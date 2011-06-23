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Intel Sandy Bridge



23.06.2011 Новая серия ноутбуков iRU в металлическом корпусе с процессорами Sandy Bridge

вила о начале продаж ноутбуков серии iRU Patriot 401 с диагональю экрана 14 дюймов (1366 x 768), основой которых является 2-ядерный процессор со встроенной графикой Intel Core i3-2310M на архитектуре Sandy Bridge, работающий на частоте 2,1 ГГц. Комплектации ноутбуков iRU Patriot 401 представлены жесткими дисками объемом 320, 500 и 750 ГБ, оперативной памятью 2, 3 и 4 ГБ, а также встроенными
23.05.2011 HP установила процессоры Intel Sandy Bridge в бюджетные ноутбуки Pavilion

Компания HP, представившая недавно линейку новых ноутбуков на базе процессоров Intel Sandy Bridge, анонсировала новую модель мобильного компьютера HP Pavilion g6s. Она дополняет

07.04.2011 Acer перевела ноутбуки Aspire Timeline X на чипы Sandy Bridge

Компания Acer представила на тайваньском рынке новые модели ноутбуков Timeline X на базе процессоров Sandy Bridge. Линейка пополнилась 13.-дюймовым 3830TG, 14-дюймовым 4830TG и 15.6-дюймовым 5830TG. В них установлены процессоры Intel Core i5-2410M (кроме модели 3830TG, где работает Core i3-231
31.01.2011 Panasonic переводит свои ноутбуки на чипы Intel Sandy Bridge

Компания Panasonic объявила о скором переводе линейки ноубуков Lets Note на новые чипы Intel Sandy Bridge. Речь идет о четырех последних моделях B10, S10, N10 и J10. В модели B10 установ
28.01.2011 MSI создала игровой ноутбук на базе чипа Sandy Bridge

Компания MSI создала новый игровой ноутбук на базе чипа Intel Sandy Bridge. Устройство называется GT680R-008US. Компьютер работает на базе Intel Core i7-26
19.01.2011 Acer готовит планшеты на базе чипов Intel Sandy Bridge

оказать в ближайшее время несколько моделей планшетных компьютеров на базе двухъядерных чипов Intel Sandy Bridge второго поколения. Устройства будут работать под управлением Android OS. По слух
13.01.2011 Dell начала выпуск десктопов на базе процессоров Intel поколения Sandy Bridge

Корпорация Dell начала выпуск системных блоков десктопов Vostro 460, предназначенных для корпоративных пользователей. В них устанавливаются процессоры Intel Core второго поколения Sandy Bridge, то есть, Core i5 и Core i7. Они поддерживают функцию Turbo Boost 2.0, в десктопах используются 3 Тб винчестеры, Blu-ray-приводы, видеокарты от Nvidia и AMD с 1 Гб видеопамяти, а т
31.12.2010 В России начались продажи «серых» процессоров Intel Sandy Bridge

Новые процессоры Intel Core iX под кодовым названием Sandy Bridge уже открыто продаются в России - например, в онлайн-магазинах Xpert и KNS Digital Solutions. Цены на них в среднем составляют 7-7,5 тыс. руб. При этом официальный анонс процессоров
27.12.2010 В России появились «серые» материнские платы для новых процессоров Intel

В России уже продаются материнские платы Asus, Gigabyte, Biostar для процессоров Intel Core iX нового поколения под кодовым названием Sandy Bridge, хотя мировой анонс этих процессоров ожидается только 5 января 2011 г. Второе поколение процессоров Intel Core iX использует сокет LGA 1155 и не совместимо с разъемом LGA 1156, кот
13.12.2010 Lenovo представит производительные ноутбуки на базе чипов Intel Sandy Bridge

ePad на базе нового системного чипа от Intel. Ноутбуки IdeaPad Y460p и Y560p будут работать на чипе Intel Sandy Bridge и относиться к топовым мультимедиа-решениям. Это будут, соответственно, 14
29.11.2010 В продаже появились ноутбуки на базе процессоров Intel Sandy Bridge

статочно мощная встроенная видеокарта). Этот процессор является примером следующего семейства чипов Sandy Bridge, выполненных по 32 нм техпроцессу. Так, например, у Acer есть модель Aspire с 17
13.07.2010 Появилась информация о первых процессорах на архитектуре Sandy Bridge

Первыми процессорами на архитектуре Sandy Bridge станут Intel Core i3-2100, i3-2120, i5-2400, i5-2500 и i7-2600. Базовая тактовая частота этих настольных чипов составит от 3,1 до 3,4 ГГц. Первые два процессора из списка будут обл
22.04.2010 Процессорам Intel Sandy Bridge потребуются новые материнские платы

Процессоры Intel с архитектурой Sandy Bridge будут использовать разъем LGA1155 и не будут совместимы с существующими системными платами, оснащенными разъемом LGA1156, сообщает ресурс bit-tech, в распоряжение которого попала д
13.04.2010 Intel рассказала о Sandy Bridge, Smart TV и продемонстрировала платформу MeeGo

жера Intel Architecture Group, и продолжилась докладом старшего вице-президента и генерального менеджера Software and Services Group Рене Джеймс (Renee James). Перлмуттер рассказал о микроархитектуре Sandy Bridge, которая будет использована в процессорах Intel Core следующего поколения. Ее запуск запланирован на 2010 г. В основе Sandy Bridge будет лежать 32-нм топология. Кроме того,


Публикаций - 127, упоминаний - 127

Intel Sandy Bridge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Intel Corporation 11750 110
AMD - Advanced Micro Devices 3852 38
Nvidia Corp 3265 32
Apple Inc 11211 29
Acer Group - Асер Маркетинг Сервисиз 2439 24
Lenovo Group 2216 20
HP Inc. 5559 17
Samsung Electronics 9874 15
ASUS - AsusTek Computer Inc 1932 14
Toshiba Corporation 2856 14
Dell EMC 4946 14
Sony 6428 10
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 551 9
Microsoft Corporation 23868 9
VAIO 342 8
ДОК 1 7
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 1924 6
HP - Hewlett-Packard 3508 6
Dell Technologies - Dell Computer 825 4
IBM - International Business Machines Corp 9206 4
Infineon Technologies 312 4
Canyon Technology Group 49 4
AMD Graphics Product Group - ATI 926 4
Merlion - Мерлион 567 4
Merlion iRU - Деловой офис 269 3
Базальт СПО - ALT Linux - Альт Линукс 161 3
Fujitsu 1909 3
Gigabyte Technology 330 3
Zoom Int - Zoom Video Communications 1369 3
NXP Semiconductors - Freescale Semiconductor 57 3
LG Electronics 3518 3
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial 2544 3
Supermicro 96 3
Белый Ветер Цифровой 162 2
Baikal Electronics - Байкал Электроникс 389 2
Hitachi - Хитачи 1423 2
Hamster robotics engineering - Хамстер роботикс инжиниринг 7 2
Oracle Corporation 6389 2
TSMC - Taiwan Semiconductor Manufacturing Company 688 2
Google LLC 11109 2
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 145 11
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6390 7
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 373 3
Открытие ФК - Банк Открытие 448 3
LinkedIn 601 2
Россети Ленэнерго 68 2
ivi - Онлайн-кинотеатр 277 2
Горбушкин Двор ТЦ - Дворец культуры имени Горбунова - ДК Горбунова - гипермолл 8 2
АвтоВАЗ - Волжский Автозавод - Волжский автомобильный завод 232 2
РЖД - Российские железные дороги 1705 2
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 239 1
Московская Биржа - Мосбиржа - MOEX Group - Moscow Exchange - ММВБ - Московская межбанковская валютная биржа - Moscow Interbank Currency Exchange 623 1
Зазеркалье - детский музыкальный театр 6 1
New Industry Ventures - Новая индустрия - венчурный фонд 9 1
Савёловский ТК - торговый комплекс 1 1
Белый Ветер 350 1
Промтех ГК - Промышленные технологии 65 1
Благосостояние НПФ 34 1
Intel Capital 149 1
DreamWorks Animation LLC 44 1
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 92 1
НСПК - Национальная система платежных карт 327 1
Volkswagen Audi Group 195 1
Mercedes-Benz - Мерседес-Бенц 245 1
Assist - Ассист 205 1
re:Store 157 1
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1889 1
Росатом - Федеральное агентство по атомной энергии 1656 2
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3878 2
Минобрнауки РФ - Министерство науки и высшего образования Российской Федерации 889 2
ЦИК РФ - ТИК - Территориальные (участковые) избирательные комиссии - Избирательные комиссии субъектов Российской Федерации 44 2
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 2868 1
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2587 1
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 7937 1
ВЭБ.РФ - Государственная корпорация развития - Банк развития и внешнеэкономической деятельности - Внешэкономбанк 679 1
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 1920 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 335 1
Правительство Казахстана - Правительство Республики Казахстан - Правительство РК 5 1
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 197 3
Linux Foundation 168 1
OIN - Open Invention Network 22 1
OSI - Open Source Initiative 44 1
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 78 1
Eclipse Foundation 25 1
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CNews Analytics - Аналитическое агентство 2892 3
TrendForce 90 1
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 1 1
Jon Peddie Research 35 1
CNews ИТ-инфраструктура 39 1
ZK Research 8 1
Gartner Magic Quadrant Application Servers 1 1
Fortune Brainstorm Tech 2 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1315 1
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 168 1
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 67 1
Ростех - Росэлектроника - Вектор НИИ - Научно-исследовательский институт 629 1
СПбПУ ФГАОУ ВО - Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого 198 1
Cornell University - Корнеллский университет 131 1
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 51 5
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 17 4
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 10 4
Intel Developer Forum - IDF 240 4
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 284 1
Intel Architecture Day 4 1
День молодёжи - 27 июня 5 1
ISSCC - International Solid-State Circuits Conference 20 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 10.2023 годы.
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