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VGA Video Graphics Array Компонентный видеоинтерфейс D-Sub

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание технологии — book@cnews.ru


13.12.2010 VGA 2010: Анонс Mass Effect 3

Факт разработки третьей части ролевой саги Mass Effect, в общем-то, ни для кого не было секретом. О том, что Mass Effect является трилогией не раз заявляли разработчики. Однако до VGA 2010 официальных анонсов еще не было. Компании BioWare и Electronic Arts на Spike Video Game Awards 2010 представили дебютный трейлер проекта Mass Effect 3, тизер которого мы видели пару не
13.12.2010 VGA 2010: Forza Motorsport 4 в 2011 году

удия Turn 10 Studios работает над новым эксклюзивом для Xbox 360 - гоночной игрой Forza Motorsport 4. Релиз игры намечен на осень 2011 года. Этот анонс многие издания уже назвали самым неожиданным на VGA 2010, ибо до этого мероприятия в Сети не было даже и намека на разработку. Впрочем, с другой стороны, неужели кто-то всерьез думал, что Microsoft оставит успешный франчайз без дальнейшего р
09.12.2010 Производители решили отказаться от разъема VGA

Ведущие производители чипсетов и персональных компьютеров объявили о намерении к концу 2015 г. избавиться от поддержки аналогового разъема VGA в своих продуктах, сообщает Electronista. К инициативе подключились Intel и AMD, Dell, Lenovo, Samsung и LG. Вместо VGA будут использоваться HDMI, который уже сейчас присутствует поч
12.02.2008 Portege G910: коммуникатор с дисплеем Wide-VGA

ого Portege G910 –коммуникатора в форм-факторе мини-ноутбука со встроенным модулем спутниковой GPS-навигации, биометрическим сканером отпечатков пальцев, а также трехдюймовым экраном разрешения Wide -VGA (480х800 пикселей). Коммуникатор Toshiba Portege G910 Предустановленные офисные приложения (Microsoft Power Point, Word, Excel и Outlook), а также полный набор беспроводных интерфейсов: GSM
04.12.2007 Выбираем GPS-коммуникатор: особенности навигации в новогоднюю ночь

ень, с которым не стыдно заявиться даже в самое «высшее общество». Потрясающий 5-дюймовый дисплей с VGA-разрешением, присоединяемая QWERTY-клавиатура, мощнейшая начинка (процессор Intel PXA 270
04.12.2007 Тест пяти 22-дюймовых мониторов

ика (GTG), мс 5 5 5 2 5 Контраст 1000:1 700:1 1000:1 1000:1 700:1 Яркость, кд/м2 300 300 300 300 280 Углы обзора 160/160 170/160 160/160 160/160 160/170 Динамики, ВТ 2x нет 2x1 нет 2x2.5+sub Интефейс D-Sub, DVI-D D-Sub D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D Цена (октябрь 2007 года), руб. 12 500 8 500 13 000 14 000 11 500 Мониторы с диагональю 22 дюйма появились относите
16.11.2007 Glofiish M800: выдвижная клавиатура, VGA-экран

E-Ten) представила свой новый продукт – Glofiish M800, коммуникатор на базе операционной системы Windows Mobile 6 Professional, оснащенный выдвижной клавиатурой стандарта QWERTY и сенсорным экраном с VGA-разрешением, сообщает Engadget. Как и другие модели Glofiish, новый коммуникатор сделан по принципу «все в одном». Так, присутствует поддержка GPRS/EDGE, UMTS и HSDPA, встроенный модуль спу
17.10.2007 Соединяем технику: что нужно знать о кабелях

овременных видеокартах ПК. Этот разъем пришел в телевизоры с появлением ЖК-панелей, и заменил собой D-Sub. Сразу цифровой интерфейс DVI, позволяет передавать сигнал без искажений, но имеет ряд

03.07.2007 E-TEN glofiish X500+: коммуникатор-монстр с VGA-экраном

джету, и для этого немало оснований. Первый коммуникатор с Windows Mobile 6, первый бесклавиатурный VGA-коммуникатор… Думаем, этого вполне достаточно, чтобы считать glofiish X500+ исключительны
20.06.2007 Для профи и киноманов: тест монитора NEC LCD2470WNX

онитора было слегка испорчено. Разъем DVI на видеокарте был занят, и мы подключились по аналоговому D-sub. Удивлению не было предела: текст при таком подключении читается плохо, мелкие детали з
24.05.2007 Новые коммуникаторы E-Ten — скоро в России

нкций (Wi-Fi, Bluetooth, GPRS/EDGE) и спутниковой GPS-навигацией. Главной его особенностью является VGA-экран, обеспечивающий в 4 раза большее разрешение по сравнению с предыдущими моделями ком
11.05.2007 E-Ten glofiish X500+: новый тонкий коммуникатор с VGA-экраном

с увеличенным разрешением и является первым выпущенным E-Ten в массовую продажу коммуникатором на базе новой операционной системы Windows Mobile 6. Главной особенностью нового glofiish X500+ является VGA-экран, обеспечивающий в 4 раза большее разрешение по сравнению с предыдущими моделями компании: 480x640 против 240x320 пикселей. Устройство оснащено 2-МП камерой с программной автофокусиров
26.04.2007 Любимая диагональ: сравнительный тест пяти 19-дюймовых ЖК-мониторов

я отклика (GTG), мс 8 5 8 8 8 Контраст 1300:1 800:1 800:1 1300:1 500:1 Яркость, кд/м2 300 300 250 300 300 Углы обзора 178/178 160/160 178/178 178/178 150/130 Динамики, ВТ 2x1 2x1 нет нет 2x2 Интефейс D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D D-Sub, DVI-D DVI-I Цена (апрель 2007 года), руб. 9500 9000 14000 13500 12500 Подробнее о широкоформатных 19-дюймовых ЖК-мониторах – в
20.04.2007 Взгляни на мир шире

фокатором 3,6x и светосилой F2,8 Интеллектуальный Стабилизатор Изображения: MEGA O.I.S. + Intelligent ISO Control Высокоскоростной процессор Venus Engine III ЖК-экран 2,5 дюйма Запись видео в формате VGA (640х480) и Wide VGA (848х480) для просмотра на широкоэкранном телевизоре Высокоскоростная автофокусировка Множество композиционных режимов Panasonic Lumix DMC-FX07 7,2-мегапиксельна
20.04.2007 5 лучших КПК 2006 года

кательной комбинацией функций в карманном компьютере для большинства пользователей сегодня является VGA-дисплей и операционная система Windows Mobile 5.0. И одним из первых этим критериям стал

11.04.2007 NEC разработал дисплей с рекордной яркостью

0x320) и основан на аморфном кремнии (a-Si). Продажи начнутся в августе. 3,5-дюймовый дисплей NEC с VGA-разрешением Второй дисплей с длиной диагонали 3,5 дюйма отображает вчетверо большее разре
03.04.2007 Рынок PDA: семь дней, перевернувшие мир «маленьких компьютеров»

не только GSM/GPRS/EDGE, но и UMTS (800/850/1900/2100 МГц) и HSDPA. Для видеозвонков предназначена VGA-камера на передней панели, сзади же расположена еще одна 3-мегапиксельная камера с автофо
28.03.2007 Февральские хиты продаж КПК — в фаворе и новички, и ветераны

о получится просто восхитительный набор – мощный процессор Intel XScale PXA 270 с частотой 624 МГц, VGA-дисплей, два беспроводных интерфейса Wi-Fi и Bluetooth, USB-хост и превосходная эргономик
07.03.2007 На полной скорости: сравнительный тест 2-миллисекундных мониторов

ость изменения наклона. Cнаружи BenQ FP93GX выглядит довольно непритязательно Хотя снаружи BenQ FP93GX выглядит непритязательно, он оснащается цифровым разъемом DVI как впрочем, и аналоговым разъемом D-sub. Разгон матрицы BenQ начал применять одним из первых и кстати оснащает мониторы собственным «разгонным» чипом. Прямоугольные кнопки управления, покрашенные в цвет корпуса, выглядят не оче
06.03.2007 Самые интересные февральские новинки рынка PDA

я оперативность. Не будем в очередной раз расписывать возможности этого «супергаджета», оснащенного VGA-дисплеем и QWERTY-клавиатурой, обратим внимание только на особенности. Коммуникатор может
17.01.2007 Epson EMP-S4 – хороший проектор за малые деньги

рсальный, а потому мы оценивали его работу на различных входящих сигналах, от компьютера (интерфейс D-Sub) и медиаплеера Twix (S-Video) до DVD-плеера (компонентный RCA). Оценка качества картинк
12.12.2006 Odeon LTD 1501D – медиацентр для студента и дачника

а «Другой мир 2. Эволюция», проигранная через родной плеер телевизора и поданная через компьютерный D-Sub, отличаются друг от друга как небо от земли. Мелкая детализация фильма нещадно смазана,
08.11.2006 Малый ЖК-телевизор – Philips 20PF5320

диагональю до 23 дюймов много, но все они вписываются в три основных класса Создание так называемых VGA ЖК-телевизоров, разрешение матриц которых не превышает количество элементов изображения н
08.11.2006 Acer n311 – VGA в кармане по разумной цене

Acer n311 является тем редким исключением, которое легко поместится практически в любом кармане. Его габариты составляют 110х70х14 мм, а масса всего лишь 135 г. Более компактных устройств, оснащенных VGA дисплеем, мы не видели. Вообще-то говоря, подобная миниатюрность наложила некоторые функциональные ограничения, и о них мы скажем ниже. Acer n311 – эффектное сочетание компактности, функцио
10.08.2006 MSI выпустил первую VGA-карту с поддержкой HDMI

ты MSI успешно прошли тестирование HDMI ATC, и компания MSI стала первым в мире обладателем сертификата HDMI. Графическая карта MSI NX7600GT Diamond Plus стала первой и единственной в настоящее время VGA-картой, использующей эту технологию. Посредством простого соединения аудио/видео сигналы с ПК могут быть переданы на ЖК или плазменные телевизоры. Благодаря технологии динамического разгона
20.07.2006 Коммуникаторы и КПК: хиты продаж

тенденции обыкновенных карманников, новинок среди которых с каждым годом можно увидеть всё меньше. VGA-экран, USB-хост и графический ускоритель – вот три основных инновационных в мобильной тех
28.06.2006 Sagem my401X – камерофон в Slim-корпусе

твенники, тонкий и легкий – вес всего 85 г. По бокам корпуса телефона расположены разъем для зарядного устройства (заглушкой он, к сожалению, не прикрывается) и ИК-порт. На задней панели разместилась VGA-камера с зеркальцем для съемки автопортрета. Кстати, задняя крышка крепится на специальных защелках и очень плотно прилегает к корпусу. С другой стороны, снимать панель следует очень аккура
27.06.2006 19-дюймовая волна мониторов

оже легко справился с кино, как перед этим с играми. Надо заметить, монитор показывает настоящую медиауниверсальность и действительно хорош на любой картинке. Соединения BenQ FP93G X имеет и DVI-I, и D-Sub, а вот у Xerox XA-7 19i только 29- штырьковый DVI-I, а к аналоговым видеокартам приходится подключаться через переходник DVI-I – D-Sub. Ксерокс как-то немного поторопился отказывая
23.06.2006 Выбор ZOOM.CNews: пять лучших КПК на Windows Mobile

упоминалось в разных критических статьях. В запасе карманников есть ещё очень много козырных карт – VGA-экран, USB-хост, несколько слотов расширения, большая диагональ экрана, беспроводные инте
07.06.2006 Samsung создал VGA-дисплей для мобильника

Компания Samsung Electronics объявила о создании первого в мире 1,98-дюймового дисплея с VGA-разрешением (640х480 пикселей). Разработка будет использоваться в мобильных телефонах и п
05.06.2006 Новая система от Belkin позволит передавать видео на 512 дисплеев

 одному видеоразветвителю, потребуется 72 каскадных модуля. К каждому дисплею необходимо подключить VGA-модуль. Компания Belkin предлагает два вида интерфейсных VGA-модулей для разных за
06.10.2005 Фотокамеры: самые ожидаемые новинки осени

еты выдержки и диафрагмы, а также сюжетные программы. Есть и функция записи видео, которая (и производители это особо подчеркивают!) недоступна в зеркальных камерах. Видеролики записываются в формате VGA со скоростью 30 кадров в секунду (motion JPEG), и во время видеозаписи можно использовать оптический зум.[pagebreak] Nikon Coolpix P1 и Coolpix P2 Компания Nikon представила очень интересны
28.04.2005 В России появится первый навигатор с VGA-разрешением

работать заметно быстрее, чем на других карманных компьютерах, утверждают разработчики. С Pocket Navigator PN-4700 водитель может ориентироваться в городе с помощью большого четырехдюймового экрана с VGA-разрешением. К услугам пользователя — карта Москвы и Московской области с названиями улиц, станций метро, номерами домов и другой полезной и важной информацией. Программа позволяет так
11.01.2005 Asus MyPal A730 - КПК с VGA-лицом

40х480 точек, что, на данный момент, максимум для подобного рода устройств. Как упоминалось чуть ранее, физические размеры экрана – 3,7 дюйма, что, опять же, можно назвать стандартом (для устройств с VGA-матрицей). Не оказалось претензий к яркости, контрастности, сочности цветов – эти параметры на высоте. Картинку легко разглядеть даже при ярком солнечном свете, что можно смело назвать серь
22.09.2004 Casio представила миниатюрный ЖК-дисплей с разрешением VGA

Японское представительство компании Casio представило новый ЖК-дисплей разрешением VGA 640х480 пикселов (368 dpi). Размер экрана в нем составляет 2,2 дюйма. Угол обзора - 160° по горизонтали и 150° по вертикали. Компания Samsung ранее анонсировала похожий минидисплей с разреш
12.04.2004 Optoma анонсировала новый офисный проектор

реальным разрешением 800x600 пикселей. Новинка снабжена следующими коммуникационными интерфейсами: RGB D-sub 15 pin, композитный Video, S-video. Заявленный производителем уровень шума проектор
01.04.2004 Zaurus SL-6000 - новый Linux-КПК с VGA-дисплеем

  Вчера компания Sharp свой новый КПК Zaurus SL-6000 с дисплеем диагональю 4 дюйма и VGA-разрешением. Устройство имеет стильный дизайн и длительное время работы, а также поддерживает большой ряд приложений, в том числе и для бизнеса. КПК оснащён встроенным модулем стандарта 802
25.03.2004 CeBIT: Новый Asus MyPal A730 с VGA-дисплеем

ль A730 обладает памятью 64 МБ Flash ROM и 64 МБ SDRAM. Главной изюминкой данной модели является её VGA-дисплей, которого пока не имеет ни один КПК такого маленького размера. Однако новинка вов
25.03.2004 CeBIT: Panasonic представил новую линейку проекторов

x768 (XGA), а проектора PT-LB10S – 800 x 600 (SVGA). Коммуникационные разъёмы проекторов следующие: RGB D-sub 15 pin, композитный Video, S-video, аудио (RCA тип 2), RS-232. Все представленные м
11.03.2004 JVC представил проектор DLA HD2K

мощью DVI-кабеля. Видеопроцессорный блок снабжён следующими интерфейсами: компонентный (BNC тип 5), RGB D-Sub 15 pin (компьютерный), DVI (с поддержкой HDCP), композитный (BNC тип 1), S-Video и


Публикаций - 2035, упоминаний - 2395

VGA и организации, системы, технологии, персоны:

Intel Corporation 12811 350
Samsung Electronics 11064 288
Acer Group - Acer Inc 2776 247
Sony 6739 197
Nvidia Corp 4002 190
Microsoft Corporation 25775 171
ASUS - AsusTek Computer Inc 2174 170
Apple Inc 13154 143
HP Inc. 5883 138
AMD - Advanced Micro Devices 4641 125
Toshiba Corporation 2980 116
LG Electronics 3735 105
Dell EMC 5180 99
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 95
Panasonic Corporation - Matsushita Electric Industrial - Miyazaki Matsushita Electric Industrial 2692 90
Philips 2099 87
Sumitomo - NEC - Nippon Electric Corporation 1783 85
AMD Graphics Product Group - ATI 973 77
Lenovo Group 2446 77
HTC Corporation 1512 71
VAIO 475 64
Fujitsu 2105 63
ViewSonic 325 58
Qisda BenQ Corp - ранее Acer Communications & Multimedia - Darfon, Daxon, AU Optronics 420 58
Google LLC 12688 56
Lenovo Motorola 3566 50
MSI - Micro-Star International - Эмэсай Компьютер 740 48
Dell Technologies - Dell Computer 2219 47
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 46
Seiko Epson Corporation 908 41
Sharp Corporation 1062 39
E-Ten Information Systems 119 37
Siemens AG - Siemens Group 2673 37
IBM - International Business Machines Corp 9699 36
MCJ Corp - Mouse Computer Corporation - Iiyama Electric Corporation 93 33
Gigabyte Technology - Gigabyte Communications 422 32
Sanyo Electric - Sanyo Electronic 360 32
Canon 1439 32
FTS - Fujitsu Siemens Computers - Fujitsu Technology Solutions - Fujitsu Technology Group - Fujitsu Technology Systems - Fujitsu Computers - Fujitsu Computer Systems - Fujitsu Computer Products 788 31
Meta Platforms - Facebook 4621 29
Эра HD - Эра ХД 54 39
Россети Ленэнерго 1699 37
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 34
Композит 99 26
Mitsubishi Corporation - Мицубиси Корпорейшн 530 21
Белый Ветер 365 17
Carl Zeiss AG 307 17
Совкомбанк Совесть 279 16
Магнит - Тандер - сеть магазинов 1060 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 12
Ferrari NV 159 11
Верный - торговая сеть 326 9
MediaMarkt - Media-Saturn-Holding - Медиа-Сатурн-Русланд 220 9
Dixis - Диксис - Dиксис 371 8
Банк Оранжевый - ПромСервисБанк 285 8
Евросеть 1421 8
Росатом - Русатом Хэлскеа - Медскан - KDL - Кдл-тест - Клинико-диагностические лаборатории 49 7
101Hotels.com 456 7
НИКС Компьютерный Супермаркет 26 6
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 6
Связной ГК 1401 6
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 6
Metro AG - Metro Cash&Carry - Metro C&C - Метро Кэш энд Керри 501 5
Техносила - СервисТрейд - Техношок - Диал Электроникс 265 5
Assist - Ассист 218 5
UMA - United Music Agency 40 5
Геометрия НПО 165 5
Русский Стиль 45 5
Hyundai Motor Company 436 5
X5 Group - ИКС 5 Ритейл Групп - Корпоративный центр ИКС5 - Агроторг 1205 5
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 5
Yamaha - Ямаха 110 4
Automobili Lamborghini S.p.A. 60 4
KDDI Corporation - KDDI Kabushiki Gaisha - Kokusai Denshin Denwa 272 4
ВТБ - Открытие ФК - Росгосстрах - РГС 431 4
Russ ГК - Wildberries & Russ - РВБ - Вайлдберриз - Ягодки 1308 4
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 4
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 4
Л1 - Инвестиционно-строительный холдинг - L1 154 3
Nike 195 3
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UK Government - Правительство Великобритании - Кабинет министров Великобритании 227 2
ФСФР - ФКЦБ РФ - Федеральная комиссия по рынку ценных бумаг 100 2
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Мосгортранс ГУП 139 1
Верховный суд РФ - Управление информатизации и связи 36 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 142
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 98
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 47
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 36
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 6
OCP - Open Compute Project - Открытая унифицированная аппаратная платформа для наиболее эффективной поддержки роста облачной инфраструктуры 290 5
РАМУ - Российская Ассоциация Маркетинговых Услуг 62 5
CIPA - Camera & Imaging Products Association - Ассоциация японских производителей кино-фотооборудования - Ассоциация ассоциацией фотопроизводителей 55 3
PICMG - PC Industrial Computer Manufacturers Group 24 3
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 2
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 2
Электрокабель 13 2
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 1
Linux Foundation - Free Standards Group 206 1
OpenPOWER Foundation - Consortium 48 1
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 1
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 1
Creative Commons - CC - некоммерческая организация 47 1
OSI - Open Source Initiative 80 1
MIPI Alliance - Mobile Industry Processor Interface Alliance - Альянс процессорных интерфейсов мобильной индустрии 23 1
ITU-T - CCITT, Comité Consultatif International Téléphonique et Télégraphique - МККТТ, Международный консультационный комитет по телефонии и телеграфии - МСЭ-Т - Сектор стандартизации электросвязи Международного союза электросвязи, МСЭ 99 1
Bluetooth SIG - Bluetooth Special Interest Group 53 1
OLPC - One Laptop per Child 82 1
Российская Ассоциация Телемедицины 22 1
Tizen Association - Tizen TSG - Tizen Technology Steering Group - LiMo Foundation - Linux Mobile 45 1
SMPTE - Society of Motion Picture and Television Engineers - Общество инженеров кино и телевидения, OИКиТ 25 1
ГЛОНАСС/ГНСС-Форум - Ассоциация разработчиков, производителей и потребителей оборудования и приложений на основе глобальных навигационных спутниковых систем - Ассоциация разработчиков и производителей навигационного спутникового оборудования 180 1
EISA - European Imaging and Sound Association - Европейская ассоциация журналов по аудио- и видеотехнике - Европейская ассоциация изображения и звука 30 1
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 1
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 1
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 1
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 988
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 851
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 824
HDMI - High Definition Multimedia Interface - microHDMI - Интерфейс для мультимедиа высокой чёткости 4203 799
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 666
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 629
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 627
Электроника - Дисплей - TFT LCD - Thin-Film Transistor - ЖК-дисплей - Тонкоплёночный транзистор - Жидкокристаллический дисплей с активной матрицей - LCD (жидкокристаллический, проекционный) телевизор 6613 577
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7937 565
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 556
Контрастность 3042 553
Full HD - FHD - Full High Definition - разрешение экрана монитора 1920×1080 6462 507
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6265 502
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10697 501
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6408 494
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 482
DVD - Digital Versatile Disc - цифровой многоцелевой диск - Digital Video Disc - цифровой видеодиск - DVD+RW Alliance - Recordable DVD Council - VOB - DVD-Video Object - Versioned Object Base - формат файлов, используемый для хранения DVD-Video 5711 430
DVI - Digital Visual Interface "цифровой видеоинтерфейс" 804 405
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18328 404
Беспроводные технологии - Wireless technologies - Беспроводные интерфейсы - Wireless interfaces - Беспроводные сети связи - Беспроводные коммуникации 10743 400
Наушники - Headphones 4478 397
Компьютеризация - Клавиатура - QWERTY - ЙЦУКЕН-клавиатура 3637 369
Телевизор - Телевизионный приёмник - Телеоборудование - ТВ-приемник - TV Receiver 7535 359
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 355
Оптические технологии - Optical technologies - высокотехнологичная оптико-электронная техника - high-tech optical and electronic equipment 11531 348
GPU - Graphics processing unit - Графический процессор - Видеопроцессор - Видеокарта, видеоадаптер, видеоплата, видеоускоритель, графический адаптер, плата, ускоритель - графическая карта 4613 343
Компьютеризация - Клавиатура - Keyboard 2479 341
HDD - HMDD - Hard (magnetic) disk drive - НЖМД - Накопитель на жёстких магнитных дисках 4455 337
Multimedia - Мультимедиа - Мультимедийный комплекс - данные одновременно в разных формах: звук, анимированная компьютерная графика, видеоряд 5920 321
S-Video - Separate Video - раздельный видеосигнал- компонентный аналоговый видеоинтерфейс 675 313
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 313
DDR - Double data rate 3083 299
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3429 297
Медиаплеер - Media player - видеоплеер - video player - проигрыватель 4771 264
Акустические устройства - Динамик - Speaker - громкоговоритель 2313 247
IPS TFT - in-plane switching - LTPS - Low Temperature Poly Silicon - Низкотемпературный поликристаллический кремний - Сенсорный жидкокристаллический дисплей (экран) 3145 246
Сетевое оборудование - Ethernet - Семейство технологий пакетной передачи данных 3900 246
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 240
Микрофон - Microphone 2808 237
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 236
Microsoft Windows 16882 290
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 177
Intel Core i5 Ivy Bridge - Intel Arrandale - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1444 151
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 143
Google Android 15243 142
Intel Core i7 Kaby Lake - Семейство микропроцессоров с архитектурой X86-64 1371 132
UL Solutions - Futuremark - 3DMark 299 122
Microsoft Windows 7 2007 111
UL Solutions - Futuremark - PCMark 197 99
Intel Atom - Intel Centrino Atom - Intel Denverton Atom - Intel Atom Clover Trail - серия микропроцессоров архитектур x86 и x86-64 994 99
Intel Core - Семейство процессоров 1251 99
Linux OS 11533 96
Microsoft Windows 2000 8678 92
Intel Pentium - Серия микропроцессоров архитектуры x86 1909 90
Intel Core 2 Duo - Intel Core 2 Extreme - Intel Penryn - Intel Yonah - Intel Conroe 1009 88
Battery Eater - notebook benchmark tool 130 86
Intel HDCP - Intel High-bandwidth Digital Content Protection - защита широкополосного цифрового содержимого - технология защиты медиаконтента 205 74
Intel HD Graphics - графический процессор 233 74
Sony Memory Stick - MemStick, M2 - носитель информации на основе технологии флеш-памяти 591 71
Intel Centrino - Intel Sonoma 584 71
Intel Core i - Cерия процессоров 534 70
Intel Core i3 - Семейство процессоров с архитектурой X86-64 769 70
Nvidia GeForce - Серия GPU - Graphics processing unit - Графический процессор 871 70
Microsoft Windows XP 2431 69
Intel Celeron - Серия процессоров 979 68
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 68
SanDisk CompactFlash - формат карт флеш-памяти - CompactFlash Association 560 67
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 66
Intel Pentium M - Tolapai - Серия микропроцессоров 412 65
Acer Aspire - серия ноутбуков 330 64
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 62
AMD Radeon Graphics - серия видеокарт 662 59
Samsung BD Blu-Ray-плеер 82 57
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 57
Microsoft Office 4170 56
Nvidia GeForce GT 337 51
Intel XScale - Intel IXP - Intel IXC - Intel IOP - Intel PXA - Intel CE - микропроцессорное ядро 260 50
Google Android 4 - Android Ice Cream Sandwich 930 50
Oracle Java - язык программирования 3469 49
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - A-GPS - Assisted GPS - A-GNSS - Assisted GNSS - Технология, ускоряющая «холодный старт» GPS-приёмника 378 48
Ксенин Алекс 311 113
Наумов Максим 100 46
Ширшов Павел 76 31
Бровкин Дмитрий 55 24
Сергеев Иван 74 19
Малафеев Андрей 52 13
Беляева Татьяна 29 13
Ерофеева Мария 31 12
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 12
Князева Мария 16 11
Константинов Константин 32 11
Клинаичев Андрей 33 9
Демидов Михаил 134 8
Беляев Дмитрий 32 8
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 8
Потапкин Никита 14 7
Фролов Александр 40 6
Семенов Александр 166 5
Ефремов Сергей 18 5
Газаров Артур 77 5
Никитин Николай 24 5
Волошин Олег 5 5
Ive Jonathan - Ive Jony - Айв Джонатан - Айва Джони 81 4
Kaempfer Jan - Кэмпфер Ян 10 4
Лаптева Марина 114 4
Борушевский Денис 37 4
Сударева Галина 7 4
Levinson Mark - Левинсон Марк 11 4
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 3
Сорокин Андрей 23 3
Лебедев Артемий 110 3
Солонин Виталий 90 3
Наумов Станислав 30 3
Федорчук Михаил 3 3
Schumacher Michael - Шумахер Михаэль 27 3
Громов Антон 11 3
Пыкин Алексей 5 3
Landto Ruediger - Ландто Рюдегер 10 3
Рустамов Рустам 548 3
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 2
Россия - РФ - Российская федерация 166168 693
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 190
Япония 13807 184
Европа 24964 159
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 112
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 108
Южная Корея - Республика 7052 88
Китай - Тайвань 4245 75
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 70
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 50
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 49
Германия - Федеративная Республика 13221 45
Азия - Азиатский регион 5920 41
Финляндия - Финляндская Республика 3697 36
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 29
Франция - Французская Республика 8177 29
Земля - планета Солнечной системы 10865 24
Швеция - Королевство 3782 20
Италия - Итальянская Республика 4508 17
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 16
Испания - Королевство 3840 15
Германия - Нижняя Саксония - Ганновер 302 14
Америка - Американский регион 2206 14
Нидерланды 3746 14
Канада 5081 13
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 12
Испания - Каталония - Барселона 752 12
Россия - ДФО - Приморский край - Находкинский городской округ - Находка 783 11
Европа (в том числе Россия), Ближний Восток и Африка - ЕБВА - EMEA - Europe, Middle East and Africa 1886 11
Россия - ЦФО - Липецкая область - Грязи 392 10
США - Невада - Лас Вегас - Las Vegas 805 10
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 10
Индия - Bharat 5869 10
Германия - Берлин 732 10
Европа Западная 1496 10
Украина 7928 9
США - Калифорния - Купертино 281 8
Польша - Республика 2031 7
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 7
Китай - Гонконг САР - Специальный административный район Китайской Народной Республики 1823 7
Ergonomics - Эргономика 1755 230
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 212
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 167
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 150
Театр - Театральное искусство - Theater - Theatrical art - Кинематограф - Кинотеатральная отрасль - Кинотеатры - Cinema industry - Киностудии - Кинокомпании - Film studios 3354 110
Алюминий - Aluminium - химический элемент 1516 89
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 83
MarTech - Имидж, репутация - Имиджмейкинг, репутационный менеджмент - репутационный риск - репутационные потери - reputational risk - reputational losses 3101 78
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 73
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 70
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 64
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 60
Английский язык 7030 58
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 55
Транспорт - Автомобилестроение - Автомобильная промышленность - Транспортное машиностроение - Автобизнес - Автомобильные транспортные средства - Автопроизводители 6056 52
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 50
Досуг, отдых и развлечения - Leisure, recreation and entertainment - свободное время 3174 44
Здравоохранение - Офтальмология - глазные заболевания - органы зрения 735 40
Видеокамера - Видеосъёмка 720 34
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 32
MarTech - Brand management, бренд-менеджмент - Influencers Control Center, ICC - инструмент для хранения и управления аккаунтами бренда - Brand Safety - Branding, брендирование - Brandbook, брендбук - Rebranding, ребрендинг 2678 30
Экология и охрана окружающей среды - Environment friendly - Экологичность - Экологический мониторинг - Экологические технологии - Экологический менеджмент - Природоохранная деятельность 4514 30
Федеральный закон 122-ФЗ, 126-ФЗ, 533-ФЗ - О связи 1379 29
Дистрибьютор - дистрибутор - дистрибуция 3304 29
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 27
Статистика - Statistics - статистические данные 1889 27
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 25
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 24
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 24
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 23
Авиационная промышленность - Авиация - Авиастроение - Самолетостроение - Воздушный транспорт - Aviation industry - Aircraft construction 6171 23
Здравоохранение - усталость - утомление - сонливость - потеря внимания 718 23
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 22
HoReCa - Hotel, Restaurant, Cafe/Catering - Гостинично-ресторанный бизнес - гостиницы и отели 5770 22
Экстремальная ситуация - экстремальные условия - жесткие условия эксплуатации 1363 21
Метеорология - Метеостанция - Погодная станция - Прогноз погоды - Weather forecast 1710 20
Lifestyle - Лайфстайл - Стиль жизни - Образ жизни 1241 19
Человеческие ресурсы - Трудовые ресурсы - Управление человеческими ресурсами - Рынок труда - Безработица 1729 19
Металлы - Серебро - Silver 827 19
Федеральный закон 44-ФЗ - О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения. Государственных и муниципальных нужд 3789 18
CNews - ZOOM.CNews 1866 149
Allprojectors.ru 54 18
Engadget - Блог о технологиях 429 15
DigiTimes - Издание 1331 8
Tom’s Hardware 600 8
Чудо техники 60 7
NE Asia Online 313 7
Bloomberg 1627 7
DailyTech 96 6
Wikipedia - Википедия 650 6
Газпром ГПМ - Матч ТВ - спортивный телеканал 317 5
Inquirer 463 5
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 5
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 5
SlashGear 134 4
Warner Bros. Discovery - Eurosport - телевизионная спортивная сеть 76 4
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 4
Paramount Skydance - Paramount Media Networks - Paramount Network - Nashville Network - National Network - New TNN - Viacom Media Networks - Spike TV - MTV Networks - MTV Entertainment Group 273 3
GizmoChina 171 3
Pocket-Lint 71 3
Electronista 166 3
X-Bit Labs 83 3
Euronews - телеканал 52 3
The Register - The Register Hardware 1784 3
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 3
9to5Google 60 2
TechPowerUp 23 2
AppleInsider 400 2
New Scientist 1448 2
Мобильные системы 118 2
9to5Mac 70 2
TG Daily 98 2
Reg Hardware 91 2
allNetDevices 160 2
CNET Networks - CNET News 1643 2
Times 661 2
ITHome 46 2
Первый канал - Общероссийский федеральный телеканал - ОРТ - Общественное российское телевидение 445 2
Газпром ГПМ - НТВ - Телекомпания 512 2
Wired - Издание 276 1
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 63
Gartner - Гартнер 3658 6
SmartMarketing 74 5
IDC - International Data Corporation 4975 5
Strategy Analytics 285 3
Microsoft Research 144 2
Frost & Sullivan 207 2
Cinebench 29 2
Mercury Research 73 2
NPD DisplaySearch 285 2
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 2
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 1
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 1
Gartner - Dataquest 353 1
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 1
Wainhouse Research 40 1
Nikkei Market Access (NMA) 53 1
MultiMedia Intelligence 4 1
MDA - Mobile Data Association 19 1
Needham & Company 36 1
Мировой рынок ПК - Мировой рынок компьютеров 58 1
Juniper Research 131 1
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 1
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 71
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 6
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 3
University of Bristol - Бристольский университет 86 2
РАН - Российская академия наук 2122 2
Элемент ГК - НИИМЭ - НИИ Молекулярной электроники 193 1
Роскосмос - ЦНИИмаш ФГУП - Центральный научно-исследовательский институт машиностроения 69 1
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 1
Минздрав РФ - НМИЦ ДГОИ ФГБУ - Национальный медицинский исследовательский центр детской гематологии, онкологии и иммунологии имени Дмитрия Рогачева 32 1
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 1
РГЭУ (РИНХ) - Ростовский государственный экономический университет 15 1
Роскосмос - ОРКК - НИИ КП - НИИ космического приборостроения - РНИИКП - Российский научно-исследовательским институт космического приборостроения 83 1
РАМН РНЦХ имени академика Б.В. Петровского - Российский научный центр хирургии им. Академика Б. В. Петровского 16 1
РАМН ГУ НИИ ревматологии - НИИ Ревматологии имени В.А. Насоновой ФГБНУ 1 1
Kanazawa University - Канадзавский университет - Университет Каназавы 1 1
CSU - Colorado State University - Университет штата Колорадо - Колорадский университет 126 1
ВГИК - Всероссийский государственный институт кинематографии имени С. А. Герасимова 19 1
ВНИИРА - Всероссийский научно-исследовательский институт радиоаппаратуры 19 1
ГЦОЛИФК - Российский университет спорта - Московский институт физической культуры - РГУФКСМиТ - Российский государственный университет физической культуры, спорта, молодёжи и туризма - РГУФК - Российский государственный университет физической культуры 17 1
Концерн ВКО Алмаз-Антей - РИРВ - Российский институт радионавигации и времени 17 1
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
НИЯУ МИФИ - Национальный исследовательский ядерный университет - Московский инженерно-физический институт 493 1
CeBIT 614 27
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 23
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 23
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 20
День молодёжи - 27 июня 1087 14
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 11
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 9
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 6
Red Dot Design Award 57 5
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 5
iF Design Awards 26 5
Intel Developer Forum - IDF 317 5
Международный женский день - 8 марта 418 4
COMDEX - COMputer Dealers' EXhibition 179 4
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 4
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 4
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 3
Photokina 60 2
Industrie Forum Design Award 2 2
GITEX Technology - международная выставка 48 1
НТИ - НТО - Национальная технологическая олимпиада - всероссийская инженерная олимпиада - Талант НТО - конкурс цифровых портфолио - ТехноГТО 24 1
UEFA - Чемпионат Европы по футболу 73 1
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 1
Gamescom - международная выставка компьютерных игр 60 1
Микроэлектроника - международный форум 22 1
УМНИК ЦМ - Цифровой мозг - Программа поддержки талантливой молодёжи 43 1
Связь-Экспокомм 276 1
NASCAR - National Association of Stock Car Auto Racing - Национальная ассоциация гонок серийных автомобилей 32 1
RTO - Russian Telecom Opportunity 3 1
FPD International 17 1
Comtek - Комтек - Международная выставка информационных технологий 70 1
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
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