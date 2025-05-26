Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 199231
ИКТ 15374
Организации 11762
Ведомства 1510
Ассоциации 1112
Технологии 3583
Системы 27061
Персоны 86987
География 3117
Статьи 1580
Пресса 1318
ИАА 757
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2830
Мероприятия 894

X Corp Twitter

X Corp - Twitter

X (бывший Twitter). Официально в реестре запрещённых

СОБЫТИЯ

Опубликовать/исправить описание организации — book@cnews.ru


26.05.2025 В дата-центре соцсети X бушевал пожар. Пользователей не пускало в бывший Twitter

ия, еще 8% испытывали трудности с подключением к серверам. Сбои фиксируются в США, Франции, Японии и других странах. Отмечается, что в США о неполадках сообщили почти 26 тыс. пользователей. X (бывший Twitter) — американский ИТ-сервис микроблогов и социальная сеть, в которой пользователи публикуют сообщения и взаимодействуют с ними, как писал CNews. В марте 2025 г. сообщалось, что Илон Маск

22.10.2024 ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак

ественно распространяют вирусы-стилеры, однако схема может использоваться для любого ВПО. Среди сайтов, которые используют хакеры, также Pastebin (платформа для публикации текста или кода), X (бывший Twitter), YouTube, мессенджер Telegram и другие. В целом, атакующие постоянно придумывают новые способы маскировки своей вредоносной деятельности. «Dead Drop Resolver позволяет злоумышленникам

21.07.2023 Аналитика Big Data МТС: аналог Twitter не заинтересовал россиян

этих городах проживает 50% аудитории сервиса. «По итогам первых недель с момента запуска новой социальной сети мы видим, что она не смогла заинтересовать любителей микроблогов в качестве альтернативы Twitter. Частота использования сервисов с 6 по 16 июля 2023 г. показала, что за этот период пользователь Threаds в среднем заходил в приложение один раз, в том время как в Twitter этот п
17.04.2023 Продан «Twitter для консерваторов», приютивший сторонников Трампа. Новый владелец его тут же отключил

нией Starboard. Финансовые условия сделки в тексте релиза не уточняются. Сроки перезапуска платформы также не сообщаются. Parler – это сервис микроблогов, позиционирующий себя в качестве альтернативы Twitter с мягкой политикой модерации контента. Площадка снискала популярность у американских консерваторов и сторонников ультраправых взглядов, некоторые из которых считают, что Twitter

11.04.2023 Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter

Twitter Inc больше нет Компания Twitter Inc, управляющая сервисом микроблогов Twitter, перестала существовать как само
01.02.2023 Нейросеть ChatGPT написала диплом российскому студенту. Защита прошла суперуспешно

Диплом за день Российский студент Александр Жадан защитил диплом, который написала ему нейросеть ChatGPT. Об этом сам Александр поделился в своем блоге в заблокированной в России соцсети Twitter. Название вуза он не раскрыл, по ряду косвенных признаков можно предположить, что это столичный РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет). В своем профиле @biblikz Алек
15.11.2022 Проект сверхбыстрого облачного браузера для «древних» ПК закрывается. Причины

Конец облачной мечты Американский стартап Mighty прекращает работу над развитием одноименного облачного браузера. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Сухайл Доши (Suhail Doshi). Обозреватель Mighty, по заявлению разработчиков, обеспечивает в разы более высокую скорость загрузки веб-страниц в сравнении с тр
03.11.2022 Илон Маск обещал не увольнять 75% штата Twitter, поэтому разгонит всего 50%

Бизнесменам веры нет Миллиардер и всемирно известный филантроп Илон Маск (Elon Musk) готовится расправиться с половиной штата заблокированной в России американской соцсети Twitter, пишет CNBC. Маск завладел Twitter в конце октября 2022 г., хотя сделать это планировал еще весной 2022 г. Незадолго до перехода Twitterr в собственность Маска появилась информац
28.10.2022 Илон Маск возглавил Twitter и начал расправу над топ-менеджерами

Чистка кадров «по-миллиардерски» Миллиардер Илон Маск (Elon Musk), основатель компаний Tesla, Space X и др., встал во главе заблокированной в России социальной сети Twitter. Об этом пишет CNBC со ссылкой на неназванные источники. Придя к власти в Twitter, Маск тут же начал вершить судьбы сотрудников компании. Первым делом начал увольнения среди топ-
26.10.2022 Twitter будет продан в течение 3 дней

Маск решился на предложение Миллиардер и филантроп Илон Маск (Elon Musk) уведомил соинвесторов, о том, что он планирует закрыть сделку по выкупу заблокированной в России социальной сети Twitter к пятнице — 28 октября 2022 г. Об этом сообщает издание Reuters. Сейчас основатель SpaceX и Tesla планирует приобрести соцсеть за $44 млрд. По данным источника издания, инвесторы уже по
21.10.2022 Миллиардер и филантроп Илон Маск вычистит 75% штата Twitter

Маск не хочет платить зарплаты Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск (Elon Musk) собирается уволить 75% сотрудников заблокированной в России социальной сети Twitter. Как пишет The Washington Post, без работы в самом ближайшем будущем могут остаться несколько тысяч человек. На октябрь 2022 г. в штате Twitter числилось около 7500 сотрудников.

15.09.2022 Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью

Далеко идущие последствия Пейтер Затко (Peiter Zatko), этический хакер и бывший директор по информационной безопасности компании Twitter, выступил с докладом на заседании юридического комитета Сената США с докладом, заявив, помимо прочего, что в руководстве Twitter засели «иностранные агенты влияния». Затко пригла
07.09.2022 Путина обвинили в срыве сделки по продаже Twitter Илону Маску

лона Маска Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) решил отложить покупку заблокированной в России соцсети Twitter из-за слов Президента России Владимира Путина, пишет Business Insider. По информации

31.08.2022 Весной 2022 г. Twitter чуть не превратился в настоящий порносайт. Помешали только две вещи

Порно-Twitter Владельцы заблокированной в России соцсети Twitter весной 2022 г. намеревались превратить ее в полноценный порносайт, нацеленный на конкуренцию с Onlyfans. Как пишет The Verge, р
29.08.2022 Экс-работник Twitter шпионил за пользователями в интересах Саудовской Аравии

10-20 лет тюрьмы Бывший сотрудник Twitter Ахмад Абуаммо (Ahmad Abouammo) признан виновным в нелегальном сборе личной информации о некоторых пользователях сервиса в интересах Саудовской Аравии (СА). Его признали виновным также в
21.07.2022 Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса

Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сказал своим сотрудникам, что впереди «один из худших спадов в экономике в новейшей истории». На конец марта 2022 г. в компании работало более 77,8 тыс. сотрудников. Twitter тоже заморозил найм и начал удалять предложения о работе на фоне неопределенности, связанной с приобретением компании Илоном Маском. В 2021 г. в компании работало 7,5 тыс. человек. Ауди
14.07.2022 Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp

увствуют «закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне 2022 г.
15.06.2022 Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения»

Сетевая футурология Бывший глава Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) анонсировал новую программную платформу Web5. Разработкой Web5 займётся новая компания Дорси TBD, созданная в прошлом году: её заявленной целью является создани
13.05.2022 В Twitter полетели головы топ-менеджеров. Компания затягивает пояса в ожидании покупки Маском

Перемены в Twitter Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal) уволил двух топ-менеджеров компании, объявил о приостановке дальнейшего расширения штата и резком сокращении
15.12.2021 Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft

плуатировать, в то время как разработчики и специалисты по информбезопасности ищут способы ее нейтрализовать. Уязвимость, получившая название Log4Shell, уже поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, Tesla, Minecraft и множество других. Log4j — это Java-библиотека для сбора логов, используемый огромным количеством различных сетевых сервисов, включая корпоративные и облачные. Уязвим
06.12.2021 При новом гендиректоре в Twitter полетели головы

Долой топ-менеджеров Новый гендиректор компании Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal), сменивший на этой должности Джека Дорси (Jack Dorsey), начал свою деятельность на этом посту с громких увольнений. Как пишет издание The Washington Post,

16.11.2021 Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами

Децентрализация в прицеле Twitter объявил о создании специального подразделения, которое должно будет стать «центром ко
27.05.2021 Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть

зано, что за указанный период больше всего денег госкомпании и госструктуры вложили в рекламу в Facebook и Instagram. При этом наибольший рост затрат госкомпаний и госструктур на рекламу наблюдался в Twitter и Telegram. Три из четырех сервисов ранее попадали в немилость властей. Например, Telegram больше двух лет находился в блокировке в России. Сейчас Twitter и Facebook регулярно по
05.05.2021 Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей

Контент стоимостью в миллионы рублей Google, Facebook и Twitter по инициативе Роскомназора могут получить штрафы на десятки миллионов рублей. По информации ТАСС, он направил в 422 мировой судебный участок Таганского района Москвы в общей сложности 1
19.03.2021 Twitter позволяет прятать вирусы в публикуемых картинках

Недоочищенная стеганография Эксперт по безопасности Дэвид Бьюкенен (David Buchanan) обнаружил способ прятать в изображения в Twitter целые файлы ZIP и MP3 размером до 3 МБ. Эксплуатация такой уязвимости потребует некоторых усилий, но в целом это весьма серьезный вектор атаки. Стеганография, то есть интегрирование в ц
15.03.2021 «Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram

абонентов. Чем больше становится сеть, тем, по закону больших чисел, становилось бы сложнее блокировать трафик Telegram таким путем». Как «Рдп.ру» связан с суверенным интернетом и замедлением работы Twitter В 2019 г. в России был принят закон о суверенном интернете, в соответствии с которыми интернет-провайдеры должны устанавливать у себя специальные Технические средства предотвращения угр
10.03.2021 Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал

Роскомнадзор ограничил скорость доступа к Twitter Роскомнадзор заявил о добавлении социальной сети Twitter в перечень угроз и о замедлении скорости доступа к данному ресурсу. Эта мера будет реализована на 100% мобильных устройст
26.02.2021 Twitter вводит плату за чтение записей

За подписку придется заплатить Сеть микроблогов Twitter анонсировала запуск сервиса платной подписки на пользователей Super Follows. Как пише
08.02.2021 Facebok, Instagram, TikTok и Twitter совместно разгромили сеть продажи краденных аккаунтов

Операция «Погром» Facebok, Instagram, TikTok и Twitter провели скоординированную операцию против перекупщиков краденых аккаунтов. Их собственные учетные записи массово удалялись, вдобавок соцсети перехватили контроль над аккантами, угнанным
01.02.2021 Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter

в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории России», – говорится в перечне поручений Владимира Путина, опубликованном на kremlin.ru. К примеру, у Facebook и Twitter на момент публикации материала своих представительств в России не было, в отличие от китайской компании ByteDance, владельца сервиса коротких видеороликов TikTok. Свой офис в Москве она
12.01.2021 Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа

Блокировка в ответ на блокировку Американский интернет-провайдер Your T1 WIFI ограничит некоторым абонентам доступ к Facebook и Twitter, поскольку эти социальные сети допускают цензуру в отношении пользователей. Об этом сообщил телеканал Krem. Your T1 WIFI – сравнительно небольшой провайдер, предоставляющий услуги широк
19.11.2020 Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ

рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Иностранным интернет-платформам, таким как Facebook, Twitter и YouTube, будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Среди инициаторов закона — депутаты «Единой России» Александр Х
18.11.2020 Главой инфобезопасности Twitter стал легендарный хакер

Хакер с госнаградами Twitter нанял в качестве директора по информационной безопасности знаменитого хакера Пейтера Затко (Peiter Zatko), известного также под никнеймом Mudge. Затко — человек с чрезвычайно яркой биог
20.08.2020 Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik

ter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik. Об этом CNews сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня». Если пользователь не был ранее подписан или не заходил на аккаунты Sputnik, то поиск Twitter больше не дает возможности найти эти страницы. Подробности выясняются. Соответствующий запрос уже дважды был направлен корреспондентами в Twitter. Ответ, по словам представителей
07.08.2020 Через «дыру» Android личные сообщения в Twitter может прочитать кто угодно

Не совсем наши проблемы Twitter объявил об исправлении уязвимости в своём приложении под Android, в результате которо
29.07.2020 Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками

«Большой брат» в Twitter Сотрудники сервиса микроблогов Twitter на протяжении нескольких лет взламывали
02.07.2020 Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных

твом официального профиля Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России (МИД) в Twitter велась продажа базы данных с персональными данными россиян. За сомнительным предложен
25.06.2020 Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер

Норвежский разработчик браузеров Opera встроил Twitter в боковую панель. Начиная с последней 69 версии браузера Opera для компьютеров, все ф
20.03.2020 Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter

ак самих разработчиков Debian, так и всех сторонников проекта. В составе Debian Social есть аналоги Twitter, YouTube, Instagram и даже «Живого журнала». Разработка сервиса началась в январе 202
25.02.2020 Twitter разрешит ярко метить чужие посты за дезинформацию общества. Фото

Долой Fake News Twitter тестирует систему, которая позволит «подсвечивать» ложную информацию (fake news) и во

Публикаций - 2938, упоминаний - 3342

X Corp и организации, системы, технологии, персоны:

Meta Platforms - Facebook 4621 1249
Google LLC 12690 709
Microsoft Corporation 25775 496
Apple Inc 13156 488
VK - Mail.ru Group - ВКонтакте 4964 385
Yandex - Яндекс 9216 184
Samsung Electronics 11065 182
Telegram Group 2940 155
Amazon Inc - Amazon.com 3277 146
VK - Mail.ru Group 3602 132
Nokia Corporation - Nokia Oyj 5804 116
Intel Corporation 12811 98
Yahoo! 3726 96
Atos Prescriptive Security - SEQ - SEC Consult Services - Vulnerability Lab - Монитор безопасности 1693 92
Microsoft Corporation - GitHub 1075 87
HTC Corporation 1512 83
Sony 6739 76
Kaspersky - Лаборатория Касперского 5659 75
ВымпелКом - Билайн - Beeline - Вымпел-Коммуникации 9509 72
LG Electronics 3735 70
Ростелеком 10948 65
IBM - International Business Machines Corp 9699 64
Huawei 4677 62
BlackBerry - Research In Motion (RIM) 1597 61
Oracle Corporation 7074 60
МегаФон 10742 60
Qualcomm Technologies 1974 57
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15759 54
PayPal 671 51
Nvidia Corp 4002 48
Cisco Systems 5372 48
Dropbox 527 47
HP Inc. 5883 42
Xiaomi - Сяоми 2232 40
AMD - Advanced Micro Devices 4641 39
Snapchat 151 39
Sony Mobile - Mobile Communications Business Group - Sony Ericsson - Сони Мобайл Коммюникейшнз Рус 1268 37
Dell EMC 5180 37
SAP SE 5601 34
Zynga Game Network 133 32
Microsoft - LinkedIn 699 199
Лента - Супер Лента - Гипер Лента - Сеть розничной торговли 2427 73
Spotify - Спотифай - интернет-сервис потокового аудио 294 55
Netflix - онлайн-кинотеатр 528 54
Сбер - Сбербанк ПАО ГК - Российский государственный финансовый конгломерат 8849 54
eBay Inc 1640 50
Tesla Motors 461 37
Uber 357 31
DST Global - Digital Sky Technologies 229 28
VK - Mail.ru 33 Слона - Цифровое агентство недвижимости 3989 26
Фотодженика - Photogenica - фотобанк 1757 25
Россети Ленэнерго 1699 24
Alibaba Group - AliExpress - Global Digital Commerce Group 497 23
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3147 21
Visa International 1993 21
Airbnb 101 21
ВТБ - Открытие ФК - Банк Открытие 546 20
MasterCard Worldwide - MasterCard Incorporated - Международная платёжная система - Europay International - Eurocard International - Eurocheque International 1930 19
Почта России ПАО 2370 18
Резонанс НПП 407 18
Газпром ГПМХ - Газпром-Медиа Холдинг 321 17
Walt Disney Company 647 16
Vimeo - Видеохостинг 71 16
Andreessen Horowitz - Венчурный фонд 69 16
Альфа-Банк 1979 15
М.Видео-Эльдорадо - МВМ - М.Видео Менеджмент 2949 14
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 14
Ozon Holdings - Озон Холдинг - Интернет Решения 1911 13
HeadHunter Group - HH Group - Хэдхантер 1246 13
NanduQ - Qiwi 1013 12
Carl Zeiss AG 307 12
Block - Square 203 12
Т-Банк - ТБанк - Тинькофф банк - Тинькофф КС - Тинькофф Кредитные Системы - ТКС банк - Tinkoff Credit Systems Bank 1523 11
Nasdaq Stock Market - National Association of Securities Dealers Automated Quotation - Национальная ассоциация дилеров по ценным бумагам 2790 11
Morgan Stanley - Морган Стэнли 495 11
Sequoia Capital 115 11
Tvigle Media - онлайн-кинотеатр 75 11
РЖД - Российские железные дороги 2096 11
Финам ИК - Финам Менеджмент УК - Инвестиционный холдинг - Finam Global - Finam Global Investment Fund 1157 10
ivi - Иви - Онлайн-кинотеатр 439 10
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций - Роскомсвязьнадзор - Россвязьнадзор - Россвязькомнадзор - Госсвязьнадзор 3070 147
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 137
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13867 112
Президент РФ - Президент Российской Федерации 4950 107
U.S. POTUS - President of the United States - Президент США - The White House - Белый дом - Executive Office of the President of the United States, EOP - Исполнительная канцелярия президента США 1411 99
ЦБ РФ - Центробанк - Центральный банк РФ - Банк России 5657 85
Госдума РФ - Государственная Дума Федерального Собрания РФ 3691 79
U.S. FBI - Federal Bureau of Investigation - ФБР США - Федеральное бюро расследований 1209 54
Правительство РФ - Правительства Российской Федерации 6541 54
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1687 48
Государственные органы власти - ФОИВ РФ - Федеральные органы исполнительной власти - Федеральные министерства 5429 36
U.S. NSA - National Security Agency - АНБ США - Агентство национальной безопасности 497 36
ФСБ РФ - Федеральная служба безопасности Российской Федерации 3651 34
U.S. Department of State - Госдепартамент США - Государственный департамент США 551 32
МВД РФ - Министерство внутренних дел Российской Федерации 3583 29
Совфед РФ - Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации 1193 28
Районный суд РФ - Мосгорсуд - Московский городской суд - Районные суды Москвы 870 28
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1894 25
Сколково ИЦ - Инновационный центр - Фонд развития центра разработки и коммерциализации новых технологий - Сколковский инноград науки и технологий - Skolkovo Foundation 3441 24
U.S. SEC - Securities and Exchange Commission - Федеральная комиссия США по ценным бумагам и биржам 1057 24
Судебная власть - Judicial power 2500 24
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2067 23
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 647 23
U.S. CIA - Central Intelligence Agency - ЦРУ США - Центральное разведывательное управление 343 22
ФНС РФ - Федеральная налоговая служба Российской Федерации - МНС России - Министерство Российской Федерации по налогам и сборам - Госналогслужба России 3306 22
Минэкономразвития РФ - МЭРТ - Минэк - Министерство экономического развития Российской Федерации 2874 18
ФАС РФ - Федеральная антимонопольная служба Российской Федерации - МАП РФ - Министерство по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства 2339 18
Правительство Москвы - Мэрия Москвы 2856 18
U.S. Department of Justice - DOJ - Минюст США - Министерство юстиции США 632 18
Минобороны РФ - Министерство обороны Российской Федерации - ВС РФ - Вооружённые силы Российской Федерации 3198 17
NASA - National Aeronautics and Space Administration - Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США - Космическое агентство США - НАСА 3441 16
Госдума РФ - Комитет Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи 405 16
Генпрокуратура РФ - СКР РФ - Следственный комитет Российской Федерации - Генпрокуратура РФ - СКР РФ ГСУ - Главное следственное управление Следственного комитета РФ 754 14
Минздрав РФ - Министерство здравоохранения и социального развития Российской Федерации - Минсоцздравразвитие - Минсоцздрав 1508 13
U.S. FTC - Federal Trade Commission - ФТК США - Федеральная торговая комиссия США 453 13
Минюст РФ - Министерство юстиции Российской Федерации 783 12
Китай - Государственный совет КНР - Госсовет КНР - State Council of the People's Republic of China - Правительство Китая 480 12
U.S. Department of Commerce - Министерство торговли США - Bureau of Industry and Security, BIS - Бюро промышленности и безопасности США 439 11
Минфин РФ - Министерство финансов Российской федерации 2129 11
ФСТЭК РФ - Федеральная служба по техническому и экспортному контролю - Гостехкомиссия России 5691 11
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6508 38
ICANN - Internet Corporation for Assigned Names and Numbers - Корпорация по управлению доменными именами и IP-адресами - Корпорация по Присвоению Имен и Номеров 1066 30
Единая Россия - Политическая партия 321 19
ISO - International Organization for Standardization - Международная организация по стандартизации 1520 17
RIAA - The Recording Industry Association of America - Американская ассоциация звукозаписывающих компаний 259 9
РосКомСвобода - Общественная организация 86 8
МРАА - Motion Picture Association of America - Американская ассоциация кинокомпаний - Ассоциация кинопроизводителей Америки - Американская Киноассоциация 102 8
Демократическая политическая партия США 122 7
EFF - Electronic Frontier Foundation - Фонд электронных рубежей - Фонд электронного фронтира 121 7
Республиканская партия США - Republican Party - Американская политическая партия - Великая Старая Партия - Grand Old Party, GOP 153 7
ЛБИ - Лига безопасного интернета 66 6
Linux Foundation - Free Standards Group 206 6
WTO - World Trade Organization - ВТО - Всемирная торговая организация 423 6
Apache Software Foundation - ASF 231 6
РАЭК - Российская ассоциация электронных коммуникаций 269 6
NBA - National Basketball Association - Национальная баскетбольная ассоциация Северной Америки 66 6
AIIM - Association for Intelligent Information Management - Ассоциация по вопросам управления информацией и изображениями 69 6
Коммунизм - Коммунистические партии 71 6
3GPP - 3rd Generation Partnership Project - Third Generation Partnership Project - 3G Patent Platform Partnership - Консорциум, разрабатывающий спецификации для мобильной телефонии 539 5
XDA Developers - Сообщество мобильных разработчиков 74 5
Справедливая Россия — За правду - российская политическая партия 109 5
МОК - Международный олимпийский комитет - Comité international olympique - International Olympic Committee 207 5
ISF - Imaging Science Foundation - Научная организация в области качества изображения 24 5
ITU - International Telecommunication Union - МСЭ - Международный союз электросвязи 474 4
FIFA - Fédération Internationale de Football Association - ФИФА - Международная федерация футбола 264 4
BRICS - Brazil, Russia, India, China, South Africa - БРИКС - группа из пяти стран: Бразилии, России, Индии, КНР, ЮАР 406 4
КПРФ - Коммунистическая политическая партия Российской Федерации 106 4
G20 - The Group of Twenty - Большая двадцатка - Клуб правительств и глав центральных банков государств с наиболее развитой и развивающейся экономикой 53 4
Bitcoin Foundation 8 4
АРПП - Ассоциация Разработчиков Программных Продуктов - Отечественный софт 782 3
Руссофт НП - Russoft - Форт-Росс - АРПО - Ассоциация Разработчиков Программного Обеспечения - NSDA - National Software Development Association 813 3
Wi-Fi Alliance - WECA - Wireless Ethernet Compatibility Alliance - Альянс совместимости беспроводного оборудования Ethernet 87 3
АКАР - Ассоциация коммуникационных агентств России - РАРА - Российской ассоциации рекламных агентств 104 3
W3C - World Wide Web Consortium - Консорциум Всемирной паутины 161 3
ICIJ - International Consortium of Investigative Journalists - Международный консорциум журналистских расследований 9 3
КПК - Коммунистическая политическая партия Китая - Чжунго гунчаньдан 45 3
SFC - Software Freedom Conservancy - Американская правозащитная организация 13 3
CTIA Wireless Association - Cellular Telecommunications Industry Association - Cellular Telecommunications and Internet Association - Cibernet - Ассоциации провайдеров услуг сотовой связи и интернета - Ассоциация изготовителей сотовых телекоммуникационных 96 3
РСПП - Российский союз промышленников и предпринимателей 264 2
ЛДПР 116 2
Соцсеть - Социальная сеть - Social Networks - Социальные медиа 11803 1180
Smartphone - Смартфон - Коммуникатор 26794 640
ОС - Операционная система - OS - Operating system - Общесистемное ПО 28269 497
Кибербезопасность - Компьютерная безопасность - Информационная безопасность - ИБ-интегратор - Киберпреступность - Cybersecurity - Киберинциденты - Киберустойчивость - Cyber resilience 34985 492
Сервер - серверные платформы (системы) - серверное оборудование - server platforms server hardware 33491 350
Браузер - Веб-обозреватель - Интернет-обозреватель - Web-browser - Веб-навигатор - Web-navigator 10005 333
Blog - Weblog - Блог-платформы - Онлайн-дневники - Блогосфера 3236 301
Email - Электронная почта - e-mail - electronic mail - технология и служба по пересылке и получению электронных сообщений 13714 277
Instant Messenger - Мессенджер - Текстовые коммуникация - IM-системы для обмена мгновенными текстовыми, аудио и видео сообщениями - Интернет-пейджер 9357 271
Электроника - CPU - Central processing unit - chiplet, чиплет - ЦПУ - Центральный микропроцессор - Центральное процессорное устройство - Процессорный модуль 22572 267
Телефон - Телефонная связь - голосовая связь - голосовой трафик - телефонные звонки - телефонные системы - telephone communication, calls, systems 26306 257
Кибербезопасность - Вредоносное ПО - ВПО - Зловред - malware 14268 255
Wi-Fi - Wireless Fidelity LAN - Wi-Fi 802.11 Wave - IEEE 802.11 - Стандарт беспроводной связи 13482 255
Планшет - Планшетный компьютер - TabletPC - Tablet computer - "таблетка" 13054 253
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29697 232
Gadget - Гаджет - Девайс - небольшое устройство, предназначенное для облегчения и усовершенствования жизни человека - цифровые товары 8515 230
Электроника - Дисплей - Монитор - Display - Monitor 13248 209
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24410 204
PC game - ПК игры - компьютерные игры - Игровая индустрия - Игры и развлекательные приложения для геймеров 18329 186
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 53876 185
Bluetooth - Bluetooth Smart - Bluetooth LE - Bluetooth Low Energy - BLE, BTLE 7938 180
Аккумулятор электрический - Системы накопления (хранения) энергии, СНЭ - системы хранения электроэнергии - Energy storage - химический источник тока многоразового действия, который может быть вновь заряжен после разряда 10698 179
SMS - Short Message Service - Служба коротких сообщений 9294 177
RAM - Random Access Memory - Память с произвольным доступом - Оперативное запоминающее устройство (ОЗУ) 10357 171
ISP - Internet Service Provider - Internet Access Provider - Интернет-провайдер 18025 167
Multi‑Touch - Multitouch - Мультитач - Touch Screen - TouchPad - Тачпад - Тачскрин - Тачфон - функция сенсорных систем ввода (сенсорный экран, сенсорная панель) - пальцеориентированный интерфейс 6409 166
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 164
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18122 159
Notebook - Ноутбук - Laptop - Лэптоп - Портативный компьютер 15433 156
Кибербезопасность - Vulnerability - Уязвимость - компьютерная безопасность - ИБ-дефект - Exploit - Эксплоиты (эксплойты), использующие уязвимости в ПО 7599 152
ИСПДн - Информационная система персональных данных - Защита и обезличивание персональных данных, деперсонализация - Автоматизация процесса сбора, хранения, передачи и защиты персональных данных граждан 9459 150
SD (MicroSD) - Secure Digital - формат флэш-карт - Secure Digital High Capacity (SDHC) - SD Ultra Capacity (SDUC) - SD eXtended Capacity (SDXC) 6266 147
Кибербезопасность - DLP - Data Leak Prevention - IDL - Information Leaks Detection - Предотвращение утечек информации - Предотвращение потери данных 8283 147
Мобильное приложение - Mobile app - Мобильные решения - Мобильные сервисы - Мобильная разработка 12944 146
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13309 145
DNS - Domain Name System - Система доменных имён 5787 141
Мобильные системы - Мобильные технологии - Мобильные, портативные, компактные устройства, миниатюризация - Mobile, portable devices, systems 14767 139
USB - Universal Serial Bus - универсальная последовательная шина (интерфейс) для подключения периферийных устройств 10595 136
Firmware - Прошивка - Встроенное программное обеспечение 2762 133
Видеоконтент - видеоролик - видеозапись - видеоизображение - видеоблог - video content - video blog 7892 131
Google Android 15244 491
Google YouTube - Видеохостинг 3002 381
Microsoft Windows 16882 311
Apple iPhone - серия смартфонов 7623 307
Apple iOS 8583 295
Meta - Facebook - Instagram - Инстаграм 925 234
Microsoft Skype - Skype Technologies - Skype Software - Skype Communications - Skype Inc - Skype Limited 2125 160
Apple iPad 4012 155
VK - Mail.ru - Одноклассники 1751 154
Google Play - Google Store - Google Android Market 3551 146
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1287 145
Apple - App Store 3109 121
Linux OS 11533 118
U.S. Department of Defense - U.S. Space Command GPS - Global Positioning System - Система глобального позиционирования 5250 117
Google - Gmail 1021 101
Microsoft Windows Phone OS - Microsoft Windows Smartphone - Microsoft WP-смартфон 1640 98
Mozilla Firefox - браузер 1951 95
Rambler Group - LiveJournal - Живой Журнал - ЖЖ блог-платформа 570 94
Google Chrome - браузер 1701 91
Qualcomm Snapdragon - Семейство мобильных систем на кристалле - System on Chip - SoC 2186 87
MITRE CVE - MITRE Common Vulnerabilities and Exposures - База данных общеизвестных уязвимостей информационной безопасности 5726 86
Microsoft Windows 10 1938 85
Rakuten Viber 665 82
Apple iPhone 6 4861 76
Myspace - социальная сеть 640 76
Bitcoin - Биткоин - Криптовалюта - Пиринговая платёжная система 706 74
Apple Mac - Apple Macintosh 3114 68
Минцифры РФ - Роскомнадзор РФ - Единый реестр запрещенных интернет-ресурсов - Реестр запрещенных сайтов 691 68
Google+ - Google Plus - социальная сеть 217 67
Google Android 2 - Android Eclair, Gingerbread, Froyo 724 66
Flickr - Фотохостинг 258 64
Apple macOS 2419 62
Microsoft Office 4170 60
ByteDance - TikTok 355 58
Microsoft Edge - MS Edge - браузер 2037 57
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6278 55
Microsoft Windows Mobile OS - Microsoft Windows CE - Microsoft WinCE - Microsoft Windows Compact Edition - Microsoft Pocket PC - Microsoft Handheld PC - Microsoft HPC - Microsoft Palm-size PC 2429 54
Apple iTunes Store 1118 54
Microsoft Windows 8 - Microsoft Windows RT 1440 53
Microsoft Windows 7 2007 52
Путин Владимир 3454 86
Musk Elon Reeve - Маск Илон Рив 457 78
Никифоров Николай 1138 66
Trump Donald J. - Трамп Дональд 687 65
Zuckerberg Mark - Цукерберг Марк 369 64
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 51
Дуров Павел 329 46
Медведев Дмитрий 1665 44
Dorsey Jack - Дорси Джек 38 36
Jobs Steve - Джобс Стив 1031 29
Cook Tim - Кук Тим - Кук Тимоти Дональд 404 25
Snowden Edward - Сноуден Эдвард 175 24
Мильнер Юрий 137 23
Stone Biz - Стоун Биз 22 22
Водясов Алексей 222 21
Усманов Алишер 311 19
Жаров Александр 183 18
Зайцев Михаил 345 18
Хинштейн Александр 148 18
Мельникова Анастасия 440 17
Щеголев Игорь 699 17
Gates William Henry - Гейтс Уильям Генри - Гейтс Билл 931 17
Дворкович Аркадий 216 17
Мишустин Михаил 787 15
Bezos Jeff - Безос Джефф 177 15
Горелкин Антон 118 14
Blass Evan - Бласс Эван 37 14
Боярский Сергей 49 14
Williams Evan - Вильямс Эван - Уильямс Эван 16 14
Satya Nadella - Сатья Наделла 227 13
Biden Joseph - Байден Джозеф - Biden Joe - Байден Джо 175 13
Costolo Dick - Костоло Дик 13 13
Галушкин Олег 182 13
Ballmer Steve - Баллмер Стивен 579 12
Schmidt Eric Emerson - Шмидт Эрик Эмерсон 284 11
Навальный Алексей 63 11
Elop Stephen - Элоп Стивен 156 11
Цыплухин Владислав 41 10
Собянин Сергей 538 9
McAfee John - МакАфи Джон 31 9
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1226
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54748 874
Китай - Китайская Народная Республика - КНР 19139 313
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47600 258
Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13821 196
Европа 24964 188
Германия - Федеративная Республика 13221 143
Япония 13807 105
Украина 7928 93
Индия - Bharat 5870 91
Франция - Французская Республика 8177 91
Южная Корея - Республика 7052 90
США - Калифорния 4829 72
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19544 64
Испания - Королевство 3840 61
Канада 5082 58
Китай - Тайвань 4245 57
СНГ - Содружество Независимых Государств - CIS - The Commonwealth of Independent States 14809 56
США - Калифорния - Северная Калифорния - Сан-Франциско 1461 55
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4202 55
США - Нью-Йорк 3180 53
Италия - Итальянская Республика 4508 53
Австралия - Австралийский Союз - Австралийский континент 3660 51
Азия - Азиатский регион 5920 51
США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1093 50
Бразилия - Федеративная Республика 2520 46
Нидерланды 3746 44
Земля - планета Солнечной системы 10865 44
Финляндия - Финляндская Республика 3697 42
Солнце - звезда Солнечной системы 5490 41
Беларусь - Белоруссия 6289 39
Великобритания - Лондон 2432 38
Израиль 2856 37
Турция - Турецкая республика 2620 37
Швеция - Королевство 3782 33
Америка Северная - Североамериканский регион 3414 31
Америка - Американский регион 2206 29
Иран - Исламская Республика Иран 1155 29
США - Колумбия - Вашингтон 1487 28
Швейцария - Швейцарская Конфедерация 2607 27
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 57683 447
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53465 328
Инвестиции - инвестирование - инвестиционные проекты - инвестиционное консультирование 18149 205
Торговля розничная - Ритейл - Шопинг - Розница - Retail - торговые компании 27294 178
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11686 177
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8841 174
Startup - Стартап - Компания с короткой историей операционной деятельности 5778 165
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 158
Английский язык 7030 140
Судебная власть - Судебная практика, тяжба - Судебный иск, процесс - Судебное разбирательство - истец-ответчик - Lawsuit, trial 8249 134
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 33757 129
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7418 105
Рунет - Русскоязычный интернет - Кириллические домены .Ru .РФ .РУС - Российский сегмент сети Интернет 3791 93
Санкции - Sanctions - коллективные или односторонние принудительные меры - санкционное давление - Эмбарго 4019 90
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 89
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 86
Copyright - Копирайт - Авторские и смежные права - Правообладатель - Интеллектуальная собственность - Intellectual Property - пиратство 5109 79
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9107 76
Демография - наука о закономерностях воспроизводства населения 10876 74
Фондовая биржа - Фондовый рынок - акции, облигации, векселя, ценные бумаги компаний - трейдинг, трейдер - секьюритизация - company shares and bonds - securities 6692 68
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6758 66
Металлы - Сплавы - Metals - Alloys 5510 66
Судебная власть - Уголовное преступление - уголовное наказание - правонарушение (общественно опасное деяние) - задержание, арест, лишение свободы - тюремное заключение 3859 66
CTO - Chief Technology Officer - Технический директор 5715 65
Здравоохранение - Охрана здоровья граждан (населения) и профилактика болезней 10345 65
Здравоохранение - Медицина и медицинские товары и услуги - медицинские организации - медучреждения - Лечебно-профилактические учреждения, ЛПУ - Лечебно-санитарные учреждения медучреждения 11323 61
Налогообложение - Налоговый консалтинг - Налоговое консультирование - Налоговый учет - Налоговая отчетность - Налоговое планирование 6556 59
Минюст РФ - ФСЭМ - Федеральный список экстремистских материалов Министерства юстиции России - экстремизм - расистские и ксенофобские материалы 731 58
Интернет-пользователь - internet user - интернет-сообщество - internet community - интернет-аудитория - internet audience 2169 58
Insider information - Инсайдерская информация - инсайдер 956 57
Инвестиции венчурные - Venture investments - Private Equity - Частные капиталовложения - Частные инвестиции 2308 55
Здравоохранение - SARS-CoV-2 - COVID-19 - Ковид - COronaVIrus Disease 2019 - Коронавирусная инфекция 2019-nCoV - Пандемия - Эпидемия атипичной пневмонии 3837 54
Юриспруденция - Федеральное законодательство 4605 53
Цензура - Свобода слово 514 52
СМБ - Средний и малый бизнес - SME - Small and medium-sized enterprises - SMB - Small-medium business - SOHO - Small Office Home Office 12307 49
Финансовый сектор - Кредитование - Сrediting - Заём 7523 49
Недвижимость - Real estate - Realty - недвижимое имущество - риэлторская деятельность 5620 49
Туризм - Туристический сектор экономики - Турбизнес - туристические агентства - Путешествия - Tourism, travel 7529 45
Фондовая биржа - IPO - Initial Public Offering - Первое публичное размещение акций компании 2129 44
Торговля - FMCG&Retail - Fast Moving Consumer Goods - Товары повседневного спроса - Товары народного потребления - Потребительский рынок 5582 44
TechCrunch - TechCrunch Network - TechCrunch Distrupt - TechCrunch Awards 1309 122
Bloomberg 1627 79
Reddit 398 75
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6095 75
NYT - The New York Times 1100 73
The Verge - Издание 619 63
CNews - ZOOM.CNews 1866 57
Dow Jones - WSJ - The Wall Street Journal 1339 52
Wikipedia - Википедия 650 49
BleepingComputer - Издание 458 45
ZDnet 663 42
Business Insider - Бизнес инсайдер 264 37
РИА Новости 1033 36
BBC - British Broadcasting Corporation - Британская вещательная корпорация 2733 35
Интерфакс - Interfax - Иинформационное агентство 1140 33
FT - Financial Times 1296 32
Forbes - Форбс 1002 31
РБК - РосБизнесКонсалтинг 11566 31
The Register - The Register Hardware 1784 30
Warner Bros. Discovery - WarnerMedia CNN - Turner Broadcasting System 676 30
ТАСС - Телеграфное агентство связи и сообщения - Российское государственное информационное агентство - ИТАР-ТАСС - Информационное телеграфное агентство России - Телеграфное Агентство Советского Союза 1265 29
AllThingsDigital - AllThingsD - All Things Digital 201 29
CNBC - Consumer News and Business Channel 242 26
Times 661 26
CNET Networks - CNET News 1643 25
The Guardian - Британская газета 406 24
Engadget - Блог о технологиях 429 22
The Washington Post 350 22
Коммерсантъ - Издательский дом 2399 21
Mashable 372 20
Tom’s Hardware 600 19
AppleInsider 400 19
Wired - Издание 276 17
Neowin 217 17
MacRumors 148 14
Digg 68 14
Ведомости 1466 13
Ars Technica 450 13
9to5Mac 70 13
Rambler Group - Lenta.ru - Лента.ру - онлайн-издание 131 12
Gartner - Гартнер 3658 48
IDC - International Data Corporation 4975 41
CNews Analytics - Аналитическое агентство 8619 28
CNews 100 - Рейтинг крупнейших ИТ-компаний России - Российский ИТ-рынок - Российский рынок информационных технологий 3961 27
comScore 379 23
Forrester Research 834 11
CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей - Индекс счастья клиента 851 10
Nielsen Holdings - NielsenIQ - Nielsen Global Connect - NetRatings - ACNielsen (AC Nielsen) - Nielsen Media Research (NMR) 432 9
Fortune Global 500 295 7
eMarketer 206 7
Mediascope - Медиаскоп - TNS Россия, ТНС Гэллап - Admetrix - Эд Метрикс - Исследовательская компания 195 6
NetMarketShare Web Analytics 29 6
TIOBE programming community index - Индекс популярности языков программирования 86 6
SimilarWeb 62 6
Fortune Global 100 142 5
Dow Jones & Company - DJIA - Доу Джонс 156 5
Ookla - Downdetector - Speedtest - Сервис мониторинга сайтов - Рейтинг скорости мобильного интернета 98 5
J’son & Partners Consulting - Джейсон энд Партнерс Консалтинг 1086 4
ВЦИОМ - Всероссийский центр изучения общественного мнения 262 4
CCS Insight 22 4
Net Applications 127 4
data.ai - App Annie - Distimo 23 4
Gartner Magic Quadrant - Гартнер Магический квадрант 375 3
IBM Research 111 3
HFS Research 49 3
Strategy Analytics 285 3
Recorded Future - Записанное будущее 17 3
Markswebb Rank & Report - Марксвебб Ранк энд Репорт 83 3
ФОМ - Фонд Общественное Мнение - ФОМнибус 227 3
ИТ-тренды - Актуальные вызовы в ИТ 368 3
TrendForce 187 2
Counterpoint Research 110 2
Левада-Центр - исследовательская организация - Аналитический центр Юрия Левады 31 2
НМГ - Медиалогия 37 2
Analysys Mason - Mason Communications 27 2
The Economist Intelligence Unit 41 2
Informa - Ovum - Omdia 156 2
Sensor Tower 16 2
Usher2.club - Мониторинг реестра запрещенных сайтов Роскомнадзора 5 2
Jon Peddie Research 46 2
SU - Stanford University - Leland Stanford Junior University - Стэнфордский университет 648 12
MIT - Massachusetts Institute of Technology - МТИ - Массачусетский технологический институт 1001 12
Harvard University - Гарвардский университет - Гарвард 471 8
МФТИ - Московский физико-технический институт - Физтех 1222 7
НИУ ВШЭ - Национальный исследовательский университет - Высшая школа экономики 1481 6
МГУ - Московский Государственный Университет имени М. В. Ломоносова 1727 5
University of Cambridge - Кембриджский университет 257 5
РАН - Российская академия наук 2122 4
CERN - Conseil Européen pour la Recherche Nucléaire - ЦЕРН - Европейский Центр ядерных исследований - Европейская организация по ядерным исследованиям 246 4
Georgia Tech - Georgia Institute of Technology - Технологический институт Джорджии 126 4
IEEE - The Institute of Electrical and Electronics Engineers - ИИЭР - Институт инженеров электротехники и электроники 307 3
СПбГУ - Санкт-Петербургский государственный университет - Universitas Petropolitana 649 3
UC Berkeley, Berkeley Cal - University of California, Berkeley - California Berkeley University of California - Калифорнийский университет в Беркли 297 3
University of Oxford - Оксфордский университет 211 3
ННГУ - Нижегородский государственный университет имени Н.И. Лобачевского - Университет Лобачевского 182 3
Indiana University - Индианский университет - Университет штата Индиана 49 3
РГГУ - Российский государственный гуманитарный университет 65 3
CAS - Chinese Academy of Sciences - АНК - Академия наук Китая - Китайская академия наук 259 3
ИТМО - Научно-образовательная корпорация - СПбГУ ИТМО - Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики - ITMO University 590 2
Цифровая экономика России - Федеральный проект - Кадры для цифровой экономики - Цифровая грамотность - Цифровые навыки населения 733 2
Минцифры РФ - НИЦ Телеком - Национальный исследовательский центр телекоммуникаций - НИИР ФГУП - Научно-исследовательский институт Радио имени М. И. Кривошеева 247 2
Skyeng - Образовательные технологии - Скаенг ОАНО ДПО 111 2
ИРИ - Институт развития интернета АНО 147 2
Квант ФГУП НИИ - Научно-исследовательский институт 30 2
Росатом - РФЯЦ-ВНИИЭФ ФГУП - Российский федеральный ядерный центр - Всероссийский научно-исследовательский институт экспериментальной физики 172 2
ЮУрГУ - Южно-Уральский государственный университет 109 2
U.S. Congress Library - Библиотека конгресса США 71 2
NYU - New York University - Нью-Йоркский университет - Polytechnic Institute of New York University - Политехнический институт Нью-Йоркского университета 111 2
UCL - University College London - Университетский колледж Лондона 80 2
РГУ нефти и газа имени Губкина - Российский государственный университет нефти и газа имени И.М. Губкина - Губкинский университет - "Керосинка" 118 2
РАН ИПС - Институт программных систем имени А.К. Айламазяна Российской академии наук 102 2
Сколково Открытый университет - ОтУС 14 2
Оренбургский ГАУ ФГБОУ ВО - Оренбургский государственный аграрный университет 7 2
University of Surrey - Университет Суррея - Battersea College of Technology 29 2
CMU - Carnegie Mellon University - Университет Карнеги-Меллона 284 2
УрФУ - Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина 222 1
CSUEB - Cal State - California State University East Bay - Калифорнийский государственный университет 527 1
НИЦ Курчатовский институт - Национальный исследовательский центр - ЛИПАН - Лаборатория измерительных приборов АН СССР 294 1
РАНХиГС - Президентская академия - Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 604 1
Сколтех - Сколковский институт науки и технологий - Skoltech - Skolkovo Institute of Science and Technology - СколковоТех 459 1
IOI - International Olympiad in Informatics - Международная олимпиада по информатике среди школьников 7638 68
День программиста - Day of the Programmer - 256-й день года 2663 55
MWC - Mobile World Congress - Всемирный мобильный конгресс - Всемирный форум мобильной широкополосной связи - 3GSM 952 21
WWDC - Apple Worldwide Developers Conference 182 15
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 749 12
CES - Consumer Electronics Show - CES Innovation Awards - Международная выставка потребительской электроники 635 12
МОК - Олимпийские игры - Олимпиады - Olympic Games 1283 10
Рождество Христово - Рождественские каникулы 664 8
День молодёжи - 27 июня 1087 8
IFA - Internationale Funkausstellung Berlin - Международная выставка бытовой электроники в Берлине - IFA hottest tech awards 339 6
Google I/O Всемирная конференция разработчиков 157 6
Международный женский день - 8 марта 418 6
Microsoft Imagine Cup 60 5
WEF - The World Economic Forum - Всемирный экономический форум 195 4
CNews FORUM Информационные технологии завтра 1281 4
CNews AWARDS - награда 571 4
БЕСЕДА - конференция по беспроводным технологиям 86 4
Астрономия - Космос - День космонавтики - 12 апреля 114 4
Black Hat - Конференция 120 3
FIA - Formula 1 - Формула 1 - класс гонок на автомобилях с открытыми колёсами 228 3
Samsung Unpacked 41 3
Microsoft for Startups - Microsoft BizSpark - Microsoft Startup Accelerator Programme 60 3
Huawei Developer Conference - HDC - Huawei Developer Day 34 3
Hackathon - Хакатон - форум-соревнование для разработчиков 399 3
A.M.P.A.S. - Academy of Motion Picture Arts and Sciences - Американская академия кинематографических искусств и наук - Oscar Academy Awards - кинопремия Оскар 55 3
День благодарения - Thanksgiving Day - североамериканский праздник, отмечается во второй понедельник октября в Канаде и в четвёртый четверг ноября в США 96 3
ПМЭФ - Петербургский международный экономический форум 660 2
CNews Conferences - CNews Конференции - Агентство маркетинговых коммуникаций 2194 2
ICPC - The International Collegiate Programming Contest - Международная студенческая олимпиада по программированию 93 2
Computex - Тайбэйская международная компьютерная выставка- Taipei International Information Technology Show 138 2
Microsoft Build - конференция 39 2
Единый день голосования 143 2
МОК - Паралимпиада - Паралимпийские игры - Параолимпийские игры - Paralympic Games 73 2
РАЭК - Премия Рунета - Национальная премия за вклад в развитие российского сегмента сети Интернет 104 2
Web Summit 13 2
ЭОС Осенний документооборот 35 2
Google Zeitgeist 12 2
FISU Universiade - Универсиада - Международные и национальные спортивные соревнования среди студентов 119 1
CNews FORUM Кейсы 313 1
ЦИПР - Цифровая Индустрия Промышленной России - Конференция 227 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Лучшие автономные газонокосилки в 2026 году: хиты продаж

Лучшие видеорегистраторы в 2026 году: хиты продаж

Как безопасно купить б/у смартфон: подробная инструкция

Показать еще

Наука

Почему эволюция застопорилась на миллионы лет, прежде чем внезапно возобновиться?

Новое исследование показало, что Земля постепенно заселяет Венеру жизнью

Обнаружены биологические часы-хронометр организма — когда они выходят из строя, развитие человека останавливается
Показать еще