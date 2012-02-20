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Индексная книга (каталог) CNews*
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Германия Нижняя Саксония Ганновер

Германия - Нижняя Саксония - Ганновер

СОБЫТИЯ


20.02.2012 Немецкий робохудожник приедет в Ганновер

Сотрудники немецкого Общества прикладных исследований Фраунгофера привезут на выставку CeBIT в Ганновер робота, умеющего рисовать уличные портреты людей. Используя встроенную видеокамеру, робот записывает изображение рисуемого и анализирует силу отражения света с разных частей поверхност
22.04.2009 РОСНАНО принимает участие в Ганноверской промышленной ярмарке HANNOVER MESSE 2009

На проходящей 20-24 апреля в Германии Ганноверской промышленной ярмарке «HANNOVER MESSE 2009» Российская корпорация нанотехнологий РОСНАНО представила стенд с разработками компаний ООО «Группа НИТОЛ» (г.Москва), ООО «Церс Групп» (г
12.03.2009 В Ганновере прошел форум ИТ-директоров: итоги

5 марта в Ганновере, в рамах выставки CeBIT, состоялся международный форум ИТ-директоров, организованный Союзом ИТ-директоров России (СоДИТ) совместно с международной ассоциацией CIO (IAC) и союзом CIO Г
04.03.2008 В Ганновере открылась выставка CeBIT 2008

Сегодня, 4 марта, в 9 утра по местному времени в Ганновере открыла свои двери крупнейшая выставка цифровых решений CeBIT 2008. На церемонии открытия вечером 3 марта присутствовали канцлер Германии Ангела Меркель (Angela Merkel), президент Фра
23.03.2001 В Ганновере открыта ежегодная выставка компьютеров и информационных технологий CeBIT

Вчера в Германии, в г. Ганновере, официально открыта ежегодная выставка компьютеров и информационных технологий CeBIT, сообщила Newsbytes. Эта выставка будет крупнейшей по количеству представленных экспонатов (их чис
12.03.2001 Seagate на CeBIT 2001 в Ганновере представит несколько новых продуктов

Компания Seagate Technology на крупнейшей компьютерной выставке CeBIT 2001 в Ганновере (Германия) представит несколько новых продуктов, а также проведет отдельную пресс-конференцию, посвященную новым технологиям хранения информации и ситуации на рынке. Seagate планирует

Публикаций - 302, упоминаний - 315

Германия и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 36
Samsung Electronics 11065 33
Intel Corporation 12811 29
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 25
Siemens AG - Siemens Group 2673 23
Sony 6739 20
Philips 2099 19
IBM - International Business Machines Corp 9699 17
Lenovo Motorola 3566 17
Fujitsu 2105 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 13
SAP SE 5601 12
Ericsson - Telefonaktiebolaget LM Ericsson 3090 12
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 12
Nvidia Corp 4002 11
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 11
LG Electronics 3735 11
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 10
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 10
Toshiba Corporation 2980 9
Software AG 203 9
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 8
Apple Inc 13156 8
Software AG & IDS Scheer 209 7
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 7
Nokia Alcatel-Lucent - Алкатель-Лусент 2666 7
Deutsche Telekom - T-Mobile - Sprint Nextel Corporation - Sprint Communications - Nextel Communications - Nextel Partners - NeoWorld Communications 1422 7
Huawei 4677 6
Lenovo Group 2447 6
HP Inc. 5883 6
Acer Group - Acer Inc 2776 6
Vodafone Group 1412 6
Deutsche Telekom 954 6
Philips Electronics - Royal Philips Electronics - Ройал Филипс Электроникс 335 6
Telefonica - O2 UK - Telefonica UK Ltd - BT Cellnet - mmO2 374 5
Cisco Systems 5372 5
Hitachi - Хитачи 1501 5
Siemens AG - Siemens Russia - Сименс Россия 434 5
Sharp Corporation 1062 5
ViewSonic 325 5
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 5
РЖД - Российские железные дороги 2096 4
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 3
Аэрофлот - Российские авиалинии - Aeroflot - авиакомпания 914 3
Volkswagen Group - VW 308 3
Евросеть 1421 3
Marriott Hotels - Marriott Grand - Courtyard by Marriott - Marriott Vacation Club - Marriott Aurora - JW Marriott - Marriott Marquis 129 3
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 2
Metromedia - MIG - Metromedia International Group - Metromedia International Telecommunication 67 2
Ferrari NV 159 2
Экспоцентр ЦВК - Центральный выставочный комплекс 326 2
Роскосмос - ГКНПЦ имени М.В.Хруничева - ФГУП Государственный космический научно-производственный центр 462 2
Dixis - Диксис - Dиксис 371 2
Евросеть - Техмаркет 81 2
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 1131 2
Газпром ПАО 1493 2
Boeing 1031 2
Лукойл ПАО - Нефтяная компания 525 2
Airbus Group - Airbus Industries 249 2
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 2
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 2
Deutsche Bank - Дойче Банк 422 2
SoftBank Group 284 2
Porsche AG - Porsche Automobil Holding SE - Порше Руссланд - Porsche Russia - Porsche Center Moscow - PFS Russia 117 1
Tata Motors - Jaguar Cars 126 1
Крокус Экспо МВЦ - международный выставочный центр 207 1
Sony Music Entertainment 161 1
FSE - Frankfurt Stock Exchange - Deutsche Börse Group - Deutsche Börse Frankfurt - Clearstream - Франкфуртская фондовая биржа 173 1
Большой порт Санкт-Петербург - Морской порт Санкт-Петербург 26 1
Miele - Миле 139 1
GM - General Motors - Джи ЭМ СНГ 479 1
Accor Group - Accor Hotels - Novotel, Новотель - Mövenpick Hotels & Resorts - Ibis 33 1
Аэрофлот - Россия ГТК ФГУП - Пулково ФГУАП - Пулковские авиалинии - авиакомпания 77 1
АФК Система - Cosmos Hotel Group - гостиничная сеть Космос - Cosmos Collection Izumrudny Les - Cosmos Collection Altay Resort - Cosmos Izhevsk Hotel - Cosmos Smart Voronezh - Cosmos Petrozavodsk Hotel - Cosmos Karelia 80 1
UMG - Universal Music Group - UMG Recordings 272 1
Deutsche Lufthansa Technik AG - Lufthansa Engineering - LHT - Люфтганза Техник АГ 11 1
Россети Ленэнерго 1699 1
Трансаэро - авиакомпания 59 1
Цифроград 171 1
Промтех ГК - Аэрокосмические системы ОКБ 10 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 9
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 5
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 5
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 5
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 4
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 3
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 3
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 3
Администрация Санкт-Петербурга - Губернатор Санкт-Петербурга - органы государственной власти 319 2
Федеральное правительство Германии - Bundesregierung 127 2
Минпромнауки РФ - Министерство промышленности, науки и технологий Российской Федерации 2000-2004 годы 120 2
Минпромторг РФ - Министерство промышленности и торговли Российской Федерации 3902 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 1542 2
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 2
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 2
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 2
ЦИК РФ - Центральная избирательная комиссия - Центризбирком 393 2
Interpol - Интерпол - Международная организация уголовной полиции 198 2
Кабинет министров Украины - ФГИ Украины - Фонд госимущества Украины - Фонд государственного имущества Украины 47 1
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 277 1
Федеральное казначейство России УФК - Управления Федерального казначейства 96 1
U.S. FDA - Food and Drug Administration, USFDA - Управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США 126 1
Минпромнауки РФ - Роспром - Федеральное агентство по промышленности - РАСУ - Российское агентство по системам управления 111 1
ЦБ РФ ГУ - Главные управления Центробанка России - Отделения Национальных банков 38 1
U.S. District Court - Федеральные окружные суды США 514 1
Правительство РФ - Военно-промышленная комиссия 95 1
Информика ФГАУ ГНИИ ИТТ - ГосНИИ ИТТ - Государственный научно-исследовательский институт информационных технологий и телекоммуникаций 44 1
КГБ СССР - Комитет государственной безопасности Советского Союза 55 1
Минобрнауки РФ - Рособразование - Федеральное агентство по образованию 222 1
Роснедвижимость - Федеральное агентство кадастра объектов недвижимости - Росземкадастр - Федеральная служба земельного кадастра России 107 1
ФНС РФ - УФНС России - Управления Федеральной налоговой службы - ИФНС России - Инспекции Федеральной налоговой службы - МИФНС - Межрегиональные инспекции Федеральной налоговой службы 410 1
Губернатор Калифорнии - органы государственной власти штата Калифорнии США 62 1
Администрация Санкт-Петербурга - КЭРППиТ - Комитет экономического развития, промышленной политики и торговли - Комитет по развитию предпринимательства и потребительского рынка Лицензионное управление Санкт-Петербурга 91 1
UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 1
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 1
Таможня - Таможенная служба - Customs Service 1085 1
Судебная власть - Judicial power 2500 1
Правительство РФ - Минпромэнерго России - Министерство промышленности и энергетики Российской Федерации 72 1
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 1
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 23
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 5
Greenpeace - Гринпис 130 3
Der Bitkom e. V. - Bundesverband Informationswirtschaft, Telekommunikation und neue Medien - Федеральная ассоциация информационной экономики, телекома и новых средств коммуникаций 30 3
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 3
DCP LLC - Digital Content Protection Agency - консорциум 8 2
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 2
СоДИТ - Союз ИТ-директоров 94 2
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
FSC - Forest Stewardship Council - Лесной попечительский совет 46 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
IMF - International Monetary Fund - МВФ - Международный валютный фонд 73 1
FIDE - International Chess Federation - ФИДЕ - Международная шахматная федерация - Всемирная шахматная олимпиада 21 1
HD DVD Promotion Group 10 1
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
NASSCOM - National Association of Software Services Companies - Национальная ассоциация сервисных компаний - Национальная ассоциация компаний-производителей ПО и техобслуживания 26 1
ЛДПР 116 1
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 24 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 60
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 47
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 46
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 45
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 45
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 41
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 32
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 30
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 30
Оператор связи - Телекоммуникационный оператор - Услуги связи - Услуги междугородной и международной связи - Telecom operator - Communication services - Intercity and international communication services 22939 29
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 28
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 28
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 26
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 25
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 24
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 13919 23
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 23
GPRS - General Packet Radio Service - пакетная радиосвязь общего пользования - надстройка над технологией мобильной связи GSM 2280 21
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 21
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 20
MP3 - ID3 - Identify an MP3 - формат файла для хранения аудиоинформации 4169 20
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 19
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 18
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 18
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 17
3G - UMTS - Universal Mobile Telecommunications System - UMTS Forum - IMT-2000 - стандарт мобильной связи третьего поколения 7542 17
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 16
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 16
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 16
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 15
Радиовещание - Radio broadcasting - FM-радиовещание - FM-тюнер - FM-радиоприемник - FM-трансмиттер - FM-передатчик - ФМ-радио - УКВ - Ультракороткие волны 4012 15
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 15
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 15
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8650 14
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 14
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 14
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 16236 14
VGA - Video Graphics Array - Компонентный видеоинтерфейс - D-Sub 2035 14
Сетевое оборудование - Router - Роутер - Маршрутизатор - Модем - Modem - Точка доступа - Access Point 6852 13
Принтер - Printer - печатание - устройства печати - печатное оборудование - printing devices - печатная инфраструктура 6216 13
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 19
Microsoft Windows 16882 18
Linux OS 11533 17
Microsoft Windows 2000 8678 14
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 11
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 10
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 8
Software AG - webMethods HIP - webMethods Hybrid Integration Platform 108 7
Software AG - ARIS Platform 180 7
Samsung SGH - Samsung WiTu - серия смартфонов 186 7
Nokia Symbian OS 1411 7
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 7
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 6
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 6
ASUS Lamborghini 17 6
Microsoft Windows XP 2431 6
Oracle Java - язык программирования 3469 6
Access Co. - ACCESS PalmSource - Palm OS - Garnet OS 470 5
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 5
Microsoft Windows XP Tablet PC Edition 73 5
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 5
Google Android 15244 5
Intel Pentium III 782 4
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 4
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 4
Microsoft Windows Mobile 6 250 4
Intel Centrino Duo - Intel Centrino Montevina 128 4
Intel XScale PXA - Intel XScale Bulverde PXA 187 4
Siemens S - Siemens SX - Siemens SL - Siemens SK - Siemens SF - Siemens ST - серия мобильных телефонов 105 4
UNIX - Семейство переносимых, многозадачных и многопользовательских операционных систем 1672 4
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 4
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1445 4
Apple iPhone 6 4861 4
Microsoft Xbox - Игровая приставка 1937 4
Sony Playstation (PS) - Игровая приставка 4166 4
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 4
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 4
Fujitsu CELSIUS - серия рабочих станций 49 3
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 3
Fujitsu LifeBook 167 3
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 6
Касперский Евгений 337 6
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 5
Merkel Angela - Меркель Ангела 37 4
Рейман Леонид 1065 4
Reding Viviane - Рединг Вивиан 37 3
Зенкин Денис 263 3
Vanhoutte Philip - Ванхутт Филип 4 3
Scholes Simon - Шольс Симон 3 3
Касперская Наталья 319 3
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 3
Греф Герман 485 3
Макаров Валентин 251 3
Кузнецова Светлана 16 2
Новикова Елена 105 2
Трухманов Александр 9 2
Адамов Андрей 8 2
Иванов Константин 28 2
Яфраков Михаил 9 2
Петросов Владимир 9 2
Бейлезон Олег 32 2
Данилова Марина 9 2
Ефанова Людмила 9 2
Чугунова Тамара 9 2
Шабурин Hиколай 9 2
Ксенин Алекс 311 2
Бяхов Олег 59 2
Данилов Игорь 24 2
Машков Илья 6 2
Лю Юлия 6 2
Мужиков Николай 7 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Sapper Richard - Саппер Рихард 2 2
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
Dracott Richard - Дракотт Ричард 3 2
Schwarzenegger Arnold - Шварценеггер Арнольд 39 2
Smith Stacey - Смит Стейси 12 2
Splinter Mike - Сплинтер Майк 5 2
Sharma Mukul - Шарма Мукул 4 2
Путин Владимир 3454 2
Германия - Федеративная Республика 13221 145
Россия - РФ - Российская федерация 166168 89
Европа 24964 65
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 51
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 31
Южная Корея - Республика 7052 23
Япония 13807 22
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 22
Китай - Тайвань 4245 20
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 18
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 15
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 14
Франция - Французская Республика 8177 12
Германия - Берлин 732 12
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 10
Земля - планета Солнечной системы 10865 10
Азия - Азиатский регион 5920 10
Украина 7928 10
Нидерланды 3746 10
Германия - Гамбург 185 9
Германия - Бавария - Мюнхен 485 9
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 8
Финляндия - Финляндская Республика 3697 8
Африка - Африканский регион 3641 8
Италия - Итальянская Республика 4508 8
Австрия - Австрийская Республика 1357 8
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 7
Ближний Восток 3154 7
Великобритания - Лондон 2432 7
Европа Западная 1496 7
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 6
Испания - Каталония - Барселона 752 6
Германия - Гессен - Франкфурт-на-Майне 448 6
Германия - Северный Рейн-Вестфалия - Дюссельдорф 140 5
Швеция - Королевство 3782 5
Индия - Bharat 5870 5
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 5
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 5
Израиль 2856 5
Южная Корея - Сеул 375 5
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 27
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 24
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 22
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1578 21
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 18
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 18
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 16
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 15
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 14
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 12
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 11
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 10
M&A - Mergers and Acquisitions - Слияния и поглощения - Консолидация 4802 9
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6057 9
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 9
Электроэнергетика - Электродинамика - Электрификация - Электрический ток - электричество - электроток - Electric current - electricity - electric current 4667 9
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 9
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 8
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 8
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 8
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 7
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 7
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 7
Транспорт - Аэропорт - Airport - Аэровокзал - Аэровокзальный комплекс - Аэродром 1904 7
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 7
Английский язык 7030 6
Энергетика - Energy - Energetically 5855 6
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 6
RnD - R&D - Research and Development - НИОКР - Научно-исследовательские, опытно-конструкторские и проектно-изыскательские работы - Научно-исследовательская работа, НИР 6772 6
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 5
Trademark - Торговая марка - Товарный знак - Торговый знак 3863 5
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 5
Homo Sapiens - Человек разумный - Humanity - Человечество 3029 5
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 5
Электроэнергетика - Электроснабжение - Энергопитание - Энергосбыт - Линия электропередачи, ЛЭП - Электросетевой комплекс - отрасль энергетики, включающая в себя производство, передачу и сбыт электроэнергии 2109 5
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 5
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 4
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 4
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 4
Абонентская база - Абонентская плата - Оплата мобильной связи 6079 4
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ДГУ - Дагестанский государственный университет 85 1
CeBIT 614 224
Hannover Messe - Ганноверская промышленная выставка-ярмарка 22 13
Deutsche Messe AG - Дойче Мессе 13 11
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Международный женский день - 8 марта 418 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 4
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ITU Telecom World - Всемирная конференция по развитию электросвязи Международного союза электросвязи (МСЭ) - ITU - World Radiocommunication Conference - Всемирная конференция радиосвязи (ВКР) 77 1
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

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