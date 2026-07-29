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Microsoft Office

Microsoft Office

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29.07.2026 «Корус Консалтинг»: 63% крупных российских компаний в области управленческой отчетности делают ставку на Excel

лрд руб. Большинство респондентов – финансовые директора и руководители ИТ-подразделений. Несмотря на внедрение современных систем планирования, значительная часть организаций продолжает опираться на Excel и ручной труд исполнителей. В результате цифровые решения становятся лишь дополнительным инструментом, а не основой для управления. Их потенциал остается нереализованным, поскольку ключев
21.07.2026 «Битрикс24» запустил мигратор из Excel в CRM

Сервис «Битрикс24» объявил о запуске инструмента переноса данных из Excel в CRM. Компании, ведущие продажи в Excel, тратят время на ручной ввод данных, теряют историю обращений и не могут выстроить полноценную систему продаж. При переходе на CRM проблема
29.06.2026 Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов

с для дома». ИТ-компания в полном объеме выполняет все обязательства перед заказчиками, включая крупных клиентов и партнеров», — заявил представитель НОТ. «МойОфис» ИТ-разработчик российского аналога Microsoft Office зафиксировал убыток почти на 9 млрд руб. По итогам 2025 г. доля «МойОфис» на рынке офисного ПО в денежном выражении сократилась с 5% до 3%, рассказал РБК директор по консалтинг
11.06.2026 SimpleOne представила исследование российского рынка управления ИТ-активами 2026: каждая пятая российская компания ведет учет ИТ-активов в Excel

кую: 80% ставят себе 1–3 балла из 5 и только 19% — 4–5. Зрелость процессов отражается и в инструментах: выделенные ITAM-системы используют лишь 18% компаний, а каждая пятая (20%) ведёт учёт активов в Excel. Стандарты в управлении активами не применяют 42% опрошенных; среди тех, кто использует методологии, преобладает ITIL 4 (38%). Приоритеты при этом базовые — учет оборудования (30%), плани
11.06.2026 Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода

Бегство от США В Европе разработан суверенный офисный пакет Euro-Office на базе открытого исходного кода. Это альтернатива американскому Microsoft Office, к тому же бесплатная, и создавалась она, в том числе, ради независимости от американских разработок. Euro-Office добрался до первой стабильной версии, на что обратил внимание

10.06.2026 Главный акционер российского «убийцы» Microsoft Office сокращает его финансирование

,25%. Убыточный актив Экспортного потенциала Касперский у «МойОфис» не видит, надежды «подняться» на российском рынке тоже не оправдались. «МойОфис» Захват российского рынка отечественным конкурентом Microsoft Office пока не состоялся Отсутствие предполагавшихся успехов в России он объяснил тем, что, «к сожалению», «импортозамещение не работает в офисном сегменте, потому что либо все сидят

08.06.2026 АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27%

м компьютерного оборудования с установленными российскими операционными системами и отсутствием там Microsoft Office, а также бесплатностью и постепенным внедрением отечественных решений в школ
25.05.2026 Создатель российского «убийцы» Microsoft Office радикально сокращает штат. Оставят только техподдержку, остальных хотели уволить без компенсаций

ассовых сокращениях в середине мая 2026 г. разослало своим подчиненным руководство компании. «МойОфис» – это отечественный пакет офисных программ. Он конкурирует в первую очередь с всемирно известным Microsoft Office. В числе его основных соперников есть и полностью бесплатные аналоги – LibreOffice и OnlyOffice. Все было ожидаемо О том, что в «МойОфис» вот-вот начнется массовое сокращение ш
15.05.2026 Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование

, пишет Engadget. Власти проверят, не нарушает ли ИТ-компания конкуренцию, объединяя Windows, Word, Excel, Teams, Copilot и другие ИТ-продукты в один пакет. Управление по конкуренции и рынкам В
16.04.2026 Древнее зло пробудилось: Внезапно заработала старая «дыра» в Excel, с помощью которой можно полностью захватить ПК

а таблиц, которые давно не поддерживаются. Опасаться следует пользователям Excel из состава пакетов Microsoft Office 2000 SP3, 2002 SP3, 2003 SP3 и 2007 SP1; программы-просмотрщика Excel Viewer
14.04.2026 Главный российский «убийца» Microsoft Office погряз в долгах. Чистые убытки выросли втрое, сотрудников под увольнение

а год он вырос в 3,3 раза. «Мой Офис» – крупная российская ИТ-компания. Ее основной продукт – одноименный пакет офисных программ, заменяющих собой иностранные решения, в частности, всемирно известный Microsoft Office. Среди российских разработок конкурентов у «Мой Офис» немного – например, «Р7 Офис» компании «Р7», но ей также приходится соперничать с бесплатными аналогами на базе открытого

17.03.2026 Слепая зона FMCG: почему Excel обходится производителям в миллионы

ки в вопрос выживания бизнеса. Как работает «невидимый тормоз» Исследование компании Solutions4Future показало: более половины российских производителей до сих пор ведут ключевые данные о продуктах в Excel-таблицах и облачных файлах. Отделы исследований и разработки (R&D) ежедневно тратят от 20% до 30% рабочего времени только на обновление одних и тех же данных о составе, рецептурах и сырье
03.03.2026 Знаменитый российский «убийца» Microsoft Office стал бесплатным навсегда

ц и презентаций, а также приложения «Галерея» и «Медиаплеер». Основной конкурирующий продукт среди российских Помимо этого, в России пользуется спросом пакет LibreOffice – полностью бесплатный аналог Microsoft Office, распространяющийся с открытым исходным кодом и регулярно получающий обновления. Вокруг него сформировано большое общемировое сообщество. LibreOffice – это форк другого похожег
29.01.2026 Microsoft экстренно заделывает «дыру» в Office последних версий

вое обновление Корпорация Microsoft выпустила внеплановое обновление для высокоопасной уязвимости в Microsoft Office, которую уже активно эксплуатируют хакеры. За последние две недели это уже д
13.01.2026 «Яндекс» создал «убийцу» Microsoft Office, работающего под Windows, Он уже в реестре отечественного ПО

й и табличный редакторы для ОС Windows. В реестре указано, что приложения — это аналоги иностранных Microsoft Office и LibreOffice. Новые российские программы будут носить такое же название, ка
02.12.2025 Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии

Outlook не дружит с Excel Новая версия почтового клиента Outlook оказалась не в силах открыть приложенные к письмам электронные таблицы Excel, пишет портал Bleeping Computer. Эти таблицы используются различ
28.11.2025 Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают

тно Состоялся релиз нового офисного пакета Collabora Office, способного заменить собой классический Microsoft Office. Он распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом и в целом базируе
25.11.2025 «МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта

активнее покупать продукты компании. Изменения на глобальном рынке офисного ПО Евгений Бабаев напомнил, что рынок офисного ПО был сформирован в 1990-е годы корпорацией Microsoft благодаря ее продукту Microsoft Office. Но с 2016 по 2023 гг. появилось более 15 продуктовых ниш, которые либо никогда не стали частью Microsoft Office либо могли в ее состав с задержкой 3-5 лет. Среди них -

01.11.2025 Международный уголовный суд отказывается от MS Office. Microsoft теряет клиентов из-за политики США

ный уголовный суд (The International Criminal Court, ICC) отказывается от использования офисного ПО Microsoft Office, сообщил Register. Издание получило подтверждение от представителя ведомства
15.09.2025 Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет

ет обязана разрешить взаимодействие веб-сервисов Office, в частности онлайн-версий редакторов Word, Excel и PowerPoint, с ПО и сервисами сторонних разработчиков. Для этого компания опубликует д
IBP-системы 2023

IBP-системы 2023 На заре компьютеризации все вопросы по части сбора данных, аналитики, планирования и прогнозирования закрывались на базе Excel. Кто-то скажет: «а у нас до сих пор так», но для среднего и крупного бизнеса, особенно промышленных предприятий, функционал Excel давно исчерпан, и нужны новые, гораздо более мощны
05.09.2025 «Корус Консалтинг»: российские компании переходят к гибким моделям бюджетирования, но пока Excel остается главным инструментом для планирования

ю картину. Это помогает быстро реагировать на изменения и принимать корректные управленческие решения», – сказала Анна Фролова, заместитель директора по бюджетированию «Полиметалл УК». Автоматизация: Excel пока доминирует Исследование показало, что 43% компаний до сих пор выстраивают процессы бизнес-планирования в Excel. 33% применяют гибридную модель (Excel, учетные системы и
08.08.2025 SL Soft FabricaONE.AI представила технологию для миграции финансовых моделей из Excel в Polymatica EPM с помощью LLM

Вендор SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представил автоматизированный инструмент на основе LLM для миграции финансовых моделей из Excel в платформу Polymatica EPM. Теперь пользователи бизнес-платформы могут переносить сложные финансовые модели, собранные в Excel, в Polymatica EPM и экономить ресурсы на консалтинге.
24.07.2025 Гигантский российский авиазавод едва не пал жертвой хакеров из-за Excel-документа

льзователя – в них он искал файл EAGLET – ту самую DLL-библиотеку, второй компонент дуэта. При нахождении EAGLET скрипт извлекал из него сфабрикованную товарно-транспортную накладную в виде документа Excel размером 59 904 байта и выводил ее на экран, чтобы у пользователя не возникло никаких подозрений. Для пущей убедительности хакеры нашпиговали документ специфическими данными, характерными
22.07.2025 Разработчики СПО троллят MS Office за усложнение форматов файлов. Microsoft обвиняют в принудительном удержании пользователей

сравнивает ситуацию с форматами офисных документов с железнодорожной системой. Ed Hardie / Unsplash Microsoft Office - далеко не единственный офисный пакет, хотя и самый распространенный В этой
02.07.2025 Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском

больше пользователей этого ПО. LibreOffice – это абсолютно бесплатный и при этом полноценный аналог Microsoft Office. Его пользователям не нужно покупать лицензию или искать взломанные версии н
11.04.2025 Word и Excel тотально поломались после обновления. Починить их под силу не каждому

«Сюрприз» от Microsoft Пользователи офисного пакета Microsoft Office 2016 испытывают сложности с приложениями, входящими в его состав, после уста
10.04.2025 Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи

ость Популярный хостинг программного обеспечения SourceForge стараниями хакеров стал очередным каналом распространения вредоносного ПО. Под видом взломанных версий легитимных дистрибутивов, таких как Microsoft Office, недобросовестным пользователям загружаются криптомайнеры, а также вредонос ClipBanker. Как выяснили специалисты «Лаборатории Касперского», вредоносное содержимое, на самом дел
28.03.2025 Придуман хитрый способ ускорить запуск приложений MS Office

Startup Boost, пишет Bleeping Computer. «Мы представляем новую задачу Startup Boost из установщика Microsoft Office для оптимизации производительности и времени загрузки приложений Office», –

20.03.2025 VK потратила 2,5 млрд руб. на покупку российского «убийцы» Microsoft Office

ном сегменте в 2023 г. составляла 21%, доля свободного ПО — —18%, остальные (61%) приходилось на зарубежные решения. Исторически основным игроком на данном рынке была корпорация Microsoft с продуктом Microsoft Office. В 2022 г. корпорация объявила об уходе из России, многие организации столкнулись с трудностями в продлении лицензий на ее продукт. В 2024-25 гг. у многих крупных заказчиков до
19.02.2025 Мощнейший инструмент для бесплатной вечной активации Windows и MS Office раздается с сайта, которым владеет Microsoft

Microsoft, начиная с Windows 7. «Приручить» серверную Windows с помощью этого инструмента также возможно. Для этого годятся Windows Server 2008 R2 и более поздние, включая 2025. Допускается активация Microsoft Office с 2013 по 2024, работающих под управлением Windows 8 и ОС более новых версий. Amy Syiek / Unsplash Пиратить Windows и Office станет проще В России использование пиратского ПО п
17.02.2025 Пивоваренная компания «Балтика» отказывается от MS Office и переходит на «Яндекс 360»

пания «Яндекс» и пивоваренная компания «Балтика» объявили о расширении сотрудничества, пишет Forbes. В рамках соглашения «Балтика» перейдет на офисные решения «Яндекс 360 для бизнеса», отказавшись от Microsoft Office 365. Со слов представителей компании «Балтика», сотрудничество с Yandex B2B Tech (подразделение «Яндекса», развивающее технологии для корпоративного сектора) - важный шаг на пу
21.01.2025 Испорченные архивы ZIP позволяют протаскивать вредоносы сквозь почтовые фильтры

N описали активную кампанию кибератак с использованием испорченных архивов ZIP и вредоносных файлов Microsoft Office для обхода антивирусов и защиты электронной почты. «Текущая атака позволяет

16.01.2025 Поддержка Microsoft Office на Windows 10 будет прекращена до конца 2025 года

бходимо будет обновить свою ОС Windows 10 до Windows 11», - говорится в сообщении в блоге компании. Microsoft Office – это набор офисных приложений для работы с документами, таблицами, презента
02.01.2025 Группировка «Облачный атлас» атакует Россию через новую дыру в Microsoft Office

ками, загружается вредоносный шаблон в виде RTF-файла. Microsoft Группа Cloud Atlas атакует российские предприятия с помощью нового бэкдора, который эксплуатирует старую уязвимость в редакторе формул Microsoft Office Он содержит эксплойт для редактора формул (Equation Editor), который, в свою очередь, скачивает и выполняет файл HTML Application (HTA), находящийся на том же контрольном серве
20.12.2024 У пользователей Microsoft Office массово «слетает» активация. Виноваты баги и админы

Microsoft Office теряет активацию Пользователи пакета Microsoft Office 365 столкнулись с необычной проблемой. Входящие в его состав приложения неож
02.12.2024 Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта

ужить 1С с дизайнерами детских товаров 5 брендов, 5000 моделей, 50 человек и 2 сезона. Директор по ИТ Gulliver Group Владимир Рябов рассказал про управление производством детской одежды. Сначала был «Excel всемогущий», но быстро прошел, в том числе из-за того, что не поддерживает многопользовательский режим. Потом пытались использовать «1С ERP», но интерфейс требовал «мучительного» обучения
27.11.2024 Пользователи Word и Excel стали рабами нейросетей. У них воруют информацию, чтобы тренировать искусственный интеллект Microsoft

но делиться с нейросетью Пользователи стали жаловаться на воровство информации из документов Word и Excel для тренировки нейросетей. Как пишет TechSpot, они уверены, что этим занимается Microso
08.10.2024 Microsoft Word начал удалять документы при попытке сохранить их. В опасности каждый. Как защититься. Опрос

Нет документа – нет проблемы В текстовом редакторе Word из состава офисного пакета Microsoft Office обнаружился масштабный баг, который приводит к удалению файлов вместо их сох
03.10.2024 Тенденции на рынке IBP 2024: excel-подобие, аналитические возможности, простая кастомизация

х, так и с точки зрения удобства анализа результатов и поддержки принятия решений. Можно предположить, что именно наличие данных инструментов отличает системы класса IBP от, например, EPM. Тренд № 3: Excel-подобие Excel все еще является главным конкурентом IBP-систем, позволяя создавать гибкие и многофакторные модели планирования. Тем не менее это не означает, что Excel может


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ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 5
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 5
VESA - Video Electronics Standards Association - Ассоциация стандартизации видеоэлектроники 424 5
FSF - Free Software Foundation - Фонд СПО - Фонд свободного программного обеспечения 113 5
НП ППП - Некоммерческое партнерство поставщиков программных продуктов 99 4
ЦеСТ - Центр свободных технологий 35 4
OASIS - Organization for the Advancement of Structured Information Standards 22 3
АФТ - Ассоциация Финтех - Ассоциация развития финансовых технологий 234 3
Демократическая политическая партия США 122 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 26 3
Die Grunen - Германская партия зеленых 15 3
OLPC - One Laptop per Child 82 3
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 2
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
АПКИТ - Ассоциация предприятий компьютерных и информационных технологий 360 2
РАТЭК - Ассоциация производителей электроники - Ассоциация торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники 126 2
Единая Россия - Политическая партия 321 2
OWASP - Open Web Application Security Project 146 2
Опора России - ОООМиСП - Общероссийская общественная организация малого и среднего предпринимательства 80 2
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 2
OSI - Open Source Initiative 80 2
ФРИ - Фонд Развития Интернет 154 2
WWF - World Wildlife Fund - World Wide Fund for Nature - Всемирный фонд дикой природы 55 2
Информация для всех ОД - Общественное движение 78 2
International Red Cross and Red Crescent Movement - Международное движение Красного Креста и Красного Полумесяца - Российский Красный Крест 84 2
АРМИТ - Ассоциация разработчиков медицинских информационных технологий - Ассоциация развития медицинских информационных технологий 33 2
ASEAN - Association of South East Asian Nations - АСЕАН - Ассоциация государств Юго-Восточной Азии 105 2
Агора - Международная правозащитная группа - Межрегиональная правозащитная ассоциация 10 1
Международная академия связи - МАС 46 1
PPI - Pirate Parties International - Пиратский Интернационал - Международная организация пиратских партий 23 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 942
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 940
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36192 916
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 663
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24409 642
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 560
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34984 541
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 520
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 472
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 12242 468
Офисные приложения - Офисные пакеты ПО - Office Applications - Office Software packages - Текстовый редактор - Text Editor - Специализированные программы для работы с документами 2230 446
СЭД - Система электронного документооборота - ЭДО - Электронный документооборот - СЭДД - система электронного документооборота и делопроизводства - Безбумажное делопроизводство - Безбумажный офис - Автоматизация канцелярии - Electronic document management 13959 431
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26792 414
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 25786 401
СУБД - Системы управления базами данных - DBMS - Database Management System 13127 392
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 388
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 383
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8649 341
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 5638 339
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 338
Collaboration - Совместная работа - Командная работа - Коллективная работа - Программное обеспечение совместной работы - collaborative software - groupware - workgroup support systems - group support systems 7697 322
Цифровая трансформация - Digital Transformation - Digital IQ - Цифровизация - Цифровое предприятие - Диджитализация - Цифровые технологии в бизнесе - Цифровое пространство - Цифровая зрелость 26228 319
ERP - Enterprise Resource Planning - EAS - Enterprise Apllication Suites - АСУП - Автоматизированные системы управления - ИСУП - Интегрированные системы управления 7827 319
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13053 312
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12846 312
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 311
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 22557 311
CRM - Customer Relationship Management - Customer Management - Управление взаимоотношениями с клиентами - платформы клиентского сервиса 8264 301
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 271
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 6470 254
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13246 253
СХД - Системы (сети) хранения данных - SAN - Storage Area Network - КХД - Корпоративное хранилище данных 10677 239
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 236
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 235
HRM - Удаленная работа сотрудников (удалёнка) - Мониторинг удаленно работающего персонала - Дистанционная работа - Remote work 10193 234
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 234
Кибербезопасность - Антивирус - Антивирусная программа - Средство антивирусной защиты - Средство обнаружения вредоносного ПО - Antimalware Platform Requirements 7923 228
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 226
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание - Сервисная поддержка 12200 224
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 220
Microsoft Windows 16882 1073
Microsoft Office PowerPoint - ppt-pptx-pptm 857 584
Adobe PDF - Portable Document Format - Межплатформенный открытый формат электронных документов 2513 420
Microsoft Office Word - DOC-DOCX 908 413
Microsoft Outlook 1506 400
Microsoft Office Excel - XLS-XLSX 1402 400
Linux OS 11533 392
Microsoft Office 365 1042 355
Microsoft SharePoint Foundation - Microsoft SharePoint Products and Technologies 1518 302
Google Android 15243 271
Apache OpenOffice 490 215
Microsoft Exchange - MS Exchange 1846 210
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 206
Apple iOS 8583 201
Microsoft SQL Server - MS SQL - MSSQL 1793 191
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 171
Microsoft Windows 10 1938 167
Microsoft OneDrive - Microsoft SkyDrive 522 155
Microsoft Office 2007 265 144
Microsoft Office OneNote - Microsoft OneNote 201 143
Microsoft Windows XP 2431 138
Microsoft Windows 2000 8678 137
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 135
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 132
Apple macOS 2419 123
Новые облачные технологии - МойОфис 958 122
Microsoft Windows 7 2007 119
Apple iPhone - серия смартфонов 7622 117
Apple iPad 4011 116
Google Docs - Google Office - Бесплатный онлайн-офис - Текстовый редактор 359 114
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 109
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 109
Microsoft Windows Vista Longhorn 1787 104
Oracle Java - язык программирования 3469 103
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 103
TDF LibreOffice - пакет офисных программ 282 99
Microsoft Azure 1526 96
Microsoft Active Directory - Microsoft AD - Microsoft Active Directory Rights Management Services - Microsoft Active Directory RMS - Microsoft ADUC - Microsoft Active Directory Users and Computers - Microsoft ADFS - Microsoft Active Directory Federation 1684 93
Mozilla Firefox - браузер 1951 90
Microsoft Internet Explorer (IE, MSIE) - Интернет Эксплорер - браузер 1103 90
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 57
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 39
Путин Владимир 3454 36
Ксенин Алекс 311 29
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 25
Комиссаров Дмитрий 248 24
Прянишников Николай 316 20
Курьянов Сергей 162 16
Шадаев Максут 1210 15
Чеглаков Андрей 63 15
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 14
Демидов Михаил 134 14
Поносов Александр 69 14
Мельникова Анастасия 440 13
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 12
Натрусов Артем 313 11
Новодворский Алексей 114 11
Орлик Сергей 83 11
Федечкин Эдуард 58 11
Sinofsky Steven - Синофски Стивен 40 11
Дергунова Ольга 120 10
Смирнов Алексей 269 10
Smith Brad - Смит Брэд 104 10
Татаринов Кирилл 43 10
Макаров Станислав 118 10
Якимчук Сергей 30 10
Коптелов Андрей 134 9
Turner Kevin - Тернер Кевин 35 9
Закоржевский Вячеслав 94 9
Рамендик Михаил 19 9
Щемелев Роман 21 9
Kollar-Kotelly Colleen - Коллар-Котелли Коллин 56 9
Тятюшев Максим 215 9
Danny Allan - Дэнни Аллан 26 8
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 8
Галушкин Олег 182 7
Белоусов Сергей 254 7
Касперский Евгений 337 7
Массух Илья 239 7
Щеглов Петр 85 7
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1856
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54747 505
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 309
Европа 24964 230
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 180
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19138 170
Германия - Федеративная Республика 13221 166
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 129
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 126
Украина 7928 100
Япония 13807 100
Франция - Французская Республика 8177 75
Беларусь - Белоруссия 6289 75
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 73
Казахстан - Республика 6048 72
Южная Корея - Республика 7052 60
Канада 5081 58
Азия - Азиатский регион 5920 58
Испания - Королевство 3840 57
Индия - Bharat 5869 56
Земля - планета Солнечной системы 10865 50
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 50
Италия - Итальянская Республика 4508 49
Европа Восточная 3138 47
Финляндия - Финляндская Республика 3697 47
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 43
Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 42
Нидерланды 3746 40
Китай - Тайвань 4245 36
Швеция - Королевство 3782 36
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 34
Россия - СФО - Новосибирск 4876 30
Бразилия - Федеративная Республика 2520 30
Африка - Африканский регион 3641 29
США - Калифорния 4829 29
СССР - Союз Советских Социалистических Республик 3134 28
Дания - Королевство 1337 28
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 27
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 26
Россия - ПФО - Нижний Новгород - Нижегородская агломерация 3582 25
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 753
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 577
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 413
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 372
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 355
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 276
Бухгалтерия - Бухгалтерский учёт - День бухгалтера - Международный день бухгалтерии - International Accounting Day - 10 ноября 6583 270
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 270
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 11698 236
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18148 192
Консалтинг - Consulting - консалтинговые услуги - консультационные услуги - консультирование 8491 190
ВэД - Внешнеэкономическая деятельность - Экспорт - Экспортные операции - Трансграничная торговля 3986 166
Английский язык 7030 165
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 153
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6594 152
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 136
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8838 130
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8969 124
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 124
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 119
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6168 119
Страхование - Страховое дело - Insurance 6527 117
Сервисная экономика - Сервисная модель - Услуги и сервисы - Сфера услуг - Service Economy 7808 116
ИТ-бюджет - IT Financial Management, ITFM - Планирование и управление бюджетом на информационные технологии - ИТ-затраты - ИКТ-расходы - ИТ-потребности 3585 116
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 114
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1666 112
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 106
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6680 105
Социальная инженерия - Человеческий фактор - Human factor - Человеческие ошибки 3032 101
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 101
TCO - Total Cost of Ownership - Совокупная стоимость владения или стоимость жизненного цикла 2481 100
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5471 91
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 88
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 87
ROI - Return On Investment - ROR - rate of return - Коэффициент прибыльности или убыточности инвестиции - Окупаемость инвестиций 3129 86
HRM - Training management system, TMS - Система управления деятельностью по обучению - Coaching - Коучинг - Обучение сотрудников - Повышения компетенций персонала - Профессиональное развитие сотрудников и организация обучения персонала - Цифровой путь 2327 83
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CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 80
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 78
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 74
CNews - ZOOM.CNews 1866 60
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 45
The Register - The Register Hardware 1784 35
The Verge - Издание 619 30
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 25
Ведомости 1466 25
AP - Associated Press 2007 24
BleepingComputer - Издание 458 23
ZDnet 663 21
Forbes - Форбс 1002 20
Reddit 398 16
Neowin 217 16
Times 661 16
Bloomberg 1627 15
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 15
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 14
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 12
TAdviser - Центр выбора технологий 468 12
TechnologyAdvice - eWeek 230 11
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 11
InformationWeek 241 11
CNews Энергоэффективное освещение 28 11
NYT - The New York Times 1100 10
Engadget - Блог о технологиях 429 10
VNUNet.com 214 10
CNET Networks - CNET News 1643 9
Wikipedia - Википедия 650 8
Tom’s Hardware 600 8
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 8
Ars Technica 450 8
FT - Financial Times 1296 7
DigiTimes - Издание 1331 7
Silicon.com 364 7
ComputerWorld 144 6
Computer Weekly 376 6
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 5
Fortune 211 5
Известия ИД 770 5
TechSpot 188 5
SecurityLab - Секьюрити лаб 243 5
Gartner - Гартнер 3658 110
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 102
IDC - International Data Corporation 4975 82
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 56
Forrester Research 834 27
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 20
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 14
Fortune Global 500 295 13
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 7
Aberdeen Group 53 7
Forrester Consulting 26 6
Microsoft Research 144 5
CNews Инновация года - награда 155 5
Forbes Global 2000 50 5
NPD Group 140 5
Check Point Threat Intelligence and Research - Check Point Global Threat Index 45 4
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 4
MalwareHunterTeam 14 4
CNews Мишень 186 4
Thomson Reuters - Yankee Group - Yankee Research Group 186 4
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 4
Gartner Magic Quadrant Business Intelligence and Analytics Platforms - Analytics and Business Intelligence Platforms - Business Intelligence and Information Management - Gartner Data & Analytics 19 4
Gartner - Giga Information Group 32 4
Мировой ИТ-рынок - Мировой рынок информационных технологий 146 3
Эксперт РА - Рейтинговое агентство 145 3
IDC Semiannual Software Tracker 5 3
Fortune Global 100 142 3
Net Applications 127 3
comScore 379 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
CPI - Consumer Price Index - Индекс потребительских цен 62 3
Top500 Рейтинг суперкомпьютеров 143 2
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 2
Markets&Markets Research 113 2
S&P Global - 451 Group - Uptime Institute 364 2
Cinebench 29 2
IBM ISS - IBM X-Force - IBM X-Force Red team - IBM X-Force IRIS team - IBM X-Force Security - IBM X-Force IRIS - IBM X-Force Incident Response and Intelligence Services - IBM X-Force Kassel - IBM Global Business Security Index 36 2
IDC Russia - IDC Россия 183 2
Synergy Research Group 48 2
CNews Analytics - Крупнейшие поставщики ИТ-решений для госсектора - CNews Топ-поставщики госсектора - Топ100 крупнейших ИКТ-закупок в госсекторе 146 2
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 13
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 12
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 11
РАН - Российская академия наук 2122 11
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 8
РЭУ - Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова 255 7
МГТУ имени Н.Э. Баумана - Московский государственный технический университет - Бауманка - Бауманский университет 740 6
ПНИПУ - Пермский Политех - Пермский политехнический университет - Пермский национальный исследовательский политехнический университет 201 6
Сепычевская Средняя Общеобразовательная школа 25 6
Microsoft IT Academy - Академия информационных технологий Майкрософт 19 6
ANSI - American National Standards Institute - Американский национальный институт стандартов 302 6
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 5
ВНИИНС - Всероссийский научно-исследовательский институт автоматизации управления в непромышленной сфере им. В. В. Соломатина 55 5
Softline Education - Академия Softline - Softline Корпоративный Университет - Softline IT Graduate - учебный центр - Softline Academy Alliance 190 5
НИЦ Институт имени Н.Е. Жуковского - ЦАГИ ФГУП - ГосНИИАС ФГУП - Государственный научно-исследовательский институт авиационных систем 49 5
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