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msg Plaut Plaut Consulting Плаут Консалтинг
ООО Плаут Консалтинг имеет опыт работы в международных консалтинговых и ИТ-проектах, знания в сфере перерабатывающей промышленности (фармацевтика, производство продуктов питания и напитков, химическая промышленность, металлообработка и горнодобывающая промышленность) и индустрии финансовых услуг (страхование, банковское дело). Имеет подразделения в России, Казахстане и Узбекистане.
СУДЕБНЫЕ ДЕЛА
Всего 2 дела, на cумму 23 111 645 ₽*
СОБЫТИЯ
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msg Plaut и организации, системы, технологии, персоны:
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|EGGER - ЭГГЕР 1 1
|НСПК - Национальная система платежных карт 943 1
|Lasselsberger - Ласселсбергер 2 1
|Баринов Евгений 2 2
|Лузгинов Олег 2 2
|Шахнер Александр 4 1
|Петунин Алексей 58 1
|Горяйнов Андрей 55 1
|Мартынов Владислав 115 1
|Вольпе Борис 92 1
|Могилевский Михаил 33 1
|Шавергин Александр 1 1
|Пинкус Александр 2 1
|Юрьев Илья 47 1
|Вотяков Кирилл 8 1
|Мальшаков Александр 5 1
|Маклаков Андрей 6 1
|Бойченко Надежда 2 1
|Ефанов Владимир 1 1
|Красавин Илья 13 1
|Мальков Игорь 1 1
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