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Smith Stacey Смит Стейси

СОБЫТИЯ


24.06.2026 Сотрудники японского производителя флеш-памяти Kioxia озолотились на ИИ-буме 1
20.11.2015 Intel увеличит объем выплаты дивидендов до $1,04 на акцию 1
30.10.2013 Intel согласился выпускать чипы на архитектуре своего злейшего конкурента 1
07.12.2012 Intel может приступить к производству процессоров для Apple 1
17.10.2012 У Intel обрушилась выручка и прибыль. Акции обвалились 1
31.10.2011 Наводнение в Таиланде «затопило» рынок жестких дисков: Цены на винчестеры резко растут 1
24.08.2011 Apple или Intel могут купить ARM 1
27.05.2011 Intel подумает о выпуске ARM-процессоров 1
14.01.2011 2010: Intel поставила рекорд продаж 1
21.02.2003 Мобильник будущего - всего лишь маленькая часть холодильника 2
11.03.2002 CeBIT 2002: Intel представит свою концепцию развития технологий связи 1
11.03.2002 CeBIT 2002: Intel представит свою концепцию развития технологий связи 1

Публикаций - 12, упоминаний - 13

Smith Stacey и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12767 11
Apple Inc 13047 4
AMD - Advanced Micro Devices 4617 3
Samsung Electronics 10985 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company - TSMT - Taiwan Surface Mount Technology - Worldwide Semiconductor Manufacturing 1089 2
ARM Holdings 94 2
Intel Mobile Platforms Group 15 2
Dell EMC 5163 1
Western Digital Corporation - WDC 587 1
Qualcomm Technologies 1965 1
HP Inc. 5868 1
Oracle Corporation 7049 1
Toshiba Corporation 2979 1
Infineon Technologies AG - Siemens Semiconductors 426 1
Acer Group - Acer Inc 2754 1
Hitachi - Хитачи 1499 1
Seagate Technology 765 1
Sony 6717 1
HP - Hewlett-Packard 3662 1
Lenovo Data Center Group - Lenovo DCG 63 1
HP Autonomy 86 1
Kioxia Holdings - Toshiba Memory 70 1
Western Digital - WD HGST - Hitachi Global Storage Technologies - Hitachi GST 146 1
TI - Texas Instruments Incorporated 845 1
Nvidia Corp 3934 1
Silver Lake Partners - Altera 103 1
Technicolor Group - Technicolor Creative Studios - Thomson Multimedia 212 1
Achronix Semiconductor 5 1
Apple - Intrinsity 22 1
Raymond James Financial - Raymond James & Associates 12 1
LSE - London Stock Exchange - Лондонская фондовая биржа 736 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6504 1
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22377 8
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26488 4
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 12983 4
Microchip - Чип - Микрочип - Чип-имплантат- Интегральная микросхема 8667 4
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4726 4
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15351 3
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16898 3
Компьютеризация - PC - Personal Computers - ПК - Персональные компьютеры 5471 3
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13383 2
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12692 2
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33107 2
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10692 2
Радиосвязь и радиовещание - Радиочастота - Радиочастотный спектр - Частотный диапазон - Рефарминг - Refarming 1673 2
Client Computing - клиент-серверная вычислительная система 231 1
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 12926 1
3D технологии - трехмерные технологии - 3-dimensional - 3D-моделирование - 3D-проектирование - 3D-дизайн - 3D-сканирование 4976 1
ARM64 - AArch64 - Архитектура процессора 603 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6411 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 64036 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 27994 1
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4450 1
Электроника - Электронные устройства - Электронная техника - Промышленное производство и разработка электроники - Electronics - Electronic devices - Electronic equipment - Industrial production and development of electronics 3383 1
FPGA - Field-Programmable Gate Array - Программируемая логическая матрица - Программируемая пользователем вентильная матрица 137 1
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29528 1
IHS - Integrated heat spreader - Интегрированный теплоотвод 184 1
ARM - Advanced RISC Machine 491 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12705 1
MarTech - Marketing Technologies - Маркетинговые технологии - Digital-маркетинг - Сервисы и аналитические инструменты для оптимизации и персонализации (консьюмеризации, персонификации) цифровых каналов, мобильных приложений и веб-сайтов 8493 1
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3619 1
Холодильник - Холодильное оборудование - Fridge, refrigerator, cooler, freezer 1145 1
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18191 1
Desktop computer - Десктоп - Настольный компьютер - Настольный ПК 2782 1
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26098 1
Машинное зрение - Распознавание - Recognition 3938 1
Язык программирования - Programming language - Среда разработки 2479 1
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14672 1
EEPROM - Flash memory - Флеш-память 2767 1
Intel x86 - архитектура процессора 2137 3
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 985 2
Intel Xeon CPU - Intel Prestonia - Серия серверных микропроцессоров 1438 2
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 2
Intel HyperThreading - Технология для процессоров на микроархитектуре NetBurst 364 2
Intel NetBurst - Суперскалярная гиперконвейерная микроархитектура 42 2
Intel Pentium 4 Northwood - Серия микропроцессоров 104 2
Intel Pentium 4 - Intel Pentium IV 237 2
Apple iPad 3984 1
Google Android 15134 1
Apple Mac - Apple Macintosh 3095 1
Microsoft Windows 16773 1
AMD ARM Cortex - Серия микропроцессоров 1206 1
Intel Core - Семейство процессоров 1246 1
Apple iPhone 4 798 1
Linux MeeGo Core Software Platform - MeeGo-устройства 254 1
VK - Mail.ru Atom - браузер 8 1
Intel Sandy Bridge 145 1
Otellini Paul - Отеллини Пол 169 4
Splinter Mike - Сплинтер Майк 5 2
Chandrasekher Anand - Чандрасекер Ананд - Чандрасехер Ананд - Чандразекер Ананд 35 2
Splinter Michael - Сплинтер Майкл 19 2
Dracott Richard - Дракотт Ричард 3 2
Ehrlich Craig - Эрлих Крейг 4 1
East Warren - Ист Уоррен 7 1
Mosesmann Hans - Мосесманн Ганс 1 1
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 1
Krzanich Brian - Кржанич Брайан 58 1
Seifert Thomas - Сейферт Томас 11 1
Rydning John - Райднинг Джон 12 1
Coyne John - Койн Джон 6 1
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13752 3
Европа 24895 2
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 2
Африка - Африканский регион 3629 2
Ближний Восток 3133 2
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 2
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 18933 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54408 1
Япония 13751 1
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1090 1
Китай - Тайвань 4228 1
Великобритания - Лондон 2427 1
Малайзия 916 1
Таиланд - Королевство 909 1
США - Калифорния - Санта-Клара 190 1
Таиланд - Бангкок 89 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 52923 5
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 17982 5
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6651 3
Выручка компании - оборот и объём продаж - Company revenue 5070 2
Финансовые показатели - Financial indicators 2831 2
Музеи, выставки, библиотеки - музейная, выставочная, библиотечная деятельность 1575 2
Налогообложение - EBITDA - Earnings Before Interest, Taxes, Depreciation and Amortization - Прибыль до вычета процентов по кредитам и займам, налогов и амортизации 8013 1
CAPEX - CAPital EXpenditure - Капитальные расходы 490 1
Бухгалтерия - МСФО - Международные стандарты финансовой отчетности - IFRS - International Financial Reporting Standards 1752 1
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе. В сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3777 1
Дивидендная политика - Дивиденды - Dividend Policy 1262 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57065 1
Рентабельность - Операционная рентабельность - Операционная эффективность - Profitability - Operational profitability, efficiency - относительный показатель экономической эффективности 1820 1
Аренда 2652 1
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3281 1
Здравоохранение - Отоларингология 186 1
Стихийные бедствия - Сейсмология - Землетрясение - Earthquake - 571 1
Стихийные бедствия - Наводнение - Flood 228 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6072 3
Forbes - Форбс 977 1
The Register - The Register Hardware 1772 1
Bloomberg 1605 1
The Guardian - Британская газета 402 1
DigiTimes - Издание 1331 1
Известия ИД 751 1
Telegraph 199 1
The Independent 32 1
IDC - International Data Corporation 4966 1
IHS iSuppli - IHS Infonetics Research - IHS Markit - IHS Technology 530 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 2
CeBIT 614 2
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