу о банкротстве не тождественна сумме требования одного конкретного кредитора, кредиторов в одном таком деле может быть несколько десятков, а размеры сумм требований одних могут быть больше или меньше размеров требований других кредиторов.

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


28.07.2026 CNews500: крупнейшие ИТ-компании России 2
16.04.2025 Directum и «Плаут Консалтинг» стали партнерами в сфере цифровизации бизнеса 3
19.05.2020 Альфа-Банк перешел на новый стандарт МСФО 16 на базе SAP 2
22.12.2017 «Нанолек» сократила время на логистику продукции с помощью SAP ERP 2
05.12.2016 «Нанолек» начал тестирование системы в рамках внедрения решения SAP ERP 1
22.08.2011 Еще один интегратор из Европы пришел в Москву 1
19.11.2010 Европейцы агрессивно захватывают российский ИТ-рынок 1
15.11.2010 Австрийский SAP-консультант открыл офис в России 3

Публикаций - 8, упоминаний - 16

msg Plaut и организации, системы, технологии, персоны:

SAP SE 5597 5
SAP CIS - САП СНГ 868 2
Т1 Сервионика - ТрастИнфо 104 2
TietoEVRY - Tieto 145 2
S&T - System Integration and Technology Distribution 45 2
Amphora Group - Амфора Групп 22 2
Microsoft Corporation 25755 1
9574 1
Directum - Директум 1264 1
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9501 1
PwC - PricewaterhouseCoopers - Coopers & Lybrand - Price Waterhouse 701 1
Т1 Сервионика - Айтеко - iTeco - Ай-Теко 1137 1
Ситроникс - Sitronics Group - Концерн Научный Центр, КНЦ 1459 1
Energy Consulting - Энерджи Консалтинг 78 1
Питерская группа связистов 441 1
ИИ-Технологии 306 1
Software AG & IDS Scheer 209 1
Ciber - Сайбер 33 1
Digia - Диджия РУС - Sunrise Resources Spb - BIlab 32 1
Siemens Business Services - SBS - Siemens Business Services Osteuropa 49 1
Sage Group - Sage Software 14 1
ALPE consulting - АЛЬПЕ консалтинг 12 1
Альфа-Банк 1972 2
Нанолек - биофармацевтическая компания 15 2
EGGER - ЭГГЕР 1 1
НСПК - Национальная система платежных карт 943 1
Lasselsberger - Ласселсбергер 2 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5635 1
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7809 5
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64901 4
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36067 4
Search engine - Information Retrieval - Релевантный поиск данных - Релевантность - Relevance - актуальность, уместность - соответствие интента (поискового намерения) 817 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12859 2
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26109 2
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25547 2
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5621 2
QoS - Quality of service - QoE - Quality of Experience - Качество обслуживания 3361 2
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12198 1
Agile software development - Agile Programming - Гибкая методология разработки 704 1
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13926 1
ECM - Enterprise Content Management - Управление корпоративным контентом 1453 1
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8233 1
Кибербезопасность - IDS - Intrusion Detection System - IPS - Intrusion Prevention System - Система обнаружения и предотвращения вторжений-проникновений - Система обнаружения вторжений (СОВ) 950 1
Аутсорсинг - Аутсорсинговые услуги - Outsourcing 3574 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29646 1
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12900 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13875 1
APS - Advanced Planning and Scheduling - Методология синхронного планирования производства 455 1
HRM - КЭДО - Кадровый электронный документооборот - HR document management - кадровое делопроизводство 1145 1
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22876 1
Маркировка - Marking - Track & Trace системы 1364 1
Автоматизация склада - Warehouse automation - Автоматизация складской деятельности, распределительного центра - Складская логистика - Складская техника, робототехника - Automation of warehouse activities 538 1
GMP - Good Manufacturing Practice - Надлежащая производственная практика 42 1
SAP ERP - SAP Enterprise Resource Planning - mySAP ERP 943 2
Nokia Symbian OS 1411 1
Samsung Galaxy 1032 1
SAP S/4HANA - High-Performance Analytic Appliance ERP - ранее SAP R/3 581 1
Directum - Directum RX - Directum RX Intelligence 288 1
Microsoft Dynamics AX - Microsoft Business Solutions Axapta 951 1
Qlik Qlikview 120 1
Directum Solo 60 1
Альфа-Мобайл 87 1
Т1 Сервионика - ТрастИнфо ЦОД 35 1
Directum Lite 23 1
Directum HR Pro КЭДО - Кадровый ЭДО 78 1
Directum Projects 36 1
Баринов Евгений 2 2
Лузгинов Олег 2 2
Шахнер Александр 4 1
Петунин Алексей 58 1
Горяйнов Андрей 55 1
Мартынов Владислав 115 1
Вольпе Борис 92 1
Могилевский Михаил 33 1
Шавергин Александр 1 1
Пинкус Александр 2 1
Юрьев Илья 47 1
Вотяков Кирилл 8 1
Мальшаков Александр 5 1
Маклаков Андрей 6 1
Бойченко Надежда 2 1
Ефанов Владимир 1 1
Красавин Илья 13 1
Мальков Игорь 1 1
Россия - РФ - Российская федерация 165698 7
Европа 24946 4
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47514 3
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14802 3
Австрия - Австрийская Республика 1357 3
Финляндия - Финляндская Республика 3694 2
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19499 2
Россия - ПФО - Кировская область - Кировск 743 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19077 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54682 1
Беларусь - Белоруссия 6279 1
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 1
Норвегия - Королевство 1854 1
Швеция - Королевство 3777 1
Польша - Республика 2030 1
Киргизия - Киргизская Республика - Кыргызстан - Кыргызская Республика 1413 1
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2603 1
Германия - Федеративная Республика 13200 1
Италия - Итальянская Республика 4502 1
Австрия - Вена 261 1
Чехия - Чешская Республика 1349 1
Украина 7918 1
Румыния 753 1
Финляндия - Хельсинки 253 1
Россия - ПФО - Удмуртия - Ижевск 762 1
Молдавия - Республика Молдова 738 1
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 1
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 1
Здравоохранение - Фарминдустрия, фармацевтика и фармакология - Pharmaceuticals - Аптеки - Лекарственные препараты, Медикаменты - Медико-биологическая наука о лекарственных веществах и их действии на организм 4983 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5097 3
ЕАЭС - Евразийский экономический союз - Таможенный союз ЕАЭС России, Белоруссии и Казахстана - ЕЭП - Единое экономическое пространство 707 2
Здравоохранение - ВИЧ - Вирус иммунодефицита человека - СПИД - Синдром приобретённого иммунного дефицита - AIDS - Acquired Immune Deficiency Syndrome 283 2
Здравоохранение - Вакцинация - Vaccination - Прививки 304 2
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53322 2
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11631 1
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7780 1
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12283 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1765 1
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10306 1
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27211 1
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5563 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6154 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6505 1
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6564 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57527 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16001 1
Английский язык 7026 1
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Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8474 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2026 годы.
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