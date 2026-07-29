«Корус Консалтинг»: 63% крупных российских компаний в области управленческой отчетности делают ставку на Excel лрд руб. Большинство респондентов – финансовые директора и руководители ИТ-подразделений. Несмотря на внедрение современных систем планирования, значительная часть организаций продолжает опираться на Excel и ручной труд исполнителей. В результате цифровые решения становятся лишь дополнительным инструментом, а не основой для управления. Их потенциал остается нереализованным, поскольку ключев

«Битрикс24» запустил мигратор из Excel в CRM Сервис «Битрикс24» объявил о запуске инструмента переноса данных из Excel в CRM. Компании, ведущие продажи в Excel, тратят время на ручной ввод данных, теряют историю обращений и не могут выстроить полноценную систему продаж. При переходе на CRM проблема

Разработчик российского аналога Microsoft Office достиг убытка в 9 миллиардов с для дома». ИТ-компания в полном объеме выполняет все обязательства перед заказчиками, включая крупных клиентов и партнеров», — заявил представитель НОТ. «МойОфис» ИТ-разработчик российского аналога Microsoft Office зафиксировал убыток почти на 9 млрд руб. По итогам 2025 г. доля «МойОфис» на рынке офисного ПО в денежном выражении сократилась с 5% до 3%, рассказал РБК директор по консалтинг

SimpleOne представила исследование российского рынка управления ИТ-активами 2026: каждая пятая российская компания ведет учет ИТ-активов в Excel кую: 80% ставят себе 1–3 балла из 5 и только 19% — 4–5. Зрелость процессов отражается и в инструментах: выделенные ITAM-системы используют лишь 18% компаний, а каждая пятая (20%) ведёт учёт активов в Excel. Стандарты в управлении активами не применяют 42% опрошенных; среди тех, кто использует методологии, преобладает ITIL 4 (38%). Приоритеты при этом базовые — учет оборудования (30%), плани

Европа создала собственного суверенного «убийцу» Microsoft Office на базе российского кода Бегство от США В Европе разработан суверенный офисный пакет Euro-Office на базе открытого исходного кода. Это альтернатива американскому Microsoft Office, к тому же бесплатная, и создавалась она, в том числе, ради независимости от американских разработок. Euro-Office добрался до первой стабильной версии, на что обратил внимание

Главный акционер российского «убийцы» Microsoft Office сокращает его финансирование ,25%. Убыточный актив Экспортного потенциала Касперский у «МойОфис» не видит, надежды «подняться» на российском рынке тоже не оправдались. «МойОфис» Захват российского рынка отечественным конкурентом Microsoft Office пока не состоялся Отсутствие предполагавшихся успехов в России он объяснил тем, что, «к сожалению», «импортозамещение не работает в офисном сегменте, потому что либо все сидят

АРПП: объем использования российского офисного ПО для сдачи ЕГЭ по информатике вырос до 27% м компьютерного оборудования с установленными российскими операционными системами и отсутствием там Microsoft Office, а также бесплатностью и постепенным внедрением отечественных решений в школ

Создатель российского «убийцы» Microsoft Office радикально сокращает штат. Оставят только техподдержку, остальных хотели уволить без компенсаций ассовых сокращениях в середине мая 2026 г. разослало своим подчиненным руководство компании. «МойОфис» – это отечественный пакет офисных программ. Он конкурирует в первую очередь с всемирно известным Microsoft Office. В числе его основных соперников есть и полностью бесплатные аналоги – LibreOffice и OnlyOffice. Все было ожидаемо О том, что в «МойОфис» вот-вот начнется массовое сокращение ш

Кто бы мог подумать: Microsoft подавляет конкуренцию с помощью Word, Copilot и Teams. Запущено расследование , пишет Engadget. Власти проверят, не нарушает ли ИТ-компания конкуренцию, объединяя Windows, Word, Excel, Teams, Copilot и другие ИТ-продукты в один пакет. Управление по конкуренции и рынкам В

Древнее зло пробудилось: Внезапно заработала старая «дыра» в Excel, с помощью которой можно полностью захватить ПК а таблиц, которые давно не поддерживаются. Опасаться следует пользователям Excel из состава пакетов Microsoft Office 2000 SP3, 2002 SP3, 2003 SP3 и 2007 SP1; программы-просмотрщика Excel Viewer

Главный российский «убийца» Microsoft Office погряз в долгах. Чистые убытки выросли втрое, сотрудников под увольнение а год он вырос в 3,3 раза. «Мой Офис» – крупная российская ИТ-компания. Ее основной продукт – одноименный пакет офисных программ, заменяющих собой иностранные решения, в частности, всемирно известный Microsoft Office. Среди российских разработок конкурентов у «Мой Офис» немного – например, «Р7 Офис» компании «Р7», но ей также приходится соперничать с бесплатными аналогами на базе открытого

Слепая зона FMCG: почему Excel обходится производителям в миллионы ки в вопрос выживания бизнеса. Как работает «невидимый тормоз» Исследование компании Solutions4Future показало: более половины российских производителей до сих пор ведут ключевые данные о продуктах в Excel-таблицах и облачных файлах. Отделы исследований и разработки (R&D) ежедневно тратят от 20% до 30% рабочего времени только на обновление одних и тех же данных о составе, рецептурах и сырье

Знаменитый российский «убийца» Microsoft Office стал бесплатным навсегда ц и презентаций, а также приложения «Галерея» и «Медиаплеер». Основной конкурирующий продукт среди российских Помимо этого, в России пользуется спросом пакет LibreOffice – полностью бесплатный аналог Microsoft Office, распространяющийся с открытым исходным кодом и регулярно получающий обновления. Вокруг него сформировано большое общемировое сообщество. LibreOffice – это форк другого похожег

Microsoft экстренно заделывает «дыру» в Office последних версий вое обновление Корпорация Microsoft выпустила внеплановое обновление для высокоопасной уязвимости в Microsoft Office, которую уже активно эксплуатируют хакеры. За последние две недели это уже д

«Яндекс» создал «убийцу» Microsoft Office, работающего под Windows, Он уже в реестре отечественного ПО й и табличный редакторы для ОС Windows. В реестре указано, что приложения — это аналоги иностранных Microsoft Office и LibreOffice. Новые российские программы будут носить такое же название, ка

Стараниями Microsoft сломан главный почтовый клиент мира. Он разучился работать с документами, которые нужны любой бухгалтерии Outlook не дружит с Excel Новая версия почтового клиента Outlook оказалась не в силах открыть приложенные к письмам электронные таблицы Excel, пишет портал Bleeping Computer. Эти таблицы используются различ

Создан мощный «убийца» MS Office и Google Docs. Россиян к нему не подпускают тно Состоялся релиз нового офисного пакета Collabora Office, способного заменить собой классический Microsoft Office. Он распространяется бесплатно и с открытым исходным кодом и в целом базируе

«МойОфис» попытается обогнать MS Office за счет искусственного интеллекта активнее покупать продукты компании. Изменения на глобальном рынке офисного ПО Евгений Бабаев напомнил, что рынок офисного ПО был сформирован в 1990-е годы корпорацией Microsoft благодаря ее продукту Microsoft Office. Но с 2016 по 2023 гг. появилось более 15 продуктовых ниш, которые либо никогда не стали частью Microsoft Office либо могли в ее состав с задержкой 3-5 лет. Среди них -

Международный уголовный суд отказывается от MS Office. Microsoft теряет клиентов из-за политики США ный уголовный суд (The International Criminal Court, ICC) отказывается от использования офисного ПО Microsoft Office, сообщил Register. Издание получило подтверждение от представителя ведомства

Под угрозой огромного штрафа Microsoft вырезает Teams из MS Office и снижает цены на офисный пакет ет обязана разрешить взаимодействие веб-сервисов Office, в частности онлайн-версий редакторов Word, Excel и PowerPoint, с ПО и сервисами сторонних разработчиков. Для этого компания опубликует д

IBP-системы 2023 IBP-системы 2023 На заре компьютеризации все вопросы по части сбора данных, аналитики, планирования и прогнозирования закрывались на базе Excel. Кто-то скажет: «а у нас до сих пор так», но для среднего и крупного бизнеса, особенно промышленных предприятий, функционал Excel давно исчерпан, и нужны новые, гораздо более мощны

«Корус Консалтинг»: российские компании переходят к гибким моделям бюджетирования, но пока Excel остается главным инструментом для планирования ю картину. Это помогает быстро реагировать на изменения и принимать корректные управленческие решения», – сказала Анна Фролова, заместитель директора по бюджетированию «Полиметалл УК». Автоматизация: Excel пока доминирует Исследование показало, что 43% компаний до сих пор выстраивают процессы бизнес-планирования в Excel. 33% применяют гибридную модель (Excel, учетные системы и

SL Soft FabricaONE.AI представила технологию для миграции финансовых моделей из Excel в Polymatica EPM с помощью LLM Вендор SL Soft FabricaONE.AI (акционер — ГК Softline) представил автоматизированный инструмент на основе LLM для миграции финансовых моделей из Excel в платформу Polymatica EPM. Теперь пользователи бизнес-платформы могут переносить сложные финансовые модели, собранные в Excel, в Polymatica EPM и экономить ресурсы на консалтинге.

Гигантский российский авиазавод едва не пал жертвой хакеров из-за Excel-документа льзователя – в них он искал файл EAGLET – ту самую DLL-библиотеку, второй компонент дуэта. При нахождении EAGLET скрипт извлекал из него сфабрикованную товарно-транспортную накладную в виде документа Excel размером 59 904 байта и выводил ее на экран, чтобы у пользователя не возникло никаких подозрений. Для пущей убедительности хакеры нашпиговали документ специфическими данными, характерными

Разработчики СПО троллят MS Office за усложнение форматов файлов. Microsoft обвиняют в принудительном удержании пользователей сравнивает ситуацию с форматами офисных документов с железнодорожной системой. Ed Hardie / Unsplash Microsoft Office - далеко не единственный офисный пакет, хотя и самый распространенный В этой

Разработчики СПО выпустили подробное руководство по отказу от Microsoft Office на множестве языков, но не на русском больше пользователей этого ПО. LibreOffice – это абсолютно бесплатный и при этом полноценный аналог Microsoft Office. Его пользователям не нужно покупать лицензию или искать взломанные версии н

Word и Excel тотально поломались после обновления. Починить их под силу не каждому «Сюрприз» от Microsoft Пользователи офисного пакета Microsoft Office 2016 испытывают сложности с приложениями, входящими в его состав, после уста

Знаменитый хостинг ПО SourceForge под видом пиратского MS Office раздает трояны и криптомайнеры. Под ударом российские пользователи ость Популярный хостинг программного обеспечения SourceForge стараниями хакеров стал очередным каналом распространения вредоносного ПО. Под видом взломанных версий легитимных дистрибутивов, таких как Microsoft Office, недобросовестным пользователям загружаются криптомайнеры, а также вредонос ClipBanker. Как выяснили специалисты «Лаборатории Касперского», вредоносное содержимое, на самом дел

Придуман хитрый способ ускорить запуск приложений MS Office Startup Boost, пишет Bleeping Computer. «Мы представляем новую задачу Startup Boost из установщика Microsoft Office для оптимизации производительности и времени загрузки приложений Office», –

VK потратила 2,5 млрд руб. на покупку российского «убийцы» Microsoft Office ном сегменте в 2023 г. составляла 21%, доля свободного ПО — —18%, остальные (61%) приходилось на зарубежные решения. Исторически основным игроком на данном рынке была корпорация Microsoft с продуктом Microsoft Office. В 2022 г. корпорация объявила об уходе из России, многие организации столкнулись с трудностями в продлении лицензий на ее продукт. В 2024-25 гг. у многих крупных заказчиков до

Мощнейший инструмент для бесплатной вечной активации Windows и MS Office раздается с сайта, которым владеет Microsoft Microsoft, начиная с Windows 7. «Приручить» серверную Windows с помощью этого инструмента также возможно. Для этого годятся Windows Server 2008 R2 и более поздние, включая 2025. Допускается активация Microsoft Office с 2013 по 2024, работающих под управлением Windows 8 и ОС более новых версий. Amy Syiek / Unsplash Пиратить Windows и Office станет проще В России использование пиратского ПО п

Пивоваренная компания «Балтика» отказывается от MS Office и переходит на «Яндекс 360» пания «Яндекс» и пивоваренная компания «Балтика» объявили о расширении сотрудничества, пишет Forbes. В рамках соглашения «Балтика» перейдет на офисные решения «Яндекс 360 для бизнеса», отказавшись от Microsoft Office 365. Со слов представителей компании «Балтика», сотрудничество с Yandex B2B Tech (подразделение «Яндекса», развивающее технологии для корпоративного сектора) - важный шаг на пу

Испорченные архивы ZIP позволяют протаскивать вредоносы сквозь почтовые фильтры N описали активную кампанию кибератак с использованием испорченных архивов ZIP и вредоносных файлов Microsoft Office для обхода антивирусов и защиты электронной почты. «Текущая атака позволяет

Поддержка Microsoft Office на Windows 10 будет прекращена до конца 2025 года бходимо будет обновить свою ОС Windows 10 до Windows 11», - говорится в сообщении в блоге компании. Microsoft Office – это набор офисных приложений для работы с документами, таблицами, презента

Группировка «Облачный атлас» атакует Россию через новую дыру в Microsoft Office ками, загружается вредоносный шаблон в виде RTF-файла. Microsoft Группа Cloud Atlas атакует российские предприятия с помощью нового бэкдора, который эксплуатирует старую уязвимость в редакторе формул Microsoft Office Он содержит эксплойт для редактора формул (Equation Editor), который, в свою очередь, скачивает и выполняет файл HTML Application (HTA), находящийся на том же контрольном серве

У пользователей Microsoft Office массово «слетает» активация. Виноваты баги и админы Microsoft Office теряет активацию Пользователи пакета Microsoft Office 365 столкнулись с необычной проблемой. Входящие в его состав приложения неож

Управление торговлей: от Excel до искусственного интеллекта ужить 1С с дизайнерами детских товаров 5 брендов, 5000 моделей, 50 человек и 2 сезона. Директор по ИТ Gulliver Group Владимир Рябов рассказал про управление производством детской одежды. Сначала был «Excel всемогущий», но быстро прошел, в том числе из-за того, что не поддерживает многопользовательский режим. Потом пытались использовать «1С ERP», но интерфейс требовал «мучительного» обучения

Пользователи Word и Excel стали рабами нейросетей. У них воруют информацию, чтобы тренировать искусственный интеллект Microsoft но делиться с нейросетью Пользователи стали жаловаться на воровство информации из документов Word и Excel для тренировки нейросетей. Как пишет TechSpot, они уверены, что этим занимается Microso

Microsoft Word начал удалять документы при попытке сохранить их. В опасности каждый. Как защититься. Опрос Нет документа – нет проблемы В текстовом редакторе Word из состава офисного пакета Microsoft Office обнаружился масштабный баг, который приводит к удалению файлов вместо их сох