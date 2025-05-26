X Corp - Twitter

В дата-центре соцсети X бушевал пожар. Пользователей не пускало в бывший Twitter ия, еще 8% испытывали трудности с подключением к серверам. Сбои фиксируются в США, Франции, Японии и других странах. Отмечается, что в США о неполадках сообщили почти 26 тыс. пользователей. X (бывший Twitter) — американский ИТ-сервис микроблогов и социальная сеть, в которой пользователи публикуют сообщения и взаимодействуют с ними, как писал CNews. В марте 2025 г. сообщалось, что Илон Маск

ГК «Солар»: хакеры активно используют Steam, Twitter, YouTube для координации кибератак ественно распространяют вирусы-стилеры, однако схема может использоваться для любого ВПО. Среди сайтов, которые используют хакеры, также Pastebin (платформа для публикации текста или кода), X (бывший Twitter), YouTube, мессенджер Telegram и другие. В целом, атакующие постоянно придумывают новые способы маскировки своей вредоносной деятельности. «Dead Drop Resolver позволяет злоумышленникам

Аналитика Big Data МТС: аналог Twitter не заинтересовал россиян этих городах проживает 50% аудитории сервиса. «По итогам первых недель с момента запуска новой социальной сети мы видим, что она не смогла заинтересовать любителей микроблогов в качестве альтернативы Twitter. Частота использования сервисов с 6 по 16 июля 2023 г. показала, что за этот период пользователь Threаds в среднем заходил в приложение один раз, в том время как в Twitter этот п

Продан «Twitter для консерваторов», приютивший сторонников Трампа. Новый владелец его тут же отключил нией Starboard. Финансовые условия сделки в тексте релиза не уточняются. Сроки перезапуска платформы также не сообщаются. Parler – это сервис микроблогов, позиционирующий себя в качестве альтернативы Twitter с мягкой политикой модерации контента. Площадка снискала популярность у американских консерваторов и сторонников ультраправых взглядов, некоторые из которых считают, что Twitter

Илон Маск окончательно «убил» компанию Twitter Twitter Inc больше нет Компания Twitter Inc, управляющая сервисом микроблогов Twitter, перестала существовать как само

Нейросеть ChatGPT написала диплом российскому студенту. Защита прошла суперуспешно Диплом за день Российский студент Александр Жадан защитил диплом, который написала ему нейросеть ChatGPT. Об этом сам Александр поделился в своем блоге в заблокированной в России соцсети Twitter. Название вуза он не раскрыл, по ряду косвенных признаков можно предположить, что это столичный РГГУ (Российский государственный гуманитарный университет). В своем профиле @biblikz Алек

Проект сверхбыстрого облачного браузера для «древних» ПК закрывается. Причины Конец облачной мечты Американский стартап Mighty прекращает работу над развитием одноименного облачного браузера. Об этом в Twitter сообщил основатель компании Сухайл Доши (Suhail Doshi). Обозреватель Mighty, по заявлению разработчиков, обеспечивает в разы более высокую скорость загрузки веб-страниц в сравнении с тр

Илон Маск обещал не увольнять 75% штата Twitter, поэтому разгонит всего 50% Бизнесменам веры нет Миллиардер и всемирно известный филантроп Илон Маск (Elon Musk) готовится расправиться с половиной штата заблокированной в России американской соцсети Twitter, пишет CNBC. Маск завладел Twitter в конце октября 2022 г., хотя сделать это планировал еще весной 2022 г. Незадолго до перехода Twitterr в собственность Маска появилась информац

Илон Маск возглавил Twitter и начал расправу над топ-менеджерами Чистка кадров «по-миллиардерски» Миллиардер Илон Маск (Elon Musk), основатель компаний Tesla, Space X и др., встал во главе заблокированной в России социальной сети Twitter. Об этом пишет CNBC со ссылкой на неназванные источники. Придя к власти в Twitter, Маск тут же начал вершить судьбы сотрудников компании. Первым делом начал увольнения среди топ-

Twitter будет продан в течение 3 дней Маск решился на предложение Миллиардер и филантроп Илон Маск (Elon Musk) уведомил соинвесторов, о том, что он планирует закрыть сделку по выкупу заблокированной в России социальной сети Twitter к пятнице — 28 октября 2022 г. Об этом сообщает издание Reuters. Сейчас основатель SpaceX и Tesla планирует приобрести соцсеть за $44 млрд. По данным источника издания, инвесторы уже по

Миллиардер и филантроп Илон Маск вычистит 75% штата Twitter Маск не хочет платить зарплаты Основатель Tesla и SpaceX миллиардер Илон Маск (Elon Musk) собирается уволить 75% сотрудников заблокированной в России социальной сети Twitter. Как пишет The Washington Post, без работы в самом ближайшем будущем могут остаться несколько тысяч человек. На октябрь 2022 г. в штате Twitter числилось около 7500 сотрудников.

Бывший директор по безопасности Twitter: В компании полный бардак с безопасностью Далеко идущие последствия Пейтер Затко (Peiter Zatko), этический хакер и бывший директор по информационной безопасности компании Twitter, выступил с докладом на заседании юридического комитета Сената США с докладом, заявив, помимо прочего, что в руководстве Twitter засели «иностранные агенты влияния». Затко пригла

Путина обвинили в срыве сделки по продаже Twitter Илону Маску лона Маска Миллиардер Илон Маск (Elon Musk) решил отложить покупку заблокированной в России соцсети Twitter из-за слов Президента России Владимира Путина, пишет Business Insider. По информации

Весной 2022 г. Twitter чуть не превратился в настоящий порносайт. Помешали только две вещи Порно-Twitter Владельцы заблокированной в России соцсети Twitter весной 2022 г. намеревались превратить ее в полноценный порносайт, нацеленный на конкуренцию с Onlyfans. Как пишет The Verge, р

Экс-работник Twitter шпионил за пользователями в интересах Саудовской Аравии 10-20 лет тюрьмы Бывший сотрудник Twitter Ахмад Абуаммо (Ahmad Abouammo) признан виновным в нелегальном сборе личной информации о некоторых пользователях сервиса в интересах Саудовской Аравии (СА). Его признали виновным также в

Apple, Google, Microsoft, Twitter массово сокращают штаты в ожидании рыночного коллапса Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) сказал своим сотрудникам, что впереди «один из худших спадов в экономике в новейшей истории». На конец марта 2022 г. в компании работало более 77,8 тыс. сотрудников. Twitter тоже заморозил найм и начал удалять предложения о работе на фоне неопределенности, связанной с приобретением компании Илоном Маском. В 2021 г. в компании работало 7,5 тыс. человек. Ауди

Путин утвердил гигантские штрафы для Twitter, TikTok, Viber, WhatsApp увствуют «закон о приземлении» на себе Напомним, так называемый закон о «приземлении» Владимир Путин подписал 1 июля 2021 г. Первой требования закона исполнила Apple, за ней – Spotify, Likee, TikTok, Twitter и Viber. После того, как ряд компаний проигнорировал требования российского регулятора, в Правительство в феврале 2022 г. был направлен законопроект об оборотных штрафах. В июне 2022 г.

Создатель Twitter объявил о рождении интернета «пятого поколения» Сетевая футурология Бывший глава Twitter Джек Дорси (Jack Dorsey) анонсировал новую программную платформу Web5. Разработкой Web5 займётся новая компания Дорси TBD, созданная в прошлом году: её заявленной целью является создани

В Twitter полетели головы топ-менеджеров. Компания затягивает пояса в ожидании покупки Маском Перемены в Twitter Главный исполнительный директор Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal) уволил двух топ-менеджеров компании, объявил о приостановке дальнейшего расширения штата и резком сокращении

Брешь в Apache грозит сверхмасштабными атаками на сервисы Apple, Twitter, Minecraft плуатировать, в то время как разработчики и специалисты по информбезопасности ищут способы ее нейтрализовать. Уязвимость, получившая название Log4Shell, уже поставила под угрозу сервисы Apple, Steam, Twitter, Tesla, Minecraft и множество других. Log4j — это Java-библиотека для сбора логов, используемый огромным количеством различных сетевых сервисов, включая корпоративные и облачные. Уязвим

При новом гендиректоре в Twitter полетели головы Долой топ-менеджеров Новый гендиректор компании Twitter Параг Агравал (Parag Agrawal), сменивший на этой должности Джека Дорси (Jack Dorsey), начал свою деятельность на этом посту с громких увольнений. Как пишет издание The Washington Post,

Twitter открывает блокчейн-подразделение с далекоидущими планами Децентрализация в прицеле Twitter объявил о создании специального подразделения, которое должно будет стать «центром ко

Российские госкомпании тратят миллиарды на рекламу в Facebook и Twitter, с которыми воюет власть зано, что за указанный период больше всего денег госкомпании и госструктуры вложили в рекламу в Facebook и Instagram. При этом наибольший рост затрат госкомпаний и госструктур на рекламу наблюдался в Twitter и Telegram. Три из четырех сервисов ранее попадали в немилость властей. Например, Telegram больше двух лет находился в блокировке в России. Сейчас Twitter и Facebook регулярно по

Роскомнадзор завалил Google, Facebook и Twitter штрафами на десятки миллионов рублей Контент стоимостью в миллионы рублей Google, Facebook и Twitter по инициативе Роскомназора могут получить штрафы на десятки миллионов рублей. По информации ТАСС, он направил в 422 мировой судебный участок Таганского района Москвы в общей сложности 1

Twitter позволяет прятать вирусы в публикуемых картинках Недоочищенная стеганография Эксперт по безопасности Дэвид Бьюкенен (David Buchanan) обнаружил способ прятать в изображения в Twitter целые файлы ZIP и MP3 размером до 3 МБ. Эксплуатация такой уязвимости потребует некоторых усилий, но в целом это весьма серьезный вектор атаки. Стеганография, то есть интегрирование в ц

«Ростелеком» заплатил 1,7 миллиарда за разработчика ПО для борьбы с Twitter и Telegram абонентов. Чем больше становится сеть, тем, по закону больших чисел, становилось бы сложнее блокировать трафик Telegram таким путем». Как «Рдп.ру» связан с суверенным интернетом и замедлением работы Twitter В 2019 г. в России был принят закон о суверенном интернете, в соответствии с которыми интернет-провайдеры должны устанавливать у себя специальные Технические средства предотвращения угр

Роскомнадзор начал войну с Twitter и первым же пострадал Роскомнадзор ограничил скорость доступа к Twitter Роскомнадзор заявил о добавлении социальной сети Twitter в перечень угроз и о замедлении скорости доступа к данному ресурсу. Эта мера будет реализована на 100% мобильных устройст

Twitter вводит плату за чтение записей За подписку придется заплатить Сеть микроблогов Twitter анонсировала запуск сервиса платной подписки на пользователей Super Follows. Как пише

Facebok, Instagram, TikTok и Twitter совместно разгромили сеть продажи краденных аккаунтов Операция «Погром» Facebok, Instagram, TikTok и Twitter провели скоординированную операцию против перекупщиков краденых аккаунтов. Их собственные учетные записи массово удалялись, вдобавок соцсети перехватили контроль над аккантами, угнанным

Путин распорядился усложнить жизнь в России для Facebook и Twitter в том числе в части, касающейся открытия представительств этих компаний на территории России», – говорится в перечне поручений Владимира Путина, опубликованном на kremlin.ru. К примеру, у Facebook и Twitter на момент публикации материала своих представительств в России не было, в отличие от китайской компании ByteDance, владельца сервиса коротких видеороликов TikTok. Свой офис в Москве она

Американский провайдер заблокирует Facebook и Twitter за цензуру против Трампа Блокировка в ответ на блокировку Американский интернет-провайдер Your T1 WIFI ограничит некоторым абонентам доступ к Facebook и Twitter, поскольку эти социальные сети допускают цензуру в отношении пользователей. Об этом сообщил телеканал Krem. Your T1 WIFI – сравнительно небольшой провайдер, предоставляющий услуги широк

Власти станут блокировать Facebook, Twitter и YouTube за цензуру российских СМИ рассмотрение нижней палаты законопроект о возможности Роскомнадзора блокировать интернет-ресурсы, допускающие цензуру в отношении российских СМИ. Иностранным интернет-платформам, таким как Facebook, Twitter и YouTube, будут грозить меры за ограничение доступа к информации по расовой, национальной и политической принадлежности. Среди инициаторов закона — депутаты «Единой России» Александр Х

Главой инфобезопасности Twitter стал легендарный хакер Хакер с госнаградами Twitter нанял в качестве директора по информационной безопасности знаменитого хакера Пейтера Затко (Peiter Zatko), известного также под никнеймом Mudge. Затко — человек с чрезвычайно яркой биог

Twitter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik ter перестал выдавать в поиске учетные записи Sputnik. Об этом CNews сообщили в пресс-службе МИА «Россия сегодня». Если пользователь не был ранее подписан или не заходил на аккаунты Sputnik, то поиск Twitter больше не дает возможности найти эти страницы. Подробности выясняются. Соответствующий запрос уже дважды был направлен корреспондентами в Twitter. Ответ, по словам представителей

Через «дыру» Android личные сообщения в Twitter может прочитать кто угодно Не совсем наши проблемы Twitter объявил об исправлении уязвимости в своём приложении под Android, в результате которо

Сотрудники Twitter годами шпионили за знаменитостями и политиками «Большой брат» в Twitter Сотрудники сервиса микроблогов Twitter на протяжении нескольких лет взламывали

Взломан Twitter МИД России. Хакеры сделали из него сайт по продаже персональных данных твом официального профиля Ситуационно-кризисного центра Министерства иностранных дел России (МИД) в Twitter велась продажа базы данных с персональными данными россиян. За сомнительным предложен

Opera встроила Twitter в свой десктопный браузер Норвежский разработчик браузеров Opera встроил Twitter в боковую панель. Начиная с последней 69 версии браузера Opera для компьютеров, все ф

Разработчики Debian Linux создали «убийц» Instagram, YouTube и Twitter ак самих разработчиков Debian, так и всех сторонников проекта. В составе Debian Social есть аналоги Twitter, YouTube, Instagram и даже «Живого журнала». Разработка сервиса началась в январе 202