VGA 2010: Анонс Mass Effect 3 Факт разработки третьей части ролевой саги Mass Effect, в общем-то, ни для кого не было секретом. О том, что Mass Effect является трилогией не раз заявляли разработчики. Однако до VGA 2010 официальных анонсов еще не было. Компании BioWare и Electronic Arts на Spike Video Game Awards 2010 представили дебютный трейлер проекта Mass Effect 3, тизер которого мы видели пару не

VGA 2010: Forza Motorsport 4 в 2011 году удия Turn 10 Studios работает над новым эксклюзивом для Xbox 360 - гоночной игрой Forza Motorsport 4. Релиз игры намечен на осень 2011 года. Этот анонс многие издания уже назвали самым неожиданным на VGA 2010, ибо до этого мероприятия в Сети не было даже и намека на разработку. Впрочем, с другой стороны, неужели кто-то всерьез думал, что Microsoft оставит успешный франчайз без дальнейшего р

Производители решили отказаться от разъема VGA Ведущие производители чипсетов и персональных компьютеров объявили о намерении к концу 2015 г. избавиться от поддержки аналогового разъема VGA в своих продуктах, сообщает Electronista. К инициативе подключились Intel и AMD, Dell, Lenovo, Samsung и LG. Вместо VGA будут использоваться HDMI, который уже сейчас присутствует поч

Portege G910: коммуникатор с дисплеем Wide-VGA ого Portege G910 –коммуникатора в форм-факторе мини-ноутбука со встроенным модулем спутниковой GPS-навигации, биометрическим сканером отпечатков пальцев, а также трехдюймовым экраном разрешения Wide -VGA (480х800 пикселей). Коммуникатор Toshiba Portege G910 Предустановленные офисные приложения (Microsoft Power Point, Word, Excel и Outlook), а также полный набор беспроводных интерфейсов: GSM

Выбираем GPS-коммуникатор: особенности навигации в новогоднюю ночь ень, с которым не стыдно заявиться даже в самое «высшее общество». Потрясающий 5-дюймовый дисплей с VGA-разрешением, присоединяемая QWERTY-клавиатура, мощнейшая начинка (процессор Intel PXA 270

Тест пяти 22-дюймовых мониторов ика (GTG), мс 5 5 5 2 5 Контраст 1000:1 700:1 1000:1 1000:1 700:1 Яркость, кд/м2 300 300 300 300 280 Углы обзора 160/160 170/160 160/160 160/160 160/170 Динамики, ВТ 2x нет 2x1 нет 2x2.5+sub Интефейс D-Sub, DVI-D D-Sub D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D Цена (октябрь 2007 года), руб. 12 500 8 500 13 000 14 000 11 500 Мониторы с диагональю 22 дюйма появились относите

Glofiish M800: выдвижная клавиатура, VGA-экран E-Ten) представила свой новый продукт – Glofiish M800, коммуникатор на базе операционной системы Windows Mobile 6 Professional, оснащенный выдвижной клавиатурой стандарта QWERTY и сенсорным экраном с VGA-разрешением, сообщает Engadget. Как и другие модели Glofiish, новый коммуникатор сделан по принципу «все в одном». Так, присутствует поддержка GPRS/EDGE, UMTS и HSDPA, встроенный модуль спу

Соединяем технику: что нужно знать о кабелях овременных видеокартах ПК. Этот разъем пришел в телевизоры с появлением ЖК-панелей, и заменил собой D-Sub. Сразу цифровой интерфейс DVI, позволяет передавать сигнал без искажений, но имеет ряд

E-TEN glofiish X500+: коммуникатор-монстр с VGA-экраном джету, и для этого немало оснований. Первый коммуникатор с Windows Mobile 6, первый бесклавиатурный VGA-коммуникатор… Думаем, этого вполне достаточно, чтобы считать glofiish X500+ исключительны

Для профи и киноманов: тест монитора NEC LCD2470WNX онитора было слегка испорчено. Разъем DVI на видеокарте был занят, и мы подключились по аналоговому D-sub. Удивлению не было предела: текст при таком подключении читается плохо, мелкие детали з

Новые коммуникаторы E-Ten — скоро в России нкций (Wi-Fi, Bluetooth, GPRS/EDGE) и спутниковой GPS-навигацией. Главной его особенностью является VGA-экран, обеспечивающий в 4 раза большее разрешение по сравнению с предыдущими моделями ком

E-Ten glofiish X500+: новый тонкий коммуникатор с VGA-экраном с увеличенным разрешением и является первым выпущенным E-Ten в массовую продажу коммуникатором на базе новой операционной системы Windows Mobile 6. Главной особенностью нового glofiish X500+ является VGA-экран, обеспечивающий в 4 раза большее разрешение по сравнению с предыдущими моделями компании: 480x640 против 240x320 пикселей. Устройство оснащено 2-МП камерой с программной автофокусиров

Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов я отклика (GTG), мс 8 5 8 8 8 Контраст 1300:1 800:1 800:1 1300:1 500:1 Яркость, кд/м2 300 300 250 300 300 Углы обзора 178/178 160/160 178/178 178/178 150/130 Динамики, ВТ 2x1 2x1 нет нет 2x2 Интефейс D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D DVI-I Цена (апрель 2007 года), руб. 9500 9000 14000 13500 12500 Подробнее о широкоформатных 19-дюймовых ЖК-мониторах – в

Взгляни на мир шире фокатором 3,6x и светосилой F2,8 Интеллектуальный Стабилизатор Изображения: MEGA O.I.S. + Intelligent ISO Control Высокоскоростной процессор Venus Engine III ЖК-экран 2,5 дюйма Запись видео в формате VGA (640х480) и Wide VGA (848х480) для просмотра на широкоэкранном телевизоре Высокоскоростная автофокусировка Множество композиционных режимов Panasonic Lumix DMC-FX07 7,2-мегапиксельна

5 лучших КПК 2006 года кательной комбинацией функций в карманном компьютере для большинства пользователей сегодня является VGA-дисплей и операционная система Windows Mobile 5.0. И одним из первых этим критериям стал

NEC разработал дисплей с рекордной яркостью 0x320) и основан на аморфном кремнии (a-Si). Продажи начнутся в августе. 3,5-дюймовый дисплей NEC с VGA-разрешением Второй дисплей с длиной диагонали 3,5 дюйма отображает вчетверо большее разре

Рынок PDA: семь дней, перевернувшие мир «маленьких компьютеров» не только GSM/GPRS/EDGE, но и UMTS (800/850/1900/2100 МГц) и HSDPA. Для видеозвонков предназначена VGA-камера на передней панели, сзади же расположена еще одна 3-мегапиксельная камера с автофо

Февральские хиты продаж КПК — в фаворе и новички, и ветераны о получится просто восхитительный набор – мощный процессор Intel XScale PXA 270 с частотой 624 МГц, VGA-дисплей, два беспроводных интерфейса Wi-Fi и Bluetooth, USB-хост и превосходная эргономик

На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов ость изменения наклона. Cнаружи BenQ FP93GX выглядит довольно непритязательно Хотя снаружи BenQ FP93GX выглядит непритязательно, он оснащается цифровым разъемом DVI как впрочем, и аналоговым разъемом D-sub. Разгон матрицы BenQ начал применять одним из первых и кстати оснащает мониторы собственным «разгонным» чипом. Прямоугольные кнопки управления, покрашенные в цвет корпуса, выглядят не оче

Самые интересные февральские новинки рынка PDA я оперативность. Не будем в очередной раз расписывать возможности этого «супергаджета», оснащенного VGA-дисплеем и QWERTY-клавиатурой, обратим внимание только на особенности. Коммуникатор может

Epson EMP-S4 – хороший проектор за малые деньги рсальный, а потому мы оценивали его работу на различных входящих сигналах, от компьютера (интерфейс D-Sub) и медиаплеера Twix (S-Video) до DVD-плеера (компонентный RCA). Оценка качества картинк

Odeon LTD 1501D – медиацентр для студента и дачника а «Другой мир 2. Эволюция», проигранная через родной плеер телевизора и поданная через компьютерный D-Sub, отличаются друг от друга как небо от земли. Мелкая детализация фильма нещадно смазана,

Малый ЖК-телевизор – Philips 20PF5320 диагональю до 23 дюймов много, но все они вписываются в три основных класса Создание так называемых VGA ЖК-телевизоров, разрешение матриц которых не превышает количество элементов изображения н

Acer n311 – VGA в кармане по разумной цене Acer n311 является тем редким исключением, которое легко поместится практически в любом кармане. Его габариты составляют 110х70х14 мм, а масса всего лишь 135 г. Более компактных устройств, оснащенных VGA дисплеем, мы не видели. Вообще-то говоря, подобная миниатюрность наложила некоторые функциональные ограничения, и о них мы скажем ниже. Acer n311 – эффектное сочетание компактности, функцио

MSI выпустил первую VGA-карту с поддержкой HDMI ты MSI успешно прошли тестирование HDMI ATC, и компания MSI стала первым в мире обладателем сертификата HDMI. Графическая карта MSI NX7600GT Diamond Plus стала первой и единственной в настоящее время VGA-картой, использующей эту технологию. Посредством простого соединения аудио/видео сигналы с ПК могут быть переданы на ЖК или плазменные телевизоры. Благодаря технологии динамического разгона

Коммуникаторы и КПК: хиты продаж тенденции обыкновенных карманников, новинок среди которых с каждым годом можно увидеть всё меньше. VGA-экран, USB-хост и графический ускоритель – вот три основных инновационных в мобильной тех

Sagem my401X – камерофон в Slim-корпусе твенники, тонкий и легкий – вес всего 85 г. По бокам корпуса телефона расположены разъем для зарядного устройства (заглушкой он, к сожалению, не прикрывается) и ИК-порт. На задней панели разместилась VGA-камера с зеркальцем для съемки автопортрета. Кстати, задняя крышка крепится на специальных защелках и очень плотно прилегает к корпусу. С другой стороны, снимать панель следует очень аккура

19-дюймовая волна мониторов оже легко справился с кино, как перед этим с играми. Надо заметить, монитор показывает настоящую медиауниверсальность и действительно хорош на любой картинке. Соединения BenQ FP93G X имеет и DVI-I, и D-Sub, а вот у Xerox XA-7 19i только 29- штырьковый DVI-I, а к аналоговым видеокартам приходится подключаться через переходник DVI-I – D-Sub. Ксерокс как-то немного поторопился отказывая

Выбор ZOOM.CNews: пять лучших КПК на Windows Mobile упоминалось в разных критических статьях. В запасе карманников есть ещё очень много козырных карт – VGA-экран, USB-хост, несколько слотов расширения, большая диагональ экрана, беспроводные инте

Samsung создал VGA-дисплей для мобильника Компания Samsung Electronics объявила о создании первого в мире 1,98-дюймового дисплея с VGA-разрешением (640х480 пикселей). Разработка будет использоваться в мобильных телефонах и п

Новая система от Belkin позволит передавать видео на 512 дисплеев одному видеоразветвителю, потребуется 72 каскадных модуля. К каждому дисплею необходимо подключить VGA-модуль. Компания Belkin предлагает два вида интерфейсных VGA-модулей для разных за

Фотокамеры: самые ожидаемые новинки осени еты выдержки и диафрагмы, а также сюжетные программы. Есть и функция записи видео, которая (и производители это особо подчеркивают!) недоступна в зеркальных камерах. Видеролики записываются в формате VGA со скоростью 30 кадров в секунду (motion JPEG), и во время видеозаписи можно использовать оптический зум.[pagebreak] Nikon Coolpix P1 и Coolpix P2 Компания Nikon представила очень интересны

В России появится первый навигатор с VGA-разрешением работать заметно быстрее, чем на других карманных компьютерах, утверждают разработчики. С Pocket Navigator PN-4700 водитель может ориентироваться в городе с помощью большого четырехдюймового экрана с VGA-разрешением. К услугам пользователя — карта Москвы и Московской области с названиями улиц, станций метро, номерами домов и другой полезной и важной информацией. Программа позволяет так

Asus MyPal A730 - КПК с VGA-лицом 40х480 точек, что, на данный момент, максимум для подобного рода устройств. Как упоминалось чуть ранее, физические размеры экрана – 3,7 дюйма, что, опять же, можно назвать стандартом (для устройств с VGA-матрицей). Не оказалось претензий к яркости, контрастности, сочности цветов – эти параметры на высоте. Картинку легко разглядеть даже при ярком солнечном свете, что можно смело назвать серь

Casio представила миниатюрный ЖК-дисплей с разрешением VGA Японское представительство компании Casio представило новый ЖК-дисплей разрешением VGA 640х480 пикселов (368 dpi). Размер экрана в нем составляет 2,2 дюйма. Угол обзора - 160° по горизонтали и 150° по вертикали. Компания Samsung ранее анонсировала похожий минидисплей с разреш

Optoma анонсировала новый офисный проектор реальным разрешением 800x600 пикселей. Новинка снабжена следующими коммуникационными интерфейсами: RGB D-sub 15 pin, композитный Video, S-video. Заявленный производителем уровень шума проектор

Zaurus SL-6000 - новый Linux-КПК с VGA-дисплеем Вчера компания Sharp свой новый КПК Zaurus SL-6000 с дисплеем диагональю 4 дюйма и VGA-разрешением. Устройство имеет стильный дизайн и длительное время работы, а также поддерживает большой ряд приложений, в том числе и для бизнеса. КПК оснащён встроенным модулем стандарта 802

CeBIT: Новый Asus MyPal A730 с VGA-дисплеем ль A730 обладает памятью 64 МБ Flash ROM и 64 МБ SDRAM. Главной изюминкой данной модели является её VGA-дисплей, которого пока не имеет ни один КПК такого маленького размера. Однако новинка вов

CeBIT: Panasonic представил новую линейку проекторов x768 (XGA), а проектора PT-LB10S – 800 x 600 (SVGA). Коммуникационные разъёмы проекторов следующие: RGB D-sub 15 pin, композитный Video, S-video, аудио (RCA тип 2), RS-232. Все представленные м