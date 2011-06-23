вила о начале продаж ноутбуков серии iRU Patriot 401 с диагональю экрана 14 дюймов (1366 x 768), основой которых является 2-ядерный процессор со встроенной графикой Intel Core i3-2310M на архитектуре Sandy Bridge , работающий на частоте 2,1 ГГц. Комплектации ноутбуков iRU Patriot 401 представлены жесткими дисками объемом 320, 500 и 750 ГБ, оперативной памятью 2, 3 и 4 ГБ, а также встроенными

Компания Acer представила на тайваньском рынке новые модели ноутбуков Timeline X на базе процессоров Sandy Bridge . Линейка пополнилась 13.-дюймовым 3830TG, 14-дюймовым 4830TG и 15.6-дюймовым 5830TG. В них установлены процессоры Intel Core i5-2410M (кроме модели 3830TG, где работает Core i3-231

Компания Panasonic объявила о скором переводе линейки ноубуков Lets Note на новые чипы Intel Sandy Bridge . Речь идет о четырех последних моделях B10, S10, N10 и J10. В модели B10 установ

оказать в ближайшее время несколько моделей планшетных компьютеров на базе двухъядерных чипов Intel Sandy Bridge второго поколения. Устройства будут работать под управлением Android OS. По слух