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Германия Нижняя Саксония Ганновер
СОБЫТИЯ
|20.02.2012
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Немецкий робохудожник приедет в Ганновер
Сотрудники немецкого Общества прикладных исследований Фраунгофера привезут на выставку CeBIT в Ганновер робота, умеющего рисовать уличные портреты людей. Используя встроенную видеокамеру, робот записывает изображение рисуемого и анализирует силу отражения света с разных частей поверхност
|22.04.2009
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РОСНАНО принимает участие в Ганноверской промышленной ярмарке HANNOVER MESSE 2009
На проходящей 20-24 апреля в Германии Ганноверской промышленной ярмарке «HANNOVER MESSE 2009» Российская корпорация нанотехнологий РОСНАНО представила стенд с разработками компаний ООО «Группа НИТОЛ» (г.Москва), ООО «Церс Групп» (г
|12.03.2009
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В Ганновере прошел форум ИТ-директоров: итоги
5 марта в Ганновере, в рамах выставки CeBIT, состоялся международный форум ИТ-директоров, организованный Союзом ИТ-директоров России (СоДИТ) совместно с международной ассоциацией CIO (IAC) и союзом CIO Г
|04.03.2008
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В Ганновере открылась выставка CeBIT 2008
Сегодня, 4 марта, в 9 утра по местному времени в Ганновере открыла свои двери крупнейшая выставка цифровых решений CeBIT 2008. На церемонии открытия вечером 3 марта присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Фра
|23.03.2001
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В Ганновере открыта ежегодная выставка компьютеров и информационных технологий CeBIT
Вчера в Германии, в г. Ганновере, официально открыта ежегодная выставка компьютеров и информационных технологий CeBIT, сообщила Newsbytes. Эта выставка будет крупнейшей по количеству представленных экспонатов (их чис
|12.03.2001
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Seagate на CeBIT 2001 в Ганновере представит несколько новых продуктов
Компания Seagate Technology на крупнейшей компьютерной выставке CeBIT 2001 в Ганновере (Германия) представит несколько новых продуктов, а также проведет отдельную пресс-конференцию, посвященную новым технологиям хранения информации и ситуации на рынке. Seagate планирует
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