Intel Sandy Bridge
|23.06.2011
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Новая серия ноутбуков iRU в металлическом корпусе с процессорами Sandy Bridge
вила о начале продаж ноутбуков серии iRU Patriot 401 с диагональю экрана 14 дюймов (1366 x 768), основой которых является 2-ядерный процессор со встроенной графикой Intel Core i3-2310M на архитектуре Sandy Bridge, работающий на частоте 2,1 ГГц. Комплектации ноутбуков iRU Patriot 401 представлены жесткими дисками объемом 320, 500 и 750 ГБ, оперативной памятью 2, 3 и 4 ГБ, а также встроенными
|23.05.2011
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HP установила процессоры Intel Sandy Bridge в бюджетные ноутбуки Pavilion
Компания HP, представившая недавно линейку новых ноутбуков на базе процессоров Intel Sandy Bridge, анонсировала новую модель мобильного компьютера HP Pavilion g6s. Она дополняет
|07.04.2011
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Acer перевела ноутбуки Aspire Timeline X на чипы Sandy Bridge
Компания Acer представила на тайваньском рынке новые модели ноутбуков Timeline X на базе процессоров Sandy Bridge. Линейка пополнилась 13.-дюймовым 3830TG, 14-дюймовым 4830TG и 15.6-дюймовым 5830TG. В них установлены процессоры Intel Core i5-2410M (кроме модели 3830TG, где работает Core i3-231
|31.01.2011
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Panasonic переводит свои ноутбуки на чипы Intel Sandy Bridge
Компания Panasonic объявила о скором переводе линейки ноубуков Lets Note на новые чипы Intel Sandy Bridge. Речь идет о четырех последних моделях B10, S10, N10 и J10. В модели B10 установ
|28.01.2011
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MSI создала игровой ноутбук на базе чипа Sandy Bridge
Компания MSI создала новый игровой ноутбук на базе чипа Intel Sandy Bridge. Устройство называется GT680R-008US. Компьютер работает на базе Intel Core i7-26
|19.01.2011
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Acer готовит планшеты на базе чипов Intel Sandy Bridge
оказать в ближайшее время несколько моделей планшетных компьютеров на базе двухъядерных чипов Intel Sandy Bridge второго поколения. Устройства будут работать под управлением Android OS. По слух
|13.01.2011
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Dell начала выпуск десктопов на базе процессоров Intel поколения Sandy Bridge
Корпорация Dell начала выпуск системных блоков десктопов Vostro 460, предназначенных для корпоративных пользователей. В них устанавливаются процессоры Intel Core второго поколения Sandy Bridge, то есть, Core i5 и Core i7. Они поддерживают функцию Turbo Boost 2.0, в десктопах используются 3 Тб винчестеры, Blu-ray-приводы, видеокарты от Nvidia и AMD с 1 Гб видеопамяти, а т
|31.12.2010
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В России начались продажи «серых» процессоров Intel Sandy Bridge
Новые процессоры Intel Core iX под кодовым названием Sandy Bridge уже открыто продаются в России - например, в онлайн-магазинах Xpert и KNS Digital Solutions. Цены на них в среднем составляют 7-7,5 тыс. руб. При этом официальный анонс процессоров
|27.12.2010
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В России появились «серые» материнские платы для новых процессоров Intel
В России уже продаются материнские платы Asus, Gigabyte, Biostar для процессоров Intel Core iX нового поколения под кодовым названием Sandy Bridge, хотя мировой анонс этих процессоров ожидается только 5 января 2011 г. Второе поколение процессоров Intel Core iX использует сокет LGA 1155 и не совместимо с разъемом LGA 1156, кот
|13.12.2010
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Lenovo представит производительные ноутбуки на базе чипов Intel Sandy Bridge
ePad на базе нового системного чипа от Intel. Ноутбуки IdeaPad Y460p и Y560p будут работать на чипе Intel Sandy Bridge и относиться к топовым мультимедиа-решениям. Это будут, соответственно, 14
|29.11.2010
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В продаже появились ноутбуки на базе процессоров Intel Sandy Bridge
статочно мощная встроенная видеокарта). Этот процессор является примером следующего семейства чипов Sandy Bridge, выполненных по 32 нм техпроцессу. Так, например, у Acer есть модель Aspire с 17
|13.07.2010
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Появилась информация о первых процессорах на архитектуре Sandy Bridge
Первыми процессорами на архитектуре Sandy Bridge станут Intel Core i3-2100, i3-2120, i5-2400, i5-2500 и i7-2600. Базовая тактовая частота этих настольных чипов составит от 3,1 до 3,4 ГГц. Первые два процессора из списка будут обл
|22.04.2010
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Процессорам Intel Sandy Bridge потребуются новые материнские платы
Процессоры Intel с архитектурой Sandy Bridge будут использовать разъем LGA1155 и не будут совместимы с существующими системными платами, оснащенными разъемом LGA1156, сообщает ресурс bit-tech, в распоряжение которого попала д
|13.04.2010
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Intel рассказала о Sandy Bridge, Smart TV и продемонстрировала платформу MeeGo
жера Intel Architecture Group, и продолжилась докладом старшего вице-президента и генерального менеджера Software and Services Group Рене Джеймс (Renee James). Перлмуттер рассказал о микроархитектуре Sandy Bridge, которая будет использована в процессорах Intel Core следующего поколения. Ее запуск запланирован на 2010 г. В основе Sandy Bridge будет лежать 32-нм топология. Кроме того,
Intel Sandy Bridge упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:
|CNews - ZOOM.CNews 1466 10
|DigiTimes - Издание 1272 10
|Tom’s Hardware 216 6
|Electronista 166 4
|AppleInsider 382 4
|Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 5792 2
|Bloomberg 1116 2
|РИА Новости 781 2
|The Register 1230 2
|Phoronix 32 2
|AnandTech 69 2
|Expreview 4 1
|ComputerBase 8 1
|CNX Software 14 1
|CRN 46 1
|The Oregonian 8 1
|EWeek 179 1
|Silicon 511 1
|Fanless Tech 2 1
|PC Magazine - PCMag 43 1
|Nikkei - Nihon Keizai Shimbun 505 1
|Digital Trends - Издание 31 1
|IDG - International Data Group 99 1
|Business Insider 218 1
|TechCrunch - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1175 1
|FT - Financial Times 1073 1
|BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2642 1
|Wikipedia - Википедия 438 1
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