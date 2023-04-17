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X Corp Twitter

X Corp - Twitter


ИИ и межотраслевой обмен данными: на конференции Data Fusion 2023 обсудили вопросы этики и технологий

она уже стоит на этих рельсах», — заявил Ляпунов. С ним согласился Денис Баранов, отметивший, что те проблемы, что обозначили в открытом письме с призывом остановить развитие ИИ глава Tesla, SpaceX и Twitter Илон Маск, сооснователь Pinterest Эван Шарп и сооснователь Apple Стив Возняк — это «проблемы высших цивилизаций». «У нас огромная разница в развитии, наша проблема — в сильной отсталост
17.04.2023 Продан «Twitter для консерваторов», приютивший сторонников Трампа. Новый владелец его тут же отключил

нией Starboard. Финансовые условия сделки в тексте релиза не уточняются. Сроки перезапуска платформы также не сообщаются. Parler – это сервис микроблогов, позиционирующий себя в качестве альтернативы Twitter с мягкой политикой модерации контента. Площадка снискала популярность у американских консерваторов и сторонников ультраправых взглядов, некоторые из которых считают, что Twitter

11.04.2023 Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter

Twitter Inc больше нет Компания Twitter Inc, управляющая сервисом микроблогов Twitter, перестала существовать как самостоятельное юридическое лицо. Ее поглощение компанией X Corp. американского предпринимателя Илона Ма
01.02.2023 Нейросеть ChatGPT написала диплом российскому студенту. Защита прошла суперуспешно

Диплом за день Российский студент Александр Жадан защитил диплом, который написала ему нейросеть ChatGPT. Об этом сам Александр поделился в своем блоге в заблокированной в России соцсети Twitter. Название вуза он не раскрыл, по ряду косвенных признаков можно предположить, что это столичный РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет). В своем профиле @biblikz Алек
15.11.2022 Проект сверхбыстрого облачного браузера для «древних» ПК закрывается. Причины

Конец облачной мечты Американский стартап Mighty прекращает работу над развитием одноименного облачного браузера. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Сухайл Доши (Suhail Doshi). Обозреватель Mighty, по заявлению разработчиков, обеспечивает в разы более высокую скорость загрузки веб-страниц в сравнении с тр
03.11.2022 Илон Маск обещал не увольнять 75% штата Twitter, поэтому разгонит всего 50%

Бизнесменам веры нет Миллиардер и всемирно известный филантроп Илон Маск (Elon Musk) готовится расправиться с половиной штата заблокированной в России американской соцсети Twitter, пишет CNBC. Маск завладел Twitter в конце октября 2022 г., хотя сделать это планировал еще весной 2022 г. Незадолго до перехода Twitterr в собственность Маска появилась информац
28.10.2022 Илон Маск возглавил Twitter и начал расправу над топ-менеджерами

Чистка кадров «по-миллиардерски» Миллиардер Илон Маск (Elon Musk), основатель компаний Tesla, Space X и др., встал во главе заблокированной в России социальной сети Twitter. Об этом пишет CNBC со ссылкой на неназванные источники. Придя к власти в Twitter, Маск тут же начал вершить судьбы сотрудников компании. Первым делом начал увольнения среди топ-
26.10.2022 Twitter будет продан в течение 3 дней

Маск решился на предложение Миллиардер и филантроп Илон Маск (Elon Musk) уведомил соинвесторов, о том, что он планирует закрыть сделку по выкупу заблокированной в России социальной сети Twitter к пятнице — 28 октября 2022 г. Об этом сообщает издание Reuters. Сейчас основатель SpaceX и Tesla планирует приобрести соцсеть за $44 млрд. По данным источника издания, инвесторы уже по
21.10.2022 Миллиардер и филантроп Илон Маск вычистит 75% штата Twitter

Маск не хочет платить зарплаты Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск (Elon Musk) собирается уволить 75% сотрудников заблокированной в России социальной сети Twitter. Как пишет The Washington Post, без работы в самом ближайшем будущем могут остаться несколько тысяч человек. На октябрь 2022 г. в штате Twitter числилось около 7500 сотрудников.

15.09.2022 Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью

Далеко идущие последствия Пейтер Затко (Peiter Zatko), этический хакер и бывший директор по информационной безопасности компании Twitter, выступил с докладом на заседании юридического комитета Сената США с докладом, заявив, помимо прочего, что в руководстве Twitter засели «иностранные агенты влияния». Затко пригла
07.09.2022 Путина обвинили в срыве сделки по продаже Twitter Илону Маску

лона Маска Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) решил отложить покупку заблокированной в России соцсети Twitter из-за слов Президента России Владимира Путина, пишет Business Insider. По информации

31.08.2022 Весной 2022 г. Twitter чуть не превратился в настоящий порносайт. Помешали только две вещи

Порно-Twitter Владельцы заблокированной в России соцсети Twitter весной 2022 г. намеревались превратить ее в полноценный порносайт, нацеленный на конкуренцию с Onlyfans. Как пишет The Verge, р
29.08.2022 Экс-работник Twitter шпионил за пользователями в интересах Саудовской Аравии

10-20 лет тюрьмы Бывший сотрудник Twitter Ахмад Абуаммо (Ahmad Abouammo) признан виновным в нелегальном сборе личной информации о некоторых пользователях сервиса в интересах Саудовской Аравии (СА). Его признали виновным также в
21.07.2022 Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сказал своим сотрудникам, что впереди «один из худших спадов в экономике в новейшей истории». На конец марта 2022 г. в компании работало более 77,8 тыс. сотрудников. Twitter тоже заморозил найм и начал удалять предложения о работе на фоне неопределенности, связанной с приобретением компании Илоном Маском. В 2021 г. в компании работало 7,5 тыс. человек. Ауди
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp

увствуют «закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне 2022 г.
15.06.2022 Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения»

Сетевая футурология Бывший глава Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) анонсировал новую программную платформу Web5. Разработкой Web5 займётся новая компания Дорси TBD, созданная в прошлом году: её заявленной целью является создани
13.05.2022 В Twitter полетели головы топ-менеджеров. Компания затягивает пояса в ожидании покупки Маском

Перемены в Twitter Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal) уволил двух топ-менеджеров компании, объявил о приостановке дальнейшего расширения штата и резком сокращении
04.03.2022 В России не работают Facebook, сайты зарубежных СМИ, магазины приложений для iPhone и Android

потеряли доступ к социальной сети Facebook, магазинам приложений App Store и Google Play, а также к Twitter и сайтам крупных зарубежных СМИ. В частности, на момент публикации материала россияне
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft

плуатировать, в то время как разработчики и специалисты по информбезопасности ищут способы ее нейтрализовать. Уязвимость, получившая название Log4Shell, уже поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, Tesla, Minecraft и множество других. Log4j — это Java-библиотека для сбора логов, используемый огромным количеством различных сетевых сервисов, включая корпоративные и облачные. Уязвим
06.12.2021 При новом гендиректоре в Twitter полетели головы

Долой топ-менеджеров Новый гендиректор компании Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal), сменивший на этой должности Джека Дорси (Jack Dorsey), начал свою деятельность на этом посту с громких увольнений. Как пишет издание The Washington Post,

16.11.2021 Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами

Децентрализация в прицеле Twitter объявил о создании специального подразделения, которое должно будет стать «центром ко
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть

зано, что за указанный период больше всего денег госкомпании и госструктуры вложили в рекламу в Facebook и Instagram. При этом наибольший рост затрат госкомпаний и госструктур на рекламу наблюдался в Twitter и Telegram. Три из четырех сервисов ранее попадали в немилость властей. Например, Telegram больше двух лет находился в блокировке в России. Сейчас Twitter и Facebook регулярно по
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей

Контент стоимостью в миллионы рублей Google, Facebook и Twitter по инициативе Роскомназора могут получить штрафы на десятки миллионов рублей. По информации ТАСС, он направил в 422 мировой судебный участок Таганского района Москвы в общей сложности 1
19.03.2021 Twitter позволяет прятать вирусы в публикуемых картинках

Недоочищенная стеганография Эксперт по безопасности Дэвид Бьюкенен (David Buchanan) обнаружил способ прятать в изображения в Twitter целые файлы ZIP и MP3 размером до 3 МБ. Эксплуатация такой уязвимости потребует некоторых усилий, но в целом это весьма серьезный вектор атаки. Стеганография, то есть интегрирование в ц
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram

абонентов. Чем больше становится сеть, тем, по закону больших чисел, становилось бы сложнее блокировать трафик Telegram таким путем». Как «Рдп.ру» связан с суверенным интернетом и замедлением работы Twitter В 2019 г. в России был принят закон о суверенном интернете, в соответствии с которыми интернет-провайдеры должны устанавливать у себя специальные Технические средства предотвращения угр
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал

Роскомнадзор ограничил скорость доступа к Twitter Роскомнадзор заявил о добавлении социальной сети Twitter в перечень угроз и о замедлении скорости доступа к данному ресурсу. Эта мера будет реализована на 100% мобильных устройст
26.02.2021 Twitter вводит плату за чтение записей

За подписку придется заплатить Сеть микроблогов Twitter анонсировала запуск сервиса платной подписки на пользователей Super Follows. Как пишет The Verge, он создавался с прицелом на пользователей, регулярно публикующих записи и желающих зара
08.02.2021 Facebok, Instagram, TikTok и Twitter совместно разгромили сеть продажи краденных аккаунтов

Операция «Погром» Facebok, Instagram, TikTok и Twitter провели скоординированную операцию против перекупщиков краденых аккаунтов. Их собственные учетные записи массово удалялись, вдобавок соцсети перехватили контроль над аккантами, угнанным
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter

в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории России», – говорится в перечне поручений Владимира Путина, опубликованном на kremlin.ru. К примеру, у Facebook и Twitter на момент публикации материала своих представительств в России не было, в отличие от китайской компании ByteDance, владельца сервиса коротких видеороликов TikTok. Свой офис в Москве она
12.01.2021 Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа

Блокировка в ответ на блокировку Американский интернет-провайдер Your T1 WIFI ограничит некоторым абонентам доступ к Facebook и Twitter, поскольку эти социальные сети допускают цензуру в отношении пользователей. Об этом сообщил телеканал Krem. Your T1 WIFI – сравнительно небольшой провайдер, предоставляющий услуги широк
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ

рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Иностранным интернет-платформам, таким как Facebook, Twitter и YouTube, будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Среди инициаторов закона — депутаты «Единой России» Александр Х
18.11.2020 Главой инфобезопасности Twitter стал легендарный хакер

Хакер с госнаградами Twitter нанял в качестве директора по информационной безопасности знаменитого хакера Пейтера Затко (Peiter Zatko), известного также под никнеймом Mudge. Затко — человек с чрезвычайно яркой биог
20.08.2020 Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik

ter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik. Об этом CNews сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня». Если пользователь не был ранее подписан или не заходил на аккаунты Sputnik, то поиск Twitter больше не дает возможности найти эти страницы. Подробности выясняются. Соответствующий запрос уже дважды был направлен корреспондентами в Twitter. Ответ, по словам представителей
07.08.2020 Через «дыру» Android личные сообщения в Twitter может прочитать кто угодно

Не совсем наши проблемы Twitter объявил об исправлении уязвимости в своём приложении под Android, в результате которой злоумышленники могли получать доступ к приватным данным пользователей, включая прямые сообщения. П
29.07.2020 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками

«Большой брат» в Twitter Сотрудники сервиса микроблогов Twitter на протяжении нескольких лет взламывали
02.07.2020 Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных

твом официального профиля Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России (МИД) в Twitter велась продажа базы данных с персональными данными россиян. За сомнительным предложен
25.06.2020 Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер

Норвежский разработчик браузеров Opera встроил Twitter в боковую панель. Начиная с последней 69 версии браузера Opera для компьютеров, все ф
20.03.2020 Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter

ры Debian Social стремились создать отдельное безопасное веб-пространство, направленное на общение как самих разработчиков Debian, так и всех сторонников проекта. В составе Debian Social есть аналоги Twitter, YouTube, Instagram и даже «Живого журнала». Разработка сервиса началась в январе 2020 г., но на момент публикации материала единый ресурс, объединяющий в себе все эти сервисы, не был з
25.02.2020 Twitter разрешит ярко метить чужие посты за дезинформацию общества. Фото

Долой Fake News Twitter тестирует систему, которая позволит «подсвечивать» ложную информацию (fake news) и во
24.12.2019 Twitter запретил в сообщениях анимацию из-за атак на эпилептиков

Запрет на APNG Сервис микроблогов Twitter ввел запрет на использование анимированных изображений популярного формата PNG (APNG,

Публикаций - 2759, упоминаний - 3035

X Corp упоминается на CNews совместно со следующими персонами и организациями:

Meta Platforms - Facebook 4356 1218
Google LLC 11145 675
Apple Inc 11408 460
Microsoft Corporation 23785 448
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 2941 361
Samsung Electronics 9842 175
Yandex - Яндекс 6004 174
Amazon Inc - Amazon.com 2842 135
VK - Mail.ru Group 3242 127
Интерфейс ИТ - Интерфейс Ру - Interface Ltd 6437 126
Telegram Group 1241 122
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5623 113
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1159 94
Yahoo! 3692 94
Intel Corporation 11760 93
HTC Corporation 1495 80
GitHub 606 75
Sony 6495 74
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 8194 70
Kaspersky - Лаборатория Касперского 4321 68
LG Electronics 3556 67
Ростелеком - Российский государственный универсальный оператор связи 10334 62
IBM - International Business Machines Corp 9267 61
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1569 60
Huawei 3591 59
МегаФон - Российская телекоммуникационная компания 7257 58
Zoom Int - Zoom Video Communications 1358 56
Oracle Corporation 6403 55
Qualcomm Technologies 1734 54
PayPal 652 51
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 9919 51
Dropbox 466 47
Cisco Systems 4940 46
HP Inc. 5590 40
Nvidia Corp 3251 39
Xiaomi 1386 37
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson 1265 36
Dell EMC 4956 36
Snapchat 118 33
AMD - Advanced Micro Devices 3918 33
LinkedIn 594 185
Лента - Сеть розничной торговли 1786 72
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 6131 52
Netflix - онлайн-кинотеатр 452 52
eBay Inc 1605 50
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 227 47
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 6334 44
РКК Энергия - Ракетно-космическая корпорация «Энергия» имени С. П. Королёва ПАО - Энергия НПО - ЦКБЭМ - ОКБ-1 6722 36
Tesla Motors 355 33
Россети Ленэнерго 2402 31
Uber 313 30
DST Global - Digital Sky Technologies 213 28
Открытие ФК - Банк Открытие 2847 27
Airbnb 82 21
Visa International 1888 21
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 398 21
ВТБ - Внешторгбанк ПАО 2505 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система 1787 19
Резонанс НПП 348 17
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 193 17
Почта России ПАО 2053 17
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 64 16
Vimeo - Видеохостинг 67 16
Май - Майский чай - российская торговая компания 1067 15
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 345 15
Альфа-Банк 1628 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 1909 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 976 13
Avito Holding AB - Авито Холдинг 352 13
Walt Disney Company 575 13
Block - Square 199 12
Qiwi 948 12
Carl Zeiss AG 299 11
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 72 11
Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 935 10
ivi - Онлайн-кинотеатр 344 10
Morgan Stanley - Морган Стэнли 456 10
Sequoia Capital 107 10
Kleiner Perkins - Kleiner Perkins Caufield & Byers (KPCB) 57 10
Walmart - Wal-Mart Stores 370 10
ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 18514 175
Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 2436 130
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 4693 114
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 9640 109
Президент Российской Федерации 3833 100
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1001 86
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 3895 83
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3081 75
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 5375 54
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1085 49
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1356 37
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 439 34
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 2804 32
Администрация Президента РФ - Аппарат Президента РФ 242 30
Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 983 28
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент 486 28
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3110 24
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий 2559 24
Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 690 23
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 590 22
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 319 21
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации 2529 21
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 959 20
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 1556 20
Судебная власть - Judicial power 2146 19
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2059 18
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2476 18
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство обороны США - Пентагон 1933 16
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 2909 16
U.S. Department of Justice - DOJ - Министерство юстиции США 509 14
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США 3401 14
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 362 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1228 13
Правительство Москвы 2099 12
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 203 12
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации 585 12
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 666 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 3083 10
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 1711 10
U.S. FTC - Federal Trade Commission - Федеральная торговая комиссия США 407 10
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6158 35
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 1812 35
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами 985 29
Единая Россия - Политическая партия 270 18
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1377 17
4CIO 737 13
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation 2610 10
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 248 9
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 98 8
РосКомСвобода - Общественная организация 86 8
Коммунизм - Коммунистические партии 75 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 108 7
Демократическая политическая партия США 118 7
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 235 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 419 6
Linux Foundation 175 6
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 67 5
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 68 5
Wikimedia Foundation - Фонд Викимедиа 54 5
ЛБИ - Лига безопасного интернета 56 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 96 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 65 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 444 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 252 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 95 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 257 4
Bitcoin Foundation 8 4
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 203 4
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 584 3
WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Wi-Fi Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 73 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 8 3
ASF - Apache Software Foundation 106 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 33 3
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 477 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 153 3
FSFE - Free Software Foundation Europe - Европейский фонд свободного программного обеспечения 25 2
ОПИ - Общественная потребительская инициатива - Организация по защите прав потребителей 14 2
JTAG - Joint Test Action Group - Рабочая группа по разработке стандарта IEEE 1149 22 2
Greenpeace - Гринпис 119 2
АЗАПИ - Ассоциация по защите авторских прав в интернете 22 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 9245 1072
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 21978 621
ОС - Операционная система - OS - Operating system 22629 463
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты 21048 424
Interface - Интерфейс - Комплекс средств для взаимодействия двух систем друг с другом 17755 323
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 26595 322
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Сколково Открытый университет - ОтУС 14 2
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Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 76 2
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University of Adelaide - Аделаидский университет - Университет Аделаиды 16 1
LLNL - Lawrence Livermore National Laboratory - Ливерморская национальная лаборатория им. Э. Лоуренса 159 1
Sci-Hub - Научная онлайн-библиотека 4 1
МГТУ - Мурманский государственный технический университет - МАУ ФГАОУ ВО - Мурманский морской рыбопромышленный колледж имени И.И. Месяцева 11 1
Cisco Networking Academy - Сетевая академия - учебный центр 32 1
МГУ ВМК - Факультет вычислительной математики и кибернетики МГУ имени М.В. Ломоносова 57 1
МИИТ РУТ - Российский университет транспорта - Институт пути, строительства и сооружений 94 1
МАИ - Московский авиационный институт - Национальный исследовательский университет 205 1
University of Iowa - Айовский университет - Университет Айовы 36 1
ИРИ - Институт развития интернета АНО 116 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 11884 105
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2144 47
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 901 20
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 157 16
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 687 10
День молодёжи - 27 июня 707 8
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1057 8
Рождество Христово - Рождественские каникулы 619 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 311 6
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards 333 5
Международный женский день - 8 марта 284 5
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 110 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 170 4
Microsoft Imagine Cup 57 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 41 3
CNews FORUM Информационные технологии завтра 918 3
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 72 3
CNews AWARDS - награда 435 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 33 3
Samsung Unpacked 32 3
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 27 2
Единый день голосования 94 2
CNews Conferences - Агентство маркетинговых коммуникаций 1833 2
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 236 2
Digital October - конференционное пространство 90 2
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 478 2
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 218 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 76 2
Black Hat - Конференция 78 2
ЭОС Осенний документооборот 22 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 186 2
Microsoft Build - конференция 35 2
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 95 2
Webby Awards - Премия Вебби 16 1
Google for Enterpreneurs 1 1
РИФ - Российский инвестиционный форум 51 1
JD.com 618 Shopping Festival 74 1
Google Summer of Code 10 1
Инвалидность - Disability - Национальный инклюзивный договор 46 1
Electrolux Design Lab 5 1
Короткая ссылка

* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 07.2023 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1240894, в очереди разбора - 849952.
Создано именных указателей - 122516.
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